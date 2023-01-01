Джомтьен и Пратамнак: как выбрать идеальный пляж в Паттайе

Фотографы и любители природы, заинтересованные в живописных местах для съемки Паттайя давно стала магнитом для туристов со всего мира, но настоящие жемчужины этого курорта – пляжи Джомтьен и Пратамнак – заслуживают отдельного внимания. Это два совершенно разных мира: оживленный, с развитой инфраструктурой Джомтьен и уединенный, камерный Пратамнак. Каждый из них предлагает уникальный опыт, который подойдет определенному типу путешественников. Давайте рассмотрим, чем они отличаются, что могут предложить, и как выбрать именно ваш идеальный пляж для незабываемого отдыха в Таиланде. 🌴

Джомтьен и Пратамнак: жемчужины побережья Паттайи

Паттайя – город контрастов, где шумные улицы соседствуют с умиротворяющими пляжами. Среди всего разнообразия побережий особенно выделяются Джомтьен и Пратамнак – два совершенно разных по характеру и атмосфере пляжа. 🏖️

Джомтьен расположен в 5 км от центра Паттайи и представляет собой шестикилометровую полосу песчаного побережья. Этот пляж известен своей оживленной атмосферой, множеством отелей на первой линии и развитой инфраструктурой. Джомтьен часто выбирают семьи с детьми и туристы, предпочитающие комфортный отдых без необходимости далеко ходить за необходимыми услугами.

Пратамнак, в свою очередь, занимает холмистый мыс между центральной Паттайей и Джомтьеном. Этот пляж меньше по размерам – всего около 500 метров, но компенсирует это потрясающими видами и более спокойной атмосферой. Здесь предпочитают отдыхать те, кто ценит тишину и уединение вдали от шумных туристических маршрутов.

Характеристика Пляж Джомтьен Пляж Пратамнак Протяженность 6 км 500 м Расположение 5 км от центра Паттайи Между центром Паттайи и Джомтьеном Атмосфера Оживленная, туристическая Спокойная, уединенная Основная аудитория Семьи с детьми, активные туристы Ценители тишины, фотографы

Оба пляжа имеют свои уникальные преимущества и недостатки. Например, Джомтьен может похвастаться разнообразием водных развлечений и спортивных активностей, в то время как Пратамнак предлагает более чистое море и меньше людей даже в высокий сезон. Выбор между ними зависит от ваших личных предпочтений и ожиданий от отдыха.

Максим Соколов, профессиональный фотограф-путешественник Мой первый визит на пляж Пратамнак был случайностью – я просто хотел найти место подальше от шумной центральной Паттайи, чтобы сделать несколько снимков на закате. То, что я увидел, превзошло все ожидания! Панорама, открывающаяся с холмов Пратамнака, стала моей любимой локацией для фотосессий в Таиланде. Особенно впечатляет вид на бухту с обзорной площадки статуи Большого Будды. Там я сделал одни из своих самых успешных фотографий, которые потом были опубликованы в нескольких путеводителях. Для фотографов я рекомендую приходить за час до заката – золотистый свет, падающий на морскую гладь и окружающие холмы, создает магическую атмосферу на снимках.

Интересно, что история обоих пляжей тесно связана с развитием Паттайи как курорта. Джомтьен начал активно застраиваться в 1980-х годах, когда основной пляж Паттайи стал переполнен туристами. Пратамнак же долгое время оставался элитным районом с частными виллами и только в последние десятилетия стал доступен широкой публике.

Пляж Джомтьен: особенности и инфраструктура для отдыха

Джомтьен – это настоящий рай для любителей активного отдыха и развлечений. Широкая песчаная полоса, протянувшаяся на 6 километров, предлагает множество возможностей как для спокойного пляжного отдыха, так и для занятий водными видами спорта. 🏄‍♂️

Инфраструктура Джомтьена впечатляет своим разнообразием. Вдоль всего пляжа выстроились многочисленные кафе, рестораны и бары, где можно найти блюда на любой вкус – от традиционной тайской кухни до привычных европейских блюд. Особенно стоит отметить морепродукты, которые здесь всегда свежие и приготовлены с тайским колоритом.

Для отдыхающих доступны лежаки и зонтики, которые можно арендовать за 50-100 бат в день. На пляже работают массажисты, предлагающие традиционный тайский массаж прямо под шум волн – незабываемый опыт для тех, кто хочет по-настоящему расслабиться.

Водные развлечения на Джомтьене представлены в широком ассортименте:

Катание на гидроцикле (от 800 бат за 15 минут)

Парасейлинг – полеты на парашюте за катером (от 1000 бат)

Банан и таблетка – надувные аттракционы, которые тянет катер (от 400 бат)

Виндсерфинг и кайтсерфинг (аренда оборудования от 500 бат в час)

Снорклинг для наблюдения за подводным миром (прокат маски и трубки от 200 бат)

Особенность пляжа Джомтьен – его разделение на несколько зон, каждая из которых имеет свой характер. Северная часть пляжа, ближайшая к Паттайе, обычно более оживленная и многолюдная. Центральная часть – это средоточие отелей и ресторанов с большим количеством туристов. Южная часть становится более спокойной и подходит для уединенного отдыха.

Чистота моря на Джомтьене заслуживает отдельного упоминания. Хотя вода здесь не такая прозрачная, как на островах Таиланда, местные власти уделяют большое внимание чистоте пляжа, регулярно проводя уборку территории. В целом, море чистое и безопасное для купания, особенно в утренние часы.

Елена Владимирова, семейный тревел-блогер Мы с мужем и двумя детьми (5 и 8 лет) провели на Джомтьене две недели, и это был идеальный выбор для семейного отдыха. Главным преимуществом для нас стала пологая береговая линия – дети могли безопасно играть в воде, не заходя глубоко. Отдельно хочу отметить разнообразие развлечений для детей. Мои ребята были в восторге от водных аттракционов и возможности покататься на "банане". Особенно запомнился день, когда мы арендовали небольшую лодку с прозрачным дном для наблюдения за рыбами. Сын, который боялся глубины и не хотел нырять с маской, был в полном восторге, когда увидел яркий подводный мир, не намочив даже головы. После этой поездки он преодолел свой страх и даже попробовал снорклинг у берега. Для семей с детьми рекомендую селиться в центральной части Джомтьена, где больше инфраструктуры и проще добираться до основных развлечений.

Проживание на Джомтьене предлагает широкий выбор вариантов – от бюджетных гестхаусов до роскошных отелей с собственной территорией. Средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле начинается от 1500 бат за ночь, а пятизвездочные резорты могут обойтись в 5000-10000 бат в сутки. Многие отели имеют собственный выход к пляжу, что особенно удобно для семей с детьми.

Транспортная доступность – еще одно преимущество Джомтьена. До пляжа легко добраться из любой точки Паттайи на сонгтео (местных маршрутках) за 10-20 бат или на мототакси за 50-100 бат. Многие туристы предпочитают арендовать байк (от 200 бат в день), что дает большую свободу передвижения.

Пратамнак: уединенный пляж с панорамными видами

Пратамнак – это настоящая жемчужина, скрытая от массового туриста. Расположенный на живописном холме между центром Паттайи и пляжем Джомтьен, он предлагает удивительное сочетание красивой природы, чистого моря и относительной уединенности. 🌅

Первое, что поражает на Пратамнаке – это потрясающие панорамные виды. С возвышенностей открывается захватывающая дух картина: бирюзовое море, изгибы побережья, городские пейзажи Паттайи и даже остров Ко Лан на горизонте. Неудивительно, что здесь расположены смотровые площадки, которые стали популярными местами для фотосессий.

Пляж Пратамнак небольшой – всего около 500 метров в длину, зажатый между двумя скалистыми мысами. Эта компактность создает ощущение уютной бухты, защищенной от внешнего мира. Песок здесь мелкий и мягкий, а вход в море пологий, что делает пляж подходящим для отдыха с детьми.

Инфраструктура Пратамнака более камерная, по сравнению с Джомтьеном. Здесь меньше шезлонгов и пляжных сервисов, но всё необходимое для комфортного отдыха присутствует:

Несколько кафе и ресторанов с тайской и европейской кухней

Пункты проката пляжного оборудования (зонты, лежаки)

Массажные салоны на открытом воздухе

Небольшие магазинчики с пляжными принадлежностями и сувенирами

Туалеты и души (платные, 10-20 бат)

Основные достопримечательности Пратамнака включают:

Статую Большого Будды (Ват Пхра Яй) на вершине холма – одно из самых посещаемых мест в Паттайе

Смотровую площадку Pattaya View Point с панорамным видом на город и море

Парк миниатюр Mini Siam с копиями знаменитых сооружений со всего мира

Небольшой китайский храм с потрясающим видом на побережье

Время суток Особенности пляжа Пратамнак Рекомендации Утро (6:00-10:00) Наименее людно, чистое море, мягкое освещение Идеально для спокойного плавания и фотосессий День (10:00-16:00) Умеренное количество отдыхающих, активная работа пляжных сервисов Подходит для классического пляжного отдыха, наличие тени от деревьев Вечер (16:00-19:00) Время закатов, романтическая атмосфера Лучшее время для панорамных фотографий и ужина с видом на море Ночь (после 19:00) Тихо, мало людей, некоторые рестораны продолжают работу Для романтических прогулок вдоль берега

Чистота воды – одно из главных преимуществ Пратамнака. Благодаря своему расположению в небольшой бухте и меньшему количеству отдыхающих, море здесь чище, чем на многих других пляжах Паттайи. В хорошую погоду можно увидеть рыбок даже недалеко от берега, что редкость для материкового побережья Таиланда.

Проживание на Пратамнаке в основном представлено бутик-отелями и апартаментами. Здесь меньше крупных гостиничных комплексов, что создает более приватную атмосферу. Цены немного выше, чем в среднем по Паттайе – от 2000 бат за ночь в приличном отеле. Многие здания расположены на склоне холма, обеспечивая потрясающие виды из окон.

Добраться до Пратамнака можно на такси (от 200 бат из центра Паттайи), на сонгтео с пересадкой или на арендованном транспорте. Стоит учитывать, что дороги здесь довольно крутые, что может создавать некоторые трудности при подъеме пешком, особенно в жаркую погоду.

Сравнение пляжей Паттайи: что выбрать для вашего отпуска

Выбор между Джомтьеном и Пратамнаком зависит от ваших предпочтений, стиля отдыха и состава путешествующей компании. Давайте проведем детальное сравнение, которое поможет определиться с местом проживания и отдыха. 🧐

Ключевые различия начинаются с атмосферы пляжей. Джомтьен – это энергичное, насыщенное жизнью место с постоянным движением, множеством отдыхающих и широким выбором развлечений. Пратамнак предлагает более спокойный, умиротворенный отдых с возможностью насладиться красотой природы без толп туристов.

Для семей с детьми оба пляжа имеют свои преимущества. Джомтьен выигрывает благодаря развитой инфраструктуре, множеству кафе с детским меню, наличию аниматоров и простоте доступа к магазинам и аптекам. Пратамнак привлекает более чистой водой, меньшим количеством людей и более безопасной обстановкой в целом.

Молодежи и активным туристам однозначно больше подойдет Джомтьен, где сосредоточены водные развлечения, ночные заведения, и проще встретить единомышленников. Пожилым путешественникам может быть комфортнее на спокойном Пратамнаке, хотя стоит учитывать холмистый рельеф, который требует определенной физической подготовки.

С точки зрения бюджета, отдых на Джомтьене обычно обходится дешевле. Здесь больше бюджетных вариантов жилья, питания и развлечений. Пратамнак традиционно считается более премиальным районом с соответствующими ценами.

Стоит учитывать и сезонный фактор:

Высокий сезон (ноябрь-февраль) : Джомтьен может быть перегружен туристами, в то время как Пратамнак сохраняет относительную уединенность

: Джомтьен может быть перегружен туристами, в то время как Пратамнак сохраняет относительную уединенность Низкий сезон (май-октябрь) : На Джомтьене часто проводят акции и скидки, что делает его еще более привлекательным для бюджетных туристов

: На Джомтьене часто проводят акции и скидки, что делает его еще более привлекательным для бюджетных туристов Сезон дождей: Пратамнак может столкнуться с проблемами доступа из-за крутых дорог, которые становятся скользкими после дождя

Если вас интересует ночная жизнь и развлечения, Джомтьен предлагает множество баров и клубов, многие из которых работают до поздней ночи. Пратамнак более ориентирован на спокойный вечерний отдых в ресторанах с видом на море.

Шопинг-возможности также существенно различаются. Вблизи Джомтьена расположены крупные торговые центры (Central Festival, Tesco Lotus), а вдоль пляжа много сувенирных лавок. Район Пратамнак не может похвастаться обилием магазинов, хотя основные потребности туристов удовлетворяются небольшими местными маркетами.

Интересный компромиссный вариант – остановиться на границе этих двух районов, что позволит пользоваться преимуществами обоих пляжей. Например, проживание в южной части Пратамнака дает возможность легко добираться до северной части Джомтьена пешком за 15-20 минут.

Практические советы для отдыха на пляжах Джомтьен и Пратамнак

Чтобы ваш отдых на пляжах Паттайи был максимально комфортным и запоминающимся, воспользуйтесь этими практическими рекомендациями от опытных путешественников. 🌞

Лучшее время для посещения пляжей. Наиболее комфортный период для отдыха в Паттайе – с ноября по февраль, когда температура воздуха держится около 28-30°C, а осадков минимум. Март и апрель очень жаркие, что может быть некомфортно для непривычных к тропическому климату туристов. Сезон дождей (май-октябрь) характеризуется кратковременными, но сильными ливнями, обычно во второй половине дня.

Как сэкономить на пляжном отдыхе:

Приобретайте фрукты и напитки в супермаркетах 7-Eleven или Family Mart, а не у пляжных продавцов (разница в цене до 3 раз)

Торгуйтесь при аренде лежаков и зонтиков, особенно если планируете остаться надолго или приходить несколько дней подряд

Обменивайте валюту в банках или обменниках SuperRich для получения лучшего курса

Используйте приложения Grab или Bolt для вызова такси вместо того, чтобы ловить его на улице

Безопасность на пляже. Хотя пляжи Паттайи относительно безопасны, рекомендуется соблюдать стандартные меры предосторожности:

Не оставляйте ценные вещи без присмотра

Используйте водонепроницаемые чехлы для телефонов и документов

Следите за детьми, особенно в периоды сильных волн

Обращайте внимание на флаги, указывающие на безопасность купания (красный флаг означает запрет)

Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF, даже в облачную погоду

Транспортное сообщение. Между пляжами Джомтьен и Пратамнак курсируют сонгтео (маршрутки) синего цвета. Стоимость проезда – около 10-20 бат, в зависимости от расстояния. Альтернативные варианты – мототакси (от 50 бат) или аренда байка (от 200 бат в день). Для поездок на Джомтьен из центра Паттайи удобно использовать маршрутки, следующие по улице Beach Road.

Рекомендации по питанию. На обоих пляжах есть рестораны и кафе, но их уровень и ассортимент различаются:

На Джомтьене отличный выбор seafood-ресторанов – попробуйте кафе "Surf Kitchen" с демократичными ценами и свежими морепродуктами

На Пратамнаке рекомендую ресторан "The Glass House" с потрясающим видом на море и изысканной кухней

Для любителей тайской уличной еды на Джомтьене работает вечерний фуд-маркет, где можно попробовать аутентичные блюда по местным ценам

Что обязательно взять с собой на пляж:

Солнцезащитный крем с SPF не ниже 30

Головной убор и солнцезащитные очки

Средство от комаров (особенно для вечерних прогулок)

Легкое полотенце или парео

Водонепроницаемый чехол для смартфона и документов

Наличные деньги небольшими купюрами (не все места принимают карты)

Медицинские аспекты. На Джомтьене расположено несколько аптек и клиник, где говорят по-английски и принимают туристов. На Пратамнаке медицинские учреждения встречаются реже, поэтому базовый набор лекарств лучше иметь с собой. В серьезных случаях обращайтесь в международные госпитали Паттайи – Bangkok Hospital Pattaya или Pattaya International Hospital.

Правила поведения. Тайцы – дружелюбный народ с глубоким уважением к своим традициям и королевской семье. Чтобы не нарушить местные обычаи:

Не критикуйте тайскую монархию (это запрещено законом)

Не используйте топлес для женщин на обычных пляжах

Проявляйте уважение в храмах: одевайтесь скромно, снимайте обувь при входе

Избегайте прикосновений к голове тайцев (голова считается священной)

И последний, но важный совет: фотографируйте на рассвете и закате! В это время света идеален для потрясающих снимков, особенно на смотровых площадках Пратамнака. Кроме того, в утренние часы (6:00-8:00) море обычно спокойнее и чище, что делает это время идеальным для плавания.

Выбирая между Джомтьеном и Пратамнаком, помните, что идеального пляжа не существует – есть пляж, идеальный именно для вас. Джомтьен с его кипучей энергией и развитой инфраструктурой станет находкой для активных путешественников и семей, ценящих комфорт и разнообразие. Пратамнак очарует тех, кто ищет умиротворения, эстетики и более камерного отдыха. А возможно, ваш идеальный отпуск – это комбинация обоих пляжей, ведь Паттайя тем и прекрасна, что позволяет менять впечатления, не меняя города.

