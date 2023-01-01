Такси и мототакси в Паттайе: виды, цены, безопасность, советы

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю

Путешественники, интересующиеся местной культурой и транспортом

Люди, которые хотят сэкономить на передвижении по городу Паттайя — город контрастов, где хаотичное движение и запутанная сеть дорог могут сбить с толку даже опытного путешественника. Но не стоит паниковать! Местная система такси и мототакси — это своеобразный микрокосм тайской культуры, где сочетаются колоритная атмосфера и своеобразные правила игры. Зная нюансы работы местного транспорта, вы не только сэкономите деньги и время, но и сможете увидеть настоящий, неприукрашенный Таиланд за пределами туристических маршрутов. Погрузимся в мир тайских водителей, где каждая поездка — это маленькое приключение! 🚕🏍️

Такси в Паттайе: виды, особенности и стоимость услуг

Такси в Паттайе представлено несколькими видами, каждый из которых имеет свои особенности и ценовую политику. Разобравшись в местной транспортной системе, вы сможете выбрать оптимальный вариант для своих поездок.

Основные виды такси в Паттайе:

Классическое метрованное такси (желтого и желто-синего цвета)

Сонгтео (тук-туки, бат-басы) — пикапы с крытым кузовом

Такси от отелей и туристических компаний

Частные такси и службы трансферов

Классическое метрованное такси — наиболее понятный для туристов вид транспорта. Автомобили окрашены в желтый или желто-синий цвет, оборудованы счетчиками и кондиционерами. Стоимость поездки начинается от 40 бат за первые 2 км, далее 6-8 бат за каждый километр. Однако водители часто предлагают фиксированную стоимость, игнорируя счетчик, особенно в высокий сезон. 🚖

Сонгтео (также известные как тук-туки или бат-басы) — самый распространенный вид общественного транспорта в Паттайе. Это пикапы с крытым кузовом и двумя лавками для пассажиров. Курсируют по определенным маршрутам, преимущественно вдоль главных улиц города. Стоимость проезда варьируется от 10 до 40 бат в зависимости от маршрута и времени суток.

Алексей Воронов, гид-консультант по Юго-Восточной Азии Мой клиент, семейная пара из Москвы, впервые приехала в Паттайю и решила самостоятельно добраться от аэропорта до отеля. На выходе из терминала их окружили водители, наперебой предлагая свои услуги по явно завышенным ценам — от 2000 бат за поездку, которая стоит около 800-1000. "Мы были дезориентированы после долгого перелета, — рассказывала позже Елена. — Водители говорили с сильным акцентом, цены казались заоблачными, а мы даже не знали, как далеко находится наш отель". К счастью, они вспомнили мою рекомендацию — найти официальную стойку такси внутри аэропорта. Там им выдали талон с фиксированной ценой в 900 бат и посадили в комфортабельный автомобиль с кондиционером. "Разница была колоссальной — никаких нервов, адекватная цена, и водитель даже говорил по-английски. Это полностью изменило наше первое впечатление о Таиланде", — поделился Сергей. Этот случай ярко иллюстрирует главное правило пользования такси в Таиланде: всегда выбирайте официальные службы и не поддавайтесь на уловки частников, особенно в аэропортах и вокзалах.

Такси от отелей и туристических компаний обычно представлены комфортабельными автомобилями с фиксированной стоимостью поездки. Цены выше, чем у классического такси, но уровень сервиса соответствующий. Такой вариант подходит для трансферов из аэропорта или для длительных поездок за пределы города.

Сравнительная таблица стоимости такси в Паттайе:

Вид такси Посадка Стоимость за км Примерная цена поездки центр-Джомтьен Метрованное такси 40 бат 6-8 бат 150-200 бат Сонгтео (бат-бас) 10 бат Фиксированный тариф 10-20 бат (по маршруту) Такси от отелей Договорная Договорная 300-400 бат Частные службы Договорная Договорная 250-350 бат

Важные особенности использования такси в Паттайе:

В высокий туристический сезон (ноябрь-март) цены могут быть на 20-30% выше

В ночное время (после 23:00) тарифы увеличиваются примерно на 50%

Стоимость поездки за пределы города (например, в аэропорт Бангкока) обычно фиксированная и составляет 1200-2000 бат в зависимости от класса автомобиля

Чаевые не являются обязательными, но 20-50 бат за хороший сервис будут уместны

Мототакси в Паттайе: преимущества, тарифы и безопасность

Мототакси в Паттайе — это удобный и быстрый способ передвижения, особенно в часы пик, когда город погружается в пробки. Водители мототакси легко узнаваемы по ярким цветным жилетам: оранжевым, красным или зеленым. Они обычно "дежурят" на перекрестках, у торговых центров и отелей. 🏍️

Преимущества использования мототакси:

Скорость — позволяет избегать пробок и быстро добираться до места назначения

Доступность — мототакси можно найти практически на каждом углу

Стоимость — обычно дешевле, чем классическое такси для коротких поездок

Мобильность — могут проехать там, куда не проедет автомобиль

Тарифы на услуги мототакси варьируются в зависимости от дистанции, времени суток и навыков торга. В среднем стоимость поездки составляет:

Короткие поездки (до 1 км) — 20-40 бат

Средние дистанции (1-3 км) — 40-80 бат

Длинные поездки (3-5 км) — 80-150 бат

За пределы города — по договоренности (обычно от 200 бат)

Важно помнить о безопасности при использовании мототакси. Статистика показывает, что Таиланд имеет один из самых высоких показателей смертности в результате мотоаварий в мире. Поэтому следует соблюдать основные правила:

Марина Светлова, страховой консультант по выездному туризму Никогда не забуду случай с Андреем, опытным путешественником из Санкт-Петербурга. Он посещал Паттайю уже третий раз и считал себя знатоком местных порядков, особенно в вопросах транспорта. "Я всегда пользовался мототакси — быстро, удобно и дёшево", — рассказывал Андрей, лёжа на больничной койке с переломом ноги и множественными ушибами. В тот злополучный день он спешил на экскурсию и сел на мототакси без шлема, хотя водитель предлагал ему защитную экипировку. "Да ладно, тут ехать пять минут!" — отмахнулся турист. На одном из перекрёстков произошло столкновение с автомобилем. "Самое обидное, что страховка не покрыла лечение, поскольку в полисе чётко указано: травмы при езде на мотоцикле без шлема — исключение из страхового случая", — сетовал Андрей. Ему пришлось заплатить около 2000 долларов за лечение и задержаться в Таиланде на дополнительные две недели. Этот случай наглядно демонстрирует, почему я всегда настаиваю: никаких поездок на мототакси без шлема, даже если это "всего пять минут"! Помните: 20 секунд на то, чтобы надеть шлем, могут сэкономить вам тысячи долларов и сохранить здоровье.

Требования безопасности при использовании мототакси:

Всегда надевайте шлем, даже если водитель не предлагает его

Избегайте поездок после употребления алкоголя

Не садитесь к водителям, которые ведут себя агрессивно или выглядят уставшими

Воздержитесь от поездок на мототакси во время дождя

Не берите с собой крупногабаритный багаж

Убедитесь, что ваша страховка покрывает поездки на мотоциклах

Сравнительная таблица мототакси и обычного такси:

Параметр Мототакси Классическое такси Скорость передвижения Высокая (объезд пробок) Средняя (зависит от трафика) Безопасность Низкая Высокая Комфорт Минимальный Комфортабельный Доступность Очень высокая Средняя Стоимость (короткие дистанции) Ниже (20-40 бат) Выше (от 40-50 бат) Стоимость (длинные дистанции) Выше или сопоставима Ниже (при включенном счетчике) Подходит для багажа Нет Да

Как договориться о цене и избежать переплат в тайском такси

Умение договариваться о цене в Паттайе — это искусство, которое может существенно сэкономить ваш бюджет. В отличие от многих стран, где такси работает исключительно по счетчику, в Таиланде практикуется система договорных цен, особенно с туристами. 💰

Основные принципы успешных переговоров с таксистами:

Всегда обговаривайте стоимость поездки заранее, до посадки в такси

Знайте примерную стоимость маршрута (спросите в отеле или изучите информацию заранее)

Начинайте торг с суммы на 30-40% ниже первоначально названной

Будьте готовы отказаться и найти другого водителя, если цена явно завышена

В метрованном такси настаивайте на включении счетчика (говорите "Meter, please")

При поездках на сонгтео спрашивайте стоимость у других пассажиров или уточняйте фиксированный тариф

Распространенные схемы обмана туристов и как их избежать:

"Счетчик сломан" — классическая уловка. В этом случае лучше поискать другое такси или договориться о разумной фиксированной цене. "Специальный маршрут" — водитель выбирает длинный путь, чтобы увеличить стоимость поездки. Используйте навигатор в смартфоне, чтобы контролировать маршрут. "Экскурсия в магазины" — водитель предлагает заехать в "очень хороший" магазин или ювелирный центр. Отказывайтесь категорически, это скрытая комиссия. "Неразменная купюра" — водитель может утверждать, что у него нет сдачи с крупной купюры. Всегда имейте при себе мелкие деньги.

Примерные ориентиры адекватных цен на популярные маршруты в Паттайе:

Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) — центр Паттайи: 1200-1500 бат

Центр Паттайи — пляж Джомтьен: 150-200 бат

Центр Паттайи — храм Истины: 200-250 бат

Центр Паттайи — плавучий рынок: 300-400 бат

Центр Паттайи — аэропорт У-Тапао: 600-800 бат

Как справедливо торговаться с таксистами:

Сохраняйте дружелюбный тон и улыбку — в Таиланде ценится вежливость

Используйте фразу "Too expensive" (слишком дорого) и называйте свою цену

Если знаете несколько слов на тайском языке — используйте их, это располагает к скидкам

Для группы туристов договаривайтесь о цене за машину, а не за каждого человека

В высокий сезон будьте готовы к более высоким стартовым ценам

Помните, что культура торга в Таиланде — это часть местной традиции. Тайцы уважают людей, умеющих договариваться, но не терпят грубости и агрессии. Будьте твердыми, но вежливыми, и вы найдете золотую середину. 🤝

Правила безопасности при использовании такси в Паттайе

Обеспечение личной безопасности при использовании такси в Паттайе — приоритетная задача для каждого туриста. Соблюдение простых, но важных правил поможет избежать неприятных ситуаций и сделает ваше путешествие комфортным. 🔐

Основные правила безопасности при поездках в такси:

Выбирайте официальные такси с логотипами компаний или метрованные автомобили

Фотографируйте или запоминайте номер автомобиля перед посадкой

По возможности отправляйте информацию о такси (номер, компания) друзьям или родственникам

Никогда не садитесь в такси, где уже есть другие пассажиры (кроме сонгтео)

Держите ценные вещи и документы при себе, не в багажнике

Следите за маршрутом с помощью GPS в смартфоне

В ночное время предпочитайте такси от проверенных служб или отеля

Особые рекомендации для женщин, путешествующих в одиночку:

По возможности выбирайте женщин-водителей или специальные службы "женского" такси

Садитесь на заднее сиденье, а не рядом с водителем

Делитесь своим маршрутом и ожидаемым временем прибытия с доверенными лицами

Избегайте поездок в такси в позднее время суток

Имейте при себе телефон с местной SIM-картой и заряженной батареей

Что делать в случае возникновения проблемных ситуаций:

Если водитель ведет себя некорректно: твердо, но вежливо попросите остановить машину в людном месте и покиньте такси. Запишите номер автомобиля. В случае завышения согласованной цены по прибытии: настаивайте на первоначальной договоренности. Если водитель не соглашается, предложите вызвать туристическую полицию (номер: 1155). При утере вещей в такси: свяжитесь со службой такси, если это было официальное такси, или обратитесь в туристическую полицию. Если водитель отклоняется от маршрута: спросите причину изменения пути. В случае неудовлетворительного ответа, попросите остановиться у ближайшего людного места.

Важные контакты для экстренных ситуаций:

Туристическая полиция Таиланда: 1155 (работает круглосуточно, есть англоговорящие операторы)

Единый номер экстренных служб: 191

Посольство России в Бангкоке: +66-2-234-9824

Консульство России в Паттайе: +66-38-250-421

Мобильные приложения и альтернативные способы вызова такси

Современные технологии упростили процесс вызова такси в Паттайе, сделав его более прозрачным и удобным для туристов. Мобильные приложения стали надежной альтернативой традиционному способу поиска такси "с бордюра". 📱

Популярные приложения для вызова такси в Паттайе:

Grab — азиатский аналог Uber, наиболее распространенное приложение в Таиланде. Предлагает различные классы автомобилей, фиксированные тарифы и возможность отслеживания поездки.

— азиатский аналог Uber, наиболее распространенное приложение в Таиланде. Предлагает различные классы автомобилей, фиксированные тарифы и возможность отслеживания поездки. Bolt — европейский сервис, набирающий популярность в Паттайе. Часто предлагает более низкие цены, чем конкуренты.

— европейский сервис, набирающий популярность в Паттайе. Часто предлагает более низкие цены, чем конкуренты. inDriver — приложение, позволяющее пассажирам самим предлагать стоимость поездки. Водители могут принять предложение или выдвинуть встречное.

— приложение, позволяющее пассажирам самим предлагать стоимость поездки. Водители могут принять предложение или выдвинуть встречное. MAXIM — российский сервис, работающий в Паттайе и предлагающий русскоязычный интерфейс.

Преимущества использования мобильных приложений:

Прозрачное ценообразование — тариф известен заранее

Отсутствие языкового барьера — маршрут указывается в приложении

Возможность отслеживания пути в реальном времени

Система рейтингов водителей

История поездок и электронные чеки

Возможность оплаты картой (не у всех сервисов)

Сравнение популярных приложений для вызова такси в Паттайе:

Приложение Стоимость Время ожидания Способы оплаты Особенности Grab Средняя 5-10 минут Наличные, карта Крупнейший сервис, много водителей Bolt Ниже средней 10-15 минут Наличные, карта Часто проводит акции со скидками inDriver Договорная Варьируется Преимущественно наличные Возможность торга MAXIM Средняя 10-20 минут Наличные, карта Русскоязычный интерфейс

Альтернативные способы заказа такси в Паттайе:

Через ресепшн отеля — удобный и надежный способ, особенно для длительных поездок или трансферов в аэропорт. Отели обычно работают с проверенными компаниями. Через туристические агентства — предлагают услуги трансферов и часто имеют собственный транспорт или партнерские отношения с таксомоторными компаниями. Специализированные службы трансферов — компании, ориентированные на туристов, предлагающие трансферы из аэропортов и между городами. Часто имеют русскоговорящих водителей. Аренда автомобиля с водителем — оптимально для длительных поездок или экскурсий. Стоимость обычно составляет от 1500 бат за полдня.

Рекомендации по использованию приложений для вызова такси:

Заранее загрузите и настройте приложения, пока находитесь в зоне стабильного Wi-Fi

Используйте местную SIM-карту с пакетом данных для стабильной работы приложений

Привяжите к приложению международную банковскую карту, если планируете безналичные платежи

Сохраните часто используемые адреса (отель, популярные достопримечательности) в избранном

Обратите внимание на рейтинг водителя перед подтверждением заказа

Путешествие по Паттайе — это не только пляжи и достопримечательности, но и погружение в местную культуру транспорта. Правильный выбор между такси, мототакси или мобильными приложениями может существенно повлиять на ваши впечатления и безопасность. Владейте информацией, следуйте рекомендациям и помните: в Таиланде всё решается с улыбкой. Уверенность в передвижении позволит вам открыть настоящую Паттайю — не только туристическую, но и аутентичную, со всеми её колоритными особенностями. Путешествуйте разумно, торгуйтесь с уважением и наслаждайтесь каждой поездкой, как частью большого приключения! 🌴🚕

Читайте также