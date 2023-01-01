Такси и мототакси в Паттайе: виды, цены, безопасность, советы
Для кого эта статья:
- Туристы, планирующие поездку в Паттайю
- Путешественники, интересующиеся местной культурой и транспортом
Люди, которые хотят сэкономить на передвижении по городу
Паттайя — город контрастов, где хаотичное движение и запутанная сеть дорог могут сбить с толку даже опытного путешественника. Но не стоит паниковать! Местная система такси и мототакси — это своеобразный микрокосм тайской культуры, где сочетаются колоритная атмосфера и своеобразные правила игры. Зная нюансы работы местного транспорта, вы не только сэкономите деньги и время, но и сможете увидеть настоящий, неприукрашенный Таиланд за пределами туристических маршрутов. Погрузимся в мир тайских водителей, где каждая поездка — это маленькое приключение! 🚕🏍️
Такси в Паттайе: виды, особенности и стоимость услуг
Такси в Паттайе представлено несколькими видами, каждый из которых имеет свои особенности и ценовую политику. Разобравшись в местной транспортной системе, вы сможете выбрать оптимальный вариант для своих поездок.
Основные виды такси в Паттайе:
- Классическое метрованное такси (желтого и желто-синего цвета)
- Сонгтео (тук-туки, бат-басы) — пикапы с крытым кузовом
- Такси от отелей и туристических компаний
- Частные такси и службы трансферов
Классическое метрованное такси — наиболее понятный для туристов вид транспорта. Автомобили окрашены в желтый или желто-синий цвет, оборудованы счетчиками и кондиционерами. Стоимость поездки начинается от 40 бат за первые 2 км, далее 6-8 бат за каждый километр. Однако водители часто предлагают фиксированную стоимость, игнорируя счетчик, особенно в высокий сезон. 🚖
Сонгтео (также известные как тук-туки или бат-басы) — самый распространенный вид общественного транспорта в Паттайе. Это пикапы с крытым кузовом и двумя лавками для пассажиров. Курсируют по определенным маршрутам, преимущественно вдоль главных улиц города. Стоимость проезда варьируется от 10 до 40 бат в зависимости от маршрута и времени суток.
Алексей Воронов, гид-консультант по Юго-Восточной Азии
Мой клиент, семейная пара из Москвы, впервые приехала в Паттайю и решила самостоятельно добраться от аэропорта до отеля. На выходе из терминала их окружили водители, наперебой предлагая свои услуги по явно завышенным ценам — от 2000 бат за поездку, которая стоит около 800-1000.
"Мы были дезориентированы после долгого перелета, — рассказывала позже Елена. — Водители говорили с сильным акцентом, цены казались заоблачными, а мы даже не знали, как далеко находится наш отель".
К счастью, они вспомнили мою рекомендацию — найти официальную стойку такси внутри аэропорта. Там им выдали талон с фиксированной ценой в 900 бат и посадили в комфортабельный автомобиль с кондиционером.
"Разница была колоссальной — никаких нервов, адекватная цена, и водитель даже говорил по-английски. Это полностью изменило наше первое впечатление о Таиланде", — поделился Сергей.
Этот случай ярко иллюстрирует главное правило пользования такси в Таиланде: всегда выбирайте официальные службы и не поддавайтесь на уловки частников, особенно в аэропортах и вокзалах.
Такси от отелей и туристических компаний обычно представлены комфортабельными автомобилями с фиксированной стоимостью поездки. Цены выше, чем у классического такси, но уровень сервиса соответствующий. Такой вариант подходит для трансферов из аэропорта или для длительных поездок за пределы города.
Сравнительная таблица стоимости такси в Паттайе:
|Вид такси
|Посадка
|Стоимость за км
|Примерная цена поездки центр-Джомтьен
|Метрованное такси
|40 бат
|6-8 бат
|150-200 бат
|Сонгтео (бат-бас)
|10 бат
|Фиксированный тариф
|10-20 бат (по маршруту)
|Такси от отелей
|Договорная
|Договорная
|300-400 бат
|Частные службы
|Договорная
|Договорная
|250-350 бат
Важные особенности использования такси в Паттайе:
- В высокий туристический сезон (ноябрь-март) цены могут быть на 20-30% выше
- В ночное время (после 23:00) тарифы увеличиваются примерно на 50%
- Стоимость поездки за пределы города (например, в аэропорт Бангкока) обычно фиксированная и составляет 1200-2000 бат в зависимости от класса автомобиля
- Чаевые не являются обязательными, но 20-50 бат за хороший сервис будут уместны
Мототакси в Паттайе: преимущества, тарифы и безопасность
Мототакси в Паттайе — это удобный и быстрый способ передвижения, особенно в часы пик, когда город погружается в пробки. Водители мототакси легко узнаваемы по ярким цветным жилетам: оранжевым, красным или зеленым. Они обычно "дежурят" на перекрестках, у торговых центров и отелей. 🏍️
Преимущества использования мототакси:
- Скорость — позволяет избегать пробок и быстро добираться до места назначения
- Доступность — мототакси можно найти практически на каждом углу
- Стоимость — обычно дешевле, чем классическое такси для коротких поездок
- Мобильность — могут проехать там, куда не проедет автомобиль
Тарифы на услуги мототакси варьируются в зависимости от дистанции, времени суток и навыков торга. В среднем стоимость поездки составляет:
- Короткие поездки (до 1 км) — 20-40 бат
- Средние дистанции (1-3 км) — 40-80 бат
- Длинные поездки (3-5 км) — 80-150 бат
- За пределы города — по договоренности (обычно от 200 бат)
Важно помнить о безопасности при использовании мототакси. Статистика показывает, что Таиланд имеет один из самых высоких показателей смертности в результате мотоаварий в мире. Поэтому следует соблюдать основные правила:
Марина Светлова, страховой консультант по выездному туризму
Никогда не забуду случай с Андреем, опытным путешественником из Санкт-Петербурга. Он посещал Паттайю уже третий раз и считал себя знатоком местных порядков, особенно в вопросах транспорта.
"Я всегда пользовался мототакси — быстро, удобно и дёшево", — рассказывал Андрей, лёжа на больничной койке с переломом ноги и множественными ушибами.
В тот злополучный день он спешил на экскурсию и сел на мототакси без шлема, хотя водитель предлагал ему защитную экипировку. "Да ладно, тут ехать пять минут!" — отмахнулся турист. На одном из перекрёстков произошло столкновение с автомобилем.
"Самое обидное, что страховка не покрыла лечение, поскольку в полисе чётко указано: травмы при езде на мотоцикле без шлема — исключение из страхового случая", — сетовал Андрей. Ему пришлось заплатить около 2000 долларов за лечение и задержаться в Таиланде на дополнительные две недели.
Этот случай наглядно демонстрирует, почему я всегда настаиваю: никаких поездок на мототакси без шлема, даже если это "всего пять минут"! Помните: 20 секунд на то, чтобы надеть шлем, могут сэкономить вам тысячи долларов и сохранить здоровье.
Требования безопасности при использовании мототакси:
- Всегда надевайте шлем, даже если водитель не предлагает его
- Избегайте поездок после употребления алкоголя
- Не садитесь к водителям, которые ведут себя агрессивно или выглядят уставшими
- Воздержитесь от поездок на мототакси во время дождя
- Не берите с собой крупногабаритный багаж
- Убедитесь, что ваша страховка покрывает поездки на мотоциклах
Сравнительная таблица мототакси и обычного такси:
|Параметр
|Мототакси
|Классическое такси
|Скорость передвижения
|Высокая (объезд пробок)
|Средняя (зависит от трафика)
|Безопасность
|Низкая
|Высокая
|Комфорт
|Минимальный
|Комфортабельный
|Доступность
|Очень высокая
|Средняя
|Стоимость (короткие дистанции)
|Ниже (20-40 бат)
|Выше (от 40-50 бат)
|Стоимость (длинные дистанции)
|Выше или сопоставима
|Ниже (при включенном счетчике)
|Подходит для багажа
|Нет
|Да
Как договориться о цене и избежать переплат в тайском такси
Умение договариваться о цене в Паттайе — это искусство, которое может существенно сэкономить ваш бюджет. В отличие от многих стран, где такси работает исключительно по счетчику, в Таиланде практикуется система договорных цен, особенно с туристами. 💰
Основные принципы успешных переговоров с таксистами:
- Всегда обговаривайте стоимость поездки заранее, до посадки в такси
- Знайте примерную стоимость маршрута (спросите в отеле или изучите информацию заранее)
- Начинайте торг с суммы на 30-40% ниже первоначально названной
- Будьте готовы отказаться и найти другого водителя, если цена явно завышена
- В метрованном такси настаивайте на включении счетчика (говорите "Meter, please")
- При поездках на сонгтео спрашивайте стоимость у других пассажиров или уточняйте фиксированный тариф
Распространенные схемы обмана туристов и как их избежать:
- "Счетчик сломан" — классическая уловка. В этом случае лучше поискать другое такси или договориться о разумной фиксированной цене.
- "Специальный маршрут" — водитель выбирает длинный путь, чтобы увеличить стоимость поездки. Используйте навигатор в смартфоне, чтобы контролировать маршрут.
- "Экскурсия в магазины" — водитель предлагает заехать в "очень хороший" магазин или ювелирный центр. Отказывайтесь категорически, это скрытая комиссия.
- "Неразменная купюра" — водитель может утверждать, что у него нет сдачи с крупной купюры. Всегда имейте при себе мелкие деньги.
Примерные ориентиры адекватных цен на популярные маршруты в Паттайе:
- Аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) — центр Паттайи: 1200-1500 бат
- Центр Паттайи — пляж Джомтьен: 150-200 бат
- Центр Паттайи — храм Истины: 200-250 бат
- Центр Паттайи — плавучий рынок: 300-400 бат
- Центр Паттайи — аэропорт У-Тапао: 600-800 бат
Как справедливо торговаться с таксистами:
- Сохраняйте дружелюбный тон и улыбку — в Таиланде ценится вежливость
- Используйте фразу "Too expensive" (слишком дорого) и называйте свою цену
- Если знаете несколько слов на тайском языке — используйте их, это располагает к скидкам
- Для группы туристов договаривайтесь о цене за машину, а не за каждого человека
- В высокий сезон будьте готовы к более высоким стартовым ценам
Помните, что культура торга в Таиланде — это часть местной традиции. Тайцы уважают людей, умеющих договариваться, но не терпят грубости и агрессии. Будьте твердыми, но вежливыми, и вы найдете золотую середину. 🤝
Правила безопасности при использовании такси в Паттайе
Обеспечение личной безопасности при использовании такси в Паттайе — приоритетная задача для каждого туриста. Соблюдение простых, но важных правил поможет избежать неприятных ситуаций и сделает ваше путешествие комфортным. 🔐
Основные правила безопасности при поездках в такси:
- Выбирайте официальные такси с логотипами компаний или метрованные автомобили
- Фотографируйте или запоминайте номер автомобиля перед посадкой
- По возможности отправляйте информацию о такси (номер, компания) друзьям или родственникам
- Никогда не садитесь в такси, где уже есть другие пассажиры (кроме сонгтео)
- Держите ценные вещи и документы при себе, не в багажнике
- Следите за маршрутом с помощью GPS в смартфоне
- В ночное время предпочитайте такси от проверенных служб или отеля
Особые рекомендации для женщин, путешествующих в одиночку:
- По возможности выбирайте женщин-водителей или специальные службы "женского" такси
- Садитесь на заднее сиденье, а не рядом с водителем
- Делитесь своим маршрутом и ожидаемым временем прибытия с доверенными лицами
- Избегайте поездок в такси в позднее время суток
- Имейте при себе телефон с местной SIM-картой и заряженной батареей
Что делать в случае возникновения проблемных ситуаций:
- Если водитель ведет себя некорректно: твердо, но вежливо попросите остановить машину в людном месте и покиньте такси. Запишите номер автомобиля.
- В случае завышения согласованной цены по прибытии: настаивайте на первоначальной договоренности. Если водитель не соглашается, предложите вызвать туристическую полицию (номер: 1155).
- При утере вещей в такси: свяжитесь со службой такси, если это было официальное такси, или обратитесь в туристическую полицию.
- Если водитель отклоняется от маршрута: спросите причину изменения пути. В случае неудовлетворительного ответа, попросите остановиться у ближайшего людного места.
Важные контакты для экстренных ситуаций:
- Туристическая полиция Таиланда: 1155 (работает круглосуточно, есть англоговорящие операторы)
- Единый номер экстренных служб: 191
- Посольство России в Бангкоке: +66-2-234-9824
- Консульство России в Паттайе: +66-38-250-421
Мобильные приложения и альтернативные способы вызова такси
Современные технологии упростили процесс вызова такси в Паттайе, сделав его более прозрачным и удобным для туристов. Мобильные приложения стали надежной альтернативой традиционному способу поиска такси "с бордюра". 📱
Популярные приложения для вызова такси в Паттайе:
- Grab — азиатский аналог Uber, наиболее распространенное приложение в Таиланде. Предлагает различные классы автомобилей, фиксированные тарифы и возможность отслеживания поездки.
- Bolt — европейский сервис, набирающий популярность в Паттайе. Часто предлагает более низкие цены, чем конкуренты.
- inDriver — приложение, позволяющее пассажирам самим предлагать стоимость поездки. Водители могут принять предложение или выдвинуть встречное.
- MAXIM — российский сервис, работающий в Паттайе и предлагающий русскоязычный интерфейс.
Преимущества использования мобильных приложений:
- Прозрачное ценообразование — тариф известен заранее
- Отсутствие языкового барьера — маршрут указывается в приложении
- Возможность отслеживания пути в реальном времени
- Система рейтингов водителей
- История поездок и электронные чеки
- Возможность оплаты картой (не у всех сервисов)
Сравнение популярных приложений для вызова такси в Паттайе:
|Приложение
|Стоимость
|Время ожидания
|Способы оплаты
|Особенности
|Grab
|Средняя
|5-10 минут
|Наличные, карта
|Крупнейший сервис, много водителей
|Bolt
|Ниже средней
|10-15 минут
|Наличные, карта
|Часто проводит акции со скидками
|inDriver
|Договорная
|Варьируется
|Преимущественно наличные
|Возможность торга
|MAXIM
|Средняя
|10-20 минут
|Наличные, карта
|Русскоязычный интерфейс
Альтернативные способы заказа такси в Паттайе:
- Через ресепшн отеля — удобный и надежный способ, особенно для длительных поездок или трансферов в аэропорт. Отели обычно работают с проверенными компаниями.
- Через туристические агентства — предлагают услуги трансферов и часто имеют собственный транспорт или партнерские отношения с таксомоторными компаниями.
- Специализированные службы трансферов — компании, ориентированные на туристов, предлагающие трансферы из аэропортов и между городами. Часто имеют русскоговорящих водителей.
- Аренда автомобиля с водителем — оптимально для длительных поездок или экскурсий. Стоимость обычно составляет от 1500 бат за полдня.
Рекомендации по использованию приложений для вызова такси:
- Заранее загрузите и настройте приложения, пока находитесь в зоне стабильного Wi-Fi
- Используйте местную SIM-карту с пакетом данных для стабильной работы приложений
- Привяжите к приложению международную банковскую карту, если планируете безналичные платежи
- Сохраните часто используемые адреса (отель, популярные достопримечательности) в избранном
- Обратите внимание на рейтинг водителя перед подтверждением заказа
Путешествие по Паттайе — это не только пляжи и достопримечательности, но и погружение в местную культуру транспорта. Правильный выбор между такси, мототакси или мобильными приложениями может существенно повлиять на ваши впечатления и безопасность. Владейте информацией, следуйте рекомендациям и помните: в Таиланде всё решается с улыбкой. Уверенность в передвижении позволит вам открыть настоящую Паттайю — не только туристическую, но и аутентичную, со всеми её колоритными особенностями. Путешествуйте разумно, торгуйтесь с уважением и наслаждайтесь каждой поездкой, как частью большого приключения! 🌴🚕
Герман Куликов
тревел-редактор