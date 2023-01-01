Бангкок-Паттайя: все способы добраться между городами, цены, маршруты

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку из Бангкока в Паттайю

Люди, интересующиеся альтернативными способами передвижения

Путешественники, которые ищут информацию о комфорте и стоимости различных вариантов транспорта Маршрут Бангкок-Паттайя — один из самых популярных в Таиланде, связывающий шумную столицу с морским курортом. Расстояние между городами составляет всего 147 км, но выбор транспорта может кардинально повлиять на время в пути, комфорт и бюджет поездки. За годы работы гидом в Таиланде я десятки раз преодолевал этот путь всеми возможными способами — от комфортабельных такси до бюджетных автобусов. В этой статье я поделюсь проверенной информацией о каждом варианте передвижения, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя способ добраться из Бангкока в Паттайю. 🇹🇭

Расстояние от Бангкока до Паттайи: карта и маршруты

Между Бангкоком и Паттайей пролегает 147 километров по прямой линии. Однако фактическое расстояние по дороге варьируется от 150 до 170 км в зависимости от выбранного маршрута. Основной путь проходит по скоростному шоссе Sukhumvit Road (трасса №3) и скоростной магистрали Bangkok-Chonburi (трасса №7).

Существует три основных маршрута из Бангкока в Паттайю:

Скоростная магистраль (Highway 7) — самый быстрый путь длиной около 150 км с платными участками общей стоимостью 120 бат.

— самый быстрый путь длиной около 150 км с платными участками общей стоимостью 120 бат. Sukhumvit Road (Highway 3) — бесплатная дорога протяженностью 165 км, проходящая через множество населенных пунктов.

— бесплатная дорога протяженностью 165 км, проходящая через множество населенных пунктов. Комбинированный маршрут — сочетает участки обеих дорог, что может быть оптимально в часы пик.

Расстояние между Бангкоком и Паттайей преодолевается в среднем за 1,5-3 часа в зависимости от выбранного транспорта, маршрута и дорожной обстановки. В пиковые часы (пятница вечер, воскресенье после обеда) время в пути может увеличиться до 3-4 часов из-за интенсивного движения на выезде из Бангкока и въезде в Паттайю.

Маршрут Расстояние Среднее время в пути Стоимость проезда Особенности Скоростная магистраль (Highway 7) 150 км 1,5-2 часа Платная (120 бат) Меньше остановок, высокая скорость Sukhumvit Road (Highway 3) 165 км 2,5-3,5 часа Бесплатная Больше светофоров и населенных пунктов Комбинированный маршрут 155-160 км 2-3 часа Частично платная (~60 бат) Объезд проблемных участков

При планировании поездки необходимо учитывать не только расстояние, но и время суток. В ранние утренние часы (5:00-7:00) и поздним вечером (после 21:00) движение менее интенсивное, что позволяет сократить время в пути. В выходные дни, особенно в высокий туристический сезон (ноябрь-апрель), дороги могут быть перегружены, и время в пути увеличивается на 30-40%.

Михаил Соколов, профессиональный гид в Таиланде В прошлом году я сопровождал группу из 12 туристов из Бангкока в Паттайю. Мы выбрали пятничный вечер для выезда — решение, о котором я пожалел почти сразу. То, что обычно занимает 2 часа, превратилось в 4-часовой марафон! На выезде из Бангкока мы застряли в "пробке из ада", как назвали её мои туристы. После 40 минут стояния на месте я принял решение свернуть на Sukhumvit Road, пожертвовав скоростью ради движения. Хотя маршрут стал длиннее, постоянное движение с небольшой скоростью оказалось психологически комфортнее для группы, чем стояние в пробке. С тех пор я всегда планирую поездки с учетом дня недели и времени суток, предпочитая ранние утренние часы для этого маршрута.

GPS-навигаторы и мобильные приложения (Google Maps, Waze) помогают отслеживать текущую дорожную обстановку и выбирать оптимальный маршрут. Для туристов, непривычных к тайскому дорожному движению, особенно важно иметь актуальную информацию о состоянии дорог и возможных альтернативных путях. 🗺️

Автобусное сообщение между Бангкоком и Паттайей

Автобусное сообщение между Бангкоком и Паттайей — наиболее экономичный и популярный вид транспорта среди туристов и местных жителей. Ежедневно между городами курсируют десятки рейсов различной комфортности и ценовой категории.

Основные терминалы отправления автобусов из Бангкока в Паттайю:

Восточный автовокзал Бангкока (Ekkamai) — расположен рядом со станцией BTS Ekkamai. Отсюда отправляются автобусы государственной компании Transport Co., Ltd. каждые 30 минут с 5:00 до 23:00.

— расположен рядом со станцией BTS Ekkamai. Отсюда отправляются автобусы государственной компании Transport Co., Ltd. каждые 30 минут с 5:00 до 23:00. Северный автовокзал Бангкока (Mo Chit 2) — предлагает несколько ежедневных рейсов в Паттайю, хотя это не основное направление для этого терминала.

— предлагает несколько ежедневных рейсов в Паттайю, хотя это не основное направление для этого терминала. Автовокзал Пхаттая Тай (Pattaya Tai) — небольшой терминал с ограниченным количеством рейсов, но удобный для тех, кто проживает в южной части Бангкока.

В Паттайе основным пунктом прибытия является Центральный автовокзал Паттайи (North Pattaya Road), откуда легко добраться до любой точки города на общественном транспорте или такси.

Время в пути на автобусе составляет в среднем 2-3 часа в зависимости от типа автобуса, времени суток и дорожной обстановки. Наибольшее количество рейсов приходится на утренние (6:00-10:00) и вечерние (16:00-20:00) часы.

Тип автобуса Стоимость (бат) Время в пути Частота отправлений Особенности Обычный (2 класс) 117-130 2,5-3 часа Каждые 30 минут Базовый комфорт, много остановок Экспресс-автобус (1 класс) 130-160 2-2,5 часа Каждые 60 минут Кондиционер, ограниченное число остановок VIP-автобус 200-280 1,5-2 часа 4-6 раз в день Повышенный комфорт, прямые рейсы Минивэн 130-180 1,5-2,5 часа По заполнению (обычно каждые 15-30 минут) Быстрее, но менее комфортно при полной загрузке

При выборе автобусного сообщения стоит учитывать несколько практических моментов:

Билеты лучше приобретать заранее, особенно на популярные утренние и вечерние рейсы в выходные дни.

На автовокзале Ekkamai функционируют электронные табло с информацией о ближайших отправлениях на английском языке.

В VIP-автобусах обычно предоставляется бутылка воды и легкая закуска.

Минивэны часто отправляются по мере заполнения, поэтому точное время отправления может варьироваться.

В высокий сезон (ноябрь-апрель) и праздничные дни количество рейсов увеличивается, но билеты следует покупать за 1-2 дня до поездки.

Для обратного пути из Паттайи в Бангкок действует аналогичное расписание. Автобусы отправляются с Центрального автовокзала Паттайи каждые 30-60 минут с 5:30 до 21:00. Время в пути и стоимость проезда такие же, как и при движении из Бангкока. 🚌

Такси и частный транспорт: время в пути и стоимость

Такси и частный транспорт предлагают наиболее комфортный и быстрый способ передвижения между Бангкоком и Паттайей, хотя и по более высокой цене. Этот вариант особенно удобен для семей с детьми, путешественников с большим количеством багажа или тех, кто ценит комфорт и экономию времени.

Основные варианты частного транспорта включают:

Традиционное такси (желтые и зеленые машины с шашечками) — можно заказать на стойке такси в аэропорту, отеле или через приложение.

(желтые и зеленые машины с шашечками) — можно заказать на стойке такси в аэропорту, отеле или через приложение. Такси через приложения (Grab, Bolt) — удобно заказывать через мобильное приложение с фиксированной стоимостью поездки.

(Grab, Bolt) — удобно заказывать через мобильное приложение с фиксированной стоимостью поездки. Частные трансферы — предварительно заказанные поездки через туристические компании или онлайн-сервисы.

— предварительно заказанные поездки через туристические компании или онлайн-сервисы. Аренда автомобиля с водителем — позволяет составить индивидуальный маршрут с остановками.

Время в пути на такси составляет в среднем 1,5-2 часа в нормальных условиях движения. Основное преимущество — прямая поездка без промежуточных остановок и возможность доставки "от двери до двери".

Дмитрий Кузнецов, туристический консультант Когда клиенты спрашивают меня о лучшем способе добраться из Бангкока в Паттайю, я всегда рассказываю историю семьи Ивановых. Они прилетели в Бангкок поздно вечером с двумя детьми и четырьмя чемоданами. Решение взять такси от аэропорта сразу до отеля в Паттайе оказалось спасением. Водитель встретил их с табличкой, помог с багажом, а в машине были детские кресла, которые мы заказали заранее. Пока дети спали на заднем сиденье, родители наслаждались ночными видами Таиланда. Доехали за 1 час 40 минут — значительно быстрее, чем если бы они сначала добирались до автовокзала, ждали автобус, а потом ещё искали транспорт от автовокзала Паттайи до отеля. Разница в цене (1800 бат вместо примерно 600 за автобус на четверых) с лихвой окупилась комфортом и экономией времени, особенно для уставшей после перелёта семьи.

Стоимость поездки на такси варьируется в зависимости от типа автомобиля, времени суток и способа заказа:

Стандартное такси по счетчику: 1500-2200 бат (включая плату за скоростные дороги)

Заказ через приложение Grab: 1600-2000 бат (фиксированная цена)

Частный трансфер на седане: 1800-2500 бат

Минивэн для группы до 8 человек: 2500-3500 бат

VIP-трансфер на премиум-автомобиле: от 3000 бат

Для такси по счетчику стоимость складывается из базового тарифа (35 бат) и поминутной/покилометровой оплаты. Дополнительно оплачивается проезд по платным дорогам (120 бат). Некоторые водители предлагают фиксированную цену вместо счетчика — в этом случае стоит заранее договориться о сумме.

Практические рекомендации при использовании такси:

Заказывайте такси через официальные службы или приложения, чтобы избежать завышенных цен.

Убедитесь, что водитель включил счетчик или согласуйте фиксированную цену до начала поездки.

Для комфортного путешествия выбирайте автомобили с хорошими отзывами и рейтингом.

Если планируете поездку в час пик, закладывайте дополнительное время (30-60 минут) на дорогу.

Сохраняйте чек или данные о поездке для возможных претензий.

Отдельно стоит упомянуть возможность аренды автомобиля для самостоятельного вождения. Это обойдется от 1000 бат в день плюс расходы на топливо (~500 бат на дорогу туда-обратно). Однако для этого требуются международные водительские права и опыт вождения в странах с левосторонним движением. 🚕

Морской путь из Бангкока в Паттайю: альтернатива

Морское сообщение между Бангкоком и Паттайей — менее известный, но весьма живописный способ добраться до курортного города. Хотя регулярного пассажирского сообщения по воде между этими городами не существует, есть несколько вариантов для тех, кто хочет разнообразить свое путешествие морской прогулкой.

Основные варианты морского пути:

Частные морские круизы — однодневные или многодневные туры, включающие остановки на островах.

— однодневные или многодневные туры, включающие остановки на островах. Чартерные яхты — аренда частного судна с командой для индивидуального маршрута.

— аренда частного судна с командой для индивидуального маршрута. Скоростные катера — доступны для заказа в туристических агентствах Бангкока.

— доступны для заказа в туристических агентствах Бангкока. Комбинированные туры — часть пути по суше, часть по морю с посещением островов.

Путь из Бангкока в Паттайю по воде проходит через Сиамский залив и занимает значительно больше времени, чем наземный транспорт — от 4 до 8 часов в зависимости от типа судна и маршрута. Основное преимущество — возможность увидеть побережье Таиланда с моря и посетить промежуточные острова (Ко Си Чанг, Ко Самет).

Стоимость морского путешествия существенно выше наземных вариантов:

Участие в групповом морском туре: от 2500 бат с человека

Аренда скоростного катера (до 8 человек): от 15000 бат

Чартер яхты на день: от 25000 бат

Комбинированный тур с посещением островов: от 3500 бат с человека

Отправными пунктами для морских путешествий в Бангкоке служат:

Речной порт Phra Arthit недалеко от Каосан-роуд

Марина Ocean Marina в районе Pattaya (для обратного пути)

Частные пирсы отелей высокого класса на побережье

Важно отметить сезонность этого вида транспорта. Морские путешествия наиболее комфортны в сухой сезон (ноябрь-апрель), когда море спокойное. В сезон дождей (май-октябрь) многие морские туры могут отменяться из-за погодных условий, а сама поездка может быть менее комфортной из-за волн.

Практические советы для морского путешествия:

Бронируйте морские туры минимум за 2-3 дня, особенно в высокий сезон.

Уточняйте, включены ли в стоимость питание, напитки и остановки для купания.

Берите с собой солнцезащитный крем, головной убор и средства от укачивания.

Учитывайте, что расписание может меняться из-за погодных условий.

Для групповых туров проверяйте минимальное количество участников — некоторые туры отменяются при недоборе группы.

Хотя морское путешествие не является самым практичным способом добраться из Бангкока в Паттайю, оно может стать незабываемой частью вашего отдыха, особенно если вы планируете не просто трансфер, а полноценный день морских приключений. 🛥️

Однодневные поездки: оптимальный транспорт

Однодневные поездки между Бангкоком и Паттайей популярны среди туристов, желающих разнообразить свой отдых. Для таких коротких визитов особенно важно выбрать оптимальный вид транспорта, который позволит максимально эффективно использовать ограниченное время.

Ключевые факторы при выборе транспорта для однодневной поездки:

Время в пути (в обе стороны)

Гибкость расписания и возможность самостоятельно планировать возвращение

Комфорт перемещения после интенсивной экскурсионной программы

Возможность отдохнуть во время поездки

Соотношение цены и времени в дороге

Для однодневных визитов из Бангкока в Паттайю наиболее эффективными вариантами являются:

Организованные экскурсии с трансфером — все заботы о транспорте берет на себя туроператор.

— все заботы о транспорте берет на себя туроператор. Частное такси на весь день — максимальная свобода в планировании времени.

— максимальная свобода в планировании времени. Ранний утренний автобус/минивэн туда и поздний вечерний обратно — экономичный вариант.

При планировании однодневной поездки в Паттайю из Бангкока рекомендуется выезжать не позднее 7:00-8:00 утра и возвращаться после 19:00, чтобы провести на курорте не менее 8 часов. Аналогично, для поездки из Паттайи в Бангкок оптимально выезжать рано утром, чтобы успеть посетить основные достопримечательности столицы.

Сравнение транспортных вариантов для однодневных поездок:

Транспорт Преимущества Недостатки Рекомендуется для Экскурсия с трансфером Не нужно планировать маршрут, включен гид, посещение основных мест Фиксированное расписание, ограниченное время в каждом месте Первое знакомство с городом, туристы без знания языка Такси на весь день Максимальная гибкость, комфорт, дверь-в-дверь Высокая стоимость (от 2500-3500 бат за день) Семьи с детьми, группы 3-4 человека, ценящие комфорт Автобус/минивэн Экономичность, частые рейсы Привязка к расписанию, время на дорогу до/от автовокзалов Бюджетные путешественники, молодежь, одиночные туристы Аренда автомобиля Полная свобода передвижения, можно посетить отдаленные места Необходимость ориентироваться на дорогах, парковки, стресс Опытные путешественники, знакомые с левосторонним движением

Для однодневной поездки из Бангкока в Паттайю оптимальный маршрут будет включать:

Ранний выезд из Бангкока (6:00-7:00) Прибытие в Паттайю (8:00-9:30) Посещение основных достопримечательностей (Храм Истины, Смотровая площадка Паттайя Парк, Улица Волкинг Стрит) Обед в одном из ресторанов на пляже Отдых на пляже или морские развлечения (парасейлинг, банан, морская прогулка) Выезд обратно в Бангкок (17:00-19:00)

Для поездки в обратном направлении (из Паттайи в Бангкок) рекомендуется посетить Королевский дворец, храм Лежащего Будды (Ват По), район Чайнатаун и один из известных торговых центров. В этом случае выезжать нужно не позднее 7:00 утра.

Если вы остановились в Паттайе и планируете однодневную поездку в Бангкок, имейте в виду, что последние автобусы и минивэны обратно отправляются около 21:00. В случае желания задержаться дольше придется воспользоваться услугами такси. 🕒

Маршрут Бангкок-Паттайя предлагает разнообразие транспортных вариантов на любой бюджет и предпочтения. Экономные путешественники оценят регулярные автобусные рейсы стоимостью от 117 бат, ценители комфорта выберут такси за 1800 бат, а искатели приключений могут рассмотреть морской путь. Главное преимущество этого направления — его доступность: даже с учетом пробок вы окажетесь на берегу моря максимум через 3 часа после выезда из столицы. Выбирайте транспорт с учетом времени суток, дня недели и ваших планов на отдых, чтобы дорога стала приятной частью путешествия, а не утомительной необходимостью.

