Острова возле Паттайи: как самостоятельно добраться дешевле

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Для кого эта статья:

Русские туристы, планирующие поездку в Паттайю и окрестные острова Таиланда

Путешественники, заинтересованные в самостоятельных путешествиях и экономии на транспорте

Гиды и туристические предприниматели, стремящиеся расширить свои знания о маршрутах и способах продвижения своих услуг Паттайя — городской курорт, который давно заслужил популярность среди русских туристов. Но мало кто знает, что настоящие тайские жемчужины скрываются на островах поблизости! 🌴 Представьте: лазурная вода, белоснежный песок, отсутствие толп туристов... и всё это в паре часов пути от шумной Паттайи. Сегодня я расскажу, как самостоятельно добраться до ближайших островов, сколько это стоит, и какие транспортные хитрости помогут сэкономить время и деньги. Готовы отправиться навстречу островным приключениям?

Популярные острова возле Паттайи: обзор и достоинства

Паттайя окружена несколькими островами, каждый из которых обладает собственным характером и атмосферой. Понимание их особенностей поможет выбрать идеальное направление для однодневной экскурсии или длительного пребывания.

Вот главные островные направления, доступные из Паттайи:

Ко Лан — самый близкий и популярный остров, расположенный всего в 7 км от берега. Славится кристально чистой водой и шестью основными пляжами различного типа.

— самый близкий и популярный остров, расположенный всего в 7 км от берега. Славится кристально чистой водой и шестью основными пляжами различного типа. Ко Самет — национальный парк с белоснежными пляжами и прозрачной водой, расположенный в 45 км от Паттайи.

— национальный парк с белоснежными пляжами и прозрачной водой, расположенный в 45 км от Паттайи. Ко Чанг — второй по величине остров Таиланда, предлагающий широкий спектр активностей: от пляжного отдыха до треккинга в джунглях.

— второй по величине остров Таиланда, предлагающий широкий спектр активностей: от пляжного отдыха до треккинга в джунглях. Ко Сичанг — менее туристический, но аутентичный остров с богатой историей и культурными достопримечательностями.

— менее туристический, но аутентичный остров с богатой историей и культурными достопримечательностями. Ко Паи (Бамбуковый остров) — небольшой остров с коралловыми рифами, идеальный для снорклинга.

Остров Расстояние от Паттайи Время в пути Главные преимущества Ко Лан 7 км 45 мин. паромом / 15 мин. скоростным катером Близость, разнообразие пляжей, доступность Ко Самет 45 км 2,5-3 часа Белоснежные пляжи, статус национального парка Ко Чанг 300 км 5-6 часов Разнообразие активностей, джунгли, водопады Ко Сичанг 120 км 3-4 часа Аутентичная культура, историческое наследие Ко Паи 23 км 2-2,5 часа Снорклинг, коралловые рифы

Важно учитывать, что в высокий сезон (ноябрь-март) острова привлекают значительное число туристов. Если ищете уединение, стоит посетить менее популярные острова или планировать поездки на будние дни.

Ольга Петрова, гид по Таиланду Помню своего клиента Михаила, который настаивал на посещении только Ко Лана, потому что "это же ближайший остров к Паттайе". Я убедила его потратить один день на поездку до Ко Самета, и этот день стал highlight всего его двухнедельного отпуска. Мы выехали рано утром, к 10 часам уже купались в кристально чистой воде, а вечером наблюдали потрясающий закат и огненное шоу на пляже. Михаил не мог поверить, что всего в паре часов езды от шумной Паттайи существует такая идиллия. С тех пор он приезжает в Таиланд ежегодно и всегда проводит минимум 3-4 дня на разных островах. Вывод прост: не ограничивайте себя только ближайшими точками – иногда дополнительный час в пути окупается сторицей.

Ко Лан: как доехать, стоимость и расписание паромов

Ко Лан — ближайший остров к Паттайе и, пожалуй, самый доступный для посещения. Добраться до него можно двумя основными способами: на пароме или скоростном катере.

Паромное сообщение с Ко Ланом:

Паромы отправляются от пирса Бали Хай (Bali Hai Pier), расположенного в южной части Паттайи. Добраться до пирса можно на такси, мотобайке или сонгтео (местный общественный транспорт).

Расписание паромов из Паттайи на Ко Лан: 7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:30

7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:30 Расписание паромов с Ко Лана в Паттайю: 6:30, 7:30, 10:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00

6:30, 7:30, 10:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 Стоимость: 30 бат в одну сторону

30 бат в одну сторону Время в пути: 45-50 минут

45-50 минут Пункт прибытия на Ко Лане: пирс На Бан (Na Ban Pier)

Скоростные катера (спидботы):

Место отправления: пирс Бали Хай или пляж Паттайя Бич

пирс Бали Хай или пляж Паттайя Бич Стоимость: от 200 до 300 бат с человека (при заполнении катера 10-15 человек)

от 200 до 300 бат с человека (при заполнении катера 10-15 человек) Время в пути: 15-20 минут

15-20 минут Особенность: катера могут доставить вас на любой пляж острова по вашему выбору

катера могут доставить вас на любой пляж острова по вашему выбору Расписание: гибкое, отправление по мере заполнения (обычно каждые 30-60 минут с 8:00 до 18:00)

Важно понимать, что скоростные катера не имеют фиксированного расписания и часто отправляются, когда соберется достаточное количество пассажиров. В низкий сезон или при неблагоприятных погодных условиях может потребоваться больше времени для формирования группы.

После прибытия на остров Ко Лан, вам доступны следующие варианты передвижения:

Аренда мотобайка: 200-300 бат в день

Сонгтео (тук-тук): от 30 до 100 бат в зависимости от расстояния

Пешие прогулки: многие пляжи связаны пешеходными тропами

Для тех, кто планирует однодневную поездку, рекомендую отправляться на утреннем пароме и возвращаться на материк до 17:00, чтобы избежать вечерней очереди.

Ко Чанг и Ко Самет: транспортные маршруты из Паттайи

Добраться до островов Ко Чанг и Ко Самет из Паттайи сложнее, чем до Ко Лана, но дополнительные усилия компенсируются менее туристической атмосферой и великолепной природой. 🌊

Маршрут до Ко Самета:

Из Паттайи до Бан Пхе (Ban Phe): Минивэн от автовокзала Паттайи до Бан Пхе: стоимость 200 бат, время в пути 2-2,5 часа

Альтернативно: такси (от 1500 бат) или аренда автомобиля От Бан Пхе до Ко Самета: Паром до пирса На Дан (Na Dan): 70 бат, 30-40 минут в пути

Скоростной катер: от 200 бат, 10-15 минут в пути Расписание паромов: Из Бан Пхе на Ко Самет: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30

С Ко Самета в Бан Пхе: 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Важно: при входе на остров Ко Самет необходимо заплатить входной билет в национальный парк: 200 бат для иностранцев (дети до 3 лет бесплатно).

Маршрут до Ко Чанга:

Из Паттайи до Трата (Trat): Автобус от автовокзала Паттайи до Трата: 250-300 бат, время в пути 4-5 часов

Минивэн от автовокзала до Трата: 300-350 бат, время в пути 3,5-4 часа От Трата до пирса: Сонгтео от автовокзала до пирсов Ао Тхаммачат (Ao Thammachat) или Центр Поинт (Center Point): 50-80 бат, 30 минут в пути От пирса до Ко Чанга: Паром: 80-120 бат, время в пути 30-45 минут Расписание паромов: С пирса Ао Тхаммачат: 7:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30

С пирса Центр Поинт: 7:45, 9:45, 11:45, 14:00, 16:00, 18:00

Обратные рейсы начинаются с 6:00 и заканчиваются в 17:00

Существуют также комбинированные билеты "Паттайя – Ко Чанг" (от 550 до 700 бат), которые включают трансфер на минивэне до пирса и паром до острова. Их можно приобрести в туристических агентствах Паттайи или онлайн.

Алексей Смирнов, профессиональный путешественник Решение поехать на Ко Чанг было спонтанным. Я и мой друг Антон остановились в Паттайе на неделю, но уже к третьему дню устали от шума и суеты. Вечером в среду решили: завтра едем на Ко Чанг! Вместо того чтобы бронировать комбинированный трансфер, мы решили добираться самостоятельно. Встали в 5 утра, доехали на байке до автовокзала к 6:00 и успели на первый минивэн до Трата. В минивэне познакомились с местным жителем, который подсказал, что если доехать до Трата, а оттуда взять такси напрямую до пирса Ао Тхаммачат (минуя сонгтео), то можно успеть на паром в 14:00. Мы так и сделали, заплатив таксисту 400 бат на двоих. В итоге к 15:00 мы уже загорали на пляже Вайт Сэнд на Ко Чанге. Этот спонтанный трип оказался лучшей частью всего путешествия, а маршрут, который мы выбрали, оказался не только дешевле организованного трансфера, но и позволил увидеть настоящий Таиланд за окном.

Экономичные способы добраться до островов самостоятельно

Для путешественников с ограниченным бюджетом существуют проверенные стратегии, позволяющие существенно сэкономить при посещении тайских островов. 💰

Общие принципы экономии:

Путешествуйте в низкий сезон (май-октябрь), когда цены на транспорт и жилье снижаются на 20-40%

Используйте общественный транспорт вместо такси

Объединяйтесь с другими путешественниками для совместной аренды транспорта

Планируйте поездки на будние дни, избегая выходных и тайских праздников

Бронируйте билеты онлайн заранее, многие перевозчики предлагают скидки до 15% за раннее бронирование

Экономичные варианты для Ко Лана:

Выбирайте паром (30 бат) вместо скоростного катера (200-300 бат) Используйте сонгтео до пирса Бали Хай (10 бат) вместо такси (от 150 бат) Посещайте остров по будням, когда меньше туристов и цены на местные услуги ниже Берите с собой еду и напитки – цены на острове на 20-30% выше, чем в Паттайе

Экономия при поездке на Ко Самет:

Используйте минивэн до Бан Пхе (200 бат) вместо такси (от 1500 бат) Выбирайте паром (70 бат) вместо скоростного катера (от 200 бат) Покупайте комбинированный билет Паттайя-Ко Самет (от 350 бат), который часто дешевле, чем оплата каждого участка пути отдельно Рассмотрите возможность однодневной поездки, избегая расходов на проживание

Бюджетный маршрут до Ко Чанга:

Используйте регулярный автобус (250-300 бат) вместо прямого минивэна (400-500 бат) Планируйте ночной переезд, чтобы сэкономить на одном дне проживания Исследуйте возможность групповых трансферов через хостелы в Паттайе Рассмотрите альтернативный маршрут через Бангкок, который иногда обходится дешевле (особенно если вы уже находитесь в северной части Паттайи)

Маршрут Стандартная стоимость Экономичный вариант Экономия Паттайя – Ко Лан (туда-обратно) 600 бат (скоростной катер + такси) 80 бат (паром + сонгтео) 520 бат (87%) Паттайя – Ко Самет (в одну сторону) 1770 бат (такси + скоростной катер) 270 бат (минивэн + паром) 1500 бат (85%) Паттайя – Ко Чанг (в одну сторону) 900 бат (прямой трансфер) 430 бат (автобус + сонгтео + паром) 470 бат (52%)

Полезный совет: создайте местную SIM-карту с интернетом (от 300 бат на неделю), чтобы иметь возможность использовать приложения для вызова такси (Grab, Bolt) и проверять актуальное расписание транспорта.

Важные советы для комфортного путешествия на острова

Правильная подготовка к поездке на острова может значительно повысить уровень комфорта и безопасности вашего путешествия. Вот несколько профессиональных рекомендаций, которые помогут избежать типичных проблем: 🧳

Оптимальное время для посещения островов:

Высокий сезон (ноябрь-апрель): идеальная погода, минимум дождей, но максимум туристов и высокие цены

идеальная погода, минимум дождей, но максимум туристов и высокие цены Низкий сезон (май-октябрь): периодические дожди, но меньше туристов и низкие цены

периодические дожди, но меньше туристов и низкие цены "Золотая середина" (ноябрь и апрель): хорошая погода при умеренном количестве туристов

Что обязательно взять с собой:

Солнцезащитный крем с высоким SPF (на островах солнце особенно активное)

Репеллент от насекомых (особенно важно в вечернее время)

Водостойкий чехол для смартфона и документов

Легкая сменная одежда и купальные принадлежности

Небольшая аптечка с базовыми препаратами

Наличные деньги (на многих островах банкоматы встречаются редко или отсутствуют)

Питьевую воду (на небольших островах она может стоить в 2-3 раза дороже)

Безопасность на воде и транспорте:

В штормовую погоду предпочтите более крупные паромы скоростным катерам Избегайте последних рейсов в сезон дождей, когда погода может резко измениться Заранее проверяйте прогноз погоды — некоторые паромные компании отменяют рейсы при неблагоприятных условиях Следите за своими вещами во время посадки и высадки с парома Приезжайте на пирс за 30-45 минут до отправления в высокий сезон

Особенности проживания на островах:

На Ко Лане бронируйте жилье заранее, особенно в высокий сезон и праздники На Ко Самете выбирайте пляжи на восточном побережье, если ищете уединения На Ко Чанге учитывайте, что транспортная инфраструктура не так развита — лучше жить рядом с выбранным пляжем Последние лодки с Ко Лана обычно отправляются около 18:00 — не опаздывайте, иначе придется ночевать на острове

Экологические соображения:

Уносите свой мусор с пляжей и природных зон

Используйте многоразовые бутылки для воды вместо пластиковых

Не кормите диких животных, включая рыб и обезьян

Используйте только экологичные солнцезащитные кремы вблизи коралловых рифов

Уважайте правила национальных парков и заповедников

И самый важный совет: отключите режим туриста и включите режим исследователя. Чем дальше вы уйдете от основных туристических маршрутов, тем больше аутентичного Таиланда сможете увидеть. Зачастую самые впечатляющие виды и места на островах находятся в 15-20 минутах ходьбы от популярных пляжей.

Острова вокруг Паттайи — это настоящие жемчужины в короне Таиланда, которые могут изменить ваше представление о тайском отдыхе. От ближайшего Ко Лана до тропического рая Ко Чанга — каждый из них предлагает уникальную атмосферу и незабываемые впечатления. Самостоятельное путешествие позволяет не только существенно сэкономить, но и по-настоящему погрузиться в местную культуру, выстраивая маршрут согласно собственным интересам. Так что берите этот гид, проверяйте актуальные расписания, собирайте рюкзак и отправляйтесь навстречу тайскому островному приключению!

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