Маршрут Паттайя – Пхукет: способы добраться, цены, время в пути#Паттайя
Для кого эта статья:
- Туристы, планирующие поездку между Паттайей и Пхукетом
- Путешественники, интересующиеся разными способами передвижения в Таиланде
Люди, ищущие советы по организации маршрута с учетом бюджета и времени
Планирование маршрута Паттайя – Пхукет часто становится головной болью для туристов, желающих увидеть оба знаменитых курорта Таиланда за одну поездку. Расстояние между этими популярными дестинациями заставляет задуматься о выборе оптимального транспорта, бюджете и комфорте. Многие путешественники теряются в противоречивой информации о времени в пути и стоимости различных вариантов перемещения. Я собрал актуальные данные о всех способах добраться из Паттайи на Пхукет, чтобы вы могли спланировать идеальный маршрут с учетом своих приоритетов и не тратить драгоценное время отпуска на долгие разбирательства. 🌴✈️
Сколько километров от Паттайи до Пхукета: карта и цифры
Расстояние между Паттайей и Пхукетом по прямой линии составляет примерно 650 километров, но фактический путь по дорогам значительно длиннее – около 880-950 км в зависимости от выбранного маршрута. Эти два популярных курорта расположены в противоположных частях Таиланда: Паттайя находится на восточном побережье Сиамского залива, а Пхукет – крупнейший остров страны на западном побережье Андаманского моря.
Географическое положение этих курортов объясняет значительное расстояние между ними. Чтобы добраться из одной точки в другую, необходимо либо пересечь весь перешеек Кра (самая узкая часть полуострова Малакка), либо облететь его по воздуху. 🗺️
|Маршрут
|Расстояние (км)
|Особенности
|По прямой (воздушный путь)
|650
|Кратчайшее расстояние между точками
|По дороге через Бангкок
|950
|Наиболее популярный автомобильный маршрут
|Южный маршрут
|880
|Через провинции Прачуапкхирикхан и Чумпхон
|Центральный маршрут
|920
|Через национальные парки центрального Таиланда
Важно понимать, что указанное расстояние напрямую влияет на время в пути и стоимость перемещения. Если для авиаперелета эти 650 км означают около часа в воздухе, то для наземного транспорта — минимум 12-15 часов непрерывного движения при идеальных дорожных условиях.
Иван Петров, профессиональный путешественник и гид В 2022 году я сопровождал группу из шести туристов, решивших преодолеть маршрут Паттайя-Пхукет на арендованном минивэне. Мы выбрали живописный южный маршрут через Хуа Хин, Прачуапкхирикхан и Чумпхон. Несмотря на тщательное планирование и расчет 13-14 часов на дорогу, реальность внесла коррективы. Непредвиденная реконструкция участка дороги в районе Ранонга добавила почти три часа к нашему путешествию. Дополнительное время мы потеряли из-за сильного ливня на подъезде к парому. В итоге дорога заняла более 18 часов, что стало серьезным испытанием даже для нашей хорошо подготовленной группы. Этот случай наглядно демонстрирует, почему я теперь всегда рекомендую закладывать минимум 20% запаса времени при планировании длительных автомобильных переездов в Таиланде.
При планировании маршрута также необходимо учитывать особенность Пхукета как островной территории. Хотя остров соединен с материком мостом Сарасин длиной 700 метров, этот фактор нередко становится дополнительной точкой затора в пиковые туристические сезоны.
Авиаперелет между курортами: время в пути и стоимость
Авиаперелет – бесспорно самый быстрый способ добраться из Паттайи на Пхукет. Однако здесь есть нюанс: в самой Паттайе международного аэропорта нет. Ближайший аэропорт – U-Tapao (UTP), расположенный в 30 км от центра Паттайи. Альтернативой может служить аэропорт Суварнабхуми (BKK) в Бангкоке, находящийся примерно в 120 км от Паттайи. ✈️
Прямые рейсы из U-Tapao до Пхукета выполняются несколькими авиакомпаниями, включая AirAsia и Bangkok Airways. Продолжительность полета составляет около 1 часа 20 минут. Если вы летите через Бангкок, общее время в пути увеличивается до 3-4 часов, включая пересадку.
Стоимость авиабилетов варьируется в зависимости от сезона, времени бронирования и выбранной авиакомпании:
- Прямой рейс U-Tapao – Пхукет: от 1,500 до 5,000 бат (примерно 43-142 USD)
- Перелет Бангкок – Пхукет: от 1,200 до 4,000 бат (примерно 34-114 USD)
- Трансфер Паттайя – аэропорт U-Tapao: от 300 бат (около 8.5 USD)
- Трансфер Паттайя – аэропорт Суварнабхуми: от 1,000 бат (около 28.5 USD)
Важно учитывать, что к стоимости авиабилета необходимо добавить расходы на трансфер до аэропорта и из аэропорта Пхукета до вашего отеля. На Пхукете это обойдется в среднем от 600 до 1,200 бат в зависимости от удаленности отеля от аэропорта.
Расписание рейсов между U-Tapao и Пхукетом не столь интенсивное, как из Бангкока, поэтому рекомендуется бронировать билеты заранее, особенно в высокий туристический сезон (ноябрь-март). В среднем выполняется 1-3 рейса в день.
Перелет через Бангкок часто оказывается более гибким вариантом из-за большего количества рейсов (до 20 ежедневно), но добавляет время на трансфер до Суварнабхуми и возможное ожидание стыковки.
Наземный транспорт: автобусы и такси из Паттайи на Пхукет
Для путешественников, предпочитающих наземное передвижение или ограниченных в бюджете, существует несколько вариантов добраться из Паттайи на Пхукет по суше. Этот способ занимает значительно больше времени, но позволяет увидеть реальный Таиланд за пределами туристических зон. 🚌
Автобусное сообщение между Паттайей и Пхукетом осуществляется несколькими компаниями-перевозчиками. Автобусы отправляются с Северного автовокзала Паттайи (North Pattaya Bus Terminal) и прибывают на главный автовокзал Пхукета.
Екатерина Соколова, туристический блогер Мой опыт поездки на ночном автобусе из Паттайи на Пхукет оказался довольно противоречивым. Выбрав VIP-автобус компании Transport Co Ltd за 1100 бат, я рассчитывала на комфортное путешествие. Автобус действительно оказался современным, с удобными раскладывающимися креслами, кондиционером и даже Wi-Fi. Однако реальность тайских дорог внесла свои коррективы. Дорога, которую водитель обещал преодолеть за 12 часов, растянулась до 16 из-за непредвиденных ремонтных работ и двух чрезвычайно длинных остановок. Мой совет — не планировать никаких важных мероприятий на день прибытия и обязательно брать с собой беруши, маску для сна и теплую одежду (кондиционер работал на полную мощность всю ночь). Несмотря на задержку, путешествие позволило увидеть аутентичные тайские провинции, что стало бонусом к сэкономленным на авиабилете деньгам.
|Тип транспорта
|Время в пути
|Стоимость (бат)
|Комфорт
|Частота
|Стандартный автобус
|14-16 часов
|850-950
|Базовый
|2-3 рейса в день
|VIP-автобус
|12-14 часов
|1,100-1,300
|Высокий
|1-2 рейса в день
|Частное такси
|10-12 часов
|9,000-12,000
|Премиум
|По запросу
|Микроавтобус
|12-14 часов
|1,500-2,000
|Средний
|1 рейс в день
Особенности автобусного сообщения:
- Большинство автобусов ходит по ночному расписанию, отправление из Паттайи обычно между 17:00 и 21:00
- VIP-автобусы оборудованы раскладывающимися креслами, кондиционером, туалетом и иногда Wi-Fi
- Предусмотрены 2-3 остановки для отдыха и приема пищи в придорожных ресторанах
- Билеты можно приобрести онлайн через сервисы 12Go.Asia, Bookaway или непосредственно на автовокзале
- В пиковый сезон рекомендуется бронировать места минимум за 3-4 дня
Для тех, кто предпочитает более комфортное и гибкое путешествие, существует опция частного такси. Стоимость такой поездки варьируется от 9,000 до 12,000 бат в зависимости от класса автомобиля и сезона. Преимущества очевидны: индивидуальный маршрут, возможность останавливаться по желанию и отсутствие необходимости подстраиваться под расписание. Однако следует понимать, что для водителя такой длительный переезд также является испытанием, поэтому часто на такой маршрут выезжают два сменяющих друг друга водителя.
Аренда автомобиля с водителем обойдется примерно в 13,000-15,000 бат, но позволит распределить длительную поездку на несколько дней с остановками в интересных местах по пути, например, в курортном городе Хуа Хин или национальном парке Као Сок. 🚗
Комбинированные маршруты: оптимальные варианты
Комбинированные маршруты между Паттайей и Пхукетом предлагают баланс между стоимостью, временем в пути и впечатлениями от поездки. Эти варианты особенно привлекательны для путешественников, желающих увидеть больше достопримечательностей Таиланда во время перемещения между двумя популярными курортами. 🛣️
Наиболее популярные комбинированные маршруты включают:
- Паттайя – Бангкок – Пхукет: автобус/такси до Бангкока (2 часа), затем самолет до Пхукета (1,5 часа). Общее время в пути: около 5-6 часов с учетом ожидания в аэропорту. Стоимость: 2,000-3,500 бат.
- Паттайя – Хуа Хин – Пхукет: автобус до Хуа Хина (4-5 часов), остановка на 1-2 дня, затем автобус до Пхукета (8-9 часов). Этот маршрут позволяет посетить королевский курортный город Хуа Хин.
- Паттайя – Чумпхон – Пхукет: ночной автобус до Чумпхона (8-9 часов), затем паром до Пхукета (3-4 часа). Этот вариант дает возможность насладиться морским путешествием по Андаманскому морю.
- Паттайя – Сураттани – Пхукет: поезд из Бангкока до Сураттани (около 12 часов), затем автобус до Пхукета (3-4 часа). Хороший вариант для любителей железнодорожных путешествий.
Особое внимание стоит уделить маршруту через Хуа Хин, который превращает перемещение в мини-путешествие. Хуа Хин – старейший курорт Таиланда, известный своими королевскими резиденциями, отличными пляжами и более спокойной атмосферой по сравнению с Паттайей. Остановка здесь на 1-2 ночи позволяет не только разбить утомительный путь, но и познакомиться с еще одним интересным регионом страны.
Для самостоятельных путешественников комбинация различных видов транспорта может существенно снизить стоимость поездки. Например, бюджетный вариант маршрута может выглядеть так:
- Минивэн Паттайя – Бангкок (автовокзал Мочит): 120-180 бат
- Ночной автобус Бангкок – Сураттани: 600-800 бат
- Автобус Сураттани – Пхукет: 250-300 бат
- Общая стоимость: около 1,000-1,300 бат
Для тех, кто хочет максимально обогатить свое путешествие впечатлениями, рекомендую маршрут через национальный парк Као Сок – одно из самых красивых природных мест Таиланда с древними тропическими лесами и живописным озером Чео Лан. Этот вариант добавит к путешествию 2-3 дня, но подарит уникальные впечатления от знакомства с природой региона. 🌿
Лучший способ добраться с учетом сезона и бюджета
Выбор оптимального способа перемещения между Паттайей и Пхукетом напрямую зависит от сезона поездки, вашего бюджета и приоритетов. Проанализируем, какие варианты подходят для разных ситуаций. 📊
В высокий туристический сезон (ноябрь-апрель):
- Авиаперелет становится наиболее рациональным выбором, несмотря на более высокую стоимость. Дороги в этот период перегружены, а время в пути при наземном перемещении может увеличиваться на 20-30%.
- Цены на авиабилеты повышаются, поэтому рекомендуется бронировать их минимум за 2-3 месяца.
- Если вы всё же выбираете автобус, отдайте предпочтение VIP-классу — разница в комфорте существенна, а в стоимости — относительно невелика.
В низкий сезон (май-октябрь):
- Наземный транспорт становится более привлекательным вариантом — дороги менее загружены, а стоимость проезда может снижаться на 10-15%.
- Авиакомпании часто проводят акции и распродажи, что позволяет приобрести билеты по выгодным тарифам, иногда сравнимым со стоимостью VIP-автобуса.
- В период муссонных дождей (особенно август-октябрь) следует учитывать возможность задержек как в авиасообщении, так и на дорогах.
Рекомендации в зависимости от бюджета:
- Экономный бюджет (до 1,500 бат): стандартный ночной автобус — самый доступный вариант, особенно если забронировать билет заранее.
- Средний бюджет (1,500-3,500 бат): VIP-автобус или комбинированный маршрут через Бангкок с использованием лоукост-авиакомпаний.
- Комфортное путешествие (от 3,500 бат): прямой авиаперелет из U-Tapao или через Бангкок с трансферами до/от аэропортов.
- Премиум-вариант (от 10,000 бат): частное такси или арендованный автомобиль с водителем, позволяющие путешествовать с максимальным комфортом и по индивидуальному маршруту.
При ограниченном бюджете, но достаточном количестве времени, рассмотрите вариант с остановкой в Сураттани или Краби — это позволит разбить утомительный путь и посетить дополнительные интересные места, такие как острова Ко Самуи или Ко Пханган, прежде чем направиться на Пхукет.
Для семей с детьми однозначно рекомендую авиаперелет — экономия времени и комфорт в этом случае перевешивают экономию средств. Если поездка планируется в период с июля по сентябрь, обратите внимание на западное побережье Пхукета, где в это время возможны сильные волны и течения, делающие купание небезопасным. 🌊
Для самостоятельных путешественников, ищущих аутентичный опыт, идеальным вариантом станет комбинированный маршрут через национальные парки центрального Таиланда с остановками в нетуристических городах. Такое путешествие займет 3-4 дня, но подарит уникальные впечатления и возможность увидеть настоящий Таиланд. 🏕️
Планируя маршрут между Паттайей и Пхукетом, помните: ни один из способов не является универсально лучшим. Значительное расстояние между курортами требует тщательного анализа вашего бюджета, времени и комфорта. Для коротких отпусков авиаперелет сохраняет драгоценные дни для отдыха. Для глубокого погружения в культуру Таиланда наземный транспорт с продуманными остановками превратит перемещение в самостоятельное путешествие. Выбирайте не просто транспорт, а опыт, который хотите получить — и любое расстояние станет частью вашего уникального тайского приключения.
Герман Куликов
тревел-редактор