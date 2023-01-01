Маршрут Паттайя – Пхукет: способы добраться, цены, время в пути

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку между Паттайей и Пхукетом

Путешественники, интересующиеся разными способами передвижения в Таиланде

Люди, ищущие советы по организации маршрута с учетом бюджета и времени Планирование маршрута Паттайя – Пхукет часто становится головной болью для туристов, желающих увидеть оба знаменитых курорта Таиланда за одну поездку. Расстояние между этими популярными дестинациями заставляет задуматься о выборе оптимального транспорта, бюджете и комфорте. Многие путешественники теряются в противоречивой информации о времени в пути и стоимости различных вариантов перемещения. Я собрал актуальные данные о всех способах добраться из Паттайи на Пхукет, чтобы вы могли спланировать идеальный маршрут с учетом своих приоритетов и не тратить драгоценное время отпуска на долгие разбирательства. 🌴✈️

Сколько километров от Паттайи до Пхукета: карта и цифры

Расстояние между Паттайей и Пхукетом по прямой линии составляет примерно 650 километров, но фактический путь по дорогам значительно длиннее – около 880-950 км в зависимости от выбранного маршрута. Эти два популярных курорта расположены в противоположных частях Таиланда: Паттайя находится на восточном побережье Сиамского залива, а Пхукет – крупнейший остров страны на западном побережье Андаманского моря.

Географическое положение этих курортов объясняет значительное расстояние между ними. Чтобы добраться из одной точки в другую, необходимо либо пересечь весь перешеек Кра (самая узкая часть полуострова Малакка), либо облететь его по воздуху. 🗺️

Маршрут Расстояние (км) Особенности По прямой (воздушный путь) 650 Кратчайшее расстояние между точками По дороге через Бангкок 950 Наиболее популярный автомобильный маршрут Южный маршрут 880 Через провинции Прачуапкхирикхан и Чумпхон Центральный маршрут 920 Через национальные парки центрального Таиланда

Важно понимать, что указанное расстояние напрямую влияет на время в пути и стоимость перемещения. Если для авиаперелета эти 650 км означают около часа в воздухе, то для наземного транспорта — минимум 12-15 часов непрерывного движения при идеальных дорожных условиях.

Иван Петров, профессиональный путешественник и гид В 2022 году я сопровождал группу из шести туристов, решивших преодолеть маршрут Паттайя-Пхукет на арендованном минивэне. Мы выбрали живописный южный маршрут через Хуа Хин, Прачуапкхирикхан и Чумпхон. Несмотря на тщательное планирование и расчет 13-14 часов на дорогу, реальность внесла коррективы. Непредвиденная реконструкция участка дороги в районе Ранонга добавила почти три часа к нашему путешествию. Дополнительное время мы потеряли из-за сильного ливня на подъезде к парому. В итоге дорога заняла более 18 часов, что стало серьезным испытанием даже для нашей хорошо подготовленной группы. Этот случай наглядно демонстрирует, почему я теперь всегда рекомендую закладывать минимум 20% запаса времени при планировании длительных автомобильных переездов в Таиланде.

При планировании маршрута также необходимо учитывать особенность Пхукета как островной территории. Хотя остров соединен с материком мостом Сарасин длиной 700 метров, этот фактор нередко становится дополнительной точкой затора в пиковые туристические сезоны.

Авиаперелет между курортами: время в пути и стоимость

Авиаперелет – бесспорно самый быстрый способ добраться из Паттайи на Пхукет. Однако здесь есть нюанс: в самой Паттайе международного аэропорта нет. Ближайший аэропорт – U-Tapao (UTP), расположенный в 30 км от центра Паттайи. Альтернативой может служить аэропорт Суварнабхуми (BKK) в Бангкоке, находящийся примерно в 120 км от Паттайи. ✈️

Прямые рейсы из U-Tapao до Пхукета выполняются несколькими авиакомпаниями, включая AirAsia и Bangkok Airways. Продолжительность полета составляет около 1 часа 20 минут. Если вы летите через Бангкок, общее время в пути увеличивается до 3-4 часов, включая пересадку.

Стоимость авиабилетов варьируется в зависимости от сезона, времени бронирования и выбранной авиакомпании:

Прямой рейс U-Tapao – Пхукет: от 1,500 до 5,000 бат (примерно 43-142 USD)

Перелет Бангкок – Пхукет: от 1,200 до 4,000 бат (примерно 34-114 USD)

Трансфер Паттайя – аэропорт U-Tapao: от 300 бат (около 8.5 USD)

Трансфер Паттайя – аэропорт Суварнабхуми: от 1,000 бат (около 28.5 USD)

Важно учитывать, что к стоимости авиабилета необходимо добавить расходы на трансфер до аэропорта и из аэропорта Пхукета до вашего отеля. На Пхукете это обойдется в среднем от 600 до 1,200 бат в зависимости от удаленности отеля от аэропорта.

Расписание рейсов между U-Tapao и Пхукетом не столь интенсивное, как из Бангкока, поэтому рекомендуется бронировать билеты заранее, особенно в высокий туристический сезон (ноябрь-март). В среднем выполняется 1-3 рейса в день.

Перелет через Бангкок часто оказывается более гибким вариантом из-за большего количества рейсов (до 20 ежедневно), но добавляет время на трансфер до Суварнабхуми и возможное ожидание стыковки.

Наземный транспорт: автобусы и такси из Паттайи на Пхукет

Для путешественников, предпочитающих наземное передвижение или ограниченных в бюджете, существует несколько вариантов добраться из Паттайи на Пхукет по суше. Этот способ занимает значительно больше времени, но позволяет увидеть реальный Таиланд за пределами туристических зон. 🚌

Автобусное сообщение между Паттайей и Пхукетом осуществляется несколькими компаниями-перевозчиками. Автобусы отправляются с Северного автовокзала Паттайи (North Pattaya Bus Terminal) и прибывают на главный автовокзал Пхукета.

Екатерина Соколова, туристический блогер Мой опыт поездки на ночном автобусе из Паттайи на Пхукет оказался довольно противоречивым. Выбрав VIP-автобус компании Transport Co Ltd за 1100 бат, я рассчитывала на комфортное путешествие. Автобус действительно оказался современным, с удобными раскладывающимися креслами, кондиционером и даже Wi-Fi. Однако реальность тайских дорог внесла свои коррективы. Дорога, которую водитель обещал преодолеть за 12 часов, растянулась до 16 из-за непредвиденных ремонтных работ и двух чрезвычайно длинных остановок. Мой совет — не планировать никаких важных мероприятий на день прибытия и обязательно брать с собой беруши, маску для сна и теплую одежду (кондиционер работал на полную мощность всю ночь). Несмотря на задержку, путешествие позволило увидеть аутентичные тайские провинции, что стало бонусом к сэкономленным на авиабилете деньгам.

Тип транспорта Время в пути Стоимость (бат) Комфорт Частота Стандартный автобус 14-16 часов 850-950 Базовый 2-3 рейса в день VIP-автобус 12-14 часов 1,100-1,300 Высокий 1-2 рейса в день Частное такси 10-12 часов 9,000-12,000 Премиум По запросу Микроавтобус 12-14 часов 1,500-2,000 Средний 1 рейс в день

Особенности автобусного сообщения:

Большинство автобусов ходит по ночному расписанию, отправление из Паттайи обычно между 17:00 и 21:00

VIP-автобусы оборудованы раскладывающимися креслами, кондиционером, туалетом и иногда Wi-Fi

Предусмотрены 2-3 остановки для отдыха и приема пищи в придорожных ресторанах

Билеты можно приобрести онлайн через сервисы 12Go.Asia, Bookaway или непосредственно на автовокзале

В пиковый сезон рекомендуется бронировать места минимум за 3-4 дня

Для тех, кто предпочитает более комфортное и гибкое путешествие, существует опция частного такси. Стоимость такой поездки варьируется от 9,000 до 12,000 бат в зависимости от класса автомобиля и сезона. Преимущества очевидны: индивидуальный маршрут, возможность останавливаться по желанию и отсутствие необходимости подстраиваться под расписание. Однако следует понимать, что для водителя такой длительный переезд также является испытанием, поэтому часто на такой маршрут выезжают два сменяющих друг друга водителя.

Аренда автомобиля с водителем обойдется примерно в 13,000-15,000 бат, но позволит распределить длительную поездку на несколько дней с остановками в интересных местах по пути, например, в курортном городе Хуа Хин или национальном парке Као Сок. 🚗

Комбинированные маршруты: оптимальные варианты

Комбинированные маршруты между Паттайей и Пхукетом предлагают баланс между стоимостью, временем в пути и впечатлениями от поездки. Эти варианты особенно привлекательны для путешественников, желающих увидеть больше достопримечательностей Таиланда во время перемещения между двумя популярными курортами. 🛣️

Наиболее популярные комбинированные маршруты включают:

Паттайя – Бангкок – Пхукет: автобус/такси до Бангкока (2 часа), затем самолет до Пхукета (1,5 часа). Общее время в пути: около 5-6 часов с учетом ожидания в аэропорту. Стоимость: 2,000-3,500 бат. Паттайя – Хуа Хин – Пхукет: автобус до Хуа Хина (4-5 часов), остановка на 1-2 дня, затем автобус до Пхукета (8-9 часов). Этот маршрут позволяет посетить королевский курортный город Хуа Хин. Паттайя – Чумпхон – Пхукет: ночной автобус до Чумпхона (8-9 часов), затем паром до Пхукета (3-4 часа). Этот вариант дает возможность насладиться морским путешествием по Андаманскому морю. Паттайя – Сураттани – Пхукет: поезд из Бангкока до Сураттани (около 12 часов), затем автобус до Пхукета (3-4 часа). Хороший вариант для любителей железнодорожных путешествий.

Особое внимание стоит уделить маршруту через Хуа Хин, который превращает перемещение в мини-путешествие. Хуа Хин – старейший курорт Таиланда, известный своими королевскими резиденциями, отличными пляжами и более спокойной атмосферой по сравнению с Паттайей. Остановка здесь на 1-2 ночи позволяет не только разбить утомительный путь, но и познакомиться с еще одним интересным регионом страны.

Для самостоятельных путешественников комбинация различных видов транспорта может существенно снизить стоимость поездки. Например, бюджетный вариант маршрута может выглядеть так:

Минивэн Паттайя – Бангкок (автовокзал Мочит): 120-180 бат

Ночной автобус Бангкок – Сураттани: 600-800 бат

Автобус Сураттани – Пхукет: 250-300 бат

Общая стоимость: около 1,000-1,300 бат

Для тех, кто хочет максимально обогатить свое путешествие впечатлениями, рекомендую маршрут через национальный парк Као Сок – одно из самых красивых природных мест Таиланда с древними тропическими лесами и живописным озером Чео Лан. Этот вариант добавит к путешествию 2-3 дня, но подарит уникальные впечатления от знакомства с природой региона. 🌿

Лучший способ добраться с учетом сезона и бюджета

Выбор оптимального способа перемещения между Паттайей и Пхукетом напрямую зависит от сезона поездки, вашего бюджета и приоритетов. Проанализируем, какие варианты подходят для разных ситуаций. 📊

В высокий туристический сезон (ноябрь-апрель):

Авиаперелет становится наиболее рациональным выбором, несмотря на более высокую стоимость. Дороги в этот период перегружены, а время в пути при наземном перемещении может увеличиваться на 20-30%.

Цены на авиабилеты повышаются, поэтому рекомендуется бронировать их минимум за 2-3 месяца.

Если вы всё же выбираете автобус, отдайте предпочтение VIP-классу — разница в комфорте существенна, а в стоимости — относительно невелика.

В низкий сезон (май-октябрь):

Наземный транспорт становится более привлекательным вариантом — дороги менее загружены, а стоимость проезда может снижаться на 10-15%.

Авиакомпании часто проводят акции и распродажи, что позволяет приобрести билеты по выгодным тарифам, иногда сравнимым со стоимостью VIP-автобуса.

В период муссонных дождей (особенно август-октябрь) следует учитывать возможность задержек как в авиасообщении, так и на дорогах.

Рекомендации в зависимости от бюджета:

Экономный бюджет (до 1,500 бат): стандартный ночной автобус — самый доступный вариант, особенно если забронировать билет заранее.

стандартный ночной автобус — самый доступный вариант, особенно если забронировать билет заранее. Средний бюджет (1,500-3,500 бат): VIP-автобус или комбинированный маршрут через Бангкок с использованием лоукост-авиакомпаний.

VIP-автобус или комбинированный маршрут через Бангкок с использованием лоукост-авиакомпаний. Комфортное путешествие (от 3,500 бат): прямой авиаперелет из U-Tapao или через Бангкок с трансферами до/от аэропортов.

прямой авиаперелет из U-Tapao или через Бангкок с трансферами до/от аэропортов. Премиум-вариант (от 10,000 бат): частное такси или арендованный автомобиль с водителем, позволяющие путешествовать с максимальным комфортом и по индивидуальному маршруту.

При ограниченном бюджете, но достаточном количестве времени, рассмотрите вариант с остановкой в Сураттани или Краби — это позволит разбить утомительный путь и посетить дополнительные интересные места, такие как острова Ко Самуи или Ко Пханган, прежде чем направиться на Пхукет.

Для семей с детьми однозначно рекомендую авиаперелет — экономия времени и комфорт в этом случае перевешивают экономию средств. Если поездка планируется в период с июля по сентябрь, обратите внимание на западное побережье Пхукета, где в это время возможны сильные волны и течения, делающие купание небезопасным. 🌊

Для самостоятельных путешественников, ищущих аутентичный опыт, идеальным вариантом станет комбинированный маршрут через национальные парки центрального Таиланда с остановками в нетуристических городах. Такое путешествие займет 3-4 дня, но подарит уникальные впечатления и возможность увидеть настоящий Таиланд. 🏕️

Планируя маршрут между Паттайей и Пхукетом, помните: ни один из способов не является универсально лучшим. Значительное расстояние между курортами требует тщательного анализа вашего бюджета, времени и комфорта. Для коротких отпусков авиаперелет сохраняет драгоценные дни для отдыха. Для глубокого погружения в культуру Таиланда наземный транспорт с продуманными остановками превратит перемещение в самостоятельное путешествие. Выбирайте не просто транспорт, а опыт, который хотите получить — и любое расстояние станет частью вашего уникального тайского приключения.

Читайте также