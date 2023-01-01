Сонгтео в Паттайе: экономичный транспорт для путешественников

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю

Люди, интересующиеся экономичными способами передвижения в путешествиях

Знакомство с сонгтео в Паттайе стало для меня настоящим откровением во время первой поездки в Таиланд. Эти красочные пикапы с крытыми пассажирскими отсеками — не просто транспорт, а своеобразный ключ к городу. За 10-20 бат вы получаете возможность беспрепятственно перемещаться между пляжами, рынками и торговыми центрами, минуя пробки и не переплачивая за такси. Давайте разберемся во всех нюансах этой удивительно простой транспортной системы, которая значительно упростит вашу жизнь в Паттайе и сэкономит бюджет! 🚐

Что такое сонгтео и их роль в транспортной системе Паттайи

Сонгтео (ซองเตเอ) — пикапы с крытой пассажирской платформой, оборудованной двумя длинными скамейками. Название "сонгтео" буквально переводится с тайского как "две скамейки". Этот вид транспорта служит основным средством передвижения как для местных жителей, так и для туристов в Паттайе. 🚌

В отличие от многих азиатских городов, где доминируют метро или автобусные сети, транспортная система Паттайи построена вокруг сонгтео. Они выполняют функцию городских маршруток, следуя по фиксированным маршрутам с гибким графиком остановок — пассажир может попросить остановиться практически в любой точке маршрута.

Михаил Соколов, путеводитель по Юго-Восточной Азии Мой первый опыт с сонгтео в Паттайе был почти комичным. Зная о них только в теории, я долго не решался сесть, опасаясь ошибиться с маршрутом. В итоге, простояв 20 минут под палящим солнцем, я заметил, что местные просто машут рукой проезжающим мимо сонгтео нужного цвета. Решившись повторить их жест, я был удивлен, когда ярко-синий пикап немедленно остановился. За 10 бат меня довезли от Walking Street до Central Festival — путь, за который таксист просил 200 бат. С тех пор я передвигаюсь по Паттайе исключительно на сонгтео и рекомендую этот транспорт всем своим клиентам как самый аутентичный способ погрузиться в местную жизнь.

Ключевые особенности сонгтео в Паттайе:

Цветовая идентификация — каждый маршрут имеет свой цвет, что упрощает ориентирование

— каждый маршрут имеет свой цвет, что упрощает ориентирование Низкая стоимость проезда — обычно от 10 до 30 бат в зависимости от маршрута

— обычно от 10 до 30 бат в зависимости от маршрута Высокая частота движения — интервал между машинами составляет 5-15 минут

— интервал между машинами составляет 5-15 минут Гибкость остановок — возможность остановить транспорт практически в любой точке маршрута

— возможность остановить транспорт практически в любой точке маршрута Длительность работы — большинство маршрутов функционирует с 7:00 до 23:00

Сонгтео не только решают транспортный вопрос, но и являются неотъемлемой частью городской культуры Паттайи. Местные жители используют их ежедневно для поездок на работу, рынки или пляжи. Для туриста же это возможность погрузиться в повседневную жизнь города и сэкономить значительную часть бюджета.

Основные маршруты сонгтео в Паттайе с цветовой маркировкой

Паттайя может похвастаться удивительно простой системой цветовой кодировки маршрутов сонгтео. Каждый маршрут имеет свой уникальный цвет, что делает навигацию интуитивно понятной даже для тех, кто не знает тайского языка. 🎨

Цвет сонгтео Маршрут Основные точки маршрута Интервал движения Синий (темно-синий) Пляжная линия Наклуа — Северная Паттайя — Центральная Паттайя — Южная Паттайя — Джомтьен 5-10 минут Белый Наклуа — Саттахип Наклуа — Центральная Паттайя — Джомтьен — Амбассадор — Саттахип 10-15 минут Желтый Паттайя — Джомтьен Центральная Паттайя — Южная Паттайя — Джомтьен 10 минут Зеленый Паттайя — Сукхумвит Вторая дорога — Central Festival — Sukhumvit Road 15 минут Красный Городской круговой Третья дорога — Сукхумвит — Северная Паттайя — Центральная Паттайя 10-15 минут

Наиболее популярные и полезные для туристов маршруты:

Синий маршрут — главная туристическая артерия, проходит вдоль всей береговой линии, связывая основные пляжи и торговые центры

— главная туристическая артерия, проходит вдоль всей береговой линии, связывая основные пляжи и торговые центры Белый маршрут — самый длинный маршрут, идеален для дальних поездок до Саттахипа

— самый длинный маршрут, идеален для дальних поездок до Саттахипа Желтый маршрут — удобен для поездок на пляж Джомтьен из центра Паттайи

Алина Корнеева, travel-блогер Моя первая поездка в Паттайю чуть не превратилась в денежную катастрофу. Я заранее заложила в бюджет значительную сумму на такси, не подозревая о существовании сонгтео. В первый же день мой гид Сомчай, заметив, что я собираюсь вызвать такси от отеля до Walking Street, рассмеялся и предложил альтернативу. "Синий сонгтео довезет тебя за 10 бат вместо 150 на такси", — сказал он. Я с недоверием согласилась на эксперимент. Через 15 минут мы уже были на месте, а вместе с нами ехали как местные, так и другие туристы. Эта поездка изменила весь мой тайский опыт — я не только сэкономила около 100 долларов за неделю, но и увидела Паттайю глазами местных. Кстати, позже я встретила семейную пару из России, которая за 3 дня потратила на такси больше 2000 бат, даже не подозревая о существовании сонгтео!

Важно понимать, что сонгтео не придерживаются строгого расписания. Их частота зависит от времени суток и загруженности маршрута. В пиковые часы (утром и вечером) интервал движения может сокращаться до 5 минут, а в позднее время — увеличиваться до 20-30 минут.

Каждый маршрут имеет свои особенности:

Синие сонгтео работают дольше остальных — до полуночи, что делает их идеальным транспортом для возвращения после вечерних развлечений

Зеленые сонгтео удобны для посещения крупных торговых центров вдоль Сукхумвит-роуд

Красные сонгтео охватывают жилые районы, где меньше туристических достопримечательностей, но больше аутентичных тайских рынков

Схема движения и ключевые остановки сонгтео по городу

Хотя сонгтео останавливаются практически по требованию, существуют определенные ключевые точки, где они делают регулярные остановки. Понимание этих остановок поможет вам эффективнее планировать свои перемещения по Паттайе. 🗺️

Основные остановочные пункты синего маршрута (самого популярного среди туристов):

Dolphin Roundabout (Северная Паттайя) — начальная/конечная точка

(Северная Паттайя) — начальная/конечная точка Terminal 21 — крупный торговый центр

— крупный торговый центр Central Festival — популярный торговый комплекс

— популярный торговый комплекс Mike Shopping Mall — торговый центр в центральной части

— торговый центр в центральной части Walking Street — знаменитая пешеходная улица

— знаменитая пешеходная улица Thappraya Road Junction — пересечение с дорогой на Джомтьен

— пересечение с дорогой на Джомтьен Jomtien Beach — популярный пляж

Примечательно, что маршруты сонгтео в Паттайе образуют своеобразную сеть, где некоторые ключевые точки служат пересадочными узлами между разными маршрутами:

Пересадочный узел Пересекающиеся маршруты Ключевые направления Central Festival Синий, Зеленый, Красный Пляж, Сукхумвит, Третья дорога Pattaya Tai (Южная Паттайя) Синий, Желтый, Белый Пляж, Джомтьен, Саттахип Dolphin Roundabout Синий, Красный, Белый Наклуа, Северная Паттайя, Саттахип Big C Extra Зеленый, Красный Сукхумвит, Третья дорога Walking Street Синий, Желтый Центральная Паттайя, Джомтьен

Схема движения синих сонгтео заслуживает особого внимания, так как этот маршрут наиболее полезен для туристов:

Начало в районе Наклуа (Dolphin Roundabout) Движение по Beach Road в южном направлении Прохождение через центральную часть Паттайи с остановками у крупных торговых центров Поворот у Walking Street Движение через Thappraya Road до пляжа Джомтьен Конечная остановка в южной части Джомтьена Возвращение тем же маршрутом в обратном направлении

Практический совет: большинство популярных туристических объектов Паттайи расположены вдоль маршрутов синих и желтых сонгтео. Если вы планируете посетить более отдаленные районы, например, плавучий рынок или храм Истины, может потребоваться пересадка или использование альтернативного транспорта.

При планировании поездок учитывайте особенности движения сонгтео:

Движение по Beach Road может замедляться в часы пик (16:00-19:00)

На наиболее загруженных участках (Central Festival, Walking Street) возможны задержки

В сезон дождей (май-октябрь) интервал движения может увеличиваться

В ночное время (после 22:00) частота движения значительно снижается

Стоимость проезда и правила оплаты в сонгтео Паттайи

Одно из главных преимуществ сонгтео — их доступность. Стоимость проезда значительно ниже, чем у такси или мотобайк-такси, что делает их идеальным транспортом для экономных путешественников. 💰

Базовая стоимость проезда в сонгтео варьируется в зависимости от маршрута и дальности поездки:

10 бат — стандартная цена за короткие поездки в пределах одной зоны (например, от Central Festival до Walking Street)

— стандартная цена за короткие поездки в пределах одной зоны (например, от Central Festival до Walking Street) 20 бат — цена за поездку средней дальности (например, из центральной Паттайи в Джомтьен)

— цена за поездку средней дальности (например, из центральной Паттайи в Джомтьен) 30-50 бат — стоимость длинных маршрутов (например, от северной Паттайи до Саттахипа)

Система оплаты в сонгтео проста, но имеет свои нюансы:

Оплата производится водителю при выходе из транспорта Лучше иметь при себе мелкие купюры (10, 20, 50 бат) Водители редко говорят по-английски, поэтому коммуникация часто ограничивается называнием суммы Сдача обычно дается без проблем, но лучше не расплачиваться купюрами крупнее 100 бат Чаевые не приняты, но округление суммы в большую сторону воспринимается положительно

Важно понимать, что стандартные тарифы могут увеличиваться в определенных случаях:

В ночное время (после 22:00) цена может возрасти на 5-10 бат

В дни фестивалей и праздников (особенно Сонгкран и Новый год) цены могут быть выше на 5-10 бат

При поездке с крупным багажом может взиматься дополнительная плата (обычно 10 бат за чемодан)

Некоторые водители могут пытаться назначить более высокую цену иностранцам — знание стандартных тарифов поможет избежать переплаты

Сравнение стоимости проезда различными видами транспорта в Паттайе:

Вид транспорта Короткая поездка (до 3 км) Средняя поездка (3-7 км) Длинная поездка (более 7 км) Сонгтео 10 бат 20 бат 30-50 бат Мотобайк-такси 50-80 бат 100-150 бат 200+ бат Такси (с метром) 150 бат (мин.) 200-300 бат 350+ бат Баат-бас (частные маршрутки) не применимо не применимо 100-200 бат

Несколько практических советов по оплате:

Если вы не уверены в стоимости, можно спросить водителя "Tao rai?" (сколько стоит?) при посадке

При поездке большой группой (более 5 человек) рекомендуется заранее уточнить цену

При длительных поездках (например, до Саттахипа) оплата может взиматься при посадке

Попытка договориться о снижении стандартной цены может восприниматься негативно

Практические советы по использованию сонгтео для туристов

Сонгтео — отличный способ передвижения по Паттайе, но для комфортного использования этого транспорта полезно знать несколько важных нюансов. Вооружившись этими знаниями, вы сможете перемещаться по городу как местный житель. 🧭

Как правильно остановить сонгтео:

Встаньте у обочины дороги, где хорошо видно приближающийся транспорт

Вытяните руку и помашите, когда увидите сонгтео нужного вам цвета

Если сонгтео останавливается, но водитель не открывает заднюю дверь, подойдите к кабине и назовите место, куда вы направляетесь

Получив подтверждение (обычно кивок), садитесь в пассажирский отсек

Как сообщить водителю о необходимости остановки:

Нажмите кнопку звонка, расположенную на потолке пассажирского отсека (если есть) Если кнопки нет, постучите монетой по металлической трубе внутри салона В крайнем случае, крикните "Чок тини!" (остановите здесь) При выходе передайте деньги водителю через окно кабины

Лучшее время для использования сонгтео:

Утро (7:00-10:00) — высокая частота движения, но может быть много пассажиров

— высокая частота движения, но может быть много пассажиров День (11:00-15:00) — оптимальный баланс между частотой движения и заполненностью

— оптимальный баланс между частотой движения и заполненностью Вечер (16:00-19:00) — высокая загруженность дорог может замедлять движение

— высокая загруженность дорог может замедлять движение Поздний вечер (20:00-23:00) — меньшая частота движения, но свободнее в салоне

Важные советы для комфортной поездки:

Берегите ценные вещи — держите сумки на коленях или между ног

Имейте при себе карту города или оффлайн-карту в смартфоне для отслеживания маршрута

В час пик будьте готовы к тому, что придется потесниться — сонгтео могут быть переполнены

Не ожидайте кондиционера — сонгтео открыты с боков для естественной вентиляции

Заранее подготовьте деньги для оплаты, чтобы не задерживать других пассажиров

Если маршрут проходит по узким улицам или в час пик, закладывайте дополнительное время на поездку

Частые ошибки туристов при использовании сонгтео:

Попытка остановить сонгтео не того цвета или уже заполненный транспорт

Неправильная оплата — передача денег при посадке вместо выхода

Использование сонгтео для поездок в отдаленные районы, куда они не ходят (например, на Ко Лан)

Ожидание сонгтео в непопулярных местах или в позднее время

Неготовность к тому, что водители редко говорят по-английски

Полезные тайские фразы для поездки на сонгтео:

"Pai ..." (Пай ...) — "Еду в ..." (вставьте название места)

"Jot tini" (Джот тини) — "Остановите здесь"

"Tao rai?" (Тау рай) — "Сколько стоит?"

"Khop khun" (Коп кун) — "Спасибо"

"Rot sai arai pai ...?" (Рот сай арай пай ...) — "Какой транспорт идет в ...?"

И напоследок: не бойтесь экспериментировать с маршрутами. Сонгтео — это не только практичный способ передвижения, но и возможность увидеть настоящую Паттайю за пределами туристических маршрутов. Иногда самые интересные открытия ждут именно там, куда вас доставит случайно выбранный сонгтео! 🌴

Изучив систему сонгтео Паттайи, вы получаете ключ к городу, который большинство туристов никогда не освоят. Эти цветные пикапы становятся не просто транспортом, но проводником в настоящую Паттайю — ту, которую знают и любят местные жители. Освоив искусство поездок на сонгтео, вы не только сэкономите значительную часть бюджета, но и обретете свободу передвижения, недоступную тем, кто зависит от такси или организованных туров. Превратите свое путешествие из стандартного отпуска в настоящее приключение — сонгтео Паттайи ждут вас!

