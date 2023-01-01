Шрифты и цвета для карточек товаров на Wildberries: повысьте конверсию

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Для кого эта статья:

Продавцы товаров на маркетплейсе Wildberries

Дизайнеры и графические специалисты, работающие с визуальным оформлением

Люди, интересующиеся увеличением конверсии и продаж в онлайн-торговле Визуальное оформление карточки товара на Wildberries — это первое, что видит покупатель, и последнее, что он запоминает перед покупкой. Удивительно, но 94% продавцов на маркетплейсе недооценивают влияние шрифтов и цветов на конверсию! В битве за внимание клиента побеждает не только качественный товар, но и грамотное визуальное представление. Разберём, как правильно выбрать типографику и цветовую гамму для ваших карточек, чтобы выделиться среди тысяч конкурентов и повысить продажи на 30–40% без дополнительных вложений в рекламу. 🚀

Правила оформления карточек на WB: шрифты и цвета

Wildberries, как и любой маркетплейс, имеет свои технические требования к оформлению карточек товаров. Соблюдение этих правил — фундамент успешного продвижения на площадке. 📋

Прежде чем погрузиться в творческий процесс, ознакомьтесь с базовыми требованиями платформы:

Основное изображение товара должно быть размером 800×1200 пикселей

Дополнительные изображения (до 30 штук) — того же размера

Текст на изображениях должен занимать не более 20% площади

Шрифты и цвета на изображениях не должны искажать восприятие товара

Текст в описании товара не должен содержать заглавных букв в целых словах (кроме аббревиатур)

Важно понимать, что хотя сам маркетплейс использует определённую типографическую систему для отображения названий товаров и описаний (это шрифты без засечек, преимущественно Graphik), на изображениях у вас есть гораздо больше свободы выбора.

Элемент карточки Технические ограничения WB Рекомендации по дизайну Основное изображение 800×1200 px, до 5 МБ Чистый фон, минимум текста, фокус на товаре Дополнительные изображения 800×1200 px, до 30 фото Разные ракурсы, детали, примеры использования Текст на изображениях Не более 20% площади Контрастный, читаемый с мобильных устройств Цветовое оформление Без ограничений Соответствие категории, контраст с фоном

Несмотря на относительную свободу в оформлении, соблюдение единого стиля в рамках всей линейки ваших товаров значительно повышает узнаваемость бренда. Используйте одинаковые шрифты и цветовую палитру для всех товаров одной категории — это создаст впечатление профессионализма и повысит доверие покупателей.

Анна Соколова, арт-директор в e-commerce: Помню случай с клиентом, продающим косметику на Wildberries. Его карточки товаров были оформлены хаотично: каждый продукт кричал своим шрифтом и цветом. Покупатели просто терялись в этом визуальном шуме. Мы разработали единую систему оформления: два шрифта (один для заголовков, второй для описаний) и ограниченную палитру из 3 цветов, соответствующих бренду. В течение месяца конверсия выросла на 32%, а узнаваемость бренда увеличилась в разы. Покупатели стали замечать другие товары того же производителя в каталоге и добавлять их в корзину. Простое решение с унификацией визуального стиля принесло впечатляющие результаты.

Оптимальные шрифты для высокой конверсии на Вайлдберриз

Выбор шрифта для карточки товара — это баланс между эстетикой и функциональностью. Правильно подобранная типографика может увеличить конверсию до 25%, а неудачная — оттолкнуть потенциального покупателя. 🔤

При выборе шрифтов для карточки товара на Wildberries рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

Читаемость — основной критерий. Шрифт должен легко читаться на экранах разных размеров, включая мобильные устройства

— основной критерий. Шрифт должен легко читаться на экранах разных размеров, включая мобильные устройства Контраст — использование разных начертаний (например, bold для заголовков, regular для основного текста) создает иерархию информации

— использование разных начертаний (например, bold для заголовков, regular для основного текста) создает иерархию информации Соответствие нише — шрифт должен отражать характер товара (для детских товаров подойдут более игривые шрифты, для премиум-сегмента — элегантные)

— шрифт должен отражать характер товара (для детских товаров подойдут более игривые шрифты, для премиум-сегмента — элегантные) Ограниченное количество — не используйте более 2–3 шрифтов в одной карточке

Вот список шрифтов, которые хорошо зарекомендовали себя в разных категориях товаров на Wildberries:

Категория товаров Рекомендуемые шрифты Примечания Косметика и парфюмерия Montserrat, Playfair Display, Raleway Элегантные шрифты, создающие премиальное впечатление Одежда и обувь Futura, Helvetica Neue, Roboto Современные шрифты с хорошей читаемостью Детские товары Comic Sans MS, Baloo, Bubblegum Sans Игривые шрифты, привлекающие внимание родителей Техника и электроника Inter, SF Pro, Open Sans Технологичные шрифты, создающие впечатление надежности Товары для дома Proxima Nova, Avenir, Museo Sans Нейтральные шрифты с хорошей читаемостью

При выборе размера шрифта помните, что минимальный комфортный размер для чтения на мобильных устройствах — 16px. Для заголовков рекомендуется использовать шрифт размером от 24px и выше, чтобы привлечь внимание покупателя.

Интересный факт: шрифты без засечек (sans-serif) обычно показывают лучшие результаты на цифровых устройствах благодаря лучшей читаемости на экранах с низким разрешением. Однако для премиальных товаров шрифты с засечками (serif) могут создать нужное впечатление элегантности и роскоши. 🎯

Цветовые решения для привлечения внимания покупателей

Цвет — мощнейший инструмент воздействия на эмоции покупателя. Правильно подобранная цветовая схема может повысить узнаваемость бренда на 80% и значительно влияет на решение о покупке. 🎨

При разработке цветовой схемы для карточек товаров на Wildberries учитывайте следующие факторы:

Психология цвета — разные цвета вызывают разные эмоции (красный — страсть, синий — доверие, зелёный — экологичность)

— разные цвета вызывают разные эмоции (красный — страсть, синий — доверие, зелёный — экологичность) Целевая аудитория — предпочтения в цветах могут различаться в зависимости от пола, возраста и культурного бэкграунда

— предпочтения в цветах могут различаться в зависимости от пола, возраста и культурного бэкграунда Категория товара — некоторые цвета традиционно ассоциируются с определёнными нишами

— некоторые цвета традиционно ассоциируются с определёнными нишами Фирменный стиль — использование фирменных цветов повышает узнаваемость бренда

Рассмотрим эффективные цветовые сочетания для разных категорий товаров:

Косметика и парфюмерия: пастельные тона (розовый, лавандовый, мятный) создают ощущение нежности; черный и золотой — премиальности Спортивные товары: яркие, энергичные цвета (красный, оранжевый, ярко-синий) вызывают ассоциации с динамикой и активностью Продукты питания: зеленый символизирует натуральность, красный и желтый стимулируют аппетит Детские товары: яркие, насыщенные цвета (желтый, оранжевый, голубой) привлекают внимание как детей, так и родителей Техника и электроника: черный, серый, синий создают ощущение технологичности и надежности

Важно помнить о контрасте между текстом и фоном. Для обеспечения хорошей читаемости соотношение контрастности должно быть не менее 4,5:1 (а для мелкого текста — 7:1). Это особенно важно для мобильных пользователей Wildberries, которые часто просматривают товары в условиях переменного освещения.

Михаил Громов, специалист по визуальному мерчендайзингу: Работая с интернет-магазином домашнего текстиля, мы провели A/B-тестирование цветовых решений на Wildberries. Первоначально клиент использовал нейтральную серо-белую гамму для всех изображений, считая её "универсальной". Мы разделили ассортимент на два сегмента: для первого оставили исходное оформление, для второго внедрили цветовую дифференциацию по категориям — спокойные зелено-голубые оттенки для постельного белья, теплые терракотовые для пледов и покрывал, лавандовые акценты для банных принадлежностей. Результаты тестирования оказались поразительными: товары с категориальной цветовой кодировкой показали рост конверсии на 47% и увеличение среднего чека на 23%. Покупатели стали чаще приобретать несколько товаров из одной цветовой категории, воспринимая их как часть единой коллекции.

При создании карточки товара важно использовать не более 3–4 основных цветов, чтобы не перегружать визуальное восприятие. Помните, что Wildberries имеет собственный фирменный фиолетовый цвет, поэтому использование схожих оттенков может создать визуальную путаницу.

Еще один полезный прием — использование акцентных цветов для выделения важной информации, например, скидок, особенностей товара или призывов к действию. Яркий акцент на нейтральном фоне гарантированно привлечет внимание покупателя. 🔍

Типичные ошибки в дизайне карточек Wildberries

Даже опытные продавцы допускают ошибки при оформлении карточек товаров. Понимание типичных проблем поможет вам избежать потери конверсии и улучшить продажи. ⚠️

Вот наиболее распространенные ошибки в использовании шрифтов и цветов на Wildberries:

Перегруженность информацией — слишком много текста на изображении делает его нечитаемым и отталкивает покупателя Нечитаемые шрифты — декоративные, слишком тонкие или мелкие шрифты затрудняют восприятие информации Отсутствие контраста — текст сливается с фоном, что делает его практически невидимым Цветовой хаос — использование слишком многих цветов создает впечатление непрофессионализма Несоответствие стиля категории — например, использование игривых шрифтов для премиальных товаров Непоследовательность дизайна — разный стиль оформления для товаров одной линейки Игнорирование мобильных пользователей — более 80% покупок на Wildberries совершается с мобильных устройств

Особое внимание стоит уделить техническим аспектам, которые часто упускают из виду:

Использование нестандартных шрифтов без встраивания их в изображение (текст может отображаться некорректно)

Слишком высокая детализация, которая теряется при отображении миниатюр в каталоге

Игнорирование цветовой калибровки — цвета могут выглядеть по-разному на разных устройствах

Слишком темные или слишком светлые изображения, которые плохо смотрятся на фоне белого интерфейса Wildberries

Интересный факт: по данным анализа поведения покупателей, карточки с нечитаемыми шрифтами покидают в среднем на 32% быстрее, даже если сам товар интересен потенциальному покупателю. Первое впечатление формируется за 0,05 секунды, и значительную роль в нем играет именно типографика и цветовое решение. 🕒

Чтобы избежать этих ошибок, всегда проверяйте, как ваши карточки выглядят на разных устройствах — компьютере, планшете и особенно на мобильном телефоне. Используйте инструменты для тестирования контрастности текста и фона, чтобы убедиться в хорошей читаемости всех элементов.

Инструменты для создания эффективного дизайна на WB

Создание привлекательных карточек товаров требует не только знаний, но и правильных инструментов. Выбор подходящего программного обеспечения существенно облегчит вашу работу и повысит качество конечного результата. 🛠️

Рассмотрим основные инструменты, которые помогут вам в работе с шрифтами и цветами:

Тип инструмента Название Преимущества Уровень сложности Графические редакторы Adobe Photoshop, Canva, Figma Полный контроль над дизайном, профессиональные возможности От среднего до высокого Работа с цветом Adobe Color, Coolors, Color Hunt Подбор гармоничных цветовых схем, проверка контраста Низкий Работа с шрифтами Google Fonts, Adobe Fonts, FontPair Доступ к тысячам шрифтов, подбор сочетаний Низкий Проверка доступности WebAIM Contrast Checker, Stark Проверка контрастности для улучшения читаемости Низкий Шаблоны Template.net, Crello, VistaCreate Готовые решения, экономия времени Низкий

Для начинающих продавцов отличным выбором станет Canva — этот онлайн-редактор предлагает интуитивно понятный интерфейс и множество готовых шаблонов, которые можно адаптировать под требования Wildberries. Большим преимуществом является наличие бесплатной версии с достаточным функционалом.

Более продвинутым пользователям стоит обратить внимание на Figma — этот инструмент позволяет создавать профессиональные макеты и легко масштабировать дизайн для разных форматов. Важным преимуществом является возможность совместной работы в режиме реального времени, что удобно при работе с командой.

Для эффективной работы с цветом рекомендую использовать следующие инструменты:

Adobe Color — позволяет создавать цветовые схемы на основе цветового круга и различных правил гармонии

— позволяет создавать цветовые схемы на основе цветового круга и различных правил гармонии Coolors — генератор цветовых палитр с возможностью блокировки отдельных цветов

— генератор цветовых палитр с возможностью блокировки отдельных цветов Color Hunt — коллекция готовых цветовых палитр, отсортированных по популярности

— коллекция готовых цветовых палитр, отсортированных по популярности Colormind — генератор палитр с использованием искусственного интеллекта, учитывающий современные тренды

Для работы с типографикой незаменимыми станут:

Google Fonts — бесплатная библиотека шрифтов с открытой лицензией

— бесплатная библиотека шрифтов с открытой лицензией FontPair — инструмент для подбора сочетающихся шрифтов

— инструмент для подбора сочетающихся шрифтов TypeScale — помогает создать гармоничную типографическую шкалу

— помогает создать гармоничную типографическую шкалу WhatTheFont — определяет шрифт по изображению (полезно для анализа конкурентов)

Важно помнить, что даже самый простой инструмент в руках профессионала даст лучший результат, чем продвинутое программное обеспечение у новичка. Выбирайте инструменты, соответствующие вашему уровню подготовки, и постепенно осваивайте более сложные решения. 📚

Не забывайте также использовать инструменты аналитики Wildberries для отслеживания эффективности ваших карточек. Показатели конверсии, времени, проведенного на странице товара, и количество добавлений в корзину помогут понять, насколько успешны ваши дизайнерские решения, и внести необходимые корректировки.

Правильный подбор шрифтов и цветов для карточек товаров на Wildberries — это не просто эстетический вопрос, а стратегический инструмент увеличения продаж. Соблюдая технические требования платформы, используя читаемые шрифты и гармоничные цветовые решения, вы значительно повышаете шансы вашего товара быть замеченным и приобретенным. Помните, что визуальное оформление карточки — это ваш безмолвный продавец, работающий круглосуточно. Инвестируйте время в его создание, экспериментируйте с разными вариантами оформления и анализируйте результаты. Применяйте полученные знания с умом, и ваши карточки начнут работать на вас с максимальной эффективностью.

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