Секреты создания продающей инфографики на Wildberries: полное руководство#Инфографика МП #Карточки WB #Визуальный маркетинг
Для кого эта статья:
- Продавцы и владельцы магазинов на маркетплейсе Wildberries
- Дизайнеры и контент-менеджеры, занимающиеся созданием визуального контента
Люди, желающие повысить свои навыки в области создания инфографики и маркетинга продуктов
Инфографика на Wildberries — это не просто красивая картинка, а мощный инструмент продаж, способный увеличить конверсию до 40%. Правильно оформленная визуальная информация о товаре может стать решающим фактором при выборе между вашим предложением и продукцией конкурентов. В этой статье я раскрою профессиональные секреты создания инфографики, которая не только соответствует техническим требованиям маркетплейса, но и реально продает. Готовы превратить ваши карточки товаров в настоящие магниты для покупателей? 🚀
Требования Wildberries к инфографике: форматы и размеры
Wildberries предъявляет строгие требования к визуальному контенту, и их несоблюдение может привести к отклонению ваших материалов или даже блокировке карточки товара. Прежде чем погрузиться в творческий процесс, давайте разберемся с техническими параметрами.
Для инфографики на Wildberries существуют следующие основные требования:
- Формат изображений: JPG или PNG (предпочтительнее PNG для сохранения качества и прозрачности)
- Максимальный размер файла: до 5 МБ
- Разрешение: минимум 1000x1000 пикселей
- Соотношение сторон: 1:1 для основного изображения и 9:16 для дополнительных изображений в карусели
- Количество изображений: до 30 в одной карточке товара
- Белый фон для основного изображения товара
Алексей Рогов, арт-директор
Когда мы начали работать с одним из клиентов по продвижению детской одежды на Wildberries, первой проблемой стали именно технические ограничения платформы. Клиент прислал потрясающие фотографии своих изделий, но все они были сделаны на цветном фоне, в вертикальном формате и с низким разрешением.
Пришлось полностью переснимать весь каталог из 120 позиций. Мы создали мини-студию с белым фоном, правильным освещением и настроили фотоаппарат на квадратный формат съемки. Затраты на пересъемку составили около 50 000 рублей, но результат превзошел все ожидания — после загрузки новых материалов продажи выросли на 27% в первый же месяц. Экономия на правильной подготовке материалов может обойтись очень дорого.
Помимо базовых технических параметров, существуют и другие важные требования, влияющие на восприятие вашего товара:
|Параметр
|Требование
|Влияние на продажи
|Качество изображения
|Четкое, без размытия
|+15-20% к конверсии
|Цветопередача
|Максимально приближена к реальности
|Снижение возвратов на 30%
|Текст на инфографике
|Читаемый, не менее 14 pt
|Улучшение понимания свойств товара
|Водяные знаки
|Запрещены
|Избежание блокировки карточки
|Реклама сторонних ресурсов
|Запрещена
|Предотвращение санкций
Рекомендуется создавать инфографику с запасом по размеру — 2000x2000 пикселей или больше. Это позволит сохранить качество при масштабировании и даст возможность для детализации. Помните, что на мобильных устройствах, где совершается большинство покупок, критически важна читаемость текста и различимость деталей даже на маленьком экране. 📱
Анализ целевой аудитории и особенностей товара
Прежде чем приступить к созданию инфографики, необходимо провести тщательный анализ вашей целевой аудитории и особенностей товара. Этот этап часто упускают из виду, что приводит к созданию визуально привлекательных, но неэффективных с точки зрения продаж материалов.
Для определения целевой аудитории вашего товара на Wildberries следует учитывать следующие факторы:
- Демографические характеристики (возраст, пол, доход, местоположение)
- Поведенческие особенности (частота покупок, привычки просмотра товаров)
- Устройства, с которых чаще всего совершаются покупки
- Ключевые вопросы и сомнения, возникающие при выборе товара
- Основные конкуренты и их визуальная подача
При анализе особенностей товара сосредоточьтесь на следующих аспектах:
- Определите 3-5 ключевых преимуществ, которые выделяют ваш товар среди конкурентов
- Выявите наиболее частые вопросы покупателей о товаре
- Изучите отзывы на аналогичные товары, чтобы понять, что важно для покупателей
- Определите технические характеристики, которые требуют визуализации
- Проанализируйте сезонность и актуальность товара
На основе проведенного анализа создайте матрицу ключевых сообщений, которые должны быть отражены в инфографике:
|Тип информации
|Приоритет
|Способ визуализации
|Ключевые преимущества
|Высокий
|Инфографика 1-3 слайд
|Технические характеристики
|Средний
|Таблицы, диаграммы
|Инструкция по использованию
|Средний
|Пошаговые иллюстрации
|Сравнение с аналогами
|Низкий
|Сравнительные графики
|Отзывы и кейсы
|Высокий
|Цитаты, результаты "до/после"
Важно также учитывать, на каком этапе принятия решения находится покупатель. На Wildberries это может быть:
- Быстрый просмотр каталога (нужны яркие, привлекающие внимание элементы)
- Изучение карточки товара (требуется детализация и убедительные аргументы)
- Сравнение с аналогами (необходимо чёткое позиционирование преимуществ)
- Принятие финального решения (важны гарантии, отзывы, доказательства качества)
Определив эти ключевые моменты, вы сможете создать структуру инфографики, которая последовательно проведёт покупателя от знакомства с товаром до принятия решения о покупке. 🎯
Создание инфографики в Photoshop: базовые настройки
Photoshop остается одним из самых мощных инструментов для создания профессиональной инфографики для Wildberries. Давайте рассмотрим базовые настройки и пошаговый процесс, который поможет вам создать эффективный визуальный контент для вашего товара.
Шаг 1: Создание нового документа
- Запустите Adobe Photoshop и выберите "Файл" → "Создать"
- Установите размер 2000x2000 пикселей для основного изображения (с запасом)
- Выберите разрешение 300 dpi для высокого качества
- Цветовой режим: RGB (8 бит)
- Фон: белый (соответствует требованиям Wildberries)
Шаг 2: Настройка направляющих и сетки
- Активируйте линейки: "Просмотр" → "Линейки" (Ctrl+R)
- Создайте направляющие, перетаскивая их с линеек
- Включите сетку: "Просмотр" → "Показать" → "Сетка"
- Настройте сетку: "Редактирование" → "Установки" → "Направляющие, сетка и фрагменты"
Шаг 3: Подготовка фотографии товара
- Импортируйте фотографию товара: "Файл" → "Поместить встроенные"
- Выделите товар с помощью инструментов выделения (предпочтительно "Объектное выделение")
- Удалите фон: "Слой" → "Новый слой через копирование" (Ctrl+J)
- Отретушируйте изображение товара, используя корректирующие слои
Марина Светлова, дизайнер маркетплейсов
В моей практике был случай с клиентом, продающим кухонные гаджеты. Он настаивал на использовании темного фона для своих товаров, считая, что это выглядит "премиально". После создания первой партии инфографики с черным фоном, мы столкнулись с проблемой — его карточки были отклонены модерацией Wildberries.
Мне пришлось в экстренном порядке переделывать 47 карточек товаров. Для экономии времени я создала в Photoshop действие (Action), которое автоматически выделяло товар, создавало маску, удаляло фон и размещало продукт на белом фоне с легкой тенью. Это сократило время обработки каждого изображения с 25-30 минут до 5-7 минут. В результате за два дня мы полностью обновили каталог, прошли модерацию, и продажи клиента выросли на 35% в первую неделю после обновления.
Шаг 4: Создание структуры инфографики
- Организуйте слои в группы для удобства управления
- Создайте отдельные слои для: фона, товара, текста, графических элементов, иконок
- Используйте смарт-объекты для элементов, которые могут потребовать изменений
Шаг 5: Оптимизация текста и шрифтов
- Выбирайте читаемые шрифты (Sans-serif для цифровой среды)
- Минимальный размер текста: 14 pt для мобильных устройств
- Используйте контрастные цвета для текста и фона
- Структурируйте информацию с помощью заголовков и подзаголовков
- Проверьте читаемость текста при уменьшении размера изображения
Шаг 6: Сохранение для Wildberries
- Сохраните рабочий файл в формате PSD для возможных изменений
- Экспортируйте изображение в формате PNG: "Файл" → "Экспортировать" → "Экспортировать как..."
- Выберите формат PNG-24 для сохранения качества
- Убедитесь, что размер файла не превышает 5 МБ
- Проверьте финальное изображение на различных устройствах
Важные сочетания клавиш для ускорения работы в Photoshop:
- Ctrl+T — свободное трансформирование
- Ctrl+J — дублирование слоя
- Ctrl+G — группировка слоев
- Ctrl++ / Ctrl+- — увеличение/уменьшение масштаба
- Alt+клик между слоями — создание обтравочной маски
Помните, что на Wildberries покупатели часто принимают решение в течение первых 3-5 секунд просмотра изображения, поэтому самая важная информация должна быть заметна сразу. Используйте принцип перевернутой пирамиды — от самого важного к деталям. 🔍
Разработка шаблонов в Canva для быстрой инфографики
Для тех, кто не имеет глубоких навыков работы в Photoshop или нуждается в быстром создании качественной инфографики, Canva представляет собой идеальную альтернативу. Этот инструмент позволяет разрабатывать профессиональные визуальные материалы для Wildberries без необходимости осваивать сложные графические редакторы.
Начнем с базовой настройки шаблона в Canva для Wildberries:
- Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт Canva
- Создайте новый дизайн, выбрав "Пользовательский размер"
- Введите 2000x2000 пикселей для квадратного изображения
- Выберите белый фон для соответствия требованиям Wildberries
- Сохраните этот шаблон как основу для всех будущих инфографик
Для создания эффективной структуры шаблона в Canva воспользуйтесь следующим подходом:
- Разделите холст на функциональные зоны с помощью линий или прямоугольников
- Создайте верхнюю зону для логотипа и названия товара (примерно 20% высоты)
- Выделите центральную часть для изображения товара (около 50% площади)
- Нижнюю часть используйте для ключевых преимуществ и характеристик
- Добавьте боковые секции для дополнительной информации при необходимости
Для ускорения работы создайте библиотеку элементов вашего бренда:
- Загрузите логотип и фирменные элементы в раздел "Загрузки"
- Создайте палитру фирменных цветов в разделе "Бренд"
- Выберите 2-3 шрифта для всех ваших материалов и сохраните их в настройках бренда
- Подготовьте набор иконок, соответствующих вашей тематике
- Сохраните несколько базовых компоновок как шаблоны
Особенности создания инфографики для различных категорий товаров на Wildberries:
|Категория товара
|Ключевые элементы инфографики
|Рекомендуемые визуальные приемы
|Одежда
|Таблица размеров, состав ткани, уход
|Модель в товаре, детали крупным планом
|Электроника
|Технические характеристики, сравнения
|Схемы, диаграммы, скриншоты интерфейса
|Косметика
|Состав, результаты применения, способ использования
|"До/после", иконки ингредиентов, инфографика действия
|Товары для дома
|Размеры, материалы, функциональность
|Товар в интерьере, схемы использования
|Детские товары
|Безопасность, возрастные рекомендации
|Яркие цвета, фото с детьми, инструкции для родителей
Пошаговая инструкция создания инфографики в Canva для Wildberries:
- Откройте сохраненный шаблон 2000x2000 пикселей
- Загрузите и разместите фотографию товара в центральной части
- Удалите фон фотографии с помощью инструмента "Эффекты BG" (в платной версии Canva Pro)
- Добавьте заголовок с названием товара в верхней части
- Вставьте 3-5 ключевых преимуществ в виде иконок с краткими подписями
- Добавьте таблицу характеристик или состава при необходимости
- Включите призыв к действию (например, "Добавить в корзину")
- Проверьте читаемость всех элементов
- Скачайте готовое изображение в формате PNG
Для создания серии согласованных инфографик для линейки товаров используйте функцию "Дублировать" в Canva. Это позволит сохранить единый стиль и просто заменять фотографии и описания для каждого нового товара, экономя до 70% времени на создание материалов. 🧩
Проверка эффективности: A/B тесты и конверсия продаж
Создание инфографики — это только полдела. Настоящие профессионалы не останавливаются на этапе публикации материалов, а постоянно тестируют и оптимизируют их для достижения максимальной конверсии. Рассмотрим, как правильно организовать процесс A/B тестирования и анализа эффективности инфографики на Wildberries.
Основные метрики для оценки эффективности инфографики:
- CTR (Click-Through Rate) — отношение кликов по карточке товара к показам
- Конверсия в покупку — процент посетителей, совершивших покупку
- Время, проведенное на странице товара
- Количество просмотров всех изображений карточки
- Соотношение добавлений в корзину к покупкам
- Частота возвратов товара
Организация A/B тестирования инфографики на Wildberries:
- Создайте две версии инфографики с одним ключевым отличием (заголовок, компоновка, цветовая схема и т.д.)
- Если у вас несколько размеров/цветов товара, используйте разные варианты инфографики для них
- Установите период тестирования — минимум 7-14 дней для получения статистически значимых результатов
- Зафиксируйте исходные показатели до начала теста
- Запустите тест без внесения других изменений в карточку товара
Элементы инфографики, которые следует тестировать в первую очередь:
- Основное изображение товара (ракурс, освещение, композиция)
- Заголовки и подзаголовки (формулировки, размер, расположение)
- Способ представления ключевых преимуществ (текст vs. иконки)
- Цветовые акценты и схемы
- Последовательность информации
- Наличие или отсутствие социальных доказательств (отзывы, рейтинги)
Анализ результатов A/B тестирования должен быть структурированным:
- Сравните ключевые метрики по двум версиям инфографики
- Вычислите статистическую значимость различий (используйте онлайн-калькуляторы A/B тестов)
- Определите победившую версию и внедрите её для всех товаров
- Документируйте результаты и выявленные закономерности
- Планируйте следующие тесты на основе полученных данных
Распространенные ошибки при A/B тестировании инфографики:
- Тестирование слишком многих переменных одновременно
- Недостаточная продолжительность теста
- Игнорирование сезонности и других внешних факторов
- Внесение дополнительных изменений в карточку товара во время теста
- Преждевременные выводы на основе незначительных различий
Для систематизации процесса тестирования создайте таблицу отслеживания результатов:
|Тест №
|Элемент тестирования
|Версия A
|Версия B
|Результаты A
|Результаты B
|Победитель
|1
|Основное фото
|Товар на белом фоне
|Товар в использовании
|CTR: 4.2%, Conv: 1.8%
|CTR: 5.7%, Conv: 2.3%
|B (+28% конверсии)
|2
|Заголовок
|Описательный
|С указанием выгоды
|CTR: 5.7%, Conv: 2.3%
|CTR: 5.9%, Conv: 2.8%
|B (+22% конверсии)
|3
|Количество слайдов
|5 слайдов
|8 слайдов
|Время просмотра: 12 сек
|Время просмотра: 18 сек
|B (дольше взаимодействие)
Помните, что оптимизация инфографики — это непрерывный процесс. Даже после выявления победителя в A/B тесте продолжайте экспериментировать с новыми элементами и подходами. Рынок и предпочтения покупателей постоянно меняются, поэтому то, что работает сегодня, может быть неэффективным через несколько месяцев. 📊
Создание эффективной инфографики для Wildberries — это симбиоз технических знаний, понимания психологии покупателя и творческого подхода. Помните: ваша инфографика должна не только привлекать внимание, но и решать конкретные задачи покупателя, помогая ему принять решение. Регулярно анализируйте конкурентов, следите за трендами в дизайне и, главное, постоянно тестируйте различные варианты. В мире маркетплейсов не существует идеальной инфографики — существует только та, которая работает лучше остальных прямо сейчас.
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов