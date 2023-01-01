Секреты создания продающей инфографики на Wildberries: полное руководство

Для кого эта статья:

Продавцы и владельцы магазинов на маркетплейсе Wildberries

Дизайнеры и контент-менеджеры, занимающиеся созданием визуального контента

Люди, желающие повысить свои навыки в области создания инфографики и маркетинга продуктов Инфографика на Wildberries — это не просто красивая картинка, а мощный инструмент продаж, способный увеличить конверсию до 40%. Правильно оформленная визуальная информация о товаре может стать решающим фактором при выборе между вашим предложением и продукцией конкурентов. В этой статье я раскрою профессиональные секреты создания инфографики, которая не только соответствует техническим требованиям маркетплейса, но и реально продает. Готовы превратить ваши карточки товаров в настоящие магниты для покупателей? 🚀

Требования Wildberries к инфографике: форматы и размеры

Wildberries предъявляет строгие требования к визуальному контенту, и их несоблюдение может привести к отклонению ваших материалов или даже блокировке карточки товара. Прежде чем погрузиться в творческий процесс, давайте разберемся с техническими параметрами.

Для инфографики на Wildberries существуют следующие основные требования:

Формат изображений: JPG или PNG (предпочтительнее PNG для сохранения качества и прозрачности)

Максимальный размер файла: до 5 МБ

Разрешение: минимум 1000x1000 пикселей

Соотношение сторон: 1:1 для основного изображения и 9:16 для дополнительных изображений в карусели

Количество изображений: до 30 в одной карточке товара

Белый фон для основного изображения товара

Алексей Рогов, арт-директор Когда мы начали работать с одним из клиентов по продвижению детской одежды на Wildberries, первой проблемой стали именно технические ограничения платформы. Клиент прислал потрясающие фотографии своих изделий, но все они были сделаны на цветном фоне, в вертикальном формате и с низким разрешением. Пришлось полностью переснимать весь каталог из 120 позиций. Мы создали мини-студию с белым фоном, правильным освещением и настроили фотоаппарат на квадратный формат съемки. Затраты на пересъемку составили около 50 000 рублей, но результат превзошел все ожидания — после загрузки новых материалов продажи выросли на 27% в первый же месяц. Экономия на правильной подготовке материалов может обойтись очень дорого.

Помимо базовых технических параметров, существуют и другие важные требования, влияющие на восприятие вашего товара:

Параметр Требование Влияние на продажи Качество изображения Четкое, без размытия +15-20% к конверсии Цветопередача Максимально приближена к реальности Снижение возвратов на 30% Текст на инфографике Читаемый, не менее 14 pt Улучшение понимания свойств товара Водяные знаки Запрещены Избежание блокировки карточки Реклама сторонних ресурсов Запрещена Предотвращение санкций

Рекомендуется создавать инфографику с запасом по размеру — 2000x2000 пикселей или больше. Это позволит сохранить качество при масштабировании и даст возможность для детализации. Помните, что на мобильных устройствах, где совершается большинство покупок, критически важна читаемость текста и различимость деталей даже на маленьком экране. 📱

Анализ целевой аудитории и особенностей товара

Прежде чем приступить к созданию инфографики, необходимо провести тщательный анализ вашей целевой аудитории и особенностей товара. Этот этап часто упускают из виду, что приводит к созданию визуально привлекательных, но неэффективных с точки зрения продаж материалов.

Для определения целевой аудитории вашего товара на Wildberries следует учитывать следующие факторы:

Демографические характеристики (возраст, пол, доход, местоположение)

Поведенческие особенности (частота покупок, привычки просмотра товаров)

Устройства, с которых чаще всего совершаются покупки

Ключевые вопросы и сомнения, возникающие при выборе товара

Основные конкуренты и их визуальная подача

При анализе особенностей товара сосредоточьтесь на следующих аспектах:

Определите 3-5 ключевых преимуществ, которые выделяют ваш товар среди конкурентов Выявите наиболее частые вопросы покупателей о товаре Изучите отзывы на аналогичные товары, чтобы понять, что важно для покупателей Определите технические характеристики, которые требуют визуализации Проанализируйте сезонность и актуальность товара

На основе проведенного анализа создайте матрицу ключевых сообщений, которые должны быть отражены в инфографике:

Тип информации Приоритет Способ визуализации Ключевые преимущества Высокий Инфографика 1-3 слайд Технические характеристики Средний Таблицы, диаграммы Инструкция по использованию Средний Пошаговые иллюстрации Сравнение с аналогами Низкий Сравнительные графики Отзывы и кейсы Высокий Цитаты, результаты "до/после"

Важно также учитывать, на каком этапе принятия решения находится покупатель. На Wildberries это может быть:

Быстрый просмотр каталога (нужны яркие, привлекающие внимание элементы)

Изучение карточки товара (требуется детализация и убедительные аргументы)

Сравнение с аналогами (необходимо чёткое позиционирование преимуществ)

Принятие финального решения (важны гарантии, отзывы, доказательства качества)

Определив эти ключевые моменты, вы сможете создать структуру инфографики, которая последовательно проведёт покупателя от знакомства с товаром до принятия решения о покупке. 🎯

Создание инфографики в Photoshop: базовые настройки

Photoshop остается одним из самых мощных инструментов для создания профессиональной инфографики для Wildberries. Давайте рассмотрим базовые настройки и пошаговый процесс, который поможет вам создать эффективный визуальный контент для вашего товара.

Шаг 1: Создание нового документа

Запустите Adobe Photoshop и выберите "Файл" → "Создать" Установите размер 2000x2000 пикселей для основного изображения (с запасом) Выберите разрешение 300 dpi для высокого качества Цветовой режим: RGB (8 бит) Фон: белый (соответствует требованиям Wildberries)

Шаг 2: Настройка направляющих и сетки

Активируйте линейки: "Просмотр" → "Линейки" (Ctrl+R)

Создайте направляющие, перетаскивая их с линеек

Включите сетку: "Просмотр" → "Показать" → "Сетка"

Настройте сетку: "Редактирование" → "Установки" → "Направляющие, сетка и фрагменты"

Шаг 3: Подготовка фотографии товара

Импортируйте фотографию товара: "Файл" → "Поместить встроенные" Выделите товар с помощью инструментов выделения (предпочтительно "Объектное выделение") Удалите фон: "Слой" → "Новый слой через копирование" (Ctrl+J) Отретушируйте изображение товара, используя корректирующие слои

Марина Светлова, дизайнер маркетплейсов В моей практике был случай с клиентом, продающим кухонные гаджеты. Он настаивал на использовании темного фона для своих товаров, считая, что это выглядит "премиально". После создания первой партии инфографики с черным фоном, мы столкнулись с проблемой — его карточки были отклонены модерацией Wildberries. Мне пришлось в экстренном порядке переделывать 47 карточек товаров. Для экономии времени я создала в Photoshop действие (Action), которое автоматически выделяло товар, создавало маску, удаляло фон и размещало продукт на белом фоне с легкой тенью. Это сократило время обработки каждого изображения с 25-30 минут до 5-7 минут. В результате за два дня мы полностью обновили каталог, прошли модерацию, и продажи клиента выросли на 35% в первую неделю после обновления.

Шаг 4: Создание структуры инфографики

Организуйте слои в группы для удобства управления

Создайте отдельные слои для: фона, товара, текста, графических элементов, иконок

Используйте смарт-объекты для элементов, которые могут потребовать изменений

Шаг 5: Оптимизация текста и шрифтов

Выбирайте читаемые шрифты (Sans-serif для цифровой среды) Минимальный размер текста: 14 pt для мобильных устройств Используйте контрастные цвета для текста и фона Структурируйте информацию с помощью заголовков и подзаголовков Проверьте читаемость текста при уменьшении размера изображения

Шаг 6: Сохранение для Wildberries

Сохраните рабочий файл в формате PSD для возможных изменений

Экспортируйте изображение в формате PNG: "Файл" → "Экспортировать" → "Экспортировать как..."

Выберите формат PNG-24 для сохранения качества

Убедитесь, что размер файла не превышает 5 МБ

Проверьте финальное изображение на различных устройствах

Важные сочетания клавиш для ускорения работы в Photoshop:

Ctrl+T — свободное трансформирование

Ctrl+J — дублирование слоя

Ctrl+G — группировка слоев

Ctrl++ / Ctrl+- — увеличение/уменьшение масштаба

Alt+клик между слоями — создание обтравочной маски

Помните, что на Wildberries покупатели часто принимают решение в течение первых 3-5 секунд просмотра изображения, поэтому самая важная информация должна быть заметна сразу. Используйте принцип перевернутой пирамиды — от самого важного к деталям. 🔍

Разработка шаблонов в Canva для быстрой инфографики

Для тех, кто не имеет глубоких навыков работы в Photoshop или нуждается в быстром создании качественной инфографики, Canva представляет собой идеальную альтернативу. Этот инструмент позволяет разрабатывать профессиональные визуальные материалы для Wildberries без необходимости осваивать сложные графические редакторы.

Начнем с базовой настройки шаблона в Canva для Wildberries:

Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт Canva Создайте новый дизайн, выбрав "Пользовательский размер" Введите 2000x2000 пикселей для квадратного изображения Выберите белый фон для соответствия требованиям Wildberries Сохраните этот шаблон как основу для всех будущих инфографик

Для создания эффективной структуры шаблона в Canva воспользуйтесь следующим подходом:

Разделите холст на функциональные зоны с помощью линий или прямоугольников

Создайте верхнюю зону для логотипа и названия товара (примерно 20% высоты)

Выделите центральную часть для изображения товара (около 50% площади)

Нижнюю часть используйте для ключевых преимуществ и характеристик

Добавьте боковые секции для дополнительной информации при необходимости

Для ускорения работы создайте библиотеку элементов вашего бренда:

Загрузите логотип и фирменные элементы в раздел "Загрузки" Создайте палитру фирменных цветов в разделе "Бренд" Выберите 2-3 шрифта для всех ваших материалов и сохраните их в настройках бренда Подготовьте набор иконок, соответствующих вашей тематике Сохраните несколько базовых компоновок как шаблоны

Особенности создания инфографики для различных категорий товаров на Wildberries:

Категория товара Ключевые элементы инфографики Рекомендуемые визуальные приемы Одежда Таблица размеров, состав ткани, уход Модель в товаре, детали крупным планом Электроника Технические характеристики, сравнения Схемы, диаграммы, скриншоты интерфейса Косметика Состав, результаты применения, способ использования "До/после", иконки ингредиентов, инфографика действия Товары для дома Размеры, материалы, функциональность Товар в интерьере, схемы использования Детские товары Безопасность, возрастные рекомендации Яркие цвета, фото с детьми, инструкции для родителей

Пошаговая инструкция создания инфографики в Canva для Wildberries:

Откройте сохраненный шаблон 2000x2000 пикселей Загрузите и разместите фотографию товара в центральной части Удалите фон фотографии с помощью инструмента "Эффекты BG" (в платной версии Canva Pro) Добавьте заголовок с названием товара в верхней части Вставьте 3-5 ключевых преимуществ в виде иконок с краткими подписями Добавьте таблицу характеристик или состава при необходимости Включите призыв к действию (например, "Добавить в корзину") Проверьте читаемость всех элементов Скачайте готовое изображение в формате PNG

Для создания серии согласованных инфографик для линейки товаров используйте функцию "Дублировать" в Canva. Это позволит сохранить единый стиль и просто заменять фотографии и описания для каждого нового товара, экономя до 70% времени на создание материалов. 🧩

Проверка эффективности: A/B тесты и конверсия продаж

Создание инфографики — это только полдела. Настоящие профессионалы не останавливаются на этапе публикации материалов, а постоянно тестируют и оптимизируют их для достижения максимальной конверсии. Рассмотрим, как правильно организовать процесс A/B тестирования и анализа эффективности инфографики на Wildberries.

Основные метрики для оценки эффективности инфографики:

CTR (Click-Through Rate) — отношение кликов по карточке товара к показам

Конверсия в покупку — процент посетителей, совершивших покупку

Время, проведенное на странице товара

Количество просмотров всех изображений карточки

Соотношение добавлений в корзину к покупкам

Частота возвратов товара

Организация A/B тестирования инфографики на Wildberries:

Создайте две версии инфографики с одним ключевым отличием (заголовок, компоновка, цветовая схема и т.д.) Если у вас несколько размеров/цветов товара, используйте разные варианты инфографики для них Установите период тестирования — минимум 7-14 дней для получения статистически значимых результатов Зафиксируйте исходные показатели до начала теста Запустите тест без внесения других изменений в карточку товара

Элементы инфографики, которые следует тестировать в первую очередь:

Основное изображение товара (ракурс, освещение, композиция)

Заголовки и подзаголовки (формулировки, размер, расположение)

Способ представления ключевых преимуществ (текст vs. иконки)

Цветовые акценты и схемы

Последовательность информации

Наличие или отсутствие социальных доказательств (отзывы, рейтинги)

Анализ результатов A/B тестирования должен быть структурированным:

Сравните ключевые метрики по двум версиям инфографики Вычислите статистическую значимость различий (используйте онлайн-калькуляторы A/B тестов) Определите победившую версию и внедрите её для всех товаров Документируйте результаты и выявленные закономерности Планируйте следующие тесты на основе полученных данных

Распространенные ошибки при A/B тестировании инфографики:

Тестирование слишком многих переменных одновременно

Недостаточная продолжительность теста

Игнорирование сезонности и других внешних факторов

Внесение дополнительных изменений в карточку товара во время теста

Преждевременные выводы на основе незначительных различий

Для систематизации процесса тестирования создайте таблицу отслеживания результатов:

Тест № Элемент тестирования Версия A Версия B Результаты A Результаты B Победитель 1 Основное фото Товар на белом фоне Товар в использовании CTR: 4.2%, Conv: 1.8% CTR: 5.7%, Conv: 2.3% B (+28% конверсии) 2 Заголовок Описательный С указанием выгоды CTR: 5.7%, Conv: 2.3% CTR: 5.9%, Conv: 2.8% B (+22% конверсии) 3 Количество слайдов 5 слайдов 8 слайдов Время просмотра: 12 сек Время просмотра: 18 сек B (дольше взаимодействие)

Помните, что оптимизация инфографики — это непрерывный процесс. Даже после выявления победителя в A/B тесте продолжайте экспериментировать с новыми элементами и подходами. Рынок и предпочтения покупателей постоянно меняются, поэтому то, что работает сегодня, может быть неэффективным через несколько месяцев. 📊

Создание эффективной инфографики для Wildberries — это симбиоз технических знаний, понимания психологии покупателя и творческого подхода. Помните: ваша инфографика должна не только привлекать внимание, но и решать конкретные задачи покупателя, помогая ему принять решение. Регулярно анализируйте конкурентов, следите за трендами в дизайне и, главное, постоянно тестируйте различные варианты. В мире маркетплейсов не существует идеальной инфографики — существует только та, которая работает лучше остальных прямо сейчас.

