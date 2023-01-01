Фоны и иконки для карточек WB: как увеличить конверсию на 30%

Для кого эта статья:

Продавцы и владельцы брендов на маркетплейсах, особенно Wildberries

Графические дизайнеры и специалисты в области визуального оформления

Новички и стартапы в электронной коммерции, заинтересованные в улучшении своих карточек товаров Продажи на Wildberries — это битва за внимание покупателя, и визуальное оформление карточек товаров становится вашим тайным оружием в этой конкурентной борьбе. Профессиональный фон и стильные иконки могут увеличить конверсию карточки до 30%, превращая случайные просмотры в реальные продажи. Давайте разберемся, где найти идеальные визуальные элементы для ваших товаров и как избежать типичных ошибок, которые отпугивают потенциальных покупателей. 🛍️

Требования Wildberries к оформлению фонов для карточек

Wildberries предъявляет строгие требования к визуальному контенту, и несоблюдение этих правил может привести к отклонению ваших карточек или снижению их эффективности. Ключевые требования к фонам включают:

Размер и формат — изображения должны быть в формате JPG или PNG с разрешением не менее 1000×1000 пикселей для основных фото и 800×800 пикселей для дополнительных визуальных элементов.

— изображения должны быть в формате JPG или PNG с разрешением не менее 1000×1000 пикселей для основных фото и 800×800 пикселей для дополнительных визуальных элементов. Цветовая гамма — фоны должны быть нейтральными, предпочтительно белыми или светлыми, чтобы товар выделялся и был хорошо различим.

— фоны должны быть нейтральными, предпочтительно белыми или светлыми, чтобы товар выделялся и был хорошо различим. Чистота фона — недопустимы посторонние элементы, тени, градиенты или текстуры, которые отвлекают внимание от товара.

— недопустимы посторонние элементы, тени, градиенты или текстуры, которые отвлекают внимание от товара. Технические параметры — файл не должен превышать 5 Мб, а соотношение сторон должно быть 1:1 для основных изображений.

Важно помнить, что Wildberries регулярно обновляет свои требования. В 2023 году маркетплейс ужесточил правила для инфографики, ограничив количество рекламных элементов на дополнительных изображениях и запретив использование определенных формулировок.

Параметр фона Требование Wildberries Распространенные ошибки Цвет Белый или нейтральный светлый Яркие, отвлекающие цвета; градиенты Размер (основные фото) Минимум 1000×1000 px Изображения низкого разрешения, искаженные пропорции Размер (инфографика) Минимум 800×800 px Перегруженность мелкими деталями Формат JPG, PNG (предпочтительно) Использование форматов с анимацией или прозрачностью Элементы фона Отсутствие посторонних элементов Логотипы, контактные данные, лишние детали

Елена Викторова, визуальный мерчандайзер Однажды ко мне обратилась владелица бренда домашней косметики, которая никак не могла пройти модерацию на Wildberries. Оказалось, что она использовала фоны с яркими цветочными принтами, которые, по её мнению, подчеркивали натуральность продукции. Мы полностью переделали фотографии, используя чистый белый фон, расположили товар по центру и добавили лёгкие тени для объёма. Результат превзошёл все ожидания — не только карточки прошли модерацию с первого раза, но и конверсия выросла на 42% уже в первый месяц. Главный урок: на Wildberries минимализм и четкость важнее креативности и художественных излишеств.

Где найти качественные фоны для товаров на WB

Поиск подходящих фонов не должен превращаться в головную боль, если вы знаете, где искать. Существует множество ресурсов — от бесплатных библиотек до профессиональных платформ для дизайнеров. 🖼️

Бесплатные ресурсы для фонов:

Unsplash — обширная библиотека бесплатных фотографий высокого качества, включая минималистичные фоны, подходящие для WB.

— обширная библиотека бесплатных фотографий высокого качества, включая минималистичные фоны, подходящие для WB. Pexels — коллекция профессиональных фотографий, которые можно использовать в коммерческих целях без атрибуции.

— коллекция профессиональных фотографий, которые можно использовать в коммерческих целях без атрибуции. Freepik — огромное количество векторных фонов и шаблонов, часть из которых доступна бесплатно.

— огромное количество векторных фонов и шаблонов, часть из которых доступна бесплатно. Canva — онлайн-редактор с библиотекой шаблонов и фонов, включая специализированные наборы для электронной коммерции.

Платные ресурсы с профессиональными материалами:

Shutterstock — премиум-коллекция изображений и фонов с высоким разрешением.

— премиум-коллекция изображений и фонов с высоким разрешением. Adobe Stock — интегрированное с Adobe Creative Cloud хранилище высококачественных визуальных материалов.

— интегрированное с Adobe Creative Cloud хранилище высококачественных визуальных материалов. Depositphotos — международный фотобанк с миллионами фонов и текстур.

— международный фотобанк с миллионами фонов и текстур. iStock — собрание профессиональных фотографий и иллюстраций, подходящих для коммерческого использования.

Помимо готовых решений, вы можете создать фоны самостоятельно, используя цветные бумаги, ткани или специальные фотофоны. Этот подход особенно эффективен для создания уникального стиля бренда и выделения среди конкурентов.

Максим Дорохов, продакт-фотограф Работая с небольшим брендом детской одежды, мы столкнулись с проблемой: стандартные белые фоны делали яркие изделия безжизненными и скучными. Решение пришло неожиданно — мы создали серию пастельных фонов с помощью обычной цветной бумаги для скрапбукинга. Это было доступно и просто: лист бумаги размером 30×30 см стоил около 50 рублей, а результат выглядел профессионально. Мы подготовили 5 разных пастельных оттенков, каждый из которых идеально сочетался с определённой цветовой гаммой одежды. Через месяц после обновления карточек продажи выросли на 23%, а клиенты в отзывах отмечали "приятный дизайн" и "стильную подачу". Иногда самые простые решения оказываются наиболее эффективными.

Иконки для карточек Вайлдберриз: правила оформления

Иконки — это визуальные символы, которые помогают покупателю быстрее усвоить информацию о товаре. Правильно подобранные иконки способны существенно повысить эффективность карточки, сделав её более информативной и привлекательной. 📊

Основные правила использования иконок на Wildberries:

Размер — иконки должны быть четкими при отображении на экранах мобильных устройств, рекомендуемый минимальный размер 32×32 пикселя.

— иконки должны быть четкими при отображении на экранах мобильных устройств, рекомендуемый минимальный размер 32×32 пикселя. Стиль — предпочтительны простые, понятные символы без сложных деталей. Линейные или flat-иконки работают лучше всего.

— предпочтительны простые, понятные символы без сложных деталей. Линейные или flat-иконки работают лучше всего. Согласованность — все иконки в пределах одной карточки должны придерживаться единого стиля, толщины линий и цветовой гаммы.

— все иконки в пределах одной карточки должны придерживаться единого стиля, толщины линий и цветовой гаммы. Количество — не стоит перегружать инфографику иконками, оптимальное количество — 3-5 ключевых преимуществ.

Для создания эффективной инфографики используйте иконки, которые наглядно демонстрируют:

Ключевые характеристики товара

Способы применения или использования

Уникальные преимущества перед аналогами

Состав материалов или ингредиентов

Сертификации и гарантии качества

Где найти качественные иконки для оформления карточек товаров:

Ресурс Тип иконок Условия использования Особенности Flaticon Векторные, PNG, SVG Бесплатные с атрибуцией, платные без атрибуции Более 5 млн иконок, возможность изменения цвета Iconscout Векторные, PNG Подписка или покупка отдельных наборов Высококачественные тематические наборы The Noun Project SVG, PNG Бесплатные с атрибуцией, платная подписка Минималистичный стиль, тематические коллекции Icons8 Векторные, PNG, SVG Ограниченное бесплатное использование, платная подписка Несколько стилей, возможность настройки Iconfinder Векторные, PNG Платные и бесплатные наборы Высокое качество, профессиональный дизайн

При выборе иконок обратите внимание на лицензионные условия. Большинство бесплатных ресурсов требуют атрибуции (указания авторства), что не всегда удобно для коммерческого использования. Платная подписка обычно снимает это ограничение и дает доступ к более качественным и разнообразным наборам.

Важно помнить, что иконки должны быть интуитивно понятными для целевой аудитории. Например, для детских товаров подойдут более яркие и округлые символы, а для технической продукции — более строгие и схематичные. 👨‍👩‍👧‍👦

Как выбрать фон для инфографики Вайлдберриз

Инфографика — мощный инструмент для демонстрации преимуществ товара, который позволяет передать максимум информации в визуальном формате. Правильный фон для инфографики может значительно повысить её эффективность и привлекательность. 🎨

Ключевые принципы выбора фона для инфографики:

Контрастность — фон должен создавать достаточный контраст с текстом и графическими элементами для обеспечения читабельности.

— фон должен создавать достаточный контраст с текстом и графическими элементами для обеспечения читабельности. Нейтральность — избегайте активных паттернов и ярких цветов, которые конкурируют с контентом за внимание пользователя.

— избегайте активных паттернов и ярких цветов, которые конкурируют с контентом за внимание пользователя. Соответствие бренду — фон должен гармонировать с общей цветовой схемой вашего бренда, усиливая узнаваемость.

— фон должен гармонировать с общей цветовой схемой вашего бренда, усиливая узнаваемость. Единообразие — все элементы инфографики в пределах одной карточки товара должны использовать схожие или дополняющие друг друга фоны.

Оптимальные цветовые решения для фонов инфографики:

Белый или светло-серый — классический вариант, подходящий для большинства товаров.

— классический вариант, подходящий для большинства товаров. Пастельные оттенки — создают мягкое впечатление, хорошо работают для товаров для дома, косметики, детских товаров.

— создают мягкое впечатление, хорошо работают для товаров для дома, косметики, детских товаров. Градиенты низкой насыщенности — могут добавить глубину без отвлечения внимания от содержания.

— могут добавить глубину без отвлечения внимания от содержания. Минималистичные текстуры — тонкие линии, легкие геометрические узоры или едва заметные паттерны могут добавить характер без ущерба для читабельности.

Не менее важно адаптировать фон под категорию товара. Например, для электроники подойдут технологичные минималистичные фоны с геометрическими элементами, для органической косметики — природные текстуры или экологичные мотивы, а для модной одежды — стильные нейтральные фоны с акцентами, соответствующими текущим трендам.

Учитывайте также технические особенности отображения инфографики на Wildberries:

Основная инфографика отображается в виде миниатюр, которые пользователь может увеличить.

На мобильных устройствах изображения просматриваются в значительно меньшем размере.

Платформа автоматически адаптирует изображения под разные разрешения экранов.

Эти факторы диктуют необходимость выбирать фоны, которые будут хорошо работать как в маленьком, так и в увеличенном виде, сохраняя читабельность и привлекательность на всех устройствах.

Фотошоп и другие редакторы для создания фонов WB

Профессиональное оформление карточек товаров невозможно без качественных графических редакторов. Выбор подходящего инструмента зависит от ваших навыков, бюджета и конкретных задач. 🖥️

Профессиональные редакторы для создания фонов и инфографики:

Adobe Photoshop — индустриальный стандарт для работы с растровой графикой, позволяет создавать фоны любой сложности, ретушировать фотографии и разрабатывать многослойные композиции.

— индустриальный стандарт для работы с растровой графикой, позволяет создавать фоны любой сложности, ретушировать фотографии и разрабатывать многослойные композиции. Adobe Illustrator — идеален для создания векторной графики, иконок и масштабируемых элементов инфографики.

— идеален для создания векторной графики, иконок и масштабируемых элементов инфографики. CorelDRAW — мощный векторный редактор с интуитивно понятным интерфейсом, хорошая альтернатива продуктам Adobe.

— мощный векторный редактор с интуитивно понятным интерфейсом, хорошая альтернатива продуктам Adobe. Affinity Designer — доступный профессиональный инструмент для работы с векторной и растровой графикой без подписки.

— доступный профессиональный инструмент для работы с векторной и растровой графикой без подписки. Affinity Photo — альтернатива Photoshop с однократной оплатой и мощным функционалом.

Доступные онлайн-редакторы для новичков:

Canva — простой интерфейс, множество готовых шаблонов и элементов дизайна, идеален для быстрого создания инфографики.

— простой интерфейс, множество готовых шаблонов и элементов дизайна, идеален для быстрого создания инфографики. Figma — веб-сервис для разработки интерфейсов с удобным совместным редактированием.

— веб-сервис для разработки интерфейсов с удобным совместным редактированием. Crello — похож на Canva, но с другим набором шаблонов и возможностей.

— похож на Canva, но с другим набором шаблонов и возможностей. Pixlr — онлайн-редактор с функциями, напоминающими упрощенный Photoshop.

— онлайн-редактор с функциями, напоминающими упрощенный Photoshop. Fotor — простой редактор с инструментами для ретуши и создания коллажей.

Сравнение редакторов для разных задач оформления карточек:

Задача Рекомендуемый редактор для профессионалов Альтернатива для новичков Ретушь фотографий товара Adobe Photoshop, Capture One Pixlr, Fotor Создание чистого белого фона Adobe Photoshop (инструмент "Быстрая маска") Remove.bg, Photopea Разработка иконок Adobe Illustrator, Sketch Canva, Gravit Designer Создание инфографики Adobe InDesign, Illustrator Canva, Visme Создание анимированных элементов Adobe After Effects Canva Pro (базовая анимация)

Для эффективной работы с фонами и иконками важно освоить несколько ключевых техник:

Удаление фона — научитесь точно выделять объект и удалять оригинальный фон, чтобы заменить его на белый или другой подходящий.

— научитесь точно выделять объект и удалять оригинальный фон, чтобы заменить его на белый или другой подходящий. Работа со слоями — понимание принципа многослойной композиции позволит создавать сложные инфографические материалы.

— понимание принципа многослойной композиции позволит создавать сложные инфографические материалы. Маскирование — техника, позволяющая скрыть части изображения или применить эффекты только к определенным областям.

— техника, позволяющая скрыть части изображения или применить эффекты только к определенным областям. Настройка цвета и контраста — умение корректировать яркость, насыщенность и контраст для создания гармоничных композиций.

— умение корректировать яркость, насыщенность и контраст для создания гармоничных композиций. Экспорт в нужных форматах — сохранение работы в оптимальном формате с правильным соотношением качества и размера файла.

Выбор конкретного редактора зависит не только от ваших навыков, но и от специфики товара. Например, для одежды критически важна качественная ретушь и возможность детальной обработки текстур, а для технических товаров больше подойдут инструменты с возможностью создания схем и диаграмм.

Визуальное оформление карточек товаров — это искусство балансирования между творческим самовыражением и строгими требованиями маркетплейса. Выбирайте нейтральные фоны, создавайте понятные иконки и помните: главным героем карточки всегда должен оставаться сам товар. Продуманный дизайн превращает карточку из простого описания в эффективный инструмент продаж, который работает на вас 24/7, привлекая покупателей и превращая их интерес в конкретные действия. Поэтому инвестиции в качественные визуальные элементы — это не расходы, а вложения в рост ваших продаж на Wildberries.

