Как правильно обработать фото товаров на Wildberries: топ-7 программ

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, особенно на Wildberries

Люди, интересующиеся улучшением качества своих товарных фотографий

Начинающие и опытные графические дизайнеры, ищущие инструменты для обработки изображений Качественные фотографии товаров — один из ключевых факторов, влияющих на конверсию на маркетплейсах. Когда покупатель не может потрогать товар руками, визуальное представление становится решающим. Но знаете ли вы, что 67% потребителей считают качество изображения более важным при принятии решения о покупке, чем описание или отзывы? Правильно обработанные фотографии могут увеличить продажи на Wildberries до 30%. Давайте разберемся, какие программы помогут вам создать идеальные карточки товаров и обойти конкурентов. 🔍

Требования Wildberries к фотографиям товаров: что важно знать

Прежде чем погрузиться в мир редакторов изображений, необходимо четко понимать, что именно требует Wildberries от фотографий товаров. Маркетплейс устанавливает строгие стандарты, несоблюдение которых может привести к отклонению карточки товара или существенному снижению его видимости в поисковой выдаче.

Основные технические требования включают:

Минимальное разрешение: 600×800 пикселей (оптимально — 1200×1600)

Формат файла: JPG или PNG

Максимальный размер файла: 5 МБ

Белый или однотонный светлый фон (RGB 255,255,255 или близкий к нему)

Отсутствие водяных знаков, логотипов и посторонних надписей

Соотношение сторон от 1:1 до 1:1.5

Но помимо технических аспектов, существуют и содержательные требования. Товар должен занимать 80-90% площади изображения, быть четко видимым, с правильной цветопередачей и без искажений. Для одежды рекомендуется использовать манекены или модели, для обуви — показывать пару с разных ракурсов.

Требование Описание Влияние на продажи Белый фон RGB 255,255,255 или близкий оттенок Увеличение CTR на 25% Высокое разрешение Минимум 600×800, оптимально 1200×1600 Повышение конверсии на 15-20% Корректная цветопередача Соответствие реальному цвету товара Снижение возвратов на 30% Многоракурсность 5-8 фото с разных ракурсов Увеличение времени просмотра карточки на 40%

Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям — от низких позиций в поисковой выдаче до полного отклонения карточки модераторами. По статистике, около 23% новых продавцов сталкиваются с отказами из-за некачественных фотографий товаров.

Алексей Морозов, фотограф электронной коммерции

Однажды ко мне обратился клиент, который никак не мог понять, почему его товары не продаются на Wildberries. Его карточки проходили модерацию, но продажи были минимальными. Когда я взглянул на его фотографии, проблема стала очевидной — несмотря на соблюдение базовых требований по размеру, его изображения имели желтоватый фон вместо чисто белого, а товары были недостаточно освещены, из-за чего терялись детали. Мы пересняли товары с правильным освещением и обработали фотографии в Adobe Lightroom, выровняв баланс белого и увеличив четкость деталей. После замены изображений продажи выросли на 47% в течение первого месяца! Этот случай показал мне, насколько критичны нюансы фотографии для успеха на маркетплейсах.

7 лучших программ для обработки фото на Wildberries

Выбор правильного инструмента для обработки изображений может существенно повлиять на качество ваших фотографий и, как следствие, на продажи. Рассмотрим семь проверенных программ, которые помогут вам соответствовать всем требованиям Wildberries. 📸

Adobe Photoshop — золотой стандарт редактирования изображений. Предлагает расширенные возможности для коррекции цвета, ретуши, создания белого фона и точной настройки размеров. Особенно полезна функция "Quick Selection" для быстрого отделения товара от фона. Adobe Lightroom — идеален для пакетной обработки большого количества фотографий. Позволяет настроить баланс белого, экспозицию и создать шаблоны обработки для унификации всего каталога товаров. Canva — интуитивно понятный онлайн-редактор с функциями удаления фона, коррекции цвета и добавления элементов. Предлагает множество шаблонов для карточек товаров разных категорий. GIMP — бесплатная альтернатива Photoshop с обширным функционалом для удаления фона, коррекции цвета и ретуши. Имеет крутую кривую обучения, но при освоении становится мощным инструментом. Affinity Photo — профессиональный редактор с однократной оплатой (без подписки). Предлагает все необходимые инструменты для обработки товарных фотографий, включая функции для создания идеального белого фона. Luminar AI — редактор с искусственным интеллектом, который автоматически улучшает фотографии. Особенно эффективен для быстрой коррекции освещения и цветопередачи. Pixlr — онлайн-редактор с простым интерфейсом и достаточным функционалом для базовой обработки фотографий товаров. Идеален для начинающих продавцов.

Каждая из этих программ имеет свои сильные стороны, поэтому выбор должен основываться на ваших конкретных потребностях, бюджете и имеющихся навыках. Некоторые продавцы предпочитают использовать несколько инструментов в комплексе — например, Lightroom для базовой коррекции и Photoshop для финальных штрихов.

Бесплатные редакторы фото для начинающих продавцов WB

Для тех, кто только начинает свой путь на Wildberries или имеет ограниченный бюджет, существует ряд бесплатных решений, которые могут обеспечить достойное качество обработки. Рассмотрим наиболее эффективные варианты. 💸

GIMP — полнофункциональный редактор с открытым исходным кодом. Предлагает слои, маски, инструменты выделения и ретуши, практически не уступая платным аналогам в функциональности.

Pixlr E — расширенная версия онлайн-редактора Pixlr с профессиональными инструментами. Позволяет работать со слоями, применять фильтры и эффекты, удалять фон и корректировать цвета.

Canva Free — базовая версия предлагает достаточно инструментов для создания качественных товарных фотографий. Интуитивно понятный интерфейс делает его идеальным выбором для новичков.

PhotoPea — онлайн-редактор, интерфейс которого очень похож на Photoshop. Поддерживает работу с PSD-файлами и предлагает продвинутые инструменты для ретуши.

Krita — изначально созданный для цифрового рисования, но предлагающий мощные возможности для обработки фотографий, включая нелинейное редактирование и профессиональную цветокоррекцию.

Важно понимать, что даже бесплатные редакторы требуют времени для освоения. Инвестируйте несколько часов в изучение базовых функций выбранной программы, и это значительно повысит качество ваших фотографий.

Программа Сильные стороны Ограничения Сложность освоения GIMP Полный функционал, поддержка плагинов Сложный интерфейс Высокая Pixlr E Интуитивность, онлайн-доступ Ограничения в бесплатной версии Средняя Canva Free Простота, готовые шаблоны Ограниченные инструменты ретуши Низкая PhotoPea Схожесть с Photoshop, работа с PSD Зависимость от интернет-соединения Средняя Krita Профессиональная цветокоррекция Ориентирован больше на рисование Средняя

Одно из главных преимуществ бесплатных редакторов — возможность практиковаться и улучшать свои навыки без финансовых вложений. Начните с простых задач, таких как создание белого фона и базовая коррекция яркости и контрастности, постепенно переходя к более сложным техникам обработки.

Мария Ковалева, продакт-фотограф

Когда я только запускала свой первый магазин на Wildberries, у меня совершенно не было бюджета на профессиональные программы и фотооборудование. Помню, как фотографировала товары на белом листе A3, используя естественное освещение у окна, а затем обрабатывала их в GIMP. Первые две недели продажи были минимальными. Тогда я решила освоить более продвинутые техники обработки в том же бесплатном редакторе — научилась точно выделять товар с помощью инструмента "Path", применять слои для коррекции цвета и использовать маски для локальных изменений. Потратив всего 3-4 вечера на обучение, я смогла значительно улучшить качество своих фотографий. Удивительно, но после обновления карточек товаров с новыми фото мои продажи выросли в 3 раза за следующий месяц! Этот опыт научил меня, что дело не столько в дорогих инструментах, сколько в понимании принципов обработки и терпении при работе над каждым изображением.

Профессиональный софт для качественной обработки товаров

Когда объемы продаж растут, а требования к качеству фотографий повышаются, имеет смысл инвестировать в профессиональные решения. Эти программы предлагают расширенные возможности, повышенную точность и эффективность обработки, что особенно важно при работе с большим количеством товарных позиций. 🖥️

Рассмотрим ключевые преимущества профессиональных решений:

Adobe Photoshop — безусловный лидер рынка. Предлагает непревзойденные возможности для точного выделения объектов, создания идеального белого фона и цветокоррекции. Функция "Content-Aware Fill" позволяет интеллектуально заполнять пустые области, а "Select Subject" с применением искусственного интеллекта автоматически выделяет товар на фотографии. Adobe Lightroom — незаменим при работе с большими каталогами товаров. Позволяет создавать пресеты (готовые наборы настроек), которые можно применять ко всем фотографиям для достижения единого стиля. Функция пакетной обработки экономит до 70% времени при работе с однотипными товарами. Capture One Pro — профессиональный редактор с превосходной цветопередачей. Особенно востребован при работе с товарами, где критически важна точность цвета (одежда, косметика, предметы интерьера). Предлагает инструменты для работы с цветовыми слоями и поддерживает процесс съемки со студийной привязкой. Affinity Photo — мощная альтернатива Photoshop с однократной оплатой. Включает все профессиональные инструменты для ретуши, работы со слоями и масками, коррекции цвета и геометрии. Поддерживает работу с RAW-файлами и предлагает функцию редактирования в реальном времени. ON1 Photo RAW — комбинирует функции организации каталога и редактирования фотографий. Предлагает продвинутые инструменты для улучшения деталей, ретуши портретов и пакетной обработки. Особенно полезен при работе с фотографиями одежды на моделях.

Важно отметить, что профессиональные программы требуют более мощного компьютерного оборудования. Минимальные рекомендации включают процессор i5/Ryzen 5 или выше, не менее 16 ГБ оперативной памяти и желательно SSD-накопитель для быстрой загрузки и сохранения файлов.

Инвестиции в профессиональный софт окупаются за счет:

Сокращения времени обработки одной фотографии на 30-50%

Повышения качества итогового результата

Возможности автоматизировать рутинные операции

Более точной цветопередачи, что снижает количество возвратов

Унификации визуального стиля всего каталога товаров

По данным исследований, продавцы, использующие профессиональные программы для обработки фотографий, в среднем получают на 22% больше кликов по карточкам товаров и на 17% более высокую конверсию, чем те, кто ограничивается базовыми редакторами.

Советы по редактированию фото для увеличения продаж на WB

Недостаточно просто иметь хороший инструмент — нужно знать, как его эффективно использовать. Вот практические советы, которые помогут вам создавать фотографии, привлекающие покупателей и соответствующие всем требованиям Wildberries. ✨

Идеальный белый фон

Используйте инструменты выделения (Magic Wand в Photoshop или аналогичные в других редакторах) для точного отделения товара от фона

Применяйте корректирующие слои для достижения чистого белого цвета (RGB 255,255,255)

Проверяйте края выделения на 200% увеличении, чтобы избежать "ореола" вокруг товара

Для прозрачных товаров (стекло, некоторые пластики) используйте технику двойной экспозиции

Цветокоррекция

Калибруйте монитор не реже одного раза в 3 месяца для точной цветопередачи

Используйте цветовой профиль sRGB для всех фотографий товаров

Для верной цветопередачи снимайте с карточкой серого цвета и используйте её как референс при обработке

Не злоупотребляйте насыщенностью — цвет должен соответствовать реальному товару

Композиция и акценты

Товар должен занимать 80-90% площади кадра

Используйте инструменты кадрирования для создания сбалансированной композиции

Для выделения ключевых особенностей товара применяйте локальную коррекцию резкости

При необходимости используйте инструменты ретуши (Clone Stamp, Healing Brush) для удаления незначительных дефектов

Оптимизация файлов

Сохраняйте файлы в формате JPG с качеством 80-90% для оптимального соотношения качества и размера

Устанавливайте разрешение 72 dpi для веб-использования

Проверяйте, чтобы размер файла не превышал 5 МБ (требование Wildberries)

Используйте функцию "Save for Web" в Photoshop или аналогичные в других редакторах

Автоматизация процессов

Для товаров одной категории создавайте экшены (Photoshop) или пресеты (Lightroom), которые автоматизируют базовые этапы обработки:

Коррекцию экспозиции

Настройку баланса белого

Создание белого фона

Установку нужных размеров и разрешения

Не забывайте о важности единого визуального стиля для всех товаров вашего магазина. Согласно исследованиям, это повышает узнаваемость бренда на 34% и увеличивает среднее время, проведенное покупателем в вашем магазине, на 27%.

И наконец, всегда тестируйте свои фотографии на разных устройствах перед загрузкой на Wildberries. То, что хорошо выглядит на вашем компьютере, может отображаться иначе на мобильных устройствах, через которые совершается более 70% покупок.

Выбор правильной программы для обработки фотографий — это лишь первый шаг к успеху на Wildberries. Наиболее значимым фактором остается ваше умение использовать эти инструменты для создания привлекательных, информативных и соответствующих требованиям изображений. Помните, что инвестиции в качественную обработку фотографий — это инвестиции в ваши продажи. Статистика показывает, что продавцы, уделяющие особое внимание визуальному представлению товаров, получают в среднем на 40% больше органических переходов и на 25% более высокую конверсию. Начните с освоения одной программы, которая соответствует вашим текущим навыкам и бюджету, и постепенно совершенствуйте свое мастерство. Ваши покупатели это обязательно оценят.

