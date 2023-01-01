Как правильно подготовить изображения для Wildberries: размеры и форматы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы, работающие на маркетплейсе Wildberries

Графические дизайнеры и фотографы, занимающиеся коммерческой фотосъемкой

Люди, стремящиеся улучшить продажи и презентацию товаров в интернет-магазине Визуал — ваш главный продавец на Wildberries. Правильно подготовленные изображения не только проходят модерацию с первого раза, но и значительно повышают конверсию карточек товаров. По статистике маркетплейса, товары с профессиональными фотографиями получают на 32% больше просмотров и на 21% больше продаж. Но для начала нужно разобраться с техническими требованиями: какой размер выбрать, в каком формате сохранить и как избежать типичных ошибок при загрузке изображений. 📸 Давайте разложим всё по полочкам!

Требования к изображениям на Wildberries: базовые стандарты

Wildberries предъявляет четкие требования к изображениям, которые размещаются в карточках товаров. Соблюдение этих стандартов — обязательное условие для успешного прохождения модерации и эффективных продаж на маркетплейсе.

Базовые требования к изображениям на WB:

Белый фон для основного изображения (RGB 255, 255, 255)

Товар должен занимать 80-90% площади кадра

Отсутствие водяных знаков, логотипов и посторонних элементов

Четкость изображения без размытия и шумов

Естественная цветопередача, соответствующая реальному товару

Минимум 5 фотографий для полноценной карточки товара

Первое фото — основное изображение товара анфас

Важно понимать, что качество изображений напрямую влияет на восприятие вашего товара покупателями. Согласно исследованию покупательского поведения на маркетплейсах, 78% пользователей принимают решение о покупке на основе визуальной информации, а не описания.

Сергей Волков, фотограф предметной съемки Однажды ко мне обратился продавец детских игрушек, чьи продажи на Wildberries были стабильно низкими, несмотря на конкурентную цену. Мы полностью пересняли его товары с соблюдением всех требований маркетплейса: идеально белый фон, правильная композиция, несколько ракурсов и фото с демонстрацией использования. Уже через две недели после обновления карточек товаров продажи выросли на 47%. Особенно показательным был случай с конструктором, который до этого продавался по 2-3 штуки в неделю, а после обновления фотографий — по 15-20. Секрет был прост: новые изображения четко демонстрировали все детали комплекта и показывали готовую модель, что позволило покупателям лучше оценить товар.

Необходимо также учитывать, что на Wildberries действует автоматическая проверка изображений. Система может отклонить фотографии, не соответствующие техническим параметрам, даже если визуально они выглядят приемлемо.

Параметр Требование WB Влияние на продажи Белый фон RGB 255,255,255 +25% к кликабельности Количество ракурсов Минимум 5 +18% к конверсии Заполнение кадра товаром 80-90% +30% к восприятию качества Качество изображения Без шумов и размытия +15% к доверию

Оптимальные размеры фото для карточек товаров на WB

Размер изображений — один из ключевых параметров, влияющих на качество отображения товара на Wildberries. Неправильно подобранный размер может привести к искажению пропорций или потере детализации.

Оптимальные размеры для основных изображений:

Рекомендуемое разрешение: 1000x1400 пикселей

1000x1400 пикселей Минимальное разрешение: 800x1200 пикселей

800x1200 пикселей Максимальное разрешение: 2100x3000 пикселей

2100x3000 пикселей Оптимальное соотношение сторон: 7:10

Для разных категорий товаров могут применяться различные рекомендации по размеру. Например, для одежды часто используется соотношение сторон 7:10, в то время как для электроники или квадратных предметов может подойти соотношение 1:1.

Важно учитывать, что Wildberries автоматически создает миниатюры различных размеров для разных разделов сайта и мобильного приложения. Поэтому исходное изображение должно быть достаточно качественным, чтобы хорошо выглядеть при любом масштабировании.

Марина Соколова, специалист по контент-маркетингу Работая с клиентом, продающим аксессуары для дома, мы столкнулись с проблемой: после загрузки на Wildberries его красивые фотографии декоративных подушек выглядели размытыми и непривлекательными. Оказалось, что фотограф подготовил изображения с размером 600x800 пикселей, что ниже минимальных требований платформы. Мы пересняли весь каталог с соблюдением оптимального размера 1000x1400 пикселей и правильным соотношением сторон. Результат превзошел ожидания — не только карточки стали выглядеть профессионально, но и товары начали чаще появляться в поисковой выдаче и рекомендациях. За первый месяц после обновления продажи выросли на 34%, а показатель возвратов снизился с 12% до 7%, так как клиенты теперь лучше представляли, что именно они покупают.

Еще один важный аспект — размер файла. Хотя Wildberries не устанавливает жестких ограничений, рекомендуется сохранять изображения с оптимальным соотношением качества и веса:

Оптимальный размер файла: 200-500 КБ

200-500 КБ Максимальный размер файла: до 5 МБ (но не рекомендуется)

Слишком тяжелые файлы могут замедлять загрузку страницы товара, что негативно сказывается на пользовательском опыте и, как следствие, на конверсии.

Поддерживаемые форматы и технические параметры картинок

Wildberries поддерживает ограниченный набор форматов изображений, что необходимо учитывать при подготовке фотографий для загрузки. Выбор правильного формата влияет не только на возможность успешной загрузки, но и на качество отображения товара.

Поддерживаемые форматы изображений на WB:

JPG/JPEG — наиболее универсальный формат, рекомендуемый для большинства товаров

— наиболее универсальный формат, рекомендуемый для большинства товаров PNG — предпочтителен для изображений с прозрачностью или требующих высокой детализации

— предпочтителен для изображений с прозрачностью или требующих высокой детализации WEBP — современный формат с хорошим сжатием, но поддерживается не всеми браузерами

Не поддерживаются форматы GIF, TIFF, BMP и PSD. Анимированные изображения также не принимаются системой.

Формат Преимущества Недостатки Рекомендации по применению JPG/JPEG Малый размер файла, широкая поддержка Потеря качества при сжатии, нет поддержки прозрачности Оптимален для фотографий одежды, обуви, косметики PNG Высокое качество, поддержка прозрачности Больший размер файла по сравнению с JPG Подходит для товаров с мелкими деталями, электроники, украшений WEBP Эффективное сжатие, высокое качество Ограниченная поддержка старыми браузерами Используйте для дополнительных изображений или при наличии большого количества фото

Помимо формата, важно обратить внимание на другие технические параметры:

Цветовой профиль: sRGB (стандартное цветовое пространство для веб)

sRGB (стандартное цветовое пространство для веб) Глубина цвета: 8 бит на канал (24 бита всего)

8 бит на канал (24 бита всего) DPI (разрешение печати): не имеет значения для веб-изображений, но обычно устанавливается на 72-96 dpi

не имеет значения для веб-изображений, но обычно устанавливается на 72-96 dpi Уровень сжатия JPEG: рекомендуется 80-90% качества для оптимального баланса между размером файла и визуальным качеством

При подготовке изображений для Wildberries важно также учитывать, что система автоматически оптимизирует загружаемые изображения. Это может привести к дополнительному сжатию и незначительному изменению цветопередачи. Поэтому рекомендуется загружать изображения с некоторым запасом по качеству.

Как подготовить изображения для Вайлдберриз в фотошопе

Adobe Photoshop остается наиболее популярным инструментом для подготовки изображений для маркетплейсов. Рассмотрим пошаговую инструкцию по обработке фотографий для Wildberries с использованием этого редактора. 🖼️

Шаг 1: Создание нового документа с правильными размерами

Выберите File > New (Файл > Новый) Установите размер 1000x1400 пикселей Установите разрешение 72 ppi Выберите цветовой режим RGB Color, 8 bit Установите белый фон (RGB 255, 255, 255)

Шаг 2: Размещение и масштабирование товара

Откройте фотографию товара (File > Open) Выделите товар с помощью инструментов выделения (например, Quick Selection Tool) Скопируйте выделенный объект (Ctrl+C) и вставьте в новый документ (Ctrl+V) Используйте Transform (Ctrl+T) для масштабирования объекта так, чтобы он занимал 80-90% площади кадра

Шаг 3: Ретушь и коррекция

Устраните дефекты с помощью инструментов Clone Stamp или Healing Brush Настройте яркость/контрастность (Image > Adjustments > Brightness/Contrast) При необходимости скорректируйте цвета (Image > Adjustments > Hue/Saturation) Увеличьте резкость изображения (Filter > Sharpen > Smart Sharpen с параметрами Amount: 50-100%, Radius: 0.5-1.0 px)

Шаг 4: Сохранение в правильном формате

Выберите File > Export > Save for Web (Legacy) или File > Export > Export As Выберите формат JPEG Установите качество 80-90% Убедитесь, что итоговый размер файла не превышает 500 КБ Нажмите Save и выберите папку для сохранения

Для товаров, требующих прозрачного фона (например, для дополнительных изображений), рекомендуется использовать формат PNG:

В диалоговом окне Export выберите формат PNG-24 Отметьте галочкой опцию Transparency Сохраните изображение

Для пакетной обработки большого количества изображений в Photoshop удобно использовать Actions (Действия) и Batch Processing (Пакетная обработка):

Запишите последовательность действий через панель Actions (Window > Actions) Выберите File > Automate > Batch Укажите созданное действие и папку с исходными изображениями Настройте параметры сохранения и запустите процесс

Типичные ошибки при загрузке фото и их исправление

Даже опытные продавцы иногда сталкиваются с отклонением изображений при модерации на Wildberries. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их исправления, чтобы сэкономить ваше время и нервы. ⚠️

Ошибка #1: Несоответствие фона требованиям

Проблема: Фон не белый или имеет оттенки серого

Фон не белый или имеет оттенки серого Решение: Используйте инструмент Color Picker в Photoshop для проверки цвета фона (должен быть RGB 255,255,255). Для исправления примените инструмент Levels (Image > Adjustments > Levels) и настройте белую точку

Ошибка #2: Низкое разрешение изображения

Проблема: Размер изображения меньше минимально допустимого (800x1200 пикселей)

Размер изображения меньше минимально допустимого (800x1200 пикселей) Решение: Пересъемка товара с правильными настройками камеры. Избегайте искусственного увеличения размера в графических редакторах, так как это приводит к потере качества

Ошибка #3: Наличие водяных знаков или логотипов

Проблема: На изображении присутствуют логотипы, водяные знаки или другие графические элементы

На изображении присутствуют логотипы, водяные знаки или другие графические элементы Решение: Удалите все графические элементы с помощью инструментов Clone Stamp или Content-Aware Fill в Photoshop

Ошибка #4: Неправильное соотношение сторон

Проблема: Изображение имеет пропорции, отличные от рекомендуемых (7:10)

Изображение имеет пропорции, отличные от рекомендуемых (7:10) Решение: Используйте инструмент Crop в Photoshop с предустановленными пропорциями 7:10 или создайте новый документ с правильными размерами

Ошибка #5: Товар занимает слишком малую часть кадра

Проблема: Изделие визуально "теряется" на фото, занимая менее 80% площади кадра

Изделие визуально "теряется" на фото, занимая менее 80% площади кадра Решение: Обрежьте изображение или пересните товар крупнее, чтобы он занимал рекомендуемые 80-90% площади

Ошибка #6: Искажение цветов

Проблема: Цвета на фотографии не соответствуют реальному товару

Цвета на фотографии не соответствуют реальному товару Решение: Используйте цветовой профиль sRGB и откалибруйте монитор. Для коррекции цветов применяйте инструменты Selective Color или Hue/Saturation в Photoshop

Ошибка #7: Избыточное сжатие JPEG

Проблема: Артефакты сжатия на изображении из-за слишком низкого качества JPEG

Артефакты сжатия на изображении из-за слишком низкого качества JPEG Решение: Сохраняйте изображения с качеством не ниже 80%. При необходимости уменьшения размера файла лучше уменьшить физические размеры изображения, чем снижать качество

Ошибка #8: Размытие и недостаточная резкость

Проблема: Изображение выглядит нечетким, детали товара плохо различимы

Изображение выглядит нечетким, детали товара плохо различимы Решение: Используйте штатив при съемке и достаточное освещение. В Photoshop примените фильтр Smart Sharpen с умеренными настройками (Amount: 70-100%, Radius: 0.5-1.0 px)

Помните, что исправление ошибок после съемки всегда требует больше времени и усилий, чем правильная подготовка изначально. Поэтому рекомендуется заранее изучить все требования Wildberries и следовать им при организации фотосессии товаров.

Правильные изображения на Wildberries — это не просто техническое требование, а мощный маркетинговый инструмент. Соблюдая оптимальные размеры, форматы и технические параметры, вы не только проходите модерацию с первого раза, но и значительно повышаете шансы на успешные продажи. Помните: в онлайн-торговле покупатели «пробуют глазами», и качественный визуал способен повысить конверсию до 40%. Инвестиции в профессиональную съемку и обработку изображений — это вложение в будущий успех вашего бизнеса на маркетплейсе.

Читайте также