Как обновить карточки товаров на Wildberries: 3 рабочих способа

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы и селлеры на платформе Wildberries

Специалисты в области интернет-маркетинга

Менеджеры компаний, работающие с электронной коммерцией Неактуальные данные в карточках товаров на Wildberries могут стоить вам до 30% потенциальных продаж. Неверные характеристики, устаревшие фото или неточное описание — прямой путь к возвратам и негативным отзывам. Маркетплейс постоянно совершенствует требования к контенту, и то, что работало вчера, сегодня может снижать вашу конверсию. Разберем три проверенных способа обновления информации о товарах, которые используют успешные селлеры на ВБ, и отточенный алгоритм, позволяющий избежать задержек при модерации. 🛍️

Обновление карточек товаров на Wildberries: 3 способа

Актуализация информации о товарах на Wildberries — критически важный процесс для поддержания продаж на высоком уровне. Сегодня маркетплейс предлагает три основных способа обновления карточек: через личный кабинет, при помощи Excel-таблиц и с использованием API. Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения, влияющие на скорость обработки изменений и удобство работы. 📊

Выбор оптимального способа зависит от масштаба вашего бизнеса и характера вносимых изменений:

Ручное редактирование через личный кабинет — подходит для внесения точечных изменений в отдельные карточки или небольшие партии товаров;

— подходит для внесения точечных изменений в отдельные карточки или небольшие партии товаров; Массовое обновление через Excel — оптимально для регулярного обновления ассортимента среднего размера (до 1000 SKU);

— оптимально для регулярного обновления ассортимента среднего размера (до 1000 SKU); Интеграция через API — необходима крупным поставщикам с широким и часто меняющимся ассортиментом.

Олег Петров, руководитель отдела маркетплейсов Мы столкнулись с критической ситуацией, когда после смены поставщика характеристики 30% нашего ассортимента изменились. Клиенты начали массово возвращать товары из-за несоответствия описанию. Репутация бренда оказалась под угрозой. Нам требовалось срочно обновить более 500 карточек. Первая мысль была редактировать вручную, но расчеты показали, что это займет около 50 часов работы. Мы решили использовать метод массового обновления через Excel. Выгрузили все карточки, обновили данные в таблице и загрузили обратно. Заняло всего 4 часа, включая время на модерацию. Продажи восстановились через 3 дня после обновления, а количество возвратов снизилось с 17% до привычных 2%.

Способ обновления Количество товаров Скорость внедрения Сложность Лучшее применение Личный кабинет 1-50 Мгновенно Низкая Срочные изменения в отдельных карточках Excel-таблицы 50-1000 2-24 часа Средняя Регулярные обновления ассортимента API >1000 Автоматически Высокая Интеграция с ERP/CRM системами

Важно отметить, что разные элементы карточки проходят различный уровень проверки при модерации. Например, изменение цены отображается практически моментально, в то время как обновление фотографий или характеристик может занять до 24 часов в зависимости от загруженности модераторов платформы.

Подготовка данных для редактирования карточки на ВБ

Перед началом процесса обновления карточек товаров необходимо тщательно подготовить все материалы согласно требованиям Wildberries. Качественная подготовка данных сократит время прохождения модерации и повысит вероятность первичного одобрения ваших изменений. 🧩

Основные элементы, требующие подготовки:

Фотографии товаров — должны соответствовать техническим требованиям площадки (разрешение не менее 800x1200 пикселей, белый фон, формат JPG);

— должны соответствовать техническим требованиям площадки (разрешение не менее 800x1200 пикселей, белый фон, формат JPG); Описание товара — уникальный текст объемом 500-1000 символов, включающий ключевые характеристики, преимущества и особенности использования;

— уникальный текст объемом 500-1000 символов, включающий ключевые характеристики, преимущества и особенности использования; Характеристики — полный набор параметров, соответствующих категории товара (обязательные и дополнительные);

— полный набор параметров, соответствующих категории товара (обязательные и дополнительные); Цены и остатки — актуальная информация о ценообразовании и наличии товара на складах.

Мария Соколова, контент-менеджер маркетплейсов У нас была линейка косметических средств, которая продавалась стабильно, но без особых всплесков. Во время аналитики карточек я заметила, что они были созданы еще до обновления требований Wildberries и не содержали многих важных характеристик. Решили провести полный рестайлинг. Сначала я выгрузила существующие карточки, затем проанализировала топовых конкурентов. Оказалось, что лидеры категории используют по 7-9 фото, в то время как у нас было только 3-4. Мы добавили макросъемку текстуры продуктов, фото в применении и результата. Также расширили список характеристик с 15 до 27, добавив информацию о гипоаллергенности, времени воздействия и полном составе. После обновления карточек через Excel органические продажи выросли на 42% за первый месяц без изменения рекламного бюджета.

При подготовке контента для обновления карточек важно следовать актуальным рекомендациям маркетплейса. Wildberries регулярно обновляет требования к информационному наполнению карточек товаров, и несоответствие этим требованиям может привести к отклонению ваших изменений или даже блокировке карточек.

Элемент карточки Требования Wildberries Частые ошибки Влияние на ранжирование Основное фото Белый фон, товар занимает 80% кадра, формат JPG Цветной фон, слишком маленький товар Высокое Название товара До 120 символов, включает бренд и ключевые характеристики Спам ключевыми словами, отсутствие бренда Очень высокое Описание 500-1000 символов, структурированный текст Копирование чужих описаний, малый объем Среднее Характеристики Заполнение всех обязательных полей для категории Пропуск важных параметров, неточные данные Высокое

Рекомендуется создать чек-лист для проверки каждого элемента карточки перед отправкой на модерацию. Такой подход значительно повышает шансы успешного прохождения проверки с первого раза и сокращает время вывода обновленных карточек в продажу.

Массовое обновление информации через Excel-таблицы

Метод массового обновления через Excel-таблицы становится незаменимым инструментом для продавцов с ассортиментом от нескольких десятков до тысячи товаров. Этот способ позволяет внести изменения во множество карточек одновременно, экономя время и минимизируя риск ошибок. 📈

Процесс массового обновления через Excel состоит из следующих шагов:

Выгрузка текущих данных из личного кабинета Wildberries (раздел "Товары" → "Скачать шаблон"); Редактирование необходимых параметров в полученной таблице с сохранением структуры документа; Проверка корректности заполнения всех обязательных полей; Загрузка обновленной таблицы в личный кабинет; Мониторинг статуса обработки в разделе "Загрузки".

При работе с Excel-таблицами важно соблюдать форматирование и структуру документа. Wildberries использует строго определенные шаблоны, и отклонение от них может привести к отклонению всей партии обновлений. 🚨

Основные параметры, которые можно обновить через Excel:

Наименование и артикул товара;

Бренд и страна производства;

Технические характеристики и состав;

Описание и ключевые слова;

Цены и размерные сетки;

Медиафайлы (через ссылки на изображения).

Для массового обновления фотографий товаров через Excel необходимо сначала загрузить изображения на внешний сервер и указать в таблице прямые ссылки на них. Это позволяет одновременно обновить визуальный контент для всего ассортимента.

Важно помнить, что при массовом обновлении через Excel изменения проходят модерацию в порядке очереди, что может занять от нескольких часов до суток в зависимости от загруженности системы и качества подготовленных материалов.

Редактирование карточек через личный кабинет продавца

Для точечных изменений и оперативных корректировок оптимальным решением остается редактирование карточек непосредственно через личный кабинет продавца Wildberries. Этот метод особенно эффективен, когда требуется быстро внести изменения в небольшое количество товаров или отреагировать на внезапные изменения рынка. 🔄

Пошаговая инструкция по редактированию карточки через личный кабинет:

Авторизуйтесь в личном кабинете продавца Wildberries; Перейдите в раздел "Товары" → "Каталог товаров"; Найдите необходимый товар по артикулу или названию через строку поиска; Нажмите на карточку товара для перехода в режим редактирования; Внесите необходимые изменения в соответствующие поля; Нажмите кнопку "Сохранить" для отправки изменений на модерацию.

При ручном редактировании карточки через личный кабинет доступны все основные параметры товара, включая:

Фотографии (добавление, удаление, изменение порядка);

Название и описание товара;

Технические характеристики и состав;

Размерные сетки и цветовые вариации;

Категории и подкатегории товара;

Ключевые слова для поиска.

Преимущество ручного редактирования заключается в возможности предварительного просмотра карточки до публикации, что позволяет оценить, как будут выглядеть внесенные изменения для покупателя. 👁️

Для повышения эффективности процесса редактирования рекомендуется заранее подготовить все необходимые материалы: оптимизированные фотографии, проработанные тексты описаний, точные технические характеристики. Это позволит сократить время на заполнение полей и снизить вероятность ошибок.

Сроки и особенности модерации после изменения карточек

После внесения изменений в карточки товаров на Wildberries все обновления проходят обязательную модерацию перед публикацией. Понимание процесса и сроков модерации критически важно для планирования маркетинговых активностей и управления ассортиментом. ⏱️

Стандартные сроки прохождения модерации для различных элементов карточки:

Цены и остатки — от 5 минут до 1 часа;

— от 5 минут до 1 часа; Характеристики товара — от 3 до 12 часов;

— от 3 до 12 часов; Текстовое описание — от 6 до 24 часов;

— от 6 до 24 часов; Фотографии товара — от 12 до 48 часов;

— от 12 до 48 часов; Создание новой карточки — от 24 до 72 часов.

Важно учитывать, что в периоды высокой нагрузки (например, перед сезонными распродажами) сроки модерации могут значительно увеличиваться. Рекомендуется планировать обновление карточек заблаговременно, особенно если изменения критичны для предстоящих маркетинговых кампаний.

Основные причины отклонения обновлений при модерации:

Несоответствие загруженных фотографий требованиям платформы;

Дублирование контента с других карточек (плагиат);

Наличие запрещенной информации в описании (контакты, ссылки на другие площадки);

Несоответствие заявленных характеристик реальным свойствам товара;

Нарушение правил категоризации товаров.

Тип изменения Приоритет модерации Средний срок Рекомендации Цена и наличие Высокий 0,5-1 час Можно обновлять в любое время Характеристики Средний 3-12 часов Лучше обновлять в непиковые часы Описание Средний 6-24 часа Планировать заранее Фотографии Низкий 12-48 часов Обновлять минимум за 2-3 дня до важных событий Новая карточка Очень низкий 24-72 часа Требует тщательной подготовки всех материалов

В случае отклонения изменений важно внимательно изучить комментарии модераторов, которые содержат информацию о причинах отказа. После исправления указанных недочетов можно повторно отправить карточку на модерацию. 🔍

Для ускорения процесса модерации и повышения вероятности одобрения с первого раза рекомендуется:

Строго соблюдать все технические требования к контенту;

Использовать только уникальные описания и фотографии;

Предоставлять максимально полную и точную информацию о товаре;

Обновлять карточки в период минимальной нагрузки на систему (например, в будние дни с 10 до 16 часов);

Предварительно проверять карточки на соответствие всем требованиям с помощью встроенных инструментов платформы.

Регулярное обновление карточек товаров на Wildberries — не просто техническая процедура, а стратегический инструмент повышения продаж. Правильно оптимизированные карточки могут увеличить конверсию на 15-40% без дополнительных расходов на рекламу. Выбирайте подходящий метод обновления исходя из масштаба ваших задач: личный кабинет для точечных изменений, Excel для масштабных обновлений или API для автоматизации процессов. Помните, что качественная подготовка контента и понимание особенностей модерации сэкономят вам время и ресурсы, обеспечивая стабильный рост продаж на площадке.

Читайте также