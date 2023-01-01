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HTML в блокноте: 7 примеров кода для создания веб-страниц с нуля
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HTML в блокноте: 7 примеров кода для создания веб-страниц с нуля

#Основы HTML  #Практика верстки (кейсы)  
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Для кого эта статья:

  • Начинающие веб-разработчики, желающие освоить основы HTML
  • Студенты и учащиеся, заинтересованные в изучении веб-технологий

  • Люди, ищущие практические инструкции по созданию веб-страниц без дополнительных инструментов

    Погружение в мир веб-разработки начинается с самых простых инструментов — и блокнот является, пожалуй, самым доступным из них. Никаких сложных редакторов, подсветки синтаксиса или автодополнения — только вы, ваш код и чистый HTML. Именно такой подход даёт глубокое понимание основ и позволяет прочувствовать структуру веб-страниц буквально кончиками пальцев. В этой статье мы рассмотрим 7 практических примеров HTML-кода, которые вы можете создать прямо сейчас, используя только стандартный блокнот вашей операционной системы. 🖥️

HTML-код для блокнота: почему стоит начать с простого

Разработка в блокноте — это своеобразный "чистый лист" в мире программирования. Многие профессионалы рекомендуют начинать именно с него, и на это есть веские причины. 🚀

Работа с HTML-кодом в стандартном блокноте даёт уникальное преимущество — прямое взаимодействие с языком разметки без посредников. Вы не просто пишете код, вы понимаете его структуру, видите прямую связь между написанным и результатом в браузере.

Михаил Коршунов, технический тренер по веб-разработке

Помню своего студента Алексея, который пришёл на курс уже с опытом работы в визуальных редакторах. Он создавал сайты, но при малейшей ошибке терялся — не понимал, где искать проблему. Я предложил ему вернуться к истокам: неделю работать только с блокнотом. Сначала он сопротивлялся, но потом признался: "Это как разобрать машину и собрать заново — теперь я точно знаю, как всё устроено". Через месяц его скорость разработки выросла вдвое, а отладка кода перестала вызывать панику.

Преимущества использования блокнота для HTML-разработки:

  • Отсутствие зависимости от инструментов: вы можете работать на любом компьютере, даже без доступа к специализированному ПО
  • Глубокое понимание синтаксиса: когда вам приходится самостоятельно закрывать каждый тег, структура документа отпечатывается в памяти
  • Минимальные системные требования: блокнот работает даже на самых слабых компьютерах
  • Фокус на сути: нет отвлекающих факторов и лишних функций
  • Быстрый старт: не нужно тратить время на установку и настройку среды разработки
Критерий Блокнот Визуальные редакторы
Скорость запуска Мгновенная Требует времени на загрузку
Системные требования Минимальные Средние или высокие
Кривая обучения Фокус только на HTML Нужно изучать интерфейс программы
Понимание кода Максимально глубокое Часто поверхностное

Конечно, профессиональная веб-разработка в конечном итоге требует специализированных инструментов, но начать с блокнота — это всё равно что научиться плавать без надувных кругов. Сложнее вначале, зато какая уверенность потом! 💪

Пошаговый план для смены профессии

Базовая структура HTML-документа в блокноте

Прежде чем приступить к созданию полноценных страниц, необходимо разобраться с фундаментом — базовой структурой HTML-документа. Это своего рода скелет, на который впоследствии будут нанизываться все остальные элементы. 📝

Минимальный HTML-код, который должен содержать любой веб-документ, выглядит следующим образом:

  1. <DOCTYPE html> — объявление типа документа
  2. <html> — корневой элемент, обрамляющий весь контент
  3. <head> — раздел для метаданных, скриптов и стилей
  4. <title> — заголовок страницы в браузере
  5. <body> — тело документа, содержащее видимый контент

Вот пример базового HTML-документа:

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя первая веб-страница</title>
</head>
<body>
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это мой первый HTML-документ, созданный в блокноте.</p>
</body>
</html>

Обратите внимание на строгую иерархию тегов: каждый открывающий тег должен иметь соответствующий закрывающий, а вложенность должна соблюдаться безукоризненно. В блокноте вы не получите предупреждений о неправильной структуре, поэтому внимательность — ваш главный инструмент. 🔍

Анна Светлова, веб-разработчик

На одном из моих первых проектов клиент жаловался, что сайт отображается некорректно в некоторых браузерах. Я провела часы, настраивая CSS и JavaScript, но проблема не решалась. Отчаявшись, я открыла код в блокноте и просто прочитала его строка за строкой. Оказалось, что у одного div-контейнера отсутствовал закрывающий тег. Именно работа с "голым" кодом в блокноте научила меня видеть структуру HTML-документа как единое целое, а не как набор отдельных элементов.

Особое внимание стоит уделить метатегам в секции <head>. Хотя они и невидимы для пользователя, они критически важны для правильной интерпретации страницы браузером:

  • meta charset="UTF-8" — определяет кодировку документа, обеспечивая корректное отображение символов
  • meta name="viewport" — управляет отображением страницы на мобильных устройствах
  • meta description — описание страницы для поисковых систем

Даже работая в простом блокноте, важно сразу формировать привычку структурировать код с правильными отступами. Это значительно упрощает чтение и редактирование, особенно когда документ становится объёмным. 📊

Пример создания сайта в блокноте HTML: первые шаги

Переходим от теории к практике — создадим простую, но функциональную веб-страницу прямо в блокноте. Этот процесс демонстрирует, насколько доступен HTML даже без специализированных инструментов. 🛠️

Пошаговая инструкция создания первого сайта:

  1. Откройте стандартный блокнот вашей операционной системы
  2. Скопируйте базовую структуру HTML-документа (см. предыдущий раздел)
  3. Дополните его содержимым (заголовки, параграфы, изображения и т.д.)
  4. Сохраните файл с расширением .html (например, mysite.html)
  5. Откройте созданный файл в любом браузере двойным щелчком

Важный момент при сохранении: в диалоговом окне выберите "Все файлы" вместо "Текстовые документы", чтобы файл не получил двойное расширение .html.txt, а затем введите имя с явным указанием расширения .html.

Пример простого сайта-визитки, который можно создать в блокноте:

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Иван Петров – Веб-разработчик</title>
</head>
<body style="font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px;">
<header>
<h1 style="color: #2c3e50;">Иван Петров</h1>
<h2 style="color: #7f8c8d;">Веб-разработчик</h2>
</header>
<main>
<section>
<h2>Обо мне</h2>
<p>Привет! Я начинающий веб-разработчик с страстью к созданию функциональных и красивых веб-сайтов.</p>
</section>
<section>
<h2>Навыки</h2>
<ul>
<li>HTML5</li>
<li>CSS3</li>
<li>JavaScript (основы)</li>
</ul>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Иван Петров. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>

Обратите внимание, что я добавил простые встроенные стили с помощью атрибута style. В профессиональной разработке стили обычно выносятся в отдельный CSS-файл, но для первых шагов встроенные стили вполне допустимы и наглядны. 🎨

Попробуйте экспериментировать с этим кодом, меняя текст, цвета, размеры шрифтов. После каждого изменения сохраняйте файл (Ctrl+S) и обновляйте страницу в браузере (F5), чтобы увидеть результаты своих действий.

Процесс разработки в блокноте можно оптимизировать с помощью нескольких приёмов:

  • Используйте табуляцию для создания отступов, повышающих читабельность кода
  • Пишите комментарии для сложных фрагментов: <!-- Комментарий -->
  • Периодически проверяйте страницу в разных браузерах
  • Создайте папку для проекта, где будут храниться все связанные файлы (HTML, изображения и т.д.)

Готовый код HTML в блокноте для разных элементов

В этом разделе я предлагаю библиотеку готовых HTML-компонентов, которые вы можете использовать как конструктор для ваших страниц. Эти фрагменты кода можно просто копировать в блокнот и затем настраивать под свои нужды. 📚

Каждый элемент веб-страницы имеет свою специфику разметки. Давайте рассмотрим наиболее востребованные:

Элемент HTML-код Применение
Навигационное меню <nav><ul><li><a href="#">Главная</a></li><li><a href="#">О нас</a></li><li><a href="#">Контакты</a></li></ul></nav> Верхнее или боковое меню сайта
Форма обратной связи <form action="mail.php" method="post"><label for="name">Имя:</label><input type="text" id="name" name="name" required><label for="email">Email:</label><input type="email" id="email" name="email" required><label for="message">Сообщение:</label><textarea id="message" name="message" rows="4" required></textarea><button type="submit">Отправить</button></form> Страница контактов, секция обратной связи
Галерея изображений <div class="gallery"><img src="image1.jpg" alt="Описание 1"><img src="image2.jpg" alt="Описание 2"><img src="image3.jpg" alt="Описание 3"></div> Портфолио, фотоальбомы, каталоги продукции
Таблица данных <table><tr><th>Имя</th><th>Возраст</th><th>Город</th></tr><tr><td>Иван</td><td>25</td><td>Москва</td></tr></table> Представление структурированных данных

Отдельно стоит упомянуть элементы для создания привлекательных заголовков и выделения важной информации:

  • Заголовок с подчеркиванием: <h2 style="border-bottom: 2px solid #3498db; padding-bottom: 5px;">Мой заголовок</h2>
  • Выделение важного текста: <div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 4px solid #e74c3c; padding: 15px;">Важная информация!</div>
  • Цитата: <blockquote style="font-style: italic; border-left: 3px solid #95a5a6; padding-left: 10px;">Цитата известного автора</blockquote>

Для тех, кто хочет добавить на страницу немного интерактивности, вот пример кнопки с эффектом наведения (используется встроенный JavaScript):

<button style="background-color: #2ecc71; color: white; padding: 10px 15px; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;" onmouseover="this.style.backgroundColor='#27ae60'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#2ecc71'">Нажми меня</button>

Помните, что хороший HTML-код — это не только функциональность, но и семантическая корректность. Используйте теги по их прямому назначению: <header> для шапки, <main> для основного содержимого, <footer> для подвала сайта и т.д. 🏗️

Если вы создаете многостраничный сайт, имеет смысл разработать шаблон с общими элементами (шапка, меню, подвал), который будет служить основой для всех страниц. Это упростит поддержание единого стиля и структуры.

7 рабочих примеров веб-страниц на чистом HTML

Теперь перейдем к самому интересному — полноценным примерам веб-страниц, которые вы можете создать с нуля, используя только блокнот. Каждый пример демонстрирует определённую концепцию или тип сайта. 🌟

1. Личная визитка

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Личная страница</title>
</head>
<body style="font-family: Arial; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px;">
<header style="text-align: center; margin-bottom: 40px;">
<h1 style="color: #2c3e50;">Александр Смирнов</h1>
<p style="color: #7f8c8d;">Фотограф | Путешественник | Блогер</p>
</header>
<section>
<h2>Обо мне</h2>
<p>Привет! Я профессиональный фотограф из Москвы. Специализируюсь на пейзажной и travel-фотографии.</p>
</section>
<section>
<h2>Контакты</h2>
<ul>
<li>Email: alex@example.com</li>
<li>Телефон: +7 (900) 123-45-67</li>
</ul>
</section>
</body>
</html>

2. Одностраничный лендинг продукта

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Умный будильник SleepWell</title>
</head>
<body style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif; margin: 0; padding: 0; color: #333;">
<header style="background-color: #3498db; color: white; padding: 40px; text-align: center;">
<h1>SleepWell</h1>
<p>Умный будильник для здорового сна</p>
</header>
<section style="padding: 40px; text-align: center;">
<h2>Особенности</h2>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; flex-wrap: wrap;">
<div style="margin: 20px; max-width: 300px;">
<h3>Анализ фаз сна</h3>
<p>Будильник определяет оптимальное время для пробуждения.</p>
</div>
<div style="margin: 20px; max-width: 300px;">
<h3>Световая имитация рассвета</h3>
<p>Мягкое пробуждение с постепенным увеличением освещения.</p>
</div>
</div>
</section>
<section style="background-color: #f9f9f9; padding: 40px; text-align: center;">
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<button style="background-color: #e74c3c; color: white; border: none; padding: 15px 30px; font-size: 18px; cursor: pointer;">Купить</button>
</section>
</body>
</html>

3. Блог с несколькими записями

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Мой блог о путешествиях</title>
</head>
<body style="font-family: Georgia, serif; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px; line-height: 1.6;">
<header>
<h1 style="color: #2c3e50; text-align: center;">Путешествия и приключения</h1>
<nav style="text-align: center; margin-bottom: 30px;">
<a href="#" style="margin: 0 10px; color: #3498db; text-decoration: none;">Главная</a>
<a href="#" style="margin: 0 10px; color: #3498db; text-decoration: none;">О блоге</a>
<a href="#" style="margin: 0 10px; color: #3498db; text-decoration: none;">Контакты</a>
</nav>
</header>
<article style="margin-bottom: 40px; border-bottom: 1px solid #ecf0f1; padding-bottom: 20px;">
<h2>Неделя в горах Алтая</h2>
<p style="color: #7f8c8d;">Опубликовано: 15 июня 2023 | Автор: Иван</p>
<p>Недавно вернулся из потрясающего путешествия по Алтайским горам. Величественные пейзажи, кристально чистый воздух и удивительная природа оставили неизгладимые впечатления...</p>
<a href="#" style="color: #3498db; text-decoration: none;">Читать далее →</a>
</article>
<article style="margin-bottom: 40px; border-bottom: 1px solid #ecf0f1; padding-bottom: 20px;">
<h2>Гастрономический тур по Италии</h2>
<p style="color: #7f8c8d;">Опубликовано: 2 июня 2023 | Автор: Иван</p>
<p>Две недели итальянской кухни, вина и потрясающих видов. От Венеции до Сицилии — настоящее кулинарное приключение...</p>
<a href="#" style="color: #3498db; text-decoration: none;">Читать далее →</a>
</article>
</body>
</html>

4. Портфолио дизайнера

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Портфолио Марины Ивановой</title>
</head>
<body style="font-family: 'Helvetica Neue', sans-serif; margin: 0; padding: 0; background-color: #f5f5f5;">
<header style="background-color: white; padding: 30px; text-align: center; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);">
<h1 style="color: #333; margin-bottom: 5px;">Марина Иванова</h1>
<p style="color: #888; margin-top: 0;">Графический дизайнер</p>
</header>
<section style="max-width: 960px; margin: 40px auto; padding: 0 20px;">
<h2 style="color: #333; border-bottom: 2px solid #eee; padding-bottom: 10px;">Мои работы</h2>
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 30px;">
<div style="background-color: white; border-radius: 5px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);">
<div style="height: 200px; background-color: #3498db;"></div>
<div style="padding: 15px;">
<h3 style="margin-top: 0; color: #333;">Логотип для кафе "Утро"</h3>
<p style="color: #666;">Разработка фирменного стиля для новой сети кофеен.</p>
</div>
</div>
<div style="background-color: white; border-radius: 5px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);">
<div style="height: 200px; background-color: #e74c3c;"></div>
<div style="padding: 15px;">
<h3 style="margin-top: 0; color: #333;">Брошюра для выставки</h3>
<p style="color: #666;">Дизайн печатных материалов для художественной галереи.</p>
</div>
</div>
</div>
</section>
</body>
</html>

5. Страница контактов

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Контакты</title>
</head>
<body style="font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px;">
<h1>Связаться с нами</h1>
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">
<div style="flex: 1; min-width: 300px; margin-right: 20px;">
<h2>Контактная информация</h2>
<p><strong>Адрес:</strong> г. Москва, ул. Примерная, д. 123</p>
<p><strong>Телефон:</strong> +7 (495) 123-45-67</p>
<p><strong>Email:</strong> info@example.com</p>
<h3>Часы работы</h3>
<p>Понедельник – Пятница: 9:00 – 18:00</p>
<p>Суббота – Воскресенье: Выходной</p>
</div>
<div style="flex: 1; min-width: 300px;">
<h2>Напишите нам</h2>
<form>
<div style="margin-bottom: 15px;">
<label for="name" style="display: block; margin-bottom: 5px;">Ваше имя</label>
<input type="text" id="name" name="name" style="width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">
</div>
<div style="margin-bottom: 15px;">
<label for="email" style="display: block; margin-bottom: 5px;">Ваш email</label>
<input type="email" id="email" name="email" style="width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">
</div>
<div style="margin-bottom: 15px;">
<label for="message" style="display: block; margin-bottom: 5px;">Сообщение</label>
<textarea id="message" name="message" rows="5" style="width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd;"></textarea>
</div>
<button type="submit" style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 15px; border: none; cursor: pointer;">Отправить</button>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>

6. Простой интернет-магазин

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Магазин электроники</title>
</head>
<body style="font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif; margin: 0; padding: 0; background-color: #f8f9fa;">
<header style="background-color: #343a40; color: white; padding: 20px 0; text-align: center;">
<h1>ТехноМаркет</h1>
<nav style="max-width: 800px; margin: 0 auto;">
<a href="#" style="color: white; text-decoration: none; margin: 0 15px;">Главная</a>
<a href="#" style="color: white; text-decoration: none; margin: 0 15px;">Каталог</a>
<a href="#" style="color: white; text-decoration: none; margin: 0 15px;">Корзина</a>
</nav>
</header>
<main style="max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 20px;">
<h2 style="text-align: center; margin-bottom: 30px;">Популярные товары</h2>
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;">
<div style="background: white; border-radius: 5px; padding: 20px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);">
<div style="height: 150px; background-color: #e9ecef; margin-bottom: 15px;"></div>
<h3 style="margin-top: 0;">Смартфон X-Phone</h3>
<p style="color: #6c757d;">Мощный процессор, 8 ГБ RAM, камера 48 МП</p>
<p style="font-weight: bold; color: #343a40;">29 990 ₽</p>
<button style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 8px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer; width: 100%;">В корзину</button>
</div>
<div style="background: white; border-radius: 5px; padding: 20px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);">
<div style="height: 150px; background-color: #e9ecef; margin-bottom: 15px;"></div>
<h3 style="margin-top: 0;">Ноутбук ProBook</h3>
<p style="color: #6c757d;">Intel Core i5, 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ</p>
<p style="font-weight: bold; color: #343a40;">59 990 ₽</p>
<button style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 8px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer; width: 100%;">В корзину</button>
</div>
</div>
</main>
</body>
</html>

7. Резюме / CV

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Резюме – Дмитрий Петров</title>
</head>
<body style="font-family: 'Calibri', Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px;">
<header style="border-bottom: 2px solid #2980b9; padding-bottom: 20px; margin-bottom: 30px;">
<h1 style="margin-bottom: 5px; color: #2980b9;">Дмитрий Петров</h1>
<h2 style="margin-top: 0; font-weight: normal; color: #7f8c8d;">Frontend-разработчик</h2>
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; margin-top: 20px;">
<div style="margin-right: 40px;">
<p><strong>Телефон:</strong> +7 (900) 123-45-67</p>
<p><strong>Email:</strong> dmitry@example.com</p>
</div>
<div>
<p><strong>Город:</strong> Санкт-Петербург</p>
<p><strong>LinkedIn:</strong> linkedin.com/in/dmitry-petrov</p>
</div>
</div>
</header>
<section>
<h2 style="color: #2980b9; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 5px;">Профессиональный опыт</h2>
<div style="margin-bottom: 25px;">
<h3 style="margin-bottom: 5px;">Frontend-разработчик</h3>
<p style="margin-top: 0; color: #7f8c8d;">ООО "Веб-Технологии" | Сентябрь 2020 – настоящее время</p>
<ul style="padding-left: 20px;">
<li>Разработка пользовательских интерфейсов на React</li>
<li>Создание адаптивных веб-приложений</li>
<li>Оптимизация производительности клиентской части</li>
</ul>
</div>
</section>
<section>
<h2 style="color: #2980b9; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 5px;">Образование</h2>
<div>
<h3 style="margin-bottom: 5px;">Бакалавр информационных технологий</h3>
<p style="margin-top: 0; color: #7f8c8d;">Санкт-Петербургский Государственный Университет | 2016 – 2020</p>
</div>
</section>
<section>
<h2 style="color: #2980b9; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 5px;">Навыки</h2>
<ul style="columns: 2; padding-left: 20px;">
<li>HTML5, CSS3, JavaScript</li>
<li>React, Vue.js</li>
<li>Адаптивная верстка</li>
<li>Git</li>
<li>Webpack</li>
<li>REST API</li>
</ul>
</section>
</body>
</html>

Обратите внимание, что во всех примерах я использовал встроенные стили через атрибут style для наглядности и простоты. В реальных проектах стили обычно выносятся в отдельный CSS-файл. 🎯

Эти примеры демонстрируют, что даже с базовыми знаниями HTML и без использования сложных инструментов можно создавать вполне функциональные и привлекательные веб-страницы. Экспериментируйте, меняйте цвета, тексты и структуру, чтобы глубже понять, как работает HTML.

Изучение HTML с нуля через создание простых страниц в блокноте — это как освоение алфавита перед написанием романа. Каждый базовый навык становится фундаментом для более сложных техник. Когда вы понимаете, как работает каждый тег, как формируется структура документа и как элементы взаимодействуют между собой, вы получаете не просто умение писать код, а способность видеть веб-страницу изнутри. Впереди ждут CSS, JavaScript и современные фреймворки, но именно эти первые шаги с HTML в простом блокноте определят, насколько прочным будет ваш фундамент в профессии веб-разработчика.

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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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