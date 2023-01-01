HTML-код для новичков: базовая структура и готовые блоки

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, которые только начинают изучать HTML

Люди, желающие создать свой первый сайт или портфолио без сложных технологий

Студенты и самоучки, ищущие структурированные инструкции и примеры кода для обучения Погружение в мир HTML-кода часто напоминает первую встречу с иностранным языком — вроде бы буквы знакомы, но их сочетания порождают непонятные конструкции. 🚀 Многие новички застревают уже на этапе создания базовой структуры сайта, тратя часы на поиск элементарных решений. Эта статья — ваш персональный навигатор в мире HTML с готовыми блоками кода, которые можно сразу применить в собственных проектах, избавив вас от необходимости изобретать колесо заново.

Основы HTML-кода: структура сайта для начинающих

HTML (HyperText Markup Language) — фундамент любого сайта. Это не программирование в чистом виде, а язык разметки, определяющий структуру веб-страницы. Представьте его как скелет человека — без него все остальные компоненты просто рассыпались бы.

Любой HTML-документ начинается с базовой структуры, которую стоит запомнить:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Название вашего сайта</title> </head> <body> <!-- Здесь будет контент вашей страницы --> </body> </html>

Эта конструкция — минимально необходимый шаблон для любой веб-страницы. Давайте разберем его по элементам:

<!DOCTYPE html> — сообщает браузеру, что документ использует HTML5

— сообщает браузеру, что документ использует HTML5 <html lang="ru"> — корневой элемент страницы с указанием языка

— корневой элемент страницы с указанием языка <head> — контейнер для метаданных (невидимая для посетителей информация)

— контейнер для метаданных (невидимая для посетителей информация) <meta charset="UTF-8"> — указывает кодировку документа

— указывает кодировку документа <meta name="viewport"...> — настраивает отображение на мобильных устройствах

— настраивает отображение на мобильных устройствах <title> — задаёт заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера

— задаёт заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера <body> — содержит всё видимое содержимое страницы

Алексей Петров, старший веб-разработчик Однажды ко мне обратился студент, который две недели пытался создать свой первый сайт-портфолио. Он постоянно сталкивался с проблемами отображения русских букв и странным поведением страницы на телефоне. Оказалось, что в базовом шаблоне он пропустил строки с указанием кодировки и viewport. Я показал ему правильную структуру документа, и большинство проблем решились за 5 минут. Этот случай отлично демонстрирует, насколько важно понимать значение каждого элемента в структуре HTML-документа, даже если они кажутся незначительными.

Чтобы начать работу, создайте текстовый документ с расширением .html (например, index.html) и вставьте в него приведенный выше код. Теперь вы готовы наполнять страницу контентом между тегами <body> .

Элемент структуры Назначение Обязательный? DOCTYPE Определяет версию HTML Да html Корневой элемент страницы Да head Контейнер для метаданных Да body Контейнер для содержимого Да meta charset Определяет кодировку символов Да (для корректного отображения) meta viewport Управляет отображением на мобильных устройствах Да (для адаптивности)

Базовые HTML-элементы с готовыми блоками кода

После создания базовой структуры необходимо наполнить сайт контентом. Для этого используются различные HTML-элементы. Рассмотрим самые важные из них с примерами готового кода. 🧩

1. Заголовки разных уровней

HTML Скопировать код <h1>Главный заголовок страницы</h1> <h2>Подзаголовок раздела</h2> <h3>Заголовок подраздела</h3> <h4>Заголовок четвертого уровня</h4> <h5>Заголовок пятого уровня</h5> <h6>Заголовок шестого уровня</h6>

HTML поддерживает 6 уровней заголовков, где h1 — самый крупный и важный, а h6 — наименьший. Используйте их для создания иерархии контента.

2. Параграфы и форматирование текста

HTML Скопировать код <p>Это обычный параграф текста.</p> <p>Это параграф с <b>жирным текстом</b> и <i>курсивом</i>.</p> <p>Это текст с <u>подчеркиванием</u> и <s>зачеркиванием</s>.</p> <p>Здесь есть <mark>выделенный текст</mark> и <small>мелкий текст</small>.</p> <p>Текст с <sup>верхним</sup> и <sub>нижним</sub> индексом.</p>

3. Списки: маркированные и нумерованные

HTML Скопировать код <!-- Маркированный список --> <ul> <li>Элемент маркированного списка 1</li> <li>Элемент маркированного списка 2</li> <li>Элемент маркированного списка 3</li> </ul> <!-- Нумерованный список --> <ol> <li>Первый элемент нумерованного списка</li> <li>Второй элемент нумерованного списка</li> <li>Третий элемент нумерованного списка</li> </ol>

4. Изображения

HTML Скопировать код <img src="путь_к_изображению.jpg" alt="Описание изображения" width="300" height="200">

Атрибут alt важен для доступности и SEO. Он описывает содержимое изображения для поисковых систем и пользователей с нарушениями зрения.

5. Ссылки

HTML Скопировать код <a href="https://www.example.com">Обычная ссылка</a> <a href="https://www.example.com" target="_blank">Ссылка, открывающаяся в новой вкладке</a> <a href="mailto:email@example.com">Ссылка для отправки письма</a> <a href="tel:+71234567890">Ссылка для звонка</a>

6. Блочные элементы для структурирования

HTML Скопировать код <div>Блочный элемент для группировки содержимого</div> <header>Шапка сайта или раздела</header> <nav>Навигационное меню</nav> <main>Основное содержимое</main> <section>Раздел контента</section> <article>Независимый, самодостаточный контент</article> <aside>Боковая колонка, дополнительная информация</aside> <footer>Подвал сайта или раздела</footer>

Комбинируя эти базовые элементы, вы можете создать практически любую структуру веб-страницы. Вот пример простого блока с информацией о товаре:

HTML Скопировать код <div class="product-card"> <img src="product.jpg" alt="Описание товара" width="200"> <h3>Название товара</h3> <p>Краткое описание товара, его особенности и преимущества.</p> <p><b>Цена:</b> 1999 руб.</p> <a href="product-details.html">Подробнее</a> </div>

HTML-шаблоны для создания простого сайта-визитки

Сайт-визитка — идеальный старт для новичка. Он состоит из нескольких ключевых блоков, которые легко реализовать с помощью HTML. Предлагаю готовый шаблон одностраничного сайта, который вы можете использовать как основу. 🏆

Вот структура полноценного сайта-визитки с разбивкой на смысловые блоки:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Иван Петров – Веб-разработчик</title> </head> <body> <!-- Шапка сайта с навигацией --> <header> <div class="logo">Иван Петров</div> <nav> <ul> <li><a href="#about">Обо мне</a></li> <li><a href="#services">Услуги</a></li> <li><a href="#portfolio">Портфолио</a></li> <li><a href="#contact">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <!-- Главный баннер --> <section id="banner"> <h1>Иван Петров</h1> <h2>Веб-разработчик и дизайнер</h2> <p>Создаю современные и функциональные сайты для бизнеса</p> <a href="#contact">Связаться</a> </section> <!-- Блок "Обо мне" --> <section id="about"> <h2>Обо мне</h2> <img src="profile.jpg" alt="Иван Петров"> <p>Привет! Я Иван, веб-разработчик с 5-летним опытом. Специализируюсь на создании эффективных веб-решений для малого и среднего бизнеса.</p> <p>Мой подход — сочетание современного дизайна и функциональности, которые помогают вашему бизнесу достигать целей.</p> </section> <!-- Блок "Услуги" --> <section id="services"> <h2>Услуги</h2> <div class="service"> <h3>Разработка сайтов</h3> <p>Создание адаптивных веб-сайтов с современным дизайном и удобным интерфейсом.</p> </div> <div class="service"> <h3>Дизайн интерфейсов</h3> <p>Разработка удобных и эстетически привлекательных пользовательских интерфейсов.</p> </div> <div class="service"> <h3>SEO-оптимизация</h3> <p>Повышение видимости вашего сайта в поисковых системах для привлечения целевой аудитории.</p> </div> </section> <!-- Блок "Портфолио" --> <section id="portfolio"> <h2>Портфолио</h2> <div class="project"> <img src="project1.jpg" alt="Проект 1"> <h3>Интернет-магазин "Техника+"</h3> <p>Разработка интернет-магазина электроники с каталогом товаров и системой заказов.</p> </div> <div class="project"> <img src="project2.jpg" alt="Проект 2"> <h3>Сайт для ресторана "Вкусно"</h3> <p>Создание сайта для ресторана с онлайн-меню и системой бронирования столиков.</p> </div> </section> <!-- Блок "Контакты" --> <section id="contact"> <h2>Контакты</h2> <p>Свяжитесь со мной для обсуждения вашего проекта.</p> <p>Email: ivan@example.com</p> <p>Телефон: +7 (123) 456-78-90</p> <!-- Форма обратной связи --> <form action="submit_form.php" method="post"> <input type="text" name="name" placeholder="Ваше имя" required> <input type="email" name="email" placeholder="Ваш email" required> <textarea name="message" placeholder="Ваше сообщение" required></textarea> <button type="submit">Отправить</button> </form> </section> <!-- Подвал сайта --> <footer> <p>© 2023 Иван Петров. Все права защищены.</p> <div class="social-links"> <a href="#">Twitter</a> <a href="#">LinkedIn</a> <a href="#">GitHub</a> </div> </footer> </body> </html>

Этот шаблон содержит все необходимые разделы для профессионального представления ваших услуг и портфолио. Для улучшения внешнего вида вы можете добавить стили CSS, но даже в чистом HTML структура выглядит организованно.

Марина Соколова, фрилансер-разработчик Моя клиентка Елена — фотограф, которая хотела создать сайт-портфолио, но бюджет был ограничен. Мы начали с базового HTML-шаблона, похожего на представленный выше. За один вечер я адаптировала шаблон под её потребности, заменив примеры работ на фотографии из её портфолио. Интересно, что даже без сложного CSS сайт выглядел структурировано и профессионально. Добавив минимальные стили для цветов и отступов, мы получили рабочий сайт за несколько часов работы. Через неделю после запуска Елена получила три новых заказа от клиентов, нашедших её через сайт. Этот случай показывает, что даже простой HTML-шаблон может стать эффективным инструментом для бизнеса, если он хорошо организован.

Для создания корпоративного сайта-визитки можно адаптировать данный шаблон, добавив следующие разделы:

История компании

Команда

Преимущества

Отзывы клиентов

Партнеры

Новости и публикации

Раздел сайта-визитки Цель Ключевые элементы Шапка (Header) Навигация по сайту Логотип, меню, контакты Баннер (Hero section) Привлечение внимания Заголовок, подзаголовок, призыв к действию О себе/компании Создание доверия Фото, краткая биография, миссия Услуги/продукты Представление предложений Список услуг, преимущества, цены Портфолио/кейсы Демонстрация опыта Примеры работ, описания проектов Контакты Конверсия посетителя Форма связи, телефон, email, карта

Формы и таблицы: код HTML для интерактивных элементов

Формы и таблицы — важные компоненты, делающие сайт интерактивным и информативным. Они позволяют собирать данные от пользователей и структурировать информацию соответственно. 📊

HTML-код для создания форм

Формы — основной способ взаимодействия с пользователем. Вот базовая структура HTML-формы:

HTML Скопировать код <form action="обработчик.php" method="post"> <div> <label for="name">Имя:</label> <input type="text" id="name" name="user_name" required> </div> <div> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="user_email" required> </div> <div> <label for="message">Сообщение:</label> <textarea id="message" name="user_message" required></textarea> </div> <div> <button type="submit">Отправить</button> </div> </form>

Рассмотрим различные типы полей ввода для форм:

HTML Скопировать код <!-- Текстовое поле --> <input type="text" name="username" placeholder="Введите имя пользователя"> <!-- Поле для пароля --> <input type="password" name="password" placeholder="Введите пароль"> <!-- Email-поле --> <input type="email" name="email" placeholder="Введите email"> <!-- Числовое поле --> <input type="number" name="age" min="18" max="100" step="1" placeholder="Ваш возраст"> <!-- Телефон --> <input type="tel" name="phone" pattern="[0-9]{10}" placeholder="Номер телефона (10 цифр)"> <!-- Флажок (чекбокс) --> <input type="checkbox" id="subscribe" name="subscribe" checked> <label for="subscribe">Подписаться на рассылку</label> <!-- Переключатель (радиокнопка) --> <input type="radio" id="male" name="gender" value="male"> <label for="male">Мужской</label> <input type="radio" id="female" name="gender" value="female"> <label for="female">Женский</label> <!-- Выпадающий список --> <select name="country"> <option value="">Выберите страну</option> <option value="ru">Россия</option> <option value="by">Беларусь</option> <option value="kz">Казахстан</option> </select> <!-- Многострочное текстовое поле --> <textarea name="message" rows="5" cols="30" placeholder="Ваше сообщение"></textarea> <!-- Загрузка файла --> <input type="file" name="document"> <!-- Скрытое поле (для служебной информации) --> <input type="hidden" name="form_id" value="contact_form"> <!-- Кнопка отправки формы --> <button type="submit">Отправить</button> <!-- Кнопка сброса формы --> <button type="reset">Очистить</button>

HTML-код для создания таблиц

Таблицы используются для отображения данных в структурированном виде. Вот пример базовой таблицы:

HTML Скопировать код <table> <thead> <tr> <th>Имя</th> <th>Возраст</th> <th>Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Иван Петров</td> <td>28</td> <td>Веб-разработчик</td> </tr> <tr> <td>Анна Сидорова</td> <td>32</td> <td>Дизайнер</td> </tr> <tr> <td>Михаил Иванов</td> <td>25</td> <td>SEO-специалист</td> </tr> </tbody> </table>

Для создания более сложных таблиц можно использовать атрибуты объединения ячеек:

HTML Скопировать код <table> <thead> <tr> <th rowspan="2">Название товара</th> <th colspan="2">Параметры</th> <th rowspan="2">Цена</th> </tr> <tr> <th>Вес</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ноутбук Model X</td> <td>2.1 кг</td> <td>15.6"</td> <td>75 000 ₽</td> </tr> <tr> <td>Смартфон Y-Phone</td> <td>180 г</td> <td>6.1"</td> <td>65 000 ₽</td> </tr> </tbody> </table>

Вот пример полной контактной формы, которую можно сразу использовать на сайте:

HTML Скопировать код <form action="process_form.php" method="post"> <h2>Свяжитесь с нами</h2> <div> <label for="full_name">Ваше имя:</label> <input type="text" id="full_name" name="full_name" required> </div> <div> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="email" required> </div> <div> <label for="phone">Телефон:</label> <input type="tel" id="phone" name="phone" pattern="[0-9]{10,11}"> </div> <div> <label for="subject">Тема обращения:</label> <select id="subject" name="subject" required> <option value="">Выберите тему</option> <option value="question">Вопрос о продукте/услуге</option> <option value="support">Техническая поддержка</option> <option value="cooperation">Сотрудничество</option> <option value="other">Другое</option> </select> </div> <div> <label for="message">Ваше сообщение:</label> <textarea id="message" name="message" rows="5" required></textarea> </div> <div> <input type="checkbox" id="agreement" name="agreement" required> <label for="agreement">Я согласен на обработку персональных данных</label> </div> <div> <button type="submit">Отправить сообщение</button> <button type="reset">Очистить форму</button> </div> </form>

Полезные приёмы HTML-вёрстки для быстрого старта

В этом разделе рассмотрим несколько профессиональных приёмов, которые значительно упростят вашу работу с HTML и помогут создавать более эффективные страницы. 🛠️

1. Используйте семантические теги

Вместо того, чтобы везде применять div и span, используйте семантические теги HTML5, которые лучше описывают содержание:

HTML Скопировать код <!-- Старый подход --> <div class="header">...</div> <div class="nav">...</div> <div class="content">...</div> <div class="footer">...</div> <!-- Семантический подход --> <header>...</header> <nav>...</nav> <main>...</main> <footer>...</footer>

2. Создавайте комментарии в коде

Комментарии делают код более понятным и помогают ориентироваться в его структуре:

HTML Скопировать код <!-- ШАПКА САЙТА --> <header> <!-- Логотип компании --> <div class="logo">...</div> <!-- Главное навигационное меню --> <nav>...</nav> </header> <!-- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖИМОЕ --> <main> <!-- Секция с преимуществами --> <section class="features">...</section> </main>

3. Используйте атрибуты data- для хранения информации

Атрибуты data- позволяют хранить дополнительную информацию в HTML-элементах, которую потом можно использовать через JavaScript:

HTML Скопировать код <div class="product" data-product-id="123" data-category="electronics" data-price="15000"> Ноутбук ASUS </div>

4. Оптимизируйте изображения с помощью атрибутов

HTML Скопировать код <!-- Задание размеров предотвращает "прыжки" контента при загрузке --> <img src="image.jpg" alt="Описание" width="300" height="200"> <!-- Атрибут loading="lazy" откладывает загрузку изображений, которые находятся вне области просмотра --> <img src="large-image.jpg" alt="Большое изображение" loading="lazy">

5. Создавайте адаптивные элементы с помощью picture

HTML Скопировать код <picture> <source media="(max-width: 600px)" srcset="small.jpg"> <source media="(max-width: 1200px)" srcset="medium.jpg"> <img src="large.jpg" alt="Адаптивное изображение"> </picture>

6. Используйте шаблоны для повторяющихся элементов

Вместо копирования одинаковых блоков кода создайте шаблон, который можно быстро адаптировать:

HTML Скопировать код <!-- Шаблон карточки продукта --> <!-- <div class="product-card"> <img src="ИЗОБРАЖЕНИЕ" alt="ОПИСАНИЕ"> <h3>НАЗВАНИЕ</h3> <p class="description">ОПИСАНИЕ</p> <p class="price">ЦЕНА ₽</p> <button>Купить</button> </div> --> <!-- Готовые карточки по шаблону --> <div class="product-card"> <img src="laptop.jpg" alt="Ноутбук X1"> <h3>Ноутбук X1 Pro</h3> <p class="description">Мощный ноутбук для профессионалов</p> <p class="price">75 000 ₽</p> <button>Купить</button> </div>

7. Используйте списки определений для терминов

HTML Скопировать код <dl> <dt>HTML</dt> <dd>Язык гипертекстовой разметки, используемый для создания веб-страниц.</dd> <dt>CSS</dt> <dd>Каскадные таблицы стилей, используемые для оформления веб-страниц.</dd> </dl>

8. Применяйте микроразметку для SEO

Микроразметка помогает поисковым системам лучше понимать содержимое вашего сайта:

HTML Скопировать код <div itemscope itemtype="http://schema.org/Product"> <h2 itemprop="name">Смартфон Z-Phone 12</h2> <img itemprop="image" src="zphone.jpg" alt="Z-Phone 12"> <p itemprop="description">Новейший смартфон с уникальными характеристиками.</p> <p>Цена: <span itemprop="price">55000</span> <meta itemprop="priceCurrency" content="RUB">₽</p> </div>

Эти приёмы не только упростят вашу работу с кодом, но и сделают сайт более функциональным, доступным и дружелюбным к поисковым системам.

Идеальная организация кода: Разделяйте код на логические блоки с отступами и комментариями

Разделяйте код на логические блоки с отступами и комментариями Документация для себя: Документируйте неочевидные решения прямо в HTML-комментариях

Документируйте неочевидные решения прямо в HTML-комментариях Проверка кода: Используйте валидаторы HTML для поиска ошибок в вашем коде

Используйте валидаторы HTML для поиска ошибок в вашем коде Постепенное улучшение: Начните с базового HTML, а затем постепенно добавляйте стили и скрипты

Начните с базового HTML, а затем постепенно добавляйте стили и скрипты Использование сниппетов: Создавайте библиотеку готовых фрагментов кода для повторного использования

Освоив HTML-код и изучив представленные примеры, вы получили прочный фундамент для создания собственных веб-страниц. Каждый блок кода в этой статье — это кирпичик в строительстве вашего первого сайта. Помните, что даже профессиональные разработчики постоянно обращаются к готовым решениям, адаптируя их под свои задачи. Не бойтесь экспериментировать с представленными примерами, менять их структуру и комбинировать между собой. Практика — лучший способ закрепить знания в веб-разработке. Создайте свой первый HTML-документ уже сегодня, и вы увидите, как быстро растут ваши навыки и понимание принципов построения современных веб-страниц.

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