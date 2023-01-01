15 примеров HTML-кода для создания веб-страниц с нуля: копируй и адаптируй#Веб-разработка #Основы HTML #Практика верстки (кейсы)
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке
- Студенты, обучающиеся программированию и созданию сайтов
Люди, желающие освоить основы HTML и создания веб-страниц
Освоить создание веб-страниц с нуля — задача, которая может показаться устрашающей для новичка. Ключ к успеху прост: учиться на практических примерах. Вместо абстрактных теоретических концепций, сегодня я предлагаю 15 готовых фрагментов HTML-кода, которые вы можете скопировать, изучить и адаптировать под собственные проекты. От базовой структуры до адаптивных элементов — этот набор инструментов поможет вам перейти от "нулевого" уровня к созданию функциональных веб-страниц без лишних головных болей. 🚀
HTML-код для создания простых веб-страниц с нуля
Перед тем как погрузиться в конкретные примеры, давайте разберемся с самыми базовыми элементами, необходимыми для создания HTML-страницы. HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, который служит фундаментом для любого веб-сайта. 📝
Алексей Громов, ведущий тренер по веб-разработке
Когда я только начинал преподавать HTML, один из студентов постоянно жаловался, что его код "ломается" без видимых причин. Мы потратили целую неделю, проверяя каждую строку, пока не обнаружили, что он пропускал базовую структуру DOCTYPE и регулярно забывал закрывающие теги. "Представь, что HTML — это как строительство дома," объяснил я ему. "Если фундамент и стены неправильные, всё рухнет, даже если интерьер выглядит прекрасно." После этого я создал для всех студентов шаблон базовой структуры, который они могли использовать как отправную точку. Количество ошибок в их работах сократилось на 80%. Иногда самые простые шаблоны дают самые значительные результаты.
Вот первый и самый базовый пример — минимальная структура HTML-документа:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Моя первая страница</title>
</head>
<body>
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это моя первая веб-страница.</p>
</body>
</html>
Эта структура включает все необходимые элементы:
- DOCTYPE — объявляет тип документа как HTML5
- html — корневой элемент страницы с указанием языка
- head — раздел для метаданных, включая кодировку и заголовок страницы
- body — содержимое страницы, видимое пользователю
Теперь давайте расширим наш базовый пример, добавив больше контента:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Информационный сайт</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
margin: 0;
padding: 20px;
}
header {
background-color: #f4f4f4;
padding: 20px;
text-align: center;
}
footer {
background-color: #f4f4f4;
padding: 10px;
text-align: center;
margin-top: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<header>
<h1>Мой информационный сайт</h1>
<p>Добро пожаловать на мой первый сайт!</p>
</header>
<main>
<section>
<h2>О нас</h2>
<p>Здесь вы найдете интересную информацию о нашей компании.</p>
</section>
<section>
<h2>Наши услуги</h2>
<ul>
<li>Услуга 1</li>
<li>Услуга 2</li>
<li>Услуга 3</li>
</ul>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Мой информационный сайт. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>
Этот пример уже содержит структурированный сайт с шапкой, основным содержимым и подвалом, а также включает простые CSS-стили для базового форматирования. 🎨
Базовые структуры сайта с готовыми примерами кода
Хорошо структурированный сайт обычно содержит несколько ключевых элементов. Давайте рассмотрим примеры кода для каждого из них.
Пример №3: Навигационное меню — необходимый элемент для многостраничных сайтов:
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">О нас</a></li>
<li><a href="services.html">Услуги</a></li>
<li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
Пример №4: Структура страницы с боковой панелью (сайдбаром):
<div class="container">
<header>
<h1>Название сайта</h1>
</header>
<nav>
<!-- Навигационное меню из примера №3 -->
</nav>
<div class="content-wrapper">
<main>
<h2>Основное содержание</h2>
<p>Здесь размещается основной контент страницы.</p>
</main>
<aside>
<h3>Боковая панель</h3>
<p>Дополнительная информация, ссылки, реклама и т.д.</p>
</aside>
</div>
<footer>
<p>© 2023 Все права защищены.</p>
</footer>
</div>
|Элемент структуры
|HTML тег
|Назначение
|Шапка
|
<header>
|Верхняя часть сайта с логотипом и основной навигацией
|Навигация
|
<nav>
|Блок с меню для перемещения по сайту
|Основной контент
|
<main>
|Основное содержимое страницы
|Боковая панель
|
<aside>
|Вторичная информация, связанная с основным контентом
|Подвал
|
<footer>
|Нижняя часть с контактами, копирайтом и дополнительной информацией
Пример №5: Современный лендинг с разделами:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Лендинг для продукта</title>
</head>
<body>
<header>
<div class="logo">Название бренда</div>
<nav>
<ul>
<li><a href="#features">Особенности</a></li>
<li><a href="#benefits">Преимущества</a></li>
<li><a href="#pricing">Цены</a></li>
<li><a href="#contact">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<section id="hero">
<h1>Ваш главный заголовок</h1>
<p>Привлекательное описание продукта в одно предложение.</p>
<button>Попробовать бесплатно</button>
</section>
<section id="features">
<h2>Особенности продукта</h2>
<div class="features-grid">
<div class="feature">
<h3>Особенность 1</h3>
<p>Описание особенности.</p>
</div>
<div class="feature">
<h3>Особенность 2</h3>
<p>Описание особенности.</p>
</div>
<div class="feature">
<h3>Особенность 3</h3>
<p>Описание особенности.</p>
</div>
</div>
</section>
<section id="benefits">
<!-- Содержимое раздела преимуществ -->
</section>
<section id="pricing">
<!-- Содержимое раздела цен -->
</section>
<section id="contact">
<!-- Контактная форма -->
</section>
<footer>
<p>© 2023 Название бренда. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>
Эти базовые структуры дают вам прочную основу для создания различных типов сайтов. 💪
Практические шаблоны HTML для разных элементов страницы
Теперь давайте рассмотрим примеры HTML-кода для отдельных элементов страницы, которые вы можете легко интегрировать в свои проекты.
Пример №6: Галерея изображений:
<section class="gallery">
<h2>Наша галерея</h2>
<div class="gallery-grid">
<div class="gallery-item">
<img src="images/image1.jpg" alt="Описание изображения 1">
<p>Подпись к изображению 1</p>
</div>
<div class="gallery-item">
<img src="images/image2.jpg" alt="Описание изображения 2">
<p>Подпись к изображению 2</p>
</div>
<div class="gallery-item">
<img src="images/image3.jpg" alt="Описание изображения 3">
<p>Подпись к изображению 3</p>
</div>
<div class="gallery-item">
<img src="images/image4.jpg" alt="Описание изображения 4">
<p>Подпись к изображению 4</p>
</div>
</div>
</section>
Пример №7: Карточки товаров или услуг:
<section class="products">
<h2>Наши продукты</h2>
<div class="product-grid">
<div class="product-card">
<img src="products/product1.jpg" alt="Продукт 1">
<h3>Название продукта 1</h3>
<p class="price">2500 ₽</p>
<p class="description">Краткое описание продукта. Несколько предложений о его особенностях и преимуществах.</p>
<button class="buy-button">Купить</button>
</div>
<div class="product-card">
<img src="products/product2.jpg" alt="Продукт 2">
<h3>Название продукта 2</h3>
<p class="price">3200 ₽</p>
<p class="description">Краткое описание продукта. Несколько предложений о его особенностях и преимуществах.</p>
<button class="buy-button">Купить</button>
</div>
<div class="product-card">
<img src="products/product3.jpg" alt="Продукт 3">
<h3>Название продукта 3</h3>
<p class="price">1800 ₽</p>
<p class="description">Краткое описание продукта. Несколько предложений о его особенностях и преимуществах.</p>
<button class="buy-button">Купить</button>
</div>
</div>
</section>
Пример №8: Блок с отзывами:
<section class="testimonials">
<h2>Отзывы наших клиентов</h2>
<div class="testimonials-container">
<div class="testimonial">
<p class="quote">"Отличный сервис! Очень доволен результатом и профессионализмом команды."</p>
<div class="author">
<img src="avatars/client1.jpg" alt="Иван Петров" class="avatar">
<div class="author-info">
<p class="name">Иван Петров</p>
<p class="position">Директор ООО "Технологии"</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="testimonial">
<p class="quote">"Быстро, качественно и по доступной цене. Рекомендую всем!"</p>
<div class="author">
<img src="avatars/client2.jpg" alt="Анна Сидорова" class="avatar">
<div class="author-info">
<p class="name">Анна Сидорова</p>
<p class="position">Маркетолог</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="testimonial">
<p class="quote">"Превзошли все мои ожидания. Обязательно обращусь снова."</p>
<div class="author">
<img src="avatars/client3.jpg" alt="Алексей Иванов" class="avatar">
<div class="author-info">
<p class="name">Алексей Иванов</p>
<p class="position">Предприниматель</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
Мария Захарова, front-end разработчик
Однажды ко мне обратилась небольшая пекарня с просьбой создать сайт. Бюджет был минимальным, а сроки — сжатыми. Я решила использовать свою библиотеку готовых HTML-шаблонов. Начала с простой структуры лендинга, добавила карточки товаров для десертов и секцию с отзывами клиентов. Владелица пекарни была в восторге от того, как быстро удалось запустить сайт. Самым интересным было то, что через два месяца она сообщила о 30% росте продаж благодаря онлайн-заказам. Этот случай научил меня, что даже самые простые HTML-шаблоны могут радикально изменить бизнес клиента, если они правильно структурированы и отвечают потребностям целевой аудитории. С тех пор я постоянно пополняю свою коллекцию готовых решений.
Пример №9: Таблица с данными:
<section class="data-table">
<h2>Сравнение тарифов</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Тарифный план</th>
<th>Базовый</th>
<th>Стандарт</th>
<th>Премиум</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Цена</td>
<td>990 ₽/мес</td>
<td>1990 ₽/мес</td>
<td>3990 ₽/мес</td>
</tr>
<tr>
<td>Количество пользователей</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>Неограниченно</td>
</tr>
<tr>
<td>Дисковое пространство</td>
<td>10 ГБ</td>
<td>50 ГБ</td>
<td>100 ГБ</td>
</tr>
<tr>
<td>Техподдержка</td>
<td>Email</td>
<td>Email, чат</td>
<td>Email, чат, телефон 24/7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
Пример №10: Блок "Часто задаваемые вопросы" (FAQ):
<section class="faq">
<h2>Часто задаваемые вопросы</h2>
<div class="faq-item">
<h3 class="faq-question">Как сделать заказ на вашем сайте?</h3>
<div class="faq-answer">
<p>Для оформления заказа выберите интересующий вас товар, добавьте его в корзину, затем перейдите в корзину и следуйте инструкциям для завершения заказа.</p>
</div>
</div>
<div class="faq-item">
<h3 class="faq-question">Какие способы оплаты вы принимаете?</h3>
<div class="faq-answer">
<p>Мы принимаем оплату банковскими картами Visa, MasterCard, МИР, а также электронными платежами через систему Яндекс.Деньги.</p>
</div>
</div>
<div class="faq-item">
<h3 class="faq-question">Как долго осуществляется доставка?</h3>
<div class="faq-answer">
<p>Сроки доставки зависят от вашего региона. В среднем доставка занимает 3-7 рабочих дней. Точный срок доставки будет указан при оформлении заказа.</p>
</div>
</div>
</section>
Готовые решения для веб-форм и интерактивных элементов
Формы и интерактивные элементы — ключевой аспект любого современного веб-сайта. Они позволяют собирать информацию от пользователей и обеспечивают взаимодействие. 📝
Пример №11: Контактная форма:
<section class="contact-form">
<h2>Свяжитесь с нами</h2>
<form action="/submit-form" method="post">
<div class="form-group">
<label for="name">Ваше имя:</label>
<input type="text" id="name" name="name" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="phone">Телефон:</label>
<input type="tel" id="phone" name="phone">
</div>
<div class="form-group">
<label for="subject">Тема:</label>
<select id="subject" name="subject">
<option value="general">Общий вопрос</option>
<option value="support">Техническая поддержка</option>
<option value="billing">Вопросы оплаты</option>
<option value="other">Другое</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label for="message">Сообщение:</label>
<textarea id="message" name="message" rows="5" required></textarea>
</div>
<div class="form-group">
<input type="checkbox" id="agreement" name="agreement" required>
<label for="agreement">Я согласен с <a href="/privacy-policy">политикой конфиденциальности</a></label>
</div>
<button type="submit">Отправить</button>
</form>
</section>
Пример №12: Форма подписки на рассылку:
<section class="newsletter">
<h2>Подпишитесь на нашу рассылку</h2>
<p>Получайте последние новости и специальные предложения на вашу электронную почту.</p>
<form action="/subscribe" method="post" class="subscribe-form">
<input type="email" name="email" placeholder="Ваш email" required>
<button type="submit">Подписаться</button>
</form>
<p class="privacy-note">Мы не будем отправлять вам спам. Вы можете отписаться в любое время.</p>
</section>
|Тип формы
|Частые элементы
|Лучшие практики
|Контактная форма
|Имя, Email, Телефон, Сообщение
|Минимизировать количество полей, добавлять подсказки
|Форма регистрации
|Имя, Email, Пароль, Подтверждение пароля
|Обеспечить валидацию пароля, показывать требования к безопасности
|Форма оплаты
|Данные карты, Адрес доставки, Контакты
|Обеспечить безопасность, показывать индикаторы прогресса
|Форма подписки
|Email, имя (опционально)
|Делать предельно простой, объяснять выгоды подписки
|Форма поиска
|Поле ввода, кнопка поиска, фильтры (опционально)
|Делать заметной, добавлять автодополнение
Пример №13: Форма регистрации пользователя:
<section class="registration">
<h2>Создание аккаунта</h2>
<form action="/register" method="post" class="registration-form">
<div class="form-group">
<label for="username">Имя пользователя:</label>
<input type="text" id="username" name="username" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="reg-email">Email:</label>
<input type="email" id="reg-email" name="email" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="password">Пароль:</label>
<input type="password" id="password" name="password" required>
<p class="password-hint">Минимум 8 символов, включая буквы и цифры</p>
</div>
<div class="form-group">
<label for="confirm-password">Подтверждение пароля:</label>
<input type="password" id="confirm-password" name="confirm-password" required>
</div>
<div class="form-group">
<input type="checkbox" id="terms" name="terms" required>
<label for="terms">Я принимаю <a href="/terms">условия использования</a></label>
</div>
<button type="submit">Зарегистрироваться</button>
</form>
<div class="login-link">
<p>Уже есть аккаунт? <a href="/login">Войти</a></p>
</div>
</section>
Пример №14: Интерактивный аккордеон для FAQ:
<section class="interactive-faq">
<h2>Часто задаваемые вопросы</h2>
<div class="accordion">
<div class="accordion-item">
<button class="accordion-header">
Как установить это программное обеспечение?
<span class="accordion-icon">+</span>
</button>
<div class="accordion-content">
<p>Для установки следуйте этим шагам:</p>
<ol>
<li>Загрузите установщик с официального сайта</li>
<li>Запустите файл установки</li>
<li>Следуйте инструкциям мастера установки</li>
<li>После завершения запустите программу с рабочего стола</li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="accordion-item">
<button class="accordion-header">
Какие системные требования?
<span class="accordion-icon">+</span>
</button>
<div class="accordion-content">
<p>Минимальные системные требования:</p>
<ul>
<li>Операционная система: Windows 10, MacOS 10.14 или новее, Linux</li>
<li>Процессор: двухъядерный 2 ГГц или выше</li>
<li>Оперативная память: 4 ГБ</li>
<li>Свободное место на диске: 2 ГБ</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="accordion-item">
<button class="accordion-header">
Как получить техническую поддержку?
<span class="accordion-icon">+</span>
</button>
<div class="accordion-content">
<p>Техническую поддержку можно получить несколькими способами:</p>
<ul>
<li>Email: support@example.com</li>
<li>Телефон: 8-800-123-45-67 (пн-пт, 9:00-18:00)</li>
<li>Чат на сайте (круглосуточно)</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</section>
Адаптивные примеры HTML-кода для современных сайтов
Создание адаптивных веб-страниц критически важно в эпоху мобильных устройств. Вот несколько примеров HTML-кода, которые помогут вам создать веб-сайты, хорошо работающие на различных устройствах. 📱
Пример №15: Адаптивная навигация с гамбургер-меню для мобильных устройств:
<header class="responsive-header">
<div class="logo">
<img src="logo.png" alt="Логотип сайта">
</div>
<button class="mobile-menu-toggle" aria-label="Открыть меню">
<span class="hamburger-icon"></span>
</button>
<nav class="main-nav">
<ul class="nav-list">
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">О нас</a></li>
<li><a href="services.html">Услуги</a></li>
<li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li>
<li><a href="blog.html">Блог</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
Этот код можно дополнить CSS для переключения между обычным и мобильным видом меню. 🔄
Пример №16: Адаптивная сетка карточек товаров:
<section class="responsive-products">
<h2>Наши продукты</h2>
<div class="product-grid">
<div class="product-card">
<img src="product1.jpg" alt="Продукт 1">
<h3>Название продукта 1</h3>
<p>Описание продукта. Краткая информация о его особенностях.</p>
<p class="price">2500 ₽</p>
<button class="buy-btn">Купить</button>
</div>
<div class="product-card">
<img src="product2.jpg" alt="Продукт 2">
<h3>Название продукта 2</h3>
<p>Описание продукта. Краткая информация о его особенностях.</p>
<p class="price">3400 ₽</p>
<button class="buy-btn">Купить</button>
</div>
<div class="product-card">
<img src="product3.jpg" alt="Продукт 3">
<h3>Название продукта 3</h3>
<p>Описание продукта. Краткая информация о его особенностях.</p>
<p class="price">1800 ₽</p>
<button class="buy-btn">Купить</button>
</div>
<div class="product-card">
<img src="product4.jpg" alt="Продукт 4">
<h3>Название продукта 4</h3>
<p>Описание продукта. Краткая информация о его особенностях.</p>
<p class="price">4200 ₽</p>
<button class="buy-btn">Купить</button>
</div>
</div>
</section>
Для этого примера вам понадобится CSS с медиа-запросами, чтобы изменять количество колонок в зависимости от ширины экрана. 📊
Вот несколько ключевых принципов создания адаптивных веб-страниц:
- Используйте мета-тег viewport для правильного масштабирования на мобильных устройствах
- Применяйте относительные единицы измерения (%, em, rem) вместо абсолютных (px)
- Используйте медиа-запросы для адаптации дизайна под разные размеры экрана
- Создавайте гибкие изображения с помощью max-width: 100%
- Тестируйте на различных устройствах для проверки результата
Пример №17: Полностью адаптивная страница с CSS:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Адаптивный сайт</title>
<style>
/* Базовые стили */
* {
box-sizing: border-box;
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto;
}
.container {
width: 90%;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 15px;
}
/* Стили для шапки */
header {
background-color: #333;
color: #fff;
padding: 1rem 0;
}
.header-content {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}
.logo {
font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
}
.nav-toggle {
display: none;
cursor: pointer;
}
.nav-list {
display: flex;
list-style: none;
}
.nav-list li {
margin-left: 1.5rem;
}
.nav-list a {
color: #fff;
text-decoration: none;
}
/* Стили для основного содержимого */
.hero {
padding: 3rem 0;
text-align: center;
background-color: #f4f4f4;
}
.hero h1 {
font-size: 2.5rem;
margin-bottom: 1rem;
}
.features {
padding: 3rem 0;
}
.features h2 {
text-align: center;
margin-bottom: 2rem;
}
.feature-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 30px;
}
.feature-card {
background-color: #f9f9f9;
padding: 1.5rem;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
/* Адаптивные стили для планшетов */
@media (max-width: 768px) {
.feature-grid {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
}
/* Адаптивные стили для мобильных устройств */
@media (max-width: 576px) {
.nav-toggle {
display: block;
}
.nav-list {
display: none;
flex-direction: column;
position: absolute;
top: 60px;
left: 0;
width: 100%;
background-color: #333;
padding: 1rem 0;
}
.nav-list.active {
display: flex;
}
.nav-list li {
margin: 0.5rem 0;
text-align: center;
}
.feature-grid {
grid-template-columns: 1fr;
}
}
</style>
</head>
<body>
<header>
<div class="container">
<div class="header-content">
<div class="logo">Адаптивный сайт</div>
<button class="nav-toggle">Меню</button>
<ul class="nav-list">
<li><a href="#">Главная</a></li>
<li><a href="#">О нас</a></li>
<li><a href="#">Услуги</a></li>
<li><a href="#">Контакты</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</header>
<section class="hero">
<div class="container">
<h1>Добро пожаловать на наш адаптивный сайт</h1>
<p>Этот сайт отлично выглядит на любом устройстве</p>
</div>
</section>
<section class="features">
<div class="container">
<h2>Наши возможности</h2>
<div class="feature-grid">
<div class="feature-card">
<h3>Адаптивный дизайн</h3>
<p>Наш сайт отлично выглядит на всех устройствах — от смартфонов до десктопов.</p>
</div>
<div class="feature-card">
<h3>Современные технологии</h3>
<p>Мы используем последние веб-технологии для создания быстрых и функциональных сайтов.</p>
</div>
<div class="feature-card">
<h3>Оптимизированный код</h3>
<p>Наш код оптимизирован для быстрой загрузки и отличной производительности.</p>
</div>
</div>
</div>
</section>
</body>
</html>
Освоение HTML-кода для создания веб-страниц — это как овладение алфавитом нового языка. Начав с простых примеров и постепенно осваивая более сложные конструкции, вы сможете создавать практически любые веб-интерфейсы. Помните, что реальное мастерство приходит через практику — экспериментируйте с представленными примерами, модифицируйте их под свои нужды и не бойтесь пробовать новое. Каждый профессиональный веб-разработчик когда-то начинал с базовой HTML-структуры, подобной тем, что приведены в этой статье.
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