15 примеров HTML-кода для создания веб-страниц с нуля: копируй и адаптируй

HTML Скопировать код

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Адаптивный сайт</title> <style> /* Базовые стили */ * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; } img { max-width: 100%; height: auto; } .container { width: 90%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 15px; } /* Стили для шапки */ header { background-color: #333; color: #fff; padding: 1rem 0; } .header-content { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; } .logo { font-size: 1.5rem; font-weight: bold; } .nav-toggle { display: none; cursor: pointer; } .nav-list { display: flex; list-style: none; } .nav-list li { margin-left: 1.5rem; } .nav-list a { color: #fff; text-decoration: none; } /* Стили для основного содержимого */ .hero { padding: 3rem 0; text-align: center; background-color: #f4f4f4; } .hero h1 { font-size: 2.5rem; margin-bottom: 1rem; } .features { padding: 3rem 0; } .features h2 { text-align: center; margin-bottom: 2rem; } .feature-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 30px; } .feature-card { background-color: #f9f9f9; padding: 1.5rem; border-radius: 5px; box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1); } /* Адаптивные стили для планшетов */ @media (max-width: 768px) { .feature-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } } /* Адаптивные стили для мобильных устройств */ @media (max-width: 576px) { .nav-toggle { display: block; } .nav-list { display: none; flex-direction: column; position: absolute; top: 60px; left: 0; width: 100%; background-color: #333; padding: 1rem 0; } .nav-list.active { display: flex; } .nav-list li { margin: 0.5rem 0; text-align: center; } .feature-grid { grid-template-columns: 1fr; } } </style> </head> <body> <header> <div class="container"> <div class="header-content"> <div class="logo">Адаптивный сайт</div> <button class="nav-toggle">Меню</button> <ul class="nav-list"> <li><a href="#">Главная</a></li> <li><a href="#">О нас</a></li> <li><a href="#">Услуги</a></li> <li><a href="#">Контакты</a></li> </ul> </div> </div> </header> <section class="hero"> <div class="container"> <h1>Добро пожаловать на наш адаптивный сайт</h1> <p>Этот сайт отлично выглядит на любом устройстве</p> </div> </section> <section class="features"> <div class="container"> <h2>Наши возможности</h2> <div class="feature-grid"> <div class="feature-card"> <h3>Адаптивный дизайн</h3> <p>Наш сайт отлично выглядит на всех устройствах — от смартфонов до десктопов.</p> </div> <div class="feature-card"> <h3>Современные технологии</h3> <p>Мы используем последние веб-технологии для создания быстрых и функциональных сайтов.</p> </div> <div class="feature-card"> <h3>Оптимизированный код</h3> <p>Наш код оптимизирован для быстрой загрузки и отличной производительности.</p> </div> </div> </div> </section> </body> </html>