HTML: примеры страниц от простых до продвинутых – изучаем веб-разработку

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Продвинутая HTML-страница</title> <!-- Внутренние стили CSS --> <style> body { font-family: 'Arial', sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 20px; } header { background-color: #4CAF50; color: white; padding: 1em; border-radius: 5px; } nav ul { display: flex; list-style-type: none; padding: 0; } nav li { margin-right: 20px; } nav a { color: white; text-decoration: none; } .card { border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 20px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); transition: transform 0.3s ease; } .card:hover { transform: translateY(-5px); } .hidden { display: none; } .button { display: inline-block; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 15px; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; transition: background-color 0.3s; } .button:hover { background-color: #45a049; } @media (max-width: 768px) { nav ul { flex-direction: column; } nav li { margin-bottom: 10px; } } </style> <!-- Внешний CSS файл --> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body> <header> <h1>Продвинутый HTML с CSS и JavaScript</h1> <nav> <ul> <li><a href="#" class="nav-link" data-section="section1">Раздел 1</a></li> <li><a href="#" class="nav-link" data-section="section2">Раздел 2</a></li> <li><a href="#" class="nav-link" data-section="section3">Раздел 3</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section id="section1" class="content-section"> <h2>Интерактивные карточки</h2> <div class="card"> <h3>Карточка 1</h3> <p>Это интерактивная карточка с эффектом при наведении.</p> <button class="button toggle-button" data-target="card1-details">Подробнее</button> <div id="card1-details" class="hidden"> <p>Дополнительная информация, которая появляется при нажатии на кнопку.</p> </div> </div> <div class="card"> <h3>Карточка 2</h3> <p>Это ещё одна интерактивная карточка с эффектом при наведении.</p> <button class="button toggle-button" data-target="card2-details">Подробнее</button> <div id="card2-details" class="hidden"> <p>Дополнительная информация для второй карточки.</p> </div> </div> </section> <section id="section2" class="content-section hidden"> <h2>Динамическая форма</h2> <form id="dynamicForm" onsubmit="return validateForm()"> <div> <label for="username">Имя пользователя:</label> <input type="text" id="username" name="username"> <span id="usernameError" class="error"></span> </div> <div> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="email"> <span id="emailError" class="error"></span> </div> <div> <label>Интересы:</label> <div id="interests"> <div> <input type="checkbox" id="interest1" name="interest" value="web"> <label for="interest1">Веб-разработка</label> </div> <div> <input type="checkbox" id="interest2" name="interest" value="design"> <label for="interest2">Дизайн</label> </div> <div> <input type="checkbox" id="interest3" name="interest" value="marketing"> <label for="interest3">Маркетинг</label> </div> </div> <button type="button" id="addInterest" class="button">Добавить интерес</button> </div> <button type="submit" class="button">Отправить</button> </form> </section> <section id="section3" class="content-section hidden"> <h2>Интерактивный график</h2> <div> <canvas id="myChart" width="600" height="400"></canvas> </div> <div> <label for="dataPoint">Добавить значение:</label> <input type="number" id="dataPoint" min="0" max="100" value="50"> <button id="addDataPoint" class="button">Добавить точку</button> </div> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Продвинутый HTML-пример</p> </footer> <!-- Встроенный JavaScript --> <script> // Переключение между разделами document.querySelectorAll('.nav-link').forEach(link => { link.addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); const targetSection = this.getAttribute('data-section'); // Скрыть все разделы document.querySelectorAll('.content-section').forEach(section => { section.classList.add('hidden'); }); // Показать целевой раздел document.getElementById(targetSection).classList.remove('hidden'); }); }); // Переключение видимости деталей карточки document.querySelectorAll('.toggle-button').forEach(button => { button.addEventListener('click', function() { const targetId = this.getAttribute('data-target'); const targetElement = document.getElementById(targetId); if (targetElement.classList.contains('hidden')) { targetElement.classList.remove('hidden'); this.textContent = 'Скрыть'; } else { targetElement.classList.add('hidden'); this.textContent = 'Подробнее'; } }); }); // Валидация формы function validateForm() { let isValid = true; const username = document.getElementById('username').value; const email = document.getElementById('email').value; if (username === '') { document.getElementById('usernameError').textContent = 'Имя пользователя обязательно'; isValid = false; } else { document.getElementById('usernameError').textContent = ''; } if (email === '') { document.getElementById('emailError').textContent = 'Email обязателен'; isValid = false; } else if (!/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(email)) { document.getElementById('emailError').textContent = 'Введите корректный email'; isValid = false; } else { document.getElementById('emailError').textContent = ''; } return isValid; } // Динамическое добавление полей интересов let interestCount = 3; document.getElementById('addInterest').addEventListener('click', function() { interestCount++; const newDiv = document.createElement('div'); newDiv.innerHTML = ` <input type="checkbox" id="interest${interestCount}" name="interest" value="custom${interestCount}"> <input type="text" placeholder="Введите интерес"> `; document.getElementById('interests').appendChild(newDiv); }); </script> <!-- Внешний JavaScript файл --> <script src="script.js"></script> <!-- Подключение библиотеки Chart.js для графиков --> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script> <!-- Инициализация графика --> <script> // Код инициализации графика будет здесь // (зависит от подключенной библиотеки Chart.js) </script> </body> </html>