Пошаговое руководство HTML: от простейшей страницы до сложного сайта

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<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Контактная форма</title> <style> body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 600px; margin: 0 auto; padding: 20px; } .form-container { background: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 20px; } .form-group { margin-bottom: 15px; } label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; } input[type="text"], input[type="email"], input[type="tel"], select, textarea { width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; font-size: 16px; } textarea { min-height: 100px; resize: vertical; } .checkbox-group, .radio-group { margin: 10px 0; } .checkbox-group label, .radio-group label { display: inline-block; font-weight: normal; margin-right: 15px; cursor: pointer; } button { background: #4CAF50; color: white; border: none; padding: 10px 15px; font-size: 16px; border-radius: 4px; cursor: pointer; transition: background 0.3s ease; } button:hover { background: #45a049; } .required:after { content: " *"; color: red; } .error-message { color: red; font-size: 14px; margin-top: 5px; display: none; } .success-message { background: #dff0d8; color: #3c763d; padding: 10px; margin-bottom: 20px; border-radius: 4px; display: none; } </style> </head> <body> <h1>Свяжитесь с нами</h1> <div class="success-message" id="successMessage"> Спасибо за ваше сообщение! Мы свяжемся с вами в ближайшее время. </div> <div class="form-container"> <form id="contactForm" method="post" action="/submit-form"> <!-- Персональные данные --> <fieldset> <legend>Персональные данные</legend> <div class="form-group"> <label for="name" class="required">ФИО</label> <input type="text" id="name" name="name" required> <div class="error-message" id="nameError">Пожалуйста, укажите ваше имя</div> </div> <div class="form-group"> <label for="email" class="required">Email</label> <input type="email" id="email" name="email" required> <div class="error-message" id="emailError">Пожалуйста, укажите корректный email</div> </div> <div class="form-group"> <label for="phone">Телефон</label> <input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="+7 (___) ___-__-__"> </div> </fieldset> <!-- Информация о запросе --> <fieldset> <legend>Информация о запросе</legend> <div class="form-group"> <label for="subject" class="required">Тема обращения</label> <select id="subject" name="subject" required> <option value="">Выберите тему</option> <option value="general">Общий вопрос</option> <option value="support">Техническая поддержка</option> <option value="billing">Вопросы оплаты</option> <option value="partnership">Сотрудничество</option> <option value="other">Другое</option> </select> <div class="error-message" id="subjectError">Пожалуйста, выберите тему обращения</div> </div> <div class="form-group"> <label>Приоритет</label> <div class="radio-group"> <label><input type="radio" name="priority" value="low" checked> Низкий</label> <label><input type="radio" name="priority" value="medium"> Средний</label> <label><input type="radio" name="priority" value="high"> Высокий</label> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="message" class="required">Сообщение</label> <textarea id="message" name="message" required></textarea> <div class="error-message" id="messageError">Пожалуйста, введите ваше сообщение</div> </div> <div class="form-group"> <label>Дополнительно</label> <div class="checkbox-group"> <label><input type="checkbox" name="copy" value="1"> Отправить копию мне на email</label> <label><input type="checkbox" name="newsletter" value="1"> Подписаться на новости</label> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="attachment">Прикрепить файл</label> <input type="file" id="attachment" name="attachment"> </div> </fieldset> <div class="form-group"> <label><input type="checkbox" name="agree" required> Я согласен на обработку персональных данных</label> <div class="error-message" id="agreeError">Необходимо согласие на обработку данных</div> </div> <div class="form-group"> <button type="submit">Отправить сообщение</button> <button type="reset">Очистить форму</button> </div> </form> </div> <script> // Простая валидация формы на JavaScript document.getElementById('contactForm').addEventListener('submit', function(event) { let valid = true; // Проверка имени const name = document.getElementById('name'); if (!name.value.trim()) { document.getElementById('nameError').style.display = 'block'; valid = false; } else { document.getElementById('nameError').style.display = 'none'; } // Проверка email const email = document.getElementById('email'); const emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!emailPattern.test(email.value)) { document.getElementById('emailError').style.display = 'block'; valid = false; } else { document.getElementById('emailError').style.display = 'none'; } // Проверка темы const subject = document.getElementById('subject'); if (subject.value === '') { document.getElementById('subjectError').style.display = 'block'; valid = false; } else { document.getElementById('subjectError').style.display = 'none'; } // Проверка сообщения const message = document.getElementById('message'); if (!message.value.trim()) { document.getElementById('messageError').style.display = 'block'; valid = false; } else { document.getElementById('messageError').style.display = 'none'; } // Если есть ошибки, предотвращаем отправку формы if (!valid) { event.preventDefault(); } else { // Имитация отправки формы (в реальном проекте здесь был бы AJAX-запрос) event.preventDefault(); document.getElementById('contactForm').reset(); document.getElementById('successMessage').style.display = 'block'; // Прокрутка к сообщению об успехе window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); } }); </script> </body> </html>