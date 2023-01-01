15 рабочих примеров HTML-кода для создания веб-страниц с нуля

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<form id="multi-step-form" novalidate> <div class="step" data-step="1" data-title="Личные данные"> <div class="form-group"> <label for="fullname">ФИО</label> <input type="text" id="fullname" name="fullname" required pattern="[А-Яа-яЁё\s]+" title="Только русские буквы и пробелы"> <div class="invalid-feedback">Пожалуйста, введите ваше полное имя (только русские буквы)</div> </div> <div class="form-group"> <label for="phone">Телефон</label> <input type="tel" id="phone" name="phone" required pattern="[\+]?[(]?[0-9]{3}[)]?[-\s\.]?[0-9]{3}[-\s\.]?[0-9]{4,6}"> <div class="invalid-feedback">Введите корректный номер телефона</div> </div> <div class="form-navigation"> <button type="button" class="next-step">Далее</button> </div> </div> <div class="step" data-step="2" data-title="Адрес доставки" style="display: none;"> <!-- Поля для адреса доставки --> <div class="form-navigation"> <button type="button" class="prev-step">Назад</button> <button type="button" class="next-step">Далее</button> </div> </div> <div class="step" data-step="3" data-title="Подтверждение" style="display: none;"> <!-- Сводка заказа и кнопка подтверждения --> <div class="form-navigation"> <button type="button" class="prev-step">Назад</button> <button type="submit">Подтвердить заказ</button> </div> </div> </form>