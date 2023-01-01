10 HTML-примеров для создания элегантных и функциональных сайтов#Основы HTML #CSS и верстка #Практика верстки (кейсы)
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке
- Студенты и учащиеся, интересующиеся программированием
Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в HTML и веб-дизайне
Помните чувство, когда вы впервые открыли HTML-файл и уставились на эти загадочные угловые скобки? Я прекрасно помню свой первый сайт — чудовищное сочетание мигающего текста и таблиц кислотных цветов. Но именно с таких неуклюжих попыток начинается путь каждого веб-разработчика 🚀. Сегодня я делюсь 10 проверенными HTML-примерами, которые переведут вас из категории "почему мой код не работает?!" в лигу тех, кто создаёт элегантные и функциональные сайты. От базовых структур до продвинутых техник — эти фрагменты кода станут вашим оружием в борьбе с пустым экраном редактора.
Базовые HTML-шаблоны для создания сайтов с нуля
Хорошая HTML-верстка начинается с правильного скелета страницы. Это как фундамент дома — если он кривой, всё здание будет шататься. Давайте разберем три базовых шаблона, которые помогут вам создать прочную основу для сайтов разной сложности 🏗️.
Вот минимальный валидный HTML5-шаблон, который должен быть в арсенале каждого разработчика:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Название вашего сайта</title>
<meta name="description" content="Описание вашего сайта">
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<header>
<h1>Заголовок сайта</h1>
<nav>
<!-- Здесь будет навигация -->
</nav>
</header>
<main>
<section>
<h2>Первый раздел</h2>
<p>Содержимое первого раздела.</p>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Ваше имя или название компании</p>
</footer>
</body>
</html>
Для создания одностраничного лендинга нам понадобится более развернутая структура:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Название лендинга</title>
<meta name="description" content="Описание лендинга">
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<header id="top">
<div class="logo">
<img src="logo.png" alt="Логотип">
</div>
<nav>
<ul>
<li><a href="#about">О нас</a></li>
<li><a href="#services">Услуги</a></li>
<li><a href="#portfolio">Портфолио</a></li>
<li><a href="#contact">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<section id="hero">
<h1>Главный заголовок лендинга</h1>
<p>Краткое описание предложения</p>
<a href="#contact" class="cta-button">Связаться с нами</a>
</section>
<section id="about">
<h2>О нас</h2>
<p>Информация о компании или проекте</p>
</section>
<section id="services">
<h2>Наши услуги</h2>
<div class="service">
<h3>Услуга 1</h3>
<p>Описание услуги 1</p>
</div>
<div class="service">
<h3>Услуга 2</h3>
<p>Описание услуги 2</p>
</div>
</section>
<section id="portfolio">
<h2>Портфолио</h2>
<div class="portfolio-item">
<img src="project1.jpg" alt="Проект 1">
<h3>Название проекта 1</h3>
</div>
<div class="portfolio-item">
<img src="project2.jpg" alt="Проект 2">
<h3>Название проекта 2</h3>
</div>
</section>
<section id="contact">
<h2>Свяжитесь с нами</h2>
<form>
<input type="text" placeholder="Ваше имя" required>
<input type="email" placeholder="Ваш email" required>
<textarea placeholder="Ваше сообщение" required></textarea>
<button type="submit">Отправить</button>
</form>
</section>
<footer>
<p>© 2023 Название компании</p>
<a href="#top">Вернуться наверх</a>
</footer>
</body>
</html>
А вот шаблон для многостраничного сайта с подключением внешних ресурсов:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Многостраничный сайт</title>
<meta name="description" content="Описание сайта">
<link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
<link rel="icon" href="favicon.ico">
<!-- Open Graph метатеги -->
<meta property="og:title" content="Название сайта">
<meta property="og:description" content="Описание сайта для социальных сетей">
<meta property="og:image" content="img/og-image.jpg">
</head>
<body>
<header>
<div class="container">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<img src="img/logo.svg" alt="Логотип компании">
</a>
</div>
<nav class="main-nav">
<ul>
<li><a href="index.html" class="active">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">О компании</a></li>
<li><a href="services.html">Услуги</a></li>
<li><a href="blog.html">Блог</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
<div class="header-contacts">
<a href="tel:+71234567890">+7 (123) 456-78-90</a>
</div>
</div>
</header>
<main>
<div class="container">
<!-- Основной контент страницы -->
</div>
</main>
<footer>
<div class="container">
<div class="footer-columns">
<div class="footer-col">
<h3>О нас</h3>
<p>Краткая информация о компании</p>
</div>
<div class="footer-col">
<h3>Контакты</h3>
<address>
г. Москва, ул. Примерная, д. 123<br>
<a href="mailto:info@example.com">info@example.com</a><br>
<a href="tel:+71234567890">+7 (123) 456-78-90</a>
</address>
</div>
<div class="footer-col">
<h3>Подписка</h3>
<form class="subscribe-form">
<input type="email" placeholder="Ваш email" required>
<button type="submit">Подписаться</button>
</form>
</div>
</div>
<div class="copyright">
<p>© 2023 Название компании. Все права защищены.</p>
</div>
</div>
</footer>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
|Тип шаблона
|Преимущества
|Для каких проектов
|Минимальный HTML5
|Легкий, быстрый, без лишнего кода
|Прототипы, тестовые страницы, обучение
|Лендинг
|Структурированный под конверсию, готовые блоки
|Маркетинговые страницы, продажи продукта/услуги
|Многостраничный
|Масштабируемость, SEO-дружелюбность
|Корпоративные сайты, интернет-магазины, порталы
Обратите внимание на важные моменты в этих шаблонах:
- Всегда указывайте
<!DOCTYPE html>для правильной интерпретации браузерами
- Атрибут
lang="ru"улучшает доступность и SEO
meta viewportнеобходим для корректного отображения на мобильных устройствах
- Семантические теги (
header,
nav,
main,
section,
footer) помогают поисковым системам и скринридерам
- Структурируйте контент с помощью заголовков
h1-h6, соблюдая иерархию
Анна Соколова, веб-разработчик с опытом 8+ лет
Когда я начинала карьеру, то тратила часы на отладку верстки из-за элементарных ошибок в базовом HTML. Помню случай с крупным интернет-магазином, где я забыла указать meta viewport. Сайт выглядел прекрасно на десктопе, но превратился в микроскопический кошмар на мобильных устройствах. Клиент обнаружил это уже после запуска, и мне пришлось экстренно вносить правки.
Теперь я всегда использую проверенные HTML-шаблоны как основу для любого проекта. Это экономит не только время, но и нервы — мои и клиента. Для начинающих разработчиков советую создать собственную библиотеку шаблонов с разной структурой, подходящих для разных типов проектов. Такая "шпаргалка" с годами будет только пополняться и совершенствоваться.
Навигационные меню и структура сайта в HTML: 3 варианта
Навигация — это компас вашего сайта. Без хорошо структурированного меню пользователи будут блуждать и в конечном итоге уйдут с вашего ресурса. Рассмотрим три типа навигационных меню, каждое со своими преимуществами и областью применения 🧭.
1. Горизонтальное верхнее меню — классика жанра, идеально для сайтов с небольшим количеством разделов:
<nav class="main-navigation">
<ul>
<li><a href="index.html" class="active">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">О нас</a></li>
<li class="dropdown">
<a href="services.html">Услуги</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="service1.html">Услуга 1</a></li>
<li><a href="service2.html">Услуга 2</a></li>
<li><a href="service3.html">Услуга 3</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li>
<li><a href="blog.html">Блог</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
2. Боковое вертикальное меню — отлично подходит для сайтов с обширной структурой и каталогов:
<aside class="sidebar">
<nav class="sidebar-nav">
<div class="nav-section">
<h3>Основные разделы</h3>
<ul>
<li><a href="index.html">
<span class="icon"><svg>...</svg></span>
<span class="text">Главная</span>
</a></li>
<li><a href="catalog.html">
<span class="icon"><svg>...</svg></span>
<span class="text">Каталог товаров</span>
</a></li>
<li class="has-submenu">
<a href="javascript:void(0)">
<span class="icon"><svg>...</svg></span>
<span class="text">Категории</span>
<span class="arrow"><svg>...</svg></span>
</a>
<ul class="submenu">
<li><a href="category1.html">Категория 1</a></li>
<li><a href="category2.html">Категория 2</a></li>
<li><a href="category3.html">Категория 3</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="blog.html">
<span class="icon"><svg>...</svg></span>
<span class="text">Блог</span>
</a></li>
</ul>
</div>
<div class="nav-section">
<h3>Информация</h3>
<ul>
<li><a href="about.html">О компании</a></li>
<li><a href="delivery.html">Доставка и оплата</a></li>
<li><a href="contacts.html">Контакты</a></li>
</ul>
</div>
</nav>
</aside>
3. Мобильное ("бургер") меню — незаменимо для адаптивных сайтов:
<header class="mobile-header">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<img src="logo.svg" alt="Логотип">
</a>
</div>
<button class="burger-menu" id="burgerButton" aria-label="Меню">
<span></span>
<span></span>
<span></span>
</button>
</header>
<nav class="mobile-nav" id="mobileMenu">
<div class="mobile-nav-header">
<button class="close-menu" id="closeMenuButton" aria-label="Закрыть меню">×</button>
</div>
<ul class="mobile-menu-list">
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li class="has-submenu">
<a href="#">Каталог</a>
<button class="submenu-toggle">+</button>
<ul class="mobile-submenu">
<li><a href="catalog/new.html">Новинки</a></li>
<li><a href="catalog/popular.html">Популярное</a></li>
<li><a href="catalog/sale.html">Распродажа</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="about.html">О нас</a></li>
<li><a href="contacts.html">Контакты</a></li>
</ul>
<div class="mobile-contacts">
<a href="tel:+71234567890" class="phone">+7 (123) 456-78-90</a>
<a href="mailto:info@example.com" class="email">info@example.com</a>
<div class="social-links">
<a href="#" class="social-link">Telegram</a>
<a href="#" class="social-link">WhatsApp</a>
<a href="#" class="social-link">VK</a>
</div>
</div>
</nav>
|Тип навигации
|Сильные стороны
|Ограничения
|Идеально для
|Горизонтальное меню
|Привычный паттерн, экономит вертикальное пространство
|Ограниченное количество пунктов (5-7 максимум)
|Корпоративные сайты, блоги, портфолио
|Вертикальное меню
|Вмещает больше категорий, улучшает юзабилити глубоких структур
|Занимает полезную площадь экрана
|Интернет-магазины, порталы с множеством разделов
|Бургер-меню
|Экономит место, работает на любых устройствах
|Требует дополнительное нажатие для доступа
|Мобильные версии сайтов, минималистичный дизайн
При создании навигации помните о ключевых принципах:
- Не перегружайте меню — психологи доказали, что человек комфортно воспринимает до 7±2 пунктов меню
- Используйте понятные и краткие названия разделов
- Предусмотрите визуальную индикацию текущего раздела (
active)
- Обеспечьте доступность с клавиатуры для людей с ограниченными возможностями (
tabindex, ARIA-атрибуты)
- Сделайте hover-эффекты для пунктов меню, чтобы пользователь понимал, что это кликабельный элемент
Адаптивные формы и контактные блоки на чистом HTML
Формы — это не просто элементы сбора данных, а инструменты взаимодействия с пользователями. От удобства заполнения формы напрямую зависит количество конверсий и успех вашего проекта. Рассмотрим несколько примеров HTML-кода для создания функциональных и адаптивных форм 📋.
Пример 1: Базовая контактная форма
<form class="contact-form" action="/send-message" method="POST">
<div class="form-group">
<label for="name">Ваше имя</label>
<input type="text" id="name" name="name" placeholder="Иван Иванов" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">Email для связи</label>
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="example@domain.com" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="phone">Телефон</label>
<input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="+7 (___) ___-__-__" pattern="[0-9+\s()-]{10,20}">
</div>
<div class="form-group">
<label for="subject">Тема сообщения</label>
<select id="subject" name="subject" required>
<option value="" disabled selected>Выберите тему</option>
<option value="cooperation">Деловое сотрудничество</option>
<option value="support">Техническая поддержка</option>
<option value="feedback">Отзыв о сервисе</option>
<option value="other">Другое</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label for="message">Ваше сообщение</label>
<textarea id="message" name="message" rows="5" placeholder="Введите ваше сообщение здесь..." required></textarea>
</div>
<div class="form-group checkbox-group">
<input type="checkbox" id="agreement" name="agreement" required>
<label for="agreement">Я согласен с <a href="/privacy-policy">политикой конфиденциальности</a></label>
</div>
<button type="submit" class="submit-button">Отправить сообщение</button>
</form>
Пример 2: Форма регистрации с валидацией
<form class="signup-form" action="/register" method="POST" autocomplete="off">
<h2>Создать аккаунт</h2>
<div class="form-row">
<div class="form-group">
<label for="firstname">Имя</label>
<input type="text" id="firstname" name="firstname" required>
<div class="error-message" id="firstname-error"></div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="lastname">Фамилия</label>
<input type="text" id="lastname" name="lastname" required>
<div class="error-message" id="lastname-error"></div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">Email адрес</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
<div class="error-message" id="email-error"></div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="password">Пароль</label>
<div class="password-container">
<input type="password" id="password" name="password" required minlength="8" aria-describedby="password-hints">
<button type="button" class="toggle-password" aria-label="Показать пароль">
<svg>...</svg>
</button>
</div>
<div class="password-hints" id="password-hints">
<p>Пароль должен содержать:</p>
<ul>
<li id="length">Минимум 8 символов</li>
<li id="uppercase">Хотя бы одну заглавную букву</li>
<li id="number">Хотя бы одну цифру</li>
<li id="special">Хотя бы один специальный символ</li>
</ul>
</div>
<div class="error-message" id="password-error"></div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="confirm-password">Подтвердите пароль</label>
<input type="password" id="confirm-password" name="confirm-password" required>
<div class="error-message" id="confirm-password-error"></div>
</div>
<div class="form-group checkbox-group">
<input type="checkbox" id="terms" name="terms" required>
<label for="terms">Я принимаю <a href="/terms">условия использования</a> и <a href="/privacy">политику конфиденциальности</a></label>
<div class="error-message" id="terms-error"></div>
</div>
<button type="submit" class="register-button">Зарегистрироваться</button>
<p class="login-link">Уже есть аккаунт? <a href="/login">Войти</a></p>
</form>
Пример 3: Адаптивный блок с контактной информацией
<section class="contact-block">
<div class="container">
<div class="contact-wrapper">
<div class="contact-info">
<h2>Свяжитесь с нами</h2>
<p>Есть вопросы или предложения? Напишите нам, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!</p>
<div class="info-item">
<div class="icon"><svg>...</svg></div>
<div class="text">
<h3>Адрес</h3>
<address>
123456, г. Москва,<br>
ул. Примерная, д. 10, офис 305
</address>
</div>
</div>
<div class="info-item">
<div class="icon"><svg>...</svg></div>
<div class="text">
<h3>Телефон</h3>
<p><a href="tel:+71234567890">+7 (123) 456-78-90</a></p>
<p><a href="tel:+78001234567">8 (800) 123-45-67</a></p>
</div>
</div>
<div class="info-item">
<div class="icon"><svg>...</svg></div>
<div class="text">
<h3>Email</h3>
<p><a href="mailto:info@example.com">info@example.com</a></p>
<p><a href="mailto:support@example.com">support@example.com</a></p>
</div>
</div>
<div class="social-links">
<h3>Мы в социальных сетях</h3>
<div class="social-icons">
<a href="#" aria-label="Telegram"><svg>...</svg></a>
<a href="#" aria-label="VK"><svg>...</svg></a>
<a href="#" aria-label="YouTube"><svg>...</svg></a>
</div>
</div>
</div>
<div class="contact-form-container">
<form class="contact-form" action="/send" method="POST">
<!-- Здесь размещается содержимое вашей контактной формы -->
<!-- Можно использовать пример 1 из этой статьи -->
</form>
</div>
</div>
</div>
</section>
Михаил Давыдов, фронтенд-разработчик
Однажды мне поручили переделать форму заказа в интернет-магазине, конверсия которой была катастрофически низкой — меньше 10%. Проведя анализ, я обнаружил главную проблему: форма требовала заполнения 15 полей, половина из которых была абсолютно не нужна на этапе оформления заказа.
Я переработал форму, оставив только 5 критически важных полей, добавил валидацию в реальном времени, чтобы пользователи сразу видели ошибки, и сделал подсказки для сложных полей. Для удобства на мобильных устройствах каждое поле получило соответствующий тип ввода (например,
type="tel"для телефона с правильной клавиатурой).
Результат превзошел ожидания: конверсия формы выросла до 32%, а количество брошенных корзин снизилось на 45%. Этот опыт научил меня, что в формах каждое лишнее поле — это потенциальный барьер для пользователя. Минимализм, четкие инструкции и мгновенная валидация — вот три кита эффективной формы.
При создании форм обратите внимание на следующие важные моменты:
- Всегда используйте тег
<label>для каждого поля ввода — это улучшает юзабилити и доступность
- Выбирайте правильный тип ввода (
type="email",
type="tel",
type="number") для удобства на мобильных устройствах
- Добавляйте атрибут
placeholderдля подсказок, но не заменяйте им label
- Используйте атрибут
requiredдля обязательных полей
- Группируйте связанные поля с помощью
<fieldset>и
<legend>для лучшей организации
- Добавляйте атрибуты
autocompleteдля автозаполнения полей браузером
- Включайте атрибуты
patternдля валидации на стороне клиента, но не полагайтесь только на них
HTML-верстка для галерей и медиа-контента: готовый код
Визуальный контент — ключевой элемент современных сайтов. Правильно оформленные галереи и медиа-блоки не только привлекают внимание, но и улучшают пользовательский опыт. Разберем несколько решений для эффективного представления изображений, видео и других медиа-материалов на вашем сайте 🖼️.
1. Адаптивная галерея изображений
<section class="image-gallery">
<div class="gallery-container">
<h2>Наши работы</h2>
<div class="gallery-grid">
<figure class="gallery-item">
<a href="images/large/project1.jpg" data-caption="Проект Альфа: Главная страница">
<img src="images/thumbnails/project1.jpg" alt="Проект Альфа" loading="lazy">
</a>
<figcaption>Проект Альфа</figcaption>
</figure>
<figure class="gallery-item">
<a href="images/large/project2.jpg" data-caption="Редизайн корпоративного сайта для компании Бета">
<img src="images/thumbnails/project2.jpg" alt="Проект Бета" loading="lazy">
</a>
<figcaption>Проект Бета</figcaption>
</figure>
<figure class="gallery-item">
<a href="images/large/project3.jpg" data-caption="Мобильное приложение для стартапа Гамма">
<img src="images/thumbnails/project3.jpg" alt="Проект Гамма" loading="lazy">
</a>
<figcaption>Проект Гамма</figcaption>
</figure>
<figure class="gallery-item">
<a href="images/large/project4.jpg" data-caption="Лендинг для образовательного курса Дельта">
<img src="images/thumbnails/project4.jpg" alt="Проект Дельта" loading="lazy">
</a>
<figcaption>Проект Дельта</figcaption>
</figure>
<figure class="gallery-item">
<a href="images/large/project5.jpg" data-caption="Интернет-магазин для компании Эпсилон">
<img src="images/thumbnails/project5.jpg" alt="Проект Эпсилон" loading="lazy">
</a>
<figcaption>Проект Эпсилон</figcaption>
</figure>
<figure class="gallery-item">
<a href="images/large/project6.jpg" data-caption="Дизайн системы для продукта Зета">
<img src="images/thumbnails/project6.jpg" alt="Проект Зета" loading="lazy">
</a>
<figcaption>Проект Зета</figcaption>
</figure>
</div>
</div>
</section>
2. Видеогалерея с превью
<section class="video-gallery">
<div class="container">
<h2>Видеоматериалы</h2>
<p class="section-description">Обучающие видео и демонстрации наших продуктов</p>
<div class="video-grid">
<div class="video-item">
<div class="video-thumbnail" data-video-id="VIDEO_ID_1">
<img src="images/video-thumbs/video1.jpg" alt="Введение в наш продукт">
<div class="play-button">
<svg>...</svg>
</div>
<span class="video-duration">05:22</span>
</div>
<div class="video-info">
<h3>Введение в наш продукт</h3>
<p>Краткий обзор основных возможностей и преимуществ нашего продукта.</p>
</div>
</div>
<div class="video-item">
<div class="video-thumbnail" data-video-id="VIDEO_ID_2">
<img src="images/video-thumbs/video2.jpg" alt="Как настроить аккаунт">
<div class="play-button">
<svg>...</svg>
</div>
<span class="video-duration">08:17</span>
</div>
<div class="video-info">
<h3>Как настроить аккаунт</h3>
<p>Пошаговая инструкция по настройке вашего аккаунта для максимальной эффективности.</p>
</div>
</div>
<div class="video-item">
<div class="video-thumbnail" data-video-id="VIDEO_ID_3">
<img src="images/video-thumbs/video3.jpg" alt="Продвинутые функции">
<div class="play-button">
<svg>...</svg>
</div>
<span class="video-duration">12:45</span>
</div>
<div class="video-info">
<h3>Продвинутые функции</h3>
<p>Глубокое погружение в расширенные возможности нашего продукта для опытных пользователей.</p>
</div>
</div>
<div class="video-item">
<div class="video-thumbnail" data-video-id="VIDEO_ID_4">
<img src="images/video-thumbs/video4.jpg" alt="Советы и трюки">
<div class="play-button">
<svg>...</svg>
</div>
<span class="video-duration">07:33</span>
</div>
<div class="video-info">
<h3>Советы и трюки</h3>
<p>Полезные советы, которые помогут вам работать более эффективно и экономить время.</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="videoModal" class="modal">
<div class="modal-content">
<span class="close-modal">×</span>
<div class="video-container">
<iframe id="videoFrame" src="" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
3. Адаптивный слайдер для портфолио
<section class="portfolio-slider">
<div class="container">
<h2>Наше портфолио</h2>
<p class="slider-description">Лучшие проекты, реализованные нашей командой</p>
<div class="slider-container">
<div class="slider-track">
<div class="slide">
<div class="slide-content">
<div class="slide-image">
<img src="images/portfolio/project1.jpg" alt="Корпоративный сайт XYZ Corp">
</div>
<div class="slide-info">
<h3>Корпоративный сайт XYZ Corp</h3>
<p class="slide-category">Веб-дизайн, Разработка</p>
<p class="slide-description">Полный редизайн и разработка корпоративного сайта для международной компании с внедрением системы управления контентом.</p>
<a href="#" class="slide-link">Смотреть кейс</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="slide">
<div class="slide-content">
<div class="slide-image">
<img src="images/portfolio/project2.jpg" alt="Мобильное приложение FitTrack">
</div>
<div class="slide-info">
<h3>Мобильное приложение FitTrack</h3>
<p class="slide-category">UI/UX Дизайн, Мобильная разработка</p>
<p class="slide-description">Разработка интерфейса и прототипа для фитнес-приложения с функциями отслеживания прогресса и интеграцией с носимыми устройствами.</p>
<a href="#" class="slide-link">Смотреть кейс</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="slide">
<div class="slide-content">
<div class="slide-image">
<img src="images/portfolio/project3.jpg" alt="Интернет-магазин GreenMarket">
</div>
<div class="slide-info">
<h3>Интернет-магазин GreenMarket</h3>
<p class="slide-category">Электронная коммерция, Веб-разработка</p>
<p class="slide-description">Создание полнофункционального интернет-магазина органических продуктов с интеграцией платежных систем и автоматизацией логистики.</p>
<a href="#" class="slide-link">Смотреть кейс</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="slider-controls">
<button class="slider-btn prev" aria-label="Предыдущий слайд"><svg>...</svg></button>
<div class="slider-pagination">
<span class="pagination-dot active" data-slide="0"></span>
<span class="pagination-dot" data-slide="1"></span>
<span class="pagination-dot" data-slide="2"></span>
</div>
<button class="slider-btn next" aria-label="Следующий слайд"><svg>...</svg></button>
</div>
</div>
</div>
</section>
При работе с медиа-контентом важно учитывать следующие моменты:
- Всегда указывайте атрибут
altдля изображений, это важно для SEO и доступности
- Используйте атрибут
loading="lazy"для отложенной загрузки изображений, что улучшает скорость загрузки страницы
- Предоставляйте разные размеры изображений для разных устройств с помощью элемента
<picture>
- Оптимизируйте размер и формат изображений (WebP, AVIF) для быстрой загрузки
- Группируйте связанное содержимое с помощью тегов
<figure>и
<figcaption>
- Для видео используйте атрибуты
preload,
controls,
posterдля лучшего пользовательского опыта
- Добавляйте субтитры для видео с помощью элемента
<track>для повышения доступности
Продвинутые приёмы HTML-верстки для профессионалов
Опытные разработчики знают, что HTML может быть гораздо мощнее, чем кажется на первый взгляд. В этом разделе мы рассмотрим продвинутые техники, которые помогут вам писать более семантичный, доступный и эффективный код 👨💻.
1. Семантическая микроразметка Schema.org
Микроразметка помогает поисковым системам лучше понимать содержимое вашей страницы, что может положительно влиять на SEO:
<div itemscope itemtype="https://schema.org/LocalBusiness">
<h1 itemprop="name">Кафе "Утренний аромат"</h1>
<div itemprop="address" itemscope itemtype="https://schema.org/PostalAddress">
<span itemprop="streetAddress">ул. Примерная, 123</span>,
<span itemprop="addressLocality">Москва</span>,
<span itemprop="postalCode">123456</span>
</div>
<div>
Телефон: <span itemprop="telephone">+7 (123) 456-7890</span>
</div>
<div>
Часы работы: <br>
<time itemprop="openingHours" datetime="Mo-Fr 08:00-20:00">Пн-Пт: 8:00 – 20:00</time><br>
<time itemprop="openingHours" datetime="Sa-Su 10:00-18:00">Сб-Вс: 10:00 – 18:00</time>
</div>
<div>
<span itemprop="priceRange">$$</span>
</div>
<div>
<img itemprop="image" src="images/cafe.jpg" alt="Фото кафе 'Утренний аромат'">
</div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
Рейтинг: <span itemprop="ratingValue">4.8</span>/5
на основе <span itemprop="reviewCount">247</span> отзывов
</div>
</div>
2. Доступность (a11y) и ARIA-атрибуты
Создание доступных веб-сайтов — это не просто хорошая практика, а необходимость для инклюзивного веба:
<nav aria-label="Главное меню">
<button class="menu-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="main-menu">
<span class="sr-only">Открыть меню</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<ul id="main-menu" class="menu" aria-hidden="true">
<li><a href="#" aria-current="page">Главная</a></li>
<li class="has-submenu">
<a href="#" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Продукты</a>
<button class="submenu-toggle" aria-label="Открыть подменю Продукты">
<svg aria-hidden="true">...</svg>
</button>
<ul class="submenu" aria-hidden="true">
<li><a href="#">Категория 1</a></li>
<li><a href="#">Категория 2</a></li>
<li><a href="#">Категория 3</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">О нас</a></li>
<li><a href="#">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
<div class="card" role="region" aria-labelledby="card-title">
<h2 id="card-title">Наш новый продукт</h2>
<p>Описание продукта...</p>
<div class="product-rating" role="img" aria-label="Рейтинг 4.5 из 5">
<span class="star filled">★</span>
<span class="star filled">★</span>
<span class="star filled">★</span>
<span class="star filled">★</span>
<span class="star half-filled">★</span>
</div>
<form>
<label for="quantity">Количество:</label>
<div class="quantity-control">
<button type="button" class="quantity-btn minus" aria-label="Уменьшить количество">-</button>
<input type="number" id="quantity" name="quantity" value="1" min="1" max="10" aria-live="polite">
<button type="button" class="quantity-btn plus" aria-label="Увеличить количество">+</button>
</div>
<button type="submit" aria-describedby="cart-notification">Добавить в корзину</button>
<div id="cart-notification" role="status" aria-live="polite" class="visually-hidden"></div>
</form>
</div>
3. Адаптивные таблицы с использованием data-атрибутов
Таблицы часто создают проблемы на мобильных устройствах, но с помощью data-атрибутов их можно сделать отзывчивыми:
<div class="responsive-table-container">
<table class="responsive-table">
<caption>Сравнение тарифных планов</caption>
<thead>
<tr>
<th scope="col">Характеристики</th>
<th scope="col">Базовый</th>
<th scope="col">Стандартный</th>
<th scope="col">Премиум</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row" data-label="Характеристики">Цена</th>
<td data-label="Базовый">1000 ₽/мес</td>
<td data-label="Стандартный">2500 ₽/мес</td>
<td data-label="Премиум">5000 ₽/мес</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" data-label="Характеристики">Объем хранилища</th>
<td data-label="Базовый">10 ГБ</td>
<td data-label="Стандартный">50 ГБ</td>
<td data-label="Премиум">100 ГБ</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" data-label="Характеристики">Количество пользователей</th>
<td data-label="Базовый">1</td>
<td data-label="Стандартный">5</td>
<td data-label="Премиум">Неограниченно</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" data-label="Характеристики">Техническая поддержка</th>
<td data-label="Базовый">По email</td>
<td data-label="Стандартный">Email + чат</td>
<td data-label="Премиум">24/7 приоритетная</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
4. HTML-шаблоны и клиентский рендеринг
Используйте элемент
<template> для создания шаблонов, которые можно клонировать с помощью JavaScript:
<div id="productList" class="products-container">
<!-- Здесь будут отображаться продукты -->
</div>
<template id="productTemplate">
<div class="product-card">
<div class="product-image">
<img src="" alt="" loading="lazy">
</div>
<div class="product-info">
<h3 class="product-title"></h3>
<div class="product-price"></div>
<div class="product-rating">
<span class="stars"></span>
<span class="reviews-count"></span>
</div>
<p class="product-description"></p>
<button class="add-to-cart-btn">Добавить в корзину</button>
</div>
</div>
</template>
5. Продвинутые формы с нативной валидацией и кастомизацией
Использование встроенной валидации браузера с кастомным оформлением:
<form class="advanced-form" novalidate>
<div class="form-group">
<label for="username">Имя пользователя</label>
<input type="text" id="username" name="username"
pattern="^[a-zA-Z0-9_-]{3,16}$" required
title="От 3 до 16 символов, допускаются буквы, цифры, дефис и подчеркивание">
<div class="validation-icon">
<svg class="valid-icon" aria-hidden="true">...</svg>
<svg class="invalid-icon" aria-hidden="true">...</svg>
</div>
<div class="error-message" aria-live="polite"></div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" required
autocomplete="email">
<div class="validation-icon">
<svg class="valid-icon" aria-hidden="true">...</svg>
<svg class="invalid-icon" aria-hidden="true">...</svg>
</div>
**Читайте также**
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Владимир Лисицын
разработчик фронтенда