Создание игр на Unity: быстрый старт от идеи к прототипу

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, желающие освоить Unity

Студенты и участники курсов по программированию и геймдеву

Люди, заинтересованные в создании игр, но не имеющие опыта в разработке

Разработка игр с Unity — это как первое погружение в бассейн: поначалу может показаться глубоко, но стоит сделать несколько уверенных движений, и вы уже плывете! Миллионы разработчиков выбирают Unity именно за возможность быстро пройти путь от идеи до работающего прототипа. Сегодня я проведу вас через все этапы создания первого проекта — от установки до запуска. Никаких туманных терминов и запутанных инструкций, только четкие шаги, которые работают. Готовы создать свою первую игру? 🎮

Подготовка среды: установка Unity Hub и редактора

Первый шаг в вашем путешествии по Unity — подготовка рабочего окружения. Unity Hub — это лаунчер и менеджер проектов, который упрощает установку и управление различными версиями движка. Раньше приходилось вручную управлять версиями, что создавало настоящий хаос, особенно при работе над несколькими проектами одновременно. 🔧

Максим Петров, инструктор по разработке игр Помню свой первый запуск Unity в 2015 году — это был настоящий кошмар! Я скачал редактор напрямую с сайта, без Hub, и позже столкнулся с несовместимостью между проектами. Когда мне понадобилось открыть старый проект, пришлось откатываться к предыдущей версии Unity, устанавливая её заново. Hub решает эту проблему элегантно, позволяя переключаться между версиями в пару кликов. Этот инструмент буквально спас мне нервы и десятки часов времени при работе с командой, где разные проекты требовали разных версий движка.

Вот пошаговая инструкция по установке Unity Hub и редактора:

Перейдите на официальный сайт Unity (unity.com) и нажмите кнопку "Скачать Unity Hub" Запустите скачанный файл установщика и следуйте инструкциям мастера установки После установки Hub запустите его и авторизуйтесь в своем Unity-аккаунте (если у вас его нет, создайте бесплатно) Перейдите во вкладку "Installs" и нажмите кнопку "Add" для установки редактора Unity Выберите последнюю стабильную версию (LTS) для максимальной совместимости и стабильности

При установке редактора вы увидите модули, которые можно добавить к базовой установке. Для начинающих я рекомендую выбрать следующие компоненты:

Модуль Назначение Нужен новичкам? Microsoft Visual Studio Community Интегрированная среда разработки для написания кода Да, обязательно Documentation Offline-документация по API и компонентам Unity Да, особенно при нестабильном интернете Android Build Support Для создания игр под Android По желанию iOS Build Support Для создания игр под iOS По желанию, только для Mac WebGL Build Support Для создания веб-игр Да, полезно для новичков

После установки всех компонентов Unity Hub позволит вам управлять версиями редактора и проектами через единый интерфейс. Это значительно упрощает работу, особенно когда вы начнете экспериментировать с разными типами проектов. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям:

ОС: Windows 10 (64-бит), macOS 10.13+, или Ubuntu 18.04+

Процессор: с поддержкой набора инструкций SSE4.2

Видеокарта: с поддержкой DirectX 11 или OpenGL 4.5

4 ГБ RAM (рекомендуется 8+ ГБ)

Минимум 10 ГБ свободного места на диске

Создаем новый проект в Unity: шаги и настройки

Когда Unity Hub и редактор установлены, пришло время создать ваш первый проект. Unity предлагает несколько шаблонов, которые помогут быстрее начать работу в зависимости от типа разрабатываемой игры. 📝

Для создания нового проекта выполните следующие действия:

Откройте Unity Hub и перейдите во вкладку "Projects" Нажмите кнопку "New Project" в правом верхнем углу Выберите шаблон для вашего проекта (для начинающих рекомендую 3D Core или 2D Core) Задайте имя проекта и выберите папку для сохранения Нажмите "Create Project" для завершения процесса

При создании проекта доступны различные шаблоны, и выбор подходящего существенно ускорит вашу работу:

Шаблон Лучше всего подходит для Предустановленные компоненты 3D Core Трехмерных игр любого жанра Базовый набор инструментов для 3D-разработки 2D Core Двумерных игр, платформеров Настроенная 2D-камера, физика для 2D 3D with URP Игр с продвинутой графикой Universal Render Pipeline, улучшенное освещение 3D with HDRP Высококачественных 3D-проектов High Definition Render Pipeline для реалистичной графики VR Core VR-проектов Настройки для виртуальной реальности

Для первого проекта я настоятельно рекомендую выбрать базовые шаблоны (Core), так как они проще в освоении и содержат только необходимые инструменты без перегруженности дополнительными функциями.

После создания проекта Unity предложит вам несколько дополнительных настроек:

Preset Manager : оставьте значения по умолчанию для первого проекта

: оставьте значения по умолчанию для первого проекта Physics Settings : стандартные настройки отлично подойдут для начала

: стандартные настройки отлично подойдут для начала Quality Settings : можно оставить на "High" для хорошего баланса производительности и качества

: можно оставить на "High" для хорошего баланса производительности и качества Tags and Layers: понадобятся позже для организации объектов и коллизий

Не беспокойтесь о детальной настройке этих параметров на начальном этапе — к ним всегда можно вернуться позже через меню Edit > Project Settings. Сейчас важнее быстрее перейти к самой разработке. 🚀

Знакомство с интерфейсом Unity для разработки игр

Первое, что вы увидите после загрузки проекта — это интерфейс Unity, состоящий из нескольких основных панелей. Понимание этого интерфейса — ключ к эффективной работе с движком. 🖥️

Основные элементы интерфейса Unity включают:

Scene View : 3D-пространство, где вы размещаете и редактируете объекты игры

: 3D-пространство, где вы размещаете и редактируете объекты игры Game View : отображает игру так, как её увидит игрок через камеру

: отображает игру так, как её увидит игрок через камеру Hierarchy : список всех объектов в текущей сцене и их иерархия

: список всех объектов в текущей сцене и их иерархия Project : все файлы вашего проекта (скрипты, модели, текстуры, префабы)

: все файлы вашего проекта (скрипты, модели, текстуры, префабы) Inspector : свойства и компоненты выбранного объекта

: свойства и компоненты выбранного объекта Console: отображает ошибки, предупреждения и сообщения из кода

Первоначально интерфейс может показаться сложным, но на самом деле он интуитивно понятен. Каждая панель выполняет конкретную функцию и взаимодействует с другими частями редактора.

Анна Соколова, гейм-дизайнер Когда я впервые открыла Unity, количество панелей и кнопок казалось непостижимым. Я даже распечатала схему интерфейса и повесила над рабочим столом! Через неделю я обнаружила, что уже не смотрю на шпаргалку — мои руки сами знали, где находятся нужные инструменты. Я разработала свой метод для запоминания основного функционала: каждый день я осваивала только одну панель, изучая все её возможности. Начала с Hierarchy и Scene View, затем перешла к Project и Inspector. К концу недели я уже могла уверенно перемещаться по интерфейсу и сосредоточилась на самом процессе разработки, а не на поиске нужных кнопок.

Для удобства работы вы можете настроить расположение панелей перетаскиванием их заголовков. Unity позволяет создавать собственные макеты интерфейса, что очень удобно при работе на разных мониторах или для разных типов задач.

Вот несколько полезных сочетаний клавиш, которые помогут вам быстрее освоиться:

Q, W, E, R, T — переключение между инструментами (View, Move, Rotate, Scale, Rect Transform)

— переключение между инструментами (View, Move, Rotate, Scale, Rect Transform) F — фокусировка на выбранном объекте в Scene View

— фокусировка на выбранном объекте в Scene View Ctrl + Z — отмена последнего действия

— отмена последнего действия Ctrl + S — сохранение проекта

— сохранение проекта Ctrl + Shift + P — переключение между Scene View и Game View

— переключение между Scene View и Game View Ctrl + 1, 2, 3, 4, 5 — переключение между разными макетами окон

Также обратите внимание на панель инструментов в верхней части редактора. Здесь находятся кнопки для манипуляции объектами (перемещение, вращение, масштабирование), инструменты для работы с интерфейсом, а также кнопки запуска и паузы игры.

Самый эффективный способ освоить интерфейс — это активное использование. Не бойтесь экспериментировать, перетаскивать панели и пробовать разные настройки. Unity предлагает возможность вернуться к стандартному расположению через Window > Layouts > Default. 🔄

Создание первой игровой сцены: объекты и компоненты

Теперь, когда вы знакомы с интерфейсом, пришло время создать вашу первую игровую сцену. В Unity всё строится из объектов (GameObject), к которым добавляются различные компоненты, определяющие их поведение и свойства. Это модульный подход, позволяющий создавать сложные игровые элементы. 🏗️

Давайте создадим простую сцену с базовыми элементами:

Создайте плоскость как поверхность для игры: GameObject > 3D Object > Plane Добавьте главного персонажа: GameObject > 3D Object > Capsule Поднимите капсулу над плоскостью, используя инструмент перемещения (клавиша W) Добавьте источник света: GameObject > Light > Directional Light (если его еще нет) Убедитесь, что в сцене есть камера: GameObject > Camera (обычно она создается автоматически)

Каждый GameObject в Unity состоит из компонентов. По умолчанию все объекты имеют компонент Transform, который определяет их положение, вращение и масштаб в трехмерном пространстве.

Для создания функциональной игры нам понадобится добавить несколько базовых компонентов к нашим объектам:

Rigidbody — добавьте к капсуле для физического взаимодействия и гравитации

— добавьте к капсуле для физического взаимодействия и гравитации Collider — определяет границы объекта для физических столкновений

— определяет границы объекта для физических столкновений Material — позволяет настроить внешний вид объекта

— позволяет настроить внешний вид объекта Script — определяет пользовательское поведение объекта

Чтобы добавить компонент к объекту, выберите его в Hierarchy, затем нажмите кнопку "Add Component" в Inspector и выберите нужный компонент из списка.

Давайте добавим физику к нашему персонажу-капсуле:

Выберите капсулу в Hierarchy В Inspector нажмите "Add Component" Найдите и выберите "Rigidbody" Оставьте параметры по умолчанию или настройте по желанию (например, установите Mass = 1)

Теперь давайте создадим материал, чтобы изменить внешний вид объектов:

В панели Project щелкните правой кнопкой мыши > Create > Material Назовите материал (например, "PlayerMaterial") В Inspector настройте цвет материала, изменив параметр Albedo Перетащите созданный материал из Project на вашу капсулу в Scene View

Для создания интерактивных элементов нам понадобится простой скрипт. Давайте создадим базовое управление персонажем:

В панели Project щелкните правой кнопкой мыши > Create > C# Script Назовите скрипт "PlayerController" Дважды щелкните на скрипте, чтобы открыть его в Visual Studio Замените содержимое следующим кодом:

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class PlayerController : MonoBehaviour { public float speed = 5.0f; private Rigidbody rb; void Start() { rb = GetComponent<Rigidbody>(); } void Update() { float moveHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal"); float moveVertical = Input.GetAxis("Vertical"); Vector3 movement = new Vector3(moveHorizontal, 0.0f, moveVertical); rb.AddForce(movement * speed); } }

Сохраните скрипт и перетащите его из Project на вашу капсулу в Hierarchy. Теперь ваш персонаж будет реагировать на ввод с клавиатуры (стрелки или WASD).

Запуск и тестирование проекта: первые шаги в Unity

Настало время увидеть результаты вашей работы в действии! Unity предоставляет удобные инструменты для тестирования игры прямо в редакторе, что значительно ускоряет итеративную разработку. ▶️

Для запуска и тестирования вашего проекта следуйте этим шагам:

Убедитесь, что все изменения сохранены (Ctrl+S) Нажмите кнопку Play в верхней части редактора (или клавишу Ctrl+P) Редактор переключится в режим игры, и вы сможете управлять капсулой с помощью клавиш WASD или стрелок Для остановки игры нажмите кнопку Play еще раз

При тестировании вы можете заметить несколько важных моментов:

В режиме игры интерфейс Unity приобретает тёмный оттенок, показывая, что вы находитесь в режиме тестирования

Любые изменения, сделанные в режиме игры, не сохраняются после выхода из этого режима

Вы можете наблюдать за показателями производительности в верхнем правом углу Game View

Консоль будет отображать любые ошибки или отладочные сообщения из ваших скриптов

Если ваш персонаж не двигается или игра работает не так, как ожидалось, проверьте следующие моменты:

Правильно ли добавлен компонент Rigidbody к капсуле?

Корректно ли присоединен скрипт PlayerController?

Нет ли ошибок в консоли?

Достаточно ли значение speed для заметного движения? (Попробуйте увеличить до 10 или 20)

После базового тестирования вы можете продолжить совершенствовать свою игру, добавляя новые элементы:

Препятствия и платформы (создайте кубы и расположите их на сцене)

Цели или коллекционные предметы (можно использовать сферы)

Системы очков и UI-элементы (GameObject > UI > Text)

Дополнительные эффекты через системы частиц (GameObject > Effects > Particle System)

Не забывайте регулярно сохранять проект и создавать резервные копии. Unity автоматически сохраняет сцену при запуске игры, но лучше взять за привычку сохранять изменения вручную (Ctrl+S) после каждого значимого изменения.

При дальнейшем развитии проекта вам могут понадобиться более сложные функции и компоненты. Не стесняйтесь обращаться к документации Unity (Window > General > Documentation) или искать обучающие материалы в интернете. Сообщество Unity очень активно и дружелюбно к новичкам. 📚

Создание первого проекта в Unity — важный шаг на пути к разработке собственных игр. Вы познакомились с основными инструментами, научились создавать объекты, добавлять компоненты и запускать тестирование. Это только верхушка айсберга, но теперь у вас есть фундамент для дальнейшего роста. Следующими шагами могут стать изучение анимации, более сложных скриптов, работа с пользовательским интерфейсом или освоение физики. Помните, что каждый профессиональный разработчик когда-то делал свой первый проект — и у вас теперь есть все необходимое, чтобы продолжить это захватывающее путешествие!

