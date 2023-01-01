Плавное перемещение в Unity: секретные техники разработчиков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики игр, использующие Unity

Профессионалы и начинающие в области геймдева

Специалисты по тестированию программного обеспечения в игровом производстве Дергающиеся персонажи, неестественные перемещения камеры, объекты, которые "телепортируются" вместо плавного движения — эти проблемы знакомы каждому разработчику Unity. Первоклассная игра требует безупречного движения объектов, и разница между "так себе" и "вау" часто кроется именно в плавности анимаций. Готовы превратить ваши рывки в шелковое скольжение? Я расскажу о методах плавного перемещения объектов в Unity, которые используют профессионалы, и поделюсь готовым кодом для моментального применения. 🚀

Основные методы плавного перемещения в Unity

Unity предлагает несколько мощных методов для создания плавного движения объектов, каждый со своими уникальными характеристиками и областями применения. Понимание того, когда использовать конкретный метод, может кардинально улучшить ощущения игрока от вашего проекта.

Давайте рассмотрим четыре основных метода плавного перемещения, которые являются фундаментальными инструментами в арсенале разработчика Unity:

Метод Описание Преимущества Недостатки Vector3.Lerp Линейная интерполяция между двумя точками Простота использования, предсказуемость Нелинейность при использовании во времени Vector3.MoveTowards Движение к цели с постоянной скоростью Точный контроль скорости, простота Отсутствие плавного замедления Vector3.SmoothDamp Постепенное замедление при приближении к цели Естественное движение с плавным торможением Сложнее контролировать, больше параметров Transforms/Rigidbody Прямое изменение Transform или использование физики Работа с физикой, интеграция с коллизиями Требует понимания физического движка Unity

Реализация Vector3.MoveTowards выглядит следующим образом:

csharp Скопировать код // Перемещение с постоянной скоростью void Update() { transform.position = Vector3.MoveTowards( transform.position, // Текущая позиция targetPosition, // Целевая позиция speed * Time.deltaTime // Скорость, умноженная на deltaTime ); }

Для начинающих разработчиков я рекомендую начать с Vector3.MoveTowards, поскольку этот метод обеспечивает наиболее предсказуемое и понятное перемещение. По мере освоения можно переходить к более сложным методам, таким как SmoothDamp для создания более естественных движений.

Андрей Васильев, ведущий разработчик игр В одном из наших проектов камера следила за игроком, используя простой Lerp. Всё казалось нормальным, пока мы не добавили быстро движущиеся транспортные средства. Камера начала дёргаться и отставать в самые напряжённые моменты игры. Мы перепробовали множество настроек Lerp, но проблема оставалась.

Решение пришло, когда я заменил Lerp на SmoothDamp. Разница была как день и ночь! Камера начала плавно следовать за игроком даже при резких изменениях направления. Фокус-группа отметила, что игра стала значительно комфортнее. Этот опыт научил меня, что выбор правильного метода перемещения — это не просто техническое решение, а критический аспект дизайна пользовательского опыта.

Важно помнить, что выбор метода должен основываться на конкретных требованиях вашего проекта. Например, для камеры, следящей за игроком, SmoothDamp обычно даёт наилучшие результаты, в то время как для прямолинейного движения снаряда MoveTowards может быть более подходящим.

Vector3.Lerp vs Vector3.SmoothDamp: когда что применять

Хотя Vector3.Lerp и Vector3.SmoothDamp оба используются для плавного перемещения, они имеют фундаментальные различия, которые определяют их применимость в разных сценариях. Правильный выбор между ними может существенно повлиять на качество движения в вашей игре.

Vector3.Lerp (линейная интерполяция) создаёт движение с постоянным коэффициентом перехода от начальной точки к конечной. При правильном использовании он обеспечивает равномерное движение, но имеет особенность: при стандартном применении в Update() объект никогда фактически не достигает цели, а лишь приближается к ней асимптотически.

csharp Скопировать код // Типичная ошибка при использовании Lerp void Update() { transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, target.position, 0.05f); // Объект будет замедляться и никогда полностью не достигнет цели } // Правильное использование Lerp для равномерного движения private float timeElapsed = 0; private float lerpDuration = 3; // секунды для полного перемещения void Update() { timeElapsed += Time.deltaTime; float t = timeElapsed / lerpDuration; transform.position = Vector3.Lerp(startPosition, endPosition, t); // Объект движется с постоянной скоростью и достигает цели за lerpDuration }

Vector3.SmoothDamp, напротив, имитирует движение с пружинным эффектом и естественным замедлением при приближении к цели. Это делает его идеальным для следящих камер, движущихся платформ и других объектов, требующих плавного торможения.

csharp Скопировать код // Использование SmoothDamp для плавного следования private Vector3 velocity = Vector3.zero; // Необходимо для SmoothDamp void Update() { transform.position = Vector3.SmoothDamp( transform.position, target.position, ref velocity, // Текущая скорость, изменяется самим методом 0.3f, // Приблизительное время для достижения цели Mathf.Infinity, // Максимальная скорость (без ограничения) Time.deltaTime ); }

Для наглядного сравнения рассмотрим таблицу с типичными применениями обоих методов:

Сценарий Рекомендуемый метод Причина выбора Следящая камера SmoothDamp Плавное следование за игроком без резких движений UI-анимации Lerp (с правильным t) Предсказуемое время завершения анимации Патрулирующий враг MoveTowards Постоянная скорость движения между точками Поворот к цели Slerp или RotateTowards Специализированные методы для вращения Эффект дрожания камеры Lerp с шумом Контролируемая интенсивность и затухание

Оптимальный подход часто включает комбинирование методов. Например, использование MoveTowards для горизонтального движения персонажа и SmoothDamp для вертикального следования камеры может создать отзывчивое, но плавное ощущение игры. 🎮

Использование Time.deltaTime для корректной скорости

Одна из самых распространённых ошибок начинающих Unity-разработчиков — игнорирование Time.deltaTime при реализации движения объектов. Этот маленький параметр имеет огромное значение для создания плавного перемещения, не зависящего от частоты кадров.

Time.deltaTime представляет время в секундах, прошедшее с предыдущего кадра. Использование этого параметра при расчёте перемещения гарантирует, что объекты будут двигаться с одинаковой скоростью независимо от того, работает ли игра на мощном ПК с 144 FPS или на слабом устройстве с 30 FPS.

Рассмотрим базовый пример перемещения без и с использованием Time.deltaTime:

csharp Скопировать код // Неправильно: движение зависит от частоты кадров void Update() { transform.Translate(Vector3.forward * speed); // На компьютере с 30 FPS объект будет двигаться в 4 раза медленнее, // чем на компьютере со 120 FPS } // Правильно: движение не зависит от частоты кадров void Update() { transform.Translate(Vector3.forward * speed * Time.deltaTime); // Объект проходит расстояние speed единиц в секунду на любом устройстве }

При работе с Time.deltaTime важно понимать разницу между Update() и FixedUpdate() циклами:

Update() – вызывается один раз за кадр. Time.deltaTime может варьироваться между кадрами.

– вызывается один раз за кадр. Time.deltaTime может варьироваться между кадрами. FixedUpdate() – вызывается через фиксированные промежутки времени (по умолчанию 0.02 секунды или 50 раз в секунду). Здесь используется Time.fixedDeltaTime, который обычно постоянный.

Сергей Климов, технический директор Мы разрабатывали мобильную гоночную игру, которая должна была работать на устройствах с разной производительностью. Наш первый прототип выглядел отлично на флагманских устройствах, но на более слабых моделях возникли проблемы – машины двигались слишком медленно, а некоторые физические взаимодействия не срабатывали корректно.

Проблема была в том, что мы использовали Update() для движения и неправильно применяли Time.deltaTime в некоторых расчётах. После аудита кода мы перенесли всё физическое взаимодействие в FixedUpdate() и убедились, что все расчёты скорости учитывают Time.deltaTime.

Результат превзошёл ожидания. Игра стала работать одинаково плавно на всех устройствах, а физика стала более предсказуемой. Мы смогли снизить минимальные системные требования и увеличить потенциальную аудиторию на 40%. Этот опыт ещё раз доказал, насколько важно правильное использование Time.deltaTime для создания качественного игрового процесса.

Для более сложных сценариев движения важно выбрать правильный цикл обновления:

Используйте Update() для движений, не связанных напрямую с физикой (UI, камера, визуальные эффекты).

для движений, не связанных напрямую с физикой (UI, камера, визуальные эффекты). Применяйте FixedUpdate() для движений, которые взаимодействуют с физикой (управление персонажем через Rigidbody, столкновения).

для движений, которые взаимодействуют с физикой (управление персонажем через Rigidbody, столкновения). Для LateUpdate() оставьте действия, которые должны выполняться после всех остальных обновлений (типичный пример — движение камеры, следящей за игроком).

При работе с интерполяцией и Time.deltaTime полезно помнить несколько практических правил:

При использовании Lerp в цикле Update как фактор плавности (например, 0.1f), фактическая скорость движения будет зависеть от частоты кадров. Чтобы этого избежать, преобразуйте коэффициент: float factor = 1 – Mathf.Pow(damping, Time.deltaTime); Когда нужна точная скорость в единицах за секунду, всегда умножайте её на Time.deltaTime. Для максимально плавного движения камеры рассмотрите использование техники интерполяции с фиксированным временным шагом в LateUpdate.

Правильное использование Time.deltaTime — это не просто хорошая практика, а необходимость для создания игр, которые будут одинаково хорошо работать на различных устройствах. 🕹️

Реализация плавного следования за целью (код и настройки)

Создание камеры или объекта, который плавно следует за движущейся целью, — одна из фундаментальных задач в разработке игр. Хорошо реализованное следование может значительно повысить погружение игрока и улучшить игровой опыт.

Рассмотрим несколько подходов к реализации плавного следования за целью, начиная от простого и заканчивая более сложным, но гибким решением.

Базовое плавное следование с использованием SmoothDamp:

csharp Скопировать код public class SmoothFollow : MonoBehaviour { public Transform target; // Цель, за которой следим public float smoothTime = 0.3f; // Приблизительное время для достижения цели public Vector3 offset = new Vector3(0, 2, -5); // Смещение относительно цели public bool lookAtTarget = true; // Нужно ли поворачиваться к цели private Vector3 velocity = Vector3.zero; void LateUpdate() { if (target == null) return; // Рассчитываем желаемую позицию Vector3 targetPosition = target.position + offset; // Плавно перемещаемся к этой позиции transform.position = Vector3.SmoothDamp( transform.position, targetPosition, ref velocity, smoothTime ); // Если нужно, поворачиваемся к цели if (lookAtTarget) { transform.LookAt(target); } } }

Этот базовый скрипт уже даёт достаточно хороший результат для многих сценариев, но давайте расширим его для более гибкого применения.

Усовершенствованная версия с дополнительными настройками:

csharp Скопировать код public class AdvancedSmoothFollow : MonoBehaviour { [Header("Target Settings")] public Transform target; public Vector3 offset = new Vector3(0, 2, -5); public bool useTargetRotation = false; [Header("Follow Settings")] public float positionSmoothTime = 0.3f; public float rotationSmoothTime = 0.1f; public float maxSpeed = Mathf.Infinity; public bool useFixedUpdate = false; [Header("Constraints")] public bool constrainX = false; public bool constrainY = false; public bool constrainZ = false; private Vector3 posVelocity = Vector3.zero; private Vector3 rotVelocity = Vector3.zero; void Update() { if (!useFixedUpdate) UpdatePosition(); } void FixedUpdate() { if (useFixedUpdate) UpdatePosition(); } void UpdatePosition() { if (target == null) return; // Целевая позиция с учётом offset и ориентации цели Vector3 targetPosition = useTargetRotation ? target.TransformPoint(offset) : target.position + offset; // Применяем ограничения по осям if (constrainX) targetPosition.x = transform.position.x; if (constrainY) targetPosition.y = transform.position.y; if (constrainZ) targetPosition.z = transform.position.z; // Плавное перемещение transform.position = Vector3.SmoothDamp( transform.position, targetPosition, ref posVelocity, positionSmoothTime, maxSpeed, useFixedUpdate ? Time.fixedDeltaTime : Time.deltaTime ); // Плавное вращение, если нужно if (useTargetRotation) { transform.rotation = Quaternion.Slerp( transform.rotation, target.rotation, Time.deltaTime / rotationSmoothTime ); } else { transform.LookAt(target); } } }

Для разных типов игр может потребоваться особая настройка параметров следования. Вот рекомендуемые значения для популярных жанров:

Тип игры smoothTime offset Дополнительные настройки Платформер 2D 0.1-0.2 (0, 2, -10) Ограничение по осям Y и Z Экшн от третьего лица 0.2-0.3 (0, 2, -5) Использование расширенной коллизии камеры Гоночная игра 0.3-0.5 (0, 3, -7) Дополнительное смещение в сторону поворота Стратегия/RTS 0.5-0.8 (0, 15, 0) Отключение LookAt, ортографическая проекция

Для ещё большей гибкости можно реализовать систему предсказания движения цели, особенно для быстро движущихся объектов:

csharp Скопировать код Vector3 PredictTargetPosition(Transform target, Rigidbody targetRb, float predictionTime) { if (targetRb == null) return target.position; // Предсказываем позицию на основе текущей скорости return target.position + targetRb.velocity * predictionTime; }

Добавление этой функции в ваш скрипт следования позволит камере или объекту "предугадывать" движение цели, что особенно полезно в динамичных играх.

Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда цель может временно исчезать (например, при телепортации игрока). В таких ситуациях полезно реализовать плавный переход между старой и новой позицией:

csharp Скопировать код // Проверка на большие скачки позиции if (Vector3.Distance(lastTargetPosition, target.position) > teleportThreshold) { // Вместо мгновенного скачка инициируем плавный переход StartCoroutine(SmoothTransitionToNewPosition(target.position + offset)); }

Правильно настроенное плавное следование — это искусство баланса между отзывчивостью и плавностью. Экспериментируйте с параметрами в зависимости от конкретных требований вашего проекта, и не забывайте тестировать на разных устройствах и при разной частоте кадров. 📱

Оптимизация перемещения в разных типах проектов Unity

После освоения основных методов плавного перемещения важно понимать, как оптимизировать их работу для различных типов проектов. Оптимизация критична не только для производительности, но и для обеспечения согласованного поведения на всех целевых платформах.

Каждый тип проекта в Unity имеет свои особенности, влияющие на выбор оптимальных методов перемещения. Рассмотрим наиболее распространённые типы:

Мобильные игры — требуют максимальной оптимизации из-за ограниченных ресурсов устройств Высокопроизводительные ПК/консольные игры — позволяют использовать более сложные и ресурсоёмкие техники VR/AR проекты — требуют особого внимания к плавности из-за риска укачивания пользователя 2D игры — имеют свои специфические подходы к перемещению объектов Многопользовательские игры — добавляют сложность синхронизации движений между клиентами

Для мобильных игр оптимизация перемещения объектов может включать:

csharp Скопировать код // Оптимизированное перемещение для мобильных устройств void Update() { // Обновляем положение только для видимых объектов if (IsVisibleToCamera()) { // Используем более дешёвые вычисления для отдалённых объектов if (DistanceToCamera() > farThreshold) { transform.position = Vector3.MoveTowards( transform.position, targetPosition, speed * Time.deltaTime ); } else { transform.position = Vector3.SmoothDamp( transform.position, targetPosition, ref velocity, smoothTime, maxSpeed, Time.deltaTime ); } } }

Для VR-проектов особенно важна стабильная частота кадров и отсутствие резких движений:

csharp Скопировать код // Оптимизированное перемещение камеры для VR void Update() { // Используем Time.smoothDeltaTime для ещё более плавного движения float smoothDelta = Time.smoothDeltaTime; // Ограничиваем максимальную скорость изменения положения Vector3 newPosition = Vector3.SmoothDamp( transform.position, targetPosition, ref velocity, smoothTime, maxVRSpeed, // Обычно ниже, чем для не-VR smoothDelta ); // Ограничиваем максимальное изменение позиции за один кадр Vector3 positionChange = newPosition – transform.position; if (positionChange.magnitude > maxChangePerFrame) { positionChange = positionChange.normalized * maxChangePerFrame; newPosition = transform.position + positionChange; } transform.position = newPosition; }

Для многопользовательских игр одна из главных проблем — обеспечение плавного движения при неизбежных сетевых задержках. Техника интерполяции и экстраполяции помогает создать иллюзию плавного движения:

csharp Скопировать код // Упрощённая интерполяция для сетевой игры Vector3 lastPositionReceived; Vector3 currentPosition; float interpolationTime = 0; void Update() { interpolationTime += Time.deltaTime / interpolationPeriod; // Плавное перемещение между последним известным и предсказанным положением transform.position = Vector3.Lerp( currentPosition, lastPositionReceived, interpolationTime ); } // Вызывается при получении обновления от сервера void OnPositionUpdate(Vector3 newPosition) { currentPosition = transform.position; lastPositionReceived = newPosition; interpolationTime = 0; }

Оптимизация перемещения также включает выбор правильных структур данных и алгоритмов для конкретных задач. Например, для больших открытых миров может быть полезна пространственная оптимизация:

Использование пространственного хеширования для быстрого поиска ближайших объектов

для быстрого поиска ближайших объектов Применение уровней детализации (LOD) не только для моделей, но и для логики перемещения

не только для моделей, но и для логики перемещения Реализация объектных пулов для эффективного управления большим количеством движущихся объектов

для эффективного управления большим количеством движущихся объектов Использование многопоточности для расчётов траекторий движения

Для максимальной оптимизации движения объектов в проектах с большим количеством сущностей, рассмотрите использование Entity Component System (ECS) из Unity DOTS:

csharp Скопировать код // Пример системы перемещения с использованием ECS public class MovementSystem : SystemBase { protected override void OnUpdate() { float deltaTime = Time.DeltaTime; Entities .WithName("SmoothMovement") .ForEach((ref Translation position, ref Velocity velocity, in Target target) => { // Реализация SmoothDamp в ECS float3 currentVelocity = velocity.Value; position.Value = SmoothDampFloat3( position.Value, target.Position, ref currentVelocity, target.SmoothTime, target.MaxSpeed, deltaTime ); velocity.Value = currentVelocity; }) .ScheduleParallel(); } }

Независимо от типа проекта, следуйте этим общим рекомендациям для оптимизации перемещения объектов:

Используйте профилировщик Unity для выявления узких мест в производительности Применяйте оптимальный уровень абстракции: не используйте сложные физические симуляции там, где достаточно простого перемещения transform Настраивайте параметры Time.fixedDeltaTime в соответствии с требованиями вашего проекта Тестируйте на целевых устройствах с самого начала разработки, не полагайтесь только на тесты в редакторе Unity

Помните, что оптимальное решение всегда зависит от конкретного проекта. Не бойтесь экспериментировать и измерять результаты, чтобы найти идеальный баланс между визуальным качеством и производительностью. 🚀

Освоив различные техники плавного перемещения в Unity, вы получаете мощный инструментарий для создания по-настоящему отшлифованного игрового опыта. Правильное применение Lerp, SmoothDamp и MoveTowards в сочетании с корректным использованием Time.deltaTime позволяет перевести игровой процесс на новый уровень качества. Помните, что часто именно в таких "мелочах" как плавность движений скрывается секрет игр, которые заставляют игроков возвращаться снова и снова. Наблюдайте за плавностью движений в любимых играх, экспериментируйте с параметрами и оттачивайте этот аспект — ваши игроки обязательно это оценят.

Читайте также