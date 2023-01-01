Физика в Unity: как создать реалистичные объекты для первой игры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие изучить физику в Unity

Студенты и самоучки, интересующиеся геймдизайном

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки программирования и создания игр Погружение в разработку игр часто начинается с вопроса: "Как заставить виртуальные объекты вести себя реалистично?" 🎮 Именно здесь на сцену выходит физический движок Unity — мощный инструмент, который превращает статичные модели в живой, реагирующий мир. Если вы когда-либо хотели создать падающие кубики, отскакивающие мячи или разрушаемые конструкции, но терялись в технической терминологии — эта статья для вас. Давайте вместе разберемся, как заставить вашу первую игру подчиняться законам физики без необходимости вспоминать школьные формулы.

Что такое физический движок Unity и зачем он нужен

Физический движок в Unity — это система, которая симулирует взаимодействие объектов по законам физики реального мира. Он автоматически рассчитывает, как объекты должны двигаться, сталкиваться, отскакивать и реагировать на силы — всё то, что пришлось бы программировать вручную в его отсутствие.

Unity использует физический движок PhysX от NVIDIA, который работает под капотом игрового движка и берёт на себя все сложные математические расчёты. Вам не нужно решать дифференциальные уравнения — достаточно добавить несколько компонентов и настроить параметры.

Алексей Петров, игровой разработчик

Когда я только начинал с Unity, попытался написать собственную систему столкновений для простой аркады. Две недели мучений с векторами и тригонометрией привели к багам и нестабильной работе. Переключившись на встроенную физику Unity, я решил ту же задачу за пару часов! Поначалу физический движок казался черным ящиком с магией внутри, но вскоре я понял — это просто набор инструментов, которые нужно правильно использовать. Мой совет новичкам: не изобретайте велосипед там, где Unity уже создал гоночный автомобиль.

Вот ключевые преимущества использования физического движка Unity:

Экономия времени разработки — вместо написания сотен строк кода для простых физических взаимодействий, вы настраиваете готовые компоненты

— вместо написания сотен строк кода для простых физических взаимодействий, вы настраиваете готовые компоненты Реалистичное поведение — объекты двигаются и взаимодействуют правдоподобно, что повышает погружение игрока

— объекты двигаются и взаимодействуют правдоподобно, что повышает погружение игрока Предсказуемое поведение — физический движок следует определённым правилам, поэтому результаты взаимодействий предсказуемы

— физический движок следует определённым правилам, поэтому результаты взаимодействий предсказуемы Оптимизация производительности — Unity оптимизирует физические расчёты для эффективного использования ресурсов

Задача Без физического движка С физическим движком Unity Падение объекта Ручная анимация или сложные математические расчёты Добавление Rigidbody и включение гравитации Отскок мяча Сложные расчёты углов и векторов скорости Настройка физического материала с нужным показателем упругости Столкновение объектов Ручное программирование проверок столкновений Автоматическое определение с помощью Collider компонентов Разрушаемые конструкции Недели программирования пользовательских систем Использование встроенных систем соединений (Joints)

Физический движок работает в фиксированных временных шагах (Fixed Update), что обеспечивает стабильность симуляции независимо от частоты кадров. Это особенно важно для мультиплатформенных игр, где производительность устройств может значительно различаться.

Основные компоненты физики в Unity для новичков

Для начала работы с физикой в Unity вам необходимо познакомиться с тремя основными компонентами, которые являются фундаментом всех физических взаимодействий: Rigidbody, Collider и физические материалы (Physics Material). 🧱

Rigidbody (Твёрдое тело) — это компонент, который заставляет объект подчиняться физическим законам. Добавив его к игровому объекту, вы передаёте контроль над его движением физическому движку. Объект начинает реагировать на гравитацию, силы и импульсы.

Collider (Коллайдер) — определяет форму объекта для физических взаимодействий. Важно понимать, что форма коллайдера не обязательно должна точно соответствовать визуальной модели — часто используются упрощённые коллайдеры для оптимизации.

Physics Material (Физический материал) — определяет, как поверхности взаимодействуют при контакте, устанавливая параметры трения и упругости.

Тип коллайдера Форма Типичное применение Производительность Box Collider Прямоугольный параллелепипед Ящики, строения, платформы Высокая Sphere Collider Сфера Мячи, снаряды, планеты Очень высокая Capsule Collider Капсула (цилиндр с полусферами на концах) Персонажи, существа Высокая Mesh Collider Точная форма 3D-модели Сложные объекты окружения Низкая Wheel Collider Специализированный для колёс Транспортные средства Средняя

Помимо основных компонентов, в Unity существуют дополнительные физические инструменты:

Joints (Соединения) — позволяют связывать объекты различными способами: шарниры, пружины, фиксированные соединения

— позволяют связывать объекты различными способами: шарниры, пружины, фиксированные соединения Character Controller — специализированный компонент для управления персонажами с учётом физики

— специализированный компонент для управления персонажами с учётом физики Cloth — симуляция тканей и мягких материалов

— симуляция тканей и мягких материалов Particle System — может взаимодействовать с физическими объектами для создания реалистичных эффектов

Важно отметить, что Unity имеет два отдельных физических движка: 3D Physics (PhysX) и 2D Physics (Box2D). Они работают независимо друг от друга и имеют свои аналоги компонентов. Например, в 2D используются Rigidbody2D и Collider2D.

Для начинающих рекомендуется сначала освоить работу с простыми примитивными коллайдерами (Box, Sphere, Capsule) и базовыми настройками Rigidbody, постепенно переходя к более сложным вариантам использования физики.

Настройка Rigidbody и Collider для реалистичных объектов

Правильная настройка компонентов Rigidbody и Collider — это основа реалистичного физического поведения объектов в вашей игре. Давайте разберем ключевые параметры и их влияние на игровой процесс. 🔧

Настройка Rigidbody:

Mass (Масса) — определяет, насколько тяжёлым является объект. Более массивные объекты требуют большей силы для перемещения и сильнее влияют на другие объекты при столкновении

— определяет, насколько тяжёлым является объект. Более массивные объекты требуют большей силы для перемещения и сильнее влияют на другие объекты при столкновении Drag (Сопротивление) — имитирует сопротивление воздуха, замедляя движение объекта. Высокие значения быстрее останавливают объект

— имитирует сопротивление воздуха, замедляя движение объекта. Высокие значения быстрее останавливают объект Angular Drag (Угловое сопротивление) — влияет на скорость замедления вращения

— влияет на скорость замедления вращения Use Gravity (Использовать гравитацию) — определяет, подвержен ли объект силе тяжести

— определяет, подвержен ли объект силе тяжести Is Kinematic (Кинематический режим) — когда включен, объект игнорирует физические силы и управляется только через скрипты. Полезно для платформ и дверей

— когда включен, объект игнорирует физические силы и управляется только через скрипты. Полезно для платформ и дверей Interpolate (Интерполяция) — сглаживает движение, предотвращая рывки при физических взаимодействиях

— сглаживает движение, предотвращая рывки при физических взаимодействиях Collision Detection (Определение столкновений) — определяет, насколько точно отслеживаются столкновения быстро движущихся объектов

Марина Соколова, технический дизайнер

Однажды я создавала физическую головоломку, где игроку нужно было балансировать объекты на платформе. Всё работало отлично на моём компьютере, но когда дала тестировщикам — объекты буквально "проваливались" сквозь платформу! Проблема была в том, что я использовала стандартное значение Collision Detection для быстро движущихся объектов. После изменения на Continuous, проблема исчезла. Но затем игра начала тормозить на слабых ПК из-за повышенной нагрузки. Решением стал компромисс: использовать Continuous только

Читайте также