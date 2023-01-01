10 проверенных скриптов движения персонажа на C# для Unity

Для кого эта статья:

Разработчики игр, начинающие с Unity

Геймдизайнеры, интересующиеся реализацией механик движения

Программисты, желающие улучшить навыки работы с C# в контексте геймдева Движение персонажа — фундамент любой игры, от простых 2D-платформеров до масштабных 3D-миров. Но почему многие разработчики застревают именно на этом этапе? Причина проста: между концепцией движения и его реализацией в коде лежит техническая пропасть. Не каждый геймдизайнер готов погрузиться в механику Vector3 и физику Rigidbody. Именно поэтому я собрал 10 проверенных C# скриптов для Unity, которые решат эту проблему раз и навсегда — просто скопируйте, настройте и запустите. Никаких многочасовых поисков в документации или экспериментов с физикой. Готовые решения для любого типа проекта — от ретро-платформера до современного экшена от первого лица. 🚀

Основы реализации движения персонажа в Unity на C#

Реализация движения персонажа — это базовый навык, с которого начинается разработка практически любой игры. В Unity существует несколько ключевых подходов к реализации движения, каждый со своими преимуществами и недостатками.

Основа движения персонажа в Unity строится на трех китах:

Transform-манипуляции — прямое изменение позиции объекта (Transform.position)

— прямое изменение позиции объекта (Transform.position) Физическое движение — использование Rigidbody и сил (AddForce, velocity)

— использование Rigidbody и сил (AddForce, velocity) Character Controller — специализированный компонент Unity для управления персонажами

Выбор подхода определяется типом игры, требуемым уровнем контроля над персонажем и необходимостью взаимодействия с физикой мира.

Подход Преимущества Недостатки Рекомендуется для Transform Простота, точный контроль Отсутствие физических взаимодействий Простые 2D-игры, прототипы Rigidbody Реалистичная физика, взаимодействие с миром Сложнее контролировать, может быть нестабильным Игры с физикой, симуляторы Character Controller Баланс контроля и физических возможностей Ограниченные физические взаимодействия 3D-платформеры, экшен-игры

При создании скриптов движения важно понимать входные данные. Unity предлагает два основных API для обработки ввода:

Input.GetAxis() — получение плавного значения от -1 до 1, идеально для аналоговых стиков и клавиатуры

— получение плавного значения от -1 до 1, идеально для аналоговых стиков и клавиатуры Input.GetKey() — прямая проверка нажатия конкретной клавиши, полезна для дискретных действий

Базовая структура скрипта движения обычно включает следующие элементы:

Объявление переменных скорости, силы прыжка и других параметров Получение компонентов (Rigidbody, Animator и т.д.) в методе Start() Считывание пользовательского ввода в Update() или FixedUpdate() Применение движения на основе ввода Дополнительная логика для прыжков, бега и других действий

Михаил Кузнецов, технический директор игровой студии Помню, как наша команда работала над первой мобильной игрой — простым раннером с элементами платформера. Мы потратили почти неделю, пытаясь настроить физику движения главного персонажа. Он то "прилипал" к стенам, то неестественно скользил, то вообще проваливался сквозь платформы. Проблема оказалась в неправильном подходе — мы использовали чистый Rigidbody там, где нужен был гибридный подход. В итоге переписали движение с использованием Rigidbody.velocity вместо AddForce, добавили проверку заземления через Raycast, и настроили материалы физики с нулевым трением. Эти простые изменения полностью преобразили геймплей, сделав управление интуитивным и отзывчивым. Теперь у нас есть готовый набор скриптов для разных типов движения, который мы используем во всех проектах.

Важно также учитывать различие между Update() и FixedUpdate(): первый вызывается каждый кадр и идеален для обработки ввода, второй используется для физических вычислений и имеет постоянный временной шаг.

5 скриптов для 2D-платформеров и top-down проектов

2D-игры требуют особого подхода к реализации движения. Вот пять готовых скриптов, которые можно немедленно интегрировать в ваш проект.

Скрипт #1: Базовое движение для 2D-платформера

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class PlatformerController2D : MonoBehaviour { public float moveSpeed = 5f; public float jumpForce = 10f; public Transform groundCheck; public float groundCheckRadius = 0.2f; public LayerMask groundLayer; private Rigidbody2D rb; private bool isGrounded; private float moveInput; void Start() { rb = GetComponent<Rigidbody2D>(); } void Update() { // Проверка заземления isGrounded = Physics2D.OverlapCircle(groundCheck.position, groundCheckRadius, groundLayer); // Получение ввода для движения moveInput = Input.GetAxisRaw("Horizontal"); // Обработка прыжка if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && isGrounded) { rb.velocity = new Vector2(rb.velocity.x, jumpForce); } // Поворот персонажа if (moveInput > 0) transform.localScale = new Vector3(1f, 1f, 1f); else if (moveInput < 0) transform.localScale = new Vector3(-1f, 1f, 1f); } void FixedUpdate() { // Применение горизонтального движения rb.velocity = new Vector2(moveInput * moveSpeed, rb.velocity.y); } }

Этот скрипт реализует классическое движение платформера с прыжками и поворотом спрайта. Он использует Rigidbody2D для физики и проверяет заземление с помощью Physics2D.OverlapCircle.

Скрипт #2: Top-Down движение с прицеливанием по мыши

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class TopDownMouseAim : MonoBehaviour { public float moveSpeed = 5f; public Camera cam; private Rigidbody2D rb; private Vector2 movement; private Vector2 mousePosition; void Start() { rb = GetComponent<Rigidbody2D>(); if (cam == null) cam = Camera.main; } void Update() { // Получаем ввод для движения movement.x = Input.GetAxisRaw("Horizontal"); movement.y = Input.GetAxisRaw("Vertical"); // Получаем позицию мыши в мировых координатах mousePosition = cam.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition); } void FixedUpdate() { // Перемещение персонажа rb.MovePosition(rb.position + movement.normalized * moveSpeed * Time.fixedDeltaTime); // Поворот персонажа в сторону мыши Vector2 lookDirection = mousePosition – rb.position; float angle = Mathf.Atan2(lookDirection.y, lookDirection.x) * Mathf.Rad2Deg – 90f; rb.rotation = angle; } }

Данный скрипт обеспечивает перемещение в стиле top-down с прицеливанием в направлении курсора мыши. Идеально подходит для шутеров с видом сверху.

Скрипт #3: Платформер с настраиваемой физикой прыжка