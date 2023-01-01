logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gamedev
arrow
10 проверенных скриптов движения персонажа на C# для Unity
Научим пользоваться нейросетями за 20 минут в день
12 уроков для новичков
Перейти

10 проверенных скриптов движения персонажа на C# для Unity

#Основы геймдева  #C# для Unity  #Игровая физика  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Разработчики игр, начинающие с Unity
  • Геймдизайнеры, интересующиеся реализацией механик движения

  • Программисты, желающие улучшить навыки работы с C# в контексте геймдева

    Движение персонажа — фундамент любой игры, от простых 2D-платформеров до масштабных 3D-миров. Но почему многие разработчики застревают именно на этом этапе? Причина проста: между концепцией движения и его реализацией в коде лежит техническая пропасть. Не каждый геймдизайнер готов погрузиться в механику Vector3 и физику Rigidbody. Именно поэтому я собрал 10 проверенных C# скриптов для Unity, которые решат эту проблему раз и навсегда — просто скопируйте, настройте и запустите. Никаких многочасовых поисков в документации или экспериментов с физикой. Готовые решения для любого типа проекта — от ретро-платформера до современного экшена от первого лица. 🚀

Основы реализации движения персонажа в Unity на C#

Реализация движения персонажа — это базовый навык, с которого начинается разработка практически любой игры. В Unity существует несколько ключевых подходов к реализации движения, каждый со своими преимуществами и недостатками.

Основа движения персонажа в Unity строится на трех китах:

  • Transform-манипуляции — прямое изменение позиции объекта (Transform.position)
  • Физическое движение — использование Rigidbody и сил (AddForce, velocity)
  • Character Controller — специализированный компонент Unity для управления персонажами

Выбор подхода определяется типом игры, требуемым уровнем контроля над персонажем и необходимостью взаимодействия с физикой мира.

Подход Преимущества Недостатки Рекомендуется для
Transform Простота, точный контроль Отсутствие физических взаимодействий Простые 2D-игры, прототипы
Rigidbody Реалистичная физика, взаимодействие с миром Сложнее контролировать, может быть нестабильным Игры с физикой, симуляторы
Character Controller Баланс контроля и физических возможностей Ограниченные физические взаимодействия 3D-платформеры, экшен-игры

При создании скриптов движения важно понимать входные данные. Unity предлагает два основных API для обработки ввода:

  • Input.GetAxis() — получение плавного значения от -1 до 1, идеально для аналоговых стиков и клавиатуры
  • Input.GetKey() — прямая проверка нажатия конкретной клавиши, полезна для дискретных действий

Базовая структура скрипта движения обычно включает следующие элементы:

  1. Объявление переменных скорости, силы прыжка и других параметров
  2. Получение компонентов (Rigidbody, Animator и т.д.) в методе Start()
  3. Считывание пользовательского ввода в Update() или FixedUpdate()
  4. Применение движения на основе ввода
  5. Дополнительная логика для прыжков, бега и других действий

Михаил Кузнецов, технический директор игровой студии

Помню, как наша команда работала над первой мобильной игрой — простым раннером с элементами платформера. Мы потратили почти неделю, пытаясь настроить физику движения главного персонажа. Он то "прилипал" к стенам, то неестественно скользил, то вообще проваливался сквозь платформы.

Проблема оказалась в неправильном подходе — мы использовали чистый Rigidbody там, где нужен был гибридный подход. В итоге переписали движение с использованием Rigidbody.velocity вместо AddForce, добавили проверку заземления через Raycast, и настроили материалы физики с нулевым трением. Эти простые изменения полностью преобразили геймплей, сделав управление интуитивным и отзывчивым. Теперь у нас есть готовый набор скриптов для разных типов движения, который мы используем во всех проектах.

Важно также учитывать различие между Update() и FixedUpdate(): первый вызывается каждый кадр и идеален для обработки ввода, второй используется для физических вычислений и имеет постоянный временной шаг.

Пошаговый план для смены профессии

5 скриптов для 2D-платформеров и top-down проектов

2D-игры требуют особого подхода к реализации движения. Вот пять готовых скриптов, которые можно немедленно интегрировать в ваш проект.

Скрипт #1: Базовое движение для 2D-платформера

csharp
Скопировать код
using UnityEngine;

public class PlatformerController2D : MonoBehaviour
{
public float moveSpeed = 5f;
public float jumpForce = 10f;
public Transform groundCheck;
public float groundCheckRadius = 0.2f;
public LayerMask groundLayer;

private Rigidbody2D rb;
private bool isGrounded;
private float moveInput;

void Start()
{
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
}

void Update()
{
// Проверка заземления
isGrounded = Physics2D.OverlapCircle(groundCheck.position, groundCheckRadius, groundLayer);

// Получение ввода для движения
moveInput = Input.GetAxisRaw("Horizontal");

// Обработка прыжка
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && isGrounded)
{
rb.velocity = new Vector2(rb.velocity.x, jumpForce);
}

// Поворот персонажа
if (moveInput > 0)
transform.localScale = new Vector3(1f, 1f, 1f);
else if (moveInput < 0)
transform.localScale = new Vector3(-1f, 1f, 1f);
}

void FixedUpdate()
{
// Применение горизонтального движения
rb.velocity = new Vector2(moveInput * moveSpeed, rb.velocity.y);
}
}

Этот скрипт реализует классическое движение платформера с прыжками и поворотом спрайта. Он использует Rigidbody2D для физики и проверяет заземление с помощью Physics2D.OverlapCircle.

Скрипт #2: Top-Down движение с прицеливанием по мыши

csharp
Скопировать код
using UnityEngine;

public class TopDownMouseAim : MonoBehaviour
{
public float moveSpeed = 5f;
public Camera cam;

private Rigidbody2D rb;
private Vector2 movement;
private Vector2 mousePosition;

void Start()
{
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
if (cam == null)
cam = Camera.main;
}

void Update()
{
// Получаем ввод для движения
movement.x = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
movement.y = Input.GetAxisRaw("Vertical");

// Получаем позицию мыши в мировых координатах
mousePosition = cam.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);
}

void FixedUpdate()
{
// Перемещение персонажа
rb.MovePosition(rb.position + movement.normalized * moveSpeed * Time.fixedDeltaTime);

// Поворот персонажа в сторону мыши
Vector2 lookDirection = mousePosition – rb.position;
float angle = Mathf.Atan2(lookDirection.y, lookDirection.x) * Mathf.Rad2Deg – 90f;
rb.rotation = angle;
}
}

Данный скрипт обеспечивает перемещение в стиле top-down с прицеливанием в направлении курсора мыши. Идеально подходит для шутеров с видом сверху.

Скрипт #3: Платформер с настраиваемой физикой прыжка

csharp
Скопировать код
using UnityEngine;

public class AdvancedPlatformerController : MonoBehaviour
{
public float moveSpeed = 6f;
public float jumpForce = 14f;
public float fallMultiplier = 2.5f;
public float lowJumpMultiplier = 2f;
public Transform groundCheck;
public float groundCheckRadius = 0.2f;
public LayerMask groundLayer;

private Rigidbody2D rb;
private bool isGrounded;
private float moveInput;

void Start()
{
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
}

void Update()
{
isGrounded = Physics2D.OverlapCircle(groundCheck.position, groundCheckRadius, groundLayer);
moveInput = Input.GetAxisRaw("Horizontal");

// Улучшенная физика прыжка
if (rb.velocity.y < 0)
{
rb.velocity += Vector2.up * Physics2D.gravity.y * (fallMultiplier – 1) * Time.deltaTime;
}
else if (rb.velocity.y > 0 && !Input.GetKey(KeyCode.Space))
{
rb.velocity += Vector2.up * Physics2D.gravity.y * (lowJumpMultiplier – 1) * Time.deltaTime;
}

// Прыжок
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && isGrounded)
{
rb.velocity = new Vector2(rb.velocity.x, jumpForce);
}

// Поворот персонажа

**Читайте также**
- [Скрипты в Unity: как открывать и редактировать код для новичков](/gamedev/kak-otkryt-i-redaktirovat-skripty-v-unity/)
- [Физика в Unity: как создать реалистичные объекты для первой игры](/gamedev/osnovy-fiziki-v-unity-vvedenie/)
- [10 проверенных скриптов движения персонажа на C# для Unity](/gamedev/primery-skriptov-dlya-dvizheniya-personazha-v-unity/)
- [Плавное перемещение в Unity: секретные техники разработчиков](/gamedev/plavnoe-peremeshenie-obuektov-v-unity/)
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой компонент в Unity используется для создания простого движения персонажа без учета физики?
1 / 5

Фёдор Зимин

разработчик Unity

Свежие материалы
Майнинг криптовалюты дома: юридические аспекты и практические шаги
6 сентября 2024
Обзор популярных учебников по 3D моделированию
6 сентября 2024
Что такое OpenGL и зачем он нужен?
6 сентября 2024

Загрузка...