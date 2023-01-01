Рисование прямоугольников в C: библиотеки, функции и алгоритмы#Алгоритмы
Каждый программист на языке C, работающий с графикой, неизбежно сталкивается с задачей рисования прямоугольников и квадратов. Это базовые элементы для построения интерфейсов, игр и визуализации данных. Однако многие разработчики тратят часы на поиск оптимальных алгоритмов и функций, хотя готовые решения уже давно существуют. В этой статье я разложу по полочкам инструментарий для работы с прямоугольными фигурами в C — от базовых библиотек до алгоритмов построения пиксель за пикселем, чтобы вы могли сразу применить эти знания в своих проектах. 🖥️
Основные графические библиотеки C для рисования фигур
Прежде чем погружаться в функции рисования прямоугольников, необходимо определиться с графической библиотекой. В C существует несколько популярных вариантов, каждый со своими преимуществами.
Классическая библиотека
graphics.h, входящая в состав Borland C/C++, предоставляет функцию
rectangle() для создания прямоугольников. Несмотря на возраст, она остаётся удобной для обучения и быстрой разработки.
Для тех, кто работает в Unix-подобных системах, библиотека X11 с расширением Xlib предлагает функцию
XDrawRectangle() для рисования контуров и
XFillRectangle() для заполненных прямоугольников.
Современные кроссплатформенные проекты часто используют SDL (Simple DirectMedia Layer) или OpenGL. В SDL прямоугольники рисуются через
SDL_RenderDrawRect() и
SDL_RenderFillRect().
|Библиотека
|Функции для прямоугольников
|Платформы
|Сложность использования
|graphics.h
|rectangle(), bar()
|DOS, Windows (устаревшая)
|Низкая
|SDL
|SDLRenderDrawRect(), SDLRenderFillRect()
|Кроссплатформенная
|Средняя
|OpenGL
|glBegin(GL_QUADS), glVertex2f()
|Кроссплатформенная
|Высокая
|X11/Xlib
|XDrawRectangle(), XFillRectangle()
|Unix, Linux
|Средняя
|Cairo
|cairo_rectangle()
|Кроссплатформенная
|Средняя
Выбор библиотеки зависит от ваших конкретных требований: простота использования, производительность или кроссплатформенность. Для начинающих рекомендую SDL — она сочетает современность и относительную простоту.
Вот простой пример инициализации графической среды с использованием SDL:
#include <SDL2/SDL.h>
int main() {
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
SDL_Window* window = SDL_CreateWindow("Rectangle Example",
SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED,
800, 600, 0);
SDL_Renderer* renderer = SDL_CreateRenderer(window, -1, 0);
// Здесь будем рисовать прямоугольники
SDL_DestroyRenderer(renderer);
SDL_DestroyWindow(window);
SDL_Quit();
return 0;
}
В некоторых случаях для простых учебных проектов удобно использовать эмуляторы Borland Graphics Interface (BGI), такие как WinBGIm, которые позволяют работать с классическим graphics.h в современных системах. 🎯
Функции для создания прямоугольников в C
После выбора графической библиотеки можно переходить к рисованию прямоугольников. Рассмотрим наиболее популярные функции и их параметры.
Андрей Соколов, старший разработчик графических систем
Однажды я работал над проектом медицинской визуализации, где требовалось отображать области интереса на рентгеновских снимках. Мы использовали C с graphics.h для первого прототипа. Ключевой проблемой была необходимость рисовать прямоугольники с разной толщиной линий и стилями заливки в зависимости от типа выделяемой ткани.
Изначально я написал собственную функцию, которая рисовала прямоугольники пиксель за пикселем, но это было катастрофически медленно при работе с большими изображениями. Решение пришло, когда я модифицировал стандартную функцию rectangle(), добавив параметры для толщины линий:
void thickRectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int thickness, int color) {
for(int i = 0; i < thickness; i++) {
rectangle(x1+i, y1+i, x2-i, y2-i, color);
}
}
Это простое решение увеличило производительность в 7 раз по сравнению с моим первоначальным алгоритмом, и врачи наконец смогли работать с системой в реальном времени.
В классической библиотеке
graphics.h доступны две основные функции для прямоугольников:
rectangle(int left, int top, int right, int bottom)— рисует контур прямоугольника
bar(int left, int top, int right, int bottom)— рисует заполненный прямоугольник
Пример использования:
#include <graphics.h>
#include <conio.h>
int main() {
int gd = DETECT, gm;
initgraph(&gd, &gm, "C:\\TC\\BGI");
// Контур прямоугольника
setcolor(RED);
rectangle(100, 100, 300, 200);
// Заполненный прямоугольник
setfillstyle(SOLID_FILL, BLUE);
bar(150, 150, 350, 250);
getch();
closegraph();
return 0;
}
В SDL соответствующие функции выглядят так:
// Контур прямоугольника
SDL_Rect rect = {100, 100, 200, 100}; // x, y, width, height
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 255, 0, 0, 255); // RGBA: красный
SDL_RenderDrawRect(renderer, &rect);
// Заполненный прямоугольник
SDL_Rect fillRect = {150, 150, 200, 100};
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 255, 255); // RGBA: синий
SDL_RenderFillRect(renderer, &fillRect);
Обратите внимание на различие в параметрах: в
graphics.h указываются координаты противоположных углов, в SDL — координаты верхнего левого угла, ширина и высота.
Для рисования прямоугольника с закругленными углами придется использовать дополнительные алгоритмы или готовые функции из более продвинутых библиотек, например Cairo:
// Прямоугольник с закругленными углами в Cairo
double radius = 10.0;
double degrees = M_PI / 180.0;
cairo_new_sub_path(cr);
cairo_arc(cr, x + width – radius, y + radius, radius, -90 * degrees, 0);
cairo_arc(cr, x + width – radius, y + height – radius, radius, 0, 90 * degrees);
cairo_arc(cr, x + radius, y + height – radius, radius, 90 * degrees, 180 * degrees);
cairo_arc(cr, x + radius, y + radius, radius, 180 * degrees, 270 * degrees);
cairo_close_path(cr);
cairo_stroke(cr);
Для тех, кто использует консольную графику или работает без графических библиотек, можно создать простую функцию рисования прямоугольника с помощью ASCII-символов:
void drawRectangle(int width, int height) {
for(int i = 0; i < height; i++) {
for(int j = 0; j < width; j++) {
if(i == 0 || i == height-1 || j == 0 || j == width-1)
printf("*");
else
printf(" ");
}
printf("\n");
}
}
При работе с прямоугольниками важно помнить о системе координат. В большинстве графических систем начало координат (0,0) находится в верхнем левом углу экрана, а значения увеличиваются вправо и вниз. 📊
Методы отрисовки квадратов: оптимизация кода
Квадрат — это частный случай прямоугольника с равными сторонами. Хотя для его рисования можно использовать те же функции, что и для прямоугольников, оптимизация кода при работе с квадратами может повысить читаемость и сократить возможные ошибки.
Рассмотрим создание собственных функций для рисования квадратов:
// В graphics.h
void drawSquare(int centerX, int centerY, int side) {
int halfSide = side / 2;
rectangle(centerX – halfSide, centerY – halfSide,
centerX + halfSide, centerY + halfSide);
}
// В SDL
void drawSquare(SDL_Renderer* renderer, int centerX, int centerY, int side) {
SDL_Rect square = {
centerX – side / 2,
centerY – side / 2,
side,
side
};
SDL_RenderDrawRect(renderer, &square);
}
Обратите внимание, что здесь мы используем центр квадрата в качестве опорной точки, а не верхний левый угол. Это упрощает позиционирование фигуры на экране, особенно при анимации.
Михаил Кузнецов, архитектор игровых движков
В одном из моих первых проектов по разработке 2D-игры я столкнулся с проблемой производительности при отрисовке сетки из квадратов для игрового поля. Каждый квадрат представлял собой ячейку, и на экране их могло быть одновременно несколько тысяч.
Первоначально я использовал стандартную функцию rectangle() для каждого квадрата, что приводило к заметным задержкам даже на мощных компьютерах. Измерения показали, что большая часть времени уходила на многократные вызовы функции отрисовки.
Решение пришло, когда я реализовал пакетную отрисовку — вместо вызова функции для каждого квадрата я собирал все координаты в массивы и передавал их за один раз:
void batchDrawSquares(SDL_Renderer* renderer, SDL_Rect* squares, int count) {
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 255, 255, 255, 255);
SDL_RenderDrawRects(renderer, squares, count);
}
Эта оптимизация увеличила производительность в 15-20 раз, что позволило добавить в игру больше визуальных эффектов и анимаций без снижения частоты кадров.
Для оптимизации кода при работе с множеством квадратов стоит использовать следующие подходы:
- Кэширование общих параметров — если квадраты имеют одинаковый размер, вычислите его один раз.
- Пакетная отрисовка — отправляйте на отрисовку сразу несколько квадратов.
- Избегайте повторных вычислений — предварительно рассчитывайте координаты.
- Используйте аппаратное ускорение — например, через OpenGL.
Вот пример оптимизации с использованием SDL для рисования сетки из квадратов:
void drawGrid(SDL_Renderer* renderer, int gridSize, int cellSize) {
SDL_Rect* rects = malloc(gridSize * gridSize * sizeof(SDL_Rect));
int index = 0;
for(int i = 0; i < gridSize; i++) {
for(int j = 0; j < gridSize; j++) {
rects[index].x = j * cellSize;
rects[index].y = i * cellSize;
rects[index].w = cellSize – 1; // Оставляем промежуток в 1 пиксель
rects[index].h = cellSize – 1;
index++;
}
}
SDL_RenderDrawRects(renderer, rects, gridSize * gridSize);
free(rects);
}
При работе с заполненными квадратами и сложными узорами стоит рассмотреть использование текстур вместо рисования геометрических примитивов. В SDL это можно реализовать так:
// Создаем текстуру с узором квадрата
SDL_Texture* createSquareTexture(SDL_Renderer* renderer, int size, SDL_Color color) {
SDL_Texture* texture = SDL_CreateTexture(renderer,
SDL_PIXELFORMAT_RGBA8888,
SDL_TEXTUREACCESS_TARGET,
size, size);
SDL_SetRenderTarget(renderer, texture);
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, color.r, color.g, color.b, color.a);
SDL_RenderClear(renderer);
// Добавляем рамку другого цвета
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 0, 255);
SDL_Rect border = {0, 0, size, size};
SDL_RenderDrawRect(renderer, &border);
SDL_SetRenderTarget(renderer, NULL);
return texture;
}
|Метод отрисовки
|Преимущества
|Недостатки
|Использование
|Вызов функции для каждого квадрата
|Простота реализации
|Низкая производительность при большом количестве
|Малое число фигур (до 100)
|Пакетная отрисовка
|Высокая производительность
|Сложнее в реализации
|Большое число однотипных фигур
|Использование текстур
|Максимальная производительность, сложные узоры
|Затраты памяти, сложность изменения в реальном времени
|Игры, сложные графические интерфейсы
|Векторная отрисовка (OpenGL)
|Масштабируемость, аппаратное ускорение
|Сложность реализации
|Профессиональная графика, САПР
При выборе метода отрисовки квадратов следует учитывать конкретную задачу и требования к производительности. Для простых проектов подойдут базовые функции, а для сложных игр или профессиональных графических приложений стоит использовать оптимизированные методы. 🎮
Практические алгоритмы построения прямоугольных фигур
Когда стандартных функций недостаточно или вы работаете с необычными графическими интерфейсами, могут потребоваться собственные алгоритмы построения прямоугольных фигур. Рассмотрим несколько практических подходов.
Начнем с базового алгоритма рисования прямоугольника по пикселям. Этот метод универсален и работает в любой графической среде, где есть возможность устанавливать отдельные пиксели:
void drawRectanglePixel(int x1, int y1, int x2, int y2, int color) {
// Горизонтальные линии
for(int x = x1; x <= x2; x++) {
putpixel(x, y1, color); // Верхняя линия
putpixel(x, y2, color); // Нижняя линия
}
// Вертикальные линии
for(int y = y1; y <= y2; y++) {
putpixel(x1, y, color); // Левая линия
putpixel(x2, y, color); // Правая линия
}
}
Для заполненного прямоугольника алгоритм модифицируется:
void fillRectanglePixel(int x1, int y1, int x2, int y2, int color) {
for(int y = y1; y <= y2; y++) {
for(int x = x1; x <= x2; x++) {
putpixel(x, y, color);
}
}
}
Алгоритм Брезенхема, известный для построения линий, можно адаптировать для рисования прямоугольников с более высокой производительностью:
void bresenhamRectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int color) {
// Рисуем 4 линии с помощью алгоритма Брезенхема
bresenhamLine(x1, y1, x2, y1, color); // Верх
bresenhamLine(x2, y1, x2, y2, color); // Правая сторона
bresenhamLine(x2, y2, x1, y2, color); // Низ
bresenhamLine(x1, y2, x1, y1, color); // Левая сторона
}
void bresenhamLine(int x1, int y1, int x2, int y2, int color) {
int dx = abs(x2 – x1);
int dy = abs(y2 – y1);
int sx = (x1 < x2) ? 1 : -1;
int sy = (y1 < y2) ? 1 : -1;
int err = dx – dy;
while(x1 != x2 || y1 != y2) {
putpixel(x1, y1, color);
int e2 = 2 * err;
if(e2 > -dy) {
err -= dy;
x1 += sx;
}
if(e2 < dx) {
err += dx;
y1 += sy;
}
}
putpixel(x1, y1, color); // Последняя точка
}
Для рисования прямоугольников с градиентной заливкой можно использовать линейную интерполяцию между двумя цветами:
void gradientRectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int color1, int color2, int vertical) {
// Разбиваем цвета на компоненты
int r1 = (color1 >> 16) & 0xFF;
int g1 = (color1 >> 8) & 0xFF;
int b1 = color1 & 0xFF;
int r2 = (color2 >> 16) & 0xFF;
int g2 = (color2 >> 8) & 0xFF;
int b2 = color2 & 0xFF;
if(vertical) {
// Вертикальный градиент
int height = y2 – y1;
for(int y = 0; y <= height; y++) {
float ratio = (float)y / height;
int r = r1 + (r2 – r1) * ratio;
int g = g1 + (g2 – g1) * ratio;
int b = b1 + (b2 – b1) * ratio;
int color = (r << 16) | (g << 8) | b;
for(int x = x1; x <= x2; x++) {
putpixel(x, y1 + y, color);
}
}
} else {
// Горизонтальный градиент
int width = x2 – x1;
for(int x = 0; x <= width; x++) {
float ratio = (float)x / width;
int r = r1 + (r2 – r1) * ratio;
int g = g1 + (g2 – g1) * ratio;
int b = b1 + (b2 – b1) * ratio;
int color = (r << 16) | (g << 8) | b;
for(int y = y1; y <= y2; y++) {
putpixel(x1 + x, y, color);
}
}
}
}
Для рисования прямоугольника с закругленными углами можно использовать комбинацию прямых линий и дуг окружностей:
void roundedRectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int radius, int color) {
// Рисуем горизонтальные линии
for(int x = x1 + radius; x <= x2 – radius; x++) {
putpixel(x, y1, color); // Верхняя линия
putpixel(x, y2, color); // Нижняя линия
}
// Рисуем вертикальные линии
for(int y = y1 + radius; y <= y2 – radius; y++) {
putpixel(x1, y, color); // Левая линия
putpixel(x2, y, color); // Правая линия
}
// Рисуем закругленные углы
circleArc(x1 + radius, y1 + radius, radius, 180, 270, color); // Левый верхний
circleArc(x2 – radius, y1 + radius, radius, 270, 360, color); // Правый верхний
circleArc(x1 + radius, y2 – radius, radius, 90, 180, color); // Левый нижний
circleArc(x2 – radius, y2 – radius, radius, 0, 90, color); // Правый нижний
}
// Функция для рисования дуги окружности
void circleArc(int xc, int yc, int r, int startAngle, int endAngle, int color) {
float angleRad;
for(int angle = startAngle; angle <= endAngle; angle++) {
angleRad = angle * 3.14159265 / 180;
int x = xc + r * cos(angleRad);
int y = yc + r * sin(angleRad);
putpixel(x, y, color);
}
}
Для создания различных эффектов с прямоугольниками полезны следующие техники:
- Рамки с тенями — рисуем дополнительный смещенный прямоугольник с полупрозрачным цветом.
- Пунктирные рамки — рисуем пиксели через один или с другим шаблоном.
- 3D-эффект — рисуем две дополнительные линии со светлым и темным оттенком основного цвета.
- Текстурированные прямоугольники — заполняем прямоугольник повторяющимся узором.
При программировании собственных алгоритмов важно учитывать проблему отсечения — обрезки фигуры по границам экрана или области отрисовки. Это особенно важно для оптимизации производительности. 📝
Отладка и улучшение графических функций rectangle в C
Даже при использовании стандартных функций для рисования прямоугольников в C, разработчики часто сталкиваются с проблемами, которые требуют отладки и улучшения. Рассмотрим типичные проблемы и способы их решения.
Одна из распространенных ошибок — неправильное позиционирование прямоугольников из-за путаницы в системах координат. Вот полезный код для визуализации текущей системы координат:
void drawCoordinateSystem(int maxX, int maxY, int step) {
// Рисуем оси
setcolor(WHITE);
line(0, 0, maxX, 0); // Ось X
line(0, 0, 0, maxY); // Ось Y
// Рисуем деления
for(int i = step; i <= maxX; i += step) {
line(i, -3, i, 3); // Деление на оси X
outtextxy(i, 5, itoa(i, buffer, 10)); // Подпись
}
for(int i = step; i <= maxY; i += step) {
line(-3, i, 3, i); // Деление на оси Y
outtextxy(5, i, itoa(i, buffer, 10)); // Подпись
}
}
При отладке проблем с отрисовкой прямоугольников полезно использовать цветовую кодировку и пошаговую визуализацию. Вот функция, которая помогает отследить порядок рисования:
void debugRectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int delay) {
// Рисуем точки углов в разных цветах
putpixel(x1, y1, RED); // Верхний левый
delay(delay);
putpixel(x2, y1, GREEN); // Верхний правый
delay(delay);
putpixel(x2, y2, BLUE); // Нижний правый
delay(delay);
putpixel(x1, y2, YELLOW); // Нижний левый
delay(delay);
// Теперь рисуем стороны
setcolor(WHITE);
line(x1, y1, x2, y1); // Верхняя сторона
delay(delay);
line(x2, y1, x2, y2); // Правая сторона
delay(delay);
line(x2, y2, x1, y2); // Нижняя сторона
delay(delay);
line(x1, y2, x1, y1); // Левая сторона
delay(delay);
}
Для повышения производительности при работе с большим числом прямоугольников, можно использовать метод двойной буферизации:
void doubleBufferingExample() {
void *buffer = malloc(imagesize(0, 0, getmaxx(), getmaxy()));
// Рисуем в буфер
getimage(0, 0, getmaxx(), getmaxy(), buffer);
// Работаем с буфером
// ...
drawRectanglesInBuffer(buffer);
// ...
// Выводим результат на экран за один раз
putimage(0, 0, buffer, COPY_PUT);
free(buffer);
}
При работе с перекрывающимися прямоугольниками может возникнуть проблема мерцания. Её можно решить, организовав правильный порядок отрисовки:
// Структура для хранения прямоугольников с z-индексом
typedef struct {
int x1, y1, x2, y2;
int color;
int zIndex; // Чем больше, тем выше будет нарисован
} ZRectangle;
// Функция сравнения для сортировки
int compareRectangles(const void *a, const void *b) {
ZRectangle *rectA = (ZRectangle*)a;
ZRectangle *rectB = (ZRectangle*)b;
return rectA->zIndex – rectB->zIndex;
}
// Рисуем прямоугольники с учетом z-индекса
void drawSortedRectangles(ZRectangle *rects, int count) {
// Сортируем по z-индексу (от меньшего к большему)
qsort(rects, count, sizeof(ZRectangle), compareRectangles);
// Рисуем в правильном порядке
for(int i = 0; i < count; i++) {
setcolor(rects[i].color);
rectangle(rects[i].x1, rects[i].y1, rects[i].x2, rects[i].y2);
}
}
Для создания интерактивных интерфейсов часто требуется функция определения, находится ли точка внутри прямоугольника:
int isPointInRectangle(int px, int py, int x1, int y1, int x2, int y2) {
return (px >= x1 && px <= x2 && py >= y1 && py <= y2);
}
А для проверки пересечения двух прямоугольников:
int rectanglesIntersect(int x1a, int y1a, int x2a, int y2a,
int x1b, int y1b, int x2b, int y2b) {
return !(x2a < x1b || x2b < x1a || y2a < y1b || y2b < y1a);
}
При работе с большими прямоугольниками может возникнуть проблема переполнения при вычислении координат. Её можно избежать, используя типы данных с большим диапазоном:
// Использование long вместо int для больших координат
void safeRectangle(long x1, long y1, long x2, long y2, int color) {
// Проверка диапазона координат
if(x1 < INT_MIN || x1 > INT_MAX || y1 < INT_MIN || y1 > INT_MAX ||
x2 < INT_MIN || x2 > INT_MAX || y2 < INT_MIN || y2 > INT_MAX) {
fprintf(stderr, "Координаты за пределами допустимого диапазона\n");
return;
}
setcolor(color);
rectangle((int)x1, (int)y1, (int)x2, (int)y2);
}
Для профессиональной разработки полезно создать систему отслеживания производительности отрисовки:
typedef struct {
char name[50];
clock_t startTime;
clock_t totalTime;
int calls;
} DrawingProfiler;
DrawingProfiler profilers[10]; // Для разных функций
int profilerCount = 0;
int startProfiling(const char* name) {
int id = -1;
// Ищем профайлер по имени
for(int i = 0; i < profilerCount; i++) {
if(strcmp(profilers[i].name, name) == 0) {
id = i;
break;
}
}
// Если не найден, создаем новый
if(id == -1 && profilerCount < 10) {
id = profilerCount++;
strcpy(profilers[id].name, name);
profilers[id].totalTime = 0;
profilers[id].calls = 0;
}
if(id != -1) {
profilers[id].startTime = clock();
profilers[id].calls++;
}
return id;
}
void endProfiling(int id) {
if(id >= 0 && id < profilerCount) {
profilers[id].totalTime += clock() – profilers[id].startTime;
}
}
void printProfilingResults() {
printf("Результаты профилирования:\n");
printf("%-20s %-10s %-10s %-10s\n", "Функция", "Вызовы", "Вр. общее", "Вр. среднее");
for(int i = 0; i < profilerCount; i++) {
double totalMs = profilers[i].totalTime * 1000.0 / CLOCKS_PER_SEC;
double avgMs = totalMs / profilers[i].calls;
printf("%-20s %-10d %-10.2f %-10.2f\n",
profilers[i].name,
profilers[i].calls,
totalMs,
avgMs);
}
}
Использование этого профилировщика для оценки производительности функций рисования:
int id = startProfiling("rectangle");
rectangle(100, 100, 300, 200);
endProfiling(id);
// Позже вызываем
printProfilingResults();
Дополнительные советы для улучшения функций рисования прямоугольников:
- Используйте предварительное отсечение для пропуска невидимых частей.
- Применяйте симметрию для сокращения вычислений.
- Кэшируйте результаты расчетов для повторного использования.
- Используйте аппаратное ускорение, если доступно.
- Применяйте векторные инструкции процессора для параллельной обработки пикселей.
Помните, что визуальная отладка часто эффективнее, чем анализ кода, особенно в графических приложениях. Используйте разные цвета и временные задержки для наглядности. 🐛
Рисование прямоугольников и квадратов — это фундаментальный навык в графическом программировании на C. От базовых функций rectangle() до сложных алгоритмов с закругленными углами и градиентами — мы рассмотрели весь спектр возможностей. Оптимизация через пакетную отрисовку и двойную буферизацию позволяет создавать эффективные приложения даже с тысячами фигур на экране. Главный урок — выбирайте подходящие инструменты под конкретную задачу: для учебных проектов достаточно graphics.h, а для профессиональной разработки лучше использовать SDL или OpenGL с собственными оптимизированными функциями. Освоив эти техники, вы получаете прочный фундамент для дальнейшего развития в компьютерной графике и визуализации данных.
