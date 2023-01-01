Настройка графики на C: OpenGL, GLFW, SDL2 для новичков

c Скопировать код

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <GL/glew.h> #include <GLFW/glfw3.h> // Шейдеры (в реальном проекте их лучше хранить в отдельных файлах) const char* vertexShaderSource = "#version 330 core

" "layout (location = 0) in vec3 aPos;

" "void main()

" "{

" " gl_Position = vec4(aPos.x, aPos.y, aPos.z, 1.0);

" "}\0"; const char* fragmentShaderSource = "#version 330 core

" "out vec4 FragColor;

" "void main()

" "{

" " FragColor = vec4(1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);

" "}\0"; // Обработчик ошибок GLFW void error_callback(int error, const char* description) { fprintf(stderr, "GLFW Error: %s

", description); } // Обработчик нажатия клавиш void key_callback(GLFWwindow* window, int key, int scancode, int action, int mods) { if (key == GLFW_KEY_ESCAPE && action == GLFW_PRESS) glfwSetWindowShouldClose(window, GLFW_TRUE); } int main() { // Инициализация GLFW if (!glfwInit()) { fprintf(stderr, "Failed to initialize GLFW

"); return -1; } glfwSetErrorCallback(error_callback); // Настройка GLFW glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 3); glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 3); glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE); // Создание окна GLFWwindow* window = glfwCreateWindow(800, 600, "OpenGL Red Triangle", NULL, NULL); if (!window) { fprintf(stderr, "Failed to create GLFW window

"); glfwTerminate(); return -1; } glfwMakeContextCurrent(window); glfwSetKeyCallback(window, key_callback); // Инициализация GLEW glewExperimental = GL_TRUE; if (glewInit() != GLEW_OK) { fprintf(stderr, "Failed to initialize GLEW

"); return -1; } // Компиляция вершинного шейдера unsigned int vertexShader = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER); glShaderSource(vertexShader, 1, &vertexShaderSource, NULL); glCompileShader(vertexShader); // Проверка компиляции вершинного шейдера int success; char infoLog[512]; glGetShaderiv(vertexShader, GL_COMPILE_STATUS, &success); if (!success) { glGetShaderInfoLog(vertexShader, 512, NULL, infoLog); fprintf(stderr, "Vertex shader compilation failed: %s

", infoLog); } // Компиляция фрагментного шейдера unsigned int fragmentShader = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER); glShaderSource(fragmentShader, 1, &fragmentShaderSource, NULL); glCompileShader(fragmentShader); // Проверка компиляции фрагментного шейдера glGetShaderiv(fragmentShader, GL_COMPILE_STATUS, &success); if (!success) { glGetShaderInfoLog(fragmentShader, 512, NULL, infoLog); fprintf(stderr, "Fragment shader compilation failed: %s

", infoLog); } // Создание шейдерной программы unsigned int shaderProgram = glCreateProgram(); glAttachShader(shaderProgram, vertexShader); glAttachShader(shaderProgram, fragmentShader); glLinkProgram(shaderProgram); // Проверка линковки программы glGetProgramiv(shaderProgram, GL_LINK_STATUS, &success); if (!success) { glGetProgramInfoLog(shaderProgram, 512, NULL, infoLog); fprintf(stderr, "Shader program linking failed: %s

", infoLog); } // Удаление шейдеров, они больше не нужны glDeleteShader(vertexShader); glDeleteShader(fragmentShader); // Вершины треугольника float vertices[] = { -0.5f, -0.5f, 0.0f, // левая нижняя 0.5f, -0.5f, 0.0f, // правая нижняя 0.0f, 0.5f, 0.0f // верхняя }; // Создание VAO и VBO unsigned int VAO, VBO; glGenVertexArrays(1, &VAO); glGenBuffers(1, &VBO); // Привязка VAO glBindVertexArray(VAO); // Привязка и заполнение VBO glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO); glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL_STATIC_DRAW); // Настройка атрибутов вершин glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 3 * sizeof(float), (void*)0); glEnableVertexAttribArray(0); // Отвязка VBO и VAO glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0); glBindVertexArray(0); // Цикл рендеринга while (!glfwWindowShouldClose(window)) { // Обработка ввода glfwPollEvents(); // Очистка экрана glClearColor(0.2f, 0.3f, 0.3f, 1.0f); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // Рендеринг треугольника glUseProgram(shaderProgram); glBindVertexArray(VAO); glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3); // Обмен буферов и проверка событий glfwSwapBuffers(window); } // Очистка ресурсов glDeleteVertexArrays(1, &VAO); glDeleteBuffers(1, &VBO); glDeleteProgram(shaderProgram); // Завершение работы glfwTerminate(); return 0; }