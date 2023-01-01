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Настройка графики на C: OpenGL, GLFW, SDL2 для новичков

#Основы геймдева  #C++ для Unreal  #Шейдеры и графика  
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Для кого эта статья:

  • Новички в программировании на C, интересующиеся графическим программированием
  • Студенты и начинающие разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в визуализации и разработке игр

  • Профессионалы, желающие расширить свои знания о настройке среды разработки для графических приложений на C

    Погружение в мир графического программирования на C открывает потрясающие возможности для создания от простых визуализаций до сложных игровых движков. Однако первый шаг — правильная настройка среды разработки — часто становится камнем преткновения для новичков. Я помню, как сам провел бессонную ночь, пытаясь заставить OpenGL корректно работать с моим первым проектом. Чтобы вы не повторяли моих ошибок, я подготовил детальное руководство, которое превратит запутанный процесс установки в последовательность простых шагов. 🚀

Необходимые компоненты для графического программирования на C

Прежде чем погрузиться в настройку, нужно понять, какие компоненты образуют полноценную среду разработки для работы с графикой на C. Правильный набор инструментов избавит вас от множества проблем в будущем и ускорит процесс разработки.

Базовый набор компонентов включает:

  • Компилятор C – GCC для Linux/macOS или MinGW/Visual C++ для Windows
  • Интегрированная среда разработки (IDE) – редактор с поддержкой C и инструментами отладки
  • Графические библиотеки – низкоуровневые (OpenGL, Vulkan) и вспомогательные (GLFW, SDL)
  • Инструменты сборки – Make, CMake или другие системы автоматизации сборки проекта
  • Дополнительные библиотеки – для работы с изображениями, шрифтами, математическими функциями

Выбор конкретных компонентов зависит от ваших целей и предпочтений. Я рекомендую начать с комбинации, которая проверена временем и имеет обширную документацию.

Тип графики Рекомендуемые библиотеки Сложность освоения Преимущества
2D графика SDL2, SFML Низкая-средняя Быстрый старт, интегрированные функции для звука и ввода
3D графика (базовая) OpenGL + GLFW Средняя Широкая поддержка, отличная документация
3D графика (продвинутая) Vulkan + GLFW Высокая Максимальная производительность, точный контроль
Комбинированная OpenGL + SDL2 Средняя Гибкость, удобство работы с окнами и вводом

Для начинающих разработчиков я рекомендую комбинацию OpenGL с GLFW или SDL2. Эти библиотеки обеспечивают оптимальный баланс между возможностями и сложностью освоения. 🎯

Пошаговый план для смены профессии

Установка компилятора C и интегрированной среды разработки

Антон Черняев, руководитель отдела разработки графических систем Помню свой первый опыт настройки среды для OpenGL на команде студентов-первокурсников. Мы работали над визуализацией алгоритмов сортировки, и мне нужно было быстро подготовить 15 компьютеров с разными операционными системами. Кошмар начался, когда я обнаружил, что на Windows-машинах пути к библиотекам настраивались совершенно иначе, чем на Linux, а некоторые MacBook требовали особого подхода из-за особенностей графических драйверов.

Я потратил два дня на ручную настройку каждого компьютера, прежде чем понял простую истину: нужно было создать единый документ с четкими инструкциями для каждой платформы и скриптами автоматизации. С тех пор я разработал универсальный подход, который применяю для всех новых проектов: сначала выбираем кросс-платформенную IDE, затем унифицируем процесс установки зависимостей через менеджер пакетов, и наконец, создаем шаблонный проект с готовыми настройками. Этот метод сократил время настройки рабочей среды с нескольких часов до 15 минут, и теперь я делюсь им со всеми новичками в нашей команде.

Первый практический шаг — установка компилятора C и интегрированной среды разработки. Этот фундамент определит, насколько комфортно вам будет работать с кодом.

Windows:

  1. Установка MinGW (GCC для Windows):
    • Скачайте установщик MSYS2 с официального сайта: https://www.msys2.org/
    • Запустите установщик и следуйте инструкциям
    • Откройте MSYS2 MSYS и выполните: pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc
    • Добавьте путь C:\msys64\mingw64\bin в переменную PATH
  2. Альтернатива: Microsoft Visual Studio с поддержкой C/C++:
    • Скачайте Visual Studio Community с официального сайта Microsoft
    • Выберите компонент "Разработка классических приложений на C++"

Linux:

  1. Ubuntu/Debian: sudo apt-get install build-essential
  2. Fedora/RHEL: sudo dnf install gcc gcc-c++ make
  3. Arch Linux: sudo pacman -S base-devel

macOS:

  1. Установите Xcode из App Store
  2. Установите Command Line Tools: xcode-select --install
  3. Опционально: установите Homebrew (/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)") и GCC (brew install gcc)

Выбор и установка IDE:

Хотя можно писать код в любом текстовом редакторе, специализированная IDE значительно упростит разработку графических приложений. Вот рекомендуемые варианты:

IDE Преимущества Платформы Особенности для графики
Visual Studio Code Легковесность, гибкость, обширные расширения Windows, Linux, macOS Расширения для OpenGL, отладки шейдеров
CLion Мощная интеграция с CMake, умный редактор Windows, Linux, macOS Отличная поддержка C/C++, интеграция с Git
Visual Studio Полный набор инструментов, интегрированный отладчик Windows, macOS Инструменты анализа графики, профилирование
Code::Blocks Открытый исходный код, легковесность Windows, Linux, macOS Простота настройки для графических проектов

Я рекомендую Visual Studio Code с расширениями C/C++ и CMake Tools для начинающих из-за его простоты и гибкости. Для профессиональной разработки CLion предлагает более мощные инструменты, но требует платной подписки. 🖥️

Подготовка графических библиотек OpenGL, SDL и GLFW

После настройки компилятора и IDE пора установить и подготовить графические библиотеки, которые станут основой ваших визуальных проектов. Каждая из библиотек имеет свои особенности и предназначение.

Установка OpenGL:

OpenGL — это не отдельная библиотека для скачивания, а спецификация, реализованная в драйверах графического оборудования. Вам потребуются заголовочные файлы и библиотеки-загрузчики:

  1. Windows (MinGW):
    • Установите GLEW: pacman -S mingw-w64-x86_64-glew
    • Установите заголовочные файлы: pacman -S mingw-w64-x86_64-opengl-headers
  2. Windows (Visual Studio):
    • Скачайте GLEW с http://glew.sourceforge.net/
    • Распакуйте и добавьте пути к заголовочным файлам и библиотекам в настройки проекта
  3. Linux:
    • Ubuntu/Debian: sudo apt-get install libglew-dev libgl1-mesa-dev
    • Fedora: sudo dnf install glew-devel mesa-libGL-devel
    • Arch: sudo pacman -S glew
  4. macOS:
    • OpenGL предустановлен в macOS
    • Для GLEW: brew install glew

Установка SDL2:

SDL (Simple DirectMedia Layer) — кросс-платформенная библиотека, которая предоставляет низкоуровневый доступ к аудио, клавиатуре, мыши, джойстику и графическому оборудованию.

  1. Windows (MinGW):
    • pacman -S mingw-w64-x86_64-SDL2 mingw-w64-x86_64-SDL2_image mingw-w64-x86_64-SDL2_ttf
  2. Windows (Visual Studio):
  3. Linux:
    • Ubuntu/Debian: sudo apt-get install libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-ttf-dev
    • Fedora: sudo dnf install SDL2-devel SDL2_image-devel SDL2_ttf-devel
    • Arch: sudo pacman -S sdl2 sdl2_image sdl2_ttf
  4. macOS:
    • brew install sdl2 sdl2_image sdl2_ttf

Установка GLFW:

GLFW — легковесная библиотека для создания и управления окнами, контекстами OpenGL и обработки ввода.

  1. Windows (MinGW):
    • pacman -S mingw-w64-x86_64-glfw
  2. Windows (Visual Studio):
  3. Linux:
    • Ubuntu/Debian: sudo apt-get install libglfw3-dev
    • Fedora: sudo dnf install glfw-devel
    • Arch: sudo pacman -S glfw
  4. macOS:
    • brew install glfw

Дополнительно рекомендую установить GLM (OpenGL Mathematics) — библиотеку математических функций, оптимизированную для графического программирования:

  • Windows (MinGW): pacman -S mingw-w64-x86_64-glm
  • Linux: sudo apt-get install libglm-dev (Ubuntu/Debian)
  • macOS: brew install glm

Эти библиотеки станут надежным фундаментом для ваших графических проектов на C. Выбирайте комбинацию, которая лучше соответствует вашим задачам и платформе. 🧩

Настройка проекта и подключение графических библиотек

Мария Соколова, разработчик графических движков Моя первая серьезная работа в качестве программиста графики началась с катастрофы. Компания поручила мне создать визуализатор медицинских данных, и я потратила неделю, настраивая идеальную среду разработки с нуля. Проект я настроила без использования систем сборки, прописывая пути к библиотекам вручную и создавая сложные скрипты компиляции.

Все работало идеально на моем компьютере, но когда пришло время демонстрировать прогресс, программа отказалась запускаться на машине заказчика. Паника! Оказалось, что мой подход был слишком хрупким — разные версии библиотек, неправильно прописанные зависимости и отсутствие переносимой конфигурации.

Этот провал заставил меня полностью пересмотреть подход. Я изучила CMake, создала модульную структуру проекта и внедрила автоматическую проверку зависимостей. Теперь мой стандарт — "один клик для сборки на любой платформе". Этот подход не только спас проект, но и сделал меня более ценным специалистом. Сейчас я могу развернуть рабочую среду для графического приложения за 30 минут там, где раньше требовались дни.

Правильная организация проекта — ключевой фактор успеха в графическом программировании. Структурированный подход сэкономит время и избавит от множества проблем при компиляции и отладке.

Создание базовой структуры проекта:

Организуйте файлы следующим образом:

  • /project_name/ — корневая директория проекта
  • /src/ — исходные коды (.c, .cpp)
  • /include/ — заголовочные файлы (.h, .hpp)
  • /lib/ — сторонние библиотеки
  • /build/ — результаты сборки
  • /assets/ — ресурсы (текстуры, шейдеры, модели)
  • CMakeLists.txt — файл конфигурации CMake
  • README.md — документация проекта

Настройка CMake (рекомендуемый подход):

CMake — это мощная кросс-платформенная система сборки, которая значительно упрощает подключение библиотек и компиляцию проекта на разных платформах.

Создайте файл CMakeLists.txt в корневом каталоге проекта:

cmake
Скопировать код
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(GraphicsDemo VERSION 1.0)

# Настройка C стандарта
set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(CMAKE_C_STANDARD_REQUIRED ON)

# Поиск библиотек
find_package(OpenGL REQUIRED)
find_package(GLEW REQUIRED)
find_package(glfw3 REQUIRED)
# ИЛИ для SDL2:
# find_package(SDL2 REQUIRED)

# Добавление исполняемого файла
add_executable(GraphicsDemo src/main.c src/shader.c src/window.c)

# Включение директорий с заголовочными файлами
target_include_directories(GraphicsDemo PRIVATE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/include)

# Подключение библиотек
target_link_libraries(GraphicsDemo 
PRIVATE 
OpenGL::GL 
GLEW::GLEW 
glfw
# ИЛИ для SDL2:
# ${SDL2_LIBRARIES}
)

# Копирование ресурсов в директорию сборки
file(COPY ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/assets DESTINATION ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})

Сборка проекта с CMake:

  1. Создайте директорию сборки: mkdir build && cd build
  2. Сгенерируйте файлы проекта: cmake ..
  3. Выполните сборку: cmake --build . или make (в зависимости от генератора)

Подключение библиотек без CMake (альтернативный подход):

Если вы предпочитаете более прямой контроль над процессом сборки:

Для компиляции с GCC:

Bash
Скопировать код
# OpenGL + GLFW
gcc -o demo main.c -lGL -lGLEW -lglfw -lm

# OpenGL + SDL2
gcc -o demo main.c -lGL -lGLEW -lSDL2 -lm

Для Visual Studio создайте новый проект C/C++ и настройте свойства проекта:

  1. Правый клик на проекте → Properties
  2. C/C++ → General → Additional Include Directories: добавьте пути к заголовочным файлам
  3. Linker → General → Additional Library Directories: добавьте пути к библиотекам
  4. Linker → Input → Additional Dependencies: добавьте имена .lib файлов (opengl32.lib, glew32.lib, glfw3.lib или SDL2.lib)

Проверка правильности настройки:

Создайте минимальный файл main.c для проверки настроек:

c
Скопировать код
#include <stdio.h>

#ifdef USE_GLFW
#include <GLFW/glfw3.h>
int main() {
if (!glfwInit()) {
printf("GLFW initialization failed\n");
return -1;
}
printf("GLFW initialized successfully\n");
glfwTerminate();
return 0;
}
#elif defined(USE_SDL)
#include <SDL2/SDL.h>
int main() {
if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
printf("SDL initialization failed: %s\n", SDL_GetError());
return -1;
}
printf("SDL initialized successfully\n");
SDL_Quit();
return 0;
}
#else
int main() {
printf("No graphics library selected\n");
return 0;
}
#endif

Скомпилируйте этот код с соответствующими флагами (-DUSEGLFW или -DUSESDL). Если всё настроено правильно, вы увидите сообщение об успешной инициализации. 🔧

Проверка работоспособности: простой графический пример на C

Теперь, когда среда настроена, пора проверить её на практике. Создадим простое приложение, которое демонстрирует базовые возможности графических библиотек. Я предлагаю два примера: один с использованием OpenGL+GLFW, другой — с SDL2.

Пример 1: Красный треугольник с OpenGL и GLFW

Создайте файл triangle.c со следующим содержимым:

c
Скопировать код
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>

// Шейдеры (в реальном проекте их лучше хранить в отдельных файлах)
const char* vertexShaderSource = 
"#version 330 core\n"
"layout (location = 0) in vec3 aPos;\n"
"void main()\n"
"{\n"
" gl_Position = vec4(aPos.x, aPos.y, aPos.z, 1.0);\n"
"}\0";

const char* fragmentShaderSource = 
"#version 330 core\n"
"out vec4 FragColor;\n"
"void main()\n"
"{\n"
" FragColor = vec4(1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);\n"
"}\0";

// Обработчик ошибок GLFW
void error_callback(int error, const char* description) {
fprintf(stderr, "GLFW Error: %s\n", description);
}

// Обработчик нажатия клавиш
void key_callback(GLFWwindow* window, int key, int scancode, int action, int mods) {
if (key == GLFW_KEY_ESCAPE && action == GLFW_PRESS)
glfwSetWindowShouldClose(window, GLFW_TRUE);
}

int main() {
// Инициализация GLFW
if (!glfwInit()) {
fprintf(stderr, "Failed to initialize GLFW\n");
return -1;
}
glfwSetErrorCallback(error_callback);

// Настройка GLFW
glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 3);
glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 3);
glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);

// Создание окна
GLFWwindow* window = glfwCreateWindow(800, 600, "OpenGL Red Triangle", NULL, NULL);
if (!window) {
fprintf(stderr, "Failed to create GLFW window\n");
glfwTerminate();
return -1;
}

glfwMakeContextCurrent(window);
glfwSetKeyCallback(window, key_callback);

// Инициализация GLEW
glewExperimental = GL_TRUE;
if (glewInit() != GLEW_OK) {
fprintf(stderr, "Failed to initialize GLEW\n");
return -1;
}

// Компиляция вершинного шейдера
unsigned int vertexShader = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);
glShaderSource(vertexShader, 1, &vertexShaderSource, NULL);
glCompileShader(vertexShader);

// Проверка компиляции вершинного шейдера
int success;
char infoLog[512];
glGetShaderiv(vertexShader, GL_COMPILE_STATUS, &success);
if (!success) {
glGetShaderInfoLog(vertexShader, 512, NULL, infoLog);
fprintf(stderr, "Vertex shader compilation failed: %s\n", infoLog);
}

// Компиляция фрагментного шейдера
unsigned int fragmentShader = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER);
glShaderSource(fragmentShader, 1, &fragmentShaderSource, NULL);
glCompileShader(fragmentShader);

// Проверка компиляции фрагментного шейдера
glGetShaderiv(fragmentShader, GL_COMPILE_STATUS, &success);
if (!success) {
glGetShaderInfoLog(fragmentShader, 512, NULL, infoLog);
fprintf(stderr, "Fragment shader compilation failed: %s\n", infoLog);
}

// Создание шейдерной программы
unsigned int shaderProgram = glCreateProgram();
glAttachShader(shaderProgram, vertexShader);
glAttachShader(shaderProgram, fragmentShader);
glLinkProgram(shaderProgram);

// Проверка линковки программы
glGetProgramiv(shaderProgram, GL_LINK_STATUS, &success);
if (!success) {
glGetProgramInfoLog(shaderProgram, 512, NULL, infoLog);
fprintf(stderr, "Shader program linking failed: %s\n", infoLog);
}

// Удаление шейдеров, они больше не нужны
glDeleteShader(vertexShader);
glDeleteShader(fragmentShader);

// Вершины треугольника
float vertices[] = {
-0.5f, -0.5f, 0.0f, // левая нижняя
0.5f, -0.5f, 0.0f, // правая нижняя
0.0f, 0.5f, 0.0f // верхняя
};

// Создание VAO и VBO
unsigned int VAO, VBO;
glGenVertexArrays(1, &VAO);
glGenBuffers(1, &VBO);

// Привязка VAO
glBindVertexArray(VAO);

// Привязка и заполнение VBO
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL_STATIC_DRAW);

// Настройка атрибутов вершин
glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 3 * sizeof(float), (void*)0);
glEnableVertexAttribArray(0);

// Отвязка VBO и VAO
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
glBindVertexArray(0);

// Цикл рендеринга
while (!glfwWindowShouldClose(window)) {
// Обработка ввода
glfwPollEvents();

// Очистка экрана
glClearColor(0.2f, 0.3f, 0.3f, 1.0f);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

// Рендеринг треугольника
glUseProgram(shaderProgram);
glBindVertexArray(VAO);
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);

// Обмен буферов и проверка событий
glfwSwapBuffers(window);
}

// Очистка ресурсов
glDeleteVertexArrays(1, &VAO);
glDeleteBuffers(1, &VBO);
glDeleteProgram(shaderProgram);

// Завершение работы
glfwTerminate();
return 0;
}

Пример 2: Красный треугольник с SDL2

Создайте файл triangle_sdl.c со следующим содержимым:

c
Скопировать код
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <SDL2/SDL.h>

int main() {
// Инициализация SDL
if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
fprintf(stderr, "SDL could not initialize! SDL_Error: %s\n", SDL_GetError());
return -1;
}

// Создание окна
SDL_Window* window = SDL_CreateWindow(
"SDL2 Triangle",
SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
800, 600,
SDL_WINDOW_SHOWN
);
if (window == NULL) {
fprintf(stderr, "Window could not be created! SDL_Error: %s\n", SDL_GetError());
SDL_Quit();
return -1;
}

// Создание рендерера
SDL_Renderer* renderer = SDL_CreateRenderer(window, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED);
if (renderer == NULL) {
fprintf(stderr, "Renderer could not be created! SDL_Error: %s\n", SDL_GetError());
SDL_DestroyWindow(window);
SDL_Quit();
return -1;
}

// Цикл рендеринга
bool quit = false;
SDL_Event e;

while (!quit) {
// Обработка событий
while (SDL_PollEvent(&e) != 0) {
if (e.type == SDL_QUIT) {
quit = true;
} else if (e.type == SDL_KEYDOWN) {
if (e.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE) {
quit = true;
}
}
}

// Очистка экрана
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 51, 77, 77, 255); // Темно-бирюзовый фон
SDL_RenderClear(renderer);

// Создание треугольника (три линии)
SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 255, 0, 0, 255); // Красный цвет

// Вершины треугольника
SDL_Point points[4] = {
{400, 150}, // Верхняя вершина
{200, 450}, // Левая нижняя вершина
{600, 450}, // Правая нижняя вершина
{400, 150} // Замыкаем треугольник
};

// Рисуем линии треугольника
SDL_RenderDrawLines(renderer, points, 4);

// Для заполнения треугольника используем несколько горизонтальных линий
for (int y = 150; y <= 450; y++) {
// Вычисляем x-координаты для текущей y-координаты
float progress = (float)(y – 150) / (450 – 150);
int x1 = 400 – (int)(progress * 200);
int x2 = 400 + (int)(progress * 200);
SDL_RenderDrawLine(renderer, x1, y, x2, y);
}

// Обновление экрана
SDL_RenderPresent(renderer);
}

// Очистка ресурсов
SDL_DestroyRenderer(renderer);
SDL_DestroyWindow(window);
SDL_Quit();

return 0;
}

Компиляция и запуск примеров:

Для OpenGL+GLFW:

Bash
Скопировать код
gcc -o triangle triangle.c -lGL -lGLEW -lglfw -lm
./triangle

Для SDL2:

Bash
Скопировать код
gcc -o triangle_sdl triangle_sdl.c -lSDL2 -lm
./triangle_sdl

Если вы используете CMake, добавьте эти файлы в список исходников в CMakeLists.txt и скомпилируйте с помощью команд, описанных в предыдущем разделе.

Когда примеры запустятся, вы увидите окно с красным треугольником на тёмном фоне. Это подтвердит, что ваша среда разработки для графики на C настроена корректно и готова к дальнейшим экспериментам. 🎉

Настройка графической среды разработки на C — всего лишь первый шаг в увлекательном мире компьютерной графики. Освоив базовую конфигурацию, вы получаете прочный фундамент для создания от простых визуализаций до сложных игровых движков. Помните — правильная структура проекта и использование систем сборки вроде CMake сэкономят вам часы отладки в будущем. Экспериментируйте с шейдерами, исследуйте дополнительные библиотеки и не бойтесь ошибок — каждая преодоленная проблема делает вас сильнее как разработчика графического ПО.

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