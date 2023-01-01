Библиотека graphics.h в C/C++: 15 примеров от новичка до профи

#include <graphics.h> #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <dos.h> #include <time.h> #define MAX_LENGTH 100 // Структуры для представления координат struct Point { int x, y; }; int main() { int gd = DETECT, gm; initgraph(&gd, &gm, "C:\\TC\\BGI"); randomize(); // Инициализация генератора случайных чисел // Настройки игры int cell_size = 10; int width = getmaxx() / cell_size; int height = getmaxy() / cell_size; int score = 0; int game_over = 0; // Инициализация змейки struct Point snake[MAX_LENGTH]; int length = 3; int direction = 0; // 0-вправо, 1-вниз, 2-влево, 3-вверх // Начальное положение змейки for(int i = 0; i < length; i++) { snake[i].x = width / 2 – i; snake[i].y = height / 2; } // Случайное положение еды struct Point food; food.x = rand() % width; food.y = rand() % height; char score_text[20]; // Игровой цикл while(!game_over) { // Очистка экрана cleardevice(); // Отображение счета sprintf(score_text, "Score: %d", score); setcolor(WHITE); outtextxy(10, 10, score_text); // Проверка нажатий клавиш if(kbhit()) { char key = getch(); switch(key) { case 'w': if(direction != 1) direction = 3; break; case 's': if(direction != 3) direction = 1; break; case 'a': if(direction != 0) direction = 2; break; case 'd': if(direction != 2) direction = 0; break; case 27: game_over = 1; break; // ESC для выхода } } // Перемещение змейки (сначала хвост) for(int i = length – 1; i > 0; i--) { snake[i] = snake[i-1]; } // Перемещение головы switch(direction) { case 0: snake[0].x++; break; case 1: snake[0].y++; break; case 2: snake[0].x--; break; case 3: snake[0].y--; break; } // Проверка столкновения со стеной if(snake[0].x < 0 || snake[0].x >= width || snake[0].y < 0 || snake[0].y >= height) { game_over = 1; } // Проверка столкновения с собой for(int i = 1; i < length; i++) { if(snake[0].x == snake[i].x && snake[0].y == snake[i].y) { game_over = 1; } } // Проверка съедания еды if(snake[0].x == food.x && snake[0].y == food.y) { length++; score += 10; // Новая позиция еды food.x = rand() % width; food.y = rand() % height; } // Отрисовка змейки setcolor(GREEN); setfillstyle(SOLID_FILL, GREEN); for(int i = 0; i < length; i++) { int x = snake[i].x * cell_size; int y = snake[i].y * cell_size; fillellipse(x + cell_size/2, y + cell_size/2, cell_size/2, cell_size/2); } // Отрисовка еды setcolor(RED); setfillstyle(SOLID_FILL, RED); fillellipse(food.x * cell_size + cell_size/2, food.y * cell_size + cell_size/2, cell_size/2, cell_size/2); delay(100); // Скорость игры } // Экран окончания игры cleardevice(); setcolor(WHITE); settextstyle(DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, 2); outtextxy(getmaxx()/2 – 100, getmaxy()/2 – 20, "GAME OVER"); sprintf(score_text, "Final Score: %d", score); outtextxy(getmaxx()/2 – 100, getmaxy()/2 + 20, score_text); getch(); closegraph(); return 0; }