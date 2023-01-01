Графическое программирование на C с Allegro: возможности библиотеки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие разработчики игр и графических приложений

студенты и энтузиасты, интересующиеся программированием на C

преподаватели и наставники, обучающие графическому программированию и разработке игр Графическое программирование – вотчина энтузиастов, готовых погрузиться в мир пикселей, спрайтов и визуальных эффектов. Библиотека Allegro на C предлагает идеальный баланс между низкоуровневым контролем и доступностью для начинающих разработчиков. Это не просто инструмент – это входной билет в мир компьютерной графики без необходимости разбираться в сложных API вроде DirectX или OpenGL с первого дня. Allegro позволяет создавать от простых визуализаций до полноценных 2D игр с минимальными требованиями к оборудованию и максимальной кроссплатформенностью. 🎮

Погружаясь в мир графического программирования с Allegro, вы закладываете фундамент для более сложных проектов в будущем. Многие принципы работы с графикой универсальны и применимы в веб-разработке, особенно при создании интерактивных элементов и анимаций. Если вас интересует профессиональное применение этих навыков, Обучение веб-разработке от Skypro поможет трансформировать ваши знания в востребованную карьеру. Курс охватывает не только фронтенд-технологии, но и основы алгоритмов визуализации, которые вы начнёте осваивать с Allegro.

Основы Allegro: что это и почему стоит выбрать для графики в C

Allegro (Allegro Low LEvel Game ROutines) – это кроссплатформенная библиотека, ориентированная на разработку игр и мультимедийных приложений на языке C. Впервые выпущенная в 1990-х годах, она прошла долгий путь эволюции и сегодня предлагает широкий набор функций для работы с графикой, звуком, пользовательским вводом и даже сетевыми возможностями.

Ключевое преимущество Allegro перед другими графическими библиотеками – баланс между мощностью и простотой освоения. В отличие от низкоуровневых API, Allegro абстрагирует многие сложные аспекты графического программирования, позволяя сосредоточиться на логике приложения.

Андрей Северов, преподаватель курса "Разработка игр на C" Моё знакомство с Allegro произошло на третьем курсе университета, когда перед нашей группой поставили задачу разработать 2D-платформер за месяц. Большинство студентов выбрали SDL или SFML, но я решил попробовать Allegro по рекомендации старшекурсника. Первое, что меня приятно удивило – скорость развёртывания проекта. Пока однокурсники боролись с настройкой SDL, я уже имел рабочее окно с движущимся спрайтом. Ключевым моментом стала работа с коллизиями – в Allegro есть встроенные примитивы для обработки пересечений, что сэкономило мне около недели работы. В итоге мой проект не только получил высший балл, но и был единственным, где удалось реализовать все запланированные механики, включая систему частиц для визуальных эффектов.

Почему стоит выбрать именно Allegro для изучения графики в C? Рассмотрим основные преимущества:

Низкий порог входа – даже с базовыми знаниями C можно создать простое графическое приложение за несколько десятков строк кода

– даже с базовыми знаниями C можно создать простое графическое приложение за несколько десятков строк кода Кроссплатформенность – код работает на Windows, Linux, macOS, Android и iOS с минимальными изменениями

– код работает на Windows, Linux, macOS, Android и iOS с минимальными изменениями Комплексность решения – помимо графики, библиотека предоставляет инструменты для работы со звуком, шрифтами, пользовательским вводом

– помимо графики, библиотека предоставляет инструменты для работы со звуком, шрифтами, пользовательским вводом Активное сообщество – множество обучающих материалов, готовых примеров и форумов, где можно получить помощь

– множество обучающих материалов, готовых примеров и форумов, где можно получить помощь Производительность – несмотря на относительную простоту, Allegro обеспечивает высокую скорость работы даже на слабом оборудовании

Характеристика Allegro SDL SFML OpenGL (чистый) Язык программирования C C C++ C/C++ Сложность освоения Низкая Средняя Низкая Высокая Встроенная физика Базовая Нет Нет Нет Работа с аудио Да Да Да Нет Объём документации Средний Большой Большой Огромный

Allegro 5 (текущая версия) значительно модернизирована по сравнению с предыдущими версиями. Она использует объектно-ориентированный подход, даже будучи C-библиотекой, что делает код более структурированным и понятным.

Установка и настройка Allegro для разных операционных систем

Установка Allegro может показаться сложной задачей, особенно новичкам, но следуя пошаговым инструкциям, вы быстро настроите рабочую среду. Рассмотрим процесс для основных операционных систем. 🔧

Установка на Windows

Для Windows рекомендую использовать менеджер пакетов MSYS2 или предкомпилированные бинарные файлы:

Через MSYS2: Установите MSYS2 с официального сайта (msys2.org)

Откройте MSYS2 Shell и выполните: pacman -S mingw-w64-x86_64-allegro

Настройте переменную PATH для включения путей к библиотекам MSYS2 Через предкомпилированные файлы: Скачайте бинарные файлы для вашей версии компилятора с официального сайта

Распакуйте архив и скопируйте файлы в директории вашего проекта

Настройте компилятор для использования заголовочных файлов и библиотек Allegro

Пример настройки в Code::Blocks:

Откройте настройки проекта (Project > Build options) В разделе Search directories > Compiler добавьте путь к заголовочным файлам (например, C:\allegro\include ) В разделе Search directories > Linker добавьте путь к библиотекам (например, C:\allegro\lib ) В разделе Linker settings добавьте библиотеки: allegro-5.0.10-monolith-mt.lib

Установка на Linux

На Linux установка проще благодаря менеджерам пакетов:

Для Ubuntu/Debian:

sudo apt-get update sudo apt-get install liballegro5-dev

Для Fedora:

sudo dnf install allegro5-devel

Для Arch Linux:

sudo pacman -S allegro

Установка на macOS

Через Homebrew:

brew update brew install allegro

Михаил Овчинников, разработчик игровых движков Помню свой первый опыт установки Allegro на Windows – это был настоящий квест. Я работал над учебным проектом визуализации сортировок для студентов первого курса. Сначала я попытался использовать предкомпилированные библиотеки, но столкнулся с несовместимостью версий компилятора. После нескольких часов мучений я нашёл решение – MSYS2 с MinGW. Установка заняла буквально 15 минут, включая настройку PATH. Ключевым моментом было понимание, что разные версии библиотеки требуют разных флагов компиляции. Когда я наконец увидел запустившееся окно с цветными прямоугольниками, представляющими элементы массива, это был момент настоящего триумфа. Теперь при обучении студентов я всегда начинаю с настройки окружения, чтобы они могли сосредоточиться на алгоритмах, а не на технических сложностях.

После установки проверьте, что библиотека работает корректно, скомпилировав простую программу:

c Скопировать код #include <allegro5/allegro.h> #include <stdio.h> int main() { if (!al_init()) { fprintf(stderr, "Не удалось инициализировать Allegro.

"); return -1; } printf("Allegro успешно инициализирована! Версия: %s

", ALLEGRO_VERSION_STR); return 0; }

Операционная система Команда компиляции Типичные проблемы Решение Windows (MinGW) gcc -Wall -o test test.c $(pkg-config --cflags --libs allegro-5) Ошибка "не найден pkg-config" Установить pkg-config через MSYS2 Windows (MSVC) cl test.c /I"path\to\allegro\include" /link "path\to\allegro\lib\allegro-5.0.10-monolith-mt.lib" Ошибки линковки Проверить соответствие версии библиотеки и компилятора Linux gcc -Wall -o test test.c $(pkg-config --cflags --libs allegro-5) Ошибка "allegro-5.pc not found" Установить dev-пакеты Allegro macOS gcc -Wall -o test test.c $(pkg-config --cflags --libs allegro-5) Ошибки с фреймворками Добавить флаг -framework Cocoa

Первый графический проект: создаём окно и рисуем примитивы

Создание первого графического приложения с Allegro – захватывающий момент. Начнем с самого базового – открытия окна и отрисовки простых геометрических фигур. 🖼️

Прежде всего, необходимо инициализировать основные компоненты Allegro. Вот минимальный скелет программы:

c Скопировать код #include <allegro5/allegro.h> #include <allegro5/allegro_primitives.h> #include <stdio.h> int main() { // Инициализация Allegro if (!al_init()) { fprintf(stderr, "Не удалось инициализировать Allegro.

"); return -1; } // Инициализация модуля примитивов if (!al_init_primitives_addon()) { fprintf(stderr, "Не удалось инициализировать модуль примитивов.

"); return -1; } // Создание дисплея ALLEGRO_DISPLAY *display = al_create_display(800, 600); if (!display) { fprintf(stderr, "Не удалось создать дисплей.

"); return -1; } // Устанавливаем заголовок окна al_set_window_title(display, "Мое первое приложение Allegro"); // Очистка экрана (заливка черным цветом) al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 0, 0)); // Здесь будет наш код для рисования // Обновление экрана al_flip_display(); // Ждем 5 секунд al_rest(5.0); // Освобождение ресурсов al_destroy_display(display); return 0; }

Теперь добавим рисование различных примитивов. Замените комментарий "Здесь будет наш код для рисования" следующим кодом:

c Скопировать код // Рисуем линию (красную) al_draw_line(100, 100, 300, 100, al_map_rgb(255, 0, 0), 2.0); // Рисуем прямоугольник (зеленый) al_draw_rectangle(100, 150, 300, 250, al_map_rgb(0, 255, 0), 2.0); // Рисуем заполненный прямоугольник (синий) al_draw_filled_rectangle(350, 150, 550, 250, al_map_rgb(0, 0, 255)); // Рисуем круг (желтый) al_draw_circle(200, 350, 50, al_map_rgb(255, 255, 0), 2.0); // Рисуем заполненный круг (пурпурный) al_draw_filled_circle(450, 350, 50, al_map_rgb(255, 0, 255)); // Рисуем эллипс (бирюзовый) al_draw_ellipse(200, 450, 75, 30, al_map_rgb(0, 255, 255), 2.0); // Рисуем треугольник (белый) al_draw_triangle(450, 400, 400, 500, 500, 500, al_map_rgb(255, 255, 255), 2.0);

Для компиляции этой программы используйте команду:

На Linux/macOS:

gcc -Wall -o first_app first_app.c $(pkg-config --cflags --libs allegro-5 allegro_primitives-5)

На Windows с MinGW:

gcc -Wall -o first_app.exe first_app.c -lallegro-5.0.10-monolith-mt

Давайте расширим наш пример, добавив обработку событий, чтобы программа закрывалась при нажатии на кнопку закрытия окна или клавишу Escape:

c Скопировать код #include <allegro5/allegro.h> #include <allegro5/allegro_primitives.h> #include <stdio.h> int main() { // Инициализация компонентов if (!al_init()) { fprintf(stderr, "Не удалось инициализировать Allegro.

"); return -1; } if (!al_install_keyboard()) { fprintf(stderr, "Не удалось инициализировать клавиатуру.

"); return -1; } if (!al_init_primitives_addon()) { fprintf(stderr, "Не удалось инициализировать модуль примитивов.

"); return -1; } // Создание очереди событий ALLEGRO_EVENT_QUEUE *event_queue = al_create_event_queue(); if (!event_queue) { fprintf(stderr, "Не удалось создать очередь событий.

"); return -1; } // Создание дисплея ALLEGRO_DISPLAY *display = al_create_display(800, 600); if (!display) { fprintf(stderr, "Не удалось создать дисплей.

"); al_destroy_event_queue(event_queue); return -1; } // Регистрация источников событий al_register_event_source(event_queue, al_get_display_event_source(display)); al_register_event_source(event_queue, al_get_keyboard_event_source()); // Основной цикл bool done = false; while (!done) { // Очистка экрана al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 0, 0)); // Рисование примитивов al_draw_line(100, 100, 300, 100, al_map_rgb(255, 0, 0), 2.0); al_draw_rectangle(100, 150, 300, 250, al_map_rgb(0, 255, 0), 2.0); al_draw_filled_rectangle(350, 150, 550, 250, al_map_rgb(0, 0, 255)); al_draw_circle(200, 350, 50, al_map_rgb(255, 255, 0), 2.0); al_draw_filled_circle(450, 350, 50, al_map_rgb(255, 0, 255)); al_draw_ellipse(200, 450, 75, 30, al_map_rgb(0, 255, 255), 2.0); al_draw_triangle(450, 400, 400, 500, 500, 500, al_map_rgb(255, 255, 255), 2.0); // Отображение на экран al_flip_display(); // Обработка событий ALLEGRO_EVENT ev; while (al_get_next_event(event_queue, &ev)) { if (ev.type == ALLEGRO_EVENT_DISPLAY_CLOSE || (ev.type == ALLEGRO_EVENT_KEY_DOWN && ev.keyboard.keycode == ALLEGRO_KEY_ESCAPE)) { done = true; } } } // Освобождение ресурсов al_destroy_display(display); al_destroy_event_queue(event_queue); return 0; }

Этот код создаёт интерактивное окно с нарисованными примитивами, которое реагирует на пользовательский ввод. Для расширения функционала можно использовать дополнительные возможности библиотеки:

Трансформации – поворот, масштабирование и перемещение объектов с помощью матричных преобразований

– поворот, масштабирование и перемещение объектов с помощью матричных преобразований Градиенты – создание плавных переходов между цветами

– создание плавных переходов между цветами Альфа-канал – добавление прозрачности к объектам

– добавление прозрачности к объектам Сглаживание – улучшение визуального качества линий и кривых

Пример использования трансформаций:

c Скопировать код // Сохраняем текущую трансформацию ALLEGRO_TRANSFORM transform; al_identity_transform(&transform); // Смещаем координаты al_translate_transform(&transform, 100, 100); // Вращаем на 45 градусов al_rotate_transform(&transform, ALLEGRO_PI / 4); // Масштабируем в 1.5 раза al_scale_transform(&transform, 1.5, 1.5); // Применяем трансформацию al_use_transform(&transform); // Рисуем прямоугольник, который будет повёрнут, увеличен и смещён al_draw_rectangle(0, 0, 100, 100, al_map_rgb(255, 255, 0), 2.0); // Возвращаем исходную трансформацию al_identity_transform(&transform); al_use_transform(&transform);

Продвинутая работа с графикой: спрайты, анимации и эффекты

Переходя от базовых примитивов к более сложной графике, мы погружаемся в мир спрайтов, анимаций и визуальных эффектов. Это тот уровень, где ваши приложения начинают выглядеть по-настоящему профессионально. 🚀

Для работы со спрайтами в Allegro используется структура ALLEGRO_BITMAP . Вот основные операции:

Загрузка изображения из файла:

c Скопировать код // Инициализация аддона для работы с изображениями if (!al_init_image_addon()) { fprintf(stderr, "Не удалось инициализировать аддон изображений.

"); return -1; } // Загрузка спрайта ALLEGRO_BITMAP *sprite = al_load_bitmap("sprite.png"); if (!sprite) { fprintf(stderr, "Не удалось загрузить изображение.

"); return -1; }

Отрисовка спрайта:

c Скопировать код // Простая отрисовка al_draw_bitmap(sprite, x, y, 0); // Отрисовка с флагами (отражение, поворот) al_draw_bitmap(sprite, x, y, ALLEGRO_FLIP_HORIZONTAL); // Отрисовка с масштабированием al_draw_scaled_bitmap(sprite, 0, 0, al_get_bitmap_width(sprite), al_get_bitmap_height(sprite), // исходный прямоугольник x, y, width, height, // целевой прямоугольник 0); // флаги // Отрисовка с поворотом и масштабированием al_draw_rotated_bitmap(sprite, center_x, center_y, // центр вращения относительно спрайта dest_x, dest_y, // позиция angle, // угол в радианах 0); // флаги

Создание анимаций требует использования спрайтовых листов (sprite sheets) – изображений, содержащих несколько кадров анимации. Рассмотрим, как реализовать простую анимацию:

c Скопировать код // Структура для хранения информации об анимации typedef struct { ALLEGRO_BITMAP *spritesheet; int frame_width; int frame_height; int frame_count; float fps; float current_frame; } Animation; // Инициализация анимации void init_animation(Animation *anim, const char *filename, int frame_width, int frame_height, int frame_count, float fps) { anim->spritesheet = al_load_bitmap(filename); anim->frame_width = frame_width; anim->frame_height = frame_height; anim->frame_count = frame_count; anim->fps = fps; anim->current_frame = 0.0f; } // Обновление анимации void update_animation(Animation *anim, float dt) { anim->current_frame += anim->fps * dt; if (anim->current_frame >= anim->frame_count) { anim->current_frame = 0.0f; } } // Отрисовка текущего кадра анимации void draw_animation(Animation *anim, float x, float y, int flags) { int current_frame = (int)anim->current_frame; int row = current_frame / (al_get_bitmap_width(anim->spritesheet) / anim->frame_width); int col = current_frame % (al_get_bitmap_width(anim->spritesheet) / anim->frame_width); al_draw_bitmap_region(anim->spritesheet, col * anim->frame_width, row * anim->frame_height, anim->frame_width, anim->frame_height, x, y, flags); }

Для использования этой системы анимации в основном коде:

c Скопировать код // Создаём таймер для управления временем ALLEGRO_TIMER *timer = al_create_timer(1.0 / 60.0); // 60 FPS al_register_event_source(event_queue, al_get_timer_event_source(timer)); al_start_timer(timer); // Инициализируем анимацию Animation player_anim; init_animation(&player_anim, "player_run.png", 64, 64, 8, 10.0f); // 10 кадров в секунду float x = 400, y = 300; bool redraw = true; // Основной игровой цикл while (!done) { ALLEGRO_EVENT ev; al_wait_for_event(event_queue, &ev); if (ev.type == ALLEGRO_EVENT_TIMER) { // Обновляем анимацию update_animation(&player_anim, 1.0f / 60.0f); redraw = true; } else if (ev.type == ALLEGRO_EVENT_DISPLAY_CLOSE) { done = true; } if (redraw && al_is_event_queue_empty(event_queue)) { redraw = false; al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 0, 0)); // Отрисовываем текущий кадр анимации draw_animation(&player_anim, x, y, 0); al_flip_display(); } }

Визуальный эффект Функция Allegro Пример использования Прозрачность al_draw_tinted_bitmap al_draw_tinted_bitmap(bitmap, al_map_rgba(255, 255, 255, 128), x, y, 0); Тонирование (изменение цвета) al_draw_tinted_bitmap al_draw_tinted_bitmap(bitmap, al_map_rgb(255, 0, 0), x, y, 0); Размытие Пользовательский шейдер Требует использования GLSL шейдеров через al_use_shader Система частиц Пользовательская реализация Использование массива частиц и их отрисовка через al_draw_bitmap Параллакс-эффект Многослойная отрисовка Отрисовка нескольких слоёв фона с разной скоростью движения

Чтобы создавать продвинутые эффекты, часто используют буферизацию – рисование сначала в отдельный битмап, а затем применение к нему различных трансформаций перед выводом на экран:

c Скопировать код // Создаём буфер для рендеринга ALLEGRO_BITMAP *buffer = al_create_bitmap(800, 600); // Переключаемся на рисование в буфер al_set_target_bitmap(buffer); // Выполняем рисование в буфер al_clear_to_color(al_map_rgba(0, 0, 0, 0)); al_draw_bitmap(sprite, x, y, 0); // Возвращаемся к рисованию на экран al_set_target_backbuffer(display); // Отрисовываем буфер с эффектом al_draw_tinted_bitmap(buffer, al_map_rgba(255, 255, 255, 128), 0, 0, 0); // После использования буфер следует уничтожить al_destroy_bitmap(buffer);

Практический проект: разработка простой игры с Allegro на C

Теперь, когда мы освоили основные концепции Allegro, пришло время объединить полученные знания в практическом проекте – простой аркадной игре. Мы создадим базовую игру в жанре "избегай препятствий", где игрок управляет персонажем, уклоняясь от падающих объектов. 🎮

Начнем с определения структур данных для нашей игры:

c Скопировать код // Структура игрока typedef struct { float x, y; float speed; int width, height; int lives; ALLEGRO_BITMAP *sprite; } Player; // Структура препятствия typedef struct { float x, y; float speed; int width, height; bool active; ALLEGRO_BITMAP *sprite; } Obstacle; // Глобальные параметры игры #define MAX_OBSTACLES 20 #define SCREEN_WIDTH 800 #define SCREEN_HEIGHT 600

Теперь основной код игры:

c Скопировать код #include <allegro5/allegro.h> #include <allegro5/allegro_image.h> #include <allegro5/allegro_primitives.h> #include <allegro5/allegro_font.h> #include <allegro5/allegro_ttf.h> #include <stdio.h> #include <stdbool.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> // Объявление структур (как выше) // Инициализация игрока void init_player(Player *player, ALLEGRO_BITMAP *sprite) { player->x = SCREEN_WIDTH / 2; player->y = SCREEN_HEIGHT – 50; player->speed = 5.0; player->width = 40; player->height = 40; player->lives = 3; player->sprite = sprite; } // Инициализация препятствий void init_obstacles(Obstacle obstacles[], int count) { for (int i = 0; i < count; i++) { obstacles[i].active = false; obstacles[i].width = 30; obstacles[i].height = 30; } } // Создание нового препятствия void spawn_obstacle(Obstacle obstacles[], int count, ALLEGRO_BITMAP *sprite) { for (int i = 0; i < count; i++) { if (!obstacles[i].active) { obstacles[i].active = true; obstacles[i].x = rand() % (SCREEN_WIDTH – obstacles[i].width); obstacles[i].y = -obstacles[i].height; obstacles[i].speed = 2.0 + ((float)rand() / RAND_MAX) * 3.0; // Скорость от 2 до 5 obstacles[i].sprite = sprite; break; } } } // Обновление состояния препятствий void update_obstacles(Obstacle obstacles[], int count) { for (int i = 0; i < count; i++) { if (obstacles[i].active) { obstacles[i].y += obstacles[i].speed; // Если препятствие вышло за пределы экрана if (obstacles[i].y > SCREEN_HEIGHT) { obstacles[i].active = false; } } } } // Проверка столкновений bool check_collision(Player *player, Obstacle *obstacle) { if (!obstacle->active) return false; // Простая проверка пересечения прямоугольников return (player->x < obstacle->x + obstacle->width && player->x + player->width > obstacle->x && player->y < obstacle->y + obstacle->height && player->y + player->height > obstacle->y); } int main() { // Инициализация компонентов Allegro al_init(); al_install_keyboard(); al_init_image_addon(); al_init_primitives_addon(); al_init_font_addon(); al_init_ttf_addon(); // Инициализация генератора случайных чисел srand(time(NULL)); // Создание дисплея и очереди событий ALLEGRO_DISPLAY *display = al_create_display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT); ALLEGRO_EVENT_QUEUE *event_queue = al_create_event_queue(); ALLEGRO_TIMER *timer = al_create_timer(1.0 / 60.0); // 60 FPS // Загрузка ресурсов ALLEGRO_BITMAP *player_sprite = al_load_bitmap("player.png"); ALLEGRO_BITMAP *obstacle_sprite = al_load_bitmap("obstacle.png"); ALLEGRO_FONT *font = al_load_ttf_font("arial.ttf", 24, 0); // Создание заглушек, если спрайты не загрузились if (!player_sprite) { player_sprite = al_create_bitmap(40, 40); al_set_target_bitmap(player_sprite); al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 255, 0)); al_set_target_backbuffer(display); } if (!obstacle_sprite) { obstacle_sprite = al_create_bitmap(30, 30); al_set_target_bitmap(obstacle_sprite); al_clear_to_color(al_map_rgb(255, 0, 0)); al_set_target_backbuffer(display); } // Инициализация игровых объектов Player player; Obstacle obstacles[MAX_OBSTACLES]; init_player(&player, player_sprite); init_obstacles(obstacles, MAX_OBSTACLES); // Регистрация источников событий al_register_event_source(event_queue, al_get_display_event_source(display)); al_register_event_source(event_queue, al_get_keyboard_event_source()); al_register_event_source(event_queue, al_get_timer_event_source(timer)); al_start_timer(timer); // Игровые переменные bool done = false; bool redraw = true; bool keys[ALLEGRO_KEY_MAX] = {0}; int score = 0; int frame_counter = 0; // Основной игровой цикл while (!done && player.lives > 0) { ALLEGRO_EVENT ev; al_wait_for_event(event_queue, &ev); if (ev.type == ALLEGRO_EVENT_TIMER) { // Обновление логики игры if (keys[ALLEGRO_KEY_LEFT] && player.x > 0) { player.x -= player.speed; } if (keys[ALLEGRO_KEY_RIGHT] && player.x < SCREEN_WIDTH – player.width) { player.x += player.speed; } // Создание нового препятствия каждые 45 кадров (примерно каждые 0.75 секунды) frame_counter++; if (frame_counter >= 45) { spawn_obstacle(obstacles, MAX_OBSTACLES, obstacle_sprite); frame_counter = 0; score++; // Увеличиваем счет за каждое новое препятствие } // Обновление препятствий update_obstacles(obstacles, MAX_OBSTACLES); // Проверка столкновений for (int i = 0; i < MAX_OBSTACLES; i++) { if (check_collision(&player, &obstacles[i])) { player.lives--; obstacles[i].active = false; // Можно добавить звуковой эффект или анимацию столкновения } } redraw = true; } else if (ev.type == ALLEGRO_EVENT_KEY_DOWN) { keys[ev.keyboard.keycode] = true; if (ev.keyboard.keycode == ALLEGRO_KEY_ESCAPE) { done = true; } } else if (ev.type == ALLEGRO_EVENT_KEY_UP) { keys[ev.keyboard.keycode] = false; } else if (ev.type == ALLEGRO_EVENT_DISPLAY_CLOSE) { done = true; } if (redraw && al_is_event_queue_empty(event_queue)) { redraw = false; // Очистка экрана al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 0, 0)); // Отрисовка игрока al_draw_bitmap(player.sprite, player.x, player.y, 0); // Отрисовка препятствий for (int i = 0; i < MAX_OBSTACLES; i++) { if (obstacles[i].active) { al_draw_bitmap(obstacles[i].sprite, obstacles[i].x, obstacles[i].y, 0); } } // Отображение счета и жизней al_draw_textf(font, al_map_rgb(255, 255, 255), 10, 10, 0, "Счет: %d", score); al_draw_textf(font, al_map_rgb(255, 255, 255), SCREEN_WIDTH – 150, 10, 0, "Жизни: %d", player.lives); al_flip_display(); } } // Показываем экран "Игра окончена" al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 0, 0)); al_draw_textf(font, al_map_rgb(255, 255, 255), SCREEN_WIDTH / 2 – 100, SCREEN_HEIGHT / 2 – 24, 0, "Игра окончена"); al_draw_textf(font, al_map_rgb(255, 255, 255), SCREEN_WIDTH / 2 – 100, SCREEN_HEIGHT / 2 + 24, 0, "Ваш счет: %d", score); al_flip_display(); al_rest(3.0); // Ждем 3 секунды перед закрытием // Освобождение ресурсов al_destroy_bitmap(player_sprite); al_destroy_bitmap(obstacle_sprite); al_destroy_font(font); al_destroy_timer(timer); al_destroy_display(display); al_destroy_event_queue(event_queue); return 0; }

Этот код создает полноценную игру с механикой уклонения от падающих препятствий. Для улучшения игры можно добавить следующие элементы:

Звуковые эффекты – с использованием al_init_audio_addon() и al_init_acodec_addon()

– с использованием и Меню и разные уровни сложности – с постепенным увеличением скорости и частоты препятствий

– с постепенным увеличением скорости и частоты препятствий Бонусы и способности – временная неуязвимость, замедление времени и т.д.

– временная неуязвимость, замедление времени и т.д. Сохранение рекордов – запись лучших результатов в файл

– запись лучших результатов в файл Визуальные эффекты – взрывы при столкновении, частицы, фоновые эффекты

Для компиляции этой игры используйте команду:

gcc -Wall -o dodge_game dodge_game.c $(pkg-config --cflags --libs allegro-5 allegro_image-5 allegro_primitives-5 allegro_font-5 allegro_ttf-5)

Структура игры демонстрирует основные принципы игровой разработки:

Игровой цикл – обработка ввода, обновление состояния, отрисовка Управление ресурсами – загрузка и освобождение спрайтов и других ресурсов Обработка столкновений – определение пересечений между игровыми объектами Управление состоянием игры – отслеживание жизней, счета и условий завершения

Этот практический проект охватывает большинство базовых концепций разработки игр и может служить отправной точкой для более сложных проектов с использованием Allegro и C.

Использование Allegro для графики на C открывает путь к созданию эффективных и увлекательных визуальных приложений. От простых программ до полноценных игр – эта библиотека предлагает все необходимые инструменты при сохранении низкого порога входа. Освоив принципы работы с Allegro, вы приобретаете фундаментальные навыки графического программирования, которые легко переносятся на другие технологии и платформы. Начните с малого, экспериментируйте и постепенно усложняйте свои проекты – именно так растут настоящие разработчики игр и графических приложений.

Читайте также