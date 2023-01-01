Создаем онлайн-игры в Unity: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие освоить создание многопользовательских проектов на Unity

Опытные разработчики, ищущие советы по оптимизации и синхронизации в онлайн-играх

Студенты и участники курсов по программированию и разработке игр, заинтересованные в практическом примере использования Photon PUN Разработка онлайн-игр — это территория, где идеи встречаются с техническими вызовами! С ростом популярности многопользовательских проектов, Unity стал фаворитом среди инди-разработчиков и крупных студий для создания сетевых игровых решений. Но как превратить одиночный проект в захватывающий мультиплеерный опыт? 🎮 В этом пошаговом руководстве я раскрою все нюансы создания онлайн-игры на Unity, начиная от базовых инструментов до тонкостей синхронизации игровых объектов, чтобы даже новичок смог реализовать свой первый онлайн-проект.

Хотя мы сегодня говорим об игровой разработке в Unity, важно понимать: фундаментом любой разработки является программирование. Освоение Python-разработки в Skypro даст вам мощную базу для понимания алгоритмов, работы с данными и сетевыми протоколами. Эти навыки бесценны при создании игровой логики, серверной части онлайн-игр и даже AI-систем, управляющих поведением NPC. Инвестируя в Python, вы получаете универсальный инструмент для решения любых задач в геймдеве! 🐍

Необходимые инструменты для создания онлайн игр в Unity

Прежде чем погрузиться в захватывающий мир разработки многопользовательских игр, необходимо вооружиться правильным набором инструментов. Создание онлайн-проектов в Unity требует не только базового знания движка, но и понимания сетевых технологий, которые обеспечат бесперебойное взаимодействие между игроками. 🛠️

Вот ключевые инструменты, необходимые для старта работы над мультиплеером в Unity 3D:

Unity Engine — последняя стабильная версия (рекомендуется 2020.3 LTS или новее)

— последняя стабильная версия (рекомендуется 2020.3 LTS или новее) Сетевой фреймворк — Photon PUN, Mirror или Unity Netcode for GameObjects

— Photon PUN, Mirror или Unity Netcode for GameObjects Среда разработки — Visual Studio, Visual Studio Code или Rider

— Visual Studio, Visual Studio Code или Rider Система контроля версий — Git для эффективного управления изменениями

— Git для эффективного управления изменениями Базовые активы — модели, текстуры и прочие ресурсы для прототипирования

Среди множества решений для организации сетевого взаимодействия в Unity, каждый фреймворк имеет свои особенности и сценарии использования. Сравним три наиболее популярных:

Фреймворк Преимущества Недостатки Идеально для Photon PUN Облачная инфраструктура, простота интеграции, масштабируемость Ограничения в бесплатной версии, зависимость от сторонних серверов Быстрое прототипирование, малые и средние проекты Mirror Открытый исходный код, полный контроль, высокая гибкость Более сложная настройка, требует собственного хостинга Проекты с особыми требованиями, MMO Unity Netcode Официальное решение от Unity, интеграция с экосистемой Сравнительно новый, менее стабильный Экспериментальные проекты, интеграция с Unity Gaming Services

Для нашего руководства я выбрал Photon PUN (Photon Unity Networking) по нескольким причинам: простота настройки, надёжность и обширное сообщество пользователей. Этот фреймворк позволяет разработчикам быстро реализовать многопользовательскую синхронизацию без необходимости глубокого понимания сетевых протоколов.

Алексей Демьянов, Lead Game Developer Когда я только начинал работу над своим первым онлайн-проектом — мультиплеерной аркадой для мобильных устройств — я потратил почти месяц, пытаясь настроить собственный сетевой код. Результаты были катастрофическими: лаги, десинхронизация и постоянные краши. Переход на Photon PUN изменил всё. За три дня я полностью переписал сетевую часть и получил стабильный прототип. Новичкам я всегда советую не изобретать велосипед — используйте готовые решения, особенно когда вы только погружаетесь в мультиплеер. Сначала сделайте рабочий прототип на Photon, а когда поймёте принципы сетевого взаимодействия, можете экспериментировать с другими технологиями.

Помимо базовых инструментов, полезно иметь под рукой дополнительные ассеты из Asset Store, которые упростят разработку конкретных аспектов многопользовательской игры:

PUN+ Voice — для голосового чата между игроками

— для голосового чата между игроками Advanced Session Inspector — для отладки сетевых сессий

— для отладки сетевых сессий Network Profiler — для анализа сетевого трафика

— для анализа сетевого трафика Bolt — визуальный скриптинг для быстрой разработки игровой логики

Настройка проекта Unity для мультиплеера с Photon PUN

Настройка проекта Unity для работы с мультиплеером через Photon PUN — это фундаментальный этап, требующий внимания к деталям. Несмотря на кажущуюся сложность, последовательное выполнение шагов позволит быстро подготовить рабочую среду для создания многопользовательской игры. 🔧

Вот пошаговая инструкция по настройке проекта:

Создайте новый проект Unity — выберите шаблон 3D или 2D в зависимости от вашей концепции Установите Photon PUN — откройте Window > Package Manager, добавьте пакет из реестра или скачайте напрямую с Asset Store Получите Photon AppID — зарегистрируйтесь на Photon Engine и создайте новое приложение типа PUN Настройте PUN Wizard — Window > Photon Unity Networking > PUN Wizard, введите полученный AppID Создайте базовые сцены — минимум две: для меню подключения и для игрового процесса

После установки Photon PUN необходимо создать базовую структуру скриптов, которая будет отвечать за подключение к серверам и управление сетевыми объектами:

csharp Скопировать код using Photon.Pun; using Photon.Realtime; using UnityEngine; public class NetworkManager : MonoBehaviourPunCallbacks { [SerializeField] private string gameVersion = "1.0"; void Start() { PhotonNetwork.AutomaticallySyncScene = true; ConnectToPhoton(); } void ConnectToPhoton() { if (PhotonNetwork.IsConnected) return; PhotonNetwork.GameVersion = gameVersion; PhotonNetwork.ConnectUsingSettings(); Debug.Log("Подключение к серверам Photon..."); } public override void OnConnectedToMaster() { Debug.Log("Подключено к мастер-серверу Photon!"); } public override void OnDisconnected(DisconnectCause cause) { Debug.LogWarning("Отключено от Photon: " + cause); } }

Этот базовый скрипт обеспечивает подключение к серверам Photon при старте приложения. В реальном проекте вы расширите его функциональность для создания комнат, управления подключением игроков и синхронизации игрового состояния.

Важно учитывать версии Unity и Photon PUN при настройке проекта. Вот сравнительная таблица совместимости:

Версия Unity Рекомендуемая версия PUN Совместимость с .NET Особенности Unity 2019.4 LTS PUN 2.32+ .NET 4.x Стабильная комбинация, широкая поддержка Unity 2020.3 LTS PUN 2.36+ .NET Standard 2.0/2.1 Рекомендуется для новых проектов Unity 2021.3 LTS PUN 2.41+ .NET Standard 2.1 Современные возможности, требует новых версий PUN Unity 2022.x PUN 2.43+ .NET Standard 2.1 Экспериментальная поддержка, могут быть проблемы

После базовой настройки проекта рекомендуется проверить подключение с помощью простого теста — создайте сцену с UI-элементами для отображения статуса подключения и кнопкой для инициации соединения. Это позволит убедиться, что базовая настройка Photon PUN прошла успешно.

Дмитрий Орлов, Game Network Engineer На одном из проектов наша команда столкнулась с загадочной проблемой: игроки могли подключаться к комнатам, но не видели друг друга. После двух дней отладки выяснилось, что мы забыли настроить правильную обработку префабов в Photon PUN. Для новичков это классическая ловушка: недостаточно просто зарегистрировать свой объект в сети, нужно также настроить PhotonNetwork.PrefabPool и убедиться, что все сетевые префабы зарегистрированы в Resources. Теперь я всегда начинаю с создания специального контроллера префабов, который регистрирует все потенциальные сетевые объекты заранее — это экономит часы отладки и предотвращает мистические "исчезновения" объектов в сетевой игре.

Создание лобби и комнат для многопользовательской игры

Создание функционального лобби и системы комнат — ключевой этап в разработке мультиплеера в Unity 3D. Этот компонент отвечает за объединение игроков перед началом игрового процесса и управляет сессиями. Photon PUN предоставляет гибкие инструменты для реализации этой функциональности. 🏢

Для начала необходимо реализовать базовый менеджер лобби, который будет отвечать за:

Подключение к лобби Photon

Создание новых игровых комнат

Отображение списка доступных комнат

Присоединение к существующим комнатам

Управление настройками комнаты (приватные/публичные, максимальное количество игроков и т.д.)

Вот пример базового скрипта для управления лобби:

csharp Скопировать код using Photon.Pun; using Photon.Realtime; using System.Collections.Generic; using UnityEngine; using UnityEngine.UI; public class LobbyManager : MonoBehaviourPunCallbacks { [SerializeField] private InputField roomNameInput; [SerializeField] private InputField maxPlayersInput; [SerializeField] private Toggle isPrivateToggle; [SerializeField] private Transform roomListContent; [SerializeField] private GameObject roomListItemPrefab; private Dictionary<string, RoomInfo> cachedRoomList = new Dictionary<string, RoomInfo>(); public void CreateRoom() { if (string.IsNullOrEmpty(roomNameInput.text)) return; int maxPlayers = 4; // По умолчанию if (!string.IsNullOrEmpty(maxPlayersInput.text)) int.TryParse(maxPlayersInput.text, out maxPlayers); RoomOptions options = new RoomOptions { MaxPlayers = (byte)Mathf.Clamp(maxPlayers, 2, 16), IsVisible = !isPrivateToggle.isOn, IsOpen = true }; PhotonNetwork.CreateRoom(roomNameInput.text, options); } public void JoinRoom(string roomName) { PhotonNetwork.JoinRoom(roomName); } public override void OnJoinedRoom() { // Переход на сцену игры после подключения к комнате PhotonNetwork.LoadLevel("GameScene"); } public override void OnRoomListUpdate(List<RoomInfo> roomList) { // Обновление кэшированного списка комнат UpdateCachedRoomList(roomList); // Обновление UI списка комнат UpdateRoomListUI(); } private void UpdateCachedRoomList(List<RoomInfo> roomList) { foreach (RoomInfo info in roomList) { if (info.RemovedFromList) { cachedRoomList.Remove(info.Name); } else { cachedRoomList[info.Name] = info; } } } private void UpdateRoomListUI() { // Очистка предыдущего списка комнат в UI foreach (Transform child in roomListContent) { Destroy(child.gameObject); } // Создание новых элементов UI для каждой комнаты foreach (var roomInfo in cachedRoomList.Values) { if (roomInfo.IsOpen && roomInfo.IsVisible) { GameObject roomItem = Instantiate(roomListItemPrefab, roomListContent); roomItem.GetComponent<RoomListItem>().Setup(roomInfo); } } } }

При создании лобби и комнат необходимо учитывать различные типы многопользовательских игр и их требования. Вот основные типы мультиплеерных сессий и рекомендуемые настройки для них:

Тип игры Оптимальные настройки комнаты Дополнительные свойства Шутеры (FPS/TPS) Максимум 8-16 игроков, низкий TTL Карта, режим, рейтинг матчмейкинга Стратегии в реальном времени 2-8 игроков, высокий TTL Размер карты, стартовые ресурсы, скорость игры Кооперативные RPG 2-4 игрока, высокий TTL, приватные комнаты Уровень сложности, прогресс сюжета, персистентность Казуальные игры 2-8 игроков, низкий TTL, быстрый матчмейкинг Простые правила, минимальные настройки

Для более комплексных игр с различными игровыми режимами рекомендуется реализовать пользовательские свойства комнат (Custom Room Properties) через ExitGames.Client.Photon.Hashtable . Это позволит хранить дополнительную информацию о комнате и использовать её для фильтрации при поиске подходящих матчей.

Также важно предусмотреть обработку сценариев, когда игрок неожиданно отключается или когда хост покидает игру. Для этого используйте соответствующие колбэки Photon:

OnPlayerLeftRoom — вызывается, когда игрок покидает комнату

— вызывается, когда игрок покидает комнату OnMasterClientSwitched — вызывается при смене мастер-клиента (хоста)

— вызывается при смене мастер-клиента (хоста) OnPlayerPropertiesUpdate — вызывается при изменении свойств игрока

Хорошей практикой является реализация возможности восстановления соединения после случайного разрыва. Photon PUN предоставляет для этого функцию PhotonNetwork.ReconnectAndRejoin() , которая позволяет игрокам вернуться в ту же комнату после кратковременного отключения.

Синхронизация объектов и данных между игроками

Синхронизация игровых объектов и данных между игроками — это сердце многопользовательской синхронизации в онлайн-играх. Этот процесс обеспечивает согласованное состояние игрового мира для всех участников сессии. В Unity с использованием Photon PUN существуют различные подходы к синхронизации в зависимости от типа данных и требований к частоте обновления. 🔄

Основные типы синхронизации в Photon PUN включают:

Автоматическая синхронизация трансформаций — позиция, вращение, масштаб объектов

— позиция, вращение, масштаб объектов Синхронизация состояний через RPC — вызов методов на удаленных клиентах

— вызов методов на удаленных клиентах Синхронизация данных через custom properties — для менее частых обновлений

— для менее частых обновлений Синхронизация событий — для оповещения о важных игровых событиях

— для оповещения о важных игровых событиях Синхронизация анимаций — для согласованного воспроизведения анимаций персонажей

Рассмотрим базовую реализацию синхронизации перемещения игрока:

csharp Скопировать код using Photon.Pun; using UnityEngine; public class PlayerController : MonoBehaviourPun, IPunObservable { [SerializeField] private float moveSpeed = 5f; private Rigidbody rb; private Animator animator; private Vector3 networkPosition; private Quaternion networkRotation; private float smoothing = 10f; void Awake() { rb = GetComponent<Rigidbody>(); animator = GetComponent<Animator>(); // Инициализация сетевых позиций networkPosition = transform.position; networkRotation = transform.rotation; } void Update() { // Только владелец объекта может управлять им if (photonView.IsMine) { HandleInput(); } else { // Плавная интерполяция для удаленных игроков transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, networkPosition, Time.deltaTime * smoothing); transform.rotation = Quaternion.Lerp(transform.rotation, networkRotation, Time.deltaTime * smoothing); } } void HandleInput() { float horizontal = Input.GetAxis("Horizontal"); float vertical = Input.GetAxis("Vertical"); Vector3 movement = new Vector3(horizontal, 0, vertical) * moveSpeed * Time.deltaTime; transform.Translate(movement); // Обновление анимаций bool isMoving = Mathf.Abs(horizontal) > 0.1f || Mathf.Abs(vertical) > 0.1f; animator.SetBool("IsMoving", isMoving); } // Метод IPunObservable для синхронизации данных public void OnPhotonSerializeView(PhotonStream stream, PhotonMessageInfo info) { if (stream.IsWriting) { // Отправка данных: этот игрок владелец объекта stream.SendNext(transform.position); stream.SendNext(transform.rotation); stream.SendNext(rb.velocity); } else { // Получение данных: этот игрок наблюдает за удаленным объектом networkPosition = (Vector3)stream.ReceiveNext(); networkRotation = (Quaternion)stream.ReceiveNext(); rb.velocity = (Vector3)stream.ReceiveNext(); // Расчет лага и компенсация float lag = Mathf.Abs((float)(PhotonNetwork.Time – info.SentServerTime)); networkPosition += rb.velocity * lag; } } }

Для более сложных взаимодействий часто используются RPC (Remote Procedure Calls) — механизм вызова методов на удаленных клиентах:

csharp Скопировать код // Пример стрельбы с использованием RPC public void Fire() { // Локальные эффекты выстрела PlayMuzzleFlash(); // Отправка информации о выстреле всем клиентам photonView.RPC("FireRPC", RpcTarget.Others, transform.position, transform.forward); } [PunRPC] void FireRPC(Vector3 position, Vector3 direction, PhotonMessageInfo info) { // Воспроизведение эффектов выстрела на удаленных клиентах PlayMuzzleFlash(); // Расчет компенсации задержки для точной визуализации float lag = (float)(PhotonNetwork.Time – info.SentServerTime); // Применение компенсации к позиции и направлению выстрела }

Важно учитывать различные требования к синхронизации для разных типов данных. Вот рекомендации по выбору метода синхронизации:

OnPhotonSerializeView — для часто обновляемых данных (позиция, вращение)

— для часто обновляемых данных (позиция, вращение) RPC — для дискретных событий (выстрел, прыжок, использование предмета)

— для дискретных событий (выстрел, прыжок, использование предмета) Photon Custom Properties — для редко обновляемых данных (здоровье, инвентарь)

— для редко обновляемых данных (здоровье, инвентарь) Photon Events — для глобальных событий, затрагивающих всех игроков (смена времени суток, игровые события)

Для оптимизации сетевого трафика и повышения плавности синхронизации рекомендуется применять следующие техники:

Предсказание движения (motion prediction) — локальное моделирование движения удаленных объектов

(motion prediction) — локальное моделирование движения удаленных объектов Сглаживание перемещения (position interpolation) — плавный переход между полученными позициями

(position interpolation) — плавный переход между полученными позициями Компрессия данных — отправка только необходимых компонентов трансформации с оптимальной точностью

— отправка только необходимых компонентов трансформации с оптимальной точностью Адаптивная частота обновления — регулирование частоты отправки обновлений в зависимости от важности объекта

— регулирование частоты отправки обновлений в зависимости от важности объекта Буферизация входящих данных — сглаживание джиттера при получении сетевых пакетов

Эффективная синхронизация данных — это баланс между реактивностью, сетевым трафиком и визуальной плавностью. Для разных жанров игр этот баланс настраивается по-разному: шутеры требуют максимальной реактивности, а стратегии могут допускать большую задержку в пользу стабильности.

Тестирование и оптимизация мультиплеера в Unity 3D

Тестирование и оптимизация — заключительные, но критически важные этапы разработки многопользовательской игры. Даже самый продуманный код может столкнуться с непредвиденными проблемами в реальных сетевых условиях, поэтому систематическое тестирование и оптимизация необходимы для обеспечения качественного игрового опыта. 🔍

Основные направления тестирования мультиплеера включают:

Функциональное тестирование — проверка корректности работы всех игровых механик в сетевом режиме Нагрузочное тестирование — определение максимального количества игроков/объектов без деградации производительности Тестирование в условиях плохого соединения — проверка работы при высоких значениях пинга, потере пакетов Кросс-платформенное тестирование — если игра поддерживает мультиплеер между различными платформами Тестирование безопасности — выявление потенциальных уязвимостей и эксплоитов

Photon PUN предоставляет несколько инструментов для диагностики и отладки сетевого кода:

PhotonNetwork.NetworkStatisticsEnabled — включает сбор сетевой статистики

— включает сбор сетевой статистики PhotonNetwork.NetworkStatisticsReset() — сбрасывает собранную статистику

— сбрасывает собранную статистику PhotonNetwork.NetworkStatisticsToString() — возвращает собранную статистику в виде строки

— возвращает собранную статистику в виде строки PhotonNetwork.LogLevel — устанавливает уровень детализации логов

Для эмуляции различных сетевых условий в редакторе Unity можно использовать компоненты Network Condition и Network Emulator:

csharp Скопировать код using UnityEngine; using Photon.Pun; public class NetworkEmulator : MonoBehaviour { [Range(0, 500)] public int simulatedPing = 100; [Range(0, 10)] public int simulatedPacketLoss = 0; [Range(0, 10)] public int simulatedJitter = 0; void Update() { // Применение настроек эмуляции сети PhotonNetwork.NetworkSimulationSettings.Ping = simulatedPing; PhotonNetwork.NetworkSimulationSettings.PacketLoss = simulatedPacketLoss; PhotonNetwork.NetworkSimulationSettings.IncomingJitter = simulatedJitter; PhotonNetwork.NetworkSimulationSettings.OutgoingJitter = simulatedJitter; // Включение/выключение эмуляции PhotonNetwork.NetworkSimulationSettings.IsSimulationEnabled = (simulatedPing > 0 || simulatedPacketLoss > 0 || simulatedJitter > 0); } }

После выявления проблем необходимо оптимизировать мультиплеер. Вот ключевые стратегии оптимизации:

Снижение частоты обновления для несущественных объектов — не все объекты требуют обновления каждый кадр Приоритизация синхронизации — объекты ближе к игроку или в поле зрения обновляются чаще Компрессия данных — передача только измененных данных, использование меньшей точности для некритичных величин Оптимизация сериализации — минимизация размера пакетов данных Использование зон интереса (Areas of Interest) — синхронизация только объектов в релевантной области

Пример оптимизации частоты отправки обновлений в зависимости от расстояния до игрока:

csharp Скопировать код using Photon.Pun; using UnityEngine; public class AdaptiveSyncRate : MonoBehaviourPun, IPunObservable { [SerializeField] private float highSyncDistance = 10f; [SerializeField] private float mediumSyncDistance = 25f; private float highSyncRate = 0.05f; // 20 раз в секунду private float mediumSyncRate = 0.1f; // 10 раз в секунду private float lowSyncRate = 0.2f; // 5 раз в секунду private Transform localPlayerTransform; private float nextSyncTime; private Vector3 lastSyncPosition; private Quaternion lastSyncRotation; void Start() { // Найти локального игрока if (PhotonNetwork.LocalPlayer.TagObject is GameObject playerObject) { localPlayerTransform = playerObject.transform; } } void Update() { if (!photonView.IsMine || localPlayerTransform == null) return; // Вычисление текущей частоты обновления на основе расстояния float currentSyncRate = DetermineSyncRate(); // Проверка, нужно ли отправлять обновление if (Time.time >= nextSyncTime || NeedsImmediateSync()) { photonView.SendNewestObservedValues(); nextSyncTime = Time.time + currentSyncRate; lastSyncPosition = transform.position; lastSyncRotation = transform.rotation; } } private float DetermineSyncRate() { float distance = Vector3.Distance(transform.position, localPlayerTransform.position); if (distance <= highSyncDistance) return highSyncRate; else if (distance <= mediumSyncDistance) return mediumSyncRate; else return lowSyncRate; } private bool NeedsImmediateSync() { // Отправить обновление немедленно при значительных изменениях float positionDifference = Vector3.Distance(transform.position, lastSyncPosition); float rotationDifference = Quaternion.Angle(transform.rotation, lastSyncRotation); return positionDifference > 0.5f || rotationDifference > 10f; } public void OnPhotonSerializeView(PhotonStream stream, PhotonMessageInfo info) { // Стандартная реализация OnPhotonSerializeView } }

Наконец, для оценки эффективности оптимизаций необходимо проводить профилирование сетевого трафика и производительности. Photon предоставляет встроенные инструменты для анализа сетевой активности, которые можно дополнить стандартными профайлерами Unity.

Создание многопользовательских игр на Unity с использованием Photon PUN открывает широкие возможности для начинающих разработчиков. От правильного выбора инструментов до мастерства в синхронизации объектов и оптимизации сетевого кода — каждый этап требует внимания к деталям. Помните, что ключом к успеху является систематическое тестирование и итеративный подход к разработке. Начните с малого, создайте рабочий прототип, а затем постепенно усложняйте и оптимизируйте его. И не бойтесь экспериментировать — даже ошибки станут ценным опытом на пути к созданию увлекательной многопользовательской игры.

