Интерфейс Substance Painter: основные панели и навигация

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании и текстурировании

Графические дизайнеры, желающие улучшить свои навыки в текстурировании

Студенты на курсах по цифровой графике и искусству Вы когда-нибудь открывали Substance Painter и застывали перед экраном, не понимая, с чего начать? Знакомое чувство, когда множество кнопок, панелей и опций вызывает лёгкую панику? Не беспокойтесь — все мы через это проходили. 🎨 Substance Painter может показаться сложным на первый взгляд, но его интерфейс на удивление логичен и интуитивен, если знать, куда смотреть. Давайте вместе разберём каждый элемент интерфейса и превратим хаос в чёткую систему, которая поможет вам создавать потрясающие текстуры для ваших 3D-моделей!

Первые шаги в Substance Painter: навигация по интерфейсу

Когда вы впервые открываете Substance Painter, перед вами предстаёт мощный, но потенциально ошеломляющий интерфейс. Давайте разберёмся с основными элементами, которые вам необходимо знать для комфортной работы. 🖱️

Интерфейс Adobe Substance 3D Painter разделён на несколько ключевых областей:

Главное меню — расположено в верхней части экрана, содержит все основные функции программы

— расположено в верхней части экрана, содержит все основные функции программы Панель инструментов — вертикальная панель слева с основными инструментами для рисования и навигации

— вертикальная панель слева с основными инструментами для рисования и навигации 3D-вьюпорт — центральная область, где отображается ваша 3D-модель

— центральная область, где отображается ваша 3D-модель Палитра свойств — обычно справа, показывает настройки выбранного инструмента

— обычно справа, показывает настройки выбранного инструмента Панель слоёв — управление структурой проекта и материалами

Для навигации в 3D-пространстве используйте следующие команды:

Действие Комбинация клавиш (Windows) Комбинация клавиш (Mac) Вращение модели Alt + ЛКМ (перетаскивание) Option + ЛКМ (перетаскивание) Панорамирование Alt + СКМ (перетаскивание) Option + СКМ (перетаскивание) Масштабирование Alt + ПКМ (перетаскивание) или колесо мыши Option + ПКМ (перетаскивание) или колесо мыши Фокус на модели F F

Александр Петров, 3D-художник и преподаватель Помню свой первый день с Substance Painter. Открыв программу, я почувствовал себя пилотом в кабине истребителя — кнопки повсюду, и все непонятные! Потратив несколько часов на бесцельные клики, я решил действовать методично. Начал с импорта простой модели кружки и поставил себе задачу: просто научиться вращать модель и приближать камеру. Это оказалось проще, чем я думал — Alt+ЛКМ для вращения, колесо мыши для масштабирования. На следующий день я освоил панорамирование с Alt+СКМ. Через неделю таких маленьких побед я уже свободно перемещался в интерфейсе и начал экспериментировать с текстурированием. Мой совет новичкам: не пытайтесь выучить всё сразу. Осваивайте программу по кусочкам, ставьте маленькие цели, и вскоре интерфейс станет вашим верным другом, а не врагом.

При первом запуске программы полезно настроить рабочее пространство под себя. В верхнем меню выберите Window > Workspace и подберите предустановленное рабочее пространство или создайте собственное, расположив панели так, как вам удобно.

Основные панели и рабочие области Adobe Substance 3D

Понимание основных панелей — ключ к эффективной работе в Substance Painter. Каждая панель имеет свою функцию и может быть настроена в соответствии с вашими предпочтениями. 🧩

Shelf (Полка материалов) — содержит библиотеку материалов, смарт-материалов, кистей, фильтров и альфа-каналов

— содержит библиотеку материалов, смарт-материалов, кистей, фильтров и альфа-каналов Properties (Свойства) — отображает параметры выбранного инструмента или элемента

— отображает параметры выбранного инструмента или элемента Layers (Слои) — управление структурой проекта, материалами и масками

— управление структурой проекта, материалами и масками Texture Set List (Список наборов текстур) — позволяет управлять различными наборами текстур в вашем проекте

— позволяет управлять различными наборами текстур в вашем проекте Log (Журнал) — отображает сообщения о процессах и ошибках

Одна из самых важных панелей — это Shelf, которая содержит все ресурсы, доступные для вашего проекта. Она разделена на несколько категорий:

Раздел полки Содержание Использование Smart Materials Предустановленные комплексные материалы с настраиваемыми параметрами Быстрое применение сложных материалов в один клик Materials Базовые материалы, такие как металл, пластик, дерево и т.д. Основа для создания текстур Brushes Разнообразные кисти для рисования и детализации Ручная работа с текстурами Filters Эффекты обработки для слоёв и масок Создание сложных эффектов старения, грязи и т.д. Alphas Чёрно-белые изображения для создания форм и паттернов Используются с кистями для создания сложных текстур

Для эффективной работы в Adobe Substance 3D Painter рекомендую использовать комбинации клавиш:

Ctrl+N (Cmd+N) — создание нового проекта

— создание нового проекта Ctrl+O (Cmd+O) — открытие существующего проекта

— открытие существующего проекта Ctrl+S (Cmd+S) — сохранение проекта

— сохранение проекта Ctrl+Z (Cmd+Z) — отмена последнего действия

— отмена последнего действия Space — временное переключение на инструмент Hand для панорамирования

— временное переключение на инструмент Hand для панорамирования B — инструмент Brush (Кисть)

— инструмент Brush (Кисть) E — инструмент Eraser (Ластик)

Вы можете настроить расположение панелей, перетаскивая их за заголовок или используя меню Window. Панели можно группировать, сворачивать или размещать в виде вкладок для экономии пространства экрана.

Кисти и инструменты текстурирования в Substance Painter

Кисти — основной инструмент для детализации и персонализации ваших текстур в Substance Painter. Понимание их возможностей критически важно для достижения желаемых результатов. 🖌️

Основные инструменты рисования включают:

Brush (Кисть, B) — стандартный инструмент для рисования

— стандартный инструмент для рисования Eraser (Ластик, E) — удаляет нарисованное содержимое

— удаляет нарисованное содержимое Polygon Fill (Заливка полигонов, F) — заливает выбранные полигоны

— заливает выбранные полигоны Paint Bucket (Заливка, G) — заливает непрерывные области

— заливает непрерывные области Projection (Проекция, P) — проецирует изображение на модель

— проецирует изображение на модель Clone (Клонирование, C) — копирует текстуры с одной части модели на другую

— копирует текстуры с одной части модели на другую Smudge (Размазывание, S) — смешивает цвета и текстуры

Каждая кисть имеет настраиваемые параметры, доступные в панели Properties:

Size (Размер) — изменяет диаметр кисти

— изменяет диаметр кисти Flow (Поток) — контролирует интенсивность нанесения

— контролирует интенсивность нанесения Opacity (Непрозрачность) — определяет прозрачность штриха

— определяет прозрачность штриха Hardness (Жёсткость) — настраивает мягкость краёв кисти

— настраивает мягкость краёв кисти Spacing (Интервал) — регулирует расстояние между отпечатками кисти

Марина Соколова, текстурный артист Я работала над проектом, где нужно было создать текстуру старинного кожаного кресла с характерными потёртостями и трещинами. Первая моя ошибка — я попыталась рисовать каждую трещину вручную стандартной кистью. После часа работы у меня была готова лишь небольшая часть спинки, и выглядела она неестественно. Решение пришло, когда я вспомнила о Smart Materials и специализированных кистях. Я создала базовый слой с материалом кожи, затем добавила слой с эффектом потёртостей, используя кисть Grunge Brush со специальной альфа-текстурой. За 20 минут я добилась того, что не смогла сделать за час ручной работы! Ключ был в правильном выборе инструмента — я настроила параметры Flow и Opacity на низкие значения и постепенно наращивала эффект, получая реалистичный результат. Для новичков мой совет: не пытайтесь всё делать базовой кистью. Изучите библиотеку кистей, экспериментируйте с альфа-каналами и настройками — это сэкономит вам часы работы и даст более профессиональный результат.

Для более сложных эффектов используйте комбинацию кистей с различными альфа-каналами и настройками. Например, для создания эффекта ржавчины:

Нанесите базовый материал металла Создайте новый слой и выберите кисть с грубой текстурой Настройте цвет на оранжево-коричневый Рисуйте с низкой непрозрачностью в местах, где металл может ржаветь Добавьте ещё один слой для более тёмных пятен ржавчины Используйте инструмент Smudge для создания естественных переходов

Помните, что Substance Painter поддерживает работу с графическими планшетами, распознавая нажим и наклон пера, что значительно расширяет возможности рисования и детализации. 🎮

Слои и маски: работа с материалами в Substance 3D

Система слоёв в Substance Painter — мощный инструмент, позволяющий создавать сложные текстуры с возможностью гибкого редактирования. Понимание принципов работы со слоями и масками критически важно для эффективного текстурирования. 📚

В отличие от традиционных 2D-редакторов, в Substance Painter слои могут содержать не только цветовую информацию, но и данные о металличности, шероховатости, высоте и других свойствах поверхности.

Основные типы слоёв в Substance Painter:

Fill Layer (Слой заливки) — содержит базовый материал или цвет

— содержит базовый материал или цвет Paint Layer (Слой рисования) — для ручного нанесения текстур

— для ручного нанесения текстур Procedural Layer (Процедурный слой) — генерирует текстуру по алгоритму

— генерирует текстуру по алгоритму Filter Layer (Слой фильтра) — применяет эффекты к нижележащим слоям

— применяет эффекты к нижележащим слоям Folder (Папка) — группирует слои для организации и применения общих масок

— группирует слои для организации и применения общих масок Black Mask (Чёрная маска) — скрывает содержимое слоя, рисование белым показывает

— скрывает содержимое слоя, рисование белым показывает White Mask (Белая маска) — показывает содержимое слоя, рисование чёрным скрывает

Работа со слоями строится на принципе неразрушающего редактирования, что позволяет в любой момент вернуться и изменить любую часть текстуры без потери качества.

Режим наложения Описание Типичное применение Normal Обычное наложение, заменяет нижележащие пиксели Базовые материалы, основные цвета Multiply Умножает значения цветов, результат всегда темнее Тени, грязь, потёртости Add Добавляет значения цветов, результат всегда светлее Блики, свечение, эффекты огня Overlay Сохраняет светлые и тёмные участки, усиливает контраст Детализация текстур, выделение формы Pass Through Папка со слоями, не влияющая на нижележащие слои Организационные папки

Для эффективной работы со слоями используйте следующие приёмы:

Начинайте с базового материала на нижнем слое Добавляйте детали на отдельных слоях, используя маски для контроля видимости Группируйте связанные слои в папки для лучшей организации Используйте генераторы масок (например, по кривизне, по высоте) для автоматического маскирования сложных форм Применяйте фильтры для добавления эффектов старения, грязи или потёртостей

Маски в Substance Painter могут быть созданы различными способами:

Рисование — ручное создание маски с помощью кистей

— ручное создание маски с помощью кистей Generators (Генераторы) — автоматическое создание масок на основе свойств модели (кривизны, высоты, позиции)

— автоматическое создание масок на основе свойств модели (кривизны, высоты, позиции) Filters (Фильтры) — применение эффектов к существующей маске

— применение эффектов к существующей маске Baking (Запекание) — создание масок на основе данных из высокополигональных моделей

Помните, что слои в Substance Painter всегда применяются сверху вниз, то есть верхние слои перекрывают нижние, если их непрозрачность установлена на 100%. Изменяя порядок слоёв и их режимы наложения, вы можете создавать сложные эффекты и многослойные материалы. 🔄

Настройки просмотра и экспорт текстур в Substance Painter

Настройки отображения и экспорт — финальные, но крайне важные этапы работы в Substance Painter. Правильная визуализация помогает оценить результат работы, а корректный экспорт обеспечивает совместимость с вашим рендерером или игровым движком. 🖼️

Substance Painter предлагает несколько режимов просмотра, доступных в верхней части 3D-вьюпорта:

Material (Материал) — показывает полное PBR-отображение с освещением

— показывает полное PBR-отображение с освещением Base Color (Базовый цвет) — отображает только цветовую информацию

— отображает только цветовую информацию Roughness (Шероховатость) — визуализирует только карту шероховатости

— визуализирует только карту шероховатости Metallic (Металличность) — показывает только карту металличности

— показывает только карту металличности Normal (Нормали) — отображает карту нормалей

— отображает карту нормалей Height (Высота) — визуализирует карту высоты

— визуализирует карту высоты Channels (Каналы) — позволяет просматривать комбинации карт

Для лучшей оценки текстур в различных условиях используйте инструменты окружения:

Environment (Окружение) — меняет HDR-карту для освещения модели

— меняет HDR-карту для освещения модели Post Effects (Постэффекты) — добавляет визуальные эффекты, такие как контраст, насыщенность, блум

— добавляет визуальные эффекты, такие как контраст, насыщенность, блум Camera (Камера) — настраивает параметры виртуальной камеры, включая глубину резкости

— настраивает параметры виртуальной камеры, включая глубину резкости Ground Shadows (Тени на земле) — включает/выключает отбрасывание теней на виртуальную поверхность

Когда текстуры готовы, необходимо правильно их экспортировать. Для этого используйте меню File > Export Textures или нажмите Ctrl+Shift+E (Cmd+Shift+E).

В диалоговом окне экспорта доступны следующие настройки:

Configuration (Конфигурация) — предустановки для разных движков (Unreal, Unity, Godot и т.д.)

— предустановки для разных движков (Unreal, Unity, Godot и т.д.) Output Directory (Директория вывода) — место сохранения экспортированных текстур

— место сохранения экспортированных текстур Output Template (Шаблон имени) — формат именования файлов

— формат именования файлов Padding (Отступы) — добавление пикселей за границами UV для предотвращения артефактов фильтрации

— добавление пикселей за границами UV для предотвращения артефактов фильтрации Size (Размер) — разрешение экспортируемых текстур

— разрешение экспортируемых текстур Format (Формат) — формат файла (PNG, TIFF, EXR и т.д.)

— формат файла (PNG, TIFF, EXR и т.д.) Bit Depth (Битовая глубина) — 8, 16 или 32 бита на канал

Для разных платформ и движков могут потребоваться различные наборы карт. Вот стандартный набор для PBR-рендеринга:

Base Color — цвет поверхности

— цвет поверхности Normal — информация о мелких деталях поверхности

— информация о мелких деталях поверхности Roughness — степень рассеивания света

— степень рассеивания света Metallic — металлические свойства поверхности

— металлические свойства поверхности Height/Displacement — карта смещения для рельефа

— карта смещения для рельефа Ambient Occlusion — затенение в углублениях

— затенение в углублениях Emissive — самосвечение поверхности

Перед финальным экспортом рекомендую проверить текстуры в разных режимах просмотра, убедиться в отсутствии проблем с разрешением и артефактами запекания. Также полезно протестировать текстуры при разном освещении, чтобы убедиться в их корректном поведении в различных условиях. 🔍

Освоив интерфейс Substance Painter, вы получаете мощный инструмент для создания профессиональных текстур для любых 3D-проектов. Помните, что интерфейс — это лишь средство для реализации вашего творческого видения. Регулярная практика, эксперименты с различными инструментами и постоянное изучение новых техник приведут вас к мастерству текстурирования. Не бойтесь ошибок — они лучшие учителя в творческом процессе. Начинайте с простых проектов, постепенно увеличивая сложность, и вскоре создание детализированных материалов станет для вас таким же естественным, как рисование карандашом.

