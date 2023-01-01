Интерфейс Substance Painter: основные панели и навигация
Для кого эта статья:
- Новички в 3D-моделировании и текстурировании
- Графические дизайнеры, желающие улучшить свои навыки в текстурировании
Студенты на курсах по цифровой графике и искусству
Вы когда-нибудь открывали Substance Painter и застывали перед экраном, не понимая, с чего начать? Знакомое чувство, когда множество кнопок, панелей и опций вызывает лёгкую панику? Не беспокойтесь — все мы через это проходили. 🎨 Substance Painter может показаться сложным на первый взгляд, но его интерфейс на удивление логичен и интуитивен, если знать, куда смотреть. Давайте вместе разберём каждый элемент интерфейса и превратим хаос в чёткую систему, которая поможет вам создавать потрясающие текстуры для ваших 3D-моделей!
Первые шаги в Substance Painter: навигация по интерфейсу
Когда вы впервые открываете Substance Painter, перед вами предстаёт мощный, но потенциально ошеломляющий интерфейс. Давайте разберёмся с основными элементами, которые вам необходимо знать для комфортной работы. 🖱️
Интерфейс Adobe Substance 3D Painter разделён на несколько ключевых областей:
- Главное меню — расположено в верхней части экрана, содержит все основные функции программы
- Панель инструментов — вертикальная панель слева с основными инструментами для рисования и навигации
- 3D-вьюпорт — центральная область, где отображается ваша 3D-модель
- Палитра свойств — обычно справа, показывает настройки выбранного инструмента
- Панель слоёв — управление структурой проекта и материалами
Для навигации в 3D-пространстве используйте следующие команды:
|Действие
|Комбинация клавиш (Windows)
|Комбинация клавиш (Mac)
|Вращение модели
|Alt + ЛКМ (перетаскивание)
|Option + ЛКМ (перетаскивание)
|Панорамирование
|Alt + СКМ (перетаскивание)
|Option + СКМ (перетаскивание)
|Масштабирование
|Alt + ПКМ (перетаскивание) или колесо мыши
|Option + ПКМ (перетаскивание) или колесо мыши
|Фокус на модели
|F
|F
Александр Петров, 3D-художник и преподаватель
Помню свой первый день с Substance Painter. Открыв программу, я почувствовал себя пилотом в кабине истребителя — кнопки повсюду, и все непонятные! Потратив несколько часов на бесцельные клики, я решил действовать методично. Начал с импорта простой модели кружки и поставил себе задачу: просто научиться вращать модель и приближать камеру.
Это оказалось проще, чем я думал — Alt+ЛКМ для вращения, колесо мыши для масштабирования. На следующий день я освоил панорамирование с Alt+СКМ. Через неделю таких маленьких побед я уже свободно перемещался в интерфейсе и начал экспериментировать с текстурированием. Мой совет новичкам: не пытайтесь выучить всё сразу. Осваивайте программу по кусочкам, ставьте маленькие цели, и вскоре интерфейс станет вашим верным другом, а не врагом.
При первом запуске программы полезно настроить рабочее пространство под себя. В верхнем меню выберите Window > Workspace и подберите предустановленное рабочее пространство или создайте собственное, расположив панели так, как вам удобно.
Основные панели и рабочие области Adobe Substance 3D
Понимание основных панелей — ключ к эффективной работе в Substance Painter. Каждая панель имеет свою функцию и может быть настроена в соответствии с вашими предпочтениями. 🧩
- Shelf (Полка материалов) — содержит библиотеку материалов, смарт-материалов, кистей, фильтров и альфа-каналов
- Properties (Свойства) — отображает параметры выбранного инструмента или элемента
- Layers (Слои) — управление структурой проекта, материалами и масками
- Texture Set List (Список наборов текстур) — позволяет управлять различными наборами текстур в вашем проекте
- Log (Журнал) — отображает сообщения о процессах и ошибках
Одна из самых важных панелей — это Shelf, которая содержит все ресурсы, доступные для вашего проекта. Она разделена на несколько категорий:
|Раздел полки
|Содержание
|Использование
|Smart Materials
|Предустановленные комплексные материалы с настраиваемыми параметрами
|Быстрое применение сложных материалов в один клик
|Materials
|Базовые материалы, такие как металл, пластик, дерево и т.д.
|Основа для создания текстур
|Brushes
|Разнообразные кисти для рисования и детализации
|Ручная работа с текстурами
|Filters
|Эффекты обработки для слоёв и масок
|Создание сложных эффектов старения, грязи и т.д.
|Alphas
|Чёрно-белые изображения для создания форм и паттернов
|Используются с кистями для создания сложных текстур
Для эффективной работы в Adobe Substance 3D Painter рекомендую использовать комбинации клавиш:
- Ctrl+N (Cmd+N) — создание нового проекта
- Ctrl+O (Cmd+O) — открытие существующего проекта
- Ctrl+S (Cmd+S) — сохранение проекта
- Ctrl+Z (Cmd+Z) — отмена последнего действия
- Space — временное переключение на инструмент Hand для панорамирования
- B — инструмент Brush (Кисть)
- E — инструмент Eraser (Ластик)
Вы можете настроить расположение панелей, перетаскивая их за заголовок или используя меню Window. Панели можно группировать, сворачивать или размещать в виде вкладок для экономии пространства экрана.
Кисти и инструменты текстурирования в Substance Painter
Кисти — основной инструмент для детализации и персонализации ваших текстур в Substance Painter. Понимание их возможностей критически важно для достижения желаемых результатов. 🖌️
Основные инструменты рисования включают:
- Brush (Кисть, B) — стандартный инструмент для рисования
- Eraser (Ластик, E) — удаляет нарисованное содержимое
- Polygon Fill (Заливка полигонов, F) — заливает выбранные полигоны
- Paint Bucket (Заливка, G) — заливает непрерывные области
- Projection (Проекция, P) — проецирует изображение на модель
- Clone (Клонирование, C) — копирует текстуры с одной части модели на другую
- Smudge (Размазывание, S) — смешивает цвета и текстуры
Каждая кисть имеет настраиваемые параметры, доступные в панели Properties:
- Size (Размер) — изменяет диаметр кисти
- Flow (Поток) — контролирует интенсивность нанесения
- Opacity (Непрозрачность) — определяет прозрачность штриха
- Hardness (Жёсткость) — настраивает мягкость краёв кисти
- Spacing (Интервал) — регулирует расстояние между отпечатками кисти
Марина Соколова, текстурный артист
Я работала над проектом, где нужно было создать текстуру старинного кожаного кресла с характерными потёртостями и трещинами. Первая моя ошибка — я попыталась рисовать каждую трещину вручную стандартной кистью. После часа работы у меня была готова лишь небольшая часть спинки, и выглядела она неестественно.
Решение пришло, когда я вспомнила о Smart Materials и специализированных кистях. Я создала базовый слой с материалом кожи, затем добавила слой с эффектом потёртостей, используя кисть Grunge Brush со специальной альфа-текстурой. За 20 минут я добилась того, что не смогла сделать за час ручной работы! Ключ был в правильном выборе инструмента — я настроила параметры Flow и Opacity на низкие значения и постепенно наращивала эффект, получая реалистичный результат.
Для новичков мой совет: не пытайтесь всё делать базовой кистью. Изучите библиотеку кистей, экспериментируйте с альфа-каналами и настройками — это сэкономит вам часы работы и даст более профессиональный результат.
Для более сложных эффектов используйте комбинацию кистей с различными альфа-каналами и настройками. Например, для создания эффекта ржавчины:
- Нанесите базовый материал металла
- Создайте новый слой и выберите кисть с грубой текстурой
- Настройте цвет на оранжево-коричневый
- Рисуйте с низкой непрозрачностью в местах, где металл может ржаветь
- Добавьте ещё один слой для более тёмных пятен ржавчины
- Используйте инструмент Smudge для создания естественных переходов
Помните, что Substance Painter поддерживает работу с графическими планшетами, распознавая нажим и наклон пера, что значительно расширяет возможности рисования и детализации. 🎮
Слои и маски: работа с материалами в Substance 3D
Система слоёв в Substance Painter — мощный инструмент, позволяющий создавать сложные текстуры с возможностью гибкого редактирования. Понимание принципов работы со слоями и масками критически важно для эффективного текстурирования. 📚
В отличие от традиционных 2D-редакторов, в Substance Painter слои могут содержать не только цветовую информацию, но и данные о металличности, шероховатости, высоте и других свойствах поверхности.
Основные типы слоёв в Substance Painter:
- Fill Layer (Слой заливки) — содержит базовый материал или цвет
- Paint Layer (Слой рисования) — для ручного нанесения текстур
- Procedural Layer (Процедурный слой) — генерирует текстуру по алгоритму
- Filter Layer (Слой фильтра) — применяет эффекты к нижележащим слоям
- Folder (Папка) — группирует слои для организации и применения общих масок
- Black Mask (Чёрная маска) — скрывает содержимое слоя, рисование белым показывает
- White Mask (Белая маска) — показывает содержимое слоя, рисование чёрным скрывает
Работа со слоями строится на принципе неразрушающего редактирования, что позволяет в любой момент вернуться и изменить любую часть текстуры без потери качества.
|Режим наложения
|Описание
|Типичное применение
|Normal
|Обычное наложение, заменяет нижележащие пиксели
|Базовые материалы, основные цвета
|Multiply
|Умножает значения цветов, результат всегда темнее
|Тени, грязь, потёртости
|Add
|Добавляет значения цветов, результат всегда светлее
|Блики, свечение, эффекты огня
|Overlay
|Сохраняет светлые и тёмные участки, усиливает контраст
|Детализация текстур, выделение формы
|Pass Through
|Папка со слоями, не влияющая на нижележащие слои
|Организационные папки
Для эффективной работы со слоями используйте следующие приёмы:
- Начинайте с базового материала на нижнем слое
- Добавляйте детали на отдельных слоях, используя маски для контроля видимости
- Группируйте связанные слои в папки для лучшей организации
- Используйте генераторы масок (например, по кривизне, по высоте) для автоматического маскирования сложных форм
- Применяйте фильтры для добавления эффектов старения, грязи или потёртостей
Маски в Substance Painter могут быть созданы различными способами:
- Рисование — ручное создание маски с помощью кистей
- Generators (Генераторы) — автоматическое создание масок на основе свойств модели (кривизны, высоты, позиции)
- Filters (Фильтры) — применение эффектов к существующей маске
- Baking (Запекание) — создание масок на основе данных из высокополигональных моделей
Помните, что слои в Substance Painter всегда применяются сверху вниз, то есть верхние слои перекрывают нижние, если их непрозрачность установлена на 100%. Изменяя порядок слоёв и их режимы наложения, вы можете создавать сложные эффекты и многослойные материалы. 🔄
Настройки просмотра и экспорт текстур в Substance Painter
Настройки отображения и экспорт — финальные, но крайне важные этапы работы в Substance Painter. Правильная визуализация помогает оценить результат работы, а корректный экспорт обеспечивает совместимость с вашим рендерером или игровым движком. 🖼️
Substance Painter предлагает несколько режимов просмотра, доступных в верхней части 3D-вьюпорта:
- Material (Материал) — показывает полное PBR-отображение с освещением
- Base Color (Базовый цвет) — отображает только цветовую информацию
- Roughness (Шероховатость) — визуализирует только карту шероховатости
- Metallic (Металличность) — показывает только карту металличности
- Normal (Нормали) — отображает карту нормалей
- Height (Высота) — визуализирует карту высоты
- Channels (Каналы) — позволяет просматривать комбинации карт
Для лучшей оценки текстур в различных условиях используйте инструменты окружения:
- Environment (Окружение) — меняет HDR-карту для освещения модели
- Post Effects (Постэффекты) — добавляет визуальные эффекты, такие как контраст, насыщенность, блум
- Camera (Камера) — настраивает параметры виртуальной камеры, включая глубину резкости
- Ground Shadows (Тени на земле) — включает/выключает отбрасывание теней на виртуальную поверхность
Когда текстуры готовы, необходимо правильно их экспортировать. Для этого используйте меню File > Export Textures или нажмите Ctrl+Shift+E (Cmd+Shift+E).
В диалоговом окне экспорта доступны следующие настройки:
- Configuration (Конфигурация) — предустановки для разных движков (Unreal, Unity, Godot и т.д.)
- Output Directory (Директория вывода) — место сохранения экспортированных текстур
- Output Template (Шаблон имени) — формат именования файлов
- Padding (Отступы) — добавление пикселей за границами UV для предотвращения артефактов фильтрации
- Size (Размер) — разрешение экспортируемых текстур
- Format (Формат) — формат файла (PNG, TIFF, EXR и т.д.)
- Bit Depth (Битовая глубина) — 8, 16 или 32 бита на канал
Для разных платформ и движков могут потребоваться различные наборы карт. Вот стандартный набор для PBR-рендеринга:
- Base Color — цвет поверхности
- Normal — информация о мелких деталях поверхности
- Roughness — степень рассеивания света
- Metallic — металлические свойства поверхности
- Height/Displacement — карта смещения для рельефа
- Ambient Occlusion — затенение в углублениях
- Emissive — самосвечение поверхности
Перед финальным экспортом рекомендую проверить текстуры в разных режимах просмотра, убедиться в отсутствии проблем с разрешением и артефактами запекания. Также полезно протестировать текстуры при разном освещении, чтобы убедиться в их корректном поведении в различных условиях. 🔍
Освоив интерфейс Substance Painter, вы получаете мощный инструмент для создания профессиональных текстур для любых 3D-проектов. Помните, что интерфейс — это лишь средство для реализации вашего творческого видения. Регулярная практика, эксперименты с различными инструментами и постоянное изучение новых техник приведут вас к мастерству текстурирования. Не бойтесь ошибок — они лучшие учителя в творческом процессе. Начинайте с простых проектов, постепенно увеличивая сложность, и вскоре создание детализированных материалов станет для вас таким же естественным, как рисование карандашом.
