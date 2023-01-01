Стэнсилы в Substance Painter: трюки для реалистичных текстур

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и 3D-художники

Студенты и начинающие специалисты в области цифрового искусства

Профессионалы, желающие освоить продвинутые техники текстурирования в Substance Painter Представьте: вы смотрите на свою 3D-модель в Substance Painter и понимаете, что чего-то не хватает. Текстура выглядит плоской, безжизненной. Нужны детали — потёртости на металле, трещины на бетоне, узоры на коже персонажа. Именно здесь на сцену выходят стэнсилы — невидимые герои реалистичного текстурирования. Это мощные инструменты, способные превратить обычную модель в произведение искусства с минимальными усилиями. Вопрос лишь в том, умеете ли вы ими пользоваться на все 100%? 🎨

Что такое стэнсилы в Substance Painter и зачем они нужны

Стэнсилы (stencils) в Substance Painter — это черно-белые изображения, которые действуют как трафареты при нанесении текстур. По сути, это маски, определяющие, где краска должна быть нанесена, а где — нет. Белые участки стэнсила пропускают краску, черные — блокируют, а серые области создают полупрозрачный эффект. Это фундаментальный инструмент для создания сложных, реалистичных поверхностей без необходимости рисовать каждый элемент вручную.

Эффективность стэнсилов становится очевидной при создании повторяющихся или сложных паттернов. Представьте, что нужно нарисовать кирпичную стену, чешую дракона или цепочку на броне. Рисование каждого элемента вручную займет часы, а со стэнсилами это дело нескольких минут. 💯

Тип поверхности Применение стэнсилов Эффект Металл Царапины, потертости, следы ржавчины Эффект использованного, состаренного металла Кожа Поры, морщины, шрамы Реалистичная текстура кожи с историей Камень/бетон Трещины, выбоины, эрозия Эффект выветривания и времени Ткань Переплетения нитей, узоры, потертости Детализированная текстура с переплетениями

Основные преимущества использования стэнсилов:

Скорость работы — создавайте сложные текстуры в разы быстрее

— создавайте сложные текстуры в разы быстрее Консистентность — поддерживайте единый стиль на всей модели

— поддерживайте единый стиль на всей модели Детализация — добавляйте микродетали, невозможные при ручной прорисовке

— добавляйте микродетали, невозможные при ручной прорисовке Нелинейность — комбинируйте стэнсилы для создания уникальных результатов

— комбинируйте стэнсилы для создания уникальных результатов Масштабируемость — адаптируйте один стэнсил для разных частей модели

Максим Соколов, ведущий 3D-художник Работая над текстурированием брони для ААА-игры, я столкнулся с необходимостью создать сотни мелких потертостей и царапин, которые делали бы каждый элемент уникальным, но при этом сохраняли единый стиль. Рисовать вручную? Нереально – дедлайны поджимали. Решение пришло в виде набора кастомных стэнсилов. Я создал базовый набор из 5 стэнсилов с различными типами повреждений: от легких царапин до глубоких вмятин. Комбинируя их в разных слоях с разными настройками прозрачности, мне удалось за день сделать работу, на которую ушла бы неделя. Клиент был в восторге от детализации, а я – от сэкономленного времени. Стэнсилы стали моим секретным оружием при работе с любыми поверхностями, требующими реалистичного износа.

Создание собственных стэнсилов с нуля: форматы и методы

Несмотря на обширную библиотеку готовых стэнсилов в Substance Painter, создание собственных трафаретов открывает безграничные возможности для уникального текстурирования. Существует несколько проверенных методов, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от желаемого результата.

Метод 1: Создание в графических редакторах

Photoshop, GIMP или Krita — идеальные инструменты для создания стэнсилов с нуля. При работе в этих программах важно помнить несколько ключевых принципов:

Работайте в высоком разрешении (минимум 2048×2048 пикселей)

Используйте только черный, белый и оттенки серого

Сохраняйте в форматах PNG или TIFF с прозрачностью

Для бесшовных паттернов проверяйте соответствие краев

Экспериментируйте с фильтрами для создания органических текстур

Особенно эффективна техника создания кистей на основе фотографий реальных текстур. Фотографируя ржавые поверхности, трещины на бетоне или кору деревьев, а затем преобразуя их в черно-белые изображения с корректировкой контраста, можно получить невероятно реалистичные стэнсилы. 📸

Метод 2: 3D-генерация стэнсилов

Более продвинутый подход — создание стэнсилов с использованием 3D-программ, таких как Blender или ZBrush:

Создайте плоскую высокополигональную сетку Скульптируйте на ней нужные детали (трещины, выпуклости) Запеките карту высот (height map) или нормалей Преобразуйте получившуюся карту в черно-белое изображение

Это особенно полезно для создания органических текстур, где требуется объемность и естественные переходы. ZBrush с его альфа-каналами — настоящая фабрика стэнсилов для опытного художника.

Метод 3: Процедурная генерация

Substance Designer позволяет создавать процедурные стэнсилы, которые можно бесконечно настраивать:

Создавайте базовые формы с помощью генераторов шума

Комбинируйте формы через узлы смешивания

Применяйте фильтры эрозии, искажения и размытия

Экспортируйте как готовый стэнсил для Substance Painter

Преимущество этого метода — полный контроль над каждым параметром и возможность быстрой итерации.

Формат Преимущества Недостатки Оптимальное применение PNG Поддержка прозрачности, хорошее сжатие Потеря деталей при высоком сжатии Большинство стэнсилов TIFF Без потери качества, поддержка слоев Большие размеры файлов Детализированные стэнсилы JPEG Маленький размер файла Нет прозрачности, потеря качества Редко используется для стэнсилов EXR Высокая битность, хранение метаданных Большие размеры, сложнее в обработке Профессиональные проекты, HDR-стэнсилы

Импорт и настройка стэнсилов в рабочем пространстве

После создания стэнсила начинается самое интересное — его интеграция в рабочий процесс Substance Painter. Грамотный импорт и настройка определяют, насколько эффективным будет использование стэнсила в проекте.

Чтобы импортировать стэнсил в Substance Painter, следуйте этой последовательности действий:

Перейдите в панель Shelf (Библиотека) в правой части интерфейса Выберите вкладку Stencils или нажмите Ctrl+6 для быстрого доступа Щелкните на иконке Import (значок "+" в верхнем углу панели) Выберите ваш файл стэнсила в формате PNG, TIFF или другом поддерживаемом формате В диалоговом окне импорта укажите настройки для бесшовного повторения, если необходимо

После импорта стэнсил появится в вашей библиотеке и будет готов к использованию. Для активации стэнсила просто щелкните на нем в библиотеке — он автоматически станет активным для текущего слоя. 🎭

Ключевые параметры настройки стэнсилов в рабочем пространстве:

Размер и масштаб — настраивайте размер стэнсила колесиком мыши при активном режиме стэнсила

— настраивайте размер стэнсила колесиком мыши при активном режиме стэнсила Поворот — удерживайте Alt и перемещайте мышь для вращения стэнсила

— удерживайте Alt и перемещайте мышь для вращения стэнсила Прозрачность — регулируйте уровень воздействия стэнсила через параметр Opacity в верхней панели

— регулируйте уровень воздействия стэнсила через параметр Opacity в верхней панели Режим наложения — экспериментируйте с Multiply, Add, Subtract для различных эффектов

— экспериментируйте с Multiply, Add, Subtract для различных эффектов Проекция — выбирайте между UV и Tri-planar проекцией в зависимости от геометрии модели

Для максимально эффективной работы рекомендуется организовать стэнсилы в собственную библиотеку, сгруппированную по категориям: поверхности, узоры, повреждения, органика и т.д. Substance Painter позволяет создавать пользовательские наборы через функцию Create Set в панели Shelf.

Алина Верховская, текстурный художник Мой первый крупный проект для архитектурной визуализации включал текстурирование 30+ уникальных элементов исторического здания. Клиент хотел, чтобы каждый элемент выглядел состаренным, но при этом сохранял определенный стиль эпохи. В начале я тратила около 2 часов на текстурирование одного элемента, пока не разработала систему на основе стэнсилов. Первым шагом было создание "библиотеки старения" – 10 базовых стэнсилов с различными паттернами разрушения: трещины, сколы, потёки, пятна. Ключевым моментом стала настройка проекции стэнсилов. Для сложных криволинейных поверхностей я использовала Tri-planar проекцию с настройкой Normal Intensity до значения 0.8 – это позволило стэнсилам идеально ложиться на рельеф. Для плоских поверхностей работала в режиме UV с привязкой к определенным участкам текстурной карты. Результат превзошел ожидания: время текстурирования сократилось до 30 минут на элемент, а клиент был в восторге от реалистичности и исторической достоверности. С тех пор я всегда начинаю проект с подготовки библиотеки стэнсилов — это экономит до 70% времени при текстурировании сложных объектов.

Техники применения стэнсилов для детализации текстур

Владение базовыми техниками работы со стэнсилами — это лишь первый шаг. Настоящее мастерство заключается в знании конкретных приемов применения стэнсилов для создания убедительных текстур. Рассмотрим наиболее эффективные техники, которые используют профессиональные художники по текстурам. ✨

Техника 1: Послойное наложение стэнсилов

Один из самых мощных приемов — наложение нескольких стэнсилов в разных слоях с различными параметрами:

Создайте базовый слой с основным материалом Добавьте новый Fill Layer с маской Примените первый стэнсил к маске слоя Добавьте еще один Fill Layer с другим стэнсилом Экспериментируйте с режимами смешивания слоев (Overlay, Soft Light и т.д.)

Это позволяет создать сложную, многоуровневую текстуру с глубиной и реализмом. Особенно эффективно для имитации органических материалов и естественного износа.

Техника 2: Позиционное маскирование

Для создания направленных эффектов (подтеки, сколы по краям) используйте позиционное маскирование:

Создайте Fill Layer с маской

Добавьте к маске генератор (например, Dirt или Edge Wear)

Примените стэнсил поверх сгенерированной маски

Настройте параметры смешивания для естественного перехода

Этот метод идеален для создания реалистичных эффектов загрязнения в труднодоступных местах, потертостей на выступающих краях и других направленных эффектов старения.

Техника 3: Вариативное текстурирование одинаковых элементов

Для моделей с повторяющимися элементами (заклепки, кирпичи, плитки) важно избежать "эффекта копирования":

Выделите все одинаковые элементы через функцию выбора по материалу Создайте слой с нужным эффектом (например, ржавчина) Активируйте стэнсил с органичным, случайным паттерном Применяйте стэнсил с разными позициями, вращениями и масштабами для каждого элемента Добавьте слабый генератор случайности к маске для усиления вариативности

Эта техника превращает монотонные повторяющиеся элементы в живую, органичную поверхность, где каждая деталь уникальна, но сохраняется общая стилистика.

Техника 4: "Сухая кисть" со стэнсилами

Имитация техники сухой кисти из традиционного художественного арсенала:

Выберите кисть с жесткими краями и низкой непрозрачностью (15-30%)

Активируйте стэнсил с текстурой, имитирующей мазки кисти

Наносите краску легкими движениями по выступающим частям модели

Меняйте положение стэнсила после каждого мазка

Постепенно наращивайте интенсивность на нужных участках

Этот метод особенно эффективен для создания эффекта состаренного металла, камня или дерева, где текстура поверхности проступает сквозь верхний слой краски.

Продвинутые приёмы работы со стэнсилами для реалистичности

Для тех, кто освоил основы работы со стэнсилами, пришло время погрузиться в продвинутые техники, которые выведут ваше текстурирование на профессиональный уровень. Эти методы требуют более глубокого понимания как самого Substance Painter, так и принципов материаловедения. 🔍

Динамические стэнсилы с использованием Particle Brushes

Particle Brushes (кисти с частицами) в сочетании со стэнсилами создают невероятно реалистичные, динамически распределенные эффекты:

Создайте новый Paint Layer с черной маской Выберите Particle Brush из панели инструментов Настройте параметры частиц: плотность, разброс, вращение Активируйте стэнсил и установите режим взаимодействия с частицами Рисуйте по поверхности модели — частицы будут распределяться с учетом стэнсила

Этот метод идеален для создания естественных скоплений мелких деталей: брызги грязи, осколки, листва, капли воды. Ключевой момент — настройка взаимодействия частиц с поверхностью через параметры Surface Angle и Normal Influence.

Автоматическая адаптация стэнсилов к кривизне поверхности

Для сложных органических моделей критически важно, чтобы стэнсилы корректно ложились на поверхность с учетом ее геометрии:

В настройках стэнсила активируйте опцию "Conform to Surface"

Настройте параметр Normal Intensity (обычно в диапазоне 0.5-0.8)

Для сложных поверхностей используйте Tri-planar проекцию

Активируйте опцию "Wrap Mode" для органичного обертывания вокруг краев

При необходимости используйте Anchor Point для фиксации точки привязки стэнсила

Эта техника незаменима при работе с персонажами, скульптурами и другими моделями с нетривиальной геометрией. Правильная настройка адаптации стэнсила к поверхности делает текстуру естественной, избегая эффекта "наклеенного изображения".

Процедурная вариативность стэнсилов

Для создания эффекта уникальности и неповторимости на больших поверхностях используйте процедурную вариативность:

Создайте группу слоев для основного эффекта Добавьте несколько вариаций одного стэнсила с разными настройками К каждому слою примените генератор шума или Curvature в качестве дополнительной маски Настройте различные режимы смешивания для каждого слоя Добавьте слабый слой Color Variation с контрастным стэнсилом

Этот подход особенно эффективен при текстурировании крупных архитектурных элементов, ландшафтов или технических объектов с большими однородными поверхностями.

Проблема Продвинутое решение Настройки Повторяющийся паттерн стэнсила заметен Техника случайного смещения Random Offset: 0.2-0.5, Rotation Jitter: 15-30° Стэнсил выглядит "приклеенным" к поверхности Интеграция с материалом через normal map Height Blend: 0.3-0.7, Normal Intensity: 0.4-0.6 Переходы между разными стэнсилами резкие Градиентное смешивание с depth maps Transition Gradient: 0.1-0.3, Edge Feathering: 5-10px Сложно контролировать воздействие стэнсила Двойное маскирование с фильтрами Primary Mask Strength: 0.8, Secondary Filter: Histogram Scan

Интеллектуальное наложение стэнсилов с помощью ID Maps

Для сложных моделей с множеством материалов используйте ID Maps для избирательного применения стэнсилов:

Подготовьте Color ID Map в вашем 3D-редакторе, присвоив разным элементам уникальные цвета

Импортируйте карту в Substance Painter как TextureSet Settings

В настройках маски слоя используйте функцию "Color Selection"

Выберите нужный цвет из ID Map для маскирования конкретных элементов

Применяйте стэнсилы только к выбранным областям

Этот метод критически важен для эффективной работы с комплексными моделями, такими как транспортные средства, архитектура или персонажи с множеством материалов и аксессуаров. Он позволяет сохранить организованную структуру проекта и избежать случайного затрагивания соседних элементов при применении стэнсилов.

Мастерство в создании и применении стэнсилов в Substance Painter открывает новые горизонты в текстурировании 3D-моделей. Научившись создавать собственные стэнсилы, импортировать и настраивать их в рабочем пространстве, а также применять продвинутые техники для детализации и реалистичности, вы значительно ускорите свой рабочий процесс и повысите качество текстур. Главное помнить: стэнсилы — это не просто инструмент, а целый язык визуального повествования, позволяющий рассказать историю вашей модели через детали её поверхности.

