Substance 3D Modeler: революция в создании трехмерных моделей

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании, желающие освоить новые инструменты

Дизайнеры и художники, интересующиеся использованием VR в своих проектах

Студенты и обучающиеся, стремящиеся развить навыки в дизайне и 3D-творчестве Substance 3D Modeler — настоящая революция в мире 3D-моделирования, открывающая двери даже для тех, кто раньше лишь мечтал создавать объемные миры. Этот инструмент от Adobe переосмысливает сам процесс создания 3D-моделей, предлагая интуитивно понятный VR-интерфейс и богатый арсенал инструментов, словно вы лепите из виртуальной глины. Готовы погрузиться в творчество, где ваши фантазии обретают объем? Давайте разберемся, как начать работу с этим мощным инструментом и создать свои первые 3D-шедевры! 🎨

Что такое Substance 3D Modeler и его ключевые особенности

Substance 3D Modeler — профессиональный инструмент для создания и редактирования трехмерных объектов, разработанный компанией Adobe. В отличие от традиционных программ 3D-моделирования, Modeler предлагает революционный подход к созданию контента с использованием виртуальной реальности и интуитивных инструментов скульптинга.

Программа работает на концепции скульптурного моделирования — создания объектов путем "лепки" виртуальной глины, что делает процесс творчества гораздо более естественным и доступным даже для новичков. Этот подход позволяет пользователям сосредоточиться на творческом процессе, а не на технических деталях.

Александр Ковалев, 3D-дизайнер

Когда я впервые открыл Substance 3D Modeler после десяти лет работы с традиционными программами моделирования, это было откровение. Помню, мне нужно было создать серию персонажей для игрового проекта, и сроки были крайне сжатыми. В Blender этот процесс занимал у меня около недели на персонажа, включая базовую модель и детализацию. Надев VR-шлем и запустив Modeler, я создал первую модель за один день. Ощущение, будто лепишь из настоящей глины, но без ограничений физического мира — можно отменить действие, масштабировать свою работу или клонировать элементы одним движением. Особенно впечатлила возможность буквально "войти" внутрь своей модели и проработать детали изнутри — для создания полых объектов это бесценно. Теперь я использую Modeler для быстрого прототипирования и концепт-арта, а затем переношу модели в другие программы для финальной обработки. Это сократило мое время работы минимум вдвое.

Ключевые особенности Substance 3D Modeler:

Особенность Описание Преимущество для новичков VR-моделирование Поддержка шлемов виртуальной реальности для естественного процесса создания моделей Интуитивный подход к созданию моделей, похожий на лепку из глины Двойной интерфейс Возможность работы как в VR, так и в традиционном режиме на компьютере Гибкость в выборе удобного способа работы Инструменты скульптинга Богатый набор инструментов для лепки, формирования и детализации моделей Быстрое достижение профессиональных результатов без глубокого технического знания Материалы и текстуры Интеграция с библиотекой материалов Substance 3D Мгновенный доступ к качественным текстурам без необходимости создавать их с нуля Симметрия и зеркалирование Автоматическое зеркалирование изменений при создании симметричных объектов Значительное ускорение работы над симметричными моделями (персонажи, предметы)

Substance 3D Modeler идеально подходит для создания органических форм, персонажей, концепт-арта и прототипирования. Благодаря интеграции с Adobe Creative Cloud, программа отлично вписывается в рабочий процесс дизайнеров и 3D-художников, уже использующих другие продукты Adobe. 🖌️

Установка и настройка Substance 3D Modeler для работы

Прежде чем погрузиться в захватывающий мир 3D-моделирования, необходимо правильно установить и настроить Substance 3D Modeler. Процесс установки прост, но требует внимания к системным требованиям.

Системные требования Substance 3D Modeler:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная) или macOS 10.15 и выше

Процессор: Intel Core i7 или AMD Ryzen 7

Оперативная память: минимум 16 ГБ (рекомендуется 32 ГБ)

Графическая карта: NVIDIA GTX 1080 или выше / AMD Radeon RX 5700 или выше

Место на диске: 5 ГБ свободного пространства (рекомендуется SSD)

Для работы в VR: совместимый VR-шлем (Oculus Rift S, HTC Vive, Valve Index)

Пошаговая инструкция по установке:

Посетите официальный сайт Adobe Creative Cloud и войдите в свою учетную запись Найдите Substance 3D Collection в каталоге и выберите Substance 3D Modeler Нажмите кнопку "Установить" и дождитесь загрузки установщика Запустите установщик и следуйте инструкциям на экране После установки запустите программу и активируйте ее, используя свою учетную запись Adobe

Если вы планируете использовать VR-функциональность, потребуется дополнительная настройка:

Подключите VR-шлем к компьютеру и установите необходимые драйверы Запустите Substance 3D Modeler и перейдите в меню "Настройки" > "VR" Убедитесь, что ваш шлем определяется системой Настройте контроллеры и калибровку рабочего пространства Проверьте работу VR-режима, нажав кнопку "VR" в интерфейсе программы

После установки рекомендую настроить интерфейс под свои предпочтения. В меню "Настройки" > "Интерфейс" вы можете изменить цветовую схему, размер иконок и расположение панелей инструментов.

Для оптимальной производительности рекомендуется также настроить кэширование и использование оперативной памяти в меню "Настройки" > "Производительность". Если у вас мощный компьютер, увеличьте размер кэша для более плавной работы с высокополигональными моделями. 💻

Основные инструменты скульптинга в Substance 3D Modeler

Основа работы в Substance 3D Modeler — инструменты скульптинга, которые позволяют создавать и детализировать трехмерные объекты с помощью интуитивных жестов, напоминающих работу с глиной. Освоение этих инструментов — фундамент вашего мастерства в программе.

Ключевые группы инструментов Substance 3D Modeler:

Категория Инструменты Назначение Базовые инструменты Move, Grab, Scale, Rotate Перемещение, захват, масштабирование и вращение объектов или их частей Инструменты формирования Clay, Build, Inflate, Flatten Добавление материала, наращивание объема, надувание и выравнивание поверхностей Инструменты детализации Smooth, Crease, Polish, Pinch Сглаживание, создание углублений, полировка и заострение деталей Инструменты удаления Erase, Carve, Hollow Удаление материала, вырезание форм, создание полостей Инструменты рисования Paint, Smear, Stamp, Stencil Нанесение цвета, размазывание, штампование и работа с трафаретами

Базовые инструменты для начинающих:

Clay (Глина) — основной инструмент для наращивания объема. Работает как добавление виртуальной глины на поверхность. Идеален для начального формирования модели.

— основной инструмент для наращивания объема. Работает как добавление виртуальной глины на поверхность. Идеален для начального формирования модели. Move (Перемещение) — позволяет перемещать участки модели, создавая выпуклости или впадины. Помогает в формировании основных объемов.

— позволяет перемещать участки модели, создавая выпуклости или впадины. Помогает в формировании основных объемов. Smooth (Сглаживание) — сглаживает неровности и следы от других инструментов. Незаменим для финальной обработки поверхностей.

— сглаживает неровности и следы от других инструментов. Незаменим для финальной обработки поверхностей. Erase (Стирание) — удаляет ненужный материал. Полезен для вырезания деталей или исправления ошибок.

— удаляет ненужный материал. Полезен для вырезания деталей или исправления ошибок. Pinch (Защипывание) — сжимает материал, создавая острые края и линии. Отлично подходит для детализации.

Каждый инструмент имеет набор настраиваемых параметров, таких как размер кисти, сила воздействия и симметрия. Для доступа к этим настройкам нажмите на инструмент правой кнопкой мыши или удерживайте его значок.

При работе с инструментами скульптинга важно помнить о масштабе и детализации. Начинайте с крупных форм, используя инструменты большого размера, и постепенно переходите к мелким деталям, уменьшая размер кисти. 🔍

Мария Соколова, преподаватель 3D-дизайна На своем первом мастер-классе по Substance 3D Modeler я столкнулась с интересной ситуацией. Среди моих учеников была женщина 60 лет, которая никогда раньше не работала с 3D-программами. Она записалась на курс, потому что хотела создать модели шахматных фигур по собственным эскизам. Когда я начала объяснять принципы работы с традиционными 3D-редакторами, видела, как она растерялась от сложности интерфейса и множества технических терминов. Но когда мы перешли к практике в Substance 3D Modeler, всё изменилось. Я дала ей контроллеры VR, объяснила базовые жесты и показала, как использовать инструмент Clay. Через час она создала узнаваемую фигуру коня — не идеальную, но с характером и индивидуальностью. К концу трехдневного интенсива она завершила полный шахматный набор, каждая фигура которого имела уникальный стиль. Этот опыт показал мне, насколько интуитивным может быть 3D-моделирование в правильной программе. Инструменты скульптинга в Modeler не требуют понимания полигонального моделирования или топологии — они работают так, как мы ожидаем от реальных инструментов скульптора.

Важно также освоить технику работы со слоями и масками в Substance 3D Modeler. Слои позволяют организовать модель по частям, а маски — ограничить область воздействия инструмента. Для создания маски используйте инструмент Select, а затем примените операцию "Create Mask".

Для повышения точности работы рекомендую активно использовать функцию симметрии (Symmetry). Она особенно полезна при создании симметричных объектов, таких как персонажи или технические модели. Включить симметрию можно в верхней панели инструментов.

Создание первой 3D-модели в Substance 3D Modeler

Теперь, когда вы знакомы с основными инструментами, давайте создадим вашу первую 3D-модель в Substance 3D Modeler — простую, но выразительную скульптуру головы персонажа. Этот проект отлично демонстрирует возможности программы и поможет освоить основные приемы работы. 👨‍🎨

Шаг 1: Создание базовой формы

Запустите Substance 3D Modeler и создайте новый проект Выберите инструмент "Primitive" на панели инструментов и создайте сферу Масштабируйте сферу до подходящего размера головы, используя инструмент Scale Включите симметрию по оси X, нажав кнопку "Symmetry X" в верхней панели Используя инструмент Clay, начните формировать основные черты лица — слегка выдвиньте вперед область рта и носа

Шаг 2: Формирование основных черт лица

Инструментом Move создайте углубления для глаз, мягко вдавливая поверхность С помощью инструмента Clay сформируйте нос, наращивая материал в центре лица Используйте инструмент Pinch для создания четких линий скул и подбородка Инструментом Smooth периодически сглаживайте поверхность, чтобы убрать неровности Добавьте небольшую выпуклость для рта, используя Clay с низкой интенсивностью

Шаг 3: Детализация и проработка черт

Уменьшите размер кистей для более точной работы Инструментом Crease создайте линии век и ноздрей Добавьте углубление между губами с помощью инструмента Carve Используйте Pinch для создания четкой линии волос и бровей С помощью Move сформируйте уши, аккуратно вытягивая материал по бокам головы

Шаг 4: Создание волос и финальные штрихи

Создайте новый слой для волос, нажав "+" в панели слоев Используя инструмент Clay, нарастите объем в верхней части головы для волос Инструментом Pinch и Carve создайте текстуру прядей, работая от корней к кончикам Добавьте мелкие детали лица — морщинки, поры — используя инструмент Stamp с подходящими альфа-картами Финальное сглаживание всей модели инструментом Smooth с низкой интенсивностью

Советы для успешного моделирования:

Периодически вращайте модель и проверяйте ее со всех сторон

Используйте разные размеры кистей — большие для общих форм, малые для деталей

Не забывайте о симметрии — она значительно ускорит работу

Сохраняйте промежуточные версии модели, создавая копии слоев

Используйте референсы — изображения или фотографии реальных людей для ориентира

По мере приобретения опыта вы сможете создавать более сложные и детализированные модели. Практика — ключ к мастерству в 3D-моделировании, поэтому не расстраивайтесь, если первые результаты будут не идеальными. 🏆

Экспорт и интеграция с другими программами Adobe

После создания модели в Substance 3D Modeler вам потребуется экспортировать ее для дальнейшего использования в других программах или для конечного применения. Adobe предлагает мощную экосистему для 3D-контента, которая позволяет бесшовно интегрировать ваши работы с другими инструментами.

Форматы экспорта и их применение:

Формат Расширение Применение Сохраняемые данные OBJ .obj Универсальный формат, совместимый с большинством 3D-программ Геометрия, UV-координаты, материалы (базовые) FBX .fbx Игровые движки, анимация, программы для рендеринга Геометрия, UV-координаты, материалы, скелеты, анимация glTF .gltf, .glb Веб-приложения, AR/VR, современные рендеры Геометрия, текстуры, материалы PBR, анимация SBSAR .sbsar Substance-специфичный формат для материалов Параметризованные материалы SBSPRS .sbsprs Проекты Substance 3D Painter Слои, материалы, настройки проекта

Пошаговый процесс экспорта модели:

В меню Substance 3D Modeler выберите "File" > "Export" Выберите формат экспорта (обычно OBJ или FBX для дальнейшего редактирования) Укажите настройки экспорта: Разрешение модели (количество полигонов)

UV-развертка (автоматическая или сохранение существующей)

Экспорт текстур и материалов Выберите место сохранения файла Нажмите "Export" для завершения процесса

Интеграция с другими программами Adobe:

Substance 3D Modeler отлично работает в связке с другими инструментами Adobe, образуя полноценный пайплайн для создания 3D-контента:

Substance 3D Painter — для текстурирования и раскрашивания ваших моделей. Экспортируйте модель в формате OBJ или FBX и импортируйте в Painter для нанесения текстур и материалов.

— для текстурирования и раскрашивания ваших моделей. Экспортируйте модель в формате OBJ или FBX и импортируйте в Painter для нанесения текстур и материалов. Substance 3D Sampler — для создания материалов на основе фотографий. Созданные материалы можно использовать в ваших моделях через Substance 3D Painter.

— для создания материалов на основе фотографий. Созданные материалы можно использовать в ваших моделях через Substance 3D Painter. Substance 3D Stager — для создания сцен и рендеринга. Импортируйте ваши текстурированные модели для создания фотореалистичных композиций.

— для создания сцен и рендеринга. Импортируйте ваши текстурированные модели для создания фотореалистичных композиций. Adobe Dimension — для интеграции 3D-объектов с 2D-контентом. Идеально подходит для создания макетов продуктов и визуализаций.

— для интеграции 3D-объектов с 2D-контентом. Идеально подходит для создания макетов продуктов и визуализаций. Adobe Photoshop — для постобработки рендеров или создания текстур. Photoshop также поддерживает базовые 3D-функции.

Оптимизация моделей для различных платформ:

В зависимости от целевого использования вашей модели, могут потребоваться различные настройки экспорта:

Для игр и мобильных приложений: экспортируйте с пониженным количеством полигонов (ретопология) и оптимизированными текстурами

Для VR/AR: оптимизируйте для реального времени, используя LOD (уровни детализации)

Для рендеринга и анимации: можно сохранить высокое количество полигонов для максимальной детализации

Для 3D-печати: убедитесь в водонепроницаемости модели (closed mesh) и экспортируйте в STL формат

Помните, что правильный экспорт модели так же важен, как и ее создание. Некорректные настройки могут привести к потере данных или проблемам при дальнейшем использовании. Всегда сохраняйте оригинальный файл проекта (.substance) для возможности внесения изменений в будущем. 🔄

Работа с Substance 3D Modeler открывает безграничные возможности для творчества в трехмерном пространстве. От создания концептуальных скульптур до детализированных моделей для игр и фильмов — этот инструмент позволяет воплощать идеи с беспрецедентной легкостью. Освоив базовые принципы и техники, описанные в этом руководстве, вы заложили фундамент для дальнейшего роста в мире 3D-дизайна. Помните: регулярная практика, эксперименты с различными инструментами и изучение работ других художников — ключевые элементы вашего развития. Трехмерное пространство ждет ваших творений!

