Adobe Substance 3D Painter: мощный инструмент текстурирования 3D

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Художники и дизайнеры, работающие в области 3D-моделирования и текстурирования.

Студенты и новички, заинтересованные в изучении Adobe Substance 3D Painter и графического дизайна.

Профессионалы из игровой, киноиндустрии и архитектурного дизайна, желающие повысить свою квалификацию и эффективность работы. Заглянем за кулисы создания потрясающих текстур для 3D-моделей! 🎨 Adobe Substance 3D Painter произвел настоящую революцию в индустрии текстурирования, превратив кропотливый и утомительный процесс в увлекательное творчество. Программа, ставшая золотым стандартом для художников AAA-игр, кино и дизайна, позволяет придать цифровым объектам фотореалистичность и характер. Независимо от вашего опыта — вы новичок, впервые открывающий для себя мир 3D, или закаленный профессионал — понимание всех возможностей Substance Painter критически важно для создания впечатляющих визуальных проектов.

Хотите освоить не только текстурирование, но и полный спектр навыков в графическом дизайне? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro даст вам комплексное понимание визуальных коммуникаций. В программе вы не только изучите основы 3D-моделирования и текстурирования в Substance Painter, но и освоите все ключевые инструменты современного дизайнера, что позволит воплощать любые творческие идеи от концепта до финального рендера.

Что такое Adobe Substance 3D Painter и для чего он нужен

Adobe Substance 3D Painter — это специализированное программное обеспечение для текстурирования 3D-моделей, позволяющее художникам наносить цвета, материалы и детали непосредственно на трехмерные объекты. Разработанный изначально компанией Allegorithmic (приобретенной Adobe в 2019 году), Substance Painter стал отраслевым стандартом для создания высококачественных текстур в игровой индустрии, кинематографе, архитектурной визуализации и промышленном дизайне.

Главное отличие Substance Painter от традиционных программ для работы с изображениями заключается в подходе к текстурированию: вместо работы с плоскими UV-развертками, художник взаимодействует непосредственно с 3D-моделью, рисуя на ее поверхности так же интуитивно, как если бы он раскрашивал физический объект. 🖌️

Андрей Соколов, технический художник в игровой индустрии Мой первый опыт с Substance Painter был в 2018 году, когда студия получила заказ на создание персонажей для AAA-проекта с нереально сжатыми сроками. До этого мы использовали классический подход: UV-развертка в 3ds Max, текстурирование в Photoshop, бесконечные итерации. На одного персонажа уходило до двух недель. Переход на Substance Painter перевернул наш workflow. Я помню, как после двухдневного освоения программы текстурировал среднесложного персонажа за три дня вместо двух недель. Самым впечатляющим было то, что даже неопытные художники быстро включались в процесс, создавая качественные текстуры. Инструмент буквально стер границу между техническими ограничениями и творческой свободой.

Основные преимущества Substance Painter:

Интуитивность — возможность рисовать непосредственно на 3D-модели, видя результаты в реальном времени

— возможность рисовать непосредственно на 3D-модели, видя результаты в реальном времени Процедурные текстуры — создание сложных материалов с помощью настраиваемых процедурных эффектов

— создание сложных материалов с помощью настраиваемых процедурных эффектов Неразрушающий рабочий процесс — использование слоев и масок позволяет в любой момент изменять ранее созданные элементы

— использование слоев и масок позволяет в любой момент изменять ранее созданные элементы PBR-рендеринг — поддержка физически корректного рендеринга для реалистичного отображения материалов

— поддержка физически корректного рендеринга для реалистичного отображения материалов Библиотека материалов — доступ к тысячам готовых материалов, которые можно применять и модифицировать

— доступ к тысячам готовых материалов, которые можно применять и модифицировать Интеграция с пайплайнами — экспорт во все популярные игровые движки и 3D-приложения

Применение Преимущества Substance Painter Типичные пользователи Игровая индустрия Оптимизированные текстуры для реального времени, прямой экспорт в Unity/Unreal Технические художники, 3D-моделлеры Кино и VFX Высокодетализированные текстуры, поддержка UDIM Текстурные художники, CG-специалисты Архитектурная визуализация Фотореалистичные материалы, масштабируемые текстуры Архитекторы, визуализаторы Промышленный дизайн Имитация реальных материалов, физически корректное отображение Промышленные дизайнеры, прототиписты

Substance Painter идеально вписывается в современный 3D-пайплайн: художник получает модель из программы для 3D-моделирования (например, Blender, Maya или 3ds Max), текстурирует ее в Substance Painter и экспортирует готовые текстурные карты для использования в игровом движке или программе для финального рендеринга.

Ключевые инструменты и функции текстурирования

Интерфейс Substance Painter ориентирован на художественный рабочий процесс и организован вокруг центрального 3D-вида, где происходит непосредственное текстурирование модели. Рассмотрим основные инструменты, которые делают процесс создания текстур интуитивным и эффективным.

Кисти — основной инструмент взаимодействия с моделью, включающий стандартные, альфа-кисти и процедурные кисти

— основной инструмент взаимодействия с моделью, включающий стандартные, альфа-кисти и процедурные кисти Стемпы (Stamps) — позволяют наносить детальные узоры одним кликом

— позволяют наносить детальные узоры одним кликом Умные маски (Smart Masks) — процедурные маски, автоматически выделяющие области по геометрическим особенностям (выступы, впадины, углы)

— процедурные маски, автоматически выделяющие области по геометрическим особенностям (выступы, впадины, углы) Генераторы (Generators) — автоматизируют создание сложных эффектов, таких как грязь, сколы, потертости

— автоматизируют создание сложных эффектов, таких как грязь, сколы, потертости Проекционное рисование — позволяет рисовать детали с высоким разрешением, проецируя их на модель

— позволяет рисовать детали с высоким разрешением, проецируя их на модель ID-маски — быстрое выделение отдельных частей модели по полигональным группам

Substance Painter использует современный PBR-подход (Physically Based Rendering), позволяющий создавать материалы, которые реалистично взаимодействуют со светом. В основе PBR лежит набор текстурных карт:

Текстурная карта Назначение Визуальное влияние Base Color / Albedo Определяет базовый цвет материала Основной видимый цвет поверхности Normal Создает иллюзию мелких деталей без добавления геометрии Микрорельеф, неровности, вмятины Metallic Определяет металлические свойства поверхности Отличие металлов от неметаллических материалов Roughness Контролирует шероховатость поверхности Рассеяние или концентрация отражений Height / Displacement Создает реальное смещение геометрии при рендеринге Глубокие рельефные детали Ambient Occlusion Имитирует затенение в местах соприкосновения поверхностей Углубление теней в щелях и углах Emissive Определяет области, излучающие свет Светящиеся элементы (экраны, лампы)

Одной из мощнейших функций является система Particle Brush, позволяющая создавать динамические эффекты с помощью частиц. Это незаменимый инструмент для добавления брызг, пыли, грязи и подобных эффектов, которые сложно создать традиционными кистями. 💥

Интерфейс Substance Painter предлагает несколько режимов отображения для максимально эффективной работы:

Material view — отображает полный PBR-материал с освещением

— отображает полный PBR-материал с освещением Channel view — позволяет просматривать и редактировать отдельные каналы (normal, roughness и др.)

— позволяет просматривать и редактировать отдельные каналы (normal, roughness и др.) Mesh maps — показывает служебные карты, такие как кривизна, мировая позиция и ID-элементы

— показывает служебные карты, такие как кривизна, мировая позиция и ID-элементы Baking view — используется для запекания карт с high-poly на low-poly модели

Дополнительно Substance Painter предлагает функцию Baking (запекание), позволяющую перенести детали с высокополигональной модели на низкополигональную. Это ключевой этап для создания эффективных ассетов для игр и интерактивных приложений.

Работа со слоями и масками в Substance Painter

Система слоев в Substance Painter — один из краеугольных камней ее мощи и гибкости. В отличие от традиционных 2D-редакторов, слои здесь формируют не просто визуальные элементы, но полноценные материалы с физическими свойствами. Эта неразрушающая технология позволяет художникам экспериментировать, не опасаясь потери предыдущей работы. 🛠️

Основные типы слоев в Substance Painter:

Fill Layer (Слой заливки) — базовый материал, применяемый ко всей модели или выбранной области

— базовый материал, применяемый ко всей модели или выбранной области Paint Layer (Слой рисования) — для ручной росписи деталей на поверхности модели

— для ручной росписи деталей на поверхности модели Procedural Layer (Процедурный слой) — автоматически генерирует эффекты на основе параметров

— автоматически генерирует эффекты на основе параметров Folder (Папка) — группирует слои для организации и применения общих эффектов

— группирует слои для организации и применения общих эффектов Effect Layer (Слой эффектов) — модифицирует нижележащие слои без добавления собственного материала

— модифицирует нижележащие слои без добавления собственного материала Anchor Point (Якорная точка) — фиксирует состояние слоев для последующего сравнения или возврата

Марина Волкова, художник по текстурам для архитектурной визуализации Недавно мы работали над визуализацией исторического здания, где требовалось показать как современное состояние фасада, так и его первоначальный вид. Традиционно для этого пришлось бы создавать отдельные текстурные сеты, что удвоило бы объем работы. Используя слои в Substance Painter, мы структурировали проект так: базовый слой содержал оригинальный исторический вид, а над ним располагались папки с группами слоев для каждого типа современных повреждений — выветривание, трещины, граффити, загрязнения. Для клиентской презентации мы просто создали несколько пресетов видимости слоев. Архитекторы были поражены, когда на встрече мы в реальном времени переключались между состояниями здания через разные исторические периоды. То, что раньше требовало недель работы, теперь заняло всего несколько дней благодаря неразрушающему рабочему процессу.

Маски в Substance Painter служат для ограничения области воздействия слоя и создания сложных комбинаций материалов. Они бывают следующих типов:

Bitmap Mask — использует черно-белое изображение для определения видимости

— использует черно-белое изображение для определения видимости Procedural Mask — создается алгоритмически на основе параметров и шумов

— создается алгоритмически на основе параметров и шумов Generator Mask — автоматически генерируется на основе геометрии модели (например, маска выступов, впадин или краев)

— автоматически генерируется на основе геометрии модели (например, маска выступов, впадин или краев) Paint Mask — рисуется вручную непосредственно на модели

— рисуется вручную непосредственно на модели ID Mask — использует предварительно назначенные идентификаторы полигональных групп

Особенно мощным инструментом являются Smart Masks (умные маски) — процедурные маски, анализирующие геометрию модели для автоматического выделения определенных областей. Например, маска Dirt (грязь) автоматически определит, где на модели должны скапливаться загрязнения, основываясь на физических принципах.

Блендинг слоев осуществляется с помощью различных режимов наложения, знакомых пользователям графических редакторов (Normal, Multiply, Screen, Overlay и т.д.), но с учетом особенностей 3D-текстурирования и PBR-материалов.

Для повышения эффективности работы Substance Painter предлагает несколько уникальных инструментов управления слоями:

Layer Stack Presets — сохранение и загрузка стеков слоев для повторного использования

— сохранение и загрузка стеков слоев для повторного использования Layer Parameters — настройка свойств слоя через параметры вместо прямого редактирования

— настройка свойств слоя через параметры вместо прямого редактирования Layer Instances — синхронизированные копии слоев, изменяющиеся одновременно при редактировании оригинала

— синхронизированные копии слоев, изменяющиеся одновременно при редактировании оригинала Layer Lock — защита слоя от случайных изменений

— защита слоя от случайных изменений Alpha-блендинг — плавное смешивание различных материалов на границах масок

Процедурные материалы и умные материалы 3D моделей

Процедурное текстурирование — одна из революционных особенностей Substance Painter, позволяющая создавать сложные, детализированные материалы, которые генерируются алгоритмически вместо ручной росписи. Этот подход не только экономит время, но и обеспечивает высокую степень реализма и контроля над визуальными характеристиками материалов. 🧪

Процедурное текстурирование в Substance Painter основано на трех ключевых компонентах:

Генераторы (Generators) — алгоритмические инструменты, создающие определенные эффекты (ржавчина, грязь, сколы)

— алгоритмические инструменты, создающие определенные эффекты (ржавчина, грязь, сколы) Шумы (Noises) — процедурные текстуры, создающие случайные узоры различных типов

— процедурные текстуры, создающие случайные узоры различных типов Фильтры (Filters) — эффекты, модифицирующие существующие текстуры (размытие, резкость, цветокоррекция)

Smart Materials (умные материалы) — это предварительно настроенные комплексные материалы, которые автоматически адаптируются к геометрии модели. Они представляют собой стеки слоев с продуманными масками и параметрами, обеспечивающими реалистичное поведение материала.

Например, умный материал "Ржавый металл" автоматически распределит ржавчину в углублениях, на выступающих краях и в местах соединений, создавая убедительный эффект естественного старения без необходимости вручную прорисовывать каждую деталь.

Тип процедурного материала Применение Преимущества Smart Materials Комплексные материалы с автоматической адаптацией Быстрое применение, естественное распределение эффектов Procedural Brushes Рисование с процедурными эффектами Динамические, неповторяющиеся детали Generators Автоматическое создание эффектов износа Физически правдоподобное распределение, контроль через параметры Particle Brushes Динамические эффекты (брызги, пятна) Естественное поведение частиц, случайное распределение Parametric Materials Полностью настраиваемые материалы Максимальная гибкость, множество вариаций из одного источника

Особая ценность процедурного подхода проявляется при работе с органическими материалами и эффектами естественного износа, которые практически невозможно достоверно воссоздать вручную из-за их случайной природы и сложных паттернов распределения.

Substance Painter предлагает богатую библиотеку процедурных материалов и генераторов, которую можно расширять собственными разработками или материалами из Substance 3D Asset Store. Библиотека включает:

Базовые материалы — металлы, пластики, ткани, камни, древесина и т.д.

— металлы, пластики, ткани, камни, древесина и т.д. Эффекты износа — ржавчина, грязь, царапины, потертости, выцветание

— ржавчина, грязь, царапины, потертости, выцветание Органические текстуры — кожа, мох, лишайник, влага

— кожа, мох, лишайник, влага Промышленные элементы — винты, заклепки, швы, узоры

— винты, заклепки, швы, узоры Абстрактные паттерны — геометрические узоры, случайные шумы, градиенты

Параметризация — ключевой аспект процедурных материалов. Substance Painter позволяет настраивать десятки параметров для каждого материала, адаптируя его внешний вид без необходимости перерисовывать текстуры:

Color variations — изменение базовых и акцентных цветов

— изменение базовых и акцентных цветов Weathering intensity — контроль степени износа и старения

— контроль степени износа и старения Pattern scale — масштабирование узоров и деталей

— масштабирование узоров и деталей Surface properties — настройка шероховатости, металличности, отражений

— настройка шероховатости, металличности, отражений Distribution maps — контроль распределения эффектов по поверхности

Для создания собственных процедурных материалов Substance Painter интегрируется с Substance 3D Designer — специализированным инструментом для разработки процедурных текстур и материалов на основе узлового редактора. Это позволяет создавать бесконечно настраиваемые материалы с точным контролем над каждым аспектом их внешнего вида и поведения.

Экспорт и интеграция текстур с игровыми движками

После завершения текстурирования модели критически важным этапом становится правильный экспорт текстур для дальнейшего использования. Substance Painter предлагает гибкую систему экспорта, оптимизированную для различных платформ и движков, обеспечивая бесшовную интеграцию с производственным пайплайном. 🚀

Основу экспортных возможностей составляет система пресетов — предварительно настроенных наборов параметров экспорта для конкретных целевых платформ:

Unreal Engine — оптимизированный экспорт для одного из самых популярных игровых движков

— оптимизированный экспорт для одного из самых популярных игровых движков Unity — набор текстур, идеально подходящих для использования в Unity

— набор текстур, идеально подходящих для использования в Unity glTF — формат для веб-приложений и AR/VR

— формат для веб-приложений и AR/VR Arnold — настройки для рендерера, часто используемого в кино и анимации

— настройки для рендерера, часто используемого в кино и анимации V-Ray — экспорт для популярного решения для архитектурной визуализации

— экспорт для популярного решения для архитектурной визуализации Custom — полностью настраиваемые пресеты для специфических рабочих процессов

При экспорте текстур можно настроить множество параметров:

Текстурные каналы — выбор экспортируемых карт (diffuse, normal, roughness и т.д.)

— выбор экспортируемых карт (diffuse, normal, roughness и т.д.) Разрешение — от 256×256 до 8192×8192 и более (при необходимости)

— от 256×256 до 8192×8192 и более (при необходимости) Формат файлов — PNG, TIFF, EXR, HDR и другие форматы с различными настройками сжатия

— PNG, TIFF, EXR, HDR и другие форматы с различными настройками сжатия Упаковка каналов — комбинирование нескольких карт в различные каналы одного изображения

— комбинирование нескольких карт в различные каналы одного изображения Именование — настройка шаблонов именования для систематизации текстурных сетов

— настройка шаблонов именования для систематизации текстурных сетов Постобработка — применение фильтров и корректировок перед экспортом

Для игровой разработки особенно важна оптимизация текстур, и Substance Painter предлагает несколько инструментов для этого:

Texture Compression — поддержка форматов сжатия (BC7, BC3, ETC и т.д.)

— поддержка форматов сжатия (BC7, BC3, ETC и т.д.) Mipmap Generation — автоматическое создание мипмапов для оптимизации производительности

— автоматическое создание мипмапов для оптимизации производительности Channel Packing — объединение различных данных в каналы RGBA для экономии текстурной памяти

— объединение различных данных в каналы RGBA для экономии текстурной памяти Size Optimization — интеллектуальное масштабирование текстур для различных уровней детализации

Интеграция с игровыми движками осуществляется посредством стандартизированных рабочих процессов:

Игровой движок Экспортные особенности Процесс интеграции Unreal Engine ORM-карта (объединение Occlusion, Roughness, Metallic), перевернутая Y в normal-карте Прямой импорт через стандартный пресет, автоматическое создание материальных инстансов Unity Раздельные карты для металлик и шероховатости, опциональное использование HDRP-формата Импорт через Unity Asset Import Pipeline, автоматическое подключение к шейдерам Godot Поддержка формата Godot, комбинированные карты для оптимизации Прямой импорт текстур с автоматическим созданием материалов CryEngine Специфическая упаковка каналов, соответствующая требованиям движка Импорт через Material Editor с настройкой специальных параметров WebGL Оптимизация для веб (сжатие, размер), поддержка glTF Прямое использование в Three.js и других WebGL-фреймворках

Для более продвинутых рабочих процессов Substance Painter предлагает API и скриптинг, позволяющий автоматизировать экспорт и интеграцию:

Python API — создание скриптов для автоматизированного экспорта

— создание скриптов для автоматизированного экспорта Batch Export — пакетный экспорт нескольких моделей с одинаковыми настройками

— пакетный экспорт нескольких моделей с одинаковыми настройками Export Templates — создание и сохранение пользовательских шаблонов экспорта

— создание и сохранение пользовательских шаблонов экспорта Version Control Integration — возможность интеграции с системами контроля версий

Отдельного внимания заслуживает Substance Integration Plugin — официальный плагин для Unreal Engine и Unity, обеспечивающий живую связь между Substance Painter и игровым движком. Это позволяет просматривать изменения в текстурах практически в реальном времени непосредственно в игровой сцене, значительно ускоряя итерационный процесс.

Substance Painter трансформировал подход к созданию текстур для 3D-моделей, сделав процесс более интуитивным и эффективным. От мощной системы слоев и процедурных материалов до гибкого экспорта и интеграции с популярными движками — эти инструменты позволяют художникам сосредоточиться на творческих аспектах, минимизируя технические препятствия. Независимо от вашей специализации — игры, фильмы или дизайн — освоение Substance Painter открывает новые горизонты в текстурировании, давая возможность создавать визуально потрясающие и технически совершенные 3D-ассеты. Ключ к успеху — не только понимание отдельных функций программы, но и интеграция их в единый, эффективный рабочий процесс.

Читайте также