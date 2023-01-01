Создание эмиссивных текстур в Substance Painter: секреты мастерства

Для кого эта статья:

3D-дизайнеры и художники, работающие с текстурированием в игровой индустрии

Специалисты и студенты, обучающиеся графическому дизайну и визуализации

Профессионалы, интересующиеся улучшением навыков в создании эмиссивных текстур и эффектов в формате PBR Эмиссивные текстуры — это магия современного 3D-арта, превращающая статичные модели в живые, светящиеся объекты. ✨ Владение этим навыком разделяет любителей от профессионалов в игровой индустрии и визуализации. Substance Painter предлагает мощный инструментарий для создания сложнейших эмиссивных эффектов: от мерцающих голографических интерфейсов до раскалённого оружия и неоновых вывесок. В этом руководстве я раскрою профессиональные секреты работы с emissive-картами, которые помогут вам вывести ваши 3D-проекты на новый уровень реализма и выразительности.

Основы создания emissive текстур в Substance Painter

Эмиссивные текстуры позволяют создавать эффект самосвечения для элементов 3D-модели, что критически важно для реалистичных неоновых вывесок, голографических интерфейсов и других источников света. В отличие от обычного освещения, emissive карты заставляют поверхности самостоятельно излучать свет, делая объекты визуально привлекательными даже в темных сценах.

Для начала работы с эмиссивными текстурами в Substance Painter необходимо понимать базовую структуру PBR-материалов (Physically Based Rendering). Emissive-канал является одним из основных компонентов PBR-структуры наряду с Base Color, Roughness, Metallic и Normal.

Компонент PBR Назначение Влияние на emissive Base Color Основной цвет поверхности Определяет базовый цвет светящихся элементов Roughness Шероховатость поверхности Влияет на распределение эмиссивного свечения Metallic Металличность поверхности Может усиливать или ослаблять эффект свечения Emissive Самосвечение поверхности Основной параметр для создания светящихся элементов

Чтобы создать базовую эмиссивную текстуру в Substance Painter, следуйте этим шагам:

Импортируйте 3D-модель в Substance Painter и создайте новый проект. В панели слоев добавьте новый заполняющий слой (Fill Layer). В свойствах слоя перейдите к каналу Emissive и активируйте его. Установите цвет свечения (RGB) и интенсивность (значение от 0 до 1 или выше). Используйте маски для ограничения эмиссивного эффекта конкретными областями модели.

Важно понимать, что эмиссивный канал работает в аддитивном режиме — он добавляет свечение поверх базового цвета, а не заменяет его. Это позволяет создавать реалистичные эффекты, например, когда поверхность имеет один цвет при выключенном состоянии и другой — при активации свечения.

Артём Соколов, технический художник Однажды я работал над моделью футуристического дрона с множеством светящихся элементов для ААА-проекта. Клиент хотел, чтобы дрон имел "умный" вид с динамическим изменением цвета индикаторов в зависимости от состояния. Первая моя ошибка — я задал слишком высокие значения интенсивности эмиссии (больше 5), из-за чего в игровом движке свечение выглядело нереалистично ярким и "пережжённым". После нескольких итераций я выработал оптимальный подход: использовал значения эмиссии в диапазоне 0.8-1.5 и дополнительно настроил несколько градаций интенсивности через отдельные маски. Это позволило получить более тонкий контроль над свечением. Для индикаторов я создал отдельные текстуры с разными цветами и анимировал их переключение прямо в движке. Теперь, работая с эмиссивными текстурами, я всегда начинаю с умеренных значений и постепенно увеличиваю интенсивность, регулярно проверяя результат в целевом движке.

Настройка параметров свечения для разных материалов

Эффективность эмиссивных текстур напрямую зависит от правильной настройки параметров свечения для различных материалов. Разные поверхности излучают свет по-разному, и Substance Painter позволяет точно настраивать эти нюансы.

Для создания реалистичного свечения необходимо учитывать физические свойства материалов. Например, металлические поверхности с эмиссией будут иметь более направленное, резкое свечение, в то время как матовые поверхности дадут более мягкий, рассеянный свет. 🔆

Основные параметры для настройки emissive-свойств включают:

Интенсивность (Intensity) — определяет яркость свечения, где 0 означает отсутствие свечения, а значения выше 1 дают эффект пересвета.

— определяет яркость свечения, где 0 означает отсутствие свечения, а значения выше 1 дают эффект пересвета. Цвет (Color) — задает оттенок свечения, который может отличаться от базового цвета материала.

— задает оттенок свечения, который может отличаться от базового цвета материала. Распределение (Distribution) — контролирует, как свечение распределяется по поверхности.

— контролирует, как свечение распределяется по поверхности. Эмиссивный профиль (Emissive Profile) — дополнительные настройки, определяющие характер свечения.

При настройке эмиссии для разных материалов рекомендуется придерживаться следующих значений интенсивности:

Тип материала/эффекта Рекомендуемая интенсивность Цветовые рекомендации LED-индикаторы 0.8 – 1.2 Чистые, насыщенные RGB-цвета Голографические интерфейсы 0.3 – 0.7 Полупрозрачные, с голубым или зеленым оттенком Раскаленные металлы 1.0 – 2.0 От красного к желтому и белому Неоновые вывески 1.5 – 3.0 Яркие, с легким размытием краев Слабое свечение (аксессуары) 0.1 – 0.4 Приглушенные, с низкой насыщенностью

Для создания эффекта раскаленного металла можно использовать градиентное эмиссивное свечение, имитирующее изменение температуры:

Создайте заполняющий слой для эмиссии. Добавьте градиентную маску, где наиболее горячие участки будут иметь белый цвет (максимальная эмиссия). Настройте цветовой градиент от темно-красного (темные участки маски) до ярко-желтого и белого (светлые участки). Добавьте слой с шумом (noise) для создания неравномерности нагрева.

Для создания реалистичного голографического интерфейса рекомендуется комбинировать эмиссию с настройками прозрачности:

Установите невысокие значения эмиссии (0.3-0.5) для базового свечения. Добавьте маску с градиентом для краевого свечения, усиливая эмиссию по краям элементов. Используйте процедурные шумы для создания эффекта сканирующих линий или помех. Настройте прозрачность (Opacity) в диапазоне 0.6-0.8 для реалистичного голографического эффекта.

Маскирование и детализация эмиссивных эффектов

Маскирование — ключевой элемент при работе с эмиссивными текстурами, позволяющий с хирургической точностью контролировать, какие части модели будут светиться, а какие останутся обычными поверхностями. Substance Painter предлагает множество инструментов для создания сложных и детализированных масок.

Для создания высокодетализированных эмиссивных эффектов можно использовать несколько типов масок:

Полигональные маски — позволяют выделить конкретные полигоны модели.

— позволяют выделить конкретные полигоны модели. Процедурные маски — создаются автоматически на основе геометрии модели (выступы, впадины, края).

— создаются автоматически на основе геометрии модели (выступы, впадины, края). Нарисованные маски — создаются вручную с помощью кистей.

— создаются вручную с помощью кистей. Генераторы масок — создают маски на основе процедурных шумов и паттернов.

— создают маски на основе процедурных шумов и паттернов. Текстурные маски — импортированные изображения, используемые как маски.

При создании маски для сложного светящегося узора (например, микросхемы или материнской платы) эффективно использовать комбинацию подходов:

Создайте базовую маску с помощью выделения полигонов, отмечающих основные дорожки и элементы. Добавьте генератор масок с настройками Grid или Electronic для создания регулярных паттернов. Используйте ручную роспись для добавления мелких деталей и коррекции автоматически созданных масок. Примените различные фильтры (Blur, Sharpen, Levels) для тонкой настройки границ маски.

Мария Волкова, 3D-художник При создании светящейся карты киберпанк-города для одного проекта я столкнулась с задачей: нужно было текстурировать небоскрёб с тысячами окон, где некоторые должны светиться в ночное время. Первый подход с ручной покраской занимал слишком много времени — на одно здание уходило несколько часов. Решение пришло через умное использование масок в Substance Painter. Сначала я создала процедурную маску на основе высотных данных модели (Height Selection), чтобы разделить здание на этажи. Затем добавила генератор масок с паттерном сетки для формирования окон. Финальный штрих — генератор случайных чисел с настройкой Threshold около 0.7, чтобы примерно 30% окон светились. Благодаря этой комбинации процедурных масок, я сократила время текстурирования с нескольких часов до 15 минут, сохранив возможность легко регулировать количество и расположение светящихся окон. Что самое ценное — заказчик мог в реальном времени видеть разные варианты "заселённости" здания, просто регулируя параметр Threshold генератора случайных чисел.

Для создания эффекта мерцания или пульсации в эмиссивных текстурах, необходимо использовать несколько слоев с разной интенсивностью свечения, которые затем могут быть анимированы в игровом движке. В Substance Painter это можно подготовить следующим образом:

Создайте основной эмиссивный слой с базовой интенсивностью свечения. Добавьте второй слой с повышенной интенсивностью (на 30-50% ярче основного). Примените к этому слою маску с четко определенными границами, где будет происходить пульсация. Экспортируйте обе эмиссивные текстуры отдельно для последующей анимации в движке.

Для создания эффекта затухающего свечения по краям (например, для голографических интерфейсов) можно использовать комбинацию масок на основе кривизны и градиентов:

Добавьте маску на основе кривизны (Curvature).

Настройте параметры маски так, чтобы выделялись только края (Cavity/Edge bias в сторону Edge).

Примените градиент к маске, чтобы создать плавное затухание эмиссии от края к центру.

При необходимости добавьте шум для создания неоднородности свечения.

Практические приемы комбинирования карт эмиссии

Настоящий потенциал эмиссивных текстур раскрывается при умелом комбинировании различных карт и каналов. Такой подход позволяет создавать сложные, многослойные эффекты свечения, имитирующие реалистичное поведение различных источников света. 💡

Один из мощных приемов — многослойное наложение эмиссивных текстур с разными параметрами. Это позволяет создавать эффекты глубины и объемности свечения:

Базовый слой эмиссии — создает основное, равномерное свечение по всей площади.

— создает основное, равномерное свечение по всей площади. Детализирующий слой — добавляет акцентные светящиеся элементы с повышенной интенсивностью.

— добавляет акцентные светящиеся элементы с повышенной интенсивностью. Атмосферный слой — создает эффект рассеивания света с использованием мягких масок и низкой непрозрачности.

Эффективная техника для создания объемного свечения — использование карты нормалей (Normal Map) в сочетании с эмиссивной картой. Выпуклости и вдавленности, определяемые нормалями, могут влиять на интенсивность эмиссии, создавая реалистичные светотеневые эффекты даже для светящихся поверхностей:

Создайте базовую эмиссивную текстуру с умеренной интенсивностью. Добавьте карту нормалей, определяющую рельеф поверхности. Создайте маску на основе высоты (Height) или вручную нарисуйте маску, выделяющую выпуклые участки. Примените эту маску к дополнительному слою эмиссии с повышенной интенсивностью.

Для создания эффекта голографической проекции эффективно использовать комбинацию эмиссивных и прозрачных текстур:

Создайте основной эмиссивный слой с цветом голограммы (обычно сине-голубые тона). Добавьте маску с шумом для создания эффекта помех и сканирующих линий. Настройте канал прозрачности (Opacity) в диапазоне 0.4-0.7. Добавьте второй эмиссивный слой с повышенной интенсивностью для краев и важных деталей.

Для имитации реалистичного свечения электронных компонентов (например, на материнской плате) можно использовать технику "Color ID Mapping" в сочетании с эмиссивными картами:

Цветовой ID Тип электронного компонента Рекомендуемый цвет эмиссии Интенсивность 1 (Красный) Индикаторы питания Ярко-красный (#FF0000) 0.8-1.2 2 (Зеленый) Индикаторы активности Ярко-зеленый (#00FF00) 0.7-1.0 3 (Синий) Системные индикаторы Голубой (#00CCFF) 0.5-0.8 4 (Желтый) Предупреждения Янтарный (#FFBB00) 0.9-1.3 5 (Пурпурный) Специальные функции Фиолетовый (#9900FF) 0.6-1.0

Для создания эффекта "умного" материала, реагирующего на внешние условия (например, активируемого энергетического щита), можно подготовить несколько вариантов эмиссивных карт:

Неактивное состояние: минимальная эмиссия только для обозначения контуров. Активирующееся состояние: нарастающая интенсивность эмиссии с анимированными паттернами. Полностью активное состояние: максимальная интенсивность с эффектами пульсации. Критическое состояние: мерцающая эмиссия с альтернативным цветом (например, красным вместо синего).

Экспорт и интеграция emissive текстур в игровые движки

Правильный экспорт и интеграция эмиссивных текстур — критический этап, определяющий, насколько впечатляюще будут выглядеть светящиеся элементы в конечном продукте. Substance Painter предлагает гибкие настройки экспорта, которые нужно адаптировать под конкретный игровой движок. 🎮

Перед экспортом эмиссивных текстур важно настроить параметры вывода в соответствии с требованиями целевой платформы:

Формат файлов — обычно PNG или TGA для сохранения высокого качества и альфа-канала.

— обычно PNG или TGA для сохранения высокого качества и альфа-канала. Разрешение — оптимальный баланс между качеством и производительностью (1024×1024, 2048×2048).

— оптимальный баланс между качеством и производительностью (1024×1024, 2048×2048). Битность — 8 или 16 бит в зависимости от требуемого качества градиентов.

— 8 или 16 бит в зависимости от требуемого качества градиентов. Сжатие — зависит от целевой платформы и требований к производительности.

Для экспорта эмиссивных текстур в Substance Painter следуйте этим шагам:

Откройте меню экспорта (File > Export Textures). Выберите подходящий пресет для вашего движка (Unity, Unreal Engine, и т.д.) или настройте собственный. Убедитесь, что в списке.exportируемых карт присутствует Emissive. При необходимости настройте дополнительные параметры для эмиссивной карты (масштаб, смещение). Выберите формат и разрешение для экспорта. Задайте путь сохранения и экспортируйте текстуры.

Особенности интеграции эмиссивных текстур в популярные игровые движки:

Игровой движок Формат эмиссивных карт Особенности настройки Оптимизация Unity RGB или RGBA (PNG/TGA) Emission Color и Emission Map в Standard Shader Использование HDR для эмиссивных текстур Unreal Engine RGB (PNG/TGA) Emissive Color и Emissive Map в Material Editor Поддержка карты маски (Mask Map) для оптимизации Godot RGB (PNG) Emission параметр в Spatial Material Отдельная настройка Emission Energy CryEngine RGB (TIF) Подключение через Emittance параметр Поддержка детализированных настроек свечения

Для динамического изменения эмиссивных эффектов в игре (например, включение/выключение света, изменение интенсивности или цвета) необходимо подготовить материал с параметрами, которые можно изменять программно:

Создайте параметры материала, управляющие интенсивностью эмиссии (Emission Power/Intensity).

Добавьте параметры для контроля цвета эмиссии (Emission Color).

При необходимости создайте параметры для переключения между разными эмиссивными текстурами (Emission Map Index).

Используйте скрипты или блупринты для изменения этих параметров во время игры.

Для оптимизации производительности при использовании эмиссивных текстур рекомендуется:

Объединять несколько карт в один атлас для уменьшения количества текстурных сэмплов. Использовать карты эмиссии меньшего разрешения для объектов, находящихся далеко от камеры. Применять LOD (Level of Detail) для снижения детализации эмиссивных эффектов на расстоянии. Ограничивать количество одновременно видимых эмиссивных объектов в сцене.

При работе с мобильными платформами следует учитывать дополнительные ограничения:

Использовать текстуры с разрешением не выше 1024×1024.

Ограничивать количество и сложность эмиссивных эффектов.

Применять текстурное сжатие, оптимизированное для мобильных устройств.

Использовать упрощенные шейдеры для эмиссивных материалов на малопроизводительных устройствах.

Освоение эмиссивных текстур в Substance Painter открывает перед вами безграничные возможности для создания выразительных 3D-моделей с реалистичными светящимися элементами. От простых индикаторов до сложных голографических интерфейсов — всё это теперь в вашем арсенале. Помните: ключ к успеху — баланс между визуальной привлекательностью и технической оптимизацией. Экспериментируйте с интенсивностью, цветами и масками, но всегда проверяйте результат в целевом движке. Техники, описанные в этом руководстве, уже сегодня помогут вашим работам буквально сиять на фоне конкурентов.

