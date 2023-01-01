Фотореалистичное текстурирование 3D-моделей: техники создания

Для кого эта статья:

Профессиональные 3D-художники

Студенты и начинающие дизайнеры в области 3D-графики

Специалисты в области игровой и киноиндустрии, занимающиеся визуализацией Фотореалистичное текстурирование 3D-моделей — это искусство превращения голой полигональной сетки в нечто, неотличимое от реального объекта. Перенос деталей с фотографий на трехмерные модели — одна из самых востребованных техник в игровой, кино- и архитектурной визуализации. В этом руководстве я покажу, как добиться потрясающего реализма без 3D-сканирования, используя только фотографии и правильный подход к работе с текстурами в программах Substance Painter, ZBrush и Blender. 🎮 Готовы погрузиться в мир профессионального текстурирования?

Подготовка референсов и анализ фотоматериалов

Качественное текстурирование начинается задолго до открытия 3D-редактора. Первый и критически важный этап — сбор и анализ референсов. Это не просто скачивание случайных изображений из интернета, а стратегический процесс создания информационной базы для вашей работы.

Андрей Соколов, Lead Texture Artist: Однажды мне поручили воссоздать старинный кожаный фолиант для исторического фильма. Вместо того чтобы сразу броситься текстурировать, я потратил два дня на музеи. Фотографировал каждую потертость, каждый сгиб, каждое пятно на реальных старинных книгах. Казалось, заказчик недоволен задержкой. Но когда он увидел финальный результат с точно воспроизведенной фактурой состаренной кожи, проект получил дополнительное финансирование на создание целой библиотеки виртуальных артефактов. Правильные референсы — это 80% успеха в текстурировании.

При сборе фотоматериалов необходимо учитывать следующие аспекты:

Освещение — используйте диффузное освещение без выраженных бликов для чистого захвата текстур

Разрешение — фотографии высокого разрешения позволят захватить микродетали поверхности

Разные ракурсы — собирайте материал со всех сторон объекта для корректного мапирования

Масштабные маркеры — помещайте линейку или известный объект в кадр для определения масштаба текстурных деталей

После сбора материалов следует провести их обработку и систематизацию. Я рекомендую создать PureRef-доску (или использовать аналогичное программное обеспечение) для организации всех референсов. Отдельно стоит выделить фотографии для различных материалов вашей модели — металл, ткань, дерево и т.д.

Тип референса Для чего используется На что обращать внимание Общие планы Понимание формы и пропорций Общая композиция, масштаб деталей Крупные планы текстур Создание диффузных и нормал-карт Микродетали, шероховатость, рисунок поверхности Фото при разном освещении Определение металличности и отражений Характер бликов, глубина отражений Детали и соединения Проработка конструкционных элементов Швы, стыки, износ в местах соединений

Для устранения перспективных искажений и подготовки фотографий к использованию в качестве текстур, воспользуйтесь Adobe Photoshop или аналогичным редактором. Инструменты коррекции перспективы позволят получить «плоские» версии текстур, необходимые для корректного наложения на 3D-объект. 📐

Основы создания UV-развёртки для качественного текстурирования

UV-развёртка — это фундамент, на котором строится всё текстурирование. Плохая развёртка сведёт на нет даже самые качественные текстуры, поэтому этому этапу стоит уделить особое внимание.

Создание правильной UV-развёртки включает в себя несколько критических этапов:

Расстановка швов — размещайте их в незаметных местах или там, где они логично обоснованы (например, по естественным стыкам материалов)

Оптимизация пространства — максимально эффективно используйте UV-пространство для достижения оптимального разрешения текстур

Выравнивание островов — располагайте UV-острова так, чтобы избежать искажений геометрии

Поддержание текселя — сохраняйте единый масштаб текселя для всей модели (или намеренно увеличивайте его для ключевых деталей)

Мария Вершинина, Текстурный художник: Работая над 3D-моделью старинного самовара для музейной экспозиции, я столкнулась с серьезной проблемой. Из-за неправильной UV-развертки орнамент на боковой поверхности постоянно искажался и терял детализацию. После трех переделок я решила применить технику, которую редко используют для органических объектов — UDIM-текстурирование. Разделив самовар на логические части (корпус, ручки, носик, крышка), я создала отдельные UDIM-тайлы с повышенным разрешением для областей с орнаментом. Это позволило достичь фотореалистичного результата, где каждая гравировка четко видна даже при максимальном приближении. Заказчик был настолько impressed, что попросил создать целую коллекцию виртуальных экспонатов для интерактивной части выставки.

Для создания качественной UV-развёртки в Blender используйте следующие горячие клавиши и инструменты:

Инструмент Горячие клавиши (Blender) Назначение Mark Seam Ctrl+E → Mark Seam Обозначение швов на модели Unwrap U → Unwrap Развертка модели по обозначенным швам Smart UV Project U → Smart UV Project Автоматическая развертка с контролем углов Pack Islands UVs → Pack Islands Автоматическая упаковка UV-островов Average Island Scale UVs → Average Island Scale Выравнивание масштаба текселей

При создании UV-развёртки для фотореалистичного текстурирования рекомендую использовать следующие пропорции пикселей для различных элементов модели:

Главные элементы (лицо персонажа, центральные детали объекта) — 30-40% UV-пространства

Второстепенные видимые элементы — 40-50% UV-пространства

Редко видимые или отдаленные элементы — 10-20% UV-пространства

Для проверки качества UV-развёртки наложите на модель текстуру с сеткой (checker texture) и убедитесь, что линии не искажаются на поверхности модели. Любые значительные искажения указывают на проблемные области, требующие повторной развёртки. 🧩

Техники переноса деталей с фото на 3D-модель

Перенос деталей с фотографий на 3D-модель может осуществляться несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от типа объекта и желаемого результата.

Рассмотрим основные методы переноса деталей:

Проекционное текстурирование — проецирование фотографий напрямую на модель с разных ракурсов Фотограмметрия-лайт — создание карт смещения на основе фотографий с разных углов Ручная адаптация текстур — ручная корректировка и рисование на основе фотореференсов Генерация normal maps из фотографий — автоматическое создание карт нормалей из фото текстур

Для проекционного текстурирования в ZBrush идеально подходит инструмент Spotlight, позволяющий проецировать изображения непосредственно на поверхность модели. В Blender аналогичную функцию выполняет Project Paint в режиме текстурной покраски.

При работе с фотоматериалами необходимо учитывать следующие аспекты:

Устранение бликов и теней — перед использованием фотографий для текстурирования необходимо удалить нежелательные тени и блики

— перед использованием фотографий для текстурирования необходимо удалить нежелательные тени и блики Коррекция цвета и экспозиции — обеспечьте единообразие всех используемых фотографий

— обеспечьте единообразие всех используемых фотографий Устранение искажений объектива — особенно важно для широкоугольных снимков

— особенно важно для широкоугольных снимков Бесшовность текстур — обработайте края текстур для обеспечения плавных переходов

Для создания high-poly детализации на основе фотографий в ZBrush можно использовать следующий процесс:

Импортируйте базовую low-poly модель и увеличьте её полигонаж с помощью DynaMesh или ZRemesher Используйте Spotlight для проецирования фотографий текстур на модель С помощью Alpha-масок и кистей Standard, DamStandard и Clay Buildup создайте объемные детали на основе проецируемых текстур Используйте Displacement Map, сгенерированную из высокодетализированных фотографий, для добавления микродеталей Экспортируйте normal и displacement карты для применения на low-poly модели

В Substance Painter можно значительно упростить процесс переноса фотодеталей, используя специальные фильтры и генераторы:

Multi-angle Projection — для проецирования фотографий с разных ракурсов

— для проецирования фотографий с разных ракурсов Height to Normal — для преобразования карт высоты в карты нормалей

— для преобразования карт высоты в карты нормалей Normal Map Converter — для конвертации между различными форматами normal map

— для конвертации между различными форматами normal map Curvature Generator — для выделения краев и углублений на основе геометрии

Важно помнить, что прямое проецирование фотографий — это только начало процесса. Для по-настоящему фотореалистичного результата потребуется ручная доработка текстур с учетом особенностей освещения, материалов и износа объекта. 🔍

Работа с материалами и текстурными картами в 3D-софте

После переноса базовых текстур с фотографий начинается ключевой этап — настройка материалов и работа с различными текстурными картами. Этот этап определяет, насколько реалистичным в итоге будет выглядеть ваша 3D-модель.

Современные рендеры используют физически корректные материалы (PBR — Physically Based Rendering), которые требуют создания следующих основных карт:

Base Color / Diffuse — базовый цвет поверхности без освещения и теней

— базовый цвет поверхности без освещения и теней Normal Map — карта для создания иллюзии геометрических деталей

— карта для создания иллюзии геометрических деталей Roughness — контролирует размытость или четкость отражений

— контролирует размытость или четкость отражений Metallic — определяет металлические свойства поверхности

— определяет металлические свойства поверхности Height / Displacement — для физического смещения геометрии

— для физического смещения геометрии Ambient Occlusion (AO) — для добавления мягких теней в углублениях

— для добавления мягких теней в углублениях Emission — для светящихся элементов модели

В Substance Painter процесс создания комплексного материала на основе фотографий выглядит следующим образом:

Импортируйте подготовленную 3D-модель с корректной UV-развёрткой Создайте базовый слой материала, соответствующий основному материалу объекта Добавьте заполняющий слой (Fill Layer) и импортируйте обработанную фотографию как базовую текстуру Используйте инструмент «Normal from Diffuse» для автоматической генерации начальной normal map Создайте дополнительные слои для различных материалов, используя маски для разграничения областей Настройте физические параметры каждого материала (roughness, metallic) на основе референсов Добавьте слои детализации: потертости, грязь, царапины, используя генераторы и ручную прорисовку Финализируйте материал, добавляя микродетали с помощью процедурных текстур

При работе с Blender используйте нодовую систему шейдеров для комбинирования различных текстурных карт:

Подключите Diffuse текстуру к входу Base Color шейдера Principled BSDF

Подключите Normal Map через ноду Normal Map к входу Normal

Подключите Roughness текстуру к соответствующему входу

Для Displacement используйте ноду Displacement и подключите её к выходу Material Output

Важные аспекты при настройке материалов:

Взаимодействие карт — обеспечьте согласованность между различными картами (например, трещины должны отражаться и в normal, и в roughness картах)

— обеспечьте согласованность между различными картами (например, трещины должны отражаться и в normal, и в roughness картах) Вариативность поверхности — даже однородные материалы имеют небольшие вариации в реальном мире

— даже однородные материалы имеют небольшие вариации в реальном мире Краевой износ — особое внимание уделите краям объектов, где обычно концентрируется износ

— особое внимание уделите краям объектов, где обычно концентрируется износ Микроповерхность — добавьте процедурный шум для имитации микроскопических неровностей

Для достижения фотореалистичности важно помнить о тонкостях настройки параметров материалов. Например, даже самые гладкие поверхности в реальном мире имеют roughness не ниже 0.02-0.05. Полностью нулевое значение создаст неестественно идеальное отражение. 🧪

Финальная детализация и постобработка 3D-модели

Финальная детализация и постобработка — это то, что отличает посредственную 3D-модель от фотореалистичного шедевра. На этом этапе мы добавляем тот уровень нюансов и деталей, который заставляет зрителя забыть, что перед ним компьютерная графика.

Ключевые аспекты финальной детализации включают:

Добавление несовершенств — пыль, царапины, потертости, разводы и другие следы эксплуатации Контрастные детали — подчеркивание краев, углублений и выступов для усиления восприятия формы Тонкая настройка материалов — финальная корректировка физических параметров материалов Дополнительные микродетали — добавление мелких элементов, которые видны только при близком рассмотрении

В Substance Painter для финальной детализации используйте следующие техники:

Слои с режимами наложения — используйте Overlay, Multiply и другие режимы для добавления деталей

— используйте Overlay, Multiply и другие режимы для добавления деталей Smart Masks — для автоматического выделения областей, таких как края, углубления, выпуклости

— для автоматического выделения областей, таких как края, углубления, выпуклости Particle Brushes — для добавления пыли, грязи и других частиц

— для добавления пыли, грязи и других частиц Height-Based Weathering — для создания естественных потоков грязи и ржавчины

После завершения текстурирования в Substance Painter экспортируйте все карты текстур в нужном формате для вашего рендерера. Стандартный набор включает:

Тип карты Формат файла Рекомендуемое разрешение Base Color / Diffuse PNG/TIFF (sRGB) 2K-4K (в зависимости от размера объекта) Normal Map PNG/TGA (Linear) 2K-4K Metallic/Roughness/AO PNG/EXR (Linear) 2K-4K Height/Displacement EXR (32-bit Float) 2K-4K Emission PNG/EXR (Linear) 1K-2K

В Blender финальная постобработка модели может включать:

Композитинг — настройка постэффектов рендера (глубина резкости, виньетирование, хроматические аберрации)

— настройка постэффектов рендера (глубина резкости, виньетирование, хроматические аберрации) Коррекция цвета — настройка цветового баланса, контрастности и насыщенности

— настройка цветового баланса, контрастности и насыщенности Имитация особенностей камеры — добавление шума пленки, зерна, эффектов линз

— добавление шума пленки, зерна, эффектов линз Окружение — настройка HDRI-освещения для корректных отражений на поверхности модели

Помните, что для презентации текстурированной модели важно создать несколько различных ракурсов, демонстрирующих все аспекты вашей работы:

Общий план для восприятия всей модели Средние планы для демонстрации основных материалов и текстур Крупные планы для демонстрации микродеталей и качества текстурирования Презентационные виды с драматическим освещением для подчеркивания формы Технические виды с нейтральным освещением для демонстрации точности текстурирования

Для достижения максимального реализма я рекомендую делать рендеры в высоком разрешении (не менее 4K) с использованием path tracing рендереров, таких как Cycles в Blender, Arnold или V-Ray. Достаточное количество сэмплов (от 1000 и выше) поможет избавиться от шума и точнее передать все нюансы материалов. 📸

Создание фотореалистичных 3D-моделей с использованием фотографий — это сложный, но невероятно благодарный процесс. Мастерство текстурирования приходит с опытом, наблюдательностью и пониманием физических свойств материалов окружающего мира. Не бойтесь экспериментировать и постоянно анализируйте реальность вокруг вас — каждая поверхность, каждый блик и каждая потертость рассказывают историю, которую вы можете перенести в свои 3D-работы. Помните: в текстурировании нет мелочей, есть только детали, которые определяют качество конечного результата.

