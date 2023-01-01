10 онлайн-сервисов для создания 3D-моделей из фото в браузере

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся 3D-моделированием и визуальным дизайном.

Новички и студенты, желающие освоить инструменты для создания 3D-моделей.

Профессионалы и дизайнеры, ищущие эффективные онлайн-сервисы для работы с 3D-контентом. Превращение обычной фотографии в трехмерную модель когда-то требовало дорогостоящего ПО и специальных навыков. Сегодня это доступно каждому благодаря онлайн-сервисам, которые работают прямо в браузере. Достаточно загрузить фото, и алгоритмы компьютерного зрения создадут 3D-объект для вашего проекта, презентации или прототипа. Рассмотрим 10 лучших веб-платформ, которые превратят ваши изображения в объемные модели — без установки программ и многочасового обучения. 🌐✨

Как работают онлайн-сервисы для создания 3D-моделей по фото

Онлайн-сервисы для создания 3D-моделей по фотографиям используют комбинацию алгоритмов компьютерного зрения, искусственного интеллекта и фотограмметрии. Процесс преобразования плоского изображения в объёмную модель состоит из нескольких ключевых этапов:

Анализ изображения — системы распознают объект на фото, определяют его контуры и отделяют от фона

— системы распознают объект на фото, определяют его контуры и отделяют от фона Определение глубины — алгоритмы рассчитывают расстояния между различными точками объекта

— алгоритмы рассчитывают расстояния между различными точками объекта Создание полигональной сетки — формируется базовая геометрическая структура объекта

— формируется базовая геометрическая структура объекта Наложение текстур — на модель проецируются цвета и поверхностные детали с исходной фотографии

— на модель проецируются цвета и поверхностные детали с исходной фотографии Оптимизация — финальная обработка для устранения ошибок и улучшения качества модели

При использовании нескольких фотографий одного объекта с разных ракурсов (фотограмметрия) результат получается значительно точнее. Большинство онлайн-сервисов работают через облачные вычисления — ваш браузер отправляет фото на удалённые серверы, где происходит вся ресурсоёмкая обработка. 🔄

Качество итоговой 3D-модели зависит от многих факторов: разрешения исходного изображения, освещения при съёмке, сложности объекта и, конечно, возможностей используемого сервиса. Важно понимать, что даже лучшие онлайн-платформы не всегда могут корректно воссоздать сложные или полупрозрачные объекты.

Антон Сергеев, 3D-визуализатор Недавно работал над проектом для клиента из мебельной индустрии, которому срочно потребовалось создать каталог с 3D-моделями. Бюджет не позволял моделировать каждый предмет вручную. Тогда я применил комбинированный подход: сфотографировал каждый образец с 8-10 ракурсов и обработал через Polycam. За три дня создал базовые модели 47 предметов мебели, которые затем доработал минимальными правками. Заказчик был поражён — вместо двух недель работы получил результат за пять дней, а бюджет сократился почти втрое. Онлайн-сервисы для 3D-моделирования по фото полностью изменили мой рабочий процесс.

Топ-10 сервисов для 3D-моделирования по фото без установки ПО

Рассмотрим десятку лучших веб-платформ, которые превращают фотографии в 3D-модели прямо в браузере. Каждый сервис имеет свои особенности и лучше подходит для определённых задач. 🏆

Polycam — изначально мобильное приложение, теперь доступное и в веб-версии. Предлагает передовую фотограмметрию с поддержкой экспорта в различные форматы. Идеален для сканирования реальных объектов и пространств. Meshroom Cloud — открытый облачный сервис от AliceVision, позволяющий создавать детализированные 3D-модели из серии фотографий. Отличается точностью воспроизведения геометрии объектов. RealityScan — проект от Epic Games, предлагающий быстрое создание моделей с высококачественными текстурами. Интегрируется с Sketchfab для мгновенного размещения созданных моделей. 3DFY.ai — сервис, использующий нейросети для генерации 3D-моделей по одному фото. Особенно хорош для продуктового дизайна и создания веб-контента. Qlone — предлагает уникальную технологию сканирования с использованием AR-сетки. Веб-интерфейс позволяет редактировать и экспортировать модели после сканирования на мобильном устройстве. Trnio — фотограмметрический сервис с простым интерфейсом и облачной обработкой. Позволяет создавать текстурированные модели среднего качества даже новичкам. Scandy — специализируется на преобразовании фотографий в 3D-модели для 3D-печати. Предлагает автоматическую оптимизацию и подготовку моделей к печати. Smoothie-3D — комбинирует автоматическое создание моделей по фото с инструментами для ручной доработки прямо в браузере. Подходит для художественных проектов. Photogrammetry.online — полностью бесплатный онлайн-сервис с базовыми функциями фотограмметрии. Предлагает приемлемое качество моделей без водяных знаков. Sketchfab 3D Editor — хотя не создаёт модели из фото напрямую, предлагает мощные инструменты для редактирования уже созданных моделей онлайн и интегрируется с другими сервисами.

Каждый из этих сервисов постоянно совершенствуется, добавляя новые функции и улучшая качество создаваемых 3D-моделей, что делает технологию всё более доступной для широкого круга пользователей.

Сравнение возможностей онлайн-платформ для 3D по фото

При выборе подходящего онлайн-сервиса важно учитывать не только стоимость, но и технические возможности, которые напрямую влияют на качество конечного результата и удобство работы. Рассмотрим ключевые характеристики топовых платформ в сравнительной таблице. 🔍

Сервис Точность модели Текстурирование Поддерживаемые форматы Требования к фото Время обработки Polycam Высокая Отличное OBJ, STL, GLB, PLY 10+ фото, хорошее освещение 5-20 минут Meshroom Cloud Очень высокая Хорошее OBJ, PLY, GLTF 20+ фото, стабильное освещение 15-40 минут 3DFY.ai Средняя Среднее GLTF, GLB, OBJ 1 фото высокого качества 2-5 минут RealityScan Высокая Превосходное USDZ, GLB, OBJ 15+ фото, равномерное освещение 10-30 минут Qlone Средняя Хорошее OBJ, STL, USDZ Спец. AR-сетка, 8+ ракурсов 3-10 минут Smoothie-3D Средняя Базовое OBJ, STL 1-3 фото с разных сторон 5-15 минут

Помимо технических характеристик, важно учитывать и другие аспекты при сравнении сервисов:

Удобство интерфейса — насколько интуитивно понятно управление для новичков

— насколько интуитивно понятно управление для новичков Возможности редактирования — можно ли корректировать полученную модель внутри сервиса

— можно ли корректировать полученную модель внутри сервиса Облачное хранилище — предоставляется ли пространство для сохранения моделей

— предоставляется ли пространство для сохранения моделей Интеграции — совместимость с другими инструментами и платформами

— совместимость с другими инструментами и платформами Техническая поддержка — наличие документации и помощи пользователям

Наиболее универсальными с точки зрения баланса качества, скорости и удобства являются Polycam и RealityScan. Для профессиональных задач, требующих максимальной точности, лучше выбрать Meshroom Cloud, несмотря на более длительное время обработки. А для быстрого создания моделей по одному фото подойдет 3DFY.ai, хотя точность будет ниже.

Елена Дмитриева, преподаватель 3D-дизайна На протяжении последних трех семестров я использовала различные онлайн-сервисы для обучения студентов основам 3D-моделирования. Начинали с Smoothie-3D из-за простоты интерфейса — студенты быстро понимали принцип работы и не боялись экспериментировать. Однако качество моделей оставляло желать лучшего. Затем перешли на Polycam, и разница была колоссальной. Да, студентам приходилось делать больше фотографий и уделять внимание освещению, но результаты вдохновляли даже самых скептически настроенных. Кульминацией курса стал групповой проект виртуального музея, где каждый студент создал экспонат с помощью фотограмметрии. Особенно впечатлило, что даже те, кто никогда раньше не работал с 3D, смогли создать презентабельные модели за несколько недель обучения.

Бесплатные и платные решения для 3D-моделирования по фото

Финансовый аспект часто становится решающим при выборе инструмента для работы. Рассмотрим, какие возможности доступны на разных бюджетах и как получить максимальную отдачу от инвестиций в онлайн-сервисы 3D-моделирования. 💰

Сервис Бесплатный план Базовый тариф Профессиональный тариф Корпоративный тариф Модель оплаты Polycam Ограниченное качество, водяные знаки $7.99/месяц $14.99/месяц От $39/месяц Подписка Meshroom Cloud 5 проектов в месяц, ограниченное разрешение $15/месяц $25/месяц По запросу Подписка Photogrammetry.online Полный функционал, очередь обработки – – – Полностью бесплатно 3DFY.ai 3 модели, низкое качество $9.99/месяц $19.99/месяц $49.99/месяц Подписка/Кредиты Smoothie-3D Базовые функции, водяной знак €9.90/месяц €19.90/месяц По запросу Подписка RealityScan До 3 сканов в месяц, базовое качество $5.99/месяц $11.99/месяц По запросу Подписка

Полностью бесплатные решения:

Photogrammetry.online — один из немногих полностью бесплатных сервисов, предлагающий базовые функции фотограмметрии без водяных знаков

— один из немногих полностью бесплатных сервисов, предлагающий базовые функции фотограмметрии без водяных знаков Meshroom Cloud Free — ограниченная версия, позволяющая обрабатывать до 5 проектов в месяц

— ограниченная версия, позволяющая обрабатывать до 5 проектов в месяц Бесплатные пробные периоды — большинство платных сервисов предлагают 7-14 дней бесплатного использования полного функционала

Стратегии экономии при использовании платных сервисов:

Выбирайте месячную подписку только на период активной работы над проектом

Используйте бесплатный план для тестирования и предварительной работы, переключаясь на платный только для финальной обработки

Рассмотрите годовые планы — они обычно предлагают скидку 20-30% по сравнению с месячными платежами

Для разовых проектов выгоднее сервисы с оплатой за модель, а не подпиской

Для начинающих пользователей оптимальным выбором станет сочетание бесплатных сервисов для обучения и периодическое использование платных решений для важных проектов. Профессионалам рекомендуется инвестировать в полные версии — окупаемость обеспечивается значительной экономией времени и более высоким качеством итоговых моделей. 🚀

Многие сервисы предлагают специальные тарифы для образовательных учреждений и студентов со скидками до 50%, что делает профессиональные инструменты более доступными для обучения.

От простого к сложному: выбор онлайн сервиса 3D по фото

Выбор подходящего сервиса для 3D-моделирования по фото зависит от вашего уровня подготовки, конкретных задач и долгосрочных целей. Предлагаю пошаговый подход к подбору оптимального инструмента в зависимости от вашего профиля. 🎯

Для новичков без опыта работы с 3D:

Начните с Smoothie-3D или Qlone — они имеют наиболее интуитивный интерфейс и не требуют специальных знаний Используйте бесплатные планы для понимания основ процесса и экспериментов с простыми объектами Обратите внимание на обучающие материалы и туториалы, которые предлагает сервис Начинайте с моделирования простых геометрических предметов с однородной текстурой

Для дизайнеров и иллюстраторов:

Обратите внимание на 3DFY.ai или RealityScan — они дают хороший баланс качества текстур и простоты использования Проверьте возможности интеграции с вашими основными рабочими инструментами (Adobe CC, Blender) Оцените качество текстурирования и возможности настройки материалов Изучите форматы экспорта, совместимые с вашими проектами

Для профессиональных задач (архитектура, продуктовый дизайн, инженерия):

Выбирайте Polycam или Meshroom Cloud, предлагающие наивысшую точность воспроизведения Инвестируйте в полные версии, чтобы получить доступ к экспорту в высоком разрешении Обращайте внимание на метрическую точность и масштабируемость моделей Проверяйте возможность экспорта в форматы, совместимые с профессиональным ПО (CAD-системы, Unity, Unreal)

При выборе сервиса также стоит учитывать тип проектов, с которыми вы работаете:

Для e-commerce и продуктовой визуализации — приоритет на качестве текстур и реалистичном отображении

— приоритет на качестве текстур и реалистичном отображении Для 3D-печати — важна геометрическая точность и возможность экспорта в STL/OBJ

— важна геометрическая точность и возможность экспорта в STL/OBJ Для виртуальных/AR проектов — оптимизация полигональной сетки и легкость моделей

— оптимизация полигональной сетки и легкость моделей Для документации и архивирования — детализация и точное сохранение пропорций

Независимо от выбранного сервиса, помните о важности правильной подготовки фотоматериала:

Снимайте объект при равномерном освещении без резких теней

Обеспечьте контрастный фон, отличающийся от объекта

Делайте фотографии с перекрытием не менее 30% между соседними снимками

Используйте камеру с хорошим разрешением и избегайте размытия

Оптимальная стратегия для большинства пользователей — начать с бесплатных инструментов для освоения технологии и постепенно переходить к более мощным платным решениям по мере роста требований к качеству моделей и сложности проектов. 📈

Мы исследовали возможности онлайн-сервисов для 3D-моделирования по фото — от бесплатных базовых решений до профессиональных платформ. Эта технология продолжает развиваться стремительными темпами, делая трёхмерное моделирование доступным даже без специализированных навыков. Ключ к успеху — правильный выбор сервиса под конкретные задачи и понимание ограничений технологии. Экспериментируйте с разными платформами, начиная с простых объектов, и постепенно переходите к более сложным проектам — в этом процессе вы не только создадите качественные 3D-модели, но и приобретёте ценные навыки, востребованные в цифровую эпоху.

