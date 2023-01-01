Фотограмметрия: как создавать точные 3D-модели из обычных фото

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и специалисты, интересующиеся 3D-моделированием и графическим дизайном

Профессионалы из областей архитектуры, археологии и геоинформационных систем

Любители технологий, включая фотограмметрию и создание цифровых моделей Фотограмметрия превратилась из узкоспециализированного метода картографии в революционную технологию создания детализированных 3D-моделей. Представьте: вы делаете серию обычных снимков объекта, а специальное ПО трансформирует их в полноценную трехмерную модель с точностью до миллиметра 📏. От археологических артефактов до целых городов, от игровых ассетов до архитектурных проектов — фотограмметрия изменила подход к 3D-моделированию, сделав его доступнее и точнее. Сочетание математической точности с простотой реализации открывает потрясающие возможности для специалистов в самых разных областях.

Погрузитесь в мир профессионального 3D-моделирования с курсом Профессия графический дизайнер от Skypro! На обучении вы освоите не только базовые навыки создания трехмерных моделей, но и передовые техники, включая фотограмметрию. Представьте: уже через несколько месяцев вы сможете создавать фотореалистичные 3D-объекты для дизайн-проектов, архитектуры или игровой индустрии. Инвестируйте в навыки будущего — станьте экспертом в 3D прямо сейчас!

Сущность фотограмметрии в создании объемных моделей

Фотограмметрия — это технология получения точных пространственных данных об объектах на основе фотографических изображений. В контексте 3D моделирования фотограмметрия представляет собой процесс создания объемных цифровых моделей из множества двумерных снимков, сделанных с разных ракурсов. По сути, это математически обоснованный метод реконструкции трехмерного пространства на основе перекрывающихся изображений.

Ключевое отличие фотограмметрии от традиционных методов 3D моделирования заключается в подходе к созданию модели. Если при классическом моделировании специалист вручную выстраивает геометрию с нуля, то фотограмметрия автоматически извлекает геометрические данные из реальных объектов через их фотографии.

Принцип работы фотограмметрии основан на триангуляции — процессе определения координат точек в трехмерном пространстве путем построения воображаемых треугольников от камеры к объекту. Когда одна и та же точка видна на двух или более снимках, сделанных с разных позиций, программа может вычислить её точное расположение в трехмерном пространстве. 🔍

Александр Васильев, специалист по фотограмметрической реконструкции Однажды я работал над проектом по восстановлению древнего храма в Греции. У нас был ограниченный бюджет и сжатые сроки, что делало традиционную методику 3D-сканирования практически невозможной. Вместо этого я решил применить фотограмметрию. С обычной зеркальной камерой я сделал около 500 снимков храма со всех возможных ракурсов. Особое внимание уделял перекрытию фотографий — каждый фрагмент должен был появиться минимум на 3-4 снимках. После загрузки фотографий в специальное ПО началась магия: алгоритм проанализировал снимки, определил общие точки и воссоздал трехмерную структуру объекта. Результат превзошел все ожидания — полученная модель имела погрешность меньше сантиметра! Археологи смогли изучать детали, недоступные при обычном осмотре, а реставраторы получили точный шаблон для восстановления разрушенных элементов. С тех пор фотограмметрия стала моим основным инструментом — она превращает простые фотографии в точнейшие цифровые копии реальности.

Фотограмметрия имеет несколько важных преимуществ перед другими методами 3D моделирования:

Высокая точность — современные алгоритмы позволяют достичь субмиллиметровой точности при правильной съемке

— современные алгоритмы позволяют достичь субмиллиметровой точности при правильной съемке Реалистичность — получаемые модели с высокой детализацией и аутентичными текстурами

— получаемые модели с высокой детализацией и аутентичными текстурами Экономичность — требуется минимум оборудования (часто достаточно смартфона с хорошей камерой)

— требуется минимум оборудования (часто достаточно смартфона с хорошей камерой) Сохранение текстур — автоматическое создание карт текстур на основе исходных фотографий

— автоматическое создание карт текстур на основе исходных фотографий Скорость получения результата — быстрее ручного моделирования сложных объектов

Существует два основных типа фотограмметрии, используемых в 3D моделировании:

Тип фотограмметрии Особенности Применение Воздушная (аэрофотограмметрия) Использует снимки с дронов или самолетов для создания моделей местности или крупных объектов Картография, городское планирование, мониторинг изменений ландшафта Наземная (близкодистанционная) Применяет снимки, сделанные с близкого расстояния, для детального воссоздания объектов Архитектура, археология, создание ассетов для игр и VR

Научные основы преобразования фотографий в 3D объекты

В основе фотограмметрии лежит ряд математических принципов и алгоритмов, которые позволяют реконструировать трехмерные координаты точек по их двумерным проекциям на фотографиях. Этот процесс опирается на несколько фундаментальных концепций:

Стереозрение и параллакс — основа фотограмметрии, заимствованная из биологии. Подобно тому, как человеческий мозг определяет глубину пространства, анализируя различия между изображениями, полученными левым и правым глазом, фотограмметрические алгоритмы используют различия в положении одних и тех же точек на разных снимках для восстановления глубины сцены.

Коллинеарность — принцип, согласно которому точка объекта, центр проекции (положение камеры) и точка изображения лежат на одной прямой. Это позволяет установить математическую связь между координатами точки в трехмерном пространстве и ее проекциями на фотографиях.

Математически процесс реконструкции 3D-модели можно разделить на несколько ключевых этапов:

Определение внутренних параметров камеры (калибровка) — фокусное расстояние, искажения объектива и другие характеристики Определение внешних параметров камеры — положение и ориентация камеры для каждого снимка Поиск соответствующих точек на разных снимках (метод SfM — Structure from Motion) Триангуляция — вычисление трехмерных координат точек на основе их проекций Построение плотного облака точек на основе начальной разреженной модели Создание полигональной модели (меша) на основе облака точек Текстурирование — наложение фотографических текстур на полигональную модель

Для автоматического обнаружения одинаковых точек на разных снимках используются особые алгоритмы компьютерного зрения, такие как SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) и SURF (Speeded-Up Robust Features). Эти алгоритмы выделяют особые точки изображения, которые сохраняют свои характеристики при изменении масштаба, поворота или освещения. 🔬

Ключевые математические концепции, лежащие в основе современной фотограмметрии:

Математическая концепция Описание Роль в фотограмметрии Эпиполярная геометрия Описывает геометрические отношения между проекциями одной трехмерной точки на двух изображениях Ограничивает область поиска соответствий между точками на разных изображениях Bundle Adjustment Метод оптимизации, минимизирующий ошибку репроекции для всех точек и камер одновременно Улучшает точность определения положения камер и координат точек модели Multi-View Stereo (MVS) Алгоритмы для построения плотного облака точек по множеству изображений Создает детализированные трехмерные модели с высоким разрешением Триангуляция Делоне Метод построения оптимальной триангуляционной сетки для множества точек Используется при построении полигональной модели из облака точек

Точность фотограмметрической реконструкции напрямую зависит от ряда факторов, включая разрешение изображений, качество оптики, число и распределение снимков, а также алгоритмы обработки. При оптимальных условиях современные методы позволяют достичь погрешности менее 1 мм на объект размером 1 метр, что делает фотограмметрию конкурентоспособной по отношению к дорогостоящим лазерным 3D-сканерам.

Поэтапный процесс создания 3D моделей фотограмметрией

Создание 3D-модели методом фотограмметрии — это многоэтапный процесс, требующий внимания к деталям на каждом шаге. Правильное выполнение каждого этапа критически важно для получения качественного результата. Рассмотрим последовательность действий детально:

1. Подготовка объекта и планирование съемки

Оценка характеристик объекта (размер, форма, текстура, отражающие свойства)

Подготовка поверхности — удаление или маскирование блестящих и прозрачных элементов

Для мелких объектов — установка на поворотный стол с маркерами масштаба

Для крупных объектов — планирование маршрута съемки с учетом оптимального перекрытия кадров

2. Фотосъемка объекта 📸

Обеспечение равномерного освещения без резких теней

Выбор оптимальных настроек камеры (минимальное ISO, достаточная глубина резкости)

Съемка с перекрытием кадров 60-80% (каждая точка объекта должна быть видна минимум на 3 снимках)

Для мелких объектов — круговая съемка с трех уровней высоты

Для архитектуры — параллельно-перпендикулярная схема съемки

3. Предварительная обработка изображений

Отбор качественных снимков, удаление размытых и неудачных

Коррекция экспозиции и баланса белого для согласованности серии

Кадрирование при необходимости

Конвертация в подходящий формат (обычно JPG или TIFF с минимальным сжатием)

4. Загрузка и обработка в специализированном ПО

Импорт фотографий в программу фотограмметрии

Выравнивание фотографий (определение положения камер)

Построение разреженного облака точек

Генерация плотного облака точек

Создание полигональной модели (меша)

Построение текстурной карты

Оптимизация и исправление дефектов модели

5. Постобработка и финализация модели

Заполнение пробелов и исправление артефактов

Децимация (упрощение) модели при необходимости

Ретопология для оптимизации полигональной сетки

Дополнительная обработка текстур

Экспорт в нужный формат (OBJ, FBX, STL и др.)

Марина Северова, 3D-художник игровой студии Работая над открытым миром для ААА-игры, наша команда столкнулась с необходимостью быстро создать десятки уникальных скал и горных формаций. Ручное моделирование каждого объекта потребовало бы месяцы работы и огромного бюджета. Решение пришло неожиданно — в выходные я отправилась в горный парк недалеко от офиса. Вооружившись DSLR-камерой, я отсняла серии фотографий наиболее интересных скальных образований, соблюдая все правила фотограмметрической съемки: перекрытие в 70%, постоянные настройки камеры, равномерное освещение. Вернувшись, я обработала материал в специализированном ПО. Уже через два дня у нас было более 30 высокодетализированных моделей скал с аутентичными текстурами. После оптимизации полигонов и текстур эти ассеты идеально вписались в игровой ландшафт. Фотограмметрия сэкономила нам несколько месяцев работы и позволила достичь визуального качества, превосходящего ручное моделирование. С тех пор она стала стандартным инструментом в нашем рабочем процессе — от создания природных объектов до моделирования архитектуры и реквизита.

При работе с фотограмметрией нередко возникают характерные проблемы, и важно знать, как их решать:

Проблема с выравниванием камер — решение: добавить больше перекрывающихся снимков или маркеры

— решение: добавить больше перекрывающихся снимков или маркеры "Шумные" участки модели — решение: удалить проблемные точки вручную, затем перестроить меш

— решение: удалить проблемные точки вручную, затем перестроить меш Отсутствующие части модели — решение: дополнительная съемка проблемных зон или заполнение пробелов в 3D-редакторе

— решение: дополнительная съемка проблемных зон или заполнение пробелов в 3D-редакторе Искажение текстур — решение: ручная корректировка развёртки UV или повторная генерация с изменёнными параметрами

Время, затрачиваемое на создание 3D-модели методом фотограмметрии, сильно варьируется в зависимости от сложности объекта и требуемой детализации. Для небольшого объекта весь процесс может занять 2-3 часа, включая съемку и обработку. Для сложных архитектурных сооружений или ландшафтов это может растянуться на несколько дней, однако этот срок всё равно значительно короче, чем при традиционном моделировании с нуля.

Современное оборудование и программное обеспечение

Выбор оборудования для фотограмметрии зависит от масштаба проекта, требуемой точности и бюджета. От базового до профессионального уровня, каждый класс оборудования имеет свои особенности и область применения.

Фотооборудование для фотограмметрии:

Камеры :

: Начальный уровень : смартфоны с хорошими камерами (iPhone 12+ или аналогичные Android)

: смартфоны с хорошими камерами (iPhone 12+ или аналогичные Android) Средний уровень : зеркальные/беззеркальные камеры (Canon EOS, Nikon D, Sony Alpha)

: зеркальные/беззеркальные камеры (Canon EOS, Nikon D, Sony Alpha) Профессиональный уровень : полнокадровые камеры с фиксированными объективами высокого разрешения

: полнокадровые камеры с фиксированными объективами высокого разрешения Объективы : предпочтительны объективы с фиксированным фокусным расстоянием (50-85 мм) с минимальной дисторсией

: предпочтительны объективы с фиксированным фокусным расстоянием (50-85 мм) с минимальной дисторсией Вспомогательное оборудование :

: Штатив для стабилизации камеры

Поворотные столы для съемки небольших объектов

Системы плавного перемещения камеры (слайдеры, стедикамы)

Дроны для аэрофотограмметрии (DJI Mavic, Phantom или профессиональные модели)

Калибровочные мишени и маркеры масштаба

Осветительное оборудование для создания равномерного освещения

Для обработки фотограмметрических данных используется специализированное программное обеспечение, которое варьируется от простых приложений для начинающих до комплексных профессиональных решений. 💻

Программное обеспечение Ценовая категория Особенности Оптимально для Agisoft Metashape Средняя (есть Standard и Pro версии) Высокая точность, широкий спектр настроек, поддержка крупных проектов Профессионального использования в археологии, архитектуре, ГИС RealityCapture Высокая (есть подписка) Максимальная скорость обработки, высокая детализация, интеграция с Epic Games Игровой индустрии, создания контента для Unreal Engine 3DF Zephyr От низкой до высокой (есть Lite, Pro, Aerial версии) Интуитивный интерфейс, обширный функционал для постобработки Образовательных целей, промышленного применения Meshroom Бесплатная (Open Source) Гибкость настроек через визуальный граф, открытый код Обучения, экспериментов, небольших проектов Regard3D Бесплатная (Open Source) Простой интерфейс, подходит для начинающих Любительских проектов, обучения основам фотограмметрии

Помимо специализированных решений, в рабочем процессе фотограмметрии часто используется дополнительное программное обеспечение:

Программы для предобработки фотографий : Adobe Lightroom, Capture One, DxO PhotoLab

: Adobe Lightroom, Capture One, DxO PhotoLab 3D-редакторы для постобработки моделей : Blender, ZBrush, Maya, 3ds Max

: Blender, ZBrush, Maya, 3ds Max Программы для ретопологии : Instant Meshes, TopoGun, Wrap3

: Instant Meshes, TopoGun, Wrap3 Текстурные редакторы: Substance Painter, Mari, Quixel Mixer

Системные требования для фотограмметрического ПО обычно весьма требовательны, особенно для обработки крупных проектов:

Процессор : многоядерный CPU (оптимально Intel i7/i9, AMD Ryzen 7/9)

: многоядерный CPU (оптимально Intel i7/i9, AMD Ryzen 7/9) Оперативная память : минимум 32 ГБ, оптимально 64-128 ГБ для крупных проектов

: минимум 32 ГБ, оптимально 64-128 ГБ для крупных проектов Видеокарта : NVIDIA с поддержкой CUDA (RTX серии для оптимальной производительности)

: NVIDIA с поддержкой CUDA (RTX серии для оптимальной производительности) Хранилище: быстрый SSD (NVMe) емкостью от 1 ТБ

За последние годы произошли значительные технологические прорывы в сфере фотограмметрии:

Облачные решения для фотограмметрии (Autodesk ReCap Photo, Pix4D Cloud), позволяющие обрабатывать данные без мощного локального оборудования

для фотограмметрии (Autodesk ReCap Photo, Pix4D Cloud), позволяющие обрабатывать данные без мощного локального оборудования Интеграция с искусственным интеллектом для автоматического распознавания объектов и улучшения качества реконструкции

для автоматического распознавания объектов и улучшения качества реконструкции Мобильные приложения для фотограмметрии (Qlone, SCANN3D, Trnio), позволяющие создавать 3D-модели прямо со смартфона

для фотограмметрии (Qlone, SCANN3D, Trnio), позволяющие создавать 3D-модели прямо со смартфона Гибридные системы, сочетающие фотограмметрию с лидарным сканированием для повышения точности (особенно в новых моделях iPhone Pro и iPad Pro)

При выборе оборудования и программного обеспечения важно соотносить их с масштабом и требованиями конкретного проекта. Для начинающих оптимально начать с бесплатных решений (Meshroom) и базового фотооборудования, постепенно переходя к более профессиональным инструментам по мере накопления опыта и усложнения задач.

Практическое применение фотограмметрии в разных отраслях

Фотограмметрия стала незаменимым инструментом во множестве областей благодаря своей точности, доступности и эффективности. Рассмотрим ключевые сферы применения этой технологии и ее специфику в каждой из них. 🌍

Архитектура и строительство:

Создание точных 3D-моделей существующих зданий для реконструкции и реставрации

Мониторинг строительных работ и контроль за деформациями сооружений

Документирование исторических памятников и культурного наследия

Создание BIM-моделей (Building Information Modeling) на основе существующих строений

Расчет объемов земляных работ и планирование строительных площадок

Геоинформационные системы и картография:

Создание цифровых моделей рельефа (DEM) и местности (DTM)

Аэрофотограмметрическая съемка для создания точных ортофотопланов

Мониторинг изменений ландшафта, эрозии почв и движения ледников

Создание 3D-моделей городов для градостроительного планирования

Оценка ущерба после стихийных бедствий и планирование восстановительных работ

Археология и культурное наследие:

Документирование археологических раскопок и находок в трехмерном формате

Создание цифровых копий артефактов для исследований и экспозиций

Виртуальная реконструкция разрушенных исторических объектов

Сохранение информации о культурном наследии, находящемся под угрозой уничтожения

Создание виртуальных музеев и экспозиций с возможностью детального изучения объектов

Игровая индустрия и визуальные эффекты:

Создание высокодетализированных 3D-ассетов для игр и фильмов

Сканирование реальных локаций для создания виртуальных миров

Оцифровка реквизита, костюмов и декораций

Создание реалистичных текстур для 3D-моделей

Интеграция реальных объектов в CGI-сцены для повышения реалистичности

Промышленность и инженерия:

Обратный инжиниринг — создание 3D-моделей существующих деталей и механизмов

Контроль качества и сравнение произведенных деталей с исходными чертежами

Документирование сложных промышленных объектов для технического обслуживания

Инспекция труднодоступных конструкций (мостов, башен, плотин)

Создание прототипов на основе фотограмметрических моделей

Медицина и антропология:

Документирование анатомических особенностей для медицинских исследований

Планирование хирургических операций на основе 3D-моделей

Ортопедия — создание индивидуальных протезов и ортезов

Антропологические исследования и реконструкция облика по останкам

Создание анатомических атласов и учебных пособий

Примеры успешных проектов с применением фотограмметрии:

Проект Scan the World — создание 3D-моделей скульптур и произведений искусства из музеев всего мира, доступных для бесплатного скачивания

— создание 3D-моделей скульптур и произведений искусства из музеев всего мира, доступных для бесплатного скачивания Цифровая реконструкция Пальмиры после разрушения ИГИЛ — сохранение культурного наследия с помощью моделей, созданных на основе архивных фотографий

после разрушения ИГИЛ — сохранение культурного наследия с помощью моделей, созданных на основе архивных фотографий Использование фотограмметрии в фильме "Бегущий по лезвию 2049" для создания детализированных городских пейзажей

для создания детализированных городских пейзажей Проект Cyark — документирование объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 3D-формате

— документирование объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 3D-формате Использование фотограмметрии компанией Rockstar Games при создании реалистичного мира игры Red Dead Redemption 2

Фотограмметрия продолжает развиваться, и в ближайшем будущем мы увидим новые способы ее применения. Ключевые тренды в этой области:

Интеграция с технологиями дополненной и виртуальной реальности для создания иммерсивных пространств

Объединение фотограмметрии с другими методами сканирования для повышения точности и детализации

Развитие мобильных решений, позволяющих использовать технологию без специализированного оборудования

Применение в новых областях, таких как персонализированное производство и розничная торговля

Демократизация технологии, делающей ее доступной для широкого круга пользователей

Фотограмметрия трансформировалась из узкоспециализированного инструмента в универсальную технологию, меняющую подход к 3D-моделированию. Её сила — в сочетании точности, доступности и скорости. Профессионалам она позволяет сэкономить сотни часов работы, новичкам — создавать поражающие воображение модели без многолетнего обучения. В эпоху, когда цифровые двойники реальных объектов становятся всё ценнее, освоение фотограмметрии — это не просто приобретение нового навыка, а стратегическая инвестиция в профессиональное будущее. Будь то сохранение культурного наследия, создание игровых миров или промышленное применение — фотограмметрия уже сегодня меняет привычные рабочие процессы, открывая новые возможности на стыке реального и виртуального.

Читайте также