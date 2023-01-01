5 бесплатных программ для создания 3D моделей из фотографий

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся 3D моделированием и фотограмметрией

Студенты и начинающие специалисты в области дизайна и архитектуры

Хобби-энтусиасты и творческие люди, желающие создать 3D модели без затрат на программное обеспечение Превратить обычную фотографию в полноценную трехмерную модель еще недавно казалось чем-то из области фантастики или требовало серьезных финансовых вложений. Сегодня эта технология стала доступна каждому благодаря бесплатному ПО для 3D моделирования по фото. Представьте: вы делаете несколько снимков интересного объекта, загружаете их в программу и через некоторое время получаете готовую 3D модель, которую можно распечатать на 3D принтере или использовать в своих проектах. В этой статье я расскажу о лучших бесплатных инструментах, которые сделают вас настоящим 3D-волшебником без лишних затрат 🧙‍♂️.

Что такое 3D моделирование по фото и как оно работает

3D моделирование по фотографиям, или фотограмметрия — это технология, позволяющая создавать объемные цифровые модели реальных объектов на основе серии фотоснимков. Принцип работы напоминает то, как наш мозг воспринимает глубину пространства благодаря бинокулярному зрению. Компьютерные алгоритмы анализируют изображения объекта с разных ракурсов, находят общие точки и на их основе восстанавливают трехмерную структуру.

Процесс создания 3D модели по фото включает несколько этапов:

Фотосъемка объекта – объект фотографируется с разных сторон, обеспечивая перекрытие между снимками около 60-80% Выравнивание фотографий – программа определяет положение камеры для каждого снимка и находит общие точки Построение разреженного облака точек – создание предварительной каркасной структуры объекта Построение плотного облака точек – детализация структуры для более точного отображения Создание полигональной сетки (меша) – формирование поверхности из треугольников Создание текстуры – наложение реалистичной текстуры на основе исходных фотографий

Фотограмметрия широко применяется в различных сферах: от сохранения культурного наследия и археологии до индустрии развлечений и медицины. Например, архитекторы используют эту технологию для создания точных 3D моделей исторических зданий, геодезисты — для картографирования местности, а разработчики игр — для быстрого создания реалистичных ассетов.

Александр Петров, 3D-художник и преподаватель Однажды ко мне обратился клиент, который хотел создать точную копию фамильной реликвии — старинной вазы ручной работы. Ваза была настолько хрупкой, что ее страшно было лишний раз трогать. Я предложил использовать фотограмметрию. Мы аккуратно установили вазу на поворотный стол и сделали около 150 фотографий со всех ракурсов. Используя бесплатную программу Meshroom, я получил потрясающе детальную 3D модель со всеми мельчайшими узорами и трещинками. Клиент был поражен результатом — цифровая копия выглядела неотличимо от оригинала. После небольшой доработки модель была успешно распечатана на 3D принтере. Это был момент, когда я по-настоящему оценил мощь бесплатных инструментов фотограмметрии.

Преимущества фотограмметрии Недостатки фотограмметрии Низкая стоимость реализации Сложность получения качественных моделей блестящих/прозрачных объектов Высокая точность при правильной съемке Зависимость от качества и количества фотографий Сохранение естественных текстур Требовательность к вычислительным ресурсам Возможность работы с объектами любого размера Длительное время обработки больших проектов Неинвазивность метода (объект не подвергается воздействию) Сложность моделирования затененных или недоступных участков

Топ-5 бесплатных программ для создания 3D моделей из фото

В мире фотограмметрии существует немало бесплатных решений, но не все они одинаково эффективны и удобны. Я отобрал пять лучших программ, которые помогут вам создавать качественные 3D модели из фотографий без финансовых затрат. 🔍

1. Meshroom Meshroom — это мощный open-source инструмент от AliceVision, который завоевал популярность благодаря своему интуитивному интерфейсу и высокому качеству результатов. Программа использует технологию Structure from Motion (SfM) и Multi-View Stereo (MVS) для создания детализированных 3D моделей.

Ключевые особенности:

Модульный интерфейс с наглядным отображением рабочего процесса

Поддержка CUDA для ускорения обработки на видеокартах NVIDIA

Гибкие настройки для разных типов проектов

Возможность экспорта в популярные 3D форматы

Полностью бесплатный и с открытым исходным кодом

Ограничения: Требует видеокарту NVIDIA с поддержкой CUDA для эффективной работы, что может быть проблематично для пользователей с другими GPU.

2. 3DF Zephyr Free 3DF Zephyr предлагает бесплатную версию своего профессионального ПО с ограничением до 50 фотографий на проект. Несмотря на это ограничение, программа обеспечивает отличные результаты для небольших объектов и демонстрационных проектов.

Ключевые особенности:

Дружественный к новичкам интерфейс с мастерами настройки

Высококачественные текстуры даже в бесплатной версии

Возможность ручной доработки моделей внутри программы

Инструменты для измерения и анализа 3D моделей

Поддержка работы без специализированных видеокарт

Ограничения: Лимит в 50 фотографий может быть недостаточным для сложных проектов, отсутствуют некоторые продвинутые функции полной версии.

3. Regard3D Regard3D — это компактная и кроссплатформенная программа, не требующая мощного оборудования. Она идеально подходит для знакомства с фотограмметрией и базовых проектов.

Ключевые особенности:

Низкие системные требования

Поддержка Windows, macOS и Linux

Пошаговый процесс создания 3D моделей

Встроенные инструменты для оптимизации моделей

Подробная документация для новичков

Ограничения: Менее продвинутые алгоритмы по сравнению с лидерами рынка, иногда возникают проблемы с крупными проектами.

4. WebODM WebODM — это open-source решение, ориентированное преимущественно на аэрофотосъемку и создание 3D моделей ландшафтов. Однако его можно успешно применять и для обычной фотограмметрии.

Ключевые особенности:

Веб-интерфейс, доступный через браузер

Возможность обработки геотегированных изображений

Создание ортофотопланов и цифровых моделей местности

Поддержка кластерной обработки для ускорения работы

Активное сообщество разработчиков и пользователей

Ограничения: Сложная установка для неопытных пользователей, лучше всего работает с аэрофотоснимками, а не с обычными объектами.

5. COLMAP COLMAP — это профессиональный инструмент с открытым исходным кодом, используемый в академических и исследовательских проектах. Обеспечивает высокую точность, но имеет более сложный интерфейс.

Ключевые особенности:

Расширенные алгоритмы реконструкции 3D моделей

Высокая точность и детализация результатов

Командная строка для автоматизации процессов

Поддержка GPU ускорения (CUDA и OpenGL)

Возможность интеграции с другими инструментами

Ограничения: Крутая кривая обучения для новичков, отсутствие некоторых "удобных" функций коммерческого ПО.

Сравнение ключевых функций бесплатных фотограмметрических ПО

Выбор подходящей программы для фотограмметрии зависит от нескольких факторов: ваших технических возможностей, сложности проекта и требований к конечному результату. Для наглядности я составил сравнительную таблицу ключевых характеристик рассмотренных программ. 📊

Программа Макс. кол-во фото Требования к ПК Поддержка GPU Простота интерфейса Качество текстур Форматы экспорта Meshroom Неограниченно Высокие NVIDIA CUDA Средняя Высокое OBJ, PLY, ABC 3DF Zephyr Free 50 Средние CUDA/OpenCL Высокая Высокое OBJ, PLY, FBX, DAE Regard3D Неограниченно Низкие Нет Средняя Среднее OBJ, PLY WebODM Неограниченно Средние Опционально Средняя Высокое OBJ, PLY, LAZ, TIFF COLMAP Неограниченно Высокие CUDA Низкая Очень высокое PLY, NVM, MVS

Помимо основных характеристик, важно учитывать и некоторые специфические возможности каждой программы:

Meshroom предлагает наглядный граф обработки, что позволяет гибко настраивать процесс и даже вмешиваться в него на промежуточных этапах

предлагает наглядный граф обработки, что позволяет гибко настраивать процесс и даже вмешиваться в него на промежуточных этапах 3DF Zephyr Free включает базовые инструменты для редактирования и анализа моделей прямо в программе

включает базовые инструменты для редактирования и анализа моделей прямо в программе Regard3D обеспечивает максимальную совместимость с различными операционными системами

обеспечивает максимальную совместимость с различными операционными системами WebODM уникален своей веб-ориентированной архитектурой и возможностью распределенной обработки

уникален своей веб-ориентированной архитектурой и возможностью распределенной обработки COLMAP позволяет тонко настраивать алгоритмы реконструкции для достижения наилучших результатов

Для новичков оптимальным выбором будет 3DF Zephyr Free из-за его интуитивного интерфейса и качественных результатов, несмотря на ограничение в 50 фото. Для более серьезных проектов рекомендую Meshroom, если у вас есть совместимая видеокарта NVIDIA. Продвинутым пользователям стоит обратить внимание на COLMAP, который обеспечивает максимальный контроль над процессом и высочайшее качество результатов.

Елена Соколова, архитектурный визуализатор Работая над проектом реставрации исторического здания, я столкнулась с необходимостью создать точную цифровую модель сложного лепного декора на фасаде. Бюджет не предусматривал покупку дорогостоящего 3D сканера или коммерческого ПО. Я решила попробовать фотограмметрию и сравнила несколько бесплатных программ. Первую попытку я сделала в Regard3D — программа работала стабильно, но детализация оставляла желать лучшего. Затем я попробовала 3DF Zephyr Free, но быстро упёрлась в ограничение в 50 фотографий, что было недостаточно для сложного объекта. Наконец, я установила Meshroom и была поражена результатом — программа создала модель с потрясающей детализацией, сохранив все мельчайшие элементы декора. Процесс обработки занял почти сутки на моём ноутбуке, но итоговая модель по качеству не уступала профессиональному 3D сканированию. Заказчик был настолько впечатлён, что увеличил бюджет проекта и заказал фотограмметрию для всех декоративных элементов здания. Это стало поворотным моментом в моей карьере — теперь я регулярно использую Meshroom для создания высококачественных 3D моделей архитектурных деталей.

Пошаговое руководство по созданию 3D моделей из фотографий

Создание 3D модели из фотографий может показаться сложной задачей, но при правильном подходе процесс становится вполне доступным даже для новичков. Я разберу весь процесс на примере программы Meshroom как одного из самых популярных бесплатных решений. 📷

Шаг 1: Подготовка и фотосъемка объекта

Выберите объект с матовой, текстурированной поверхностью (избегайте блестящих, прозрачных или однотонных объектов)

Обеспечьте равномерное освещение без резких теней (лучше всего рассеянный естественный свет)

Разместите объект на контрастном фоне для лучшего выделения контуров

Сфотографируйте объект со всех сторон, делая снимки с перекрытием 60-80%

Используйте фиксированные настройки камеры: ручной фокус, постоянное значение диафрагмы и ISO

Для небольшого объекта обычно требуется 30-50 фотографий, для сложных объектов может понадобиться 100 и более снимков.

Шаг 2: Установка и запуск Meshroom

Скачайте Meshroom с официального GitHub-репозитория (https://github.com/alicevision/meshroom/releases) Установите программу, следуя инструкциям (для Windows доступен простой инсталлятор) Запустите Meshroom и ознакомьтесь с интерфейсом Проверьте наличие поддержки CUDA для вашей видеокарты (меню Help → About)

Шаг 3: Импорт и обработка фотографий

Перетащите все фотографии в окно программы или используйте кнопку "Import Images" Нажмите кнопку "Start" для начала автоматической обработки Программа последовательно выполнит следующие операции: Feature Extraction — выделение ключевых точек на фотографиях

Feature Matching — поиск соответствий между ключевыми точками разных снимков

Structure from Motion — определение положения камер и создание разреженного облака точек

Depth Map — расчет карт глубины для каждого изображения

Meshing — создание полигональной сетки

Texturing — наложение текстур на модель

Время обработки зависит от количества фотографий, их разрешения и мощности вашего компьютера. Для 30-50 фотографий при наличии совместимой видеокарты процесс может занять от 30 минут до нескольких часов.

Шаг 4: Анализ результатов и экспорт модели

По завершении обработки проверьте 3D модель в окне предпросмотра Оцените качество реконструкции и при необходимости скорректируйте параметры в графе обработки Для экспорта модели перейдите к узлу Texturing в графе и кликните правой кнопкой Выберите "Open Folder" и найдите в открывшейся папке файлы модели в формате OBJ или PLY Скопируйте файлы модели и текстуры в нужное место для дальнейшего использования

Шаг 5: Доработка модели в сторонних программах (опционально) Полученную модель можно доработать в таких бесплатных редакторах как Blender:

Удаление лишних элементов и артефактов

Заполнение пустот, если некоторые участки не были захвачены на фотографиях

Ретопология для уменьшения количества полигонов

Улучшение текстур с помощью инструментов текстурирования

Обратите внимание, что не все фотографии подходят для фотограмметрии. Для успешного создания 3D модели важно, чтобы объект оставался неподвижным во время съемки, освещение было стабильным, а снимки имели достаточное перекрытие. При соблюдении всех рекомендаций вы сможете получить высококачественные модели даже с помощью бесплатного ПО. 🎯

Практические советы для улучшения качества 3D моделей из фото

Качество 3D модели, созданной методом фотограмметрии, зависит не только от выбора программного обеспечения, но и от множества других факторов. Используя следующие советы, вы сможете значительно улучшить результаты ваших проектов, даже работая с бесплатным ПО. 🚀

Оптимизация процесса фотосъемки

Используйте штатив для максимальной четкости каждого снимка, особенно при слабом освещении

для максимальной четкости каждого снимка, особенно при слабом освещении Установите таймер спуска затвора для исключения дрожания камеры при нажатии кнопки

для исключения дрожания камеры при нажатии кнопки Сделайте больше фотографий, чем вы думаете нужно — избыточность поможет программе точнее определить положение камер

— избыточность поможет программе точнее определить положение камер Старайтесь сохранять примерно одинаковое расстояние до объекта на всех снимках

до объекта на всех снимках Фотографируйте в режиме RAW для сохранения максимума информации, которую можно обработать перед импортом в программу фотограмметрии

для сохранения максимума информации, которую можно обработать перед импортом в программу фотограмметрии Добавьте маркеры вокруг объекта, если он имеет однородные текстуры — это поможет программе точнее определить положение камеры

Работа с проблемными объектами

Некоторые типы поверхностей традиционно сложны для фотограмметрии. Вот как можно улучшить результаты для них:

Блестящие поверхности: временно обработайте матирующим спреем (например, сухим шампунем или специальным 3D-сканерным спреем)

временно обработайте матирующим спреем (например, сухим шампунем или специальным 3D-сканерным спреем) Прозрачные объекты: используйте тонкое покрытие из белой пудры или матирующего спрея

используйте тонкое покрытие из белой пудры или матирующего спрея Волосы и мех: при возможности слегка увлажните или используйте фиксирующие средства для минимизации движения

при возможности слегка увлажните или используйте фиксирующие средства для минимизации движения Очень темные объекты: слегка увеличьте экспозицию при съемке, чтобы сохранить детали в тенях

слегка увеличьте экспозицию при съемке, чтобы сохранить детали в тенях Однотонные поверхности: добавьте временные метки или текстуру (например, с помощью порошка, наклеек или проектора)

Настройки программного обеспечения

Даже в бесплатных программах можно оптимизировать параметры для получения лучших результатов:

Meshroom: увеличьте значение параметра "describer-min-size" для более детальной реконструкции мелких объектов

увеличьте значение параметра "describer-min-size" для более детальной реконструкции мелких объектов 3DF Zephyr Free: используйте режим "Deep" для категории "Keypoints Extraction" при работе со сложными текстурами

используйте режим "Deep" для категории "Keypoints Extraction" при работе со сложными текстурами Regard3D: экспериментируйте с разными алгоритмами извлечения особенностей (SIFT/AKAZE) в зависимости от типа объекта

экспериментируйте с разными алгоритмами извлечения особенностей (SIFT/AKAZE) в зависимости от типа объекта COLMAP: настройте параметры плотной реконструкции для баланса между качеством и скоростью

Постобработка 3D моделей

После получения базовой 3D модели стоит провести дополнительную обработку:

Ретопология: оптимизируйте топологию модели для уменьшения размера файла без потери качества

оптимизируйте топологию модели для уменьшения размера файла без потери качества Заполнение отверстий: используйте инструменты заполнения в Blender или MeshLab для закрытия пробелов в геометрии

используйте инструменты заполнения в Blender или MeshLab для закрытия пробелов в геометрии Очистка модели: удалите артефакты и изолированные фрагменты, которые могли появиться в процессе реконструкции

удалите артефакты и изолированные фрагменты, которые могли появиться в процессе реконструкции Симметризация: для симметричных объектов можно реконструировать только половину, а затем зеркально отразить ее

для симметричных объектов можно реконструировать только половину, а затем зеркально отразить ее Ретушь текстур: исправьте артефакты освещения в текстурных картах с помощью графических редакторов

Оптимизация рабочего процесса

Повышение эффективности работы с бесплатным ПО:

Запускайте обработку в ночное время , так как процесс может занять несколько часов

, так как процесс может занять несколько часов Закрывайте ресурсоемкие программы во время обработки фотограмметрии

во время обработки фотограмметрии Создайте скрипты или используйте командную строку для автоматизации частых операций (особенно в COLMAP)

для автоматизации частых операций (особенно в COLMAP) Обрабатывайте фотографии партиями , если общее количество снимков очень велико

, если общее количество снимков очень велико Сохраняйте промежуточные результаты, чтобы не начинать весь процесс заново в случае сбоя

Технические требования к аппаратному обеспечению

Даже бесплатное ПО требует определенных ресурсов для эффективной работы:

Оперативная память: минимум 16 ГБ для обработки проектов среднего размера

минимум 16 ГБ для обработки проектов среднего размера Видеокарта: NVIDIA с поддержкой CUDA для Meshroom и COLMAP

NVIDIA с поддержкой CUDA для Meshroom и COLMAP Процессор: многоядерный процессор с высокой частотой для ускорения обработки

многоядерный процессор с высокой частотой для ускорения обработки Дисковое пространство: от 10 ГБ свободного места для хранения проектов и промежуточных данных

Помните, что фотограмметрия — это процесс, требующий практики и экспериментов. Не отчаивайтесь, если первые результаты окажутся не идеальными. С каждым новым проектом вы будете лучше понимать особенности работы с выбранным ПО и улучшать свои навыки. 💪

Создание 3D моделей из фотографий с помощью бесплатных программ открывает потрясающие возможности для творчества и профессионального развития без финансовых вложений. Каждый из рассмотренных инструментов имеет свои сильные стороны: Meshroom поражает качеством результатов, 3DF Zephyr Free предлагает удобный интерфейс, а COLMAP обеспечивает максимальную гибкость настроек. Главное — правильно организовать процесс съемки, следовать рекомендациям по обработке и не бояться экспериментировать. Освоив технологию фотограмметрии, вы сможете создавать впечатляющие цифровые копии реальных объектов для творческих проектов, игровых ассетов, 3D печати или виртуальных экспозиций.

