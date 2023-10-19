По итогам исследования hh.ru, каждый пятый соискатель в России хочет работать в IT. Более 70% россиян считают удаленку удобным форматом работы, выяснили Hi-Tech Mail.ru. 27% готовы уволиться с текущего места работы, если руководство компании откажет в переходе на удаленку.

В статье рассказываем про топ профессий для удаленной работы с легким стартом и хорошей зарплатой для тех, кто только начинает свою карьеру в IT, хочет получать высокую зарплату и развиваться в интересном направлении.

IT-профессии с легким входом

Сразу оговоримся: легкие профессии в IT — это про легкий старт, а не про отсутствие сложностей в работе. И такие профессии не гарантируют, что вы сразу будете работать на удаленке и получать большую зарплату. Чтобы начать, не нужно пять-шесть лет учиться в университете или иметь десятилетний опыт работы. Достаточно пройти профильные курсы и быть готовыми постоянно развиваться.

Тестировщик

Если всегда и везде подмечаете ошибки, опечатки, оговорки и прочие мелочи, готовы создавать IT-продукты, но не готовы с головой уходить в программирование, — попробуйте профессию тестировщика.

Что делает: ищет ошибки в программе или приложении, чтобы улучшить продукт. Тестировщик, в отличие от инженера по тестированию (его еще называют QA-инженер), не влияет на процесс тестирования и не устраняет ошибки — только фиксирует их и передает отчет. Инженер по тестированию определяет, какие тесты нужны, и может внедрять собственные инструменты.

Такое разделение обязанностей чаще можно встретить в крупных компаниях. В небольшой компании обе позиции совмещает один человек. Самыми востребованными становятся те, кто помимо тестировочной базы может проводить автоматизированное тестирование и знает языки программирования.

В профессии можно развиваться вертикально — со временем вырасти до специалиста, старшего специалиста или уйти в новое направление: например, в разработку или машинное обучение.

Сколько платят: новичок — от 45 000 ₽ до 70 000 ₽, специалист — 125 000 ₽.

Профессиональные навыки:

умение проводить разные виды тестов;

составление отчетов об ошибках;

понимание, как устроена сеть, протоколы передачи данных;

создание GET- и POST-запросов, а еще PUT и DELETE с помощью инструментов Postman, Fiddler, Swagger;

знание понятий мобильной разработки: симуляторов, эмуляторов, работы с прерываниями и activity lifecycle;

работа с SQL, Git, командной строкой Windows и консолью Linux.

Личностные качества:

внимание к деталям;

критическое мышление.

Как долго учиться: 12 месяцев.

На курсе «Инженер по тестированию»‎ освоите главные инструменты, чтобы проводить ручное и автоматизированное тестирование, и сориентируетесь в основах программирования. С поддержкой центра карьеры сможете претендовать сразу на позицию инженера по тестированию с зарплатой от 70 000 ₽: карьерные эксперты проводят тестовые собеседования, проверяют ваше резюме, исправляют в нём ошибки, готовят вас к разным ситуациям на собеседованиях и остаются на связи, пока вы не найдете работу.

Системный администратор

Для тех, кто не теряется в стрессовой ситуации и готов постоянно развиваться.

Что делает: следит, чтобы сайт, приложение или всё ПО компании работало стабильно и безопасно. Устанавливает и настраивает системы Windows, Linux или другое ПО, мониторит и исправляет ошибки в работе инфраструктуры, создает резервные копии баз данных, поддерживает информационную безопасность и ведет отчетность.

Помимо классического вертикального развития из системного администратора можно вырасти в специалиста по кибербезопасности, DevOps-инженера или технического директора (CTO).

Сколько платят: новичок — от 40 000 ₽ до 80 000 ₽, специалист — 87 000 ₽.

Профессиональные навыки:

знание принципов работы и настройки операционных сиcтем Linux, Windows;

отслеживание и обнаружение ошибок в работе инфраструктуры;

администрирование баз данных и поддержка их бесперебойной работы;

анализ сетевого трафика и проверка безопасности с помощью специального ПО.

Личностные качества:

умение расставлять приоритеты;

стрессоустойчивость;

готовность к постоянному обучению.

Как долго учиться: 9 месяцев.

Разработчик

Для тех, кто не боится кода и хочет с нуля создавать сайты и приложения.

Что делает: создает сайты и мобильные приложения, пишет автотесты и системы расчетов, занимается анализом данных, работает с нейросетями.

Самые популярные языки — Java и Python. Чаще всего они нужны в разработке бэкенда. Это когда создают часть сайта или приложения, которая не видна пользователю: процесс формирования корзины или переход из корзины к оплате.

Пользователи видят результаты процессов на бэкенде на экране смартфона или компьютера: их отображает фронтенд. Фронтенд — это внешняя часть сайта или приложения, которую мы видим и можем с ней взаимодействовать: интерфейс, кнопки, отображение товаров и так далее.

Разработчики растут по классическим уровням — новичок, специалист и старший специалист. На уровне специалиста и выше некоторые пробуют себя на руководящих или менеджерских позициях. А еще опыт разработчика поможет в запуске собственного технологического бизнеса.

Сколько платят: начинающий Java-разработчик — 95 000 ₽, специалист — 210 000 ₽. Начинающий Python-разработчик — 74 000 ₽, специалист — 170 000 ₽.

Профессиональные навыки:

владение одним из языков программирования: PHP, Java, Go или Python;

работа с пакетными менеджерами (package manager);

знание языка запросов SQL;

понимание, как устроены базы данных, и умение с ними работать.

Личностные качества:

логика;

последовательность;

внимательность;

умение работать с однотипными задачами.

Как долго учиться: 10–11 месяцев.

В Skypro можно освоить с нуля Java и Python на курсах «Java-разработчик»‎ и «Python-разработчик»‎. Без долгой теории вас погрузят в реальные задачи из собеседований. 70% курса по Python состоит из практики. 30% занятий проходят в онлайн-формате, где можно задавать вопросы наставникам, быстро получать обратную связь по домашним заданиям и обмениваться с одногруппниками интересными решениями.

Менеджер проектов (Project Manager)

Для тех, кто хорошо менеджерит примерно всё, что движется, и хочет прочувствовать большие зарплаты в IT без изучения кода.

Что делает: организовывает работу команды, чтобы получить нужный результат и сдать проект в срок, выстраивает коммуникацию с заказчиком и руководством от лица своей команды и хорошо разбирается в отраслевой терминологии. Это легкая профессия, чтобы попасть в IT, если вы уже имеете небольшой менеджерский опыт и хорошо планируете задачи.

Из проджект-менеджера можно вырасти в продакт-менеджера (менеджера продукта) и директора по продукту. Роль продакт-менеджера похожа на генерального директора или «предпринимателя»‎ внутри компании, который берет на себя развитие отдельного продукта и отвечает за него стратегией и результатом в деньгах — от идеи до реализации.

Директор по продукту (CPO) — высшая должность в управлении продуктом. Отвечает за развитие продуктовой стратегии всей компании и может руководить всеми продуктами, которые создает компания.

Сколько платят: новичок — от 75 000 ₽, специалист — 150 000 ₽.

Профессиональные навыки:

управление командой программистов, тестировщиков, дизайнеров;

составление плана работ и бюджета проекта;

создание и продвижение новых продуктов;

выстраивание коммуникации с заказчиком и ведение документации;

знание сервисов Miro, Figma и методологий Scrum, Agile, Kanban.

Личностные качества:

хорошая коммуникация;

эмпатия;

самоорганизованность;

лидерские качества;

готовность к постоянному саморазвитию.

Как долго учиться: 6–9 месяцев.

Аналитик данных

Если обожаете таблички, сначала анализируете, потом действуете, и в свободное время изучаете Excel, потому что интересно, — смело пробуйте себя в этой профессии.

Что делает: собирает и анализирует данные для составления отчетов с помощью Excel и Power BI, пишет запросы на языке SQL и знает основы Python. Собранные бизнес-метрики — характеристики клиентов, продаж, эффективность рекламы или маркетинговых акций — он представляет в виде графиков и диаграмм и презентует руководству. С их помощью владельцы бизнеса могут определить, например, эффективность рекламной кампании.

Аналитик данных может построить классическую карьеру — от начинающего к старшему специалисту — или менять специализацию в сфере аналитики. Например, стать финансовым аналитиком или освоить языки программирования и перейти в data science — более детальную работу с данными.

Сколько платят: начинающий — от 60 000 ₽, специалист — 130 000 ₽.

Профессиональные навыки:

обработка данных в Excel и Power BI;

составление запросов на языке SQL;

проведение статистических тестов;

анализ данных в виде графиков, диаграмм, таблиц.

Личностные качества:

коммуникабельность;

умение работать в команде;

навыки презентации.

Как долго учиться: 12 месяцев.

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IT-рекрутер

Для тех, кто хочет стать частью IT-мира без погружения в программирование и готов разобраться во всех оттенках технологических профессий.

Что делает: помогает бизнесу искать и нанимать нужных кандидатов для работы в IT, собирает команды под цели бизнеса. Для этого ему нужно хорошо разбираться в отрасли, знать специфику и профессиональную терминологию.

В найме рекрутер может вырасти и до руководителя отдела персонала, и до директора по персоналу. А если хочется не только удаленки, но и полной независимости, то опыт работы рекрутером станет хорошей основой, чтобы создать собственную команду или рекрутинговое агентство.

Сколько платят: начинающий — от 50 000 ₽ до 95 000 ₽, специалист — 100 000 ₽.

Профессиональные навыки:

понимание навыков основных профессий на своем рынке;

составление воронки подбора;

создание портрета кандидата;

умение пользоваться основными платформами для поиска кандидатов;

знание профильных сообществ в соцсетях и мессенджерах.

Личностные качества:

эмпатия;

коммуникабельность;

готовность постоянно узнавать новое и учиться;

гибкость.

Как долго учиться: 3 месяца.

Дизайнер лендингов

Лендинг — это одностраничный сайт, на котором собрана главная информация о бизнесе или услуге. Если вы видите сайт и понимаете, как можно улучшить структуру или дизайн, или расстраиваетесь, когда встречаете классный проект без удобного и понятного сайта, то, возможно, стать дизайнером лендингов — один из самых подходящих способов для вас начать карьеру в IT.

Что делает: выясняет, зачем заказчику нужен лендинг, анализирует целевую аудиторию и конкурентов, определяет особенности бизнеса, разрабатывает первичный макет с композицией и цветовым решением, знает маркетинговые основы и ориентируется в трендах цифрового маркетинга. Часто работает в связке с редактором или копирайтером.

В развивающейся компании можно вырасти в веб-дизайнера, UX/UI- или продуктового дизайнера и постепенно увеличить свой доход в несколько раз.

Сколько платят: начинающий — от 40 000 ₽ до 50 000 ₽ в штате, специалист — 60 000 ₽.

Профессиональные навыки:

хорошее знание основных конструкторов сайтов — Tilda, Readymag;

понимание основ графического и веб-дизайна;

работа в сервисах Figma и Adobe Photoshop;

базовые знания верстки — HTML и CSS;

иногда — знание Google Analytics и Яндекс Метрики.

Личностные качества:

креативное мышление;

насмотренность;

стремление разбираться в задаче.

Как долго учиться: 2 месяца.

Интернет-маркетолог

Если вы проводите много времени в интернете, знаете, где и как продать что угодно и при виде рекламы всегда обсуждаете ее качество, возможно, самая легкая профессия для вас, чтобы попасть в IT, — интернет-маркетолог.

Что делает: помогает продвигать бизнес в интернете с помощью аналитики, рекламных и маркетинговых инструментов — от таргетированной рекламы до поисковой оптимизации (SEO) и SMM, разрабатывает стратегию продвижения, чтобы увеличить прибыль и узнаваемость компании в интернете, запускает контекстную и таргетированную рекламу и постоянно анализирует эффективность таких кампаний.

Интернет-маркетолог может довольно долго расти горизонтально за счет того, что рынок всё время пополняется новыми инструментами. Например, вы давно работаете с контекстной и таргетированной рекламой и теперь хотите сосредоточиться на email-маркетинге.

Но можно расти и вертикально — развивать менеджерские и лидерские качества, чтобы стать директором по маркетингу или уйти в продакт-менеджеры. Продакты запускают новые продукты с нуля, планируют, руководят работой команды и формируют стратегию развития.

Сколько платят: начинающий — от 60 000 ₽, специалист — 100 000 ₽.

Профессиональные навыки:

создание маркетинговой стратегии;

анализ рынка и конкурентов;

знание SEO (поисковой оптимизации);

владение инструментами интернет-аналитики — Google Analytics, Яндекс Метрика, MyTarget, Яндекс Директ;

оценка эффективности рекламных кампаний;

оценка эффективности рекламных кампаний; поиск команды подрядчиков и управление такой командой.

Личностные качества:

умение делегировать;

адаптивность;

аналитический склад ума;

умение работать в команде;

готовность к постоянному обучению.

Как долго учиться: 6–12 месяцев.

Освоить все необходимые инструменты для старта в этой профессии и научиться уверенно защищать маркетинговые стратегии перед заказчиком можно с нуля всего за полгода на нашем курсе ‎«Интернет-маркетолог». Уже в процессе обучения сможете откликаться на вакансии маркетолога, таргетолога и контент-маркетолога. А наш центр карьеры поможет составить резюме и сопроводительное письмо, которые точно заметит работодатель.

Веб-дизайнер

Для дизайнеров лендингов, которым хочется большего в профессии, или тех, кто сразу хочет знать Figma, Adobe Photoshop и другие инструменты, чтобы не ограничиваться только профессией веб-дизайнера.

Что делает: создает дизайн веб-приложений, сайтов и другие визуальные атрибуты продукта, продумывает и улучшает путь пользователя на сайте или в приложении. Например, вы хотите купить сумку на каком-нибудь маркетплейсе. Путь с момента попадания на сайт до оплаты заказа — и есть путь пользователя. Еще веб-дизайнер адаптирует сайты под разные устройства, может создать анимацию или разработать визуальную составляющую бренда.

Проектирует пользовательский интерфейс (UI) — то, что вы видите и с чем взаимодействуете, когда заходите в приложение или на сайт. Улучшает пользовательский опыт (UX) — ваши ощущения от взаимодействия с интерфейсом. Например, на одном сайте вы быстро оформили заказ. На другом — долго искали нужный раздел и в результате ушли на другой сайт. В первом случае это положительный опыт, во втором — сигнал для веб-дизайнера, что сайт нужно улучшить.

Иногда веб-дизайнер объединяет в себе навыки графического, UX- и UI-дизайнеров. Со временем можно стать арт-директором проекта и отвечать за стратегию и работу команды. Или уйти в специализацию, например UX-дизайн.

Сколько платят: начинающий — от 45 000 ₽, специалист — 80 000 ₽.

Профессиональные навыки:

знание основных конструкторов сайтов: Tilda и Readymag;

владение графическими редакторами Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

знание основных языков разметки — HTML и CSS;

понимание принципов UX/UI-дизайна.

Личностные качества:

креативность;

гибкость;

коммуникабельность;

насмотренность.

Как долго учиться: 10 месяцев.

На курсе Skypro «Графический дизайнер»‎ овладеете основными инструментами, чтобы уверенно начать карьеру дизайнера в IT и в процессе учебы выбрать подходящее направление: веб-дизайнер, графический, коммуникативный или продуктовый дизайнер. Научитесь работать с анимацией и нейросетями. С поддержкой центра карьеры сможете выйти на работу сразу после обучения и в любой момент подтвердите квалификацию дипломом о профпереподготовке.

Зарплаты в IT

По данным Хабр Карьеры, медианная зарплата в IT на июль 2023 года — 165 000 ₽. Это на 10% больше, чем во втором полугодии 2022 года. Новичкам без опыта работы в этой отрасли готовы платить 50 000 ₽ в регионах, в Москве — 67 360 ₽, подсчитали hh.ru.

Средняя зарплата по стране в первом полугодии 2023 года составила 66 778 ₽. Таким образом, начинающий IT-специалист без опыта работы в Москве может претендовать на зарплату выше, чем в среднем по России.

Зарплаты выросли во всех технологических направлениях, за исключением информационной безопасности и поддержки в Санкт-Петербурге и маркетинга в регионах. Самые большие зарплаты традиционно делят между собой менеджмент и разработка.

Самые популярные специализации — разработка, аналитика, тестирование. Самые востребованные в разработке — backend-разработчики. Зарплаты начинающих специалистов в зависимости от языка программирования составляют от 48 000 ₽ до 125 000 ₽.

Дизайнеры в IT, согласно июльскому исследованию Хабра, получают в среднем от 60 000 ₽ до 170 000 ₽. Самые большие зарплаты у продуктовых дизайнеров. Рекрутеры — от 95 000 ₽ до 175 000 ₽. Медианная зарплата маркетолога — 100 000 ₽. В целом неплохо для профессий с несложным стартом. Перейдем к делу.



Вебинары Как без опыта и навыков гарантировано перейти на удаленную работу в 2023 году

Как выбрать специальность

Сначала честно спросите себя: не выбираете ли вы IT только из-за популярности? Готовы к непрерывному обучению и развитию? И только потом двигайтесь к следующим пунктам.

C программированием или без

Подумайте, хотите ли вы кодить или нет. Так проще определиться, какую специальность выбрать. Если хотите разрабатывать приложения и сайты, то выбирайте технические специальности: например, разработчика. Если работа с кодом привлекает мало — ищите себя среди менеджеров, тестировщиков, рекрутеров, дизайнеров, маркетологов и аналитиков.

Конкуренция

Даже если IT-профессия обещает легкий старт и хорошую зарплату, изучите уровень конкуренции в вашем регионе. Это поможет лучше ориентироваться на рынке труда и скорректировать стратегию выбора, если еще не определились с направлением.

Предыдущий опыт и сильные стороны

Проанализируйте прошлый опыт работы и попробуйте понять свои сильные стороны — даже если ваш опыт не был связан с IT. Это поможет правильно выбрать будущую профессию и выгодно отличаться на собеседованиях. Например, вы руководили отделом кол-центра или работали администратором кофейни — такой опыт пригодится в менеджменте проектов или рекрутинге.

Профориентация

Если самостоятельно не удается определить свои сильные стороны и интересы — воспользуйтесь услугой профориентолога. Как правило, это человек с психологическим образованием. Он проведет тестирование и вместе с вами разберет результаты, чтобы определить, куда двигаться дальше.

Еще больше подробностей и бесплатные тесты для самостоятельного анализа — в нашем материале о профориентации.

Попробовать себя в IT

Иногда лучший способ принять решение — попробовать что-то на практике, даже если у вас совсем нет опыта. Вот несколько способов:

Сходите на бесплатный прямой эфир, где опытные эксперты подробно рассказывают об IT-профессиях.

Поищите среди друзей или знакомых тех, кто уже работает в интересной вам сфере. Попросите рассказать, из чего состоит их рабочий день и как они начинали свой путь. Люди любят делиться опытом и помогать.

Еще один способ для смелых — искать стажировки, даже если вы в самом начале обучения.

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