По данным исследования HeadHunter, 1,5 миллиона россиян начали 2023 год с поиска новой работы. Соискатели рассматривают вакансии менеджера, администратора, бухгалтера, программиста. Опрос сервиса «Работа.ру» тоже показал, что 70% россиян хотели бы сменить сферу деятельности. Причины — большая загруженность, недовольство коллективом или начальником, низкая зарплата. Рассказываем, для чего нужна профориентация и как с ее помощью найти профессию по душе.

Что такое профориентация

Впервые думать о будущей профессии начинают в школе. Кто-то выбирает направление по совету родителей, а кто-то слушает одноклассников, друзей или блогеров. Часто старшеклассники сначала определяются с экзаменами, а уже потом подбирают университетскую программу. Например, одиннадцатиклассник сдает английский и обществознание, потому что к ним легче всего подготовиться. Поступает в университет на юриста, а на пятом курсе понимает, что не хочет работать по специальности.

Профориентация — это психологические методы, которые позволяют разобраться в своих личных качествах и с их учетом подобрать востребованную профессию.

Тесты на профессиональную ориентацию помогут не только подросткам, но и взрослым: ведь наши интересы меняются. С помощью этих методик можно узнать о своих сильных и слабых сторонах и понять, в какой сфере успех более вероятен.

Кому стоит пройти профориентацию

🙋‍♂️ Школьникам

Профориентация в России проходит в восьмых — одиннадцатых классах, обычно ограничивается коротким тестированием. При этом в 14–17 лет важно поговорить с квалифицированным специалистом, чтобы выбрать подходящее направление и наметить дальнейший путь: колледж, училище или университет.

🙎‍♂️ Студентам

Иногда люди меняют специальность во время учебы в вузе и переходят на другой факультет. Такое решение нужно тщательно обдумать, чтобы потом не пожалеть. Профориентация поможет проверить, будут ли успешны новые предпочтения.

👨‍🎓 Выпускникам вузов

Часто выпускники не понимают, где применить навыки. Особенно если специализация обширная: вроде математики. Есть много востребованных профессий, для которых не нужно узконаправленное образование. Например, аналитиком данных можно стать, если вы разбираетесь в статистике и умеете программировать на базовом уровне.

👨‍💻 Взрослым людям, которые хотят сменить работу

Если вы недовольны зарплатой или уперлись в профессиональный потолок, можно подумать о новой деятельности. Профориентация поможет понять, к чему лежит душа, и подобрать перспективную профессию будет легче.

👩‍💼 Мамам, которые выходят из долгого декрета

За несколько лет декретного отпуска рынок труда сильно меняется. Например, сейчас менеджер проектов должен не только контролировать работу других членов команды, но и разбираться в IT-сервисах. Через профориентацию можно решить, стоит ли продолжать работу по специальности или лучше освоить что-то новое.

Как проходит профориентация у специалиста

Пройти консультацию и разобраться в своих интересах можно в любом возрасте. Обычно такие встречи проводят профориентологи — люди с психологическим образованием, которые знают карьерные тренды и учитывают запрос клиента. Чтобы получить консультацию, обратитесь в центр профориентации в своем городе или найдите специалиста онлайн.

Беседа с профориентологом включает:

🖊️ Анкетирование

Обычно это — первый этап диагностики. Пройти его можно и дома, достаточно найти тест на профориентацию в интернете. Но результат будет точнее, если совместить данные опросника с личным разговором.

Тесты помогают узнать склад ума и выявить наклонности, но определиться с конкретной профессией без дополнительной информации будет сложно.

📝 Интервью

Консультант задает вопросы, чтобы собрать первичную информацию о человеке. Если на профориентацию пришел подросток, то в интервью могут принять участие и родители. Примеры вопросов:

Какие у вас увлечения? Что именно вам в этом нравится?

Что для вас важнее в работе — возможности роста, зарплата, стабильность или свободный график?

Вам больше нравится работать с людьми или организовывать процессы? Управлять командой или быть исполнителем? Работать по схеме или искать креативный подход?

🙍‍♀️ Личная беседа

На консультацию можно прийти с конкретной проблемой. Допустим, родители-врачи хотят, чтобы дочь поступила на медицинский факультет. А ей нравится заниматься творчеством и решать логические задачки: получает пятерки по информатике и алгебре, хорошо рисует. В таком случае профориентолог может определить подходящую сферу, например веб-дизайн. А еще объяснить родителям, какие перспективы есть в этом направлении.

Самостоятельные методы профориентации

Получить базовую информацию о себе можно из дома. В интернете много бесплатных тестов. Самыми надежными считаются методики Климова, Голланда и Голомштока. Но не стоит руководствоваться только результатами опросов — лучше воспринимать их как первый шаг к самопознанию.

Тест Климова

Короткий опросник, 20 тестовых заданий, можно пройти за пару минут. Климов выделяет пять психологических пар: «человек — природа», «человек — техника», «человек — человек», «человек — знаковая система», «человек — художественный образ». Если вы относитесь к типу «человек — знаковая система», вам, скорее всего, подойдет работа аналитиком или разработчиком. А если выпал «человек — человек», возможно, стоит задуматься о карьере в менеджменте.



Тест разработали в 1984 году в Советском Союзе, поэтому он ориентирован на прикладные профессии. Многие уже устарели. Много вопросов про работу с чертежами или приборами вроде пишущей машинки. Поэтому методика Климова подойдет только для того, чтобы выделить широкую зону интересов. Выбрать конкретную профессию с ее помощью будет трудно.

Тест Голланда

В опроснике 42 задания на пять минут. Выберите одну из двух профессий, которая вам больше интересна. Например: химик или бухгалтер, тренер или искусствовед, нотариус или менеджер. Несмотря на то что эта методика разработана в 70-е, в опросе много современных профессий: программист, видеооператор, индивидуальный предприниматель.



Голланд выделяет шесть типов личности: реалистический, интеллектуальный, предпринимательский, социальный, конвенциональный и артистический. Как и опросник Климова, этот тест не дает конкретных карьерных рекомендаций.

Карта интересов Голомштока

В тесте 174 вопроса, на анкету уйдет 20–25 минут. Нужно оценить каждое из занятий, в результате вы получите таблицу, где будут 29 видов деятельности и уровни интереса к ним. Например, к техническим предметам вроде физики и химии может быть «высшая степень отрицания», а к литературе и педагогике — «ярко выраженный интерес».



Опросник по методике Голомштока ориентирован на школьников: большинство вопросов связаны с кружками, общением со сверстниками, играми и уроками. Для взрослых тест будет менее информативным.

Геймификация

Погрузиться в профессию можно во время игры. Проще всего это работает на примере с детьми. Одному ребенку нравятся головоломки: кубик Рубика, пазлы, шахматы. Скорее всего, в будущем он выберет техническую специальность. Другой ребенок любит играть в куклы или представляет себя учителем. Нельзя утверждать, что во взрослом возрасте он обязательно станет воспитателем. Но такой ребенок с большей вероятностью выберет работу с людьми.

Погружение в профессию

Не стоит сразу бросать основную работу или отчисляться из университета. Есть и другие способы:

пообщаться со специалистами в выбранной сфере;

попробовать силы на фрилансе;

сделать проект для знакомых;

пройти удаленную стажировку в компании.

Какие могут быть ошибки

💢 Игнорировать свои интересы, сильные и слабые стороны

Неусидчивому человеку будет сложно работать программистом, а некоммуникабельному — стать хорошим адвокатом. При выборе профессии лучше исходить из своих способностей и увлечений. Подумайте о вашем хобби: возможно, его реально превратить в работу.

💢 Не следить за трендами на рынке труда

Новые профессии появляются почти каждый год, а университетские программы не успевают адаптировать под реальность. Чтобы быть востребованным, нужно дополнительно искать информацию, проходить курсы, читать книги по специальности, искать полезные видео.

Приходите на вебинары Skypro — на них мы рассказываем о перспективных профессиях в сфере IT: от графического дизайна до разработки. Вебинары ведут опытные программисты, аналитики и дизайнеры. Не только рассказываем, но и даем практические задания, обсуждаем реальные задачи — помогаем погрузиться в новую сферу.

💢 Выбирать профессию только потому, что она популярная

Если у вас не лежит душа к программированию, но хочется в IT, необязательно становиться разработчиком. Есть много профессий, где можно обойтись без кода: менеджер проектов, маркетолог, тестировщик, аналитик данных.

💢 Учитывать только плюсы профессии, а про минусы не думать

Старшекласснику могут нравиться сериалы про айтишников, в которых создают сложное ПО за пару серий. Но в реальной жизни на такие задачи могут уходить месяцы и годы — и не каждая идея обретет жизнь. Выбирая профессию, постарайтесь узнать о ее недостатках и подумайте, сможете ли с ними мириться.

💢 Поддаваться чужому мнению

Часто люди выбирают карьерный путь по совету мамы с папой. Хорошо, если родители учитывают желания и таланты ребенка. В противном случае навязанная профессия не принесет счастья, достигнуть успеха в ней будет сложно.

Во взрослом возрасте тоже можно поддаться влиянию окружения — семьи, друзей и коллег. Слушать близких людей полезно, но окончательное решение лучше принимать самому.

Что важно знать о профориентации