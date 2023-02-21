Кто такой тимлид и как до него вырасти

Тимлид — это специалист, который отвечает за команду разработчиков из пяти — девяти человек. Чтобы им стать, недостаточно просто пройти обучение. Ведь это ступень карьерного роста, а не профессия. Руководить командой может только разработчик с большим опытом за плечами и развитыми личностными качествами.

Что входит в задачи тимлида

IТ-команда обычно состоит из разработчиков, тестировщиков, аналитиков и дизайнеров. А еще в ней обязательно есть лидер — именно он несет ответственность за качество работы и соблюдение сроков. Все важные решения обсуждают с ним, будь то новая фича в приложении или дата релиза. В обязанности тимлида может входить еще и поиск специалистов: от просмотра резюме до финального собеседования.

Функции тимлида делят на управление кадрами и управление разработкой. Как менеджер он выполняет такие задачи:

📌 Общается с клиентами.

📌 Определяет бюджет, количество задач и сроки.

📌 Участвует в подборе сотрудников.

📌 Проводит совещания.

📌 Создает систему мотивации.

Тимлид делает всё возможное, чтобы итоговый продукт соответствовал запросам клиента. Иногда лидер команды сам пишет код, но при этом его главная обязанность — наладить эффективную работу других программистов. Как ведущий разработчик он:

🔧 Распределяет задачи между специалистами.

🔧 Следит за качеством продукта.

🔧 Решает проблемы, которые появляются при разработке.

🔧 Участвует в тестировании.

🔧 Управляет задачами в смежных сферах вроде маркетинга и дизайна.

Тимлид — это менеджер, соединяющий бизнес и разработку. Он организует работу команды, чтобы она удовлетворяла текущему запросу от бизнеса на продукт. Нанимает новых людей в команду и работает с текущими. На Teamlead Roadmap можно посмотреть карту навыков и компетенций тимлидов. Сергей Иванов Ведущий разработчик (команда маркетинга и продаж).

Какие нужны навыки и знания

Тимлид управляет рабочими процессами — а значит, должен разбираться в создании продукта не хуже уверенных специалистов. В разных проектах и компаниях лидер команды должен владеть разными инструментами. Основные профессиональные навыки, которые пригодятся тимлиду:

🖊️ Языки PHP, JS, MySQL.

🖊️ Базовые знания в DevOps, архитектуре и тестировании.

🖊️ Умение работать с фреймворками и библиотеками.

Личные качества тимлида

Должность тимлида подразумевает прямую работу с людьми, поэтому развитые личностные качества важны не меньше, чем прикладные навыки. Специалист должен быстро ориентироваться в ситуации, считывать эмоциональное состояние собеседника и находить простые решения сложных проблем. Например, уладить конфликт между программистом и тестировщиком.

Самые востребованные:

💪 Лидерские качества

Тимлид создает мотивацию, следит за нагрузкой и эмоциональным состоянием сотрудников, решает проблемы в общении. Еще он проводит тимбилдинги для сплочения команды и помогает начинающим специалистам освоиться в коллективе.

💪 Навыки делегирования

В идеале задачи стоит распределять между сотрудниками так, чтобы никто не выгорал и все успевали сходить в отпуск. При этом тимлид не должен делать работу за других специалистов: его главная задача — управление, а не написание кода.

💪 Знание современных трендов

Развитый профессиональный кругозор помогает быстро внедрять новые технологии и говорить на одном языке с членами команды. Иногда тимлид выполняет роль «переводчика» между программистами, дизайнерами и маркетологами.

💪 Аналитический склад ума

Тимлид должен своевременно определять и решать возникающие проблемы. Например, если сотрудники не укладываются в дедлайн — передвинуть сроки или подключить других специалистов.

Как стать тимлидом

До должности тимлида можно дорасти, работая программистом или аналитиком в компании. Согласно исследованию Хабра, 63% российских компаний выбирают тимлидов из своих работников. Идеальный путь специалиста в этом случае будет выглядеть так:

Стажер — младший специалист — специалист — тимлид.

Разберем путь от специалиста до тимлида по шагам:

Станьте ведущим специалистом в своей сфере, будь то аналитика, разработка ПО или игр. Это станет прочной базой: работодатели обычно ищут тимлидов с опытом работы от пяти лет. Начните погружаться в смежные технические сферы: изучите архитектуру приложений и сайтов, тестирование, веб-дизайн. Управляйте проектами в своей компании и берите ответственность за итоговый результат. Например, можете курировать разработку и помогать с планами релиза и тестирования.

Если будете проявлять инициативу, руководитель сам может предложить должность тимлида. Или спросите напрямую, что нужно, чтобы им стать. Альтернативный путь — составьте резюме и откликайтесь на интересные вам вакансии на хедхантере, хабре и других сайтах.

Срок пути до тимлида зависит от человека и компании. Стандартный путь становления тимлида: команда растет — самого опытного назначают тимлидом. Если компания небольшая, то можно им стать и за год. Но у каждой компании свои градации. И тимлид в одной компании не всегда может трансформироваться в тимлида в другой Сергей Иванов Ведущий разработчик (команда маркетинга и продаж).

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Карьерный рост

Позиция тимлида — это уже высокая ступень в карьере разработчика. На этой должности вы можете развиваться вертикально и стать старшим разработчиком или руководителем отдела. Или выбрать горизонтальный рост и уйти в смежные сферы. Вот несколько должностей, которые нетрудно освоить с опытом лидера команды:

📱 Менеджер проектов

Управляет проектами: собирает команду, составляет план работы, ищет подрядчиков и ставит задачи исполнителям. Еще такой менеджер решает юридические вопросы и ищет источники финансирования.

Главное отличие от тимлида: не занимается технической реализацией проекта.

👨‍🔧 Менеджер продукта

Отвечает за создание новых продуктов, изучает поведение аудитории и продумывает, какие функции нужно добавить в сервис. Задача менеджера — найти баланс между запросами пользователя, целями бизнеса и самой разработкой.

Главное отличие от тимлида: проводит исследования.

👨‍🏫 IT-консультант

Помогает компаниям налаживать работу в отделе разработки. Например, запустить производство, подсказать направление развития, улучшить систему распределения задач между сотрудниками.

Главное отличие от тимлида: постоянно меняет компании.

🖥️ Старший разработчик

Проектирует архитектуру программ и понимает, какой продукт получится на выходе. Решает сложные бизнес-задачи и создает фреймворки для менее опытных специалистов. Отвечает за весь проект: от обсуждения идеи до финального результата.

Главное отличие от тимлида: занимается непосредственно разработкой.

👨‍💻 CTO (технический директор)

Продумывает, какие технологии будут использоваться в компании, планирует исследования и запуск новых продуктов. CTO должен разбираться в новых тенденциях и иметь глубокие знания в разработке и маркетинге.

Главное отличие от тимлида: управляет большими командами.

Плюсы профессии

➕ Работа в сфере управления

Должность тимлида дает возможность прокачать навыки работы с людьми, развить нетворкинг и собрать сильные проекты для своего резюме.

➕ Высокие зарплаты

Средняя зарплата тимлида в России на 2022 год — 266 000 ₽. Многие предложения предусматривают удаленную работу.

➕ Возможность вырасти в старшего разработчика

Если вам по душе техническая работа, а не курирование команды, то должность тимлида может стать хорошим трамплином к следующему карьерному шагу. Средняя зарплата ведущего разработчика в России — 230 000 ₽ в месяц, а еще такие специалисты востребованы за рубежом.

Минусы профессии

➖ Большая ответственность

Тимлид следит за работой всей команды, в случае неудачи или ошибки сотрудника ему нужно искать выход из ситуации и решать проблемы с клиентом или руководителем.

➖ Многозадачность

Ведущему разработчику нужно разбираться в разных сферах: от тестирования приложения до маркетинговой стратегии. Кому-то нравится отсутствие рутины, но такая работа подойдет не всем.

➖ Переработки

Из-за высокой нагрузки тимлиды часто пренебрегают отпуском, работают по вечерам и на выходных. Обычно такие люди очень вовлечены в проект, поэтому работа для них на первом месте.

Преимущество тимлида — больше возможности влиять на продукт, который ты делаешь. Минусы: гораздо меньше возможности писать код. Приходится отвечать не только за себя, но и за команду Сергей Иванов Ведущий разработчик (команда маркетинга и продаж).

Главное: кто такой тимлид и как им стать