Кто такой тимлид и как до него вырасти

Тимлид — это специалист, который отвечает за команду разработчиков из пяти — девяти человек. Чтобы им стать, недостаточно просто пройти обучение. Ведь это ступень карьерного роста, а не профессия. Руководить командой может только разработчик с большим опытом за плечами и развитыми личностными качествами.
Что входит в задачи тимлида
IТ-команда обычно состоит из разработчиков, тестировщиков, аналитиков и дизайнеров. А еще в ней обязательно есть лидер — именно он несет ответственность за качество работы и соблюдение сроков. Все важные решения обсуждают с ним, будь то новая фича в приложении или дата релиза. В обязанности тимлида может входить еще и поиск специалистов: от просмотра резюме до финального собеседования.
Функции тимлида делят на управление кадрами и управление разработкой. Как менеджер он выполняет такие задачи:
📌 Общается с клиентами.
📌 Определяет бюджет, количество задач и сроки.
📌 Участвует в подборе сотрудников.
📌 Проводит совещания.
📌 Создает систему мотивации.
Тимлид делает всё возможное, чтобы итоговый продукт соответствовал запросам клиента. Иногда лидер команды сам пишет код, но при этом его главная обязанность — наладить эффективную работу других программистов. Как ведущий разработчик он:
🔧 Распределяет задачи между специалистами.
🔧 Следит за качеством продукта.
🔧 Решает проблемы, которые появляются при разработке.
🔧 Участвует в тестировании.
🔧 Управляет задачами в смежных сферах вроде маркетинга и дизайна.
Тимлид — это менеджер, соединяющий бизнес и разработку. Он организует работу команды, чтобы она удовлетворяла текущему запросу от бизнеса на продукт. Нанимает новых людей в команду и работает с текущими. На Teamlead Roadmap можно посмотреть карту навыков и компетенций тимлидов.Сергей ИвановВедущий разработчик (команда маркетинга и продаж).
Какие нужны навыки и знания
Тимлид управляет рабочими процессами — а значит, должен разбираться в создании продукта не хуже уверенных специалистов. В разных проектах и компаниях лидер команды должен владеть разными инструментами. Основные профессиональные навыки, которые пригодятся тимлиду:
🖊️ Языки PHP, JS, MySQL.
🖊️ Базовые знания в DevOps, архитектуре и тестировании.
🖊️ Умение работать с фреймворками и библиотеками.
Личные качества тимлида
Должность тимлида подразумевает прямую работу с людьми, поэтому развитые личностные качества важны не меньше, чем прикладные навыки. Специалист должен быстро ориентироваться в ситуации, считывать эмоциональное состояние собеседника и находить простые решения сложных проблем. Например, уладить конфликт между программистом и тестировщиком.
Самые востребованные:
💪 Лидерские качества
Тимлид создает мотивацию, следит за нагрузкой и эмоциональным состоянием сотрудников, решает проблемы в общении. Еще он проводит тимбилдинги для сплочения команды и помогает начинающим специалистам освоиться в коллективе.
💪 Навыки делегирования
В идеале задачи стоит распределять между сотрудниками так, чтобы никто не выгорал и все успевали сходить в отпуск. При этом тимлид не должен делать работу за других специалистов: его главная задача — управление, а не написание кода.
💪 Знание современных трендов
Развитый профессиональный кругозор помогает быстро внедрять новые технологии и говорить на одном языке с членами команды. Иногда тимлид выполняет роль «переводчика» между программистами, дизайнерами и маркетологами.
💪 Аналитический склад ума
Тимлид должен своевременно определять и решать возникающие проблемы. Например, если сотрудники не укладываются в дедлайн — передвинуть сроки или подключить других специалистов.
Как стать тимлидом
До должности тимлида можно дорасти, работая программистом или аналитиком в компании. Согласно исследованию Хабра, 63% российских компаний выбирают тимлидов из своих работников. Идеальный путь специалиста в этом случае будет выглядеть так:
Стажер — младший специалист — специалист — тимлид.
Разберем путь от специалиста до тимлида по шагам:
- Станьте ведущим специалистом в своей сфере, будь то аналитика, разработка ПО или игр. Это станет прочной базой: работодатели обычно ищут тимлидов с опытом работы от пяти лет.
- Начните погружаться в смежные технические сферы: изучите архитектуру приложений и сайтов, тестирование, веб-дизайн.
- Управляйте проектами в своей компании и берите ответственность за итоговый результат. Например, можете курировать разработку и помогать с планами релиза и тестирования.
Если будете проявлять инициативу, руководитель сам может предложить должность тимлида. Или спросите напрямую, что нужно, чтобы им стать. Альтернативный путь — составьте резюме и откликайтесь на интересные вам вакансии на хедхантере, хабре и других сайтах.
Срок пути до тимлида зависит от человека и компании. Стандартный путь становления тимлида: команда растет — самого опытного назначают тимлидом. Если компания небольшая, то можно им стать и за год. Но у каждой компании свои градации. И тимлид в одной компании не всегда может трансформироваться в тимлида в другойСергей ИвановВедущий разработчик (команда маркетинга и продаж).
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Карьерный рост
Позиция тимлида — это уже высокая ступень в карьере разработчика. На этой должности вы можете развиваться вертикально и стать старшим разработчиком или руководителем отдела. Или выбрать горизонтальный рост и уйти в смежные сферы. Вот несколько должностей, которые нетрудно освоить с опытом лидера команды:
📱 Менеджер проектов
Управляет проектами: собирает команду, составляет план работы, ищет подрядчиков и ставит задачи исполнителям. Еще такой менеджер решает юридические вопросы и ищет источники финансирования.
Главное отличие от тимлида: не занимается технической реализацией проекта.
👨🔧 Менеджер продукта
Отвечает за создание новых продуктов, изучает поведение аудитории и продумывает, какие функции нужно добавить в сервис. Задача менеджера — найти баланс между запросами пользователя, целями бизнеса и самой разработкой.
Главное отличие от тимлида: проводит исследования.
👨🏫 IT-консультант
Помогает компаниям налаживать работу в отделе разработки. Например, запустить производство, подсказать направление развития, улучшить систему распределения задач между сотрудниками.
Главное отличие от тимлида: постоянно меняет компании.
🖥️ Старший разработчик
Проектирует архитектуру программ и понимает, какой продукт получится на выходе. Решает сложные бизнес-задачи и создает фреймворки для менее опытных специалистов. Отвечает за весь проект: от обсуждения идеи до финального результата.
Главное отличие от тимлида: занимается непосредственно разработкой.
👨💻 CTO (технический директор)
Продумывает, какие технологии будут использоваться в компании, планирует исследования и запуск новых продуктов. CTO должен разбираться в новых тенденциях и иметь глубокие знания в разработке и маркетинге.
Главное отличие от тимлида: управляет большими командами.
Плюсы профессии
➕ Работа в сфере управления
Должность тимлида дает возможность прокачать навыки работы с людьми, развить нетворкинг и собрать сильные проекты для своего резюме.
➕ Высокие зарплаты
Средняя зарплата тимлида в России на 2022 год — 266 000 ₽. Многие предложения предусматривают удаленную работу.
➕ Возможность вырасти в старшего разработчика
Если вам по душе техническая работа, а не курирование команды, то должность тимлида может стать хорошим трамплином к следующему карьерному шагу. Средняя зарплата ведущего разработчика в России — 230 000 ₽ в месяц, а еще такие специалисты востребованы за рубежом.
Минусы профессии
➖ Большая ответственность
Тимлид следит за работой всей команды, в случае неудачи или ошибки сотрудника ему нужно искать выход из ситуации и решать проблемы с клиентом или руководителем.
➖ Многозадачность
Ведущему разработчику нужно разбираться в разных сферах: от тестирования приложения до маркетинговой стратегии. Кому-то нравится отсутствие рутины, но такая работа подойдет не всем.
➖ Переработки
Из-за высокой нагрузки тимлиды часто пренебрегают отпуском, работают по вечерам и на выходных. Обычно такие люди очень вовлечены в проект, поэтому работа для них на первом месте.
Преимущество тимлида — больше возможности влиять на продукт, который ты делаешь. Минусы: гораздо меньше возможности писать код. Приходится отвечать не только за себя, но и за командуСергей ИвановВедущий разработчик (команда маркетинга и продаж).
Главное: кто такой тимлид и как им стать
- Тимлид — это ведущий разработчик, который управляет командой менее опытных специалистов. Он обсуждает проект с клиентом, участвует в подборе кадров, ставит цели сотрудникам. Иногда сам пишет код.
- Плюсы этой профессии: прокачка профессиональных навыков и личных качеств, работа с людьми, мощные проекты для портфолио, высокая оплата и востребованность на рынке.
- Тимлиду нужно иметь большой опыт в разработке и управлении проектами, а еще обладать лидерскими качествами. Работодатели ищут специалистов, которые работают в сфере не менее пяти лет.
- Лидер команды может стать топ-менеджером, IТ-консультантом, ведущим разработчиком или техническим директором.
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