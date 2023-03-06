Стартап — это новый проект с уникальной идеей. Собрали мнения и советы экспертов, как выбрать эту идею и проработать, какие этапы развития необходимо пройти и как найти инвестиции.

Как найти идею стартапа: что важно учесть

Рассказывает Никита Шилов, CEO GameStack.

📌 Идея должна быть основана на реальном опыте и наблюдениях. Поэтому не стоит выбирать направление для стартапа с помощью нейросетей, статей в стиле «10 идей для бизнеса в медицине».

Хорошо работает личный профессиональный опыт. Например, вы работали курьером последние пару лет и задумались открыть сервис доставки. Либо курьером работал ваш друг, с которым вы организуете бизнес. Важно погрузиться в индустрию на некоторое время: то есть самим развозить заказы.

Основатели Grow Food при запуске продукта вовлекались в проблемы готовки еды дома для достижения спортивных целей. А создатели мессенджера Slack решали свою проблему коммуникации внутри команды, когда разрабатывали совсем другой продукт.

📌 Идея должна быть неочевидна. Если с очевидной идеей вы выйдете на высококонкурентный рынок, будет сложно выработать преимущество, ведь у вас еще недостаточно денег, ресурсов и доли на рынке.

Выбирайте идеи, которые кажутся правильными, но неочевидными на первый взгляд. Хороший признак — когда ваша идея не нравится половине опрошенных людей. Значит, меньше людей придумали то же самое. Так на старте у вас будет преимущество.

Как проработать идею стартапа

Рассказывает Никита Шилов, CEO GameStack.

Прорабатывать идею нужно в шести направлениях:

⚡ Проблема. Чем точнее вы определите свою проблему, тем проще создать привлекательное решение для целевой аудитории. Важно провести тщательное исследование, задать правильные вопросы и протестировать гипотезы.

Определите конкретную проблему, которую вы можете решить лучше, чем другие. Поэтому важно прожить изначальную идею. Изучите, волнует ли проблема других людей. Например, у вас есть 20–100 таких знакомых.

Поговорите с потенциальными пользователями. Проведите проблемное интервью: узнайте, в чём конкретно сложности, как их уже решали или почему не делали этого, что получилось и нет.

⚡ Целевая аудитория. Определите, для кого вы создаете продукт, каковы уникальные потребности и предпочтения этих людей. Скорее всего, вы сможете выделить до десяти различных критериев отбора. Оставьте ключевые. Создайте подробный профиль клиента, включите его болевые точки, мотивацию и поведение. Общайтесь с аудиторией через опросы, интервью и социальные медиа, чтобы быть в курсе потребностей и предпочтений.

Определите, кто в вашей ЦА — пользователь, а кто принимает решение. Пример: вы продаете аналитический инструмент для продуктовых менеджеров крупных компаний. Пользователем будет продуктовый менеджер, но решение о покупке софта принимает его руководитель.

⚡ Ценностное предложение. Выделите, что отличает ваш продукт или услугу от конкурентов. Ваше ценностное предложение должно ясно передавать преимущества. Тестируйте его с целевой аудиторией, чтобы убедиться, что оно откликается ей. Собирайте обратную связь и корректируйте ценностное предложение, даже если изначально были в нём уверены.

⚡ Конкурентное преимущество. Частая ошибка основателей — думать только про краткосрочное преимущество и забывать о том, что позволит конкурировать с крупными компаниями на этапе роста. Изучите конкурентов и определите свои ключевые отличия. Не забывайте про долгосрочную стратегию, чтобы не прогореть, а увеличить свою долю на рынке.

Пример: один из первых в мире телефонов с двумя экранами — йотафон. Модель была популярна недолго, потому что у компании не было долгосрочной стратегии, как отстроиться от конкурентов.

⚡ Модель роста. Определите, как вы будете привлекать новых клиентов и увеличивать выручку. Вы прочитаете много лайфхаков для роста продукта. Выбирайте методы и инструменты, которые подойдут под стадию развития именно вашего продукта. К примеру, нет смысла читать статьи про рекламу в Google Ads, если у вас нет достаточного бюджета. Попробуйте ваш собственный нетворкинг и профессиональные сообщества.

⚡ Бизнес-модель. Решите, как будете генерировать доход и достигать прибыли. Это могут быть различные источники дохода: от разовых продаж продукта до подписок. Рассмотрите разные источники дохода и модели ценообразования, протестируйте их с целевой аудиторией.

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Как визуализировать идею стартапа

Рассказывает Евгений Иванов, руководитель продуктового направления iD EAST.

Когда вы продумали идею, к ней нужно добавить D, как в фильмах 3D. То есть еще одну размерность. Она внесет больше ясности, исключит непонимание тех, кому нужно продать идею. Речь о создании прототипа продукта, который будет максимально приближен к финальной версии. Например, для мобильных приложений — это чертежи экранов со всеми компонентами и пользовательским путем: кликами на кнопки.

🔸 Wireframe (варфрейм). Это чертеж, эскиз. Его можно нарисовать от руки на бумаге. Главное, чтобы он отражал структуру интерфейса, примерный контент, последовательность экранов.

🔸 Mockup (мокап). Это уже более проработанный дизайн макета, близкий к финальному варианту. Не начинайте с него, идите от простого к сложному. Мокап стоит сделать, когда уже согласовываете брендбук, отрабатываете стилистику, цвета, шрифты и прочие детали.

🔸 Prototype (прототип). Это не просто набор экранов, а кликабельный прототип, который симулирует работу приложения. Те же мокапы, но все элементы интерфейса живые. На них можно кликать и получать действия: переход на новый экран, появление вспомогательного окна или заполнение данных. Прототип помогает даже на ранних этапах. С ним проще понять, как должен работать продукт.

Примеры инструментов

Сервисы и программы позволяют визуализировать идею с разной глубиной детализации. Всё ограничивается только фантазией и желанием.

Используйте:

Для варфреймов и мокапов отлично подойдет заточенный под эту задачу сервис Moqups. Прототипы проще делать в Figma: есть мобильное приложение, можно в интерактивном режиме править макеты и сразу видеть результат.

Как создать стартап: этапы развития

Рассказывает Евгений Иванов, руководитель продуктового направления iD EAST.

Рассмотрим этапы на примере программной разработки цифрового продукта. У всех есть особенности и негласные правила.

📈 Альфа-версия. Так называется этап, когда вы разработали первую версию сервиса. Он уже может выполнять бизнес-задачи, но часть функционала либо не реализована вовсе, либо требует доработок.

Бывают ситуации, когда в такой версии сервиса нет части дизайна или связи с сервером. Или многие данные специально заполнили, чтобы не тратить время на рутинные действия. Например, заполнение анкеты из большого числа полей.

Цель — собрать обратную связь на максимально раннем этапе, выровнять ожидания участников процесса. И самим осознать, как продукт будет работать, ведь часто макеты даже с финальным дизайном не дают полного восприятия.

На этом этапе:

проводят первые тесты;

собирают обратную связь от знакомых и потенциальных инвесторов;

учитывают замечания и вносят технические доработки;

прикручивают инфраструктуру (серверы, базы данных);

обвешивают программный код продуктовыми и техническими метриками;

доводят дизайн экранов до логического завершения;

готовят маркетинговые материалы.

📈 Закрытая бета-версия. Благодаря началу маркетинговых активностей уже греется аудитория. Из заинтересованных выбирают до ста человек и проводят закрытое бета-тестирование.

Важно: тут уже недопустимы критичные ошибки. Участники тестирования проходят все пользовательские сценарии от начала и до достижения цели: покупки товара, добавления чего-то в избранное, прочтения новости и т. д.

Во время тестирования нужно наблюдать, как нагружается инфраструктура, смотреть логи ошибок, отслеживать эмоции самого пользователя. Например, через камеру на экране компьютера или параллельной зум-сессии на телефоне.

Аудиторию подбирайте так, чтобы на большем количестве людей получить более расширенную обратную связь, чем во время альфа-теста.

📈 Открытая бета-версия. По итогу предыдущего этапа проводят очередной разбор полетов, составляют перечень необходимых улучшений. Дальше решают или идти в релиз, или провести дополнительный открытый бета-тест.

Отличие от закрытого бета-теста в том, что аудитория максимально случайна. Подключения к серверу должны быть непредсказуемы по времени и нагрузке. И аудитория уже не ограничивается сотней людей: их может быть в разы больше.

Этот заключительный этап — как финальная репетиция, дает последний шанс перепроверить всё почти в боевых условиях. В основном все аспекты будут касаться технической составляющей.

📈 Релиз. В индустрии есть много терминологических аналогий: «релиз», «запуск на прод», «публикация». Если говорят что-то подобное — значит, запускают продукт для всех.

Несмотря на большое количество подготовительных этапов, после релиза могут быть неожиданности. Важнее не что случилось и почему, а насколько оперативно вы готовы всё поправить.

Как найти инвестиции

Рассказывает Кирилл Пшинник — СЕО edtech-стартапа «Зерокодер», который в 2022 году привлек 20 миллионов инвестиций от Фонда Солонина и топ-менеджеров «Яндекса». Кирилл — квалифицированный инвестор, аккредитован Moscow Seed Fund, инвестирует в компании на публичном рынке России, США и Китая.

Поиск инвестиций — это длительная работа. Она может занять до года, с каждым инвестором нужно долго общаться, и это не гарантирует, что проект получит инвестиции. Поэтому стартапу важно подготовиться.

✔️ На ранних стадиях стартап может обращаться в акселераторы при университетах или корпорациях, в фонды поддержки. Например, «Московский инновационный кластер». Если у стартапа раунд по 2 000 000 ₽ — 5 000 000 ₽, то стоит обращаться за инвестициями в акселераторы, сотрудничать с бизнес-ангелами, FFF (Friends, Family and Fools). Если есть собственные свободные деньги, лучше сохранить их и попробовать найти инвестора. Помимо денег вы получите его помощь как эксперта, связи и опыт на рынке.

✔️ Если нужно привлечь от 20 000 000 ₽ до 200 000 000 ₽, то можно обращаться в венчурные фонды (VC). Составьте список VC, которые инвестируют в российские стартапы. Подготовьте материалы:

Ван пейджер — тизер-презентацию на пару слайдов с ключевой идеей и показателями.

— тизер-презентацию на пару слайдов с ключевой идеей и показателями. Презентацию ситуации на рынке с рассказом, как проект планирует его осваивать. «Как» — обширный вопрос, который включает и технологии, и команду. Нужно продемонстрировать, что у проекта есть инструменты.

ситуации на рынке с рассказом, как проект планирует его осваивать. «Как» — обширный вопрос, который включает и технологии, и команду. Нужно продемонстрировать, что у проекта есть инструменты. Финансовую модель. Это может быть простая гугл-таблица с прописанными формулами. Желательно в финмодели продемонстрировать потенциальный рост в разрезе следующих трех — пяти лет.

Я, будучи аккредитованным инвестором в Moscow Seed Fund, посмотрел много финмоделей и понял, как делать не надо. Очень часто стартапы не учитывают, что будет, если компания вырастет в 100 раз: как это отразится на процессах и затратах. Спросите себя:

Как компания будет обеспечивать свою работу при росте в 100 раз?

Как увеличится штат сотрудников и фонд оплаты труда?

Какие еще специалисты понадобятся?

Сколько нужно руководителей?

Когда на каждый из подобных вопросов будет ответ, то финмодель станет прогнозируемой. Идеально, если финмодель позволяет провести стресс-тестирование и посмотреть, как будут отличаться показатели бизнеса при изменении бизнес-юнитов.

Допустим, стоимость привлечения лида — 300 ₽. А что будет, если эта стоимость вырастет до 500 ₽ или 700 ₽? Будет ли сходиться экономика? Другой пример: часто не учитывают расходы на наем при расширении штата, а это могут быть крупные суммы.

✔️ Когда готовы сопроводительные материалы, регистрируйтесь на разные мероприятия. Например, программа «Разведка боем» от Yellow Rockets, питч-деки (презентации стартапов) «Сколково», «Московского инновационного кластера», «Иннополиса» и местных акселераторов. Задача этих активностей не в том, чтобы найти инвестора. Они помогают отрепетировать презентацию, собрать вопросы и обратную связь.

После того как проект привлечет внимание инвесторов, начнутся встречи. Сделайте простую CRM и указывайте в ней статусы переговоров с каждым инвестором: кому что отправили, от кого ждете ответа.

Главное про особенности стартапа