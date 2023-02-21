Что такое Microsoft Power BI и как его использовать

Любому бизнесу нужно создавать отчеты. Собрать данные не слишком трудозатратно, а разобраться в них — сложнее. Важно преподнести информацию наглядно: визуализировать ее с помощью понятных таблиц, графиков, диаграмм. Тогда проанализировать данные будет намного проще. Один из инструментов для создания отчетов — Microsoft Power BI.

Что такое Microsoft Power BI и зачем он нужен

Power BI — это комплексный облачный продукт для бизнес-анализа от Microsoft. Программа уже несколько лет лидирует на рынке систем бизнес-аналитики.

Она позволяет подключать, редактировать и анализировать данные из более чем семидесяти источников. Например, из Excel, баз SQL, файлов txt и csv. С помощью Microsoft Power BI обрабатывают данные и приводят их в удобный вид с единой моделью. Если в компании используют нестандартные метрики, их тоже можно задать в программе Power BI.

Одно из ключевых преимуществ — удобные инструменты для создания понятных и графически привлекательных отчетов. Для этого есть широкий инструментарий с гибкой системой настроек: карточки, таблицы, гистограммы, диаграммы. Результат можно сохранить в облачном сервисе и дорабатывать вместе с другими пользователями.

Кому подойдет

В первую очередь Power BI полезен бизнес-аналитикам. Они оценивают состояние бизнес-процессов, строят гипотезы, делают прогнозы, помогают ставить цели.

При этом для работы в Power BI необязательно владеть узкоспециальными навыками. Например, писать SQL-запросы, скрипты или профессионально разбираться в базах данных. Эти навыки понадобятся для создания сложных отчетов с множеством данных, но для простых достаточно уметь пользоваться отчетами Excel.

С помощью Power BI:

Маркетолог отследит эффективность и прибыльность разных каналов продаж.

Специалисты по продажам проанализируют отчеты коллег.

Руководители быстро получат отчеты благодаря информационной панели, которая работает в режиме реального времени. Они доступны для просмотра в веб-версии и через приложение.

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Инструменты для работы

Power BI состоит из трех интегрированных сервисов со своими интерфейсами.

📌 Power Query. Нужен, чтобы:

напрямую подключаться к данным в различных источниках;

очищать данные и преобразовывать их;

выгружать подготовленные данные на лист, в сводную таблицу или добавлять в модель данных Excel.

То есть это редактор запросов, который загружает, преобразовывает и очищает данные.

📌 Power Pivot. Это надстройка Excel для работы с табличными данными. Она нужна, чтобы работать с большим объемом информации. Представьте таблицу в 10 тысяч строк или больше с множеством формул внутри: пользоваться ею непросто. Чтобы работа с таким объемом стала возможна, подключают надстройку.

Power Query и Power Pivot дополняют друг друга. С помощью первого получают данные, а второй поможет добавить дополнительные сведения. Например, создать связи между таблицами или ключевые показатели, упорядочить поля в иерархии.

📌 Power View. Это инструмент для визуализации данных. С его помощью создают диаграммы, графики и другие наглядные элементы.

Еще пригодятся DAX-формулы. Эти формулы Microsoft разработала и внедрила в свои продукты. Все, кто хоть раз работал в Excel, сталкивались с ними. С их помощью можно настраивать вычисления так, чтобы при изменении данных показатели в отчете пересчитывались автоматически.

Как обеспечивается безопасность

В Power BI размещают важнейшие для компании аналитические данные, и для работы с ними обычно подключают ряд специалистов. Поэтому важно свести к нулю несанкционированное использование информации, ограничить доступ к отчетам.

Для этого разработчики Power BI используют специальные кластеры для проверки подлинности клиента. А хранить данные и управлять ими помогают два специализированных репозитория. Подробнее о безопасности Power BI читайте в техническом документе продукта.

Как настроить учетную запись и пользоваться программой

Microsoft Power BI скачивают из официального магазина Microsoft или работают в веб-версии. Для этого нужно завести новый аккаунт. Сделать это с личной почты не получится, работать можно только с корпоративной.

Простой сценарий работы в Power BI:

Собрать данные из нужных источников. Преобразовать и назначить связи. Например, связать несколько таблиц между собой. Собрать всё в понятный отчет с графиками и диаграммами.

Чтобы добавить данные, нажмите «Получить данные» во вкладке «Главное»:

Выберите подходящий источник или нажмите на строку «Другое». Откроется окно с более широким выбором источников:

После того как выбрали нужный источник, либо сразу загрузите данные, либо сначала отредактируйте. В этом поможет редактор Power Query.

Интерфейс редактора внешне похож на Excel. В нём можно упорядочить данные, приводить их к единому виду, объединять или разъединять, удалять лишнее. Когда внесете изменения, нажмите «Закрыть и применить».

Еще можно добавить дополнительные данные или дополнить существующие в соответствующей вкладке. Здесь пригодится знание DAX-формул: все данные вводятся через строку формул.

После загрузки можно настраивать связь между ними и настраивать визуализацию. Для этого выберите тип данных во вкладке «Поля» в окне справа и тип визуализации в соответствующей вкладке:

Настройки у связей и визуализации очень гибкие, но понадобится сноровка, чтобы привести отчет к удобному виду. Когда отчет будет готов, нажмите «Опубликовать».

Сколько стоит Power BI

Microsoft Power BI — бесплатная программа, но можно расширить функционал с помощью платной версии.

Если у вас небольшая организация — бесплатной версии будет достаточно. Созданные отчеты можно загружать в облако Power BI Service. Доступ к нему может быть с ПК, веб-версии или со смартфона (только для просмотра). Если понадобится поделиться отчетом с несколькими сотрудниками, вы сможете передать копию файла-отчета, созданного в Power BI Desktop (ПК-версии). Физически файлы у вас будут разные, но изменения увидите и вы, и сотрудник.

Если нужно передавать отчет нескольким пользователям с разными правами доступа, понадобится подписка Power BI Pro. Цена — $10 в месяц.

Организациям с огромным объемом аналитических данных пригодится подписка Power BI Premium. Она масштабируется не по пользователям, а по необходимой мощности. Цена — $4,995 в месяц + $10 за каждого отдельного создателя отчета (не пользователя, а именно создателя).

С 4 марта 2022 года Microsoft приостановила продажу подписок на свои сервисы на территории России. Бесплатная версия по-прежнему доступна.



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