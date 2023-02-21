Что такое Microsoft Power BI и как его использовать

Любому бизнесу нужно создавать отчеты. Собрать данные не слишком трудозатратно, а разобраться в них — сложнее. Важно преподнести информацию наглядно: визуализировать ее с помощью понятных таблиц, графиков, диаграмм. Тогда проанализировать данные будет намного проще. Один из инструментов для создания отчетов — Microsoft Power BI.
Что такое Microsoft Power BI и зачем он нужен
Power BI — это комплексный облачный продукт для бизнес-анализа от Microsoft. Программа уже несколько лет лидирует на рынке систем бизнес-аналитики.
Она позволяет подключать, редактировать и анализировать данные из более чем семидесяти источников. Например, из Excel, баз SQL, файлов txt и csv. С помощью Microsoft Power BI обрабатывают данные и приводят их в удобный вид с единой моделью. Если в компании используют нестандартные метрики, их тоже можно задать в программе Power BI.
Одно из ключевых преимуществ — удобные инструменты для создания понятных и графически привлекательных отчетов. Для этого есть широкий инструментарий с гибкой системой настроек: карточки, таблицы, гистограммы, диаграммы. Результат можно сохранить в облачном сервисе и дорабатывать вместе с другими пользователями.
Кому подойдет
В первую очередь Power BI полезен бизнес-аналитикам. Они оценивают состояние бизнес-процессов, строят гипотезы, делают прогнозы, помогают ставить цели.
При этом для работы в Power BI необязательно владеть узкоспециальными навыками. Например, писать SQL-запросы, скрипты или профессионально разбираться в базах данных. Эти навыки понадобятся для создания сложных отчетов с множеством данных, но для простых достаточно уметь пользоваться отчетами Excel.
С помощью Power BI:
- Маркетолог отследит эффективность и прибыльность разных каналов продаж.
- Специалисты по продажам проанализируют отчеты коллег.
- Руководители быстро получат отчеты благодаря информационной панели, которая работает в режиме реального времени. Они доступны для просмотра в веб-версии и через приложение.
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Инструменты для работы
Power BI состоит из трех интегрированных сервисов со своими интерфейсами.
📌 Power Query. Нужен, чтобы:
- напрямую подключаться к данным в различных источниках;
- очищать данные и преобразовывать их;
- выгружать подготовленные данные на лист, в сводную таблицу или добавлять в модель данных Excel.
То есть это редактор запросов, который загружает, преобразовывает и очищает данные.
📌 Power Pivot. Это надстройка Excel для работы с табличными данными. Она нужна, чтобы работать с большим объемом информации. Представьте таблицу в 10 тысяч строк или больше с множеством формул внутри: пользоваться ею непросто. Чтобы работа с таким объемом стала возможна, подключают надстройку.
Power Query и Power Pivot дополняют друг друга. С помощью первого получают данные, а второй поможет добавить дополнительные сведения. Например, создать связи между таблицами или ключевые показатели, упорядочить поля в иерархии.
📌 Power View. Это инструмент для визуализации данных. С его помощью создают диаграммы, графики и другие наглядные элементы.
Еще пригодятся DAX-формулы. Эти формулы Microsoft разработала и внедрила в свои продукты. Все, кто хоть раз работал в Excel, сталкивались с ними. С их помощью можно настраивать вычисления так, чтобы при изменении данных показатели в отчете пересчитывались автоматически.
Как обеспечивается безопасность
В Power BI размещают важнейшие для компании аналитические данные, и для работы с ними обычно подключают ряд специалистов. Поэтому важно свести к нулю несанкционированное использование информации, ограничить доступ к отчетам.
Для этого разработчики Power BI используют специальные кластеры для проверки подлинности клиента. А хранить данные и управлять ими помогают два специализированных репозитория. Подробнее о безопасности Power BI читайте в техническом документе продукта.
Как настроить учетную запись и пользоваться программой
Microsoft Power BI скачивают из официального магазина Microsoft или работают в веб-версии. Для этого нужно завести новый аккаунт. Сделать это с личной почты не получится, работать можно только с корпоративной.
Простой сценарий работы в Power BI:
- Собрать данные из нужных источников.
- Преобразовать и назначить связи. Например, связать несколько таблиц между собой.
- Собрать всё в понятный отчет с графиками и диаграммами.
Чтобы добавить данные, нажмите «Получить данные» во вкладке «Главное»:
Выберите подходящий источник или нажмите на строку «Другое». Откроется окно с более широким выбором источников:
После того как выбрали нужный источник, либо сразу загрузите данные, либо сначала отредактируйте. В этом поможет редактор Power Query.
Интерфейс редактора внешне похож на Excel. В нём можно упорядочить данные, приводить их к единому виду, объединять или разъединять, удалять лишнее. Когда внесете изменения, нажмите «Закрыть и применить».
Еще можно добавить дополнительные данные или дополнить существующие в соответствующей вкладке. Здесь пригодится знание DAX-формул: все данные вводятся через строку формул.
После загрузки можно настраивать связь между ними и настраивать визуализацию. Для этого выберите тип данных во вкладке «Поля» в окне справа и тип визуализации в соответствующей вкладке:
Настройки у связей и визуализации очень гибкие, но понадобится сноровка, чтобы привести отчет к удобному виду. Когда отчет будет готов, нажмите «Опубликовать».
Сколько стоит Power BI
Microsoft Power BI — бесплатная программа, но можно расширить функционал с помощью платной версии.
Если у вас небольшая организация — бесплатной версии будет достаточно. Созданные отчеты можно загружать в облако Power BI Service. Доступ к нему может быть с ПК, веб-версии или со смартфона (только для просмотра). Если понадобится поделиться отчетом с несколькими сотрудниками, вы сможете передать копию файла-отчета, созданного в Power BI Desktop (ПК-версии). Физически файлы у вас будут разные, но изменения увидите и вы, и сотрудник.
Если нужно передавать отчет нескольким пользователям с разными правами доступа, понадобится подписка Power BI Pro. Цена — $10 в месяц.
Организациям с огромным объемом аналитических данных пригодится подписка Power BI Premium. Она масштабируется не по пользователям, а по необходимой мощности. Цена — $4,995 в месяц + $10 за каждого отдельного создателя отчета (не пользователя, а именно создателя).
С 4 марта 2022 года Microsoft приостановила продажу подписок на свои сервисы на территории России. Бесплатная версия по-прежнему доступна.
Главное о том, что такое Microsoft Power BI
- Power BI — это платформа, которая позволяет собирать, редактировать, визуализировать и анализировать данные из множества источников.
- Инструмент используют не только бизнес-аналитики или крупные корпорации. Он будет полезен маркетологам, SEO- и IT-специалистам, электронной коммерции.
- Для работы с отчетами необязательно владеть специальными навыками. Достаточно разбираться с инструментами бизнес-аналитики в Excel, в том числе понимать DAX-формулы.
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