Ruby: как создать первую программу от Hello World до калькулятора

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики, желающие освоить программирование

Люди всех возрастов, заинтересованные в обучении языку Ruby

Учителя и менторы, ищущие материала для курсов по программированию Ruby — язык, обладающий элегантностью и лаконичностью, способен превратить сложные программистские задачи в понятные даже начинающим разработчикам. Минимум синтаксического шума, максимум выразительности — эти качества делают Ruby идеальным первым языком программирования. От простейшего приветствия мира до функционального калькулятора — всего несколько десятков строк кода, которые откроют перед вами дверь в мир профессиональной разработки. Готовы написать свою первую программу? 💎

Первая программа на Ruby: классический Hello World

Традиция написания программы Hello World зародилась ещё в 1970-х годах и до сих пор остаётся первым шагом при изучении любого языка программирования. Ruby не исключение. Этот простой пример демонстрирует чистоту и читаемость синтаксиса, которыми славится язык. 🚀

Вот как выглядит классический Hello World на Ruby:

puts "Hello, World!"

Один из самых кратких вариантов Hello World среди популярных языков программирования! Давайте разберемся, что здесь происходит:

puts — встроенная функция Ruby, которая выводит текст на экран и автоматически добавляет перевод строки;

— встроенная функция Ruby, которая выводит текст на экран и автоматически добавляет перевод строки; "Hello, World!" — строковый литерал, заключенный в двойные кавычки.

Чтобы запустить эту программу, сохраните код в файл с расширением .rb (например, hello.rb) и выполните в командной строке:

ruby hello.rb

Вы увидите вывод:

Hello, World!

Для тех, кто хочет немного расширить первую программу, можно добавить интерактивности:

puts "Как вас зовут?" name = gets.chomp puts "Hello, #{name}!"

В этом примере:

gets — функция для получения ввода пользователя;

— функция для получения ввода пользователя; chomp — метод, который удаляет символ новой строки из конца строки;

— метод, который удаляет символ новой строки из конца строки; #{name} — интерполяция строк, позволяющая встраивать значения переменных в строковые литералы.

Функция Описание Пример использования puts Выводит текст с переводом строки puts "Привет" print Выводит текст без перевода строки print "Привет" p Выводит отладочное представление объекта p "Привет" gets Считывает строку ввода пользователя name = gets

Максим Петров, преподаватель программирования Я всегда начинаю первое занятие по Ruby именно с Hello World. Однажды ко мне на курс пришёл студент Андрей, который до этого безуспешно пытался освоить Java и C++. Он был настолько разочарован в своих способностях, что уже решил бросить идею стать программистом. Когда я показал ему эту одну строчку кода на Ruby и объяснил, что она делает, я увидел, как в его глазах загорелась надежда. "Это действительно всё? Так просто?" — спросил он недоверчиво. К концу занятия Андрей уже написал программу, которая спрашивала имя пользователя и приветствовала его персонально. Сейчас, три года спустя, он работает Ruby-разработчиком в крупной компании и иногда шутит, что ему потребовалась всего одна строчка кода, чтобы изменить свою жизнь.

Основные типы данных в Ruby через практический код

Ruby — язык с динамической типизацией, что означает отсутствие необходимости заранее объявлять типы переменных. Но понимание базовых типов данных всё равно критически важно. Давайте рассмотрим их на практических примерах. 📊

Числа в Ruby могут быть целыми (Integer) или с плавающей точкой (Float):

# Целые числа age = 25 year = 2023 # Числа с плавающей точкой temperature = 36.6 pi = 3.14159 puts "Возраст: #{age}, текущий год: #{year}" puts "Температура: #{temperature}, число Пи: #{pi}"

Строки (String) — последовательности символов:

name = "Ruby" greeting = 'Привет' multiline = "Это строка с переносом строки" puts name puts greeting puts multiline

Булевы значения (true/false) и nil (отсутствие значения):

is_programmer = true has_experience = false knowledge = nil puts "Программист? #{is_programmer}" puts "Есть опыт? #{has_experience}" puts "Знания: #{knowledge.nil? ? 'отсутствуют' : knowledge}"

Массивы — упорядоченные коллекции элементов:

fruits = ["яблоко", "банан", "апельсин"] mixed = [1, "два", 3.0, true] puts "Первый фрукт: #{fruits[0]}" puts "Все фрукты: #{fruits.join(', ')}" puts "Смешанный массив: #{mixed}"

Хеши — коллекции пар ключ-значение:

person = { "name" => "Алексей", "age" => 30, "is_ruby_developer" => true } # Более современный синтаксис с символами book = { title: "Ruby для начинающих", pages: 300, available: true } puts "Человек: #{person['name']}, возраст: #{person['age']}" puts "Книга: #{book[:title]}, страниц: #{book[:pages]}"

Тип данных Описание Пример Методы проверки Integer Целое число 42 x.is_a?(Integer) Float Число с плавающей точкой 3.14 x.is_a?(Float) String Текстовая строка "Привет" x.is_a?(String) Boolean Логическое значение true, false x true, x false Array Упорядоченная коллекция [1, 2, 3] x.is_a?(Array) Hash Коллекция пар ключ-значение {a: 1, b: 2} x.is_a?(Hash) Symbol Неизменяемый идентификатор :name x.is_a?(Symbol) nil Отсутствие значения nil x.nil?

Чтобы определить тип переменной в Ruby, можно использовать метод class:

x = 10 y = "строка" z = [1, 2, 3] puts "x имеет тип #{x.class}" # выведет "x имеет тип Integer" puts "y имеет тип #{y.class}" # выведет "y имеет тип String" puts "z имеет тип #{z.class}" # выведет "z имеет тип Array"

Ruby также позволяет легко преобразовывать типы данных:

number_str = "42" number = number_str.to_i # преобразуем строку в целое число float_num = number.to_f # преобразуем целое число в число с плавающей точкой back_to_str = number.to_s # преобразуем число обратно в строку puts number_str.class # String puts number.class # Integer puts float_num.class # Float puts back_to_str.class # String

Работа со строками и пользовательским вводом в Ruby

Строки — один из самых часто используемых типов данных в программировании. Ruby предлагает богатый набор инструментов для работы с текстом и взаимодействия с пользователем. 📝

Начнем с основ создания и объединения строк:

# Создание строк first_name = "Иван" last_name = 'Петров' # Конкатенация (объединение) строк full_name = first_name + " " + last_name puts full_name # Выведет: Иван Петров # Интерполяция строк (работает только с двойными кавычками) greeting = "Привет, #{first_name} #{last_name}!" puts greeting # Выведет: Привет, Иван Петров!

Вот несколько полезных операций со строками:

text = "Ruby — замечательный язык программирования" # Получение длины строки puts text.length # 45 # Преобразование регистра puts text.upcase # RUBY — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ puts text.downcase # ruby — замечательный язык программирования puts text.capitalize # Ruby — замечательный язык программирования # Проверка содержимого puts text.include?("язык") # true puts text.start_with?("Ruby") # true puts text.end_with?("руби") # false # Замена текста puts text.gsub("замечательный", "прекрасный") # Ruby — прекрасный язык программирования # Разбивка строки на массив words = text.split(" ") puts words.inspect # ["Ruby", "—", "замечательный", "язык", "программирования"] # Удаление пробелов в начале и в конце padded_text = " текст с пробелами " puts padded_text.strip # "текст с пробелами"

Теперь рассмотрим, как работать с пользовательским вводом:

# Простое получение ввода print "Введите ваше имя: " name = gets.chomp # chomp удаляет символ новой строки в конце puts "Привет, #{name}!" # Запрос числового ввода с проверкой print "Введите ваш возраст: " age_input = gets.chomp # Проверяем, является ли ввод числом if age_input =~ /^\d+$/ age = age_input.to_i puts "Через 10 лет вам будет #{age + 10}." else puts "Это не похоже на число." end

А вот пример программы, которая запрашивает несколько данных и составляет историю:

puts "Давайте создадим короткую историю. Введите следующие данные:" print "Имя главного героя: " hero = gets.chomp print "Профессия героя: " profession = gets.chomp print "Место действия: " place = gets.chomp print "Год действия: " year = gets.chomp # Формируем историю story = <<~STORY В #{year} году #{hero}, работая #{profession}, отправился в #{place}. Это приключение навсегда изменило его жизнь. STORY puts "

Ваша история:" puts story

Анна Соколова, автор курсов по программированию Никогда не забуду Марину — дизайнера, которая пришла на мой курс Ruby со страхом, что программирование — это не для творческих людей. Когда мы дошли до темы строк и пользовательского ввода, я предложила ей создать простую текстовую игру, что-то вроде интерактивной истории. Сначала она скептически отнеслась к идее, но через неделю прислала мне программу, которая генерировала персонализированные сказки на основе ввода пользователя. Её код был элегантным и чистым, с множеством творческих решений. "Я обнаружила, что программирование — это тоже творчество, просто в другой форме," — написала она мне. "Ruby с его работой со строками позволяет мне выражать свои идеи так же свободно, как я делаю это в дизайне". Сейчас Марина успешно совмещает дизайн и разработку, создавая уникальные интерактивные истории, которые используются в образовании.

Создание простых математических программ на Ruby

Ruby обладает полным набором математических операторов и функций, позволяющих создавать как простые, так и сложные вычислительные программы. Давайте рассмотрим несколько практических примеров. 🧮

Начнем с базовых арифметических операций:

# Основные математические операторы a = 10 b = 3 puts "Сложение: #{a} + #{b} = #{a + b}" # 13 puts "Вычитание: #{a} – #{b} = #{a – b}" # 7 puts "Умножение: #{a} * #{b} = #{a * b}" # 30 puts "Деление: #{a} / #{b} = #{a / b}" # 3 (целочисленное деление) puts "Деление с плавающей точкой: #{a} / #{b.to_f} = #{a / b.to_f}" # 3.3333... puts "Остаток от деления: #{a} % #{b} = #{a % b}" # 1 puts "Возведение в степень: #{a} ** #{b} = #{a ** b}" # 1000

Обратите внимание, что при делении целых чисел результат также будет целым числом. Для получения дробного результата нужно, чтобы хотя бы одно из чисел было с плавающей точкой.

Теперь создадим программу для расчета площади и периметра различных геометрических фигур:

puts "Программа для расчёта геометрических параметров" puts "Выберите фигуру (1 – круг, 2 – прямоугольник, 3 – треугольник):" choice = gets.chomp.to_i case choice when 1 print "Введите радиус круга: " radius = gets.chomp.to_f area = Math::PI * radius**2 perimeter = 2 * Math::PI * radius puts "Площадь круга: #{area.round(2)}" puts "Длина окружности: #{perimeter.round(2)}" when 2 print "Введите длину прямоугольника: " length = gets.chomp.to_f print "Введите ширину прямоугольника: " width = gets.chomp.to_f area = length * width perimeter = 2 * (length + width) puts "Площадь прямоугольника: #{area.round(2)}" puts "Периметр прямоугольника: #{perimeter.round(2)}" when 3 print "Введите длину первой стороны треугольника: " a = gets.chomp.to_f print "Введите длину второй стороны треугольника: " b = gets.chomp.to_f print "Введите длину третьей стороны треугольника: " c = gets.chomp.to_f if a + b > c && a + c > b && b + c > a # Полупериметр для формулы Герона s = (a + b + c) / 2 area = Math.sqrt(s * (s – a) * (s – b) * (s – c)) perimeter = a + b + c puts "Площадь треугольника: #{area.round(2)}" puts "Периметр треугольника: #{perimeter.round(2)}" else puts "Треугольник с такими сторонами не существует!" end else puts "Неверный выбор!" end

А вот простая программа, которая считает статистические показатели для набора чисел:

puts "Введите несколько чисел через пробел:" input = gets.chomp numbers = input.split.map(&:to_f) if numbers.empty? puts "Вы не ввели ни одного числа!" else sum = numbers.sum count = numbers.count average = sum / count min = numbers.min max = numbers.max # Находим медиану sorted = numbers.sort median = if count.odd? sorted[count / 2] else (sorted[count / 2 – 1] + sorted[count / 2]) / 2.0 end puts "Введены числа: #{numbers.join(', ')}" puts "Количество чисел: #{count}" puts "Сумма: #{sum}" puts "Среднее арифметическое: #{average.round(2)}" puts "Минимальное значение: #{min}" puts "Максимальное значение: #{max}" puts "Медиана: #{median.round(2)}" end

Для более сложных математических операций Ruby предоставляет модуль Math:

# Использование модуля Math angle_degrees = 45 angle_radians = angle_degrees * Math::PI / 180 puts "Синус #{angle_degrees} градусов = #{Math.sin(angle_radians).round(4)}" puts "Косинус #{angle_degrees} градусов = #{Math.cos(angle_radians).round(4)}" puts "Тангенс #{angle_degrees} градусов = #{Math.tan(angle_radians).round(4)}" puts "Квадратный корень из 16 = #{Math.sqrt(16)}" puts "Натуральный логарифм 10 = #{Math.log(10).round(4)}" puts "Логарифм 100 по основанию 10 = #{Math.log10(100)}" puts "e в степени 2 = #{Math.exp(2).round(4)}"

Пошаговое руководство: разрабатываем калькулятор на Ruby

Создание калькулятора — отличный проект для закрепления полученных знаний. Мы разработаем консольный калькулятор, который сможет выполнять базовые арифметические операции и обрабатывать различные ситуации. 🧠

Давайте реализуем наш калькулятор пошагово, постепенно добавляя функциональность.

Шаг 1: Создание базового калькулятора

Начнем с простой версии калькулятора, который умеет выполнять основные арифметические операции:

# Простой калькулятор puts "Добро пожаловать в Ruby Калькулятор!" print "Введите первое число: " num1 = gets.chomp.to_f print "Введите операцию (+, -, *, /): " operation = gets.chomp print "Введите второе число: " num2 = gets.chomp.to_f result = case operation when "+" num1 + num2 when "-" num1 – num2 when "*" num1 * num2 when "/" if num2 != 0 num1 / num2 else "Ошибка: деление на ноль!" end else "Неизвестная операция!" end puts "Результат: #{result}"

Шаг 2: Улучшение обработки ошибок

Добавим более продвинутую обработку ошибок и возможность повторного выполнения вычислений:

def get_number(prompt) loop do print prompt input = gets.chomp # Проверяем, является ли ввод числом if input =~ /^-?\d*\.?\d+$/ return input.to_f else puts "Ошибка! Введите корректное число." end end end def get_operation loop do print "Введите операцию (+, -, *, /): " operation = gets.chomp if ["+", "-", "*", "/"].include?(operation) return operation else puts "Ошибка! Введите одну из доступных операций: +, -, *, /" end end end def calculate(num1, operation, num2) case operation when "+" num1 + num2 when "-" num1 – num2 when "*" num1 * num2 when "/" if num2 != 0 num1 / num2 else "Ошибка: деление на ноль!" end end end # Главный цикл калькулятора loop do puts "

Ruby Калькулятор" puts "----------------" num1 = get_number("Введите первое число: ") operation = get_operation num2 = get_number("Введите второе число: ") result = calculate(num1, operation, num2) puts "Результат: #{result}" print "

Хотите выполнить еще одно вычисление? (да/нет): " answer = gets.chomp.downcase break unless answer == "да" || answer == "y" || answer == "yes" end puts "Спасибо за использование Ruby Калькулятора!"

Шаг 3: Расширенная функциональность

Теперь добавим дополнительные операции, такие как возведение в степень, вычисление корня и процентов:

def get_number(prompt) loop do print prompt input = gets.chomp if input =~ /^-?\d*\.?\d+$/ return input.to_f else puts "Ошибка! Введите корректное число." end end end def display_menu puts "

Доступные операции:" puts "1. Сложение (+)" puts "2. Вычитание (-)" puts "3. Умножение (*)" puts "4. Деление (/)" puts "5. Возведение в степень (^)" puts "6. Квадратный корень (√)" puts "7. Процент от числа (%)" puts "8. Выход" end def get_operation_choice loop do print "Выберите операцию (1-8): " choice = gets.chomp.to_i if (1..8).include?(choice) return choice else puts "Ошибка! Введите число от 1 до 8." end end end def calculate(choice) case choice when 1 # Сложение num1 = get_number("Введите первое число: ") num2 = get_number("Введите второе число: ") result = num1 + num2 operation = "+" when 2 # Вычитание num1 = get_number("Введите первое число: ") num2 = get_number("Введите второе число: ") result = num1 – num2 operation = "-" when 3 # Умножение num1 = get_number("Введите первое число: ") num2 = get_number("Введите второе число: ") result = num1 * num2 operation = "*" when 4 # Деление num1 = get_number("Введите делимое: ") num2 = get_number("Введите делитель: ") if num2 == 0 return "Ошибка: деление на ноль!" else result = num1 / num2 operation = "/" end when 5 # Возведение в степень num1 = get_number("Введите основание: ") num2 = get_number("Введите показатель степени: ") result = num1 ** num2 operation = "^" when 6 # Квадратный корень num1 = get_number("Введите число: ") if num1 < 0 return "Ошибка: нельзя вычислить квадратный корень из отрицательного числа!" else result = Math.sqrt(num1) return "√#{num1} = #{result.round(4)}" end when 7 # Процент от числа num1 = get_number("Введите число: ") num2 = get_number("Введите процент: ") result = num1 * (num2 / 100) return "#{num2}% от #{num1} = #{result.round(4)}" when 8 # Выход return "exit" end "#{num1} #{operation} #{num2} = #{result.round(4)}" end # Главный цикл калькулятора puts "Добро пожаловать в Расширенный Ruby Калькулятор!" loop do display_menu choice = get_operation_choice result = calculate(choice) break if result == "exit" puts "

Результат: #{result}" print "

Нажмите Enter для продолжения..." gets end puts "Спасибо за использование Расширенного Ruby Калькулятора!"

Наш калькулятор теперь может выполнять не только базовые арифметические операции, но и работать с более сложными вычислениями.

Вот основные концепции, которые мы использовали при создании калькулятора:

Получение и валидация пользовательского ввода

Использование циклов для повторения операций

Применение условных конструкций для обработки разных случаев

Работа с математическими операциями

Обработка ошибок (деление на ноль, корень из отрицательного числа)

Организация кода с помощью функций

Вы можете дальше расширять этот калькулятор, добавляя новые функции, например:

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс)

Логарифмы

Работа с памятью (сохранение и использование результатов)

Вычисление факториала

Перевод между системами счисления

Графический интерфейс (с использованием библиотек, таких как Tk или GTK)

Освоение Ruby через создание простых программ — прекрасная стратегия для начинающих разработчиков. От простого "Hello World" до функционального калькулятора — каждый шаг на этом пути закрепляет понимание основных концепций программирования. Ruby действительно создан, чтобы сделать программистов счастливыми, предлагая элегантный, читабельный и мощный синтаксис. Помните, что практика — ключ к мастерству. Экспериментируйте с кодом, модифицируйте примеры, и вскоре вы обнаружите, что способны создавать значительно более сложные программы.

