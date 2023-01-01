Python для начинающих: 5 простых примеров программ – стартуем

Для кого эта статья:

Начинающие программисты, ищущие простые примеры кода на Python

Люди, желающие освоить Python для профессионального роста

Учителя и преподаватели, желающие использовать практические примеры для обучения студентов Программирование на Python — это не хождение по минному полю, а увлекательное приключение! Я помню свой первый код и тот восторг, когда консоль вывела "Hello, World!". Каждый мастер начинал с малого. В этом руководстве мы разберем 5 простых, но мощных примеров программ на Python, которые станут вашим трамплином в мир разработки. От базовых операций до графических приложений — вы удивитесь, насколько быстро сможете создать что-то работающее! 🚀

Старт с нуля: первая программа "Hello, World!"

Традиционно знакомство с любым языком программирования начинается с программы "Hello, World!". Это своеобразный ритуал посвящения в программисты. На Python эта программа выглядит предельно просто:

print("Hello, World!")

Всего одна строка кода, но эта строка открывает двери в мир программирования на Python. Функция print() выводит в консоль то, что передано ей в качестве аргумента. В данном случае, это строка "Hello, World!".

Давайте разберем процесс создания и запуска вашей первой программы:

Установите Python с официального сайта python.org Откройте любой текстовый редактор или среду разработки (IDE), например, PyCharm или Visual Studio Code Создайте новый файл с расширением .py, например, hello.py Напишите в файле строку кода: print("Hello, World!") Сохраните файл Запустите программу через командную строку: python hello.py

Вот что произойдет после запуска программы — в консоли появится текст "Hello, World!". Поздравляю, вы написали свой первый код на Python! 🎉

Давайте пойдем немного дальше и модифицируем нашу программу, чтобы она приветствовала пользователя по имени:

name = input("Как вас зовут? ") print(f"Привет, {name}! Добро пожаловать в мир Python!")

Здесь мы уже используем две важные концепции:

input()

— функция для получения ввода от пользователя f-строки — удобный способ форматирования строк в Python 3.6+

Программа теперь спрашивает имя пользователя и приветствует его персонально. Это уже интерактивное взаимодействие! 👋

Функция Описание Пример использования print() Вывод данных в консоль print("Текст для вывода") input() Получение ввода от пользователя name = input("Ваше имя: ") f-строки Форматирование строк f"Привет, {name}!"

Антон Смирнов, Python-разработчик Помню свой первый день изучения программирования. Я часами пытался настроить среду разработки, ошибался в синтаксисе и не понимал, почему компьютер "не слушается". Момент, когда моя первая программа "Hello, World!" заработала, был переломным. Это как научиться ездить на велосипеде — сначала кажется невозможным, а потом не понимаешь, как это могло быть сложным. Один из моих учеников, бухгалтер с 15-летним стажем, решил сменить профессию в 40 лет. Он начал с этой же простой программы, а через полгода автоматизировал большую часть своей работы с помощью Python-скриптов. Теперь он ведущий разработчик в финтех-стартапе. Не бойтесь начинать с малого — даже самый длинный путь начинается с первого шага.

Базовые операции: создаем простой калькулятор

После приветствия с миром пора перейти к чему-то более практичному. Создадим простой консольный калькулятор, который демонстрирует базовые математические операции в Python.

Наш калькулятор будет принимать два числа от пользователя и выполнять одну из четырех базовых операций: сложение, вычитание, умножение или деление.

# Получаем ввод от пользователя num1 = float(input("Введите первое число: ")) num2 = float(input("Введите второе число: ")) operation = input("Выберите операцию (+, -, *, /): ") # Выполняем операцию в зависимости от выбора пользователя if operation == "+": result = num1 + num2 print(f"{num1} + {num2} = {result}") elif operation == "-": result = num1 – num2 print(f"{num1} – {num2} = {result}") elif operation == "*": result = num1 * num2 print(f"{num1} * {num2} = {result}") elif operation == "/": # Проверяем деление на ноль if num2 != 0: result = num1 / num2 print(f"{num1} / {num2} = {result}") else: print("Ошибка: деление на ноль!") else: print("Неизвестная операция!")

В этом коде мы использовали несколько важных концепций Python:

Преобразование типов — функция float() преобразует ввод пользователя в число с плавающей точкой

— функция float() преобразует ввод пользователя в число с плавающей точкой Условные конструкции — if, elif, else для выбора операции

Операторы сравнения — проверка на равенство (==) и неравенство (!=)

— проверка на равенство (==) и неравенство (!=) Базовые арифметические операции — +, -, *, /

Вы можете расширить этот калькулятор, добавив новые функции. Например, вычисление процента или извлечение квадратного корня. 📊

Давайте улучшим наш калькулятор, добавив возможность выполнять операции до тех пор, пока пользователь не решит выйти:

def calculator(): while True: print("

Простой калькулятор") print("Доступные операции: +, -, *, /, ** (возведение в степень), exit (выход)") # Получение выбора пользователя choice = input("Выберите операцию: ") # Проверка на выход if choice.lower() == 'exit': print("До свидания!") break # Получение чисел для операции try: num1 = float(input("Введите первое число: ")) num2 = float(input("Введите второе число: ")) except ValueError: print("Ошибка: введите корректное число!") continue # Выполнение выбранной операции if choice == '+': print(f"Результат: {num1 + num2}") elif choice == '-': print(f"Результат: {num1 – num2}") elif choice == '*': print(f"Результат: {num1 * num2}") elif choice == '/': if num2 == 0: print("Ошибка: деление на ноль!") else: print(f"Результат: {num1 / num2}") elif choice == '**': print(f"Результат: {num1 ** num2}") else: print("Неизвестная операция!") # Запуск калькулятора calculator()

Здесь мы добавили:

Цикл while — для непрерывной работы программы

— для непрерывной работы программы Функции — организация кода в отдельный блок

Обработку исключений — try/except для защиты от некорректного ввода

— try/except для защиты от некорректного ввода Дополнительные операции — возведение в степень (**)

Игровые проекты: угадай число и камень-ножницы-бумага

Игры — отличный способ практиковать навыки программирования, одновременно создавая что-то увлекательное. Разработаем две простые игры: "Угадай число" и "Камень-ножницы-бумага".

Начнем с классики — игры "Угадай число", где компьютер загадывает число, а игрок пытается его угадать:

import random def guess_the_number(): # Компьютер загадывает случайное число от 1 до 100 secret_number = random.randint(1, 100) attempts = 0 max_attempts = 10 print("Добро пожаловать в игру 'Угадай число'!") print(f"Я загадал число от 1 до 100. У вас {max_attempts} попыток.") while attempts < max_attempts: # Получаем предположение игрока try: guess = int(input(f"Попытка {attempts + 1}. Ваше предположение: ")) except ValueError: print("Пожалуйста, введите целое число.") continue attempts += 1 # Проверяем предположение if guess < secret_number: print("Загаданное число больше.") elif guess > secret_number: print("Загаданное число меньше.") else: print(f"Поздравляю! Вы угадали число {secret_number} за {attempts} попыток!") return print(f"К сожалению, попытки закончились. Загаданное число было: {secret_number}") # Запускаем игру guess_the_number()

В этой игре мы использовали:

Модуль random — для генерации случайного числа

— для генерации случайного числа Циклы — для повторения попыток угадывания

Условные конструкции — для проверки угадывания

— для проверки угадывания Обработку исключений — для защиты от некорректного ввода

Теперь создадим игру "Камень-ножницы-бумага", где игрок соревнуется с компьютером:

import random def rock_paper_scissors(): choices = ["камень", "ножницы", "бумага"] player_score = 0 computer_score = 0 rounds = 3 print("Игра 'Камень-ножницы-бумага'") print(f"Играем до {rounds} побед!") while player_score < rounds and computer_score < rounds: # Ход компьютера computer_choice = random.choice(choices) # Ход игрока player_choice = input("

Ваш ход (камень, ножницы, бумага): ").lower() # Проверяем корректность ввода if player_choice not in choices: print("Некорректный ввод. Пожалуйста, выберите: камень, ножницы или бумага.") continue print(f"Вы выбрали: {player_choice}") print(f"Компьютер выбрал: {computer_choice}") # Определяем победителя if player_choice == computer_choice: print("Ничья!") elif (player_choice == "камень" and computer_choice == "ножницы") or \ (player_choice == "ножницы" and computer_choice == "бумага") or \ (player_choice == "бумага" and computer_choice == "камень"): print("Вы выиграли раунд!") player_score += 1 else: print("Компьютер выиграл раунд!") computer_score += 1 print(f"Счет: Вы {player_score} – {computer_score} Компьютер") # Объявляем общего победителя if player_score > computer_score: print("

Поздравляем! Вы выиграли игру!") else: print("

Компьютер выиграл игру. Попробуйте еще раз!") # Запускаем игру rock_paper_scissors()

В этой игре мы использовали дополнительные концепции:

Списки — для хранения возможных вариантов выбора

— для хранения возможных вариантов выбора Метод .lower() — для приведения ввода к нижнему регистру

Сложные условия — с использованием оператора or

— с использованием оператора or Отслеживание состояния — счет игрока и компьютера

Игра Ключевые концепции Сложность (1-5) Образовательная ценность Угадай число Случайные числа, циклы, условия 2 Базовый ввод/вывод, логика Камень-ножницы-бумага Списки, строки, сложные условия 3 Управление состоянием, логика выбора Виселица (доп.) Строки, списки, файловый ввод 4 Обработка строк, визуализация Текстовый квест (доп.) Словари, функции, ветвление 4 Структуры данных, дизайн игры

Эти игры не только демонстрируют базовые концепции программирования, но и мотивируют продолжать обучение. Когда вы видите, как ваш код "оживает" и становится интерактивным, это приносит огромное удовлетворение! 🎮

Мария Волкова, преподаватель программирования Когда я начала преподавать Python школьникам, столкнулась с проблемой — теория быстро надоедала, а внимание рассеивалось. Всё изменилось, когда мы перешли к созданию простых игр. Особенно запомнился случай с Димой, 14-летним учеником, который считал программирование "скучным". Мы начали с игры "Угадай число", и я предложила ему модифицировать её, добавив подсказки и уровни сложности. Через неделю он принёс не просто модификацию — а полноценную консольную игру с графическим интерфейсом на Tkinter! Он самостоятельно нашёл информацию о библиотеке и реализовал её. Сегодня Дима изучает алгоритмы и структуры данных, а его игра "Угадай число" используется как демо-проект для новых учеников. Игры — это не просто развлечение, это мощный образовательный инструмент, который превращает пассивное обучение в активное творчество.

Обработка данных: работа со списками и строками

Обработка данных — ключевой навык для любого программиста. Python предлагает мощные инструменты для работы со строками и списками, что делает его идеальным языком для манипуляции данными. Рассмотрим несколько полезных примеров.

Начнем с создания программы, которая анализирует текст и выдает статистику:

def analyze_text(text): # Преобразуем текст к нижнему регистру и разбиваем на слова words = text.lower().split() # Удаляем знаки препинания из слов clean_words = [] for word in words: clean_word = ''.join(char for char in word if char.isalnum()) if clean_word: # Проверяем, что слово не пустое clean_words.append(clean_word) # Считаем количество слов word_count = len(clean_words) # Находим самое часто встречающееся слово word_frequency = {} for word in clean_words: if word in word_frequency: word_frequency[word] += 1 else: word_frequency[word] = 1 most_common_word = max(word_frequency, key=word_frequency.get) most_common_count = word_frequency[most_common_word] # Средняя длина слова total_length = sum(len(word) for word in clean_words) avg_word_length = total_length / word_count if word_count > 0 else 0 # Выводим статистику print(f"Всего слов: {word_count}") print(f"Самое частое слово: '{most_common_word}' (встречается {most_common_count} раз)") print(f"Средняя длина слова: {avg_word_length:.2f} символов") return word_frequency # Пример использования sample_text = """ Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения. Python ориентирован на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис Python минималистичен, а стандартная библиотека включает большой объём полезных функций. """ word_stats = analyze_text(sample_text) print("

Частота всех слов:") for word, count in sorted(word_stats.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True): print(f"'{word}': {count}")

В этом примере мы использовали следующие концепции обработки данных:

Строковые методы — .lower(), .split() для трансформации текста

— .lower(), .split() для трансформации текста Списки и генераторы списков — для хранения и обработки слов

Словари — для подсчета частоты слов

— для подсчета частоты слов Функции высшего порядка — max() с ключевым параметром

— max() с ключевым параметром Сортировка — sorted() с параметрами

Теперь создадим программу, которая демонстрирует различные операции со списками:

def list_operations_demo(): # Создаем исходный список numbers = [10, 5, 8, 3, 7, 2, 9, 4, 6, 1] print(f"Исходный список: {numbers}") # 1. Доступ к элементам print(f"

1. Доступ к элементам:") print(f"Первый элемент: {numbers[0]}") print(f"Последний элемент: {numbers[-1]}") print(f"Срез [2:5]: {numbers[2:5]}") # 2. Изменение списка print(f"

2. Изменение списка:") numbers.append(11) # Добавление элемента в конец print(f"После append(11): {numbers}") numbers.insert(1, 20) # Вставка элемента по индексу print(f"После insert(1, 20): {numbers}") popped = numbers.pop() # Удаление и возврат последнего элемента print(f"После pop(): {numbers}, удален: {popped}") numbers.remove(5) # Удаление первого вхождения значения print(f"После remove(5): {numbers}") # 3. Сортировка и другие операции print(f"

3. Сортировка и другие операции:") numbers.sort() # Сортировка по возрастанию print(f"После sort(): {numbers}") numbers.reverse() # Разворот списка print(f"После reverse(): {numbers}") # 4. Создание нового списка с помощью генератора списка print(f"

4. Генераторы списков:") squares = [x**2 for x in numbers] print(f"Квадраты чисел: {squares}") even_numbers = [x for x in numbers if x % 2 == 0] print(f"Четные числа: {even_numbers}") # 5. Агрегация данных print(f"

5. Агрегация данных:") print(f"Сумма всех чисел: {sum(numbers)}") print(f"Минимальное число: {min(numbers)}") print(f"Максимальное число: {max(numbers)}") print(f"Среднее арифметическое: {sum(numbers) / len(numbers)}") # Запускаем демонстрацию list_operations_demo()

Здесь мы изучили широкий спектр операций со списками:

Индексирование и срезы — доступ к элементам по индексу и получение частей списка

— доступ к элементам по индексу и получение частей списка Методы списков — .append(), .insert(), .pop(), .remove(), .sort(), .reverse()

Генераторы списков — компактный синтаксис для создания новых списков

— компактный синтаксис для создания новых списков Встроенные функции — sum(), min(), max() для агрегации данных

Эти примеры демонстрируют, как Python упрощает обработку данных, предлагая мощные и выразительные инструменты. Вы можете использовать эти концепции для анализа текста, обработки числовых данных или трансформации информации в любых проектах. 📊

Графические приложения: первые шаги с Tkinter Python

Консольные приложения — отличное начало, но создание графического интерфейса открывает новые горизонты. Tkinter — стандартная библиотека Python для создания GUI (графического пользовательского интерфейса), которая поставляется с самим Python. Давайте создадим несколько простых, но визуально привлекательных приложений с ее помощью.

Начнем с базового приложения — простого калькулятора с графическим интерфейсом:

import tkinter as tk from tkinter import messagebox def create_calculator(): def calculate(): try: num1 = float(entry_num1.get()) num2 = float(entry_num2.get()) operation = operation_var.get() if operation == "+": result = num1 + num2 elif operation == "-": result = num1 – num2 elif operation == "*": result = num1 * num2 elif operation == "/": if num2 == 0: messagebox.showerror("Ошибка", "Деление на ноль невозможно!") return result = num1 / num2 result_label.config(text=f"Результат: {result}") except ValueError: messagebox.showerror("Ошибка", "Пожалуйста, введите корректные числа") # Создаем основное окно window = tk.Tk() window.title("Простой калькулятор") window.geometry("300x200") window.resizable(False, False) # Создаем элементы интерфейса tk.Label(window, text="Первое число:").grid(row=0, column=0, padx=10, pady=10) entry_num1 = tk.Entry(window) entry_num1.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=10) tk.Label(window, text="Второе число:").grid(row=1, column=0, padx=10, pady=10) entry_num2 = tk.Entry(window) entry_num2.grid(row=1, column=1, padx=10, pady=10) tk.Label(window, text="Операция:").grid(row=2, column=0, padx=10, pady=10) operation_var = tk.StringVar(window) operation_var.set("+") # значение по умолчанию operations = ["+", "-", "*", "/"] operation_menu = tk.OptionMenu(window, operation_var, *operations) operation_menu.grid(row=2, column=1, padx=10, pady=10) calculate_button = tk.Button(window, text="Вычислить", command=calculate) calculate_button.grid(row=3, column=0, columnspan=2, padx=10, pady=10) result_label = tk.Label(window, text="Результат: ") result_label.grid(row=4, column=0, columnspan=2, padx=10, pady=10) # Запускаем главный цикл обработки событий window.mainloop() # Запускаем приложение create_calculator()

В этом примере мы использовали следующие возможности Tkinter:

Создание основного окна — tk.Tk()

— tk.Tk() Размещение элементов с помощью grid — удобное позиционирование виджетов

Различные виджеты — Label, Entry, Button, OptionMenu

— Label, Entry, Button, OptionMenu Обработка событий — функция calculate вызывается при нажатии на кнопку

— функция calculate вызывается при нажатии на кнопку Диалоговые окна — messagebox для вывода сообщений об ошибках

Теперь создадим более интерактивное приложение — простую игру "Кликер" с графическим интерфейсом:

import tkinter as tk import random def create_clicker_game(): def increase_score(): nonlocal score score += 1 score_label.config(text=f"Счет: {score}") # Изменяем положение кнопки при клике x = random.randint(50, 350) y = random.randint(50, 250) click_button.place(x=x, y=y) # Изменяем цвет кнопки colors = ["#ff0000", "#00ff00", "#0000ff", "#ffff00", "#ff00ff", "#00ffff"] click_button.config(bg=random.choice(colors)) # Обновляем таймер if score == 1: update_timer() def update_timer(): nonlocal time_left if time_left > 0: time_left -= 1 timer_label.config(text=f"Время: {time_left}") window.after(1000, update_timer) else: click_button.place_forget() final_score = score result_label.config(text=f"Игра окончена! Ваш счет: {final_score}") # Добавляем кнопку для перезапуска игры restart_button = tk.Button(window, text="Играть снова", command=lambda: restart_game(restart_button)) restart_button.place(x=150, y=150) def restart_game(button): nonlocal score, time_left score = 0 time_left = 30 score_label.config(text=f"Счет: {score}") timer_label.config(text=f"Время: {time_left}") result_label.config(text="") button.place_forget() click_button.place(x=150, y=150) # Создаем основное окно window = tk.Tk() window.title("Игра Кликер") window.geometry("400x300") window.resizable(False, False) # Инициализируем переменные score = 0 time_left = 30 # Создаем элементы интерфейса score_label = tk.Label(window, text=f"Счет: {score}", font=("Arial", 14)) score_label.pack(pady=10) timer_label = tk.Label(window, text=f"Время: {time_left}", font=("Arial", 14)) timer_label.pack(pady=10) result_label = tk.Label(window, text="", font=("Arial", 14)) result_label.pack(pady=10) click_button = tk.Button(window, text="Нажми меня!", command=increase_score, font=("Arial", 12), bg="#ff9900", width=10, height=2) click_button.place(x=150, y=150) # Запускаем главный цикл обработки событий window.mainloop() # Запускаем игру create_clicker_game()

В этой игре мы использовали дополнительные концепции Tkinter:

Управление геометрией — методы .pack() и .place() для размещения виджетов

— методы .pack() и .place() для размещения виджетов Динамическое изменение свойств виджетов — изменение цвета и положения

Таймер — window.after() для выполнения действий через определенные интервалы

— window.after() для выполнения действий через определенные интервалы Обновление интерфейса — изменение текста меток и видимости кнопок

Tkinter Python предлагает огромные возможности для создания графических приложений, от простых утилит до полноценных программ. Эти примеры демонстрируют базовые принципы, которые вы можете расширять и комбинировать для создания более сложных интерфейсов. 🖌️

Создание собственных программ на Python — это не просто обучение синтаксису, а путь к настоящему программному мышлению. Начиная с простой команды print("Hello, World!") и продвигаясь к интерактивным графическим приложениям, вы осваиваете фундаментальные принципы, которые применимы в любой области разработки. Самое ценное в этом путешествии — не идеальный код, а уверенность, которую вы приобретаете с каждой решенной проблемой и каждой работающей программой. Продолжайте экспериментировать, задавать вопросы и строить свои собственные проекты — именно так рождаются настоящие программисты!

