10 простых проектов в Scratch: от первого кода к играм и анимации#Основы геймдева #Анимация #Идея и концепт игры
Для кого эта статья:
- Начинающие программисты, включая детей и взрослых без технического бэкграунда
- Педагоги и учителя, заинтересованные в обучении программированию
Люди, ищущие ресурсы и методы для самостоятельного освоения программирования через визуальные языки
Освоение программирования для начинающих может казаться непреодолимым барьером, особенно если речь идёт о детях или взрослых без технического бэкграунда. Scratch разрушает этот стереотип, предлагая интуитивно понятную визуальную среду, где код собирается из блоков как конструктор. В этой статье вы найдёте 10 пошаговых проектов от элементарной анимации до интерактивных игр, которые можно создать за считанные минуты. Каждый проект — это не просто набор инструкций, а полноценный урок программирования, закладывающий фундамент алгоритмического мышления. 🚀
Что такое Scratch и почему он идеален для начинающих
Scratch — это визуальная среда программирования, разработанная MIT Media Lab специально для обучения детей и новичков основам программирования. В отличие от традиционных языков, где требуется запоминать синтаксис и писать код, в Scratch программирование происходит путём перетаскивания и соединения цветных блоков команд, напоминающих пазл.
Ключевые преимущества Scratch для новичков:
- Отсутствие синтаксических ошибок — блоки просто не соединятся, если комбинация нелогична
- Мгновенная обратная связь — результаты изменений видны сразу
- Визуализация концепций программирования — абстрактные понятия представлены наглядно
- Интуитивный интерфейс — всё, что нужно, находится на виду
- Мощное сообщество — миллионы проектов доступны для изучения и модификации
Елена Смирнова, учитель информатики в начальной школе:
Когда я впервые привела свой третий класс в компьютерный класс для знакомства с программированием, большинство детей испытывали тревогу. "Я не смогу это сделать, это слишком сложно," — сказал Миша, самый неуверенный ученик. Я запустила Scratch и показала, как создать простую анимацию с котом, который движется по экрану. Через 15 минут Миша не только повторил мой пример, но и добавил свои элементы — заставил кота мяукать при клике и менять цвет. К концу урока даже те дети, которые обычно теряли интерес к сложным темам, увлечённо создавали свои первые программы. Scratch превратил абстрактное понятие "алгоритм" в игру, где результаты видны моментально. Через месяц регулярных занятий многие ученики создавали проекты сложнее, чем я планировала по программе на целый триместр.
Scratch позволяет фокусироваться на логике программирования и алгоритмическом мышлении, а не на запоминании команд. Это делает его идеальной стартовой площадкой для дальнейшего перехода к текстовым языкам программирования. 🎯
|Традиционные языки
|Scratch
|Требует запоминания синтаксиса
|Визуальные блоки с понятными названиями
|Сложно отлаживать ошибки
|Мгновенная визуализация результатов
|Долгий путь к первому работающему проекту
|Первая программа за несколько минут
|Абстрактные концепции требуют объяснения
|Наглядная демонстрация принципов программирования
10 базовых программ на Scratch с пошаговыми инструкциями
Теперь перейдём к практике — 10 проектам, каждый из которых знакомит с новыми концепциями программирования и постепенно наращивает сложность. Все проекты можно создать в бесплатной онлайн-версии Scratch или в загружаемой офлайн-версии. 🖥️
Проект 1: "Привет, мир!" — Первые шаги в Scratch
- Выберите спрайт кота (стандартный)
- Перетащите блок "когда щёлкнут по зелёному флажку" из раздела "События"
- Соедините с ним блок "говорить [Привет, мир!] [2] секунд" из раздела "Внешний вид"
- Нажмите на зелёный флаг — кот произнесёт приветствие
Проект 2: "Танцующий кот" — Основы анимации
- Используйте блок "когда щёлкнут по зелёному флажку"
- Добавьте цикл "повторить [10] раз" из раздела "Управление"
- Внутрь поместите блоки "повернуть на [15] градусов" и "ждать [0.2] секунд"
- Затем добавьте такой же цикл, но с поворотом на [-15] градусов
Проект 3: "Управляемый персонаж" — Взаимодействие с клавиатурой
- Создайте четыре скрипта, каждый начинается с блока "когда клавиша [стрелка вверх/вниз/вправо/влево] нажата"
- К каждому добавьте соответствующий блок движения (изменить y на [10], изменить y на [-10], изменить x на [10], изменить x на [-10])
- Добавьте блок "установить направление [90/270/0/180]" перед движением для правильной ориентации спрайта
Проект 4: "Рисование линий" — Использование пера
- Добавьте блоки "когда щёлкнут по зелёному флажку" и "очистить" из раздела "Перо"
- Затем добавьте блоки "опустить перо" и "установить цвет пера [выберите цвет]"
- Создайте цикл "повторять [36] раз" с блоками "идти [10] шагов" и "повернуть на [10] градусов" внутри
Проект 5: "Чат-бот" — Ввод и вывод данных
- Используйте блок "когда щёлкнут по зелёному флажку"
- Добавьте блок "спросить [Как тебя зовут?] и ждать" из раздела "Сенсоры"
- Далее блок "говорить [Привет, ] [2] секунд"
- Вставьте между словом "Привет, " и числом 2 блок "ответ" из раздела "Сенсоры"
Проект 6: "Ловец мяча" — Обнаружение столкновений
- Создайте два спрайта: корзину и мяч
- Для корзины добавьте скрипт управления с помощью мыши (блок "всегда" с "установить x в [положение x мыши]")
- Для мяча создайте скрипт падения (изменение координаты y) и проверку касания корзины
- При касании корзины добавьте звук и возвращение мяча наверх
Проект 7: "Мини-викторина" — Условия и переменные
- Создайте переменную "счёт" для всех спрайтов
- Используйте блок "спросить [Сколько будет 2+2?] и ждать"
- Добавьте условие "если [ответ = 4] то", внутри которого увеличьте "счёт" на 1 и скажите "Правильно!"
- В блоке "иначе" добавьте фразу "Неправильно, правильный ответ: 4"
Проект 8: "Ночное небо" — Клоны и случайные числа
- Создайте спрайт звезды и уменьшите его размер
- Добавьте скрипт "когда щёлкнут по зелёному флажку" с блоком "удалить этот клон"
- Добавьте цикл "повторить [50] раз" с блоками внутри: "перейти в x: [случайное от -240 до 240] y: [случайное от -180 до 180]" и "создать клон себя"
- Создайте второй скрипт "когда я начинаю как клон" с эффектом мерцания (изменение яркости)
Проект 9: "Простая аркада" — Игровая механика
- Создайте спрайт-платформу, управляемую мышью, и спрайт-шарик
- Для шарика добавьте физику: отражение от краёв и постоянное движение
- Добавьте проверку касания платформы и отражение от неё
- Добавьте спрайты-мишени и скрипт увеличения счёта при их касании
Проект 10: "Интерактивная история" — Многоэкранный проект
- Создайте несколько фонов для разных сцен истории
- Добавьте персонажей с диалогами (блок "говорить")
- Создайте кнопки выбора (спрайты) для разных вариантов развития сюжета
- При клике на кнопку используйте блок "сменить фон на [следующая сцена]" и запустите соответствующие диалоги
Основные блоки и команды для создания первых проектов
Для успешного старта в Scratch важно понимать базовый набор блоков, из которых строятся все программы. Они разделены по категориям и цветам для интуитивного понимания их функций. 🧩
|Категория блоков
|Цвет
|Основные функции
|Ключевые блоки
|События
|Жёлтый
|Запуск скриптов при определённых условиях
|"когда щёлкнут по зелёному флажку", "когда клавиша нажата"
|Движение
|Синий
|Перемещение и поворот спрайтов
|"идти [10] шагов", "повернуть на [15] градусов"
|Внешний вид
|Фиолетовый
|Изменение вида спрайтов, диалоги
|"говорить [текст]", "сменить костюм"
|Управление
|Оранжевый
|Циклы, условия, паузы
|"повторить", "если-то", "ждать"
|Сенсоры
|Голубой
|Определение столкновений, ввод данных
|"касается [объект]", "спросить и ждать"
|Операторы
|Зелёный
|Математические и логические операции
|"+ – × ÷", "и/или", "случайное число"
|Переменные
|Оранжево-красный
|Хранение и обработка данных
|"создать переменную", "изменить на"
Базовые концепции программирования, которые изучаются через эти блоки:
- Последовательность — порядок выполнения команд имеет значение
- Циклы — повторение определённых действий вместо копирования кода
- Условия — выполнение разных действий в зависимости от условий
- Переменные — хранение и изменение данных в ходе выполнения программы
- Параллелизм — одновременное выполнение нескольких скриптов
Дмитрий Петров, руководитель кружка робототехники:
На первом занятии по программированию робота-сортировщика я столкнулся с типичной проблемой — половина группы уже имела опыт в Scratch, а другая половина никогда не программировала. Чтобы не терять время, я предложил новичкам простой проект в Scratch: робот должен двигаться по периметру квадрата, меняя цвет на каждом повороте. Это упражнение включало все базовые концепции — последовательность команд, циклы, переменные для отслеживания цветов.
Одна из учениц, Соня, быстро собрала программу, но робот не менял цвета как задумано. Мы вместе проанализировали код и обнаружили, что блок изменения цвета был вне цикла. Перенеся его внутрь, Соня не только решила задачу, но и поняла критический принцип программирования — значение структуры и вложенности команд. Через 40 минут все новички уже создавали свои вариации проекта, добавляя звуки и эффекты. К концу месяца разрыв между опытными учениками и новичками практически исчез благодаря интуитивности Scratch.
Как модифицировать базовые программы для развития навыков
Настоящее обучение программированию начинается, когда вы выходите за рамки готовых инструкций и начинаете экспериментировать. Вот как можно модифицировать базовые проекты для развития более глубокого понимания программирования. 🔍
Модификации для проекта "Танцующий кот":
- Добавьте музыку и синхронизируйте движения с ритмом
- Сделайте танец интерактивным — разные движения при нажатии на разные клавиши
- Добавьте второго персонажа, танцующего зеркально относительно первого
- Используйте датчик громкости микрофона для изменения скорости или интенсивности танца
Модификации для проекта "Управляемый персонаж":
- Добавьте препятствия, которые нельзя пересекать
- Создайте эффект инерции с постепенным замедлением
- Добавьте "собираемые" предметы и счётчик собранного
- Внедрите систему "жизней" и опасные зоны
Модификации для проекта "Мини-викторина":
- Расширьте до 10 вопросов с разными типами (текстовые, числовые, да/нет)
- Добавьте таймер на ответ и бонусы за скорость
- Внедрите систему уровней сложности
- Создайте базу данных вопросов с помощью списков и случайного выбора
Универсальные способы усложнения проектов:
- Добавление визуальной обратной связи — эффекты, анимация, изменение внешнего вида при различных действиях
- Внедрение звуковых эффектов — разные звуки для разных событий, фоновая музыка
- Создание многоуровневой системы — переходы между разными сценами или уровнями сложности
- Персонализация опыта — сохранение имени игрока, настройки, сохранение прогресса
- Внедрение элементов случайности — генерация случайных событий, положений, времени
Важно не просто механически вносить изменения, а понимать, какие концепции программирования вы изучаете при этом:
- Улучшение графики → понимание координатных систем и свойств объектов
- Добавление инерции → введение в физические модели и плавные изменения
- Система жизней → работа с переменными и сохранением состояний
- Создание уровней → модульность программы и передача данных между частями
Самый эффективный подход к модификации — постепенное добавление одного элемента за раз, проверка его работы, а затем переход к следующему. Это позволяет легко отслеживать ошибки и понимать, как каждый новый элемент влияет на проект в целом. 🧠
Полезные ресурсы для дальнейшего изучения Scratch
Чтобы продолжить развитие навыков программирования в Scratch после освоения базовых проектов, обратитесь к следующим ресурсам, которые помогут вам или вашим ученикам перейти на следующий уровень. 📚
Официальные ресурсы:
- Scratch Wiki — обширная документация с объяснением всех функций и возможностей
- ScratchEd — сообщество педагогов, использующих Scratch в образовании
- Scratch Ideas — тематические подборки проектов с обучающими карточками
- Scratch Design Studio — ежемесячные творческие задания от команды Scratch
Книги по Scratch:
- "Программирование для детей. Делай игры и учи язык Scratch!" — Максим Кидрук
- "Программирование для детей на языке Scratch" — Юлия Торгашева
- "Scratch для детей. Самоучитель по программированию" — Мажед Маржи
- "Креативное программирование" — Натали Раск
Онлайн-курсы и видеоуроки:
- Code.org — курсы с использованием Scratch и похожих визуальных сред
- Khan Academy — интерактивные уроки по основам программирования
- YouTube-каналы с тематическими уроками по созданию различных проектов
- Stepik — российская платформа с бесплатными курсами по Scratch
Соревнования и хакатоны:
- Scratch Day — международное событие с мастер-классами и соревнованиями
- Scratch Championship — командные соревнования по созданию проектов
- Hour of Code — ежегодная глобальная инициатива по программированию
Переход к другим языкам программирования:
- Snap! — расширенная версия Scratch с более продвинутыми функциями
- App Lab от Code.org — создание мобильных приложений с визуальным программированием
- Python — популярный текстовый язык с понятным синтаксисом для следующего шага
- JavaScript — переход к веб-программированию после освоения основ
При выборе ресурсов для продолжения обучения учитывайте несколько факторов:
- Возраст и уровень подготовки ученика
- Конечную цель обучения (игровое программирование, робототехника, веб-разработка)
- Предпочитаемый стиль обучения (самостоятельное, через видео, через практические задания)
- Доступное время на обучение
Помните, что регулярная практика важнее количества просмотренных уроков. Ставьте конкретные задачи на создание проектов, а не просто изучение теории. Самый эффективный подход — проблемно-ориентированное обучение, когда вы создаёте проект для решения конкретной задачи. 🚀
Путь от первых блоков кода в Scratch до сложных программ — это не просто освоение технических навыков, а развитие особого типа мышления. Каждый из представленных 10 проектов закладывает фундамент понимания алгоритмов, условий, циклов и других концепций, которые остаются неизменными в любом языке программирования. Что действительно ценно — это не сами проекты, а процесс их модификации и улучшения, где проявляется подлинное творчество и понимание программирования. Начните с малого, постепенно усложняйте задачи, и вскоре вы обнаружите, что мыслите как настоящий программист, для которого код — это инструмент воплощения идей в реальность.
Василий Долгов
геймдизайнер