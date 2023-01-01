10 простых проектов в Scratch: от первого кода к играм и анимации

Для кого эта статья:

Начинающие программисты, включая детей и взрослых без технического бэкграунда

Педагоги и учителя, заинтересованные в обучении программированию

Люди, ищущие ресурсы и методы для самостоятельного освоения программирования через визуальные языки Освоение программирования для начинающих может казаться непреодолимым барьером, особенно если речь идёт о детях или взрослых без технического бэкграунда. Scratch разрушает этот стереотип, предлагая интуитивно понятную визуальную среду, где код собирается из блоков как конструктор. В этой статье вы найдёте 10 пошаговых проектов от элементарной анимации до интерактивных игр, которые можно создать за считанные минуты. Каждый проект — это не просто набор инструкций, а полноценный урок программирования, закладывающий фундамент алгоритмического мышления. 🚀

Что такое Scratch и почему он идеален для начинающих

Scratch — это визуальная среда программирования, разработанная MIT Media Lab специально для обучения детей и новичков основам программирования. В отличие от традиционных языков, где требуется запоминать синтаксис и писать код, в Scratch программирование происходит путём перетаскивания и соединения цветных блоков команд, напоминающих пазл.

Ключевые преимущества Scratch для новичков:

Отсутствие синтаксических ошибок — блоки просто не соединятся, если комбинация нелогична

Мгновенная обратная связь — результаты изменений видны сразу

Визуализация концепций программирования — абстрактные понятия представлены наглядно

Интуитивный интерфейс — всё, что нужно, находится на виду

Мощное сообщество — миллионы проектов доступны для изучения и модификации

Елена Смирнова, учитель информатики в начальной школе: Когда я впервые привела свой третий класс в компьютерный класс для знакомства с программированием, большинство детей испытывали тревогу. "Я не смогу это сделать, это слишком сложно," — сказал Миша, самый неуверенный ученик. Я запустила Scratch и показала, как создать простую анимацию с котом, который движется по экрану. Через 15 минут Миша не только повторил мой пример, но и добавил свои элементы — заставил кота мяукать при клике и менять цвет. К концу урока даже те дети, которые обычно теряли интерес к сложным темам, увлечённо создавали свои первые программы. Scratch превратил абстрактное понятие "алгоритм" в игру, где результаты видны моментально. Через месяц регулярных занятий многие ученики создавали проекты сложнее, чем я планировала по программе на целый триместр.

Scratch позволяет фокусироваться на логике программирования и алгоритмическом мышлении, а не на запоминании команд. Это делает его идеальной стартовой площадкой для дальнейшего перехода к текстовым языкам программирования. 🎯

Традиционные языки Scratch Требует запоминания синтаксиса Визуальные блоки с понятными названиями Сложно отлаживать ошибки Мгновенная визуализация результатов Долгий путь к первому работающему проекту Первая программа за несколько минут Абстрактные концепции требуют объяснения Наглядная демонстрация принципов программирования

10 базовых программ на Scratch с пошаговыми инструкциями

Теперь перейдём к практике — 10 проектам, каждый из которых знакомит с новыми концепциями программирования и постепенно наращивает сложность. Все проекты можно создать в бесплатной онлайн-версии Scratch или в загружаемой офлайн-версии. 🖥️

Проект 1: "Привет, мир!" — Первые шаги в Scratch

Выберите спрайт кота (стандартный) Перетащите блок "когда щёлкнут по зелёному флажку" из раздела "События" Соедините с ним блок "говорить [Привет, мир!] [2] секунд" из раздела "Внешний вид" Нажмите на зелёный флаг — кот произнесёт приветствие

Проект 2: "Танцующий кот" — Основы анимации

Используйте блок "когда щёлкнут по зелёному флажку" Добавьте цикл "повторить [10] раз" из раздела "Управление" Внутрь поместите блоки "повернуть на [15] градусов" и "ждать [0.2] секунд" Затем добавьте такой же цикл, но с поворотом на [-15] градусов

Проект 3: "Управляемый персонаж" — Взаимодействие с клавиатурой

Создайте четыре скрипта, каждый начинается с блока "когда клавиша [стрелка вверх/вниз/вправо/влево] нажата" К каждому добавьте соответствующий блок движения (изменить y на [10], изменить y на [-10], изменить x на [10], изменить x на [-10]) Добавьте блок "установить направление [90/270/0/180]" перед движением для правильной ориентации спрайта

Проект 4: "Рисование линий" — Использование пера

Добавьте блоки "когда щёлкнут по зелёному флажку" и "очистить" из раздела "Перо" Затем добавьте блоки "опустить перо" и "установить цвет пера [выберите цвет]" Создайте цикл "повторять [36] раз" с блоками "идти [10] шагов" и "повернуть на [10] градусов" внутри

Проект 5: "Чат-бот" — Ввод и вывод данных

Используйте блок "когда щёлкнут по зелёному флажку" Добавьте блок "спросить [Как тебя зовут?] и ждать" из раздела "Сенсоры" Далее блок "говорить [Привет, ] [2] секунд" Вставьте между словом "Привет, " и числом 2 блок "ответ" из раздела "Сенсоры"

Проект 6: "Ловец мяча" — Обнаружение столкновений

Создайте два спрайта: корзину и мяч Для корзины добавьте скрипт управления с помощью мыши (блок "всегда" с "установить x в [положение x мыши]") Для мяча создайте скрипт падения (изменение координаты y) и проверку касания корзины При касании корзины добавьте звук и возвращение мяча наверх

Проект 7: "Мини-викторина" — Условия и переменные

Создайте переменную "счёт" для всех спрайтов Используйте блок "спросить [Сколько будет 2+2?] и ждать" Добавьте условие "если [ответ = 4] то", внутри которого увеличьте "счёт" на 1 и скажите "Правильно!" В блоке "иначе" добавьте фразу "Неправильно, правильный ответ: 4"

Проект 8: "Ночное небо" — Клоны и случайные числа

Создайте спрайт звезды и уменьшите его размер Добавьте скрипт "когда щёлкнут по зелёному флажку" с блоком "удалить этот клон" Добавьте цикл "повторить [50] раз" с блоками внутри: "перейти в x: [случайное от -240 до 240] y: [случайное от -180 до 180]" и "создать клон себя" Создайте второй скрипт "когда я начинаю как клон" с эффектом мерцания (изменение яркости)

Проект 9: "Простая аркада" — Игровая механика

Создайте спрайт-платформу, управляемую мышью, и спрайт-шарик Для шарика добавьте физику: отражение от краёв и постоянное движение Добавьте проверку касания платформы и отражение от неё Добавьте спрайты-мишени и скрипт увеличения счёта при их касании

Проект 10: "Интерактивная история" — Многоэкранный проект

Создайте несколько фонов для разных сцен истории Добавьте персонажей с диалогами (блок "говорить") Создайте кнопки выбора (спрайты) для разных вариантов развития сюжета При клике на кнопку используйте блок "сменить фон на [следующая сцена]" и запустите соответствующие диалоги

Основные блоки и команды для создания первых проектов

Для успешного старта в Scratch важно понимать базовый набор блоков, из которых строятся все программы. Они разделены по категориям и цветам для интуитивного понимания их функций. 🧩

Категория блоков Цвет Основные функции Ключевые блоки События Жёлтый Запуск скриптов при определённых условиях "когда щёлкнут по зелёному флажку", "когда клавиша нажата" Движение Синий Перемещение и поворот спрайтов "идти [10] шагов", "повернуть на [15] градусов" Внешний вид Фиолетовый Изменение вида спрайтов, диалоги "говорить [текст]", "сменить костюм" Управление Оранжевый Циклы, условия, паузы "повторить", "если-то", "ждать" Сенсоры Голубой Определение столкновений, ввод данных "касается [объект]", "спросить и ждать" Операторы Зелёный Математические и логические операции "+ – × ÷", "и/или", "случайное число" Переменные Оранжево-красный Хранение и обработка данных "создать переменную", "изменить на"

Базовые концепции программирования, которые изучаются через эти блоки:

Последовательность — порядок выполнения команд имеет значение

— порядок выполнения команд имеет значение Циклы — повторение определённых действий вместо копирования кода

— повторение определённых действий вместо копирования кода Условия — выполнение разных действий в зависимости от условий

— выполнение разных действий в зависимости от условий Переменные — хранение и изменение данных в ходе выполнения программы

— хранение и изменение данных в ходе выполнения программы Параллелизм — одновременное выполнение нескольких скриптов

Дмитрий Петров, руководитель кружка робототехники: На первом занятии по программированию робота-сортировщика я столкнулся с типичной проблемой — половина группы уже имела опыт в Scratch, а другая половина никогда не программировала. Чтобы не терять время, я предложил новичкам простой проект в Scratch: робот должен двигаться по периметру квадрата, меняя цвет на каждом повороте. Это упражнение включало все базовые концепции — последовательность команд, циклы, переменные для отслеживания цветов. Одна из учениц, Соня, быстро собрала программу, но робот не менял цвета как задумано. Мы вместе проанализировали код и обнаружили, что блок изменения цвета был вне цикла. Перенеся его внутрь, Соня не только решила задачу, но и поняла критический принцип программирования — значение структуры и вложенности команд. Через 40 минут все новички уже создавали свои вариации проекта, добавляя звуки и эффекты. К концу месяца разрыв между опытными учениками и новичками практически исчез благодаря интуитивности Scratch.

Как модифицировать базовые программы для развития навыков

Настоящее обучение программированию начинается, когда вы выходите за рамки готовых инструкций и начинаете экспериментировать. Вот как можно модифицировать базовые проекты для развития более глубокого понимания программирования. 🔍

Модификации для проекта "Танцующий кот":

Добавьте музыку и синхронизируйте движения с ритмом

Сделайте танец интерактивным — разные движения при нажатии на разные клавиши

Добавьте второго персонажа, танцующего зеркально относительно первого

Используйте датчик громкости микрофона для изменения скорости или интенсивности танца

Модификации для проекта "Управляемый персонаж":

Добавьте препятствия, которые нельзя пересекать

Создайте эффект инерции с постепенным замедлением

Добавьте "собираемые" предметы и счётчик собранного

Внедрите систему "жизней" и опасные зоны

Модификации для проекта "Мини-викторина":

Расширьте до 10 вопросов с разными типами (текстовые, числовые, да/нет)

Добавьте таймер на ответ и бонусы за скорость

Внедрите систему уровней сложности

Создайте базу данных вопросов с помощью списков и случайного выбора

Универсальные способы усложнения проектов:

Добавление визуальной обратной связи — эффекты, анимация, изменение внешнего вида при различных действиях Внедрение звуковых эффектов — разные звуки для разных событий, фоновая музыка Создание многоуровневой системы — переходы между разными сценами или уровнями сложности Персонализация опыта — сохранение имени игрока, настройки, сохранение прогресса Внедрение элементов случайности — генерация случайных событий, положений, времени

Важно не просто механически вносить изменения, а понимать, какие концепции программирования вы изучаете при этом:

Улучшение графики → понимание координатных систем и свойств объектов

Добавление инерции → введение в физические модели и плавные изменения

Система жизней → работа с переменными и сохранением состояний

Создание уровней → модульность программы и передача данных между частями

Самый эффективный подход к модификации — постепенное добавление одного элемента за раз, проверка его работы, а затем переход к следующему. Это позволяет легко отслеживать ошибки и понимать, как каждый новый элемент влияет на проект в целом. 🧠

Полезные ресурсы для дальнейшего изучения Scratch

Чтобы продолжить развитие навыков программирования в Scratch после освоения базовых проектов, обратитесь к следующим ресурсам, которые помогут вам или вашим ученикам перейти на следующий уровень. 📚

Официальные ресурсы:

Scratch Wiki — обширная документация с объяснением всех функций и возможностей

— обширная документация с объяснением всех функций и возможностей ScratchEd — сообщество педагогов, использующих Scratch в образовании

— сообщество педагогов, использующих Scratch в образовании Scratch Ideas — тематические подборки проектов с обучающими карточками

— тематические подборки проектов с обучающими карточками Scratch Design Studio — ежемесячные творческие задания от команды Scratch

Книги по Scratch:

"Программирование для детей. Делай игры и учи язык Scratch!" — Максим Кидрук

"Программирование для детей на языке Scratch" — Юлия Торгашева

"Scratch для детей. Самоучитель по программированию" — Мажед Маржи

"Креативное программирование" — Натали Раск

Онлайн-курсы и видеоуроки:

Code.org — курсы с использованием Scratch и похожих визуальных сред

— курсы с использованием Scratch и похожих визуальных сред Khan Academy — интерактивные уроки по основам программирования

— интерактивные уроки по основам программирования YouTube-каналы с тематическими уроками по созданию различных проектов

с тематическими уроками по созданию различных проектов Stepik — российская платформа с бесплатными курсами по Scratch

Соревнования и хакатоны:

Scratch Day — международное событие с мастер-классами и соревнованиями

— международное событие с мастер-классами и соревнованиями Scratch Championship — командные соревнования по созданию проектов

— командные соревнования по созданию проектов Hour of Code — ежегодная глобальная инициатива по программированию

Переход к другим языкам программирования:

Snap! — расширенная версия Scratch с более продвинутыми функциями

— расширенная версия Scratch с более продвинутыми функциями App Lab от Code.org — создание мобильных приложений с визуальным программированием

от Code.org — создание мобильных приложений с визуальным программированием Python — популярный текстовый язык с понятным синтаксисом для следующего шага

— популярный текстовый язык с понятным синтаксисом для следующего шага JavaScript — переход к веб-программированию после освоения основ

При выборе ресурсов для продолжения обучения учитывайте несколько факторов:

Возраст и уровень подготовки ученика Конечную цель обучения (игровое программирование, робототехника, веб-разработка) Предпочитаемый стиль обучения (самостоятельное, через видео, через практические задания) Доступное время на обучение

Помните, что регулярная практика важнее количества просмотренных уроков. Ставьте конкретные задачи на создание проектов, а не просто изучение теории. Самый эффективный подход — проблемно-ориентированное обучение, когда вы создаёте проект для решения конкретной задачи. 🚀

Путь от первых блоков кода в Scratch до сложных программ — это не просто освоение технических навыков, а развитие особого типа мышления. Каждый из представленных 10 проектов закладывает фундамент понимания алгоритмов, условий, циклов и других концепций, которые остаются неизменными в любом языке программирования. Что действительно ценно — это не сами проекты, а процесс их модификации и улучшения, где проявляется подлинное творчество и понимание программирования. Начните с малого, постепенно усложняйте задачи, и вскоре вы обнаружите, что мыслите как настоящий программист, для которого код — это инструмент воплощения идей в реальность.

