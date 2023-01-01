Начни изучать JavaScript прямо сейчас: 10 простых примеров кода для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие освоить JavaScript

Люди, заинтересованные в веб-разработке и создании интерактивных веб-приложений

Студенты или ученики, ищущие практические примеры и задачи для обучения языку программирования JavaScript открывает двери в мир интерактивного веб-программирования даже для тех, кто никогда не писал ни строчки кода. Но первые шаги часто самые сложные — пугает непонятный синтаксис, странные термины и бесконечный поток информации. 🚀 Именно поэтому я собрал 10 простых, но эффективных программ, которые можно не только скопировать и запустить, но и разобрать по косточкам, чтобы увидеть, как JavaScript работает изнутри. Эти примеры — ваш пропуск в мир разработки без лишней головной боли.

Первые шаги в JavaScript: 10 полезных программ для старта

Начнем с самых простых примеров, которые помогут вам почувствовать JavaScript и понять его базовую структуру. Эти программы можно запустить прямо в консоли браузера (F12 → Console) или в любой онлайн-среде разработки.

Привет, мир! — классическое начало изучения любого языка программирования:

JS Скопировать код // Выводит сообщение в консоль console.log("Привет, мир!"); // Показывает всплывающее окно alert("Привет, JavaScript!");

Простой калькулятор — сложение двух чисел:

JS Скопировать код // Запрашиваем у пользователя два числа let num1 = prompt("Введите первое число:"); let num2 = prompt("Введите второе число:"); // Преобразуем строковые значения в числа num1 = Number(num1); num2 = Number(num2); // Вычисляем и выводим результат let sum = num1 + num2; alert("Сумма: " + sum);

Проверка на чётность — определяет, является ли число чётным:

JS Скопировать код let number = prompt("Введите число для проверки на чётность:"); number = parseInt(number); if (number % 2 === 0) { alert(number + " — чётное число"); } else { alert(number + " — нечётное число"); }

Генератор случайных чисел — создаёт случайное число в заданном диапазоне:

JS Скопировать код // Получаем минимальное и максимальное значения let min = parseInt(prompt("Введите минимальное значение:")); let max = parseInt(prompt("Введите максимальное значение:")); // Генерируем и выводим случайное число let randomNumber = Math.floor(Math.random() * (max – min + 1)) + min; alert("Случайное число между " + min + " и " + max + ": " + randomNumber);

Конвертер температуры — переводит градусы Цельсия в Фаренгейты и обратно:

JS Скопировать код let celsius = parseFloat(prompt("Введите температуру в градусах Цельсия:")); let fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32; alert(celsius + "°C = " + fahrenheit + "°F"); // Конвертация в обратном направлении let fahrenheitInput = parseFloat(prompt("Введите температуру в градусах Фаренгейта:")); let celsiusOutput = (fahrenheitInput – 32) * 5/9; alert(fahrenheitInput + "°F = " + celsiusOutput.toFixed(2) + "°C");

Михаил Петров, веб-разработчик и преподаватель Помню своего студента Артёма, который после нескольких неудачных попыток освоить JavaScript готов был всё бросить. "Я просто не понимаю, что происходит в этом коде," — жаловался он. Вместо сложных объяснений я предложил ему простое упражнение: взять калькулятор из примера №2 и модифицировать его, добавив остальные арифметические операции. Через неделю Артём не только сделал многофункциональный калькулятор с интерфейсом, но и смог объяснить другим студентам, как работают переменные, условия и функции в JavaScript. "Это как конструктор — когда ты разбираешь и собираешь простые примеры, начинаешь видеть логику," — сказал он позже. Сегодня Артём работает фронтенд-разработчиком в крупной IT-компании.

Игра "Угадай число" — простая игра для проверки логики:

JS Скопировать код // Генерируем случайное число от 1 до 100 let secretNumber = Math.floor(Math.random() * 100) + 1; let attempts = 0; let guess; // Запускаем цикл игры do { guess = parseInt(prompt("Угадайте число от 1 до 100:")); attempts++; if (guess < secretNumber) { alert("Загаданное число больше!"); } else if (guess > secretNumber) { alert("Загаданное число меньше!"); } else { alert("Поздравляем! Вы угадали число " + secretNumber + " за " + attempts + " попыток."); } } while (guess !== secretNumber);

Проверка палиндрома — определяет, является ли строка палиндромом:

JS Скопировать код let text = prompt("Введите текст для проверки на палиндром:"); // Приводим к нижнему регистру и убираем пробелы text = text.toLowerCase().replace(/\s/g, ''); // Переворачиваем строку и сравниваем с оригиналом let reversed = text.split('').reverse().join(''); if (text === reversed) { alert("Это палиндром!"); } else { alert("Это не палиндром."); }

Таймер обратного отсчёта — отсчитывает время до указанного события:

JS Скопировать код let seconds = parseInt(prompt("Введите количество секунд для обратного отсчёта:")); let countdown = setInterval(function() { if (seconds <= 0) { clearInterval(countdown); alert("Время вышло!"); } else { console.log("Осталось секунд: " + seconds); seconds--; } }, 1000);

Калькулятор дней между датами — вычисляет количество дней между двумя датами:

JS Скопировать код let date1 = new Date(prompt("Введите первую дату в формате ГГГГ-ММ-ДД:")); let date2 = new Date(prompt("Введите вторую дату в формате ГГГГ-ММ-ДД:")); // Вычисляем разницу в миллисекундах и переводим в дни let timeDiff = Math.abs(date2.getTime() – date1.getTime()); let dayDiff = Math.ceil(timeDiff / (1000 * 3600 * 24)); alert("Между указанными датами " + dayDiff + " дней.");

Конвертер валют — переводит сумму из одной валюты в другую:

JS Скопировать код // Курсы валют (упрощённо) const rates = { USD: 1, EUR: 0.85, GBP: 0.73, JPY: 110.5, RUB: 73.2 }; let amount = parseFloat(prompt("Введите сумму:")); let fromCurrency = prompt("Введите исходную валюту (USD, EUR, GBP, JPY, RUB):").toUpperCase(); let toCurrency = prompt("Введите целевую валюту (USD, EUR, GBP, JPY, RUB):").toUpperCase(); // Конвертация через USD как базовую валюту let inUSD = amount / rates[fromCurrency]; let result = inUSD * rates[toCurrency]; alert(amount + " " + fromCurrency + " = " + result.toFixed(2) + " " + toCurrency);

Эти базовые примеры закладывают фундамент понимания JavaScript. Каждый из них иллюстрирует важные концепции и синтаксис языка, которые вы будете использовать при написании более сложного кода. 🧩

Базовые программы на JavaScript: от переменных до циклов

В этом разделе мы углубимся в структуру JavaScript-программ и рассмотрим, как работают основные конструкции языка в контексте простых задач. 🔍

Элемент языка Назначение Пример использования Переменные (var, let, const) Хранение данных в памяти let age = 25; Условные операторы (if-else) Выполнение кода при определённых условиях if (age >= 18) { /* код */ } Циклы (for, while) Повторное выполнение блока кода for (let i = 0; i < 5; i++) { /* код */ } Функции Многократно используемые блоки кода function greet(name) { return "Hello, " + name; } Массивы Хранение упорядоченных наборов данных let colors = ["red", "green", "blue"];

Рассмотрим эти элементы на примере реальных программ:

Работа с массивами и циклами — поиск наибольшего числа в массиве:

JS Скопировать код // Создаём массив чисел let numbers = [12, 45, 3, 78, 23, 56, 9]; // Инициализируем переменную для хранения наибольшего числа let max = numbers[0]; // Используем цикл для перебора всех элементов массива for (let i = 1; i < numbers.length; i++) { // Если текущий элемент больше, чем максимальный, обновляем максимум if (numbers[i] > max) { max = numbers[i]; } } console.log("Наибольшее число в массиве: " + max);

Функции и параметры — создание универсальной функции для вычисления площади:

JS Скопировать код // Определяем функцию для вычисления площади прямоугольника function calculateArea(width, height) { return width * height; } // Определяем функцию для вычисления площади круга function calculateCircleArea(radius) { return Math.PI * radius * radius; } // Используем функции let rectangleArea = calculateArea(5, 10); let circleArea = calculateCircleArea(7); console.log("Площадь прямоугольника: " + rectangleArea); console.log("Площадь круга: " + circleArea.toFixed(2));

Работа со строками — подсчёт гласных в строке:

JS Скопировать код function countVowels(text) { // Приводим текст к нижнему регистру text = text.toLowerCase(); // Определяем гласные const vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'а', 'е', 'ё', 'и', 'о', 'у', 'ы', 'э', 'ю', 'я']; // Инициализируем счётчик let count = 0; // Перебираем каждый символ в строке for (let i = 0; i < text.length; i++) { // Если символ является гласной, увеличиваем счётчик if (vowels.includes(text[i])) { count++; } } return count; } let text = prompt("Введите текст для подсчёта гласных:"); let vowelCount = countVowels(text); alert("В тексте содержится " + vowelCount + " гласных букв.");

Объекты и их методы — создание простого объекта "книга":

JS Скопировать код // Создаём объект, описывающий книгу let book = { title: "JavaScript для начинающих", author: "Иван Петров", year: 2023, pages: 320, // Метод для получения информации о книге getInfo: function() { return this.title + " от " + this.author + ", " + this.year + " год, " + this.pages + " стр."; }, // Метод для определения возраста книги getAge: function() { return new Date().getFullYear() – this.year; } }; // Используем методы объекта console.log(book.getInfo()); console.log("Этой книге " + book.getAge() + " лет.");

Вложенные циклы — построение таблицы умножения:

JS Скопировать код // Создаём строку для хранения таблицы умножения let multiplicationTable = ""; // Внешний цикл для строк for (let i = 1; i <= 10; i++) { // Внутренний цикл для столбцов for (let j = 1; j <= 10; j++) { // Добавляем результат умножения в строку с выравниванием multiplicationTable += (i * j).toString().padStart(4, ' '); } // Добавляем перенос строки после каждой строки таблицы multiplicationTable += "

"; } console.log(multiplicationTable);

Понимание этих базовых конструкций позволит вам строить более сложные программы, комбинируя их различными способами. Важно практиковаться в написании кода, экспериментировать с примерами и анализировать, как изменение параметров влияет на результат. 💪

Интерактивные скрипты JavaScript: простые решения

JavaScript особенно мощный в создании интерактивного опыта на веб-страницах. Взаимодействие с DOM (Document Object Model) позволяет динамически менять содержимое и поведение страницы без перезагрузки. 🎯

Вот несколько простых интерактивных скриптов, которые демонстрируют, как JavaScript может оживить статическую HTML-страницу:

Изменение цвета элемента при клике:

JS Скопировать код // HTML: <button id="colorButton">Изменить цвет</button> // HTML: <div id="colorBox" style="width: 100px; height: 100px; background-color: blue;"></div> // Получаем ссылки на элементы const button = document.getElementById("colorButton"); const box = document.getElementById("colorBox"); // Добавляем обработчик события клика button.addEventListener("click", function() { // Генерируем случайный цвет const randomColor = "#" + Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16); // Меняем цвет элемента box.style.backgroundColor = randomColor; });

Простой слайдер изображений:

JS Скопировать код // HTML: <div id="slider"> // <img id="slideImage" src="image1.jpg" alt="Slide"> // <button id="prevButton">Предыдущее</button> // <button id="nextButton">Следующее</button> // </div> // Массив путей к изображениям const images = ["image1.jpg", "image2.jpg", "image3.jpg", "image4.jpg"]; let currentImageIndex = 0; // Получаем ссылки на элементы const slideImage = document.getElementById("slideImage"); const prevButton = document.getElementById("prevButton"); const nextButton = document.getElementById("nextButton"); // Функция для смены изображения function showImage(index) { slideImage.src = images[index]; } // Обработчик для кнопки "Следующее" nextButton.addEventListener("click", function() { currentImageIndex++; if (currentImageIndex >= images.length) { currentImageIndex = 0; } showImage(currentImageIndex); }); // Обработчик для кнопки "Предыдущее" prevButton.addEventListener("click", function() { currentImageIndex--; if (currentImageIndex < 0) { currentImageIndex = images.length – 1; } showImage(currentImageIndex); });

Форма с валидацией:

JS Скопировать код // HTML: <form id="registrationForm"> // <input type="text" id="username" placeholder="Имя пользователя"> // <input type="email" id="email" placeholder="Email"> // <input type="password" id="password" placeholder="Пароль"> // <button type="submit">Зарегистрироваться</button> // <div id="errorMessage"></div> // </form> // Получаем ссылку на форму и элемент для вывода ошибок const form = document.getElementById("registrationForm"); const errorMessage = document.getElementById("errorMessage"); // Добавляем обработчик события отправки формы form.addEventListener("submit", function(event) { // Отменяем стандартное поведение формы event.preventDefault(); // Получаем значения полей const username = document.getElementById("username").value; const email = document.getElementById("email").value; const password = document.getElementById("password").value; // Очищаем предыдущие сообщения об ошибках errorMessage.textContent = ""; // Проверяем длину имени пользователя if (username.length < 3) { errorMessage.textContent = "Имя пользователя должно содержать минимум 3 символа"; return; } // Проверяем корректность email через регулярное выражение const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!emailRegex.test(email)) { errorMessage.textContent = "Пожалуйста, введите корректный email"; return; } // Проверяем надёжность пароля if (password.length < 8) { errorMessage.textContent = "Пароль должен содержать минимум 8 символов"; return; } // Если все проверки пройдены, "отправляем" данные alert("Регистрация успешна!"); form.reset(); });

Анна Сидорова, фронтенд-разработчик Когда я только начинала свой путь в JavaScript, для меня всё казалось сложным и запутанным. Особенно работа с DOM. Мой наставник дал мне задание — разработать простое приложение для ведения списка дел. Я начала с малого: сделала поле ввода и кнопку для добавления задачи. Помню момент, когда после нескольких часов борьбы, мой код наконец заработал — появилась возможность добавлять задачи в список, отмечать их выполненными и удалять. Это было настолько захватывающе! Тогда я поняла — не нужно пытаться понять всё сразу. Начинайте с самых базовых интерактивных элементов, и постепенно ваше понимание будет расти. Сейчас я веду свои мастер-классы, где первое, что я показываю новичкам — как написать интерактивный счётчик кликов. Их реакция всегда одинаковая: "Неужели это так просто?"

Счётчик кликов:

JS Скопировать код // HTML: <button id="clickButton">Нажми меня</button> // HTML: <div id="clickCounter">Кликов: 0</div> // Получаем ссылки на элементы const clickButton = document.getElementById("clickButton"); const clickCounter = document.getElementById("clickCounter"); // Инициализируем счётчик let clicks = 0; // Добавляем обработчик события клика clickButton.addEventListener("click", function() { // Увеличиваем счётчик clicks++; // Обновляем отображаемое значение clickCounter.textContent = "Кликов: " + clicks; // Меняем стиль кнопки при каждом десятом клике if (clicks % 10 === 0) { clickButton.style.backgroundColor = "gold"; setTimeout(() => { clickButton.style.backgroundColor = ""; }, 300); } });

Часы реального времени:

JS Скопировать код // HTML: <div id="clock"></div> // Получаем ссылку на элемент для отображения времени const clock = document.getElementById("clock"); // Функция для обновления времени function updateClock() { // Получаем текущее время const now = new Date(); // Форматируем часы, минуты и секунды const hours = now.getHours().toString().padStart(2, '0'); const minutes = now.getMinutes().toString().padStart(2, '0'); const seconds = now.getSeconds().toString().padStart(2, '0'); // Обновляем текстовое содержимое элемента clock.textContent = hours + ":" + minutes + ":" + seconds; // Меняем цвет в зависимости от секунд (просто для забавы) const hue = (now.getSeconds() * 6); // 0-360 clock.style.color = `hsl(${hue}, 70%, 50%)`; } // Вызываем функцию сразу и затем каждую секунду updateClock(); setInterval(updateClock, 1000);

Интерактивный элемент Ключевые концепции Сложность реализации Изменение цвета addEventListener, DOM-манипуляции Начальный Слайдер изображений Массивы, условная логика, обработка событий Начальный Форма с валидацией Регулярные выражения, предотвращение отправки формы Средний Счётчик кликов Переменные, DOM-манипуляции, условия Начальный Часы реального времени Date объект, setInterval, форматирование строк Начальный-средний

Эти интерактивные скрипты демонстрируют фундаментальные принципы взаимодействия JavaScript с HTML и CSS. Они показывают, как создавать динамические элементы, обрабатывать пользовательский ввод и обновлять содержимое страницы без её перезагрузки. 🔄

Практические задачи для освоения синтаксиса JavaScript

Чтобы действительно освоить JavaScript, недостаточно просто читать и копировать готовые примеры — нужно решать практические задачи, постепенно повышая их сложность. 📚 Каждая решенная задача укрепляет понимание синтаксиса и логики языка.

Вот набор разноуровневых задач, которые помогут закрепить основы JavaScript:

Уровень 1: Основы

Подсчёт чётных чисел в массиве:

JS Скопировать код function countEvenNumbers(arr) { let count = 0; for (let i = 0; i < arr.length; i++) { if (arr[i] % 2 === 0) { count++; } } return count; } const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; console.log("Количество чётных чисел: " + countEvenNumbers(numbers));

Реверс строки:

JS Скопировать код function reverseString(str) { // Преобразуем строку в массив символов, переворачиваем и объединяем return str.split('').reverse().join(''); // Альтернативный способ через цикл: // let reversed = ''; // for (let i = str.length – 1; i >= 0; i--) { // reversed += str[i]; // } // return reversed; } const original = "JavaScript"; console.log(reverseString(original)); // tpircSavaJ

Подсчёт суммы цифр числа:

JS Скопировать код function sumDigits(number) { // Преобразуем число в строку для перебора цифр const digits = Math.abs(number).toString(); let sum = 0; for (let i = 0; i < digits.length; i++) { sum += parseInt(digits[i]); } return sum; } console.log(sumDigits(12345)); // 15 (1+2+3+4+5) console.log(sumDigits(-987)); // 24 (9+8+7)

Уровень 2: Работа с массивами и объектами

Фильтрация массива:

JS Скопировать код function filterByLength(arr, minLength) { // Возвращаем новый массив, содержащий только элементы // с длиной не менее minLength return arr.filter(item => item.length >= minLength); } const words = ["apple", "banana", "kiwi", "grape", "pineapple"]; console.log(filterByLength(words, 6)); // ["banana", "pineapple"]

Поиск уникальных элементов:

JS Скопировать код function findUnique(arr) { // Используем Set для хранения уникальных значений return [...new Set(arr)]; // Альтернативный способ через filter: // return arr.filter((item, index) => arr.indexOf(item) === index); } const mixedArray = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 1]; console.log(findUnique(mixedArray)); // [1, 2, 3, 4, 5]

Группировка объектов:

JS Скопировать код function groupBy(arr, key) { // Создаём объект для группировки const grouped = {}; arr.forEach(item => { // Получаем значение ключа const keyValue = item[key]; // Если такого ключа ещё нет в объекте, создаём массив if (!grouped[keyValue]) { grouped[keyValue] = []; } // Добавляем элемент в соответствующий массив grouped[keyValue].push(item); }); return grouped; } const people = [ { name: "Anna", age: 25 }, { name: "Boris", age: 30 }, { name: "Clara", age: 25 }, { name: "David", age: 30 }, { name: "Emma", age: 22 } ]; console.log(groupBy(people, "age")); // Результат: // { // "22": [{ name: "Emma", age: 22 }], // "25": [{ name: "Anna", age: 25 }, { name: "Clara", age: 25 }], // "30": [{ name: "Boris", age: 30 }, { name: "David", age: 30 }] // }

Уровень 3: Асинхронность и работа с DOM

Задержка выполнения:

JS Скопировать код function delay(ms) { // Возвращаем Promise, который разрешится через ms миллисекунд return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms)); } async function example() { console.log("Начало"); await delay(2000); // Ждём 2 секунды console.log("Прошло 2 секунды"); await delay(1000); // Ждём ещё 1 секунду console.log("Прошло ещё 1 секунду"); } example();

Динамическое создание списка:

JS Скопировать код // HTML: <div id="listContainer"></div> function createList(items) { // Получаем контейнер const container = document.getElementById("listContainer"); // Создаём элемент списка const ul = document.createElement("ul"); // Добавляем каждый элемент в список items.forEach(item => { const li = document.createElement("li"); li.textContent = item; // При клике меняем стиль элемента li.addEventListener("click", function() { this.style.textDecoration = this.style.textDecoration === "line-through" ? "none" : "line-through"; }); ul.appendChild(li); }); // Добавляем список в контейнер container.appendChild(ul); } createList(["Изучить HTML", "Освоить CSS", "Выучить JavaScript", "Создать проект"]);

Каждая из этих задач подчёркивает определённый аспект JavaScript — от простых манипуляций с данными до работы с асинхронностью и DOM. Рекомендую не просто копировать эти решения, а пытаться самостоятельно решить задачу, а затем сверяться с предложенным решением. 🧠

При решении задач помните о следующих практических советах:

Разбивайте сложные проблемы на более мелкие — проще решить несколько простых задач, чем одну сложную.

— проще решить несколько простых задач, чем одну сложную. Используйте console.log() для проверки промежуточных результатов и отладки.

для проверки промежуточных результатов и отладки. Экспериментируйте с кодом — меняйте условия, параметры, и наблюдайте за изменениями в результате.

— меняйте условия, параметры, и наблюдайте за изменениями в результате. Читайте документацию — MDN Web Docs содержит подробную информацию о каждом методе и свойстве JavaScript.

— MDN Web Docs содержит подробную информацию о каждом методе и свойстве JavaScript. Не бойтесь ошибок — они являются частью процесса обучения и помогают лучше понять, как работает язык.

От теории к практике: JavaScript в действии для новичков

Теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Давайте объединим теоретические знания с практическими примерами и создадим несколько полезных мини-проектов, которые вы можете использовать в реальных ситуациях. 🛠️

Мини-проект 1: Калькулятор расходов

Этот проект поможет отслеживать расходы, добавлять новые затраты и видеть общую сумму.

JS Скопировать код // HTML: // <div id="expenseTracker"> // <h2>Калькулятор расходов</h2> // <div> // <input type="text" id="expenseName" placeholder="Название"> // <input type="number" id="expenseAmount" placeholder="Сумма"> // <button id="addExpense">Добавить</button> // </div> // <ul id="expenseList"></ul> // <div id="totalExpense">Общая сумма: 0</div> // </div> // Получаем ссылки на элементы DOM const expenseName = document.getElementById("expenseName"); const expenseAmount = document.getElementById("expenseAmount"); const addExpenseButton = document.getElementById("addExpense"); const expenseList = document.getElementById("expenseList"); const totalExpenseDisplay = document.getElementById("totalExpense"); // Инициализируем массив для хранения расходов и общую сумму let expenses = []; let totalExpense = 0; // Функция для добавления нового расхода function addExpense() { // Получаем значения из полей ввода const name = expenseName.value.trim(); const amount = parseFloat(expenseAmount.value); // Проверяем корректность ввода if (name === "" || isNaN(amount) || amount <= 0) { alert("Пожалуйста, введите корректное название и сумму расхода"); return; } // Создаём новый объект расхода const expense = { id: Date.now(), // Уникальный идентификатор name: name, amount: amount }; // Добавляем расход в массив expenses.push(expense); // Обновляем общую сумму totalExpense += amount; // Обновляем отображение updateExpenseList(); updateTotalExpense(); // Очищаем поля ввода expenseName.value = ""; expenseAmount.value = ""; expenseName.focus(); } // Функция для удаления расхода function removeExpense(id) { // Находим индекс расхода в массиве const index = expenses.findIndex(expense => expense.id === id); if (index !== -1) { // Вычитаем сумму удаляемого расхода из общей суммы totalExpense -= expenses[index].amount; // Удаляем расход из массива expenses.splice(index, 1); // Обновляем отображение updateExpenseList(); updateTotalExpense(); } } // Функция для обновления списка расходов function updateExpenseList() { // Очищаем текущий список expenseList.innerHTML = ""; // Добавляем каждый расход в список expenses.forEach(expense => { const li = document.createElement("li"); li.innerHTML = ` <span>${expense.name}: ${expense.amount.toFixed(2)}</span> <button class="deleteButton" data-id="${expense.id}">Удалить</button> `; expenseList.appendChild(li); }); // Добавляем обработчики для кнопок удаления document.querySelectorAll(".deleteButton").forEach(button => { button.addEventListener("click", function() { const id = parseInt(this.getAttribute("data-id")); removeExpense(id); }); }); } // Функция для обновления общей суммы расходов function updateTotalExpense() { totalExpenseDisplay.textContent = `Общая сумма: ${totalExpense.toFixed(2)}`; } // Добавляем обработчик события для кнопки добавления расхода addExpenseButton.addEventListener("click", addExpense); // Добавляем обработчик для клавиши Enter в полях ввода expenseName.addEventListener("keyup", function(event) { if (event.key === "Enter") { expenseAmount.focus(); } }); expenseAmount.addEventListener("keyup", function(event) { if (event.key === "Enter") { addExpense(); } });

Мини-проект 2: Таймер помидора (Pomodoro Timer)

Этот проект реализует технику "Помидора" для управления временем — работа 25 минут, затем 5-минутный перерыв.

JS Скопировать код // HTML: // <div id="pomodoroTimer"> // <h2>Таймер помидора</h2> // <div id="timerDisplay">25:00</div> // <div id="controls"> // <button id="startButton">Старт</button> // <button id="pauseButton">Пауза</button> // <button id="resetButton">Сброс</button> // </div> // <div id="sessionInfo">Работа</div> // </div> // Получаем ссылки на элементы DOM const timerDisplay = document.getElementById("timerDisplay"); const startButton = document.getElementById("startButton"); const pauseButton = document.getElementById("pauseButton"); const resetButton = document.getElementById("resetButton"); const sessionInfo = document.getElementById("sessionInfo"); // Определяем константы для времени (в секундах) const WORK_TIME = 25 * 60; // 25 минут const BREAK_TIME = 5 * 60; // 5 минут // Инициализируем переменные let timeLeft = WORK_TIME; let isRunning = false; let isWorkSession = true; let timerInterval; // Функция для форматирования времени в формат MM:SS function formatTime(seconds) { const minutes = Math.floor(seconds / 60); const remainingSeconds = seconds % 60; return `${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${remainingSeconds.toString().padStart(2, '0')}`; } // Функция для обновления отображения таймера function updateDisplay() { timerDisplay.textContent = formatTime(timeLeft); // Устанавливаем соответствующий класс для изменения цвета timerDisplay.className = isWorkSession ? "work" : "break"; sessionInfo.textContent = isWorkSession ? "Работа" : "Перерыв"; } // Функция для запуска таймера function startTimer() { if (isRunning) return; isRunning = true; startButton.disabled = true; timerInterval = setInterval(() => { timeLeft--; updateDisplay(); // Если время вышло if (timeLeft <= 0) { clearInterval(timerInterval); // Переключаемся между сессиями работы и перерыва isWorkSession = !isWorkSession; timeLeft = isWorkSession ? WORK_TIME : BREAK_TIME; // Воспроизводим звуковое уведомление const audio = new Audio('https://assets.mixkit.co/sfx/preview/mixkit-alarm-digital-clock-beep-989.mp3'); audio.play(); updateDisplay(); isRunning = false; startButton.disabled = false; } }, 1000); } // Функция для приостановки таймера function pauseTimer() { if (!isRunning) return; clearInterval(timerInterval); isRunning = false; startButton.disabled = false; } // Функция для сброса таймера function resetTimer() { pauseTimer(); isWorkSession = true; timeLeft = WORK_TIME; updateDisplay(); } // Добавляем обработчики событий для кнопок startButton.addEventListener("click", startTimer); pauseButton.addEventListener("click", pauseTimer); resetButton.addEventListener("click", resetTimer); // Инициализируем отображение updateDisplay(); // Добавляем стили document.head.insertAdjacentHTML('beforeend', ` <style> #timerDisplay { font-size: 3rem; margin: 20px 0; transition: color 0.5s; } #timerDisplay.work { color: #e74c3c; } #timerDisplay.break { color: #3498db; } button { margin: 0 5px; padding: 8px 16px; } </style> `);

Эти мини-проекты можно легко интегрировать в ваш веб-сайт или использовать как отдельные приложения. Они демонстрируют, как JavaScript может быть применен для решения повседневных задач. Но что еще важнее — они показывают, как различные концепции языка (переменные, функции, события, DOM-манипуляции) работают вместе в реальных приложениях. 💡

Для закрепления ваших знаний, попробуйте добавить новые функции к этим мини-проектам:

Для калькулятора расходов: добавьте возможность редактирования существующих расходов или группировку по категориям.

Для таймера помидора: добавьте счётчик завершенных циклов работы/отдыха или настройку произвольных интервалов времени.

Помните, что практика и эксперименты — ключевые факторы в освоении JavaScript. Начните с малого, постепенно усложняйте задачи, и вскоре вы будете удивлены тем, насколько сложные проекты сможете создавать! 🚀

Начав с простых примеров, вы заложили фундамент своих знаний JavaScript. Теперь ваша задача — строить на этом фундаменте, экспериментировать и не бояться делать ошибки. Каждая строчка кода, которую вы напишете самостоятельно, каждая ошибка, которую вы исправите — это шаг к мастерству. Не останавливайтесь на том, что увидели здесь. Берите эти примеры, изменяйте их, комбинируйте и создавайте что-то новое. Ведь настоящее понимание приходит только через практику и постоянные эксперименты. Возможно, через пару месяцев вы вернётесь к этим примерам и удивитесь, насколько они теперь кажутся простыми. И это будет лучшим показателем вашего прогресса.

Читайте также