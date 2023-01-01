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JavaScript для начинающих: простые шаги к интерактивным сайтам
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JavaScript для начинающих: простые шаги к интерактивным сайтам

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Работа с DOM  
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Для кого эта статья:

  • Начинающие программисты, желающие освоить основы JavaScript и веб-разработки
  • Студенты, ищущие структурированный подход к обучению программированию

  • Люди, заинтересованные в карьере в IT-сфере, особенно в веб-разработке

    JavaScript — язык, который встречается на каждом шагу в современной веб-разработке, но начинающему программисту он может показаться непреодолимым барьером. Сложные термины, непривычный синтаксис и множество подводных камней создают впечатление, что освоить его могут только "избранные". Этот барьер я собираюсь разрушить. Изучив основные синтаксические конструкции, вы заложите фундамент для уверенного программирования и сможете создавать свои первые интерактивные веб-приложения быстрее, чем думаете. 🚀

JavaScript для новичков: что нужно знать в начале пути

JavaScript — это язык программирования, который делает веб-страницы интерактивными. В отличие от HTML (структура) и CSS (стиль), JavaScript отвечает за поведение элементов на странице. Без него современные веб-сайты были бы просто статичными документами. 📄

Прежде чем погрузиться в синтаксис, стоит понимать несколько ключевых особенностей JavaScript:

  • JavaScript исполняется в браузере пользователя (клиентская сторона)
  • Это интерпретируемый язык — код выполняется строка за строкой
  • JavaScript чувствителен к регистру (myVariable ≠ myvariable)
  • Точка с запятой (;) в большинстве случаев не обязательна, но рекомендуется для ясности
  • Комментарии пишутся через // для однострочных и // для многострочных

Артём Соколов, Senior Frontend Developer

Когда я начинал изучать JavaScript, я совершил ошибку, которую делает большинство новичков — пытался запомнить синтаксис, не понимая логики. Я часами копировал код, не осознавая, что происходит "под капотом". Ситуация изменилась, когда я начал с малого: создавал простые программы и постепенно усложнял их.

Например, я написал скрипт, который показывал разное приветствие в зависимости от времени суток. Сначала это было просто «Доброе утро» или «Добрый вечер», но затем я добавил имя пользователя, затем — сообщение о погоде из API. Так, шаг за шагом, я освоил основные конструкции языка в контексте реальных задач. Такой подход помог мне понять, что JavaScript — это не просто набор команд, а инструмент для решения конкретных задач.

Для работы с JavaScript вам понадобится только текстовый редактор и браузер. Вот три способа добавить JavaScript на веб-страницу:

  • Встроенный JavaScript: непосредственно в HTML с помощью тега <script>
  • Внешний файл: через <script src="script.js"></script>
  • Встроенные обработчики событий: например, onclick="alert('Клик!')"
Способ добавления JS Преимущества Недостатки Когда использовать
Встроенный Простота, все в одном файле Сложно поддерживать, смешивает разметку и логику Быстрое прототипирование, простые скрипты
Внешний файл Разделение структуры и логики, кэширование браузером Дополнительный запрос к серверу Продакшн-разработка, большие проекты
Обработчики событий Быстрое связывание элементов с действиями Засоряет HTML, трудно поддерживать Простые интерактивные элементы
Пошаговый план для смены профессии

Переменные и типы данных в JavaScript

Переменные — это контейнеры для хранения данных. В JavaScript есть три способа объявить переменную: var, let и const. Современная практика рекомендует использовать let и const. 📦

  • let — для переменных, значение которых может меняться
  • const — для констант, значение которых остается неизменным
  • var — устаревший способ, имеющий проблемы с областью видимости

Пример объявления переменных:

JS
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// Объявление переменных
let userName = "Алексей";
const PI = 3.14159;
let isLoggedIn = true;
let userScore; // Объявление без присваивания значения

JavaScript — это язык с динамической типизацией. Это означает, что тип переменной определяется значением, которое в ней хранится, и может меняться. Основные типы данных:

Тип данных Описание Пример Проверка типа (typeof)
String Текстовые данные "Привет, мир!", 'JavaScript' "string"
Number Числовые данные 42, 3.14, NaN "number"
Boolean Логические значения true, false "boolean"
Undefined Переменная объявлена, но не имеет значения undefined "undefined"
Null Специальное значение "ничего" null "object" (ошибка в JS)
Object Сложный тип данных { name: "Иван" } "object"
Array Список значений (тип Object) [1, 2, 3] "object"
Function Исполняемый код (тип Object) function() {} "function"

Для проверки типа переменной используется оператор typeof:

JS
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let age = 25;
console.log(typeof age); // "number"

let message = "Привет";
console.log(typeof message); // "string"

Преобразование типов — частая операция в JavaScript. Вот несколько примеров:

JS
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// Строка в число
let strNumber = "42";
let num = Number(strNumber); // 42

// Число в строку
let price = 19.99;
let strPrice = String(price); // "19.99"

// Преобразование в логическое значение
let emptyString = "";
let boolValue = Boolean(emptyString); // false, пустая строка преобразуется в false

Операторы и выражения для построения логики кода

Операторы в JavaScript позволяют выполнять действия над переменными и значениями. Они являются строительными блоками для создания выражений, которые формируют логику вашего кода. 🧮

Рассмотрим основные группы операторов:

1. Арифметические операторы — используются для математических вычислений:

JS
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let a = 10;
let b = 3;

let sum = a + b; // 13 (сложение)
let difference = a – b; // 7 (вычитание)
let product = a * b; // 30 (умножение)
let quotient = a / b; // 3.3333... (деление)
let remainder = a % b; // 1 (остаток от деления)
let power = a ** b; // 1000 (возведение в степень)

2. Операторы присваивания — назначают значения переменным:

JS
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let x = 5; // Простое присваивание
x += 3; // Эквивалентно x = x + 3 (x становится 8)
x -= 2; // Эквивалентно x = x – 2 (x становится 6)
x *= 4; // Эквивалентно x = x * 4 (x становится 24)
x /= 3; // Эквивалентно x = x / 3 (x становится 8)

3. Операторы сравнения — возвращают логическое значение (true или false):

JS
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let m = 5;
let n = "5";

console.log(m == n); // true (равенство с приведением типов)
console.log(m === n); // false (строгое равенство без приведения типов)
console.log(m != n); // false (неравенство с приведением типов)
console.log(m !== n); // true (строгое неравенство)
console.log(m > 3); // true (больше чем)
console.log(m <= 5); // true (меньше или равно)

Мария Ковалёва, Frontend-разработчик

Один из моих клиентов — онлайн-магазин — столкнулся с проблемой при расчёте скидок. На странице корзины постоянно возникали ошибки в подсчёте итоговой суммы, особенно когда применялись различные купоны и акции.

При анализе кода я обнаружила классическую ошибку: разработчик использовал оператор равенства () вместо строгого равенства (=) при сравнении идентификаторов товаров. В одном месте ID хранились как числа, в другом — как строки, что приводило к непредсказуемым результатам.

После замены операторов сравнения на строгие (===) и добавления явного преобразования типов в нужных местах, проблема была решена. Этот случай отлично демонстрирует, насколько важно понимать нюансы операторов JavaScript и почему в большинстве случаев лучше использовать строгое равенство для сравнений.

4. Логические операторы — комбинируют логические выражения:

JS
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let isAdult = true;
let hasTicket = false;

let canEnter = isAdult && hasTicket; // false (логическое И — оба условия должны быть true)
let canWatchTrailer = isAdult || hasTicket; // true (логическое ИЛИ — хотя бы одно условие должно быть true)
let needsGuardian = !isAdult; // false (логическое НЕ — инвертирует значение)

5. Операторы инкремента и декремента — увеличивают или уменьшают значение на 1:

JS
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let counter = 0;

counter++; // Постфиксный инкремент (counter становится 1)
++counter; // Префиксный инкремент (counter становится 2)
counter--; // Постфиксный декремент (counter становится 1)
--counter; // Префиксный декремент (counter становится 0)

Разница между префиксной и постфиксной формами проявляется при использовании в выражениях:

JS
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let a = 5;
let b = a++; // b получает значение a (5), затем a увеличивается до 6

let c = 5;
let d = ++c; // c сначала увеличивается до 6, затем d получает значение c (6)

6. Оператор конкатенации строк — соединяет строки:

JS
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let firstName = "Иван";
let lastName = "Петров";
let fullName = firstName + " " + lastName; // "Иван Петров"

7. Тернарный оператор — краткая форма условного выражения:

JS
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let age = 17;
let message = age >= 18 ? "Совершеннолетний" : "Несовершеннолетний";
// message будет "Несовершеннолетний"

Приоритет операторов определяет порядок выполнения операций. Вы можете использовать скобки для явного указания порядка выполнения:

JS
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let result = 2 + 3 * 4; // 14 (умножение выполняется перед сложением)
let explicitOrder = (2 + 3) * 4; // 20 (сначала выполняется сложение в скобках)

Условные конструкции и циклы в JavaScript

Условные конструкции и циклы — это мощные инструменты, которые позволяют контролировать поток выполнения программы. С их помощью вы можете выполнять определенные блоки кода в зависимости от условий или многократно выполнять одни и те же действия. 🔄

Условные конструкции

Конструкция if...else позволяет выполнять различные блоки кода в зависимости от условия:

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let hour = new Date().getHours();

if (hour < 12) {
console.log("Доброе утро!");
} else if (hour < 18) {
console.log("Добрый день!");
} else {
console.log("Добрый вечер!");
}

Для множественного выбора удобно использовать конструкцию switch:

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let day = new Date().getDay(); // 0-6, где 0 – воскресенье

switch (day) {
case 0:
console.log("Воскресенье");
break;
case 6:
console.log("Суббота");
break;
default:
console.log("Рабочий день");
break;
}

Важно: не забывайте использовать break в каждом case, иначе выполнение продолжится в следующем блоке.

Циклы

Цикл for используется, когда известно количество итераций:

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// Вывод чисел от 1 до 5
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
console.log(i);
}

Цикл while выполняется, пока условие истинно:

JS
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let count = 1;

while (count <= 5) {
console.log(count);
count++;
}

Цикл do...while гарантирует выполнение блока кода хотя бы один раз:

JS
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let num = 1;

do {
console.log(num);
num++;
} while (num <= 5);

Для перебора элементов массива или объекта можно использовать специальные циклы:

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// Для массивов
let fruits = ["яблоко", "банан", "апельсин"];

// Классический for с индексом
for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {
console.log(fruits[i]);
}

// for...of для перебора значений (ES6)
for (let fruit of fruits) {
console.log(fruit);
}

// Для объектов
let person = {
name: "Анна",
age: 28,
city: "Москва"
};

// for...in для перебора ключей
for (let key in person) {
console.log(key + ": " + person[key]);
}

Управление циклами

Операторы break и continue позволяют управлять выполнением цикла:

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// break прерывает выполнение цикла
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
if (i === 5) break;
console.log(i); // Выведет числа от 1 до 4
}

// continue пропускает текущую итерацию
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
if (i === 3) continue;
console.log(i); // Выведет 1, 2, 4, 5
}

Вложенные циклы

Вы можете использовать циклы внутри других циклов для решения более сложных задач:

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// Таблица умножения
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
for (let j = 1; j <= 5; j++) {
console.log(i + " × " + j + " = " + (i * j));
}
console.log("-----"); // Разделитель между таблицами
}

Функции JavaScript: создание и использование

Функции — это блоки кода, которые можно определить один раз и использовать многократно. Они позволяют структурировать код, делая его модульным и более читаемым. В JavaScript функции — это объекты первого класса, что означает, что с ними можно обращаться как с любыми другими значениями. 🛠️

Объявление функций

Существует несколько способов объявления функций в JavaScript:

  1. Объявление функции (Function Declaration):
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function greet(name) {
return "Привет, " + name + "!";
}

console.log(greet("Мария")); // "Привет, Мария!"
  1. Функциональное выражение (Function Expression):
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const greet = function(name) {
return "Привет, " + name + "!";
};

console.log(greet("Алексей")); // "Привет, Алексей!"
  1. Стрелочные функции (Arrow Functions, ES6):
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const greet = (name) => {
return "Привет, " + name + "!";
};

// Сокращенный синтаксис для функций с одним выражением
const greetShort = name => "Привет, " + name + "!";

console.log(greetShort("Иван")); // "Привет, Иван!"

Параметры функций

Функции могут принимать параметры — значения, которые передаются при вызове:

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function add(a, b) {
return a + b;
}

console.log(add(5, 3)); // 8

JavaScript позволяет задавать параметры по умолчанию (ES6):

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function greet(name = "гость") {
return "Привет, " + name + "!";
}

console.log(greet()); // "Привет, гость!"
console.log(greet("Павел")); // "Привет, Павел!"

Также можно использовать оператор rest для работы с произвольным количеством аргументов:

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function sum(...numbers) {
let result = 0;
for (let num of numbers) {
result += num;
}
return result;
}

console.log(sum(1, 2)); // 3
console.log(sum(1, 2, 3, 4, 5)); // 15

Область видимости (Scope)

Переменные, объявленные внутри функции, доступны только внутри этой функции (локальная область видимости):

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function showMessage() {
let message = "Привет!";
console.log(message);
}

showMessage(); // "Привет!"
// console.log(message); // Ошибка: message is not defined

Функция имеет доступ к переменным, объявленным вне её (глобальная область видимости):

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let userName = "Ольга";

function showMessage() {
let message = "Привет, " + userName + "!";
console.log(message);
}

showMessage(); // "Привет, Ольга!"

Рекурсия

Рекурсия — это когда функция вызывает сама себя:

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function factorial(n) {
if (n <= 1) {
return 1;
}
return n * factorial(n – 1);
}

console.log(factorial(5)); // 120 (5 * 4 * 3 * 2 * 1)

Функции высшего порядка

Функции высшего порядка принимают другие функции как аргументы или возвращают их:

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// Функция, принимающая другую функцию как аргумент
function doAction(action, value) {
return action(value);
}

function double(x) {
return x * 2;
}

console.log(doAction(double, 5)); // 10

Методы массивов часто используют функции высшего порядка:

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const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// map создает новый массив, применяя функцию к каждому элементу
const doubled = numbers.map(num => num * 2);
console.log(doubled); // [2, 4, 6, 8, 10]

// filter создает новый массив с элементами, проходящими проверку
const evenNumbers = numbers.filter(num => num % 2 === 0);
console.log(evenNumbers); // [2, 4]

// reduce сводит массив к одному значению
const sum = numbers.reduce((total, num) => total + num, 0);
console.log(sum); // 15

Лучшие практики при работе с функциями:

  • Давайте функциям понятные имена, отражающие их назначение
  • Следуйте принципу единственной ответственности — функция должна делать что-то одно
  • Ограничивайте количество параметров (не более 3-4)
  • Используйте комментарии для документирования сложных функций
  • Возвращайте значения вместо использования побочных эффектов
  • Избегайте глобальных переменных внутри функций

JavaScript — это фундамент современной веб-разработки, и понимание его базовых конструкций открывает перед вами бесконечные возможности. Начните с простых программ, постепенно усложняйте их, экспериментируйте с разными подходами. Ошибки — это не повод сдаваться, а возможность глубже понять язык. Постоянная практика и решение реальных задач помогут вам превратить теоретические знания в уверенные навыки программирования. Вы уже сделали первый шаг — теперь пора создавать что-то своё!

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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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