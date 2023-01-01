Запуск Python на iOS: среды разработки и возможности устройств

Для кого эта статья:

Разработчики, использующие Python на iOS

Студенты и новички в программировании, заинтересованные в изучении Python

Специалисты по автоматизации и интеграции скриптов в экосистеме iOS Python на iOS — звучит как инженерный вызов, не правда ли? Устройства Apple славятся закрытостью экосистемы, а Python ассоциируется с открытостью и свободой разработки. Однако разработчики нашли способы примирить эти миры, создав эффективные инструменты для запуска Python-кода на iPhone и iPad. В этой статье мы разберем доступные среды разработки для Python на iOS, проанализируем их возможности и ограничения, а также поделимся практическими лайфхаками, которые позволят вам писать и исполнять Python-код прямо на вашем iOS-устройстве. 🐍📱

Python на iOS: возможности и ограничения платформы

iOS — закрытая операционная система с жесткими ограничениями безопасности, что создает определенные трудности для языков программирования, требующих доступа к системным ресурсам. Apple традиционно поощряет разработку на Swift и Objective-C, а возможности использования других языков, включая Python, ограничены политиками App Store и механизмами безопасности iOS.

Несмотря на эти ограничения, Python на iOS имеет значительные возможности:

Автоматизация задач — создание скриптов для обработки данных, автоматического форматирования текста и других рутинных операций

— создание скриптов для обработки данных, автоматического форматирования текста и других рутинных операций Прототипирование алгоритмов — быстрая проверка концепций и алгоритмов без необходимости компиляции кода

— быстрая проверка концепций и алгоритмов без необходимости компиляции кода Образовательные цели — изучение программирования на Python в мобильной среде

— изучение программирования на Python в мобильной среде Обработка данных — использование библиотек для анализа данных непосредственно на устройстве

— использование библиотек для анализа данных непосредственно на устройстве Создание скриптов для iOS Shortcuts — расширение функциональности системы через интеграцию с приложением "Команды"

Однако разработчику на Python в iOS-экосистеме придется столкнуться с рядом ограничений:

Ограничение Описание Возможные решения Песочница приложений Ограниченный доступ к файловой системе и системным API Использование специальных приложений с расширенными правами Отсутствие фонового выполнения Невозможность запуска длительных процессов в фоне Разделение задач на короткие операции, использование уведомлений Ограничения на установку пакетов Сложность установки сторонних библиотек Python Предустановленные библиотеки в приложениях, альтернативные менеджеры пакетов Отсутствие JIT-компиляции Запрет на динамическую генерацию исполняемого кода Использование интерпретируемого режима Python Ограниченный доступ к аппаратным возможностям Сложность доступа к камере, GPS, акселерометру и др. Специальные API в приложениях-оболочках для Python

Александр Северов, технический директор Наша команда столкнулась с необходимостью быстро прототипировать алгоритм обработки данных, который должен был работать на iOS. Времени на разработку нативного приложения не было, а большинство алгоритмов уже были написаны на Python. Я скептически относился к идее запуска Python на iPhone, но решил попробовать Pythonista. Результаты превзошли ожидания — мы смогли перенести 90% кодовой базы без изменений и создать прототип, работающий непосредственно на целевом устройстве. Это сэкономило нам недели разработки и помогло быстрее получить обратную связь от клиента. Единственной проблемой были некоторые зависимости, не поддерживаемые в Pythonista, но мы нашли альтернативы для критических компонентов.

Несмотря на перечисленные ограничения, сообщество разработчиков создало несколько эффективных решений для работы с Python на iOS-устройствах. Эти инструменты позволяют обойти многие ограничения и делают разработку на Python возможной даже в закрытой экосистеме Apple.

Популярные среды разработки Python для iOS-устройств

Существует несколько специализированных приложений для разработки и выполнения Python-кода на устройствах iOS. Каждое из них имеет свои особенности, сильные стороны и целевую аудиторию. Рассмотрим наиболее популярные варианты, доступные в App Store. 🔍

Pythonista — один из первых и наиболее полнофункциональных Python-интерпретаторов для iOS. Предлагает редактор кода с подсветкой синтаксиса, автодополнением и возможностью доступа к многим iOS API.

— один из первых и наиболее полнофункциональных Python-интерпретаторов для iOS. Предлагает редактор кода с подсветкой синтаксиса, автодополнением и возможностью доступа к многим iOS API. Pyto — современная альтернатива с поддержкой Python 3.10, интеграцией с iOS Shortcuts и возможностью установки сторонних пакетов через pip.

— современная альтернатива с поддержкой Python 3.10, интеграцией с iOS Shortcuts и возможностью установки сторонних пакетов через pip. a-Shell — терминал и интерпретатор команд для iOS и iPadOS с поддержкой Python, а также других языков и инструментов Unix.

— терминал и интерпретатор команд для iOS и iPadOS с поддержкой Python, а также других языков и инструментов Unix. Carnets — приложение для работы с Jupyter Notebooks непосредственно на iOS-устройствах.

— приложение для работы с Jupyter Notebooks непосредственно на iOS-устройствах. Juno — еще одна реализация Jupyter для iOS с акцентом на обработку данных.

— еще одна реализация Jupyter для iOS с акцентом на обработку данных. iSH Shell — эмулятор Linux, позволяющий запускать Python в среде Alpine Linux.

Приложение Версия Python Установка пакетов Доступ к iOS API Интеграция с Shortcuts Стоимость Pythonista 2.7 и 3.6 Ограниченный (предустановленные) Расширенный Да $9.99 Pyto 3.10 Через pip Хороший Да $4.99 a-Shell 3.9 Через pip Ограниченный Частично Бесплатно Carnets 3.8 Через pip (jupyter) Ограниченный Нет Бесплатно Juno 3.8 Предустановленные научные Нет Нет Бесплатно/Premium iSH Shell Зависит от установки Полный (через apk) Нет Нет Бесплатно

Выбор конкретной среды разработки зависит от ваших задач:

Для разработки iOS-ориентированных скриптов лучше всего подходят Pythonista и Pyto, предоставляющие доступ к нативным API устройства.

лучше всего подходят Pythonista и Pyto, предоставляющие доступ к нативным API устройства. Для научных вычислений и анализа данных оптимальны Juno и Carnets с их поддержкой Jupyter Notebooks.

оптимальны Juno и Carnets с их поддержкой Jupyter Notebooks. Для системного программирования и работы в Unix-подобной среде — a-Shell и iSH Shell.

— a-Shell и iSH Shell. Для образовательных целей — Pythonista с её понятным интерфейсом и обширной документацией.

Каждое из этих приложений имеет свою специфику в отношении установки и управления пакетами Python. Например, Pythonista поставляется с предустановленным набором библиотек, но установка дополнительных пакетов требует обходных путей. Pyto и a-Shell предлагают более гибкий подход с поддержкой pip, но могут иметь проблемы с некоторыми пакетами, требующими компиляции C-расширений.

Не стоит забывать и о возможности использования облачных сервисов для разработки на Python с доступом через веб-интерфейс, таких как Google Colab или Replit. Эти сервисы могут быть доступны через браузер Safari на iOS и предлагают полноценную Python-среду без ограничений локальной установки.

Pythonista и Pyto: сравнение ведущих Python-приложений

Pythonista и Pyto — два наиболее мощных инструмента для Python-разработки на iOS. Они представляют разные подходы к реализации Python-среды и заслуживают детального сравнения. 🥊

Максим Воронин, Python-разработчик Мне нужно было разработать скрипт для обработки фотографий непосредственно на iPad во время фотосессий. Начал я с Pythonista, привлеченный её репутацией и богатыми возможностями для работы с UI. Скрипт обрабатывал изображения с помощью встроенной библиотеки PIL, применял фильтры и сохранял результат в фотопленку. Всё работало отлично, пока не потребовалось добавить распознавание лиц с использованием библиотеки face_recognition. В Pythonista установить её стандартными методами невозможно. Я перешел на Pyto, где благодаря поддержке pip смог установить необходимые зависимости. Хотя интерфейс Pyto был не таким отполированным, его гибкость в установке пакетов оказалась решающим фактором. Теперь мой рабочий процесс включает оба приложения: прототипирование в Pythonista и финальную реализацию в Pyto.

Pythonista, созданная Ole Zorn, была одной из первых полноценных Python-сред для iOS и до сих пор остается эталоном по многим параметрам. Pyto, более новый конкурент, разработанный Adrian Labbé, предлагает свежий взгляд и современные возможности.

Ключевые различия между Pythonista и Pyto:

Версии Python : Pythonista поддерживает Python 2.7 и 3.6, тогда как Pyto работает с более современной версией 3.10, что дает доступ к новейшим языковым возможностям.

: Pythonista поддерживает Python 2.7 и 3.6, тогда как Pyto работает с более современной версией 3.10, что дает доступ к новейшим языковым возможностям. Управление пакетами : В Pythonista установка сторонних пакетов затруднена и часто требует обходных путей, Pyto предлагает встроенную поддержку pip.

: В Pythonista установка сторонних пакетов затруднена и часто требует обходных путей, Pyto предлагает встроенную поддержку pip. Интеграция с iOS : Pythonista имеет более глубокую интеграцию с iOS API и предлагает собственный UI-фреймворк для создания нативных интерфейсов.

: Pythonista имеет более глубокую интеграцию с iOS API и предлагает собственный UI-фреймворк для создания нативных интерфейсов. Доступ к системным ресурсам : Pyto обеспечивает более широкий доступ к системным ресурсам, включая фоновые задачи и виджеты Today.

: Pyto обеспечивает более широкий доступ к системным ресурсам, включая фоновые задачи и виджеты Today. Интерфейс и удобство использования: Pythonista предлагает более отшлифованный и интуитивно понятный интерфейс, особенно для новичков.

Оба приложения имеют свои сильные стороны. Pythonista отличается стабильностью, проработанной документацией и наличием большого сообщества. Pyto же привлекает актуальной версией Python, возможностью установки пакетов через pip и активным развитием.

Примеры задач, где Pythonista превосходит Pyto:

Создание приложений с нативным iOS-интерфейсом благодаря встроенному UI-модулю

Работа с Canvas для создания визуализаций и анимаций

Использование встроенных модулей для работы с данными сенсоров, фото и видео

Образовательные проекты благодаря интуитивному интерфейсу

Задачи, где Pyto имеет преимущество:

Проекты, требующие новейших возможностей Python 3.10

Работа со сторонними библиотеками, устанавливаемыми через pip

Выполнение скриптов по расписанию с использованием фоновых режимов

Интеграция с виджетами iOS и приложением "Команды" (Shortcuts)

Выбор между Pythonista и Pyto часто сводится к конкретным потребностям проекта и личным предпочтениям разработчика. Многие опытные пользователи Python на iOS имеют оба приложения и используют их в зависимости от задач.

Стоит отметить, что обе среды постоянно развиваются, и некоторые ограничения могут быть преодолены в будущих обновлениях. Например, Pythonista может получить поддержку более новых версий Python, а Pyto — улучшенный UI-фреймворк для создания интерфейсов.

Интеграция Python-скриптов с нативными функциями iOS

Одно из главных преимуществ использования Python на iOS — возможность интеграции с нативными функциями устройства. Такая интеграция открывает обширные возможности для автоматизации и расширения стандартного функционала iOS. 🔄

Существует несколько основных способов интеграции Python-скриптов с iOS:

Приложение Shortcuts (Команды) — позволяет вызывать Python-скрипты как часть автоматизированных рабочих процессов

— позволяет вызывать Python-скрипты как часть автоматизированных рабочих процессов URL-схемы — механизм взаимодействия между приложениями через специальные URL

— механизм взаимодействия между приложениями через специальные URL Share Extensions (Расширения общего доступа) — позволяют обрабатывать данные из других приложений

— позволяют обрабатывать данные из других приложений Виджеты — отображают информацию или предоставляют быстрый доступ к функциям скриптов

— отображают информацию или предоставляют быстрый доступ к функциям скриптов x-callback-url — стандартизированный протокол для взаимодействия между приложениями

Рассмотрим подробнее интеграцию с приложением Shortcuts (Команды), которая является одним из наиболее мощных способов расширения функциональности iOS с помощью Python.

Как Pythonista, так и Pyto позволяют создавать действия для Shortcuts, которые могут принимать входные данные, обрабатывать их с помощью Python и возвращать результаты. Это позволяет объединять мощь Python с автоматизацией на уровне системы.

Примеры практических сценариев интеграции Python с Shortcuts:

Анализ и обработка текста с использованием NLTK или spaCy

Обработка изображений с помощью Pillow или OpenCV

Парсинг веб-страниц с использованием BeautifulSoup или Requests

Обработка и преобразование данных с помощью Pandas

Создание и управление заметками, задачами или календарями

Пример кода для интеграции Python-скрипта с Shortcuts в Pythonista:

Python Скопировать код # Получение входных данных из Shortcuts import shortcuts input_text = shortcuts.input() # Обработка данных processed_text = input_text.upper() # Возвращение результата в Shortcuts shortcuts.output(processed_text)

В Pyto интеграция с Shortcuts реализована иначе, но принцип аналогичный:

Python Скопировать код # Получение входных данных из Shortcuts import pyto_ui as ui from shortcuts import Shortcut # Получаем входные данные shortcut = Shortcut.current input_text = shortcut.input # Обработка данных processed_text = input_text.upper() # Возвращение результата shortcut.output = processed_text

Для доступа к нативным функциям iOS, таким как контакты, фотографии, местоположение и другие, Python-среды предоставляют специальные модули, которые служат мостом между Python и API iOS.

В Pythonista это модули:

contacts — для работы с контактами

— для работы с контактами location — для получения геоданных

— для получения геоданных photos — для доступа к фотобиблиотеке

— для доступа к фотобиблиотеке notification — для создания уведомлений

— для создания уведомлений ui — для создания нативных интерфейсов

В Pyto аналогичный функционал предоставляют модули:

pasteboard — для работы с буфером обмена

— для работы с буфером обмена photos — для доступа к фотографиям

— для доступа к фотографиям location — для получения данных о местоположении

— для получения данных о местоположении notifications — для управления уведомлениями

— для управления уведомлениями sharing — для обмена данными между приложениями

Интеграция с URL-схемами предоставляет еще один мощный механизм взаимодействия между Python-скриптами и другими приложениями iOS. Например, Python-скрипт может формировать специальные URL для открытия определенных функций других приложений:

Python Скопировать код import webbrowser import urllib.parse # Создание URL для открытия карты с указанными координатами location = "37.7749,-122.4194" map_url = f"maps://?q={urllib.parse.quote('San Francisco')}&ll={location}" webbrowser.open(map_url)

Такой подход позволяет использовать Python как клей, связывающий различные приложения и сервисы в единую автоматизированную систему. Возможности интеграции постоянно расширяются с каждым обновлением iOS и Python-сред для iOS.

Лайфхаки для эффективной Python-разработки на iPhone и iPad

Разработка на Python в среде iOS имеет свои особенности и требует определенных приемов для достижения максимальной эффективности. Ниже приведены лайфхаки, которые помогут оптимизировать процесс разработки и обойти некоторые ограничения платформы. 🚀

1. Организация рабочего пространства

Используйте iCloud Drive для синхронизации скриптов между устройствами. Pythonista и Pyto поддерживают доступ к файлам в iCloud.

между устройствами. Pythonista и Pyto поддерживают доступ к файлам в iCloud. Создайте шаблоны для часто используемых скриптов . Это ускорит начало работы над новыми проектами.

. Это ускорит начало работы над новыми проектами. На iPad используйте режим Split View , чтобы одновременно видеть код и результаты его выполнения или документацию.

, чтобы одновременно видеть код и результаты его выполнения или документацию. Настройте внешнюю клавиатуру с горячими клавишами для повышения скорости набора кода.

2. Установка и управление пакетами

В Pythonista используйте StaSh — shell-оболочку с возможностью установки пакетов через pip (с ограничениями).

— shell-оболочку с возможностью установки пакетов через pip (с ограничениями). Для сложных пакетов с C-зависимостями используйте предварительно собранные wheel-файлы, если они доступны.

используйте предварительно собранные wheel-файлы, если они доступны. Создайте скрипт для автоматической установки набора нужных пакетов после переустановки приложения.

после переустановки приложения. Используйте GitHub Gists для хранения часто используемых модулей и загружайте их через URL.

3. Обход ограничений системы

Для долгих вычислений разделите задачу на меньшие части, сохраняя промежуточные результаты.

разделите задачу на меньшие части, сохраняя промежуточные результаты. Используйте уведомления для запуска скриптов в определенное время через встроенные функции напоминаний.

для запуска скриптов в определенное время через встроенные функции напоминаний. Для доступа к данным из других приложений используйте буфер обмена, Share Extensions или Files app.

используйте буфер обмена, Share Extensions или Files app. При необходимости компиляции кода рассмотрите возможность использования облачных сервисов с последующей загрузкой результатов.

4. Повышение производительности

Проблема Решение Примеры применения Медленное выполнение вычислений Используйте NumPy и векторизацию Обработка больших массивов данных, математические расчеты Ограничения памяти Обрабатывайте данные потоково Анализ больших текстовых файлов, обработка изображений Медленный доступ к сети Кэшируйте результаты запросов API-клиенты, парсеры веб-страниц Ресурсоемкие операции Используйте многопоточность (threading) Параллельная обработка данных, асинхронные запросы Интерактивные интерфейсы Оптимизируйте обновление UI Приложения с динамическим интерфейсом, игры

5. Интеграция с экосистемой iOS

Создайте ярлыки для часто используемых скриптов на домашнем экране через Shortcuts.

на домашнем экране через Shortcuts. Используйте x-callback-url для создания цепочек действий между приложениями.

для создания цепочек действий между приложениями. Настройте виджеты для быстрого доступа к информации или запуска скриптов.

к информации или запуска скриптов. Интегрируйте Siri Shortcuts для голосового управления вашими Python-скриптами.

6. Альтернативные подходы

Используйте облачные Python-среды через браузер (Google Colab, Replit) для задач, требующих больше ресурсов.

через браузер (Google Colab, Replit) для задач, требующих больше ресурсов. Рассмотрите возможность использования Blink Shell для SSH-подключения к серверу с Python.

для SSH-подключения к серверу с Python. Для сложных UI-интерфейсов используйте веб-технологии (HTML/CSS/JS) с Python-бэкендом.

используйте веб-технологии (HTML/CSS/JS) с Python-бэкендом. Изучите возможности a-Shell для создания Unix-подобного окружения с доступом к Python и другим инструментам.

7. Оптимизация рабочего процесса

Настройте GitHub Workflow для автоматической синхронизации кода между устройствами.

для автоматической синхронизации кода между устройствами. Используйте Working Copy (Git-клиент для iOS) в сочетании с Python-средами.

(Git-клиент для iOS) в сочетании с Python-средами. Создайте собственную документацию с часто используемыми паттернами и решениями.

с часто используемыми паттернами и решениями. Для сложных проектов разделите логику на модули, которые можно тестировать по отдельности.

Эти лайфхаки помогут превратить iOS-устройство в эффективную среду для разработки на Python. Конечно, некоторые ограничения остаются, но творческий подход и знание особенностей платформы позволяют создавать мощные решения даже в рамках закрытой экосистемы iOS.

Не забывайте также следить за обновлениями выбранной Python-среды — разработчики Pythonista, Pyto и других приложений постоянно добавляют новые возможности и исправляют ограничения в своих продуктах, делая разработку на Python онлайн на телефоне iOS всё более комфортной и функциональной.

Python на iOS открывает новые горизонты для разработчиков, позволяя использовать мощь этого универсального языка даже в закрытой экосистеме Apple. От автоматизации повседневных задач до создания сложных алгоритмов обработки данных — возможности практически безграничны при правильном подходе. Выбрав подходящую среду разработки и применяя описанные лайфхаки, вы сможете превратить своё iOS-устройство в полноценный инструмент Python-разработки, доступный в любое время и в любом месте. Ограничения существуют, но они лишь заставляют нас находить более креативные решения.

