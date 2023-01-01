Разработка REST API клиентов на Python: базовые принципы и лучшие практики

import time class OAuth2Client(APIClient): """Клиент API с поддержкой OAuth 2.0 и автоматическим обновлением токенов.""" def __init__(self, base_url, client_id, client_secret, token_url, **kwargs): """ Инициализация OAuth 2.0 клиента. Args: base_url (str): Базовый URL API. client_id (str): Идентификатор клиента OAuth. client_secret (str): Секрет клиента OAuth. token_url (str): URL для получения/обновления токена. **kwargs: Дополнительные аргументы для APIClient. """ super().__init__(base_url, **kwargs) self.client_id = client_id self.client_secret = client_secret self.token_url = token_url self.access_token = None self.refresh_token = None self.token_expires_at = 0 def fetch_token(self, username, password): """ Получение токена OAuth 2.0 через flow "password". Args: username (str): Имя пользователя. password (str): Пароль пользователя. Returns: bool: Успешность получения токена. """ try: response = requests.post(self.token_url, data={ 'grant_type': 'password', 'client_id': self.client_id, 'client_secret': self.client_secret, 'username': username, 'password': password }) response.raise_for_status() token_data = response.json() self.access_token = token_data['access_token'] self.refresh_token = token_data.get('refresh_token') expires_in = token_data.get('expires_in', 3600) self.token_expires_at = time.time() + expires_in # Обновляем заголовок Authorization self.session.headers['Authorization'] = f'Bearer {self.access_token}' return True except (requests.RequestException, KeyError) as e: logger.error(f"Failed to fetch token: {e}") return False def refresh_access_token(self): """ Обновление токена доступа с использованием refresh_token. Returns: bool: Успешность обновления токена. """ if not self.refresh_token: return False try: response = requests.post(self.token_url, data={ 'grant_type': 'refresh_token', 'client_id': self.client_id, 'client_secret': self.client_secret, 'refresh_token': self.refresh_token }) response.raise_for_status() token_data = response.json() self.access_token = token_data['access_token'] # Некоторые сервера также обновляют refresh_token if 'refresh_token' in token_data: self.refresh_token = token_data['refresh_token'] expires_in = token_data.get('expires_in', 3600) self.token_expires_at = time.time() + expires_in # Обновляем заголовок Authorization self.session.headers['Authorization'] = f'Bearer {self.access_token}' return True except (requests.RequestException, KeyError) as e: logger.error(f"Failed to refresh token: {e}") return False def request(self, method, endpoint, **kwargs): """ Выполнение HTTP-запроса с автоматическим обновлением токена. Args: method (str): HTTP метод. endpoint (str): Эндпоинт API. **kwargs: Дополнительные аргументы для requests.request. Returns: Any: Данные ответа. """ # Проверяем, не истекает ли токен if self.access_token and time.time() > self.token_expires_at – 60: logger.info("Access token is expiring soon, refreshing...") if not self.refresh_access_token(): raise AuthenticationError("Failed to refresh access token") try: return super().request(method, endpoint, **kwargs) except AuthenticationError as e: # Если получили 401, попробуем обновить токен и повторить запрос if e.status_code == 401 and self.refresh_token: logger.info("Authentication failed, trying to refresh token...") if self.refresh_access_token(): # Повторяем запрос с новым токеном return super().request(method, endpoint, **kwargs) # Если не удалось обновить токен или ошибка не 401, пробрасываем исключение raise