Командная строка Python: как создать гибкие CLI-интерфейсы

import argparse import requests import json import os def main(): parser = argparse.ArgumentParser(description='GitHub API CLI') subparsers = parser.add_subparsers(dest='command', help='Команды') # Команда для просмотра репозиториев repos_parser = subparsers.add_parser('repos', help='Работа с репозиториями') repos_parser.add_argument('--user', '-u', required=True, help='Имя пользователя GitHub') repos_parser.add_argument('--sort', choices=['updated', 'created', 'pushed'], default='updated', help='Сортировка репозиториев') repos_parser.add_argument('--limit', type=int, default=10, help='Максимальное количество репозиториев') # Команда для работы с issues issues_parser = subparsers.add_parser('issues', help='Работа с issues') issues_parser.add_argument('--repo', '-r', required=True, help='Репозиторий в формате owner/repo') issues_parser.add_argument('--state', choices=['open', 'closed', 'all'], default='open', help='Статус issues') issues_parser.add_argument('--assignee', help='Фильтр по назначенному пользователю') # Общие аргументы parser.add_argument('--token', help='GitHub API token') parser.add_argument('--output', '-o', help='Файл для сохранения результатов') args = parser.parse_args() # Получение токена из аргументов или переменных окружения token = args.token or os.environ.get('GITHUB_TOKEN') headers = {'Authorization': f'token {token}'} if token else {} # Обработка команд if args.command == 'repos': url = f"https://api.github.com/users/{args.user}/repos" params = {'sort': args.sort, 'per_page': args.limit} process_request(url, headers, params, args.output) elif args.command == 'issues': url = f"https://api.github.com/repos/{args.repo}/issues" params = {'state': args.state} if args.assignee: params['assignee'] = args.assignee process_request(url, headers, params, args.output) else: parser.print_help() def process_request(url, headers, params, output_file): try: response = requests.get(url, headers=headers, params=params) response.raise_for_status() data = response.json() if output_file: with open(output_file, 'w') as f: json.dump(data, f, indent=2) print(f"Результаты сохранены в {output_file}") else: print(json.dumps(data, indent=2)) except requests.exceptions.RequestException as e: print(f"Ошибка запроса: {e}") except Exception as e: print(f"Ошибка: {e}") if __name__ == '__main__': main()